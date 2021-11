Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate al 21 novembre 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 14811 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI E ACCOGLIENZA OSPITI IN AGRITURISMO CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e possesso attestato HACCP. Patente B, automunito/a. Trattasi di tempo determinato da Aprile a Settembre 2022.

Rif. 14810 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CUOCA/O CON ESPERIENZA PLURIENNALE per preparazione cene a menù fisso. Trattasi di contratto a tempo determinato da marzo a ottobre 2022. Trattasi di lavoro per 3/4 giorni alla settimana incluso il sabato e la domenica (dalle 16,00 alle 21,00 circa). Richiesto HACCP e patente di guida cat. B.

Rif. 14804 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO AL MONTAGGIO IMPIANTI (età 18-29 anni). Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Richiesto Diploma tecnico, patente B e auto propria.

Rif. 14803 Azienda Agricola ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA con esperienza. Mansioni: ordini e spedizioni per l'estero. Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14801 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTA/O ALLA RECEPTION/PULIZIA/COLAZIONI. Preferibile esperienza nel settore alberghiero/turistico, ottima conoscenza della lingua inglese, patente B ed auto propria. Trattasi di tempo determinato (da marzo a ottobre 2022), part time (30 ore settimanali).

Rif. 14800 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA CONTABILE (età 18/-29) Mansioni: contabilità generale, ciclo attivo/passivo, registrazioni prima nota e archivio. Richiesto Diploma di Ragioneria e buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office.

Rif. 14799 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO/A CUOCO/A con esperienza. Preferibile possesso diploma alberghiero. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time con orario spezzato.

Rif. 14782 Impresa Edile di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MURATORE/MANOVALE EDILE con esperienza. Trattasi di tempo determinato, full time.

Rif. 14758 Commercio di Certaldo ricerca n. 1 FIORAIO/A con preferibile esperienza. Richieste conoscenze di base nel settore. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14748 Centro Estetico di Colle Di val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA ESTETISTA CON DIPLOMA DI SCUOLA DI ESTETICA Richiesta conoscenza della lingua inglese Possibilità di tempo pieno o part-time di 30 ore. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 14744 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CONTABILE CON OBBLIGATORIA ESPERIENZA. Mansioni: Contabilità e commerciale Italia (gestione del portafoglio clienti: Organizzare le informazioni, comprendere le esigenze, interagire con i clienti ), conoscenza programmi pacchetto Office e programmi di contabilità e di gestione magazzino, conoscenza della lingua inglese. Richiesto diploma di Ragioneria, patente di guida cat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14726 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 VETRAIO con esperienza. Mansioni: lavorazione del cristallo. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14723 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14709 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. CONSEGNA MERCI presso cantieri con scarico autogru, magazziniere carico automezzi con carrello elevatore. Richiesta patente di guida cat. C o E e CQC trasporto merci. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14708 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 RESPONSABILE IMPIANTO PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO. Si richiede gestione personale, pianificazione e esecuzione manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione scorte materie prime, reperibilità. Richiesta laurea in INGEGNERIA o DIPLOMA di PERITO MECCANICO. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 14705 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA con esperienza. Richiesto HACCP e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 14700 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 SALDATORE ESPERTO CON PATENTINO Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 14678 Ristorante- Bistrot di San Gimignano ricerca n. 1 PIZZAIOLO ESPERTO NELLA PREPARAZIONE PIZZE CON FORNO ELETTRICO Trattasi di part-time 30 ore settimanali sa svolgersi tutti i giorni tranne il martedì dalle 18.00 alle 23.00. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14674 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO E AL CONFEZIONAMENTO. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto Diploma di scuola superiore, patente B e auto propria.

Rif. 14672 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A UFFICIO EXPORT. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Mansioni: addetto/a logistica estera con particolare riferimento agli aspetti amministrativi collegati alle spedizioni. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese.

Rif. 14671 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' PART TIME con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza del pacchetto office. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 14667 Servizio di Ristorazione di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. BANCO PER PREPARAZIONE PANINI E CASSA. Orario dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23. La domenica dalle 19 alle 23. Richiesta patente B.

Rif. 14662 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COPPIA DI DOMESTICI CON ESPERIENZA. Mansioni: pulizie, aiuto cucina, giardinaggio e lavori domestici. Richiede buona conoscenza dell'italiano e della lingua inglese. Possibilità di alloggio. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14657 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Richiesto diploma di Ragioneria, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Patente B, auto propria.

Rif. 14645 Parrucchiere di Poggibonsi ricerca n. 1 PARRUCCHIERA CON ESPERIENZA per i candidati con età superiore ai 29 anni. Apprendista parrucchiera per i candidati 18/29 anni. Per gli apprendisti richiesta l'iscrizione alla scuola per parrucchieri. Trattasi di part time 30 ore settimanali dal mercoledì al sabato. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 14640 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 RECEPTIONIST con esperienza (anche minima) Richiesto Diploma e ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua. Richiesto cv con foto. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato a partire da marzo 2022.

Rif. 14639 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza nella cucina tradizionale toscana. Trattasi di contratto a tempo determinato a partire da marzo 2022. Possibilità di alloggio. Patente B, auto propria.

Rif. 14635 Officina Meccanica di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MECCANICO AUTO Richiesto Diploma di Perito Meccanico (o equipollenti) e ottime conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 14630 Officina Meccanica di Poggibonsi ricerca n. 1 MECCANICO RIPARATORE con esperienza. Richiesto Diploma di Perito Meccanico e ottime conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 14628 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PORTIERE D'ALBERGO con preferibile esperienza Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza della lingua francese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full time su turni.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALEA S.R.L. ricerca n. 1 IDRAULICO PER MANUTENZIONE IDRICA Mansioni: manutenzione, autista, escavatorista Richiesta patente B/C. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione. Se interessati inviare cv a: aleasienaovest@aleasrl.eu

EDILIZIACROBATICA SpA ricerca n. 1 MURATORE/MANOVALE EDILE con esperienza o APPRENDISTA MURATORE (età 18/19) per edilizia su fune. L'azienda provvederà ad una formazione interna specifica per il profilo ricercato. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato oppure contratto di apprendistato (età 18/29). Per candidarsi telefonare al 338/9349984 oppure inviare il proprio cv a v.nocente@ediliziacrobatica.com

ALEPACKING SRL ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE (età 18/29anni) Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto Propria. Per candidarsi telefonare allo 055/8069991 oppure inviare cv per antonio@alepacking.it

FAM. SIGNORINI LINA ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Trattarsi di sostituzione ferie PER CIRCA 3 MESI Luogo di lavoro: Poggibonsi Chi è interessato deve inviare il curriculum a giani.piero@libero.it

LINEA UFFICIO DI BIOTTI ALBERTO E C SNC ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO INFORMATICO 18/29 ANNI ISCRITTO A GARANZIA GIOVANI Richiesto Diploma di perito informatico (o affini). Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Gli interessati possono inviare il proprio cv a lineaufficio@lineaufficio.it

TERRA DI SIENA SOC.COOP.SOCIALE ricerca n. 1 EDUCATORE/TRICI PROFESSIONALI con preferibile esperienza per lavoro a domicilio presso famiglie con bambini e ragazzi disabili nel territorio della Valdelsa. Richiesto titolo di studio attinente al profilo. Patente B, auto propria. per candidarsi chiamare il numero 055226028 oppure inviare il proprio cv a info@terradisienacoop.it

TG COSTRUZIONI SRL ricerca n. 1 MURATORE con preferibile esperienza mansioni: attività di muratura e pavimentazioni e imbiancatura. Per candidarsi telefonare al 3271396890.

AERNOVA PULIZIE SAS DI MUGNAI A. E C. ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia aziende, studi medici, agriturismi. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di tempo determinato part time (20-30 ore settimanali) con possibilità di trasformazione. Orari di lavoro su turni (06-10; 12-14 o 17.30-22) Per candidarsi chiamare al 3357124615 (sig.ra Debora).

IDROEFFE SRL ricerca 1 .TERMOTECNICO con esperienza. Mansioni: progettazione e sopralluoghi. Richiesto Diploma tecnico, conoscenza della lingua inglese, conoscenza programma Autocad. Patente B, auto propria. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@idroeffe.com

TITANIA MULTISERVIZI SRL ricerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di part-time di 5 ore settimanali su n. 1 giorno a settimana Se interessati inviare cv a: titaniamultiservizi@gmail.com o telefonare a: 3703019267

G.S.D. STAGGIA ricerca n.1 MANUTENTORE IMPIANTO SPORTIVO ED ADDETTO AL GIARDINAGGIO orario dalle 16 alle 19. Trattasi di contratto di collaborazione con rimborso spese Gli interessati devono inviare il curriculum a gsstaggia@libero.it

SOC. AGR. PIETRASERENA DI ARRIGONI S.S. ricerca n.1 ADDETTO ALLA DEGUSTAZIONE E VENDITA PRODOTTI. Trattasi di tempo determinato, full time. Se interessati inviare cv a: andrea.arrigoni@awf2000.com



Pubblicato il 21 novembre 2021