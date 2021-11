Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate 14 novembre 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 14782 Impresa Edile di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MURATORE/MANOVALE EDILE con esperienza. Trattasi di tempo determinato, full time.

Rif. 14781 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia aziende, studi medici, agriturismi. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato part time (20-30 ore settimanali) con possibilità di trasformazione. Orari di lavoro su turni (06-10; 12-14 o 17.30-22).

Rif. 14758 Commercio di Certaldo ricerca n. 1 FIORAIO/A con preferibile esperienza. Richieste conoscenze di base nel settore. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14750COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 VERNICIATORE ISCRITTO L.68/99 ART.8 Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato trasformabile con orario part-time da concordare.

Rif. 14748 Centro Estetico di Colle Di val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA ESTETISTA CON DIPLOMA DI SCUOLA DI ESTETICA Richiesta conoscenza della lingua inglese Possibilità di tempo pieno o part-time di 30 ore. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14744 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CONTABILE CON OBBLIGATORIA ESPERIENZA. Mansioni: Contabilità e commerciale Italia (gestione del portafoglio clienti: Organizzare le informazioni, comprendere le esigenze, interagire con i clienti ), conoscenza programmi pacchetto Office e programmi di contabilità e di gestione magazzino, conoscenza della lingua inglese. Richiesto diploma di Ragioneria, patente di guida cat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14726 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 VETRAIO con esperienza. Mansioni: lavorazione del cristallo. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14724COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 FATTORINO iscritto L.69/99 art.8 e art.18 Mansioni: Brevi commissioni (posta,portare auto in officina per riparazioni), piccola manutenzione in ufficio, ritiro documenti presso altri uffici, preparazione e spedizione pacchi. Richiesta pat. B. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14723 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14709 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. CONSEGNA MERCI presso cantieri con scarico autogru, magazziniere carico automezzi con carrello elevatore. Richiesta patente di guida cat. C o E e CQC trasporto merci. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14708 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 RESPONSABILE IMPIANTO PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO. Si richiede gestione personale, pianificazione e esecuzione manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione scorte materie prime, reperibilità. Richiesta laurea in INGEGNERIA o DIPLOMA di PERITO MECCANICO. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 14705 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA con esperienza. Richiesto HACCP e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 14700 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 SALDATORE ESPERTO CON PATENTINO Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14678 Ristorante- Bistrot di San Gimignano ricerca n. 1 PIZZAIOLO ESPERTO NELLA PREPARAZIONE PIZZE CON FORNO ELETTRICO Trattasi di part-time 30 ore settimanali sa svolgersi tutti i giorni tranne il martedì dalle 18.00 alle 23.00. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14674 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO E AL CONFEZIONAMENTO. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto Diploma di scuola superiore, patente B e auto propria.

Rif. 14672 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A UFFICIO EXPORT. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Mansioni: addetto/a logistica estera con particolare riferimento agli aspetti amministrativi collegati alle spedizioni. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese.

Rif. 14671 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' PART TIME con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza del pacchetto office. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14667 Servizio di Ristorazione di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. BANCO PER PREPARAZIONE PANINI E CASSA. Orario dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23. La domenica dalle 19 alle 23. Richiesta patente B.

Rif. 14662 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COPPIA DI DOMESTICI CON ESPERIENZA. Mansioni: pulizie, aiuto cucina, giardinaggio e lavori domestici. Richiede buona conoscenza dell'italiano e della lingua inglese. Possibilità di alloggio. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14657 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto diploma di Ragioneria, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Patente B, auto propria.

Rif. 14645 Parrucchiere di Poggibonsi ricerca n. 1 PARRUCCHIERA CON ESPERIENZA per i candidati con età superiore ai 29 anni. Apprendista parrucchiera per i candidati 18/29 anni. Per gli apprendisti richiesta l'iscrizione alla scuola per parrucchieri. Trattasi di part time 30 ore settimanali dal mercoledì al sabato. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14640 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 RECEPTIONIST con esperienza (anche minima) Richiesto Diploma e ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua. Richiesto cv con foto. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato a partire da marzo 2022.

Rif. 14639 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza nella cucina tradizionale toscana. Trattasi di contratto a tempo determinato a partire da marzo 2022. Possibilità di alloggio. Patente B, auto propria.

Rif. 14635 Officina Meccanica di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MECCANICO AUTO Richiesto Diploma di Perito Meccanico (o equipollenti) e ottime conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 14630 Officina Meccanica di Poggibonsi ricerca n. 1 MECCANICO RIPARATORE con esperienza. Richiesto Diploma di Perito Meccanico e ottime conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14628 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PORTIERE D'ALBERGO con preferibile esperienza Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza della lingua francese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full time su turni.

Rif. 14604 Impresa Edile di Certaldo ricerca n. 1 MURATORE con preferibile esperienza mansioni: attività di muratura e pavimentazioni e imbiancatura. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14600 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON PATENTINO ED ESPERIENZA Mansioni: guida trattore e altri lavori in azienda. Richiesta patente B e patentino per guida trattore. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14564 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 CAMERIERE DI RISTORANTE con esperienza minima. Trattasi di tempo determinato part-time.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALEA S.R.L. ricerca n. 1 IDRAULICO PER MANUTENZIONE IDRICA Mansioni: manutenzione, autista, escavatorista Richiesta patente B/C. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione. Se interessati inviare cv a: aleasienaovest@aleasrl.eu

EDILIZIACROBATICA SpA ricerca n. 1 MURATORE/MANOVALE EDILE con esperienza o APPRENDISTA MURATORE (età 18/19) per edilizia su fune. L'azienda provvederà ad una formazione interna specifica per il profilo ricercato. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato oppure contratto di apprendistato (età 18/29). Per candidarsi telefonare al 338/9349984 oppure inviare il proprio cv a v.nocente@ediliziacrobatica.com

ALEPACKING SRL ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE (età 18/29anni) Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto Propria. Per candidarsi telefonare allo 055/8069991 oppure inviare cv per antonio@alepacking.it

SOS - CONSULENZA FISCALE E SERVICE SRLS ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza oppure APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (età 18/29anni). Richiesto diploma di ragioneria e conoscenza di programmi di contabilità. Trattasi di part time (20 ore di cui una parte in modalità smartwork) a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato oppure contratto di apprendistato per giovani età 18/29 anni. Sede di lavoro Radicondoli. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv a info@guardiadelcorpo.com

FAM. SIGNORINI LINA ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Trattarsi di sostituzione ferie PER CIRCA 3 MESI Luogo di lavoro: Poggibonsi Chi è interessato deve inviare il curriculum a giani.piero@libero.it

S.EL.DA SERVICE SRL ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI con esperienza. Pat. B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato part time (7 ore settimanali) in uffici di Poggibonsi e Certaldo. Gli interessati devono inviare il C.V. a personale@seldaservice.it

EDILPLAST ECOLOGIA S.R.L. ricerca n. 1 OPERAIO EDILE ADD. AI LAVORI IN ALTEZZA DI COPERTURE EDILI con preferibile esperienza. Per candidarsi telefonare allo 0571665093 oppure inviare il proprio cv a info@edilplastecologia.it

BELLINI BRUNO S.R.L. ricerca n. 1 AUTISTA NCC con iscrizione al ruolo conducenti provincia di Siena con preferibile esperienza. Se interessati inviare la candidatura a info@bellinibruno.com

LINEA UFFICIO DI BIOTTI ALBERTO E C SNC ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO INFORMATICO 18/29 ANNI ISCRITTO A GARANZIA GIOVANI Richiesto Diploma di perito informatico (o affini). Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Gli interessati possono inviare il proprio cv a lineaufficio@lineaufficio.it

TERRA DI SIENA SOC.COOP.SOCIALE ricerca n. 1 EDUCATORE/TRICI PROFESSIONALI con preferibile esperienza per lavoro a domicilio presso famiglie con bambini e ragazzi disabili nel territorio della Valdelsa. Richiesto titolo di studio attinente al profilo. Patente B, auto propria. per candidarsi chiamare il numero 055226028 oppure inviare il proprio cv a info@terradisienacoop.it

Pubblicato il 14 novembre 2021