La storica azienda poggibonsese Giorli Paolo compie 60 anni

La storica azienda poggibonsese Giorli Paolo taglia il traguardo dei 60 anni di attività proprio oggi, 15 aprile 2022. Fu Paolo Giorli che alla giovane all’età di 22 anni, spronato anche dalla suocera, decise di fondare l’azienda che all’inizio aveva sede in Cimamori. All’inizio si producevano solamente teloni per camion fatti di cotone e canapa con una lavorazione abbastanza dura; le ‘pezze’ venivano ammollate nello Staggia e poi fatte asciugare sul campo dello stadio.

Negli anni ‘70 la ditta si trasferisce in dei locali più grandi in via delle Pancole, a Poggibonsi. In questo periodo si cominciò a realizzare le prime verande per le aziende che producevano roulotte, in seguito vennero realizzate anche per i privati. 35 anni anni fa, verso la fine degli anni ‘80 fu acquistato il capannone in cui si trova adesso la Giorli Paolo in via Lombardia a Poggibonsi. Questo rappresenta un vero e proprio punto di svolta con la produzione che è continuata anche grazie a dei nuovissimi macchinari per la lavorazione del pvc, che hanno reso il lavoro sempre più abile.

Dal punto di vista realizzativo e artigianale la Giorli Paolo è stata ed è tuttora l’unica azienda che produce ogni tipo di copertura su misura; per quanto riguarda invece la vendita delle tende da sole fu la prima a commercializzare questo tipo di prodotto nella nostra zona. Durante tutta la sua storia è stata affiancata da personale competente, dipendenti, fornitori e consulenti sempre molto validi. Anche grazie a queste componenti l’azienda è cresciuta e si è consolidata nel passare del tempo.

Purtroppo, nel 2020 è venuto a mancare il fondatore Paolo Giorli, imprenditore molto noto nel capoluogo valdelsano anche per aver fondato insieme ad altri il circolo di Cimamori, grazie al quale sono state compiute molte attività anche nel campo del sociale. Paolo è sempre stato affiancato dalla famiglia, in primis dalla moglie Grazia e poi negli anni l’azienda ha spalancato le porte alla seconda generazione dei Giorli, i figli Giulio e Patrizia che ancora oggi portano avanti l’attività fondata ormai 60 anni fa dal padre.

Adesso, vengono portati avanti i lavori per la realizzazione delle coperture dei mezzi, per la realizzazione di pergotende bioclimatiche oltre a tutte le chiusure e le coperture per l’esterno. Tutti prodotti realizzati esclusivamente su misura per il cliente.

Pubblicato il 15 aprile 2022