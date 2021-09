Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate al 19 settembre 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 14399 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA. Offresi tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione a t. indeterminato.

Rif. 14398 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE BUSTE PAGA. Richiesta laurea in Economia. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili. Necessaria avere un'età compresa tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.

Rif. 14396 Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA con preferibile esperienza. Pat. B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato part-time.

Rif. 14388 Commercio di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. ALLE CONSEGNE Richiesta patente B auto propria Preferibile domicilio a Colle Di Val D'Elsa o zone limitrofe Trattasi di tempo determinato (periodo novembre dicembre) con possibilità di trasformazione.

Rif. 14381 Distributore di benzina di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. DISTRIBUTORE DI BENZINA Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili. Necessaria avere un'età compresa tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.

Rif. 14379 Impresa di pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. PULIZIA UFFICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Obbligatoria patente B Trattasi di part-time di 18 ore settimanali circa da svolgere dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 21.30, se la persona è disponibile è possibile anche lavorare la mattina presto. Tempo determinato fino a dicembre 2021. Zona di lavoro: Poggibonsi, Certaldo e limitrofi.

Rif. 14377 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA CON ESPERIENZA (preferibile nel settore erboristeria e cosmetica). Richiesto Diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato part time (20 ore settimanali).

Rif. 14376 Impresa Edile di Casole D’Elsa ricerca n. 1 MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Rif. 14365 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ASSEMBLAGGIO COMPONENTI ELETTRONICI Richiesta conoscenza tecnica degli elementi di elettronica. Trattasi di tempo determinato full-time. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14347 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO INFORMATICO 18/29 ANNI ISCRITTO A GARANZIA GIOVANI Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500,00 euro mensili.

Rif. 14343 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE MACCHINE DI PRODUZIONE con preferibile esperienza. Pat. B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14342 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA FUSTELLATRICE E IMBALLO (età 18/29anni). Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 14339 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 VERNICIATORE/CARTEGGIATORE Mansioni: verniciare e carteggiare mobili Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione. Se i candidati hanno un'età compresa tra 18 e 29 anni possibilità di attivare tirocinio. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14340COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA, auto propria ed obbligatoria iscrizione alle liste legge 68/99 art. 8 e art. 18. orario part time 20 ore settimanali per 3/6 mesi circa. Sede di lavoro Colle di Val d'Elsa.

Rif. 14338 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 COLF CON ESPERIENZA Mansioni: pulizie casa e stiratura Necessaria patente B auto propria Trattasi di tempo indeterminato part-time di 20 ore settimanali da lunedì al venerdì 4 ore la mattina.

Rif. 14336 Centro Estetico ricerca n. 1 ESTETISTA ESPERTA CON DIPLOMA DI ESTETICA Trattasi di tempo determinato full time. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14315 Bed & Breakfast di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta Patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato (1 mese), part time.

Rif. 14314 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 VENDEMMIATORE/TRICE con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full time (circa 2 settimane).

Rif. 14313 Famiglia di Certaldo ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE con preferibile esperienza. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 14303 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO con preferibile esperienza. Mansioni: Disegno CAD/CAM, progettazione e controllo qualità. Richiesto diploma di scuola superiore e ottime conoscenze del programma Autocad. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 14302 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 VENDEMMIATORE/TRICE con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato (4-6 settimane) full time

Rif. 14285 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Pat. B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione.

Rif. 14277 Azienda Agricola ricerca n. 1 ADD. ALL'IMBOTTIGLIAMENTO CON ESPERIENZA. Richiesta preferibilmente esperienza anche in cantina. Patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 14274 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Richiesto diploma di scuola superiore. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Richiesta età tra 18 e 29 anni.

Rif. 14273 Azienda agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA IN VIGNA con esperienza. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato per il periodo della vendemmia.

Rif. 14272 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO PER PREPARAZIONE VERNICI IN CARROZZERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 14267 Struttura ricettiva di Poggibonsi ricerca n.1 RECEPTIONIST CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesto Diploma di Scuola Alberghiera, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche. Trattasi di tempo determinato su turni anche notturni.

Rif. 14257 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14256 Azienda Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE/MANOVALE EDILE con esperienza. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14255 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 ESTETISTA ESPERTA con diploma triennale di estetista, buona conoscenza della lingua inglese ed auto propria. Trattasi di lavoro stagionale per 20 ore settimanali.

Rif. 14245 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO CON ESPERIENZA. Richiesta pat.B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14244 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA Titolo di studio: Diploma di Ragioneria Trattasi di tempo determinato part time (2 giorni la settimana circa) Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14190 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. UFFICIO DEL PERSONALE 18/29 ANNI CON ISCRIZIONE A GARANZIA GIOVANI, diploma di ragioneria o laurea attinente, buona conoscenza di Excel. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 13610 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE SCARTATORE/VERNICIATORE. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Richiesta età tra 18 e 29 anni. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

M. DI VANNETTI MARCO ricerca n. 1 SALDATORE CON ESPERIENZA NELLA RIPARAZIONE DI ATTREZZI AGRICOLI Se interessati inviare cv a: vannetti@libero.it

EDILPLAST ECOLOGIA ricerca n. 1 TIROCINANTE IMP. AMMINISTRATIVO/A per mansioni commercili/amministrative, richiesto diploma di Ragioneria e Geometra. N. 1 OPERAIO EDILE CON ESPERIENZA, richiesto patentino smontaggio amianto. Se interessati inviare cv a: info@edilplastecologia.it

IL BORGO DI RAZZI ROBERTO & C. SAS ANTICA DIMORA B&B ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE CAMERE E CHECK IN OSPITI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta conoscenza (anche minima della lingua inglese). Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a chiamata fino a ottobre 2021. Per candidarsi all'offerta telefonare al 3703102538.

BARI LIDO S.R.L. ricerca ADD. PULIZIA E DISINFEZIONE DI UFFICI PER POGGIBONSI PER LA SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE IN FERIE DAL 30 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE. ORARIO DI LAVORO 06,30 - 07,45 DAL LUNEDI' AL VENERDI'. PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE E DOMICILIO A POGGIBONSI. Gli interessati devono inviare il curriculum a: raffaella@barilido.it oppure contattare 0577349410

DISTRIBUZIONE SENESE SRL ricerca AUTISTA PATENTE B con minimo 6 mesi di esperienza. Abilità e competenze richieste: Flessibilita', precisione, affidabilita' e puntualita'. Attività necessarie per lo svolgimento della professione: Esperienza nella guida del mezzo; esperienza e autonomia nel carico e scarico delle merci sia manuale che con muletto, movimentazione della merce e organizzazione del magazzino. Conoscere e rispettare le norme di trasporto su strada; Rispettare i tragitti stabiliti per il trasporto e le scadenze di consegna. Gli interessati devono inviare il C.V. a: operativo@distribuzionesenese.it

ELECTROELSA SRL ricerca ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO DI ROBOT DI SALDATURA. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminati. Gli interessati possono candidarsi inviando il cv a info11@electroelsa.com oppure telefonare al 0577913488

MIX SERVICE SRL ricerca AUTISTA PATENTE D + CQC. Trattasi di offerta da Settembre 2021 a giugno 2022 part time 25 ore settimanali. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@mixvaldelsa.it oppure telefonare al Sig. Tanzini tel 3487215367

O.R. SRL ricerca n.1 PONTEGGIATORE QUALIFICATO E N. 1 GEOMETRA DI CANTIERE. Gli interessati devono inviare il curriculum a : or2020srl@gmail.com

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE DEL SOLE ricerca ASSISTENZA DI BASE O OSS, orario di lavoro part rime con possibilità di passaggio a full time, contratto a tempo determinato + EDUCATORE per interventi educativi con la disabilità adulta, orario di lavoro part time, con possibilità di trasformazione a lavoro full time, tempo determinato. Se interessati inviare cv a: cooperativasocialevalledelsole@gmail.com



Pubblicato il 19 settembre 2021