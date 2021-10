Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate al 2 ottobre 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE



Rif. 14493 Ristorante di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A Trattasi di part-time su turni, tempo determinato.

Rif. 14491 Ristorante di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA Trattasi di part-time su turni, tempo determinato.

Rif. 14489 Parrucchiere di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 PARRUCCHIERE/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 14480 Azienda di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA Pat. B auto propria. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14479COB Azienda di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1. Necessaria patente B. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14462 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. STAMPI E STAMPAGGIO Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14452 Azienda Trasporti di Certaldo ricerca n. 1 AUTISTA DI PULMAN PATENTE D + CQC CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente D e CQC e disponibilità alle trasferte. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14451COB Grande Distribuzione di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE VENDITE L68/99 art. 1 Mansioni: Approvvigionamento merce, rifornimento scaffali, attività di cassa Richiesto diploma. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 14440 Azienda Movimento Terra di Casole D’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO/A AL MOVIMENTO TERRA CON ESPERIENZA. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full time.

Rif. 14426 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia aziende, studi medici, agriturismi. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato part time (20-30 ore settimanali) con possibilità di trasformazione. Orari di lavoro su turni (06-10; 12-14 o 17.30-22).

Rif. 14417 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTA ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansione: pulizie appartamenti e luoghi comuni dell'agriturismo. Trattasi di tempo determinato part-time su turni.

Rif. 14399 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA. Offresi tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione a t. indeterminato.

Rif. 14398 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE BUSTE PAGA. Richiesta laurea in Economia. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili. Necessaria avere un'età compresa tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.

Rif. 14396 Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA con preferibile esperienza. Pat. B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato part-time.

Rif. 14381 Distributore di benzina di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. DISTRIBUTORE DI BENZINA Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500euro mensili. Necessaria avere un'età compresa tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.

Rif. 14379 Impresa di pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. PULIZIA UFFICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Obbligatoria patente B Trattasi di part-time di 18 ore settimanali circa da svolgere dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 21.30, se la persona è disponibile è possibile anche lavorare la mattina presto. Tempo determinato fino a dicembre 2021. Zona di lavoro: Poggibonsi, Certaldo e limitrofi.

Rif. 14376 Impresa Edile di Casole D’Elsa ricerca n. 1 MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Rif. 14365 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ASSEMBLAGGIO COMPONENTI ELETTRONICI Richiesta conoscenza tecnica degli elementi di elettronica. Trattasi di tempo determinato full-time. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14347 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO INFORMATICO 18/29 ANNI ISCRITTO A GARANZIA GIOVANI Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500,00 euro mensili.

Rif. 14343 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE MACCHINE DI PRODUZIONE con preferibile esperienza. Pat. B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14342 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA FUSTELLATRICE E IMBALLO (età 18/29anni). Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 14339 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 VERNICIATORE/CARTEGGIATORE Mansioni: verniciare e carteggiare mobili Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione. Se i candidati hanno un'età compresa tra 18 e 29 anni possibilità di attivare tirocinio. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14338 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 COLF CON ESPERIENZA Mansioni: pulizie casa e stiratura Necessaria patente B auto propria Trattasi di tempo indeterminato part-time di 20 ore settimanali da lunedì al venerdì 4 ore la mattina.

Rif. 14336 Centro Estetico ricerca n. 1 ESTETISTA ESPERTA CON DIPLOMA DI ESTETICA Trattasi di tempo determinato full time. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14190 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. UFFICIO DEL PERSONALE 18/29 ANNI CON ISCRIZIONE A GARANZIA GIOVANI, diploma di ragioneria o laurea attinente, buona conoscenza di Excel. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.



EDILPLAST ECOLOGIA ricerca n. 1 TIROCINANTE IMP. AMMINISTRATIVO/A per mansioni commercili/amministrative, richiesto diploma di Ragioneria e Geometra. N. 1 OPERAIO EDILE CON ESPERIENZA, richiesto patentino smontaggio amianto. Se interessati inviare cv a: info@edilplastecologia.it

DISTRIBUZIONE SENESE SRL ricerca AUTISTA PATENTE B con minimo 6 mesi di esperienza. Abilità e competenze richieste: Flessibilita', precisione, affidabilita' e puntualita'. Attività necessarie per lo svolgimento della professione: Esperienza nella guida del mezzo; esperienza e autonomia nel carico e scarico delle merci sia manuale che con muletto, movimentazione della merce e organizzazione del magazzino. Conoscere e rispettare le norme di trasporto su strada; Rispettare i tragitti stabiliti per il trasporto e le scadenze di consegna. Gli interessati devono inviare il C.V. a: operativo@distribuzionesenese.it

ELECTROELSA SRL ricerca ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO DI ROBOT DI SALDATURA. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminati. Gli interessati possono candidarsi inviando il cv a info11@electroelsa.com oppure telefonare al 0577913488

MIX SERVICE SRL ricerca AUTISTA PATENTE D + CQC. Trattasi di offerta da Settembre 2021 a giugno 2022 part time 25 ore settimanali. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@mixvaldelsa.it oppure telefonare al Sig. Tanzini tel 3487215367

O.R. SRL ricerca n.1 PONTEGGIATORE QUALIFICATO E N. 1 GEOMETRA DI CANTIERE. Gli interessati devono inviare il curriculum a : or2020srl@gmail.com

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE DEL SOLE ricerca ASSISTENZA DI BASE O OSS, orario di lavoro part rime con possibilità di passaggio a full time, contratto a tempo determinato + EDUCATORE per interventi educativi con la disabilità adulta, orario di lavoro part time, con possibilità di trasformazione a lavoro full time, tempo determinato. Se interessati inviare cv a: cooperativasocialevalledelsole@gmail.com

IDROEFFE SRL ricerca IDRAULICO/TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA. Richiesta pat.B auto propria. Gli interessati possono candidarsi telefonando allo 0577/948130 oppure inviando il proprio cv a info@idroeffe.com

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO CON DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, PATENTE B AUTO PROPRIA TRATTASI DI COLLABORAZIONE SE INTERESSATI INVIARE CV A: simone.tortora@alleanza.it

B. & B. ELETTROMECCANICA SRL ricerca APPRENDISTA MONTATORE MECCANICO Il candidato dovrà assemblare piccoli gruppi meccanici sempre più complessi fino a completare la costruzione totale della macchina automatica (6 mesi tirocinio formativo + apprendistato). Richiesta patente B auto propria

T.P. SERVICE DI TADDEINI PAOLO & C. SNC ricerca MAGAZZINIERE E ADD. ALLE CONSEGNE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Necessaria patente B, auto propria Richiesta disponibilità alle trasferte e patente per guida muletto Trattasi di tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione Se interessati inviare cv a: amministrazione@tpservice.net o telefonare al numero 055/8078022



