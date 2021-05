Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate 9 maggio 2021

La ditta Conglomerati Valdelsa di Poggibonsi di Granchi e Massai - Strada di Orneto zona industriale Fosci, produttrice di conglomerati bituminosi a caldo ad uso stradale, ricerca n.1 figura da affiancare al personale attuale con capacità di condurre macchine operatrici di movimento terra e vlontà di apprendere lavoro di impiantista per il quale serve predisposizione all'uso di computer ed a piccole manutenzioni. Retribuzione contrattuale edili. Per informazioni e chiarimenti sulla tipologia lavoro chiamare il 328/4438989 è richiesto invio curriculum a: info@conglomerativaldelsa.it. Successivamente i candidati saranno invitati a colloquio.

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif 13483COB Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 OPERAIO GENERICO ISCRITTO ALLA L.68/99 ART. 18. Patente B, auto propria.

Rif. 13479 Struttura ricetttiva di San Gimignano ricerca n 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con esperienza. Mansioni: check in, check out, gestione email e portali, accoglienza clienti e preparazione aperitivo. Diploma Scuola Media Superiore e Buona conoscenza della lingua inglese, tedesca e spagnola. Preferibile possesso HACCP. Patente B, auto propria.

Trattasi di tempo determinato fino a novembre 2021 con orari part time dalle 16 alle 20 nei giorni di venerdi sabato e domenica.

Rif. 13473 Azienda di San Gimignano ricerca n.1 OPERAIO SALDATORE con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 13445 Studio di consulenza di Poggibonsi ricerca n. 1 CONSULENTE AZIENDALE per supporto pratiche accreditamento in ambito sanitario. Richiesta esperienza anche nel settore qualità aziendale. Richiesto diploma/laurea e preferibile frequenza corsi in Sistemi di Qualità aziendale.

Rif. 13444 Famiglia di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24/24, CON ESPERIENZA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA e PREFERIBILE PATENTE B. MANSIONI: assistenza persona con problemi di deambulazione.

Rif. 13443 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 MANUTENTORE MECCANICO con esperienza nella manutenzione di pullman, escavatori piattaforme e carrelli. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato.

Rif. 13438 Azienda di poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/a ATTIVITA' DI BACK-OFFICE per gestione ordini in entrata. Necessario possesso di Diploma attinente alla mansione e ottima conoscenza della lingua inglese. Richiesta patente B ed auto propria. Offresi Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 13437 Azienda di Colle di Vale D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA GRAFICA. Richiesto diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche (Pacchetto office e AutoCAD), Patente B ed auto propria. Tirocinio per 6 mesi età 18/29 anni con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 13431COB Cooperativa di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A AL SERVIZIO DI PORTINERIA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 art.1. Mansioni: Custodia e gestione commissioni previo utilizzo auto. Richiesto diploma di scuola superiore e patente B. Trattasi di tempo determinato, part time.

Rif. 13430 Attività di Casole D’Elsa ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA (anche minima).Trattasi di contratto a tempo determinato.

Rif. 13429 Struttura ricettiva di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con esperienza. Mansioni: Accoglienza clienti e prenotazioni. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria.

Rif. 13416 Azienda di Casole D’ELsa ricerca n. 1 TIROCINANTE VEDITORE AUTOMOBILI E PRATICHE AMMINISTRATIVE. Richiesto diploma di scuola superiore. Età minima 18 massima 29 anni.Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese.

Rif. 13413 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato (giugno-ottobre 2021) con orario serale (dalle 18:00).

Rif. 13412 Azienda di San Gimignano ricerca n.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA E DEGUSTAZIONI con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese e francese. Patente B, autopropria. Trattasi di tempo determinato Maggio-Novembre 2021

Rif. 13393COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. VENDITE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spesedi 500euro mensili. Mansioni: rifornimento scaffali, vendita al banco. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di part-time di 21 ore settimanali.

Rif. 13376 Attività di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 FORNAIO/A PANIFICATORE con esperienza. Richesta Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario notturno.

Rif. 13375COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO ADD. ALLA CATENA DI MONTAGGIO ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART 18. Richiesta Licenza Media. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 13367 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA VENDITA E PROGETTAZIONE ARREDI. Richiesto diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche (Pacchetto office e autocad).

Età minima 18 massima 29 anni. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 13366 Negozio di San Gimignano ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese e tedesca. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13365 Struttura ricettiva di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 LAVAPIATTI con esperienza di almeno un anno. Trattasi di tempo determinato con orario su turni.

Rif. 13364 Struttura ricettiva di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza di almeno 2 annI. Trattasi di tempo determinato con orario su turni.

Rif. 13363 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Trattasi di tempo determinato con orario part time.

Rif. 13362 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza anche minima. Trattasi di tempo determinato con orario part time.

Rif. 13361 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 AUTISTA CONSEGNATARIO con esperienza. Preferibile possesso della pat.C. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario full-time.

Rif. 13350 Negozio di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A (18/29 ANNI). Richiesto attestato di qualifica per parrucchiere/a. Trattasi di contratto di apprendistato professionalizzante con orario full-time.

Rif. 13349 Famiglia di Casole D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24/24 con esperienza per cura e igiene personale ad anziano non autosufficiente. Trattasi di una sostituzione dal 29/06/2021 al 29/07/2021.

Rif.13348 Ristorante di San Gimignano ricerca n.1 AIUTO CUOCO/A con esperienza Mansioni: aiuto cucina, lavapiatti e servizio ai tavoli secondo necessità. Richiesta Patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 13325 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE Mansioni: gestione operativa dei corsi di formazione e scouting aziende per stage e placement Richiesta laurea in Scienze della formazione e buona conoscenza della lingua inglese. Età minima 18 massima 29 anni. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili.

Rif. 13314 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Trattasi di tempo indeterminato full time.

Rif. 13295 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A SOCIAL MEDIA MANAGER Titolo di studio: Diploma di Scuola Superiore. Necessarie conoscenze informatiche e preferibile conoscenze della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili.

Rif. 13294COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE ART.8 E ART 18 L.68/99. Trattasi di tempo determinato full-time.



Rif. 13266COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLA SEGRETERIA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenze informatiche e patente B. Trattasi di tempo determinato per 21 ore settimanali. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 13188COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 RESPONSABILE MAGAZZINO ISCRITTO L. 68/99 ART. 8 Mansioni: supervisione di attività di carico, scarico e movimentazione merce, assicurare la piena efficienza del magazzino, monitorare le procedure nel magazzino e verificare i livelli di stock. Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore Preferibile conoscenza della lingua inglese. Richiesto possesso di patente B auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 13158COB Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1. Trattasi di tempo determinato part-time di 20 ore settimanali su turni.

Rif. 13151 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA MONTATORE MECCANICO. Richiesto diploma di Istituto Tecnico e/o Istituto professionale. Trattasi di contratto di apprendistato professionalizzante con orario full time.

Rif. 13062COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. AD ATTIVITA' DI BACK OFFICE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8 OPPURE ART. 18. Mansioni: gestione degli ordini, archiviazione documenti, supporto ai clienti e reportistica. Titolo di studio: Diploma di scuola superiore. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza del pacchetto office, patente B auto propria

Rif. 13039COB Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 MANOVALE AGRICOLO OFFERTA RISERVATA L.68/99 ART.8 Mansioni: zappatura vigneto, varie di categoria. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi con orario part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 12917 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n 1 ADD. PULIZIE APPARTAMENTI con esperienza. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato da giugno a settembre.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

GMED srl ricerca SISTEMISTA INFORMATICO su ambienti VMware, sistemi operativi Linux e Database Postgres, MySQL, opzionalmente conoscenze Database NOSQL (MongoDB). Richiesto Diploma/laurea settore informatico. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

CALDANI IRRIGAZIONE SRL ricerca AUTISTA/ESCAVATORISTA/OPERAIO con esperienza per manutenzione rete idrica e fogne. Richiesta Patente B e C. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare il proprio cv a adf-1242@caldaniirrigazione.it

ELIOWATT SRL ricerca IDRAULICO CON ESPERIENZA O APPRENDISTA IDRAULICO (ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI). Patente B, automunito. Gli interessati possono inviare la propria candidatura a info@eliowatt.com

TITANIA MULTISERVIZI SRL ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI E CONDOMINI con esperienza. Richiesta pat. B e auto propria. Contratto a tempo determinato part time (indicativamente 2/4 ore il sabato) da maggio2021

Gli interessati possono inviare il proprio cv a titaniamultiservizi@gmail.com

RELAIS SANTA CHIARA SRL ricerca Addetto Ricevimento CON ESPERIENZA. Obbligatoria OTTIMA conoscenza della lingua inglese e possibilmente anche il tedesco. Ottima Presenza. Residenza nei pressi di San Gimignano, automunito - Addetto Bar piscina anche prima esperienza. Conoscenza inglese. - Portiere di notte con esperienza e conoscenza della lingua inglese. Tutte le figure potranno inviare il CV con foto e in oggetto il ruolo per il quale ci si candida al seguente indirizzo mail: office@rsc.it

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca un/una CAMERIERA AI PIANI che si occuperà della pulizia e riordino delle camere e aree comuni dell’albergo - Si preferiranno candidati residenti in zone limitrofe e automuniti perchè luogo poco servito dai mezzi pubblici Requisiti richiesti: - Necessaria esperienza nel medesimo lavoro - Attenzione all’ordine - Precisione, serietà, ed affidabilità - Capacità relazionali e comunicative - Flessibilità oraria. Se interessati inviare cv a: amministrazione@villasabolini.it

RIAL SERVICE SRL ricerca TERMOIDRAULICI / ELETTRICISTI con esperienza pluriennale Patente B, automunito/a. Gli interessati possono inviare la propria candidatura rialservice@gmail.com Sedi di lavoro: Treviso, Venezia e Padova. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

FROMM IMBALLAGGIO S.R.L. ricerca un ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI MACCHINE DA IMBALLAGGIO con preferibile esperienza. Richiesto Diploma indirizzo meccanico o elettrico, buona conoscenza della lingua inglese e buone conoscenze informatiche. Patente B, auto propria e Patentino muletto. Disponibilità a spostamenti e trasferte. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare il proprio cv a a.mensi@fromm-imballaggio.it

FAMIGLIA LENZINI ricerca COLF CONVIVENTE Mansioni: pulizia casa e compagnia a signora autosufficiente. La persona si dovrà occupare anche di un piccolo cane che possiede la signora. Richiesta convivenza. L'orario verrà concordato ma si richiede flessibilità e disponibilità a seconda delle esigenze della signora. Necessario possesso di patente B. Indicare nel curriculum vitae eventuali referenze. SE INTERESSATI INVIARE CV A: ritalenzini@gmail.com

EDILPLAST ECOLOGIA S.R.L. ricerca APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Mansioni: Contabilità, prima nota, registrazione fatture. Richiesto diploma di ragioneria e buone conoscenze informatiche. APPRENDISTA GEOMETRA Mansioni: preventivi, piani di lavoro, contabilità cantiere, sispc. Richiesto diploma di Geometra e conoscenza del programma CAD. Se interessati inviare cv a: info@edilplastecologia.it

ERRE ENERGIE SRL ricerca TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI TERMICI,IDRAULICO, ELETTRICISTA. Automunito conoscenza tecnica impianti meccanici ed elettrici. Sede di lavoro: CASTELFALFI. Descrizione della mansione offerta :ADDETTO ALLA GESTIONE DI CENTRALE TERMICA, IN AFFIANCAMENTO CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI con un turno mensile di reperibilità notturna. Gli interessati devono inviare il curriculum a: infoerre@erre-energie.it

Pubblicato il 9 maggio 2021