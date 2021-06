Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate 27 giugno 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 13903 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO ALLA CONTABILITÀ AZIENDALE con esperienza pluriennale. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif. 13893 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13892 Idraulico di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IMP. AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA Titolo di studio: Diploma di Ragioneria. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13891 Idraulico di Casole D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA IDRAULICO Età compresa tra 18 e 29 anni Richiesta patente B auto propria.

Rif. 13890 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. TAGLIO E ASSEMBLAGGIO LEGNAME da luglio al 01/10/2021. Obbligatoria esperienza.

Rif. 13889 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD MACCHINE CONFEZIONATRICI 18/29 ANNI. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 13888 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. AL MAGAZZINO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8 Necessaria patente B Trattasi di tempo determinato per 6 mesi con orario part-time di 21 ore settimanali.

Rif. 13881 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato part-time solo la mattina fino al 30/09/2021.

Rif. 13880 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif. 13879 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 IMP. AMMINISTRATIVA/O Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza del pacchetto office, patente B auto propria Trattasi di tempo determinato fino al 15/10/2021.

Rif. 13865 Impresa Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 PIASTRELLISTA/MURATORE ESPERTO Trattasi di tempo determinato da luglio a settembre prorogabile. Sede di lavoro: in tutta la Toscana

Rif. 13863 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE AI TAVOLI/LAVAPIATTI Richiesta conoscenza lingua inglese e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di lavoro stagionale.

Rif. 13862 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 PORTIERE NOTTURNO CON ESPERIENZA. Obbligatoria ottima conoscenza della lingua inglese. Trattasi di lavoro stagionale sino settembre 2021.

Rif. 13861 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE 18/29 ANNI con diploma, auto propria e conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 13854 Agriturismo di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE AGRITURISMO CON AUTO PROPRIA. Trattasi di 6 ore settimanali solo il sabato dal 01/07/2021 al 31/08/2021.

Rif. 13853 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. PULIZIE AGRITURISMO PER 15 ORE SETTIMANALI. Obbligatoria auto propria. Trattasi di lavoro a tempo determinato sino al 15/11/2021.

Rif. 13852 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 BRACCIANTE AGRICOLO CON ESPERIENZA NELLA CURA DI VIGNE E OLIVI. Richiesta auto propria. Trattasi di lavoro part time 10 ore settimanali sino al 15/11/2021.

Rif. 13851 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO GENERICO ADD. ALLA TRANCIATURA 18/29 ANNI. Lavoro a turni, gli orari sono : 7-15 o 14-22. Auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 13849 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMP. AMMINISTRATIVO/A ISCRITTO/A L.68/99 ART. 8 Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore Trattasi di tempo determinato part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 13838 Esercizio commerciale di Colle Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO AL BANCO GELATI con preferibile esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13826 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA. Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese e di ALMENO una seconda lingua tra francese, tedesco, russo e/o cinese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto di apprendistato con orario full-time.

Rif. 13819 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE IMP. TECNICO PER ACCETTAZIONE RIFIUTI. Richiesto Diploma Tecnico/Scientifico, patente B auto propria. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro. Necessaria iscrizione a Garanzia Giovani e a un Centro Impiego.

Rif.13811 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON ESPERIENZA. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time 20 ore settimanali. Sede di lavoro: Colle Di Val D'Elsa e Casole D'Elsa.

Rif. 13806 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA MAGAZZINIERE E ADDETTO ALLE VENDITE Richiesta Licenza media. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 13789 Ristorante di Certaldo ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Mansioni: aiuto in cucina e lavapiatti. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13787 Ristorante di Certaldo ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13786 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato, part time.

Rif. 13785 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato, part time.

Rif. 13781 Struttura Ricettiva di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese (B") Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13778 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato su turni.

Rif. 13763 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA VINO e VISITE GUIDATE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13761 Azienda di Gambassi Terme ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE MACCHINE CNC CON ESPERIENZA NEL SETTORE METALMECCANICO. Mansioni: programmazione e conduzione macchinari. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 13755 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIA CAMERE E AREE COMUNI con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Preferibile possesso HACCP. Patente B, automunito/a. Trattasi di tempo determinato part-time su turni.

Rif. 13753 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A AL BAR con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Preferibile possesso HACCP. Patente B, automunito/a.

Rif. 13752 Esercizio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 BARISTA PART TIME per stagione estiva. Patente B, auto propria.

Rif. 13742 Struttura Ricettiva di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CAMERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto proprio Trattasi di part-time 24 ore settimanali dal 15/06/2021 al 15/09/2021.

Rif. 13741 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTOTRASPORTATORE CON PATENTE C e ADD. MAGAZZINO Obbligatoria esperienza. Trattasi di part time 30 ore settimanali a tempo determinato. Possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 13740 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 GIARDINIERE/MANUTENTORE AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: giardiniere e manutenzione agriturismo Richiesta patente B auto propria Trattasi di tempo determinato fino ad ottobre.

Rif. 13739 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MARKETING Mansioni: realizzazione interviste a imprese, raccolta e inserimento dati in mappatura Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria avere un'età tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani. Richiesto diploma in ragioneria o laurea in indirizzo economico, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche.

Rif. 13737 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI IN AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiede patente B e auto (luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici). Offre contratto a tempo determinato stagionale da giugno a ottobre. Luogo di lavoro vicinanze Poggibonsi.

Rif. 13736 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ESCAVATORISTA CON PATENTE C ED ESPERIENZA. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13731 Studio Tecnico di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 COLLABORATORE PER STUDIO TECNICO CON LE SEGUENTI MANSIONI: ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRATICHE EDILIZIE. Richiede uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, laurea in architettura o ingegneria. Richiede esperienza in studi tecnici, ottima conoscenza dei programmi grafici -autocad 2D e-Autocad 3D/. OFFRE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE.

Rif. 13719COB Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8 Necessaria patente B, auto propria Preferibile possesso attestato HACCP Trattasi di tempo determinato part-time 24 ore settimanali.

Rif. 13714 Ristorante di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CUOCO/AIUTO CUOCO con esperienza. Richiesto Haccp. Patente A/B, mezzo proprio. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13713 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA/CONDUCENTE DI MEZZI PER IL MOVIMENTO TERRA con esperienza. Richiesta Patente C. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13712 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 MURATORE CAPOCANTIERE con esperienza. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13711 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 GEOMETRA DI CANTIERE con esperienza. Richiesto Diploma di Geometri (o affini). Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13707 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA/RUNNER (anche senza esperienza) Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, autopropria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13705 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Preferibile diploma alberghiero. Trattasi di tempo determinato con orario su turni. Patente B, auto propria.

Rif. 13698 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO TECNICO (GEOMETRA o PERITO INDUSTRIALE) per lavoro con programma CAD e gestione pratiche . Indispensabile OTTIMA conoscenza del programma CAD e diploma di Geometra o di Perito Tecnico Industriale.

Rif. 13697 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 LAVAPIATTI Trattasi di part-time con orario solo serale tempo determinato.

Rif. 13688 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria Trattasi di tempo determinato fino al 31/10/2021 con orario spezzato.

Rif. 13685 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TECNICO CALDAISTA con esperienza (anche come idraulico o elettricista). Patente B, auto propria.

Rif. 13673 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PERITO MECCANICO (O INGEGNERE GESTIONALE) con esperienza nel settore metalmeccanico. Mansioni: Realizzazionme disegni tecnici e distinte base prodotti, pianificazione e gestione acquisti, controlli su consegne e scorte magazzino. Richiesto diploma indirizzo tecnico o laurea in ingegneria gestionale. Richiesta conoscenza dei programmi Autocad, Solidwork.

Rif. 13672 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 SALDATORE ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO con esperienza Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 13671 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 CAPO OFFICINA con esperienza settore produzione macchine edili. Mansioni: Supervisione, gestione e supporto delle linee produttive di saldatura, montaggio e verniciatura. Collaborazione con ufficio acquisti ed ufficio tecnico. Richiesto diploma tecnico (preferibilmente meccanica) e capacità di lettura CAD. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 13649 Panificio di Poggibonsi ricerca n. 1 FORNAIO PANIFICATORE con esperienza (anche minima) Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 13623 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO IN CUCINA CON MINIMA ESPERIENZA (lavaggio piatti, aiuto nella preparazione piatti ecc..) NECESSARIA MINIMA ESP. NELLA MANSIONE PATENTE B ED AUTO PROPRIA.

Rif. 13617 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A CAPO PARTITA CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria Preferibile possesso di attestato HACCP e sicurezza sul lavoro Trattasi di tempo determinato fino a novembre 2021 con orario spezzato.

Rif. 13616 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria, preferibile possesso attestato HACCP e sicurezza sul lavoro Trattasi di tempo determinato fino a novembre 2021.

Rif. 13613 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 RECEPTIONIST CON PREFERIBILE ESPERIENZA DI LAVORO NEL RUOLO RICHIESTO Titolo di studio: Diploma di Scuola Alberghiera Richiesto buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche Trattasi di tempo determinato con orario su turni anche notturni.

Rif. 13612 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13611 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PATENTE B ED AUTO PROPRIA.

Rif. 13610 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE SCARTATORE/VERNICIATORE Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Richiesta età tra 18 e 29 anni. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 13609 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT. B ED AUTO PROPRIA.

Rif. 13577 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA con esperienza Mansioni: servizio di sala e bar. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time.

Rif. 13576 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato da giugno a ottobre.

Rif. 13565 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di part-time di 14 ore settimanali per 3 mesi con possibilità di rinnovo.

Rif. 13560 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CHEF DE PARTIE CON ESPERIENZA Richiesta sufficiente conoscenza della lingua inglese, patente B auto. Trattasi di stagionale su turni.

Rif. 13543 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI DOLCIARI con preferibile esperienza. Preferibile possesso HACCP. Necessaria patente B auto propria. Lavoro stagionale da agosto a fine novembre 2021, orario su turni.

Rif. 13349 Famiglia di Casole D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24/24 CON ESPERIENZA per cura e igiene personale ad anziano non autosufficiente. Trattasi di una sostituzione dal 29/06/2021 al 29/07/2021

Rif. 13288 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE di prodotti alimentari. Richiesta licenza media, patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione.

Rif. 13213 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE CNC. Richiesto diploma e/o qualifica ad indirizzo meccanico e che non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato (l'azienda è interessata agli sgravi fiscali previsti per questa categoria di lavoratori). Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 13196 Studio Commerciale di Poggibonsi richiede n. 1 CONTABILE con esperienza in studi commerciali o centri elaborazione dati. Mansioni: Registrazioni contabili (contabilità ordinaria e semplificata), liquidazioni IVA, chiusura bilanci, adempimenti accessori ai precedenti. Richiesto Diploma di Ragioneria e conoscenza del programma Team System. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 13158 COB Azienda di Poggibonsi ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 8. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 12980 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALL'IMBOTTIGLIAMENTO CON ESPERIENZA e auto propria. Inserire nel curriculum le esperienze relative alla mansione richiesta. Trattasi di tempo determinato sino a dicembre 2021.

Rif. 12858 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA ANCHE NELLA GESTIONE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI Richiesto possesso di patentino per conduzione trattori e preferibilmente patentino per gestione fitofarmaci Trattasi di tempo determinato eventualmente rinnovabile Richiesta patente B auto propria.

AZIENDA AGRICOLA BED & BREAKFAST IL PARETAIO ricerca n.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA PLURIENNALE per preparazione cene a menù fisso. Trattasi di contratto a chiamata da luglio a settembre. Trattasi di lavoro per 3/4 giorni alla settimana incluso il sabato e la domenica (dalle 16,00 alle 21,00 circa). richiesto HACCP e patente di guida cat. B (sede di lavoro Barberino-Tavarnelle). Per candidarsi chiamare al 338/7379626 (sig.ra Cristina) oppure inviare il proprio cv a info@ilparetaio.it

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. Ricerca un/una CUOCO/A CAPO PARTITA con esperienza, contratto di lavoro stagionale, necessaria autonomia negli spostamenti perchè luogo non servito da mezzi pubblici. Preferibile residenza in zona. Si richiede inoltre flessibilità oraria e disponibilità a lavorare anche nei fine settimana e festivi.

Se interessati inviare cv a: amministrazione@villasabolini.it

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria. Trattasi di collaborazione. Se interessati inviare cv a: simone.tortora@alleanza.it

NUOVAPAV DI BRANCIFORTE MASSIMO ricerca AIUTO POSATORE Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato fino a dicembre 2021 Se interessati inviare cv a: nouvapav92@gmail.com

LOCANDA DELL'ARTISTA DI BLOODWORTH BAKER LINDSAY ricerca AIUTO CUOCO/A con esperienza pluriennale. Trattasi di tempo determinato fino a ottobre 2021 con possibilità di proseguimento.. Patente B, auto propria. Gli interessati possono inviare il proprio cv a info@locandadellartista.com

STAGLIANO' & TARABELLA SNC ricerca ADDETTO/A ALLA VENDITA DI PRODOTTI ASSICURATIVI. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Gli interessati possono inviare il suo cv a poggibonsi@agenzie.generali.it

PEF SPA ricerca PROGRAMMATORE/WEB DEVELOPER con esperienza di almeno 2 anni. Mansioni: sviluppo siti web Richiesta preferibilmente conoscenza dei linguaggi di programmazione (PHP, HTML5, CSS, librerie come Bootstrap, Jquery, mySQL, Python) ed esperienza nello sviluppo di App Android/iOS. Gli interessati possono inviare il proprio cv a curriculum@pefitalia.com

Rif. 13868 Carabinieri reparto biodiversità di Siena ricerca n. 1 OPERAIO IDRAULICO FORESTALE-AGRARIO CON MANSIONI DI III LIVELLO, QUALIFICA 1, TRATTORISTA, sede Radicondoli, tempo determinato. Prenotazione dal 24/06/2021 al 01/07/2021 secondo le modalità previste dal bando.



