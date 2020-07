La Toscana nel bicchiere fa visita al mitico macellaio Dario Cecchini

La puntata di oggi è dedicat alla genialità, all'innovazione e all'arte che va cercata ed applicata in ogni mestiere. Partiamo da Panzano in Chianti con il mitico Macellaio Dario Cecchini che porta avanti una tradizione di famiglai da 250 anni. Dopodichè Federico Minghi si è diretto verso Vinci, alla scoperta della famiglia Landi, storica casa di moda nota per portare in tutto il mondo il nome della Toscana.

Pubblicato il 17 luglio 2020