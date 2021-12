La storia di Marley, supercane con più di 20.000 follower

Ha più di 20.000 follower su Facebook ed ogni giorno racconta le sue avventure ad un pubblico che lo segue con il cuore, grazie ai suoi padroni Carlotta e Marco. Marley è un supercane a tutti gli effetti perché pur essendo non vedente è riuscito, grazie alla sua famiglia adottiva, a conquistarsi una vita normale in tutto e per tutto ''A novembre 2016 avevamo adottato un pastore tedesco Klaus che aveva fatto 13 anni di canile. È stato con noi 2 anni 1 mese e 17 giorni. Il 12 Gennaio 2019 e’ volato sul Ponte. Abbiamo così deciso di aprire le porte di casa e del cuore ad un altro pelosetto sfortunato - racconta Carlotta - Io volevo di nuovo un anziano, mio marito Marco voleva un cane più giovane. Una sera su facebook ho visto un appello di 2 pastorini non vedenti , Marley ed Asia, abbandonati al canile di Bari''.

E' stato un colpo di fulmine fin da subito tanto da arrivare dalla Puglia fino a Pietrasanta e poi a casa "La loro storia ci ha intenerito , così il giorno successivo abbiamo contattato la volontaria, che ci ha detto che eravamo L’ unica chiamata che aveva ricevuto in quasi 2 mesi di appelli - continua il racconto -. Per noi la loro “diversità“ non era assolutamente un problema, abbiamo così deciso di adottare il maschietto, perché secondo la volontaria ero quello più in difficoltà. Ci siamo detti , per Klaus siamo stati le sue zampe ( perché era rimasto invalido ), per Marley saremo i suoi occhi".

Marco e Carlotta non si sono scoraggiati: nonostante alcuni esperiti avessero dichiarato di non voler lavorare con Marley perché non vedente, loro hanno accolto il cucciolo con amore e fiducia, creando per lui un ambiente accogliente e familiare.

"Prima del suo arrivo, ci siamo informati con vari addestratori, veterinari e comportamentalisti , alcuni ci hanno detto che con un cane cieco non volevano lavorare, altri che avrebbe girato in tondo , non avrebbe mai salito le scale, e che avremmo avuto bisogno di sonagli al piede per farci seguire. Il 17 Marzo io , Marco e il gatto Giuliano abbiamo accolto Marley in casa. Aveva 6 mesi e pesava appena 7 chili, ma aveva tantissima tenacia e voglia di scoprire il mondo . Fin da subito si è orientato benissimo, i vari campanellini comprati li ho buttati nel cestino e la prima volta ha salito le scale come se le avesse sempre fatte. Le paure che aveva gliele abbiamo tolte, ed è stato semplicissimo perché Marley ha un coraggio da vendere". Insomma, Marley fa una vita pienamente normale, grazie all'amore della sua nuova famiglia che lo ha saputo accogliere e supportare e le sue avventure vengono raccontate ogni giorno sulla pagina Facebook che, per l'appunto, su chiama Marley Supercane.

"Noi lo abbiamo sempre trattato come un cane “normodotato” facendogli condurre una vita divertente e piena di stimoli - conclude Carlotta -. Lui gira senza guinzaglio, salta, corre, gioca.. rincorre il gatto, che adora, per casa e ogni tanto fa qualche marachella come qualsiasi altro cane. È proprio vero che la disabilità sta solo negli occhi di chi guarda".

Potrebbe interessarti anche: Burresi e Minghi raccontano Poggibonsi ''Dal miracolo economico agli anni '70''

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 5 dicembre 2021