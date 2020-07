La Toscana nel bicchiere a Pistoia tra fashion e buon vino

Andiamo con Federico Minghi nel Comune di Pistoia da Tricomi, negozio di abbigliamento raffinato e di ricerca con un’ampia selezione di marchi fashion. Sergio Tricomi ci racconterà la sua bellissima linea di scarpe da uomo. E poi in visita alla Società Agricola Marini Giuseppe, pluripremiata per il vin santo e per il vino. La famiglia Marini produce vino in Pistoia a Quarrata dal 1800 e ottiene premi e riconoscimenti internazionali.

Pubblicato il 24 luglio 2020