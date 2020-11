La storia di Scheggia, il cagnolino che dopo esser stato rubato un anno fa ritrova il proprio padrone e torna a casa

Un anno separati e adesso di nuovo insieme. Già, perchè Filippo e Scheggia si erano allontanati dopo che il cagolino era stato rubato lo scorso 19 dicembre in Abruzzo. Quando negli scorsi giorni i volontari del canile rifugio UNA hanno contattato l'uomo lui nonvpoteva credere che il suo cucciolo era stato ritrovato e per giunta in Toscana.

Così questa storia, come le più belle favole di Natale, ha avuto un lieto fine. Filippo e Scheggia dopo un anno di separazione possono tornare a casa. Infondo, tutti noi in questi mesi abbiamo imparato bene quanto sia importante non essere soli, umani o animali, di certo non fa differenza.

Stefano Calvani

Pubblicato il 28 novembre 2020