La Great Resignation toscana: c'è carenza di informatici

Si parla sempre di più di “Great Resignation”, termine nato in USA con cui si fa riferimento all’importante aumento di dimissioni che, attualmente, riguarda anche il nostro paese.

Come riportato dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps, infatti, in Italia le dimissioni sono aumentate di oltre un terzo rispetto al 2021. In termini numerici, solo nei primi tre mesi del 2022 si sono superate le 500mila dimissioni volontarie e, di queste, più di 50mila solo in Toscana.

Mancano informatici: come diventare esperti IT

Tra le figure più ricercate in Toscana vi sono gli informatici (3,9%) e gli esperti di marketing (4,3%), difficili da trovare a causa delle competenze tecniche richieste, che richiedono una specializzazione specifica. A causa dell’impennata del digitale e di tutti i settori annessi, diventa necessario aggiornare anche la formazione.

Infatti, è da tenere presente come non solo aumenti sempre di più il livello di scolarizzazione e di specializzazione richiesto dalle aziende, ma siano ormai fondamentali anche le competenze digitali, insieme a quelle green.

Al contrario di quanto si possa pensare, però, intraprendere una carriera in ambito informatico oggi non è difficile: le competenze tecniche necessarie per lavorare come sviluppatore si possono acquisire frequentando un corso approfondito e mirato. Una delle migliori opzioni consiste nel formarsi online tramite un corso per diventare web developer; ne è un esempio quello proposto da Epicode, pensato per fare pratica sin da subito e favorire un rapido ingresso nel mondo del lavoro.

Lo stesso si può dire per il settore del marketing: si tratta di professioni che non richiedono obbligatoriamente un titolo di studio legato a un percorso accademico, ma che possono essere intraprese anche dopo una formazione alternativa e più veloce rispetto a quella tradizionale.

Le cause del boom di dimissioni volontarie

Se in un primo momento si potrebbe pensare a questioni economiche, in realtà le cause profonde del fenomeno della cosiddetta "Great Resignation" sono da individuare nel fatto che oggi la salute fisica e mentale è divenuta una priorità per i lavoratori.

Se le generazioni precedenti davano la priorità al reddito, quest’ultimo passa in secondo piano man mano che ci avviciniamo alle generazioni più recenti. A questa concezione del lavoro ha partecipato anche la crisi pandemica e le relative restrizioni, che hanno inciso profondamente sulla salute psicofisica dei giovani.

Infatti, come evidenziato da un importante studio dell’IBM IBV, le ragioni che portano le persone ad una scelta di questo tipo sono principalmente il bisogno di lavorare in un contesto più flessibile (32%) e il desiderio di rivestire incarichi più soddisfacenti (27%). Inoltre, l’etica del datore di lavoro risulta molto importante per motivare i dipendenti, per farli sentire membri effettivi del gruppo (oltre il 40%).

Questo fenomeno è particolarmente diffuso nella Generazione Z, che ambisce a un sano equilibrio tra lavoro e benessere. Anche per questo motivo, le nuove professioni tech iniziano ad essere particolarmente ambite. Grazie alla possibilità di lavorare interamente da casa, esse rappresentano un possibile incremento del benessere.

Pubblicato il 12 ottobre 2022