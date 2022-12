La dottoressa Barbara Rocchi nuovo direttore della Medicina di comunità Area Senese

La dottoressa Barbara Rocchi è stata nominata direttore della Uoc Medicina di comunità Area Senese dell’Asl Toscana sud est, all’esito della selezione pubblica. La nomina è contenuta in un atto deliberativo del direttore generale Asl Antonio D’Urso.

Medico specialista in Igiene e medicina preventiva, nel suo ultimo incarico la dottoressa Rocchi è stata responsabile dell’Unità funzionale Cure primarie della Zona distretto Alta Valdelsa. In precedenza, ha ricoperto il medesimo ruolo per la Zona distretto Senese.

“In futuro l’assistenza sanitaria primaria sarà sempre più importante, per questo è fondamentale che un’Azienda come la nostra ricerchi le professionalità migliori nell’ambito. - dichiara il direttore generale dell’Asl Toscana sud est D’Urso. - Il profilo della dottoressa Rocchi risponde a questi requisiti, con il valore aggiunto che è una professionista che conosce i territori in cui andrà a impegnarsi, e questo per la medicina di comunità non può che essere un plus”.

“Ringrazio la Direzione aziendale per la fiducia, - le parole della dottoressa Rocchi. - Sono profondamente onorata di poter assumere questo incarico in un momento di sfide così importanti per la sanità territoriale. Mi adopererò con dedizione e impegno nella realizzazione e nel presidio delle strategie aziendali in atto sui diversi fronti di attività, valorizzando i principi di appropriatezza, integrazione e continuità, insieme al ruolo centrale dei cittadini nella programmazione e valutazione dei percorsi di cura”.

Pubblicato il 28 dicembre 2022