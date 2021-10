Lavoro, le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate al 17 ottobre 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO IN TOUR 2021

Rif. 14587 Azienda di Barberino Val D’Elsa IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2021 IN TOUR azienda ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI FORMATIVI E CONTABILITA' DI BASE CON ESPERIENZA. Richiesto Diploma di scuola superiore

Rif. 14586 Azienda di Colle Di Val D’Elsa IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2021 IN TOUR ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E ACQUISTI con esperienza. Mansioni: gestione delle spedizioni e degli acquisti. Richiesto diploma e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.



OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 14593 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' E DICHIARAZIONI FISCALI CON ESPERIENZA (preferibilmente in studi professionali). Richiesto Diploma di Ragioneria e buone conoscenze informatiche (preferibile conoscenza del gestionale Team System). Patente B, auto propria.

Rif. 14583 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COLLAUDATORE JUNIOR con preferibile esperienza. Mansioni: Collaudo e riparazione di schede elettroniche e cablaggi. Richiesto diploma di perito elettronico. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Necessaria patente A/B, auto propria.

Rif. 14582 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 MONTATORE MECCANICO/MONTATORE ELETTRONICO CON ESPERIENZA. Richiesta capacità di comprensione del disegno meccanico . Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Necessaria patente A/B, auto propria.

Rif. 14581 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CABLATORE con esperienza. Mansioni: cablaggio e montaggio di quadri elettrici e componenti elettronici. Trattasi di tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Rif. 14578COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO AL MAGAZZINO offerta riservata agli iscritti L.68/99 art.1 Mansioni: riordino magazzino, rifiuti.

Rif. 14576COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 RIPARATORE DI ATTREZZI ELETTRONICI/ELETTRICI ISCRIZIONE ALLE LISTE LEGGE 68/99 ART. 8 . Diploma di scuola superiore.

Rif. 14569 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA RECEPTION NEGLI ALBERGHI. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto diploma di scuole superiore e buona conoscenza della lingua inglese.

Rif. 14564 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 CAMERIERE DI RISTORANTE con esperienza minima. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14551 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COLLABORATORE INVESTIGATIVO con preferibile esperienza. Mansioni: Indagini commerciali atte alla verifica di ammanchi inventariali ex antitaccheggio. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14548 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA MOBILI. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14542 Commercialista di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato per sostituzione di maternità.

Rif. 14538 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE SVILUPPATORE SOFTWARE Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego, diploma di Perito Informatico e conoscenza della lingua inglese.

Rif. 14526 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza anche minima. Mansioni: preparazione piatti semplici per ristorazione in agriturismo e corsi di cucina per gli ospiti. Richiesta conoscenza della lingua inglese per i corsi di cucina. Orario di lavoro variabile in base al periodo. Necessaria patente B auto proria

Rif. 14525 Impresa Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA MURATORE per edilizia su fune. Trattasi di full-time. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14522 Parrucchiera di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A. Richiesto Diploma scuola parrucchieri. Trattasi di part-time.

Rif. 14519 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE RICAMBISTA DI CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA, TRATTORI E PIATTAFORME, CON ESPERIENZA NEL SETTORE RICAMBI. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 14518 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MANUTENTORE/ELETTRAUTO/TECNICO/MOTORISTA CON OBBLIGATORIA ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE PULMANN, CAMION, CARRELLI ELEVATORI ECC. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 14493 Ristorante di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A Trattasi di part-time su turni, tempo determinato.

Rif. 14491 Ristorante di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA Trattasi di part-time su turni, tempo determinato.

Rif. 14489 Parrucchiere di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 PARRUCCHIERE/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 14480 Azienda di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA Pat. B auto propria. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14452 Azienda Trasporti di Certaldo ricerca n. 1 AUTISTA DI PULMAN PATENTE D + CQC CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente D e CQC e disponibilità alle trasferte. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14440 Azienda Movimento Terra di Casole D’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO/A AL MOVIMENTO TERRA CON ESPERIENZA. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full time.

Rif. 14426 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia aziende, studi medici, agriturismi. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato part time (20-30 ore settimanali) con possibilità di trasformazione. Orari di lavoro su turni (06-10; 12-14 o 17.30-22).

Rif. 14417 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTA ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansione: pulizie appartamenti e luoghi comuni dell'agriturismo. Trattasi di tempo determinato part-time su turni.

Rif. 14379 Impresa di pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. PULIZIA UFFICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Obbligatoria patente B Trattasi di part-time di 18 ore settimanali circa da svolgere dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 21.30, se la persona è disponibile è possibile anche lavorare la mattina presto. Tempo determinato fino a dicembre 2021. Zona di lavoro: Poggibonsi, Certaldo e limitrofi.

Rif. 14276COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA ISCRITTO L. 68/99 ART. 8 Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato per 6 mesi.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO CON DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, PATENTE B AUTO PROPRIA TRATTASI DI COLLABORAZIONE SE INTERESSATI INVIARE CV A: simone.tortora@alleanza.it ; poggibonsi.job@alleanza.it

KAT S.R.L. ricerca TIROCINANTE COMMESSA/O Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesta conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche, patente B auto propria. Se interessati inviare cv a: katsrl@virgilio.it

LOMBARDINI FERRUCCIO DI LOMBARDINI LUCIANO, FRANCESCO E ALESSIO SNC ricerca ADD. STAMPI E STAMPAGGIO LAMIERE. Preferibile competenze pregresse nell'uso dei macchinari come tornio, sega frese, presse etc. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time Gli interessati possono chiamare allo 0577980239 oppure inviare il proprio cv a meccanicalombardini@libero.it

THE DREAM SRL ricerca n. 1 TIROCINANTE AIUTO CUOCO/CAMERIERA-E DI SALA Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro al mese Richiesta conoscenza della lingua inglese Se interessati inviare cv a: info@dnstudiomarketing.com oppure telefonare a: 3926955578

FILISIDER SRL ricerca n. 1 SALDATORE CON ESPERIENZA Trattasi di tempo indeterminato full-time. Gli interessati a candidarsi possono chiamare allo 0558079221 oppure possono inviare il proprio cv a info@filisider.it

TIEMME SPA ricerca n. 1 AUTISTA DI PULMAN per guida di autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico SCUOLABUS CON PATENTE D e CQC per trasporto persone con esperienza. Trattasi di tempo determinato sino a giugno 2022 ed il lavoro si svolgerà in tutta la zona Valdelsa. Gli interessati devono inviare il curriculum a: segreteria@bybusviaggi.it

CTS DESIGN SRL ricerca n. 1 APPRENDISTA SCARTATORE/VERNICIATORE (18/29ANNI) Per candidarsi è possibile chiamare allo 0577935717 oppure inviare il cv a ctsdesign@libero.it



Potrebbe interessarti anche: Lavoro, le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate al 16 ottobre 2021

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 17 ottobre 2021