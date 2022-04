La Vab Valdelsa inaugura la sua nuova sede operativa

La Vab Valdelsa ha inaugurato la sua nuova sede operativa in località Belvedere, a Colle di Val d'Elsa. Un traguardo importante per l'associazione attiva da anni sul terreno del volontariato, in particolare sulla prevenzione e lo spegnimenti degli incendi boschivi.

Nelle interviste il sindaco di Colle di Val d'Elsa Alessandro Donati, il coordinatore della sezione Valdelsa Filippo Franchi e il presidente di Vab Toscana Mirko Scala

Copyright © Valdelsa.net



Pubblicato il 23 aprile 2022