La Virtus Buonconvento ha trionfato nella decima edizione del Trofeo dell’Epifania che si è svolto come di consueto a Cortona, nella piscina gestita proprio dalla società senese. Le gare hanno visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti dalla Toscana, dall’Umbria, dalle Marche e dall’Abruzzo che si sono sfidati tra le corsie della piscina comunale, oggetto di tanti interventi di ristrutturazione proprio negli ultimi anni. La vicinanza del Comune di Cortona l’ha fatta sentire l’Assessore allo Sport Silvia Spensierati che ha portato i saluti dell’Amministrazione ed ha officiato alcune premiazioni. La seconda posizione a squadre è andata alla Ternana Nuoto, splendida realtà appena nata che svolge l’attività nelle piscine dello stadio di Terni; al terzo posto si sono piazzati gli amici della Thebris di Perugia, mentre in quarta posizione spicca la Fermo Nuoto e Pallanuoto, altra bella realtà condotta dall’inossidabile coach Marco Cicconi.

Ospite d’onore è stata Lisa Angiolini, per la prima volta con la divisa del Centro Sportivo Carabinieri: l’atleta azzurra non ha deluso le aspettative con quattro ottime gare per la gioia del pubblico e anche delle amiche/avversarie sempre stimolate dalla sua presenza in vasca. Innumerevoli sono state le prestazioni di livello di tantissimi altri atleti Virtus con Leonardo Rossi, Chiara Costagli e Viola Petrini sugli scudi, oltre a Beatrice Pecorello che ha conquistato il suo terzo pass per i Criteria nazionali di Riccione nei 200 rana. Tra gli ospiti bene a delfino Daniel Moracci del Centro Nuoto Valdarno e a dorso Maija Terenzani della Ternana Nuoto; nel dorso maschi buon crono per Casalini della Virtus mentre nei 50 rana femmine ha ben fatto Anna Serangeli (Ternana). Francesco Caramante e Andrea Dondoli hanno confermato la loro crescita, mentre Alessandro Hyso della Thebris si è aggiudicato i 50 stile libero. Altri bei crono sono arrivati da Alessio Piga a dorso e Tommaso Sale nei 200 farfalla; Lorenzo Castellazzi (Fano) a rana e Andrea Banelli nei misti hanno chiuso la mattinata di giovedì. Nel pomeriggio c’è stato il tempo di vedere anche la vittoria di Alice Puccioni nei 100 misti e quelle di Silvia Belli e Tommaso cavallucci nei 100 farfalla, oltre alla solita Benedetta Cittadini nei 200 dorso.





Copyright © Valdelsa.net

Potrebbe interessarti anche: La Virtus Buonconvento sul podio della serie A2 alla Coppa Caduti di Brema

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 7 gennaio 2023