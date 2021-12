Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate 19 dicembre 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE IN OCCASIONE DELLA 2^ EDIZIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO

I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con le aziende nelle giornate della Fiera

il 9, il 10 e l’11 febbraio 2022 a Firenze presso la Fortezza da Basso.

Rif. 15021 Azienda di Poggibonsi cerca n. 1 INGEGNERE MECCANICO o INGEGNERE GESTIONALE per ingegnerizzazione del processo produttivo-tempificazione. Richiede inoltre OTTIMA conoscenza programma AUTOCAD ed Excel, auto propria. Inizialmente l'azienda propone un tirocinio di 6 mesi. I colloqui si terranno a Firenze.

Rif. 15020 Azienda di San Gimignano cerca n. 1 INGEGNERE INFORMATICO o INGEGNERE GESTIONALE per analisi dei flussi di processo aziendale per sviluppo gestionale. Si richiede inoltre Ottima conoscenza della lingua inglese e francese, ottima conoscenza Excel , auto propria. Inizialmente l'azienda propone un tirocinio. i colloqui con l'azienda si terranno a Firenze.

Rif. 15019 Azienda di San Gimignano cerca n. 1 ADDETTO/A ALL'UFFICIO ACQUISTI con LAUREA IN ECONOMIA, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, ottima conoscenza Excel, auto propria. se i candidati hanno una età entro i 29 anni, sarà proposto un contratto di Apprendistato, altrimenti tempo determinato per 12 mesi. I colloqui con i candidati si terranno a Firenze.





OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 15035 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. (età 18/29 anni) Richiesto diploma di ragioneria e buone conoscenze informatiche (Pacchetto office). Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili, necessaria iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.

Rif. 15032 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part time (10 ore settimanali martedì/giovedì/sabato) per la prossima stagione 2022.

Rif. 15031COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA L.68/99 ART. 1 Mansioni: vendita, cassa e magazzino. Richiesto diploma di scuola superiore. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 15027 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA o APPRENDISTA MAGAZZINIERE (età 18/29 senza esperienza). Richiesto preferibilmente Diploma indirizzo Elettrotecnico/Elettronico. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato (età 18/29).

Rif. 15017 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 MONTATORI DI PREFABBRICATI INDUSTRIALI IN CEMENTO ARMATO con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di rinnovo. Si richiede disponibilità alle trasferte nelle regioni limitrofe.

Rif. 15012 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 LAVAPIATTI Trattasi di tempo determinato da marzo a novembre 2022.

Rif. 15011 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Trattasi di tempo determinato da marzo a novembre 2022.

Rif. 15010 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato da marzo a novembre 2022.

Rif. 15004COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CON USO DEL MULETTO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 E' richiesta patente per guida del muletto, patente B auto propria. Previsto orario part-time.

Rif. 14999 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (età tra 18-29 anni) Mansioni: Segreteria, gestione servizi e amministrazione. Richiesto diploma di Ragioneria e ottima conoscenza della lingua inglese. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14989 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di part-time con orario solo serale a tempo determinato.

Rif. 14985 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 GEOMETRA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesto diploma di geometra, buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza di Autocad e Stampa 3D. Richiesta disponibilità alle trasferte. Trattasi di tempo indeterminato, full time.

Rif. 14984 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MODELLISTA ARTISTICO con preferibile esperienza. Richiesto diploma Liceo artistico/ Accademia belle arti indirizzo discipline plastiche/scultore. Buone conoscenze informatiche (Autocad). richiesta disponibilità alle trasferte. Trattasi di tempo indeterminato full time.

Rif. 14980 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA Richiesto patentino per guida trattori. Pat. B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time (durata 8 mesi).

Rif. 14978 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 MANUTENTORE D'ALBERGO con preferibile esperienza per lavori di manutenzione giardini, piscina, lavori di manutenzione elettrica, idraulica ecc. Preferibile residenza o domicilio nella zona.Patente B, auto propria. Trattasi dei tempo determinato full time (durata 8 mesi).

Rif. 14977 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE DEL VIGNETO con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time della durata di 8 mesi.

Rif. 14973 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE PROGETTISTA DI ARREDAMENTO DI DESIGN (età 18/29 anni). Mansioni: Analisi e Progettazione estetica e tecnica delle richieste dei clienti (anche di provenienza estera) e assistenza alla progettazione per il salone del mobile 2021. Richiesto Diploma o Laurea attinenti (architettura, design industriale), ottime conoscenze informatiche (Autocad 2D/3D e Modellatore 3D) e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili, necessaria iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.

Rif. 14966 Studio di Architettura di Poggibonsi ricerca n. 1 ARCHITETTO con esperienza nella progettazione di Stand e Interior Design. Richiesta laurea in architettura o designer d'interni per progettazione e realizzazione di stands e interni. Obbligatoria conoscenza dei programmi Autoca, 3DStudio Max, Rhinoceros, Photoshop, Office, Adobe, Illustrator. Obbligatoria disponibilità a trasferte fuori regione. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14941COB Azienda di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 CONTABILE CON OBBLIGATORIA ISCRIZIONE LEGGE 68/99 ART. 1 , CONOSCENZA DI PROGRAMMI GESTIONALI, DIPLOMA DI RAGIONERIA O SIMILARI. Patente B auto propria. Trattasi di part time 30 ore settimanali, tempo determinato, trasformabile a tempo indeterminato.

Rif. 14939 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MONTATORE STRUTTURE IN LEGNO. OBBLIGATORIA esperienza nella mansione.Offresi contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro: Poggibonsi e DISPONIBILITA ALLE TRASFERTE IN TUTTA ITALIA. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14936 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 OPERAIO ADDETTO AL TORNIO CNC con preferibile esperienza. Richiesto preferibilmente Diploma di Perito Meccanico. Patente B, auto propria. Trattasi di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14922 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO TRATTORISTA con esperienza come trattorista e nell'impiego di trattamenti fitosanitari Patente B, automunito. Trattasi di lavoro a tempo determinato per 3 mesi.

Rif. 14920 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERA/E DI SALA E BAR con esperienza. Mansioni: servizio di sala e bar. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato da febbraio a novembre 2022, full time. Per i candidati 18/29 anni senza esperienza, previsto apprendistato stagionale.

Rif. 14919 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 BARISTA con esperienza per preparazione bevande calde in caffetteria. Richiesta diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese, auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da Febbraio a Novembre 2022. Per i candidati 18/29 anni senza esperienza, trattasi di apprendistato stagionale.

Rif. 14918 Hotel di Barberino Tavarnellle ricerca n. 1 BARMAN CON ESPERIENZA per preparazione bevande calde e fredde. Richiesta BUONA conoscenza della lingua inglese, diploma di scuola superiore, auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da febbraio a novembre 2022. Per i candidati 18/29 anni senza esperienza, previsto apprendistato stagionale.

Rif. 14917 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 PORTIERE DI NOTTE con BUONA conoscenza della lingua Inglese, diploma di scuola superiore, auto propria. Trattasi di lavoro notturno dal 01/02/2022 al 30/11/2022.

Rif. 14915 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 MANUTENTORE D'ALBERGO CON ESPERIENZA Mansioni: manutenzione idraulica, elettrica, lavori di muratura, giardino, gestione piscina. Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 14914 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza. Richiesta patentino muletto. Patente B, auto propria.

Rif. 14898 Panificio Pasticceria di Poggibonsi ricerca n. 1 PANETTIERE CON ESPERIENZA PER LAVORO NOTTURNO Trattasi di tempo determinato, necessaria patente B auto propria.

Rif. 14897 Panificio Pasticceria di Poggibonsi ricerca n. 1 PASTICCERE ESPERTO/A PER LAVORO NOTTURNO Trattasi di tempo determinato, necessaria patente B auto propria.

Rif. 14894 Azienda di Colle D Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE UFFICIO COMMERCIALE E CONTABILITA’ (18-29 anni) Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza del pachetto Office. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili, necessaria iscrizione al centro impiego e a Garanzia Giovani. Richiesta patnet B e auto propria.

Rif. 14893 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO con preferibile esperienza in fonderia/falegnameria. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time.

Rif. 14878 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza. Mansioni: assistenza ad anziana parzialmente autosufficiente. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif. 14877 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MACCHINISTA DI PELLETTERIA e n. 1 ADD. AL BANCO PER MONTAGGIO E TINGITURA PELLI Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14871 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 FALEGNAME con esperienza. Mansioni: taglio legno, montaggio ferramenta, capacità di lavorare con macchinari. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14863 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 FRESATORE CON ESPERIENZA E n. 1 TORNITORE CON ESPERIENZA. Trattasi di tempo determinato di 3 mesi. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14862 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALL'ELABORAZIONE PAGHE con esperienza. Richiesto Diploma e conoscenza del programma Zucchetti paghe web. Trattasi di tempo determinato per sostituzione di maternità fino al 30/09/2022

Rif. 14861 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A MACCHINE CNC. Richiesto diploma (preferibile istituto tecnico) e ottima conoscenza del programma Autocad. Patente B, auto propria.

Rif. 14844 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADD. UFFICIO COMMERCIALE CON ESPERIENZA Mansioni: gestione del portafoglio clienti: Organizzare le informazioni, comprendere le esigenze, interagire con i clienti . Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza programmi pacchetto Office e programmi di contabilità e di gestione magazzino. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14804 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO AL MONTAGGIO IMPIANTI (età 18-29 anni). Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Richiesto Diploma tecnico, patente B e auto propria.

Rif. 14803 Azienda Agricola ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA con esperienza. Mansioni: ordini e spedizioni per l'estero. Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

IDROEFFE SRL ricerca 1 .TERMOTECNICO con esperienza. Mansioni: progettazione e sopralluoghi. Richiesto Diploma tecnico, conoscenza della lingua inglese, conoscenza programma Autocad. Patente B, auto propria. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@idroeffe.com

CME STUDIO – S.R.L. ricerca n. 1 APPRENDISTA INGEGNERE EDILE (Strutturista). Richiesta laurea magistrale in ingegneria edile, ottima conoscenza di Autocad e pacchetto Office. Patente B, auto propria. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@cmestudio.it

ENERGETICA SRL ricerca n. 1 ELETTRICISTA CON ESPERIENZA Trattasi di tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione Se interessati inviare cv a: energeticasas@hotmail.it o chiamare il numero: 3381500857

PECCHI SRL ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO Mansione: consegna e montaggio elettrodomestici. Obbligatoria esperienza nel montaggio elettrodomestici, patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro part time 20 ore settimanali per tutto il mese di dicembre 2021 e prorogabile. Gli interessati devono telefonare al n. 3493819982 oppure 0577921890

ITALIA AMBIENTE SRL ricerca n. 1 MURATORE CON ESPERIENZA per attività di piccoli interventi di muratura e n. 1 SPURGHISTA addetto alla pulizia di fosse biologiche con patente C. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@italiaspurghi.it

DITTA CAVALLO VINCENZO DI CAVALLO ROCCO ANDREA ricerca n. 1 APPRENDISTA PIASTRELLISTA a tempo pieno eta' dai 18 anni ai 29 anni. Necessaria patente b, auto propria. Richiesta disponibilità a trasferte zona Siena, Arezzo, Firenze in quanto i lavori sono anche fuori dalla provincia di Siena. Se interessati inviare cv a: lalloandrea@alice.it

OSTERIA IL CAMPANELLINO DI FALOSSI MARCO ricerca n. 1 LAVAPIATTI con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a chiamat a per il periodo delle festivita: Per candidarsi telefonare allo 0558075770.

OFFERTE ENTI PUBBLICI

OFFERTA PPG15018 COMUNE POGGIBONSI n°1 Esecutore Tecnico manutenzioni e supporto categ B – se in possesso dei requisiti previsti dal Bando presentare domanda dal 20/12/2021 al 03/01/2022 su apposito modulo e secondo le modalità indicate nel bando dell’Ente. Non saranno ritenute valide adesioni presentate su altra modulistica o secondo modalità difformi da quelle del Bando.

