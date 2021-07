Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate 4 luglio 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 13946 Commercio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza Mansioni: contabilità, bilanci, iva, fatturazione elettronica e rapporti con le banche Richiesto diploma di Ragioneria (o equipollenti) e buone conoscenze informatiche. Patente B, auto propria.

Rif. 13945 Commercio di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. VENDITE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Titolo di Studio: Diploma di Scuola Media Superiore Trattasi di tempo determinato su turni.

Rif. 13932 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE 18/29 ANNI CON ISCRIZIONE A GARANZIA GIOVANI. Mansioni: spostamento merci (anche manualmente) Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 13918 Cooperativa di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS). Richiesto possesso qualifica professionale. Trattattasi di contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali).

Rif. 13912 Cooperativa di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA ADDETTO/A ALLA RACCOLTA RIFIUTI con preferibile esperienza. Richiesta Patente C E CQC. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13903 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO ALLA CONTABILITÀ AZIENDALE con esperienza pluriennale. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif. 13893 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13892 Idraulico di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IMP. AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA Titolo di studio: Diploma di Ragioneria. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13891 Idraulico di Casole D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA IDRAULICO Età compresa tra 18 e 29 anni Richiesta patente B auto propria.

Rif. 13890 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. TAGLIO E ASSEMBLAGGIO LEGNAME da luglio al 01/10/2021. Obbligatoria esperienza.

Rif. 13888 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. AL MAGAZZINO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8 Necessaria patente B Trattasi di tempo determinato per 6 mesi con orario part-time di 21 ore settimanali.

Rif. 13881 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato part-time solo la mattina fino al 30/09/2021.

Rif. 13880 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif. 13879 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 IMP. AMMINISTRATIVA/O Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza del pacchetto office, patente B auto propria Trattasi di tempo determinato fino al 15/10/2021.

Rif. 13865 Impresa Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 PIASTRELLISTA/MURATORE ESPERTO Trattasi di tempo determinato da luglio a settembre prorogabile. Sede di lavoro: in tutta la Toscana

Rif. 13863 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE AI TAVOLI/LAVAPIATTI Richiesta conoscenza lingua inglese e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di lavoro stagionale.

Rif. 13862 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 PORTIERE NOTTURNO CON ESPERIENZA. Obbligatoria ottima conoscenza della lingua inglese. Trattasi di lavoro stagionale sino settembre 2021.

Rif. 13861 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE 18/29 ANNI con diploma, auto propria e conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 13854 Agriturismo di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE AGRITURISMO CON AUTO PROPRIA. Trattasi di 6 ore settimanali solo il sabato dal 01/07/2021 al 31/08/2021.

Rif. 13853 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. PULIZIE AGRITURISMO PER 15 ORE SETTIMANALI. Obbligatoria auto propria. Trattasi di lavoro a tempo determinato sino al 15/11/2021.

Rif. 13852 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 BRACCIANTE AGRICOLO CON ESPERIENZA NELLA CURA DI VIGNE E OLIVI. Richiesta auto propria. Trattasi di lavoro part time 10 ore settimanali sino al 15/11/2021.

Rif. 13851 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO GENERICO ADD. ALLA TRANCIATURA 18/29 ANNI. Lavoro a turni, gli orari sono : 7-15 o 14-22. Auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 13849 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMP. AMMINISTRATIVO/A ISCRITTO/A L.68/99 ART. 8 Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore Trattasi di tempo determinato part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 13838 Esercizio commerciale di Colle Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO AL BANCO GELATI con preferibile esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13826 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA. Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese e di ALMENO una seconda lingua tra francese, tedesco, russo e/o cinese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto di apprendistato con orario full-time.

Rif. 13819 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE IMP. TECNICO PER ACCETTAZIONE RIFIUTI. Richiesto Diploma Tecnico/Scientifico, patente B auto propria. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro. Necessaria iscrizione a Garanzia Giovani e a un Centro Impiego.

Rif.13811 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON ESPERIENZA. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time 20 ore settimanali. Sede di lavoro: Colle Di Val D'Elsa e Casole D'Elsa.

Rif. 13789 Ristorante di Certaldo ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Mansioni: aiuto in cucina e lavapiatti. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13787 Ristorante di Certaldo ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13786 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato, part time.

Rif. 13785 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato, part time.

Rif. 13781 Struttura Ricettiva di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese (B") Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13778 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato su turni.

Rif. 13763 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA VINO e VISITE GUIDATE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13761 Azienda di Gambassi Terme ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE MACCHINE CNC CON ESPERIENZA NEL SETTORE METALMECCANICO. Mansioni: programmazione e conduzione macchinari. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 13755 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIA CAMERE E AREE COMUNI con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Preferibile possesso HACCP. Patente B, automunito/a. Trattasi di tempo determinato part-time su turni.

Rif. 13753 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A AL BAR con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Preferibile possesso HACCP. Patente B, automunito/a.

Rif. 13752 Esercizio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 BARISTA PART TIME per stagione estiva. Patente B, auto propria.

Rif. 13742 Struttura Ricettiva di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CAMERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto proprio Trattasi di part-time 24 ore settimanali dal 15/06/2021 al 15/09/2021.

Rif. 13741 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTOTRASPORTATORE CON PATENTE C e ADD. MAGAZZINO Obbligatoria esperienza. Trattasi di part time 30 ore settimanali a tempo determinato. Possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 13740 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 GIARDINIERE/MANUTENTORE AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: giardiniere e manutenzione agriturismo Richiesta patente B auto propria Trattasi di tempo determinato fino ad ottobre.

Rif. 13739 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MARKETING Mansioni: realizzazione interviste a imprese, raccolta e inserimento dati in mappatura Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria avere un'età tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani. Richiesto diploma in ragioneria o laurea in indirizzo economico, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche.

Rif. 13737 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI IN AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiede patente B e auto (luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici). Offre contratto a tempo determinato stagionale da giugno a ottobre. Luogo di lavoro vicinanze Poggibonsi.

Rif. 13736 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ESCAVATORISTA CON PATENTE C ED ESPERIENZA. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13719COB Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8 Necessaria patente B, auto propria Preferibile possesso attestato HACCP Trattasi di tempo determinato part-time 24 ore settimanali.

Rif. 13707 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA/RUNNER (anche senza esperienza) Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, autopropria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 13609 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT. B ED AUTO PROPRIA.

Rif. 13565 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di part-time di 14 ore settimanali per 3 mesi con possibilità di rinnovo.

Rif. 13560 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CHEF DE PARTIE CON ESPERIENZA Richiesta sufficiente conoscenza della lingua inglese, patente B auto. Trattasi di stagionale su turni.

Rif. 13288 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE di prodotti alimentari. Richiesta licenza media, patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione.

Rif. 13158 COB Azienda di Poggibonsi ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 8. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 12858 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA ANCHE NELLA GESTIONE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI Richiesto possesso di patentino per conduzione trattori e preferibilmente patentino per gestione fitofarmaci Trattasi di tempo determinato eventualmente rinnovabile Richiesta patente B auto propria.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

AZIENDA AGRICOLA BED & BREAKFAST IL PARETAIO ricerca n.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA PLURIENNALE per preparazione cene a menù fisso. Trattasi di contratto a chiamata da luglio a settembre. Trattasi di lavoro per 3/4 giorni alla settimana incluso il sabato e la domenica (dalle 16,00 alle 21,00 circa). richiesto HACCP e patente di guida cat. B (sede di lavoro Barberino-Tavarnelle). Per candidarsi chiamare al 338/7379626 (sig.ra Cristina) oppure inviare il proprio cv a info@ilparetaio.it

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. Ricerca un/una CUOCO/A CAPO PARTITA con esperienza, contratto di lavoro stagionale, necessaria autonomia negli spostamenti perchè luogo non servito da mezzi pubblici. Preferibile residenza in zona. Si richiede inoltre flessibilità oraria e disponibilità a lavorare anche nei fine settimana e festivi.

Se interessati inviare cv a: amministrazione@villasabolini.it

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria. Trattasi di collaborazione. Se interessati inviare cv a: simone.tortora@alleanza.it

NUOVAPAV DI BRANCIFORTE MASSIMO ricerca AIUTO POSATORE Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato fino a dicembre 2021 Se interessati inviare cv a: nouvapav92@gmail.com

LOCANDA DELL'ARTISTA DI BLOODWORTH BAKER LINDSAY ricerca AIUTO CUOCO/A con esperienza pluriennale. Trattasi di tempo determinato fino a ottobre 2021 con possibilità di proseguimento.. Patente B, auto propria. Gli interessati possono inviare il proprio cv a info@locandadellartista.com

STAGLIANO' & TARABELLA SNC ricerca ADDETTO/A ALLA VENDITA DI PRODOTTI ASSICURATIVI. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Gli interessati possono inviare il suo cv a poggibonsi@agenzie.generali.it

PEF SPA ricerca PROGRAMMATORE/WEB DEVELOPER con esperienza di almeno 2 anni. Mansioni: sviluppo siti web Richiesta preferibilmente conoscenza dei linguaggi di programmazione (PHP, HTML5, CSS, librerie come Bootstrap, Jquery, mySQL, Python) ed esperienza nello sviluppo di App Android/iOS. Gli interessati possono inviare il proprio cv a curriculum@pefitalia.com

UNIMEC SRL ricerca CAPO OFFICINA con esperienza settore produzione macchine edili. Mansioni: Supervisione, gestione e supporto delle linee produttive di saldatura, montaggio e verniciatura, collaborazione con ufficio acquisti ed ufficio tecnico. Richiesto diploma tecnico (preferibilmente meccanica) e capacità di lettura CAD. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare il proprio cv a info@unimecitalia.com

GELATERIA DONDOLI SRL ricerca ADD. VENDITA GELATO con esperienza nel settore gastronomia/pubblico. Richiesta BUONA conoscenza della lingua INGLESE e auto propria. Lavoro stagionale sino al 30/09/2021 30 ore settimanali anche notturne e nei giorni festivi. Gli interessati devono inviare il curriculum a sergio@gelateriadondoli.com

ENTI PUBBLICI

Rif. 13868 Carabinieri reparto biodiversità di Siena ricerca n. 1 OPERAIO IDRAULICO FORESTALE-AGRARIO CON MANSIONI DI III LIVELLO, QUALIFICA 1, TRATTORISTA, sede Radicondoli, tempo determinato. Prenotazione dal 24/06/2021 al 01/07/2021 secondo le modalità previste dal bando.

Rif13942 Azienda speciale multiservizi comune di Colle Val Elsa – n°1 aiuto cuoco B1 tempo determinato, richiesta esperienza di almeno 3 mesi presso strutture pubbliche o private nel ruolo, possesso hacpp , per dettaglio vedere bando prenotazione dal 05/07/21 al 12/07/21 secondo le modalità previste dal bando.

Pubblicato il 4 luglio 2021