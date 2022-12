La Virtus Buonconvento sul podio della serie A2 alla Coppa Caduti di Brema

Il 2022 si è concluso con la Coppa Caduti di Brema, ovvero il campionato nazionale a squadre che rappresenta lo “scudetto del nuoto”. La Virtus Buonconvento aveva conquistato la serie A2 nella passata stagione con il settore femminile, centrando addirittura il podio nella finale nazionale di Riccione. Quest’anno invece era prevista solo la fase regionale con successivo riepilogo nazionale della classifica a punti; l’obiettivo dunque era quello di confermare la massima serie (prime sedici squadre italiane) e le ragazze giallonere lo hanno raggiunto. La Virtus Buonconvento, infatti, sale sul podio della serie A2 insieme a Livorno e Torino, mentre la vittoria dell’A1 è andata, come sempre negli ultimi anni, al Circolo Canottieri Aniene, prima società italiana sia con le femmine che con i maschi.

La capitana giallonera Lisa Angiolini era reduce dall’addestramento necessario per entrare nell’Arma dei Carabinieri e, nonostante una condizione non al top, ha trascinato la squadra nelle staffette e fatto punti importanti nelle gare individuali; Viola Petrini ha confermato una forma eccellente nello stile libero veloce, mentre Sara Batti si è occupata come sempre del dorso. Arianna Sparvieri nei 100 farfalla e staffette, Marina Luperi nei 200 delfino, Hanna Stefanini negli 800 stile libero, Silvia Belli nei 200 stile e Chiara Costagli nei 400 stile e staffette hanno completato l’opera.

Anche il settore maschile si è difeso egregiamente, sfiorando la serie B nazionale: Leonardo Rossi, Jacopo Duro, Lorenzo Mariani, Luca Colombo, Andrea Prapuigicu, Andrea Dondoli, Francesco Caramante, Riccardo Zanelli e Giulio Borrelli. Già la concorrenza toscana era spietata con tanti campioni presenti in vasca a Livorno, ma i gialloneri si sono ben difesi in tutte le specialità, raggiungendo i migliori risultati nelle staffette, in perfetto stile Virtus.

Adesso l’attenzione si sposta sul Trofeo dell’Epifania, organizzato a Cortona proprio dalla Virtus Buonconvento che farà gli onori di casa con tantissimi atleti iscritti.

Pubblicato il 28 dicembre 2022