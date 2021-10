Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate 31 ottobre 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO IN TOUR 2021

Rif. 14587 Azienda di Barberino Val D’Elsa IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2021 IN TOUR azienda ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI FORMATIVI E CONTABILITA' DI BASE CON ESPERIENZA. Richiesto Diploma di scuola superiore.

Rif. 14586 Azienda di Colle Di Val D’Elsa IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2021 IN TOUR ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E ACQUISTI con esperienza. Mansioni: gestione delle spedizioni e degli acquisti. Richiesto diploma e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.



OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 14700 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 SALDATORE ESPERTO CON PATENTINO Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14693COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO VERNICIATORE CON ESPERIENZA SETTORE METALMECCANICO. OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 1 DIPLOMA ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE.

Rif. 14689COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE TECNICO STRUMENTISTA. OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18 Richiesta Diploma di Perito meccanico/Perito chimico, patente B auto propria.

Rif. 14688COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE TECNICO STRUMENTISTA. OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18 Richiesta Laurea in CTF o Ingegneria, patente B auto propria.

Rif. 14678 Bistrot di San Gimignano ricerca n. 1 PIZZAIOLO ESPERTO NELLA PREPARAZIONE PIZZE CON FORNO ELETTRICO Trattasi di part-time 30 ore settimanali sa svolgersi tutti i giorni tranne il martedì dalle 18.00 alle 23.00. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14674 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO E AL CONFEZIONAMENTO. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto Diploma di scuola superiore, patente B e auto propria.

Rif. 14672 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A UFFICIO EXPORT. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Mansioni: addetto/a logistica estera con particolare riferimento agli aspetti amministrativi collegati alle spedizioni. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese.

Rif. 14671 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' PART TIME con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza del pacchetto office. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14668COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERATORI DI CALL CENTER OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8. per assistenza tecnica, servizio clienti, diffusione di informazioni e gestione dei reclami. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE LEGGE 68/99. Richiesto diploma scuola superiore.

Rif. 14667 Servizio di Ristorazione di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. BANCO PER PREPARAZIONE PANINI E CASSA. Orario dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23. La domenica dalle 19 alle 23. Richiesta patente B.

Rif. 14663 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA CUCITURA DI TENDE E TAPPEZZERIA con preferibile esperienza. Trattasi di tempo determinato rinnovabile.

Rif. 14662 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COPPIA DI DOMESTICI CON ESPERIENZA. Mansioni: pulizie, aiuto cucina, giardinaggio e lavori domestici. Richiede buona conoscenza dell'italiano e della lingua inglese. Possibilità di alloggio. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14660 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ASSISTENTE A PERSONA NON VEDENTE Mansioni: aiuto nelle varie commissioni quotidiane extra-domestiche Necessaria patente B con auto propria Orario di lavoro: 4h al giorno dalle 8.00 alle 12.00 con flessibilità di mezz'ora per 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Rif. 14645 Parrucchiere di Poggibonsi ricerca n. 1 PARRUCCHIERA CON ESPERIENZA per i candidati con età superiore ai 29 anni. Apprendista parrucchiera per i candidati 18/29 anni. Per gli apprendisti richiesta l'iscrizione alla scuola per parrucchieri. Trattasi di part time 30 ore settimanali dal mercoledì al sabato. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14657 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto diploma di Ragioneria, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Patente B, auto propria.

Rif. 14640 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 RECEPTIONIST con esperienza (anche minima) Richiesto Diploma e ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua. Richiesto cv con foto. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato a partire da marzo 2022.

Rif. 14639 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza nella cucina tradizionale toscana. Trattasi di contratto a tempo determinato a partire da marzo 2022. Possibilità di alloggio. Patente B, auto propria.

Rif. 14635 Officina Meccanica di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MECCANICO AUTO Richiesto Diploma di Perito Meccanico (o equipollenti) e ottime conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 14630 Officina Meccanica di Poggibonsi ricerca n. 1 MECCANICO RIPARATORE con esperienza. Richiesto Diploma di Perito Meccanico e ottime conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14628 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PORTIERE D'ALBERGO con preferibile esperienza Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza della lingua francese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full time su turni.

Rif. 14617COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8. Richiesta Licenza media e patente B e muletto. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14604 Impresa Edile di Certaldo ricerca n. 1 MURATORE con preferibile esperienza mansioni: attività di muratura e pavimentazioni e imbiancatura. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14600 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON PATENTINO ED ESPERIENZA Mansioni: guida trattore e altri lavori in azienda. Richiesta patente B e patentino per guida trattore. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14593 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' E DICHIARAZIONI FISCALI CON ESPERIENZA (preferibilmente in studi professionali). Richiesto Diploma di Ragioneria e buone conoscenze informatiche (preferibile conoscenza del gestionale Team System). Patente B, auto propria.

Rif. 14583 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COLLAUDATORE JUNIOR con preferibile esperienza. Mansioni: Collaudo e riparazione di schede elettroniche e cablaggi. Richiesto diploma di perito elettronico. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Necessaria patente A/B, auto propria.

Rif. 14582 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 MONTATORE MECCANICO/MONTATORE ELETTRONICO CON ESPERIENZA. Richiesta capacità di comprensione del disegno meccanico . Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Necessaria patente A/B, auto propria.

Rif. 14581 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CABLATORE con esperienza. Mansioni: cablaggio e montaggio di quadri elettrici e componenti elettronici. Trattasi di tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Rif. 14569 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA RECEPTION NEGLI ALBERGHI. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto diploma di scuole superiore e buona conoscenza della lingua inglese.

Rif. 14564 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 CAMERIERE DI RISTORANTE con esperienza minima. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14551 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COLLABORATORE INVESTIGATIVO con preferibile esperienza. Mansioni: Indagini commerciali atte alla verifica di ammanchi inventariali ex antitaccheggio. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14542 Commercialista di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato per sostituzione di maternità.

Rif. 14538 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE SVILUPPATORE SOFTWARE Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego, diploma di Perito Informatico e conoscenza della lingua inglese.

Rif. 14526 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza anche minima. Mansioni: preparazione piatti semplici per ristorazione in agriturismo e corsi di cucina per gli ospiti. Richiesta conoscenza della lingua inglese per i corsi di cucina. Orario di lavoro variabile in base al periodo. Necessaria patente B auto proria.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO CON DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, PATENTE B AUTO PROPRIA TRATTASI DI COLLABORAZIONE SE INTERESSATI INVIARE CV A: simone.tortora@alleanza.it - poggibonsi.job@alleanza.it

THE DREAM SRL ricerca n. 1 TIROCINANTE AIUTO CUOCO/CAMERIERA-E DI SALA Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro al mese Richiesta conoscenza della lingua inglese Se interessati inviare cv a: info@dnstudiomarketing.com oppure telefonare a: 3926955578

TIEMME SPA ricerca n. 1 AUTISTA DI PULMAN per guida di autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico SCUOLABUS CON PATENTE D e CQC per trasporto persone con esperienza. Gli interessati devono inviare il curriculum a: segreteria@bybusviaggi.it - Trattasi di tempo determinato sino a giugno 2022 ed il lavoro si svolgerà in tutta la zona Valdelsa.

ALEA S.R.L. ricerca n. 1 IDRAULICO PER MANUTENZIONE IDRICA Mansioni: manutenzione, autista, escavatorista Richiesta patente B/C. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione. Se interessati inviare cv a: aleasienaovest@aleasrl.eu

EMC S.R.L ricerca n. 1 ADD. ASSEMBLAGGIO COMPONENTI ELETTRONICI Richiesta conoscenza tecnica degli elementi di elettronica. Gli interessati a candidarsi possono chiamare allo 05771915151 oppure inviare il proprio cv a amministrazione@emcr.it

UNIMEC SRL ricerca n. 1 SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA Trattasi di tempo determinato full-time. Se interessati inviare cv a: claudia@unimecitalia.com

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 ELETTRICISTA, n. 1 IDRAULICO con preferibile esperienza. Richiesta patente B, auto propria. Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare il cv a info@eliowatt.com - Trattasi di tempo indeterminato full-time.

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 GEOMETRA/ INGEGNERE/ ARCHITETTO con esperienza Mansioni: Gestione pratiche Bonus 110% Patente B, auto propria Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare il cv a info@eliowatt.com - Trattasi di tempo indeterminato full-time.

EDILIZIACROBATICA SpA ricerca n. 1 MURATORE/MANOVALE EDILE con esperienza o APPRENDISTA MURATORE (età 18/19) per edilizia su fune. L'azienda provvederà ad una formazione interna specifica per il profilo ricercato. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato oppure contratto di apprendistato (età 18/29). Per candidarsi telefonare al 338/9349984 oppure inviare il proprio cv a v.nocente@ediliziacrobatica.com

ALEPACKING SRL ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE (età 18/29anni) Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto Propria. Per candidarsi telefonare allo 055/8069991 oppure inviare cv per antonio@alepacking.it

SOS - CONSULENZA FISCALE E SERVICE SRLS ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza oppure APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (età 18/29anni). Richiesto diploma di ragioneria e conoscenza di programmi di contabilità. Trattasi di part time (20 ore di cui una parte in modalità smartwork) a tempo determinato con prossibilità di trasformazione a tempo indeterminato oppure contratto di apprendistato per giovani età 18/29 anni. Sede di lavoro Radicondoli. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv a info@guardiadelcorpo.com

LU FEIFEI ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E UNISEX CON ESPERIENZA per assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Mansioni: shampoo, piega lunga e corta, colore, meches e preferibilmente anche taglio.

FAM. SIGNORINI LINA ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Trattarsi di sostituzione ferie PER CIRCA 3 MESI Luogo di lavoro: Poggibonsi Chi è interessato deve inviare il curriculum a giani.piero@libero.it

S.EL.DA SERVICE SRL ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI con esperienza. Pat. B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato part time (7 ore settimanali) in uffici di Poggibonsi e Certaldo. Gli interessati devono inviare il C.V. a personale@seldaservice.it



Potrebbe interessarrti anche: Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate 30 ottobre 2021

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 31 ottobre 2021