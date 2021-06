Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate 12 giugno 2021

OFFERTA DI LAVORO ENTI PUBBLICI

Rif. 13765 - COMUNE DI SIENA - ESECUTORE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI (CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B/1), AI SENSI DEL D.P.G.R. TOSCANA N. 7/R DEL 04.04.2004 E S.M.I. Scadenza: 17/06/2021. Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul sito: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml (selezionando area geografica Siena, Centro Impiego Siena)

Rif. 13764 – COMUNE DI SIENA - ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA (CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B/1), AI SENSI DEL D.P.G.R. TOSCANA N. 7/R DEL 04.04.2004 E S.M.I. Scadenza: 17/06/2021. Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul sito: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml (selezionando area geografica Siena, Centro Impiego Siena)

Rif. 13690 – AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO – CAT. B - addetti a: attività, interventi manuali, tecnici e di controllo orientati alla prevenzione antincendio ed operazioni connesse, coadiuvando gli Addetti di Compartimento nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Scadenza: 14/06/2021. Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul sito: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml (selezionando area geografica Siena, Centro Impiego Siena)

Rif. 13780 COB - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE - RICHIESTA NUMERICA N. 5 COADIUTORI AMM.VI CAT.B1 TEMPO INDETERMINATO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 CO.2 L.68/99 (orfani-vedove di guerra servizio lavoro come specificato nell'Avviso allegato iscritti al Collocamento Mirato Area Senese in data antecedente al 21/05/2021). Scadenza: 23/06/2021. Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul sito: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml (selezionando area geografica Siena, Centro Impiego Siena)

Rif. 13807 COB – COOPERATIVA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CARNI FRESCHE IN CELLA FRIGORIFERA E OPERAZIONI AUSILIARIE DI MAGAZZINO. DIPLOMA DI MEDIE SUPERIORI, ETÀ COMPRESA FRA 20 E 29 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE COME CARRELLISTA – MULETTISTA, CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE LIVELLO B1, ATTESTATO HACCP, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PATENTE B. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PART TIME, 30 ORE/SETT ORARIO GIORNALIERO (GIORNO DI CHIUSURA DOMENICA). OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLE LISTE PROVINCIALI L.68/99 ART.18

Rif. 13805 – RISTORANTE di SOVICILLE cerca CAMERIERA/E DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA 20 E 45 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, MOLTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2021) CON ORARIO FULL TIME (IN GENERALE CENA)

Rif. 13801 – NEGOZIO PARRUCCHIERE di SIENA cerca APPRENDISTA PARRUCCHIERE. MANSIONE: PARRUCCHIERA X DONNA. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTA CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: DOMENICA E LUNEDI'

Rif. 13800 – COOPERATIVA di SIENA cerca OPERAIO ADD. AI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: SERVIZI AMBIENTALI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13799 – AZIENDA di ASCIANO cerca OPERAIO ADD. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO PER LA LAVORAZIONE DEI MARMI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA CAD, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME (RIPOSO: SAB E DOM)

Rif. 13798 - RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO STAGIONALE ESTIVO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (RIPOSO MARTEDI')

Rif. 13797 – RISTORANTE di SIENA cerca CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE ESTIVO CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: MARTEDI')

Rif. 13796 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca GIARDINIERE MANUTENTORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: CURA DEL GIARDINO E MANUTENZIONE ORDINARIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13792 – RISTORANTE di CASTELLINA IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCA/O E AIUTO LAVAPIATTI CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO CUOCA IN CUCINA TOSCANA CREATIVA, VELOCITA' NELLA REALIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE COMANDE, PULIZIE DELLA CUCINA/STOVIGLIE, PREPARAZIONE ANTIPASTI E DOLCI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA). RIPOSO: MERCOLEDI'

Rif. 13791 – AZIENDA SERVIZI POSTALI di SIENA cerca OPERAIO CON LA MANSIONE DI CORRIERE DRIVER CON PATENTE B. MANSIONI: RECAPITO POSTA E PACCHI SU SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 36 ORE SETTIMANALI (DAL LUN AL SAB)

Rif. 13788 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONI: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI NEL VIGNETO E MANSIONI DI TRATTORISTA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO DI TRATTORISTA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE)

Rif. 13782 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ADD. SERVIZIO AI TAVOLI. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE

Rif. 13774 - OFFICINA RIPARAZIONI di MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA MECCANICO ACCETTATORE DI OFFICINA. MANSIONE: ADD. ALLA GESTIONE DEI CLIENTI E ACCETTAZIONE IN OFFICINA DI RIPARAZIONI AUTOVEICOLI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13773 - AZ. SETTORE IMPIANTI di SIENA cerca APPRENDISTA O IDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONI: IDRAULICO E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATA. SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME

Rif. 13772 – OFFICINA RIPARAZIONI di MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA MECCATRONICO. MANSIONE: MECCATRONICO IN OFFICINA RIPARAZIONI AUTO. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13771 - AGRITURISMO di MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/A DI SALA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 50 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13758 COB – COOPERATIVA SOCIALE di SIENA cerca ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE, PREFERIBILE ATTESTATO CORSO SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA, PATENTE B. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN 6 MESI) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLE LISTE PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART.8

Rif. 13748 – MACELLERIA di SIENA cerca APPRENDISTA O MACELLAIO ADD AL BANCO E AL DISOSSO CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 60 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI, PAT. B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO P.TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI

Rif. 13747 - AZ. SERVIZI AMBIENTALI cerca AUTISTA PAT.C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: CONDUCENTE MEZZI PER RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI IN AZIENDE TOSCANE E FUORI REGIONE. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIUSI, NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC, PREFERIBILE POSSESSO PAT.E, GRADITO POSSESSO ATTESTATO ADR E ABILITA' NELLA GUIDA DEL BRACCIO RAGNO, DISPONIBILITA' A TRASFERTE FUORI REGIONE (DAL LUN AL VEN), PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA, GRADITE CAPACITA' DI MANUTENZIONE AI MEZZI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13746 - FALEGNAMERIA di MONTERONI D’ARBIA cerca ADDETTO/A CONTABILITA' CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' DELL'AZIENDA. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13745 - BAR RISTORANTE di RAPOLANO TERME cerca BARMAN CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE ATTESTATO DI BARMAN, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO E FESTIVI)

Rif. 13744 - NEGOZIO ARREDAMENTO di SIENA cerca FACCHINI ADD. ALLO SPOSTAMENTO MERCI. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI, GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13734 – AZIENDA AGRICOLA di RAPOLANO TERME cerca BRACCIANTE AGRICOLO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (POTATURA VITI E ULIVI, GUIDA MEZZI AGRICOLI), PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, RICHIESTO POSSESSO DEL ATTESTATO PER GUIDA DEL TRATTORE. CONTRATTO AGRICOLO.

Rif. 13733 - AZ. SERVIZI ALLE IMPRESE di SIENA cerca ADDETTO/ A PAGHE E CONTRIBUTI (PAYROLL) CON ESPERIENZA SPECIFICA. MANSIONE: ADD. PAGHE E CONTRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE. RICHIESTA SPECIFICA COMPETENZA NELLA MANSIONE (PAYROLL), DIPLOMA O LAUREA SPECIFICA, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13732 – BAR di MONTALCINO cerca TIROCINANTE BARISTA. MANSIONE: SERVIZI BAR. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E RICHIESTA ADESIONE ALLA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, GRADITO DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO DI TIROCINIO

Rif. 13730 – IMPRESE EDILE di MONTERONI D’ARBIA cerca MURATORE CON ESPERIENZA IN EDILIZIA. PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/LUGLIO) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13729 COB – AZIENDA di SIENA cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. MANSIONI DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SEGRETERIA DI DIREZIONE. LAUREA IN MATERIE UMANISTICHE E/O SCIENZE POLITICHE, RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE RISORSE UMANE/AMMINISTRAZIONE/ AFFARI GENERALI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI OFFICE, PATENTE DI TIPO B. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (CON PERIODO DI PROVA) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLE LISTE PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART.8

Rif. 13726 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ORARIO SPEZZATO: DAL LUN AL SAB 10.30/15 E 18.30/23. RIPOSO: DOMENICA

Rif. 13725 – AZ. SETTORE VETRO di SIENA cerca APPRENDISTA PER VARIE LAVORAZIONI DEL VETRO. MANSIONI: VARIE LAVORAZIONI PER VETRO PIANO (LAVORAZIONI ARTIGIANALI). RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13723 COB – AZIENDA TERMOIDRAULICA di SIENA cerca IDRAULICO. SI RICHIEDE UN MINIMO DI AUTONOMIA NELLA MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI. SI RICHIEDE UNA SUFFICIENTE AUTONOMIA NELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. PATENTE B, SCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART.8

Rif. 13722 – AZIENDA SETTORE SICUREZZA di SIENA cerca ADDETTI ALLA SICUREZZA E PORTIERATO/VIGILANZA D'AZIENDA (NON ARMATA). GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A CHIAMATA (GIUGNO/SETTEMBRE)

Rif. 13721 COB – COOPERATIVA SOCIALE di SIENA cerca ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE. GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE (DI ALMENO 1 ANNO), PATENTE B. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (FINO AL 30/09/2021) ORARIO PART TIME 20 ORE/SETT, GIORNALIERO. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART.8

Rif. 13710 – AZIENDA SETT. ALIMENTARE di ASCIANO cerca APPRENDISTA ADD. ALLA PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO. MANSIONE: LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO, GESTIONE DELLE CELLE DI STAGIONATURE, PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLE LAVORAZIONE DEI FORMAGGI, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13709 – GELATERIA di SIENA cerca BANCONIERE DI GELATERIA. MANSIONE: SERVIZIO AL BANCO, VENDITA GELATI IN GELATERIA ARTIGIANALE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 40 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, GRADITA QUALCHE ESPERIENZA DI VENDITA, AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI SE NON DOMICILIATI IN SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13708 – NEGOZIO ALIMENTARI di SIENA cerca TIROCINANTE COMMESSO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO CONSEGUITO DA NON PIU' DI 24 MESI), PREFERIBILE PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 13706 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BER.GA cerca LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTOMUNITO, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (SI LAVORA 6 ORE AL GIORNO PER 6 GIORNI A SETTIMANA). RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 13696 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca RECEPTIONIST D'ALBERGO CON ESPERIENZA. MANSIONE: FRONT OFFICE TURISTICO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE.

Rif. 13695 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA E BARMAN. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PREPARAZIONE E SERVIZIO COLAZIONE, SERVIZIO TAVOLI E BARMAN. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA FREQUENZA CORSO DI BARMAN, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 13694 - AZIENDA SERVIZI ALBERGHIERI cerca AUTISTA CON PAT C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: RITIRO BIANCHERIA E CONSEGNA BIANCHERIA PULITA IN SIENA E PROVINCIA. NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 35 ORE SETTIMANALI

Rif. 13693 – RISTORANTE di MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON MANSIONI DI SUPPORTO ALLO CHEF RESPONSABILE DI CUCINA CON AUTONOMIA NELLA PREPARAZIONE DI ANTIPASTI e DESSERT ed ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO CUOCO NELLE PREPARAZIONI, NEL SERVIZIO E SUPPORTO AL LAVAGGIO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLE MANSIONI RICHIESTE; PREFERIBILE DOMICILIO NELLE ZONE LIMITROFE; PREFERIBILE POSSESSO DI DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL SETT. ALBERGHIERO; NECESSARIO POSSESSO PAT. A/B ED MOTO/AUTO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 13681 – AZIENDA LAVORAZIONE VETRO di ASCIANO cerca APPRENDISTA O OPERAIO CON ESPERIENZA NELLE VARIE LAVORAZIONI DEL VETRO. MANSIONE: MONTAGGIO, ASSEMBLAGGIO, TAGLIO SPECCHI CON UILIZZO DI MACCHINARI (TRAPANI, SABBIATURE E VARIE LAVORAZIONI SU VETRO PIANO). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 35 E 55 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA LAVORAZIONE DEL VETRO, PAT.B ED AUTO, NECESSARIA FORZA FISICA, RICHIESTO DOMICILIO IN ZONA ASCIANO, RAPOLANO T.ME, SINALUNGA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORAIO FULL TIME TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

Rif. 13670 - SALA GIOCHI di MONTERIGGIONI cerca OPERATORE SALA GIOCHI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA VENDITA. MANSIONI: ASSISTENTE AI CLIENTI DELLA SALA GIOCHI E SALTUARIAMENTE SUPPORTO ALLA VENDITA DI CARTELLE DA GIOCO. MANSIONE: ADDETTO ALLA VENDITA PRODOTTI IN SALA, GESTIONE CASSA E RESPONSABILITA' DI CASSA; PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE; PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO)

Rif. 13669 - AZ. SETT. ELETTRODOMESTICI DI SIENA cerca TECNICO SPECIALIZZATO IN INSTALLAZIONE E RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE TECNICO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13668 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTA ALLE PULIZIE DELLE CAMERE DEL B&B E AIUTO NELLA PREPARAZIONE DELLE COLAZIONI. GRADITE ESOERIENZE NELLA MANSIONE. NECESSARIA PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, GRADITO POSSESSO HACCP. CONTRATTO A CHIAMATA PER IL MESE DI GIUGNO E POI EVENTUALE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE DA LUGLIO

Rif. 13667 - IMPRESA DI PULIZIE di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE E CAMERIERA AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA ED ORARIO PART TIME. PULIZIE DI CAMERE IN STRUTTURE ALBERGHIERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20/55 ANNI, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: CASTELLINA IN CHIANTI. TEMPO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME SETTIMANALI DI 20 ORE

Rif. 13657 - RISTORANTE di SIENA cerca CUOCO CAPO PARTITA DI RISTORANTE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: GESTIONE DELLA CUCINA, CAPACITA' ORGANIZZATIVA, RESISTENZA ALLO STRESS, PREPARAZIONE PIATTI DELLA CUCINA TIPICA TOSCANA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (ORARIO A TURNI E SPEZZATO)

Rif. 13656 - BAR PASTICCERIA di SIENA cerca PASTICCERE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: PREPARAZIONE LIEVITI, SEMIFREDDI, PASTICCERIA MIGNON, TORTE, BISCOTTERIA, PRODOTTI TIPICI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI PASTICCERE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME NOTTURNO

Rif. 13655 – NEGOZIO ABBIGLIAMENTO di SIENA cerca TIROCINANTE ADD. VENDITA. MANSIONE: ADD. VENDITA, SMISTAMENTO MERCE. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE ALLA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, GRADITO DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE CONSEGUITO DA NON PIU' DI 24 MESI), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI TIROCINIO CON ORARIO P.TIME

Rif. 13635 - IMPRESA EDILE di SIENA cerca MURATORI E TECNICI DEL RESTAURO SU FUNE O UTILIZZANDO IMPALCATURE TRADIZIONALI. MANSIONE: RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DI BENI CULTURALI. PREFERIBILE ETA' 20/50 ANNI CIRCA, STUDI NEL SETTORE DEL RESTAURO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DEL RESTAURO, PAT.B ED AUTO. RICHIESTA DISPONIBILITA' A SPOSTARSI NEI CANTIERI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CON PARTENZA A SETTEMBRE) DELLA DURATA DI 1 ANNO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

Rif. 13634 - IMPRESA EDILE di SIENA cerca MURATORE SU FUNE. MANSIONE: TINTEGGIATURA, MANUTENZIONE ORDINARIA MURARIA, TETTI E GRONDE IN ALTEZZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI, PREFERIBILE BREVI ESPERIENZE NEL SETTORE EDILE, NESSUN PROBLEMA A LAVORARE IN QUOTA, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 1 ANNO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME : DAL LUN AL SAB MATTINA. RIPOSO: DOMENICA. L'AZIENDA FARA' FREQUENTARE AGLI ASSUNTI UN CORSO ON LINE E UN CORSO IN PRESENZA PER ACQUISIRE PATENTINO SU FUNI

Rif. 13633 - INDUSTRIA LATERIZI di CASTELNUOVO BER.GA cerca MECCANICO MANUTENTORE DI MACCHINE PER L'EDILIZIA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13632 - INDUSTRIA LATERIZI di CASTELNUOVO BER.GA cerca MULETTISTA CARRELLISTA DI MAGAZZINO SETT. EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIO POSSESSO DEL PATENTINO DEL MULETTO. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO PER LA GUIDA DEL MULETTO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO FULL TIME

Rif. 13631 – RISTORANTE di MONTALCINO cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE PASTI DI CUCINA TRADIZIONALE TOSCANA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTOMUNITO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. RIPOSO: MERCOLEDI'

Rif. 13630 - GELATERIA CAFFETTERIA DI MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE BANCONIERE DI GELATERIA. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 13629 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. AL SERVIZIO AL TAVOLO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) PART TIME (20 ORE SETTIMANALI). ORARIO DI LAVORO SOLO NEI FINE SETTIMANA. POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO ORARIO NELLA STAGIONE

Rif. 13628 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca FACCHINO D'ALBERGO. POSSESSO LICENZA MEDIA O DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE; PAT. B ED AUTO. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZA INFORMATICHE. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A TURNI FULL TIME.

Rif. 13627 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca IMPIEGATO/A CONTABILE AGRICOLO PER SOSTITUZIONE MATERNITA'. MANSIONE: GESTIONE RAPPORTI, ORDINI E FATTURAZIONE CLIENTI E FORNITORI, GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE. PREFERIBILE ETA' 20 E 45 ANNI DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE DI MATERNITA') CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13626 – AZIENDA EDILE di SIENA cerca MURATORE E CARPENTIERI CON ESPERIENZA. MANSIONE: CASSERATURE IN LEGNO E CAPACITA' NEL LEGARE IL FERRO, INTONACO, RASATURE, IMPERMEABILIZZAZIONE, MONTAGGIO PONTEGGIO. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13625 – BAR RISTORANTE di SIENA cerca BARISTA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA COME BARISTA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, GRADITO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME A TURNI

Rif. 13624 - BAR RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO A TURNAZIONE.

Rif. 13622 – AZIENDA SETT. INFORMATICA di SIENA cerca ADDETTO/A ALLE VARIE ATTIVITA' IN AMBITO AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA. DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE, RICHIESTA ESPERIENZA NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, NECESSARIA ESPERIENZA IN RENDICONTAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA, OTTIME CONOSCENZE E CAPACITA' DI SVILUPPO BUSINESS PLAN E PIANI INDUSTRIALI, PREFERIBILE UN BACKGROUND NEL SETTORE TECNICO TLC, RICHIESTE CAPACITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA E DISPONIBILITA' A SPOSTARSI PER LAVORO

Rif. 13621 - AZIENDA SETT. INFORMATICA di SIENA cerca TECNICO IMPIANTI E MANUTENTORE CON ESPERIENZA. OTTIME CONOSCENZE: CONNESSIONE INTERNET VIA RADIO WIRELESS/WI-FI,VIA CAVO/FIBRA OTTICA E FWA 4/5G,TELEFONIA VOIP O ISDN/PSTN, FIREWALL, SERVIZI, CLOUD, VIDEOSORVEGLIANZA, STREAMING VIDEO, IMPIANTI WI-FI RETI CABLATE INTERNE ED ESTERNE, IMPIANTI PER APPLICAZIONE DOMOTICA ED INDUSTRIALI, CENTRALINI TELEFONICI DI TIPO CLASSICO O VIRTUALIZZATO UNIFI. DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE OTTIME CONOSCENZE: CONNESSIONE INTERNET VIA RADIO WIRELESS/WI-FI,VIA CAVO/FIBRA OTTICA E FWA 4/5G,TELEFONIA VOIP O ISDN/PSTN, FIREWALL, SERVIZI, CLOUD, VIDEOSORVEGLIANZA, STREAMING VIDEO, IMPIANTI WI-FI RETI CABLATE INTERNE ED ESTERNE, IMPIANTI PER APPLICAZIONE DOMOTICA ED INDUSTRIALI, CENTRALINI TELEFONICI DI TIPO CLASSICO O VIRTUALIZZATO UNIFI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13620 - AZIENDA SETT. INFORMATICA di SIENA cerca TECNICO INSTALLAZIONE PIATTAFORME SOFTWARE CON ESPERIENZA. MANSIONE: INSTALLAZIONE ,MANUTENZIONE, GESTIONE DI PIATTAFORME SOFTWARE SU BASE WINDOWS/LINUX, SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE SOFTWARE(VMWARE E HIPERV).GESTIONE DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI, NETWORKING ROUTING FIREWALL, VPN; PORT FORWARDING E NAT, OTTIME CONOSCENZE DEI LINGUAGGI PHP/JAVA,SQL. DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE, NECESSARIA ESPERIENZA: INSTALLAZIONE ,MANUTENZIONE, GESTIONE DI PIATTAFORME SOFTWARE SU BASE WINDOWS/LINUX, SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE SOFTWARE(VMWARE E HIPERV).GESTIONE DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI, NETWORKING ROUTING FIREWALL, VPN; PORT FORWARDING E NAT NECESSARIA OTTIME CONOSCENZE DEI LINGUAGGI PHP, JAVA, SQL PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13619 - AZIENDA SETT. INFORMATICA di SIENA cerca HR CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI. MANSIONE: GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE. LAUREA NEL SETTORE, RICHIESTA ABILITA' NEL RISOLVERE IN AUTONOMIA LE PROBLEMATICHE CON I DIPENDENTI E CAPACITA' DI RELAZIONARSI CON PROFESSIONISTI O SINDACATI ESTERNI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13607 – IMPRESA DI PULIZIE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE /A AI PIANI E PULIZIE DI AMBIENTI COMUNI IN STRUTTURE LUSSO IN ZONA CHIANTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA. CONTRATTO STAGIONALE (CON POSSIBILITA' DI PROROGA) CON ORARIO FULL TIME DA DEFINIRE

Rif. 13606 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA E SUPPORTO IN CUCINA CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. LUOGO DI LAVORO: CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME ORARIO: DAL LUN ALLA DOM 17.00/24.00. RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 13596 – AZIENDA INFORMATICA cerca SISTEMISTA JUNIOR CON BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE E SU SISTEMI OPERATIVI. NECESSARIA LAUREA O DIPLOMA NEL SETTORE INFORMATICO, CONOSCENZE SISTEMICHE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI SISTEMISTA INFORMATICO, AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, DISCRETA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E CONOSCENZE DEL MONDO SISTEMICO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 13595 – GELATERIA CAFFETTERIA di MONTERIGGIONI cerca BANCONISTA BAR GELATERIA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA COME ADD. BAR E GELATERIA, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. RIPOSO: FERIALE (NON SI RIPOSA NEL WEEKEND)

Rif. 13592 – PIZZERIA AL TAGLIO di SIENA cerca ADD. ALLA CONSEGNA PIZZE A DOMICILIO. MANSIONE: CONSEGNA PIZZE CON SCOOTER 125cc O 150cc. RICHIESTA ABILITA' NELLA GUIDA E CONOSCENZA DELLA VIABILITA' DELLA CITTA' DI SIENA, PAT.A/B CHE ABILITI ALLA GUIDA DI SCOOTER 125 O 150. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/AGOSTO 2021) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 12 ORE A SETTIMANA

Rif. 13591 - AZIENDA SETT. IMPIANTISTICA di RAPOLANO TERME cerca ADDETTO AL MONTAGGIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI FRIGORIFERI E CONDIZIONAMENTO D'ARIA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CON COMPETENZE SETT.ELETTRICO E IDRAULICO. NECESSARIA ESPERIENZA NEL MONTAGGIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA. RICHIESTE CONOSCENZE NEL SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E/O IDRAULICI, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) PROROGABILI O TRASFORMABILI A T.INDETERMINATO

Rif. 13583 - BAR / PIZZERIA AL TAGLIO di SIENA cerca ADDETTO/A ALLA PIZZERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: AIUTO IN PIZZERIA PER LA PREPARAZIONE E PER IL SERVIZIO AL BANCO DI PIZZERIA AL TAGLIO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI. RIPOSO INFRASETTIMANALE E MAI NEL WEEKEND

Rif. 13582 - BAR / PIZZERIA AL TAGLIO di SIENA cerca ADDETTO BANCONE BAR CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: CAFFETTERIA, CASSA, GESTIONE BANCONE DEL BAR. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI. RIPOSO INFRASETTIMANALE E MAI NEL WEEKEND

Rif. 13581 - AZ. SETTORE INFORMATICO di RAPOLANO TERME cerca APPRENDISTA O TECNICO INSTALLATORE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA TECNICO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI TECNICO INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI O DI VIDEOSORVEGLIANZA, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, CONOSCENZA RETI IP E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI DEI PC). CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI OPPURE CONTRATTO A T.INDETERMINATO SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA. ORARIO FULL TIME

Rif. 13550 – RISTORANTE di CASTELNUOVO BER.GA cerca CUOCO CON ESPERIENZA ANCHE NELLA GRIGLIA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE (PREFERIBILE), POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. RIPOSO: LUNEDI'

Rif. 13542 - OFFICINA / SOCCORSO STRADALE di SIENA cerca AUTISTA PAT.B PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DOPO INCIDENTE. MANSIONE: METTERE IN SICUREZZA LA VIABILITA' DOPO INCIDENTE, CREAZIONE CANTIERE, RIPRISTINO DELLA VIABILITA'. PREFERIBILE ESPERIENZA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/DICEMBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME ANCHE NOTTE

Rif. 13541 - OFFICINA / SOCCORSO STRADALE di SIENA cerca OPERAIO MECCANICO - ELETTROMECCANICO O ELETTRONICO CON ESPERIENZA. MANSIONI: DIAGNOSI ELETTRONICHE IN OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONI MECCANICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 55 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA MECCANICO, ELETTRONICO O ELETTROMECCANICO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTOMUNITO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/DICEMBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13540 - OFFICINA / SOCCORSO STRADALE di SIENA cerca AUTISTA CON PAT.C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: AUTISTA DI CARROATTREZZI PER SOCCORSO STRADALE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.C CQC (REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO PAT.E), REQUISITO PREFERENZIALE IL DOMICILIO IN ZONA SIENA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SCRITTA E ORALE. CONTRATTO A DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. IL LAVORO HA TURNAZIONI CHE COMPRONO LE 24 ORE (ANCHE NOTTE). RIPOSO: INFRASETTIMANALE

Rif. 13539 – BED AND BREAKFAST di SIENA cerca ADDETTA/O ALLA ACCOGLIENZA TURISTICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI. CONTRATTO A CHIAMATA. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO ESTIVO SULLA BASE DELL'AFFLUENZA TURISTICA

Rif. 13534 – AZIENDA di SIENA cerca ADDETTA/O ALLE VENDITE SALA MOSTRA DI PRODOTTI TERMOIDRAULICI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA VENDITA E GESTIONE SALA MOSTRA E RELAZIONE CON I CLIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI GRAFICA, GRADITA CONOSCENZA AUTOCAD, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13527 – STRUTTURA RICETTIVA di SAN QUIRICO D’ORCIA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SETTIMANALE A TURNAZIONE

Rif. 13517 – FAMIGLIA di SIENA cerca BADANTE CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA E FORZA FISICA. MANSIONI: AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE E AIUTO NELL'ALIMENTAZIONE A GIOVANE NON AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE E HANDICAP, CON PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA FORZA FISICA, GRADITO POSSESSO PAT.B. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 13514 – IMPRESA DI PULIZIE cerca CAMERIERE AI PIANI IN ZONA RAPOLANO TERME. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE IN STRUTTURE ALBERGHIERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME o PART TIME DA DEFINIRE IN COLLOQUIO

Rif. 13503 – BAR di MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE BARISTA. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 20 E 29 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI.

Rif. 13501 – PELLETTERIA offre L'OPPORTUNITA' DI PARTECIPARE AD UN CORSO DI PELLETTERIA GRATUITO IN AZIENDA FINALIZZATO AD UN'OPPORTUNITA' LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FORMAZIONE. CORSO DI FORM.NE IN AZIENDA (TEORICO/PRATICO) DELLA DURATA DI 6 SETTIMAN.E A FINE CORSO OPPORTUNITA' LAVORATIVA SE ACQUISITE CORRETTAMENTE LE COMPETENZE NECESSARIE. RICHIESTO DOMICILIO IN ZONA CHIANTI (LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E' ZONA CHIANTI) RICHIESTE ABILITA' MANUALI E CAPACITA' DI SVOLGERE UN LAVORO DI ALTA PRECISIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E' APERTA SIA ALLE PERSONE ISCRITTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, ELENCO DISABILI L.68/99, DISOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO IMPIEGO. ORARIO CORSO DAL LUN AL VEN 8/17 CON PAUSA PRANZO IN MENSA AZIENDALE. SE 18/30 ANNI ASSUNZIONE SUCCESSIVA COME APPRENDISTA

Rif. 13489 - AZIENDA METALMECCANICA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO ALLA MACCHINE CNC PER LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALMECCANICA. MANSIONI: ADD. ALLE MACCHINE CNC (TORNIO E FRESA) PER LAVORAZIONI METALMECCANICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 40 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13488 - AZIENDA DI SERVIZI di MONTALCINO cerca TIROCINANTE ADD. ALLA ELABORAZIONE DATI E IMPLEMENTAZIONE DOMANDE LEGATE AGLI AIUTI COMUNITARI ALLE AZIENDE. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, LAUREA NEL SETTORE ECONOMIA O AGRARIA, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SANT'ANGELO IN COLLE – MONTALCINO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE (MONTALCINO E GROSSETO) .BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 13475 - RISTORANTE PIZZERIA di BUONCONVENTO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO SPEZZATO. RIPOSO: GIOVEDI'

Rif. 13474 - RISTORANTE PIZZERIA di BUONCONVENTO cerca LAVAPIATTI/INTERNO CUCINA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE) 2021 CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13470 - AZIENDA DI SERVIZI di RADDA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA O CAMERIERA AI PIANI ADD. ALLE PULIZIE P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE CAMERE (BAGNI, CRISTALLI, LETTI) E SPAZI COMUNI

Rif. 13462 - RISTORANTE di SIENA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE

Rif. 13461 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 13457 – STRUTTURA RICETTIVA di MONTALCINO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE SALA E SERVIZIO AI TAVOLI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONA CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA (PREFERIBILE INGLESE), PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/LUGLIO) PROROGABILE FINO AL MESE DI OTTOBRE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 13418 – AZIENDA SETT. ELETTRICO di SIENA cerca OPERAIO TECNICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: TECNICO ADD. INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA RISTORAZIONE (COTTURA, LAVAGGIO, REFRIGERAZIONE E CAFFE'). DIPLOMA SUPERIORE (NEL SETTORE TECNICO), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13417 – AZIENDA di MONTERONI D’ARBIA cerca APPRENDISTA O OPERAIO SETTORE ELETTRICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, DI SICUREZZA, AUTOMAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI. PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE, SE CON PIU' DI 30 ANNI E' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13403 - AZIENDA AGRICOLA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca MANOVALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN AZIENDA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13397 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca LAVAPIATTI E SUPPORTO IN CUCINA NELLE PREPARAZIONI CON NECESSARIA ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, NECESSARIA PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A CHIAMATA NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2021

Rif. 13370 – AZIENDA SETT. TELECOMUNICAZIONI di SIENA cerca APPRENDISTA PROGRAMMATORE PER IL SETTORE IT. MANSIONE: CONFIGURAZIONE NETWORK DI BASE, ROUTER, ACCES POINT COMPETENZA TECNICA, INFORMATICA, BASI DI ROUTING. ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE INFORMATICO, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BANCHE DATI E SERVER, GESTIONE PER PIATTAFORME INFORMATICHE, ROUTER, ACCES POINT. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL SAB 9/19.30). RICHIESTA DISPONIBILITA' A TURNI E REPERIBILITA'

Rif. 13355 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca FACCHINO CON ESPERIENZA. MANSIONE: FACCHINAGGIO E PULIZIE PISCINA E SPAZI COMUNI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT. B ED AUTO, DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A CHIAMATA CON ORARIO DA DEFINIRE

Rif. 13354 – STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA. MANSIONI: ADD. ALLE PULIZIE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO STAGIONALE A CHIAMATA (MAGGIO /OTTOBRE 2021)

Rif. 13342 – CENTRO ESTETICO di SIENA cerca ESTETISTA QUALIFICATA ONICOTECNICA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA QUALIFICA PROFESSIONALE, NECESSARIA ESPERIENZA COME ESTETISTA E NEL SETTORE ONICOTECNICO, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13326 – AZIENDA EDILE di SIENA cerca AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA. MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI DA CANTIERI, SPOSTAMENTO MEZZI E MATERIALI DA CANTIERI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 60 ANNI, POSSESSO PAT.C CQC (PREFERIBILE POSSESSO CARTA TACHIGRAFICA), RICHIESTA ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MULETTO, DI PALE MECCANICHE E DI ESCAVATORI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MALATTIA) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13321 – AZIENDA IMPIANTISTICA di MONTERIGGIONI cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: IDRAULICO IN CANTIERE E MANUTENZIONI CIVILI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA. DURATA CONTRATTO STAGIONALE (MAGGIO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13308 - AZIENDA CARTOTECNICA di MONTERONI D’ARBIA cerca IMPIEGATA/O ADD ALLA CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE CON ESPERIENZA IN CONTABILITA' GENERALE. MANSIONE: GESTIONE CENTRALINO E SEGRETERIA, GESTIONE PRIMA NOTA, CONTABILITA' BANCHE, CONTABILITA' CLIENTI E FORNITORI, FATTURAZIONE ELETTRONICA, LIQUIDAZIONI IVA, ADEMPIMENTI FISCALIE TRIBUTARI, ELABORAZIONE DOCUMENTI PER IL BILANCIO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 35 E 45 ANNI, DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE CONTABILE, NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA IN CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI DI CONTABILITA', PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/12.30 E 14.00/18.00. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13128 – BAR di SIENA cerca APPRENDISTA BARISTA. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. INVIARE CV CON FOTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI. ORARIO: DAL LUN AL SAB 18.00/21.30, RIPOSO: DOMENICA

Rif. 12961 - STRUTTURA RICETTIVA di RAPOLANO TERME cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA. MANSIONI: ADD. RICEVIMENTO, AIUTO ALLE COLAZIONI E ALL'OCCORRENZA SUPPORTO NELLE PULIZIE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL FRANCESE E TEDESCO, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 13808 – STRUTTURA RICETTIVA di MURLO cerca CAMERIERE/A AI PIANI E ADDETTA ALLE COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIRE LE COLAZIONI E PULIRE LE CAMERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/SETTEMBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/814605 Email: info@boscodellaspina.it

Rif. 13777 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERA AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. L'AZIENDA SI E' RESA DISPONIBILE SE IL CANDIDATO NON HA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI A ACCOMPAGNARE LA PERSONA A LAVORO E RIACCOMPAGNARLA AL DOMICILIO. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITO DOMICILIO IN ZONA, GRADITA PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 18/20 ORE A SETTIMANA (O MATTINA O POMERIGGIO A TURNO). Email: info@villadisotto.it

Rif. 13776 - STRUTTURA RICETTIVA di SOVICILLE cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE/OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Email: info@villacetinale.com

Rif. 13775 – STRUTTURA RICETTIVA di SOVICILLE cerca CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE ESCLUSIVE. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO NEL SETTORE ALBERGHIERO), RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@villacetinale.com

Rif. 13502 – AZIENDA AGRICOLA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca TRATTORISTA ADD. AI LAVORI MANUALI IN VIGNETO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE VITIVINICOLO E POSSESSO PATENTINO PER LA GUIDA DEL TRATTORE. MANSIONE: TRATTORISTA IN VIGNA, TRATTAMENTI FITOSANITARI E LAVORI MANUALI IN VIGNA. NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE VITIVINICOLO, PAT.B ED ESPERIENZA. RICHIESTO ATTESTATO PER LA GUIDA DI MEZZI AGRICOLI E PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI. POSSIBILITA' DI LAVORARE SIA NELLA VIGNA DI CASTELLINA IN CHIANTI CHE NELLA VIGNA DI MONTERIGGIONI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI) CON POSSIBILITA' DI PROROGA. Email: agricola@famigliamazzarrini.it

Rif. 13085 – STRUTTURA RICETTIVA di GAIOLE IN CHIANTI cerca ADDETTA ALLE PULIZIE DI INTERNI E SUPPORTO ALLE PRIME COLAZIONI CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME. Email: dir.turismo@castellomeleto.it

Rif. 13084 – STRUTTURA RICETTIVA di GAIOLE IN CHIANTI cerca COPPIA DI CASIERI CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONI PER LEI: PULIZIE DELL'AGRITURISMO E PREPARAZIONE COLAZIONI. MANSIONI PER LUI: MANUTENZIONE DELLA CAMPAGNA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME E ALLOGGIO. NECESSARIO CANDIDARSI IN COPPIA. Email: dir.turismo@castellomeleto.it

Rif. 13700 – STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca GIARDINIERE MANUTENTORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CURA DEI GIARDINI, PISCINA, SPAZI ESTERNI, PICCOLE MANUTENZIONI NEGLI APPARTAMENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: f.vaselli@vaselliassociati.it

Rif. 13699 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE E SERVIZIO DELLA COLAZIONE E CENA, ELABORARE LIGHT LUNCH E SPUNTINI. NECESSARIA CONOSCENZA DELLA CUCINA TOSCANA E SENESE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI ALLOGGIO. Email: f.vaselli@vaselliassociati.it

Rif. 13680 - STRUTTURA RICETTIVA di SOVICILLE cerca MANUTENTORE TUTTOFARE PER GIARDINO MONUMENTALE E RESIDENZA STORICA. NECESSARIA ESPERIENZA COME MANUTENTORE D'ALBERGO, ELETTRICISTA E IMBIANCHINO. NECESSARIA ESPERIENZA COME MANUTENTORE D'ALBERGO, ELETTRICISTA E IMBIANCHINO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNI O SPEZZATO. Email: info@villacetinale.com

Rif. 13679 - STRUTTURA RICETTIVA di SOVICILLE cerca GIARDINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: MANUTENZIONE AREE VERDI DEL GIARDINO MONUMENTALE. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE DI GIARDINIERE (PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI GIARDINI D'EPOCA O MONUMENTALI), PAT.B ED AUTO, RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ED ORARIO FULL TIME. Email: info@villacetinale.com

Rif. 13678 – STRUTTURA RICETTIVA di SOVICILLE cerca CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA. MANSIONE; CAMERIERE AI PIANI IN PROPRIETA' STORICA. ASSUNZIONE IMMEDIATA PER MOTIVI DI URGENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO E A TURNAZIONE. Email: info@villacetinale.com

Rif. 13676 – COOPERATIVA SOCIALE cerca ADDETTI ASSISTENZA DI BASE, OPERATORE SOCIO SANITARIO, ASSISTENTE FAMILIARE, INFERMIERE PROFESSIONALE. MANSIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE SU SIENA E PROVINCIA. MANSIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE SU SIENA E PROVINCIA RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO O TITOLO DI STUDIO ATTINENTE ALLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE, SIENA, MONTERONI D'ARBIA, MONTERIGGIONI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASTELNUOVO BERARDENGA, CASTELLINA IN CHIANTI, BUONCONVENTO, ASCIANO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNI. Telefono: 0577226028 Email: info@terradisienacoop.it

Rif. 13675 – AZIENDA INFORMATICA di SIENA cerca SVILUPPATORE SOFTWARE. MANSIONI: ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SOLUZIONI FUNZIONALI. TITOLO PREFERENZIALE È COSTITUITO DALLA CONOSCENZA, ANCHE DI BASE, DI: C++, C#, VB.NET, VBA, MICROSOFT EXCEL. ULTERIORI CONOSCENZE GRADITE: PYTHON. RICHIESTI AFFIDABILITÀ ED ENTUSIASMO. LA RICERCA È RIVOLTA A CANDIDATI/E, ANCHE ALLE PRIME ESPERIENZE, CON UNA BUONA PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN TEAM E DISCRETA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PARLATA E SCRITTA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@essecinformatica.it

Rif. 13674 – AFFITTACAMERE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA. MANSIONI: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI E SALTUARIAMENTE SUPPORTO IN CUCINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E APPARTAMENTI DELL'AGRITURISMO E SALTUARIAMENTE AIUTO NELLA PULIZIA DELLA CUCINA. PAT.B ED AUTO, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE (NON SI RIPOSA MAI IL SAB. E DOM.) Email: info@villadisotto.it

Rif. 11684 - AFFITTACAMERE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DEI VINI, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Email: info@villadisotto.it

Rif. 13659 – AZIENDA INFORMATICA cerca VENDITORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI CON ESPERIENZA. NECESSARIA CONOSCENZA NELLA VENDITA DI CONNESSIONE INTERNET. CONOSCENZA DI CONNESSIONE INTERNET VIA RADIO WIRELESS/WIFI, CAVO/FIBRA OTTICA E FWA 4/5G TELEFONICA VOIP E ISDN/PSTN, VENDITA PRODOTTI SERVIZI COMPLEMENTARI COME FIREWALL, SERVIZI CLOUD, VIDEOSORVEGLIANZA, STREAMING, VIDEO IMPIANTI, WIFI, RETI CABLATE INTERNE ED ESTERNE, IMPIANTI PER APPLICAZIONE DOMOTICA ED INDUSTRIALI, CENTRALINI TELEFONICI DI TIPO CLASSI O VIRTUALIZZATO UNIFI - AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI - CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: hr@ivo.it

Rif. 13650 – AZIENDA COMMERCIALE cerca AUTISTA PAT.C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC, AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, CONSEGNE IN REGIONE TOSCANA E CARICO MERCI IN REGIONE UMBRIA. OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: DOMENICA. Email: e.bengasini@cancelloni.it

Rif. 13383 – STRUTTURA CON PISCINA cerca ASSISTENTI BAGNANTI CON ESPERIENZA. MANSIONE: BAGNINO IN PARCO PISCINE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIO POSSESSO DEL BREVETTO DI BAGNINO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCOLASTICA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONE. Telefono: 3339814262 Email: mulinoquercegrossa@libero.it

Rif. 12940 – HOTEL di SIENA cerca CAMERIERA AI PIANI E SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PRIMA COLAZIONE, PULIZIE DELLE CAMERE E PULIZIE ATTREZZATURE E SPAZI COMUNI.

Rif. 13567 – IMPRESA DI PULIZIE cerca ADDETTI ALLE PULIZIE DI INTERNI (STRUTTURE RICETTIVE) PART TIME/FULL TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E AMBIENTI COMUNI IN STRUTTURE RICETTIVE. LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO, MONTERONI D'ARBIA, ROSIA, SOVICILLE, CHIUSDINO, TAVERNE D'ARBIA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME/FULL TIME DA DEFINIRE (NO RIPOSO SAB E DOM). Email: info@topclean-service.it

Rif. 13180 – AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca TIROCINANTE ADD. VENDITA VINO E PRODOTTI AZIENDALI, ACCOGLIENZA CLIENTI, SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONI. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DEL SETTORE VINO, PAT.B ED AUTO, GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI. Email: contab@fattoriadeibarbi.it

Rif. 13546 – AZIENDA cerca AGENTE DI COMMERCIO CON ESPERIENZA - addetto alla vendita di fertilizzanti organici biologici per qualificata Industria per distribuzione prodotti (www.agrovitaly.it) ad aziende agrarie. Necessaria esperienza nella mansione Pat.B ed auto Contratto di agenzia e/o collaborazione in fase iniziale 6 mesi. Telefono: 3385352978 Email: info@agrovitaly.it

Rif. 13516 - STUDIO di SIENA cerca GOVERNANTE CAMERIERE AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E SPAZI COMUNI E GESTIONE DELLA BIANCHERIA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME. Email: f.vaselli@vaselliassociati.it

Rif. 13515 - STUDIO di SIENA cerca COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA. MANSIONI PER L'UOMO: VARIE LAVORAZIONI IN CAMPAGNA E MANUTENZIONE (IMPIANTI, GIARDINI, PISCINA, RELAIS). MANSIONI PER LA DONNA: CUOCA (PREPARAZIONE COLAZIONE, CENA, LIGHT LUNCH). GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT. B ED AUTO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, ALLOGGIO IN APPARTAMENTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO FULL TIME E CONVIVENZA. Email: f.vaselli@vaselliassociati.it

Rif. 13504 – NEGOZIO di SIENA cerca PARRUCCHIERE ESPERTO CON MANSIONE DI RESPONSABILE NEGOZIO. MANSIONI: ACCONCIATORE, MESSA IN PIAGA, COLORI E PULIZIE DEL SALONE. NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA. 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. Email: josmazzotta@yahoo.it

Rif. 13494 - AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA VENDITA DI ACCESSORI VINO RICERCA ADDETTO COMMERCIALE DA INSERIRE SUBITO A TEMPO PIENO IN AZIENDA. LA FIGURA GESTIRÀ UNA PARTE DI PORTAFOGLIO CLIENTI GIÀ ESISTENTE MA DOVRÀ SOPRATTUTTO AMPLIARE IL MERCATO NELLE REGIONI ASSEGNATE E IN NUOVI SETTORI. Telefono: 0577304654 Email: corrado@grupotex.com

Rif. 13099 – STUDIO di SIENA cerca TECNICO RILEVATORE, PROGETTISTA CON UTILIZZO DI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE. MANSIONE: TECNICO RILEVATORE, PROGETTISTA, UTILIZZATORE DI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO EDILE OPPURE LAUREA IN ARCHITETTURA O INGEGNERIA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, NECESSARIE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (AUTOCAD E PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI PER RIELABORAZIONI FOTO E INSERIMENTI, RENDERING), NECESSARIO POSSESSO DI PARTITA IVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INIZALE CON PARTITA IVA E SUCCESSIVAMENTE POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: studiotecnicoguerrini@hotmail.it

Rif. 13600 - AZIENDA DEL GRUPPO LAVAZZA CERCA PER LA ZONA DI SIENA E PROVINCIA AGENTI DI VENDITA DINAMICI E MOTIVATI AMBOSESSI PART-TIME O FULL-TIME ANCHE PRIMA ESPERIENZA PER PROGETTO COMMERCIALE PRODOTTI LAVAZZA. Email: uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 12919 – FAMIGLIA di BUONCONVENTO cerca BABY SITTER PER I 4 FIGLI DI ETA' DIVERSA CON ESPERIENZA (PREFERIBILE REFERENZE). MANSIONI: CUCINARE, LAVARE E STIRARE E PULIZIE, PRENDERSI CURA E CONTROLLARE I BAMBINI (DI VARIE ETA': 3 ANNI, 7 ANNI, 9 ANNI, 13 ANNI). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 55 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO (PREFERIBILE REFERENZE), CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA RICHIESTO DOMICILIO IN BUONCONVENTO O IN ZONA VAL D’ARBIA. NECESSARIO PAT.B ED AUTO. Telefono: 333/6880505.

