La Vernaccia di San Gimignano torna in piazza per Calici di Stelle 2021

Anche per quest’anno la tradizione verrà rispettata, in tutta Italia la notte di San Lorenzo sarà dedicata al vino grazie a Calici di Stelle, la manifestazione della Città del Vino che con la collaborazione dei Comuni e dei Consorzi di tutela porta nelle piazze la produzione enoica locale.

Per l’edizione 2021 la Vernaccia di San Gimignano ripropone la formula adottata per la prima volta nel 2020 e pensata per rispettare le norme di contenimento dell’epidemia da Covid: aboliti i banchi di assaggio con i produttori e i bagni di folla, il nuovo format da una parte assicura il rispetto della sicurezza e del distanziamento, dall’altra permette ai visitatori una degustazione di livello superiore, seduta, guidata dal personale del Consorzio che oltre a spiegare i vini in assaggio in abbinamento a prodotti gastronomici locali, presenta la Denominazione e il territorio. E nell’anno del settecentenario della morte di Dante, che nella sua Divina Commedia ha citato solo un vino, la Vernaccia di San Gimignano, a dimostrazione della sua importanza e diffusione a partire dal medioevo, il tema di Calici di Stelle 2021 è perfetto: “Tra Cielo e Terra”, come il percorso che il Sommo Poeta compie nella sua opera, dagli inferi al Paradiso, sta il vino, che dalla terra nasce ma che eleva e allieta gli animi.

Come sempre Calici di Stelle 2021 si svolgerà il prossimo 10 Agosto nell’aia della Rocca di Montestaffoli di fronte al centro “Vernaccia di San Gimignano Wine Experience”, una terrazza su uno dei panorami più belli della Toscana, i visitatori potranno prenotare la loro degustazione di sei vini Vernaccia di San Gimignano, quattro della tipologia annata e due di Riserva, scegliendo tra tre turni, alle ore 19, alle 20.30 e alle 22. Ciascuna degustazione avrà la durata di un’ora e sarà accompagnata dalle note di un’arpa.

Per partecipare a Calici di Stelle 2021 è necessaria la prenotazione sul sito di “Vernaccia di San Gimignano Win Experience”, wineexperience.vernacciasangimignano.it/degustazione/calici-di-stelle-2021/, il costo della degustazione è di 25 euro a persona da pagarsi al momento della prenotazione, nel prezzo è incluso l’assaggio di sei etichette di Vernaccia di San Gimignano abbinate a pane con olio e.v.o., Pecorino toscano, Pecorino aromatizzato con Zafferano di San Gimignano DOP, Prosciutto Toscano DOP e Finocchiona IGP.

Per informazioni telefonare dalle ore 8,30 alle 17,30 al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, 0577 940108 - 941267, oppure scrivere una mail a larocca@vernaccia.it o a info@vernaccia.it.



Pubblicato il 9 agosto 2021