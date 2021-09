Continua assidua la campagna vaccinale promossa da Eugenio Giani, che mette in evidenza le differenze tra vaccinati e non vaccinati per quanto riguarda le ospedalizzazioni e nello specifico le terapie intensive.

Alcuni giorni fa il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui propri profili social aveva postato una grafica chiara in cui evidenzia le differenti proporzioni degli ingressi in terapia intensiva tra vaccinati e non vaccinati.

Nella serata di ieri ha confermato tali dati, arricchendoli anche con un'ulteriore informazione nel post con una nuova grafica e il commento in descrizione "Non c'è altro da aggiungere". Il dato si riferisce sempre agli ingressi nelle terapie intensive degli ospedali toscani.

Il sindaco di Poggibonsi David Bussagli gli ha fatto eco poco dopo su Facebook, riproponendo le statistiche che durante l'ultima settimana abbiamo illustrato periodicamente anche su Valdelsa.net.

Pubblicato il 18 settembre 2021