Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate 15 maggio 2021

Rif. 13544 – AZIENDA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO MACCHINARIO TAGLIO LASER CNC E PRESSOPIEGATRICE CNC. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE (PREFERIBILE DIPLOMA D'ISTITUTO TECNICO), RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE, PATENTE B E AUTOMUNITO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART.8

Rif. 13542 - OFFICINA / SOCCORSO STRADALE di SIENA cerca AUTISTA PAT.B PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DOPO INCIDENTE. MANSIONE: METTERE IN SICUREZZA LA VIABILITA' DOPO INCIDENTE, CREAZIONE CANTIERE, RIPRISTINO DELLA VIABILITA'. PREFERIBILE ESPERIENZA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/DICEMBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME ANCHE NOTTE

Rif. 13541 - OFFICINA / SOCCORSO STRADALE di SIENA cerca OPERAIO MECCANICO - ELETTROMECCANICO O ELETTRONICO CON ESPERIENZA. MANSIONI: DIAGNOSI ELETTRONICHE IN OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONI MECCANICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 55 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA MECCANICO, ELETTRONICO O ELETTROMECCANICO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTOMUNITO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/DICEMBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13540 - OFFICINA / SOCCORSO STRADALE di SIENA cerca AUTISTA CON PAT.C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: AUTISTA DI CARROATTREZZI PER SOCCORSO STRADALE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.C CQC (REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO PAT.E), REQUISITO PREFERENZIALE IL DOMICILIO IN ZONA SIENA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SCRITTA E ORALE. CONTRATTO A DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. IL LAVORO HA TURNAZIONI CHE COMPRONO LE 24 ORE (ANCHE NOTTE). RIPOSO: INFRASETTIMANALE

Rif. 13539 – BED AND BREAKFAST di SIENA cerca ADDETTA/O ALLA ACCOGLIENZA TURISTICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI. CONTRATTO A CHIAMATA. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO ESTIVO SULLA BASE DELL'AFFLUENZA TURISTICA

Rif. 13534 – AZIENDA di SIENA cerca ADDETTA/O ALLE VENDITE SALA MOSTRA DI PRODOTTI TERMOIDRAULICI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA VENDITA E GESTIONE SALA MOSTRA E RELAZIONE CON I CLIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI GRAFICA, GRADITA CONOSCENZA AUTOCAD, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13527 – STRUTTURA RICETTIVA di SAN QUIRICO D’ORCIA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SETTIMANALE A TURNAZIONE

Rif. 13523 COB - COOP. SOCIALE di SIENA cerca ADDETTO AL SERVIZIO DI PORTINERIA, CUSTODIA E GESTIONE COMMISSIONI PREVIO UTILIZZO AUTO. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE, RICHIESTA CONOSCENZA ECCELLENTE DELLA LINGUA INGLESE (PARLATO E SCRITTO), RICHIESTA CONOSCENZA INFORMATICHE DI BASE. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ( MIN. 6 MESI ) ORARIO PART TIME, GIORNALIERO. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART. 8

Rif. 13521 - FAMIGLIA di SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CURA DELLA PERSONA, IGIENE, PULIZIE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA. PER INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DI LAVORO TELEFONARE AL NUMERO 055/19985388 E CHIEDERE DI ELEONORA.

Rif. 13517 – FAMIGLIA di SIENA cerca BADANTE CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA E FORZA FISICA. MANSIONI: AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE E AIUTO NELL'ALIMENTAZIONE A GIOVANE NON AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE E HANDICAP, CON PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA FORZA FISICA, GRADITO POSSESSO PAT.B. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 13514 – IMPRESA DI PULIZIE cerca CAMERIERE AI PIANI IN ZONA RAPOLANO TERME. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE IN STRUTTURE ALBERGHIERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME o PART TIME DA DEFINIRE IN COLLOQUIO

Rif. 13510 COB – COOP. SOCIALE di SIENA cerca ADDETTO AL SERVIZIO DI FRONT OFFICE - ATTIVITÀ DI GESTIONE PRENOTAZIONI OSPEDALIERE. TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE, CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, PATENTE B. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI ) ORARIO PART TIME, GIORNALIERO. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI ( DISABILI ) L.68/99 ART. 8

Rif. 13508 COB – AZIENDA SETT. SANITA’ di MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. SCANSIONE CARTELLE, FOTOCOPIE, ACCOGLIENZA E CENTRALINO. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, PATENTE B. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (DAL 01/06/2021 AL 31/01/2022) ORARIO PART TIME, 20 ORE/SETT ,ORARIO GIORNALIERO. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI ( DISABILI ) L.68/99 ART.8

Rif. 13503 – BAR di MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE BARISTA. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 20 E 29 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI.

Rif. 13502 – AZIENDA AGRICOLA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca TRATTORISTA ADD. AI LAVORI MANUALI IN VIGNETO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE VITIVINICOLO. NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE VITIVINICOLO PAT.B ED ESPERIENZA RICHIESTO ATTESTATO PER LA GUIDA DI MEZZI AGRICOLI CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI) CON POSSIBILITA' DI PROROGA

Rif. 13501 – PELLETTERIA offre L'OPPORTUNITA' DI PARTECIPARE AD UN CORSO DI PELLETTERIA GRATUITO IN AZIENDA FINALIZZATO AD UN'OPPORTUNITA' LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FORMAZIONE. CORSO DI FORM.NE IN AZIENDA (TEORICO/PRATICO) DELLA DURATA DI 6 SETTIMAN.E A FINE CORSO OPPORTUNITA' LAVORATIVA SE ACQUISITE CORRETTAMENTE LE COMPETENZE NECESSARIE. RICHIESTO DOMICILIO IN ZONA CHIANTI (LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E' ZONA CHIANTI) RICHIESTE ABILITA' MANUALI E CAPACITA' DI SVOLGERE UN LAVORO DI ALTA PRECISIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E' APERTA SIA ALLE PERSONE ISCRITTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, ELENCO DISABILI L.68/99, DISOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO IMPIEGO. ORARIO CORSO DAL LUN AL VEN 8/17 CON PAUSA PRANZO IN MENSA AZIENDALE. SE 18/30 ANNI ASSUNZIONE SUCCESSIVA COME APPRENDISTA

Rif. 13492 - AZIENDA METALMECCANICA di MONTERIGGIONI cerca MAGAZZINIERE ADD. ACCETTAZIONE MERCI E VERIFICA DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO. PREFERIBILE ETA' 20 - 50 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZE NELLA MANSIONE RICHIESTA, PAT. B ED AUTO CON PREFERIBILE DOMICILIO ZONE LIMITROFE, RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME GIORNALIERO. SAB e DOM RIPOSO.

Rif. 13491 - AZIENDA METALMECCANICA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO ALLE PRESSE PIEGATRICI NEL SETTORE CARPENTERIA METALMECCANICA. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, DIPLOMA DI PERITO MECCANICO, NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13490 - AZIENDA METALMECCANICA di MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATO/A CONTABILE ADD. INSERIMENTO DATI DELLE COMMESSE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: INSERIMENTO DELLE COMMESSE, FORNITORI E ORDINI, CONTATTO CLIENTI E GESTIONE PEC. ORARIO DI LAVORO P.TIME. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE, NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA CONTABILITA' FORNITORI (AUTONOMIA NELLA MANSIONE), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE E EXCEL), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13489 - AZIENDA METALMECCANICA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO ALLA MACCHINE CNC PER LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALMECCANICA. MANSIONI: ADD. ALLE MACCHINE CNC (TORNIO E FRESA) PER LAVORAZIONI METALMECCANICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 40 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13488 - AZIENDA DI SERVIZI di MONTALCINO cerca TIROCINANTE ADD. ALLA ELABORAZIONE DATI E IMPLEMENTAZIONE DOMANDE LEGATE AGLI AIUTI COMUNITARI ALLE AZIENDE. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, LAUREA NEL SETTORE ECONOMIA O AGRARIA, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SANT'ANGELO IN COLLE – MONTALCINO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE (MONTALCINO E GROSSETO) .BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 13477 – BAR RISTORANTE di SIENA cerca BARISTA ADD. SERVIZIO BANCONE E SALA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LIUNGUA ITALIANA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE .CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MAGGIO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 13476 - AZ. SETTORE EDILE di BUONCONVENTO cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, GRADITA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA O NEL SETTORE. CONTRATTO A T,DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13475 - RISTORANTE PIZZERIA di BUONCONVENTO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO SPEZZATO. RIPOSO: GIOVEDI'

Rif. 13474 - RISTORANTE PIZZERIA di BUONCONVENTO cerca LAVAPIATTI/INTERNO CUCINA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE) 2021 CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13471 - IMPRESA SETT. EDILE di BUONCONVENTO cerca ELETTRICISTA (SIA IN CANTIERE CIVILE CHE IN MANUTENZIONI) CON ESPERIENZA. NECESSARIO POTER ESIBIRE LE REFERENZE DEI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, NECESSARIE ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILI FREQUENZA CORSI NEL SETTORE ELETTRICO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13470 - AZIENDA DI SERVIZI di RADDA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA O CAMERIERA AI PIANI ADD. ALLE PULIZIE P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE CAMERE (BAGNI, CRISTALLI, LETTI) E SPAZI COMUNI

Rif. 13462 - RISTORANTE di SIENA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE

Rif. 13461 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 13460 - IMPRESA DI PULIZIE di MONTALCINO cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI STRUTTURE RICETTIVE P.TIME CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. LUOGO DI LAVORO: TORRENIERI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 60 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (LUGLIO/AGOSTO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 6 ORE A SETTIMANA

Rif. 13459 - STRUTTURA TERMALE di RAPOLANO TERME cerca ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA TERMALE CON ESPERIENZA. MANSIONE: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE ELETTRICA E IDRAULICA IN STRUTTURE RICETTIVE E/O TERMALI, NECESSARIA ABILITA' NEL SETTORE ELETTRICO E IDRAULICO, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13458 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA O ADDETTA ALLE PULIZIE (HOUSEKEEPING) CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE). SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO ORARIO FULL TIME

Rif. 13457 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTALCINO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE SALA E SERVIZIO AI TAVOLI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONA CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA (PREFERIBILE INGLESE), PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/LUGLIO) PROROGABILE FINO AL MESE DI OTTOBRE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 13456 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTALCINO cerca CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: BUONE CAPACITA' DI GESTIONE DELLA CUCINA E PREPARAZIONE CIBI TOSCANI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/LUGLIO) PROROGABILE FINO AL MESE DI OTTOBRE. ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 13418 – AZIENDA SETT. ELETTRICO di SIENA cerca OPERAIO TECNICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: TECNICO ADD. INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA RISTORAZIONE (COTTURA, LAVAGGIO, REFRIGERAZIONE E CAFFE'). DIPLOMA SUPERIORE (NEL SETTORE TECNICO), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13417 – AZIENDA di MONTERONI D’ARBIA cerca APPRENDISTA O OPERAIO SETTORE ELETTRICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, DI SICUREZZA, AUTOMAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI. PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE, SE CON PIU' DI 30 ANNI E' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13410 - IMPRESA EDILE di MONTERIGGIONI cerca GEOMETRA CON ESPERIENZA. ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, DIPLOMA DI GEOMETRA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13404 - AZIENDA AGRICOLA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca BRACCIANTE AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: DIRADAMENTO GERMOGLI, VENDEMMIA. GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13403 - AZIENDA AGRICOLA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca MANOVALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN AZIENDA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13397 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca LAVAPIATTI E SUPPORTO IN CUCINA NELLE PREPARAZIONI CON NECESSARIA ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, NECESSARIA PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A CHIAMATA NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2021

Rif. 13396 - AZIENDA SETT. EDILE di BUONCONVENTO cerca ESCAVATORISTA EDILE CON ESPERIENZA. NECESSARIA IL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI ESCAVATORI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO E LA PROVINCIA DI SIENA. PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI ESCAVATORI, NECESSARIO POSSESSO CORSO SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13395 - AZIENDA SETT. ALIMENTARE di MURLO cerca TIROCINANTE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, AMM.NE E PRIMA CONTABILITA'. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE (PREFERIBILE CONSEGUITO DA NON PIU' DI 24 MESI), PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13394 – IMPRESA DI PULIZIE di SOVICILLE cerca ADDETTI/E ALLE PULIZIE STRUTTURE RICETTIVE IN ZONA SOVICILLE CON ESPERIENZA. ORARIO PART TIME DI CIRCA 6 ORE SETTIMANALI (IL LAVORO SI SVOLGE SOLO IL SABATO). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 60 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZE NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 MESE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 6 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA SOLO IL SABATO)

Rif. 13392 – AZIENDA SETTORE EDILE di SOVICILLE cerca MURATORE CARTONGESSISTA E IMBIANCHINO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. CARTONGESSO E PAVIMENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SIENA E SOVICILLE. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13383 – STRUTTURA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca ASSISTENTI BAGNANTI CON ESPERIENZA. MANSIONE: BAGNINO IN PARCO PISCINE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIO POSSESSO DEL BREVETTO DI BAGNINO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCOLASTICA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONE

Rif. 13370 – AZIENDA SETT. TELECOMUNICAZIONI di SIENA cerca APPRENDISTA PROGRAMMATORE PER IL SETTORE IT. MANSIONE: CONFIGURAZIONE NETWORK DI BASE, ROUTER, ACCES POINT COMPETENZA TECNICA, INFORMATICA, BASI DI ROUTING. ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE INFORMATICO, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BANCHE DATI E SERVER, GESTIONE PER PIATTAFORME INFORMATICHE, ROUTER, ACCES POINT. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL SAB 9/19.30). RICHIESTA DISPONIBILITA' A TURNI E REPERIBILITA'

Rif. 13368 – AZIENDA AGRICOLA di CHIUSDINO cerca BRACCIANTE AGRICOLO DI COLTURE IN CAMPO APERTO (ORTO E VIGNETO). MANSIONE: COLTIVAZIONE ORTAGGI. GRADITO DIPLOMA AD INDIRIZZO AGRARIO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI, BUONE CONOSCENZE DELLE PRATICHE AGRONOMICHE DI COLTIVAZIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO PATENTE DEL TRATTORE E ATTESTATO PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13355 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca FACCHINO CON ESPERIENZA. MANSIONE: FACCHINAGGIO E PULIZIE PISCINA E SPAZI COMUNI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT. B ED AUTO, DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A CHIAMATA CON ORARIO DA DEFINIRE

Rif. 13354 – STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA. MANSIONI: ADD. ALLE PULIZIE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO STAGIONALE A CHIAMATA (MAGGIO /OTTOBRE 2021)

Rif. 13353 – IMPRESA DI PULIZIE di CHIUSDINO cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PULIZIE E RIASSETTO LOCALI). RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CHIUSDINO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME E FULL TIME)

Rif. 13330 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA o MAITRE DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: RESPONSABILE SALA, CARTA DEI VINI, PRENOTAZIONI, SERVIZIO AI TAVOLI, GESTIONE SALA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE), BUONA CONOSCENZA DEI VINI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (24/30 ORE SETTIMANALI), POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. RIPOSO: LUNEDI'

Rif. 13326 – AZIENDA EDILE di SIENA cerca AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA. MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI DA CANTIERI, SPOSTAMENTO MEZZI E MATERIALI DA CANTIERI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 60 ANNI, POSSESSO PAT.C CQC (PREFERIBILE POSSESSO CARTA TACHIGRAFICA), RICHIESTA ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MULETTO, DI PALE MECCANICHE E DI ESCAVATORI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MALATTIA) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13321 – AZIENDA IMPIANTISTICA di MONTERIGGIONI cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: IDRAULICO IN CANTIERE E MANUTENZIONI CIVILI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA. DURATA CONTRATTO STAGIONALE (MAGGIO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13311 - AZIENDA METALMECCANICA di SIENA cerca OPERAIO STAMPATORE SPECIALIZZATO PER LA STAMPA OFFSET, ETICHETTE IN BOBINA. MANSIONE: CAPOMACCHINA IN TIPOGRAFIA (SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO (E' NECESSARIO SAPER STAMPARE IN TOTALE AUTONOMIA), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13310 - AZIENDA METALMECCANICA di SIENA cerca APPRENDISTA STAMPATORE OFFSET CON QUALCHE BREVE ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA TIPOGRAFIA, SERVIZI STAMPA E GRAFICA. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 13305 – AZIENDA METALMECCANICA di MONTERONI D’ARBIA cerca APPRENDISTA FABBRO O FABBRO CON ESPERIENZA. MANSIONE: SALDARE, MOLARE E UTILIZZO DI VARIE STRUMENTAZIONI PER LAVORARE I VARI TIPI DI MATERIALI NEL SETTORE METALMECCANICO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 50 ANNI. SE 18/30 ANNI: PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E ESPERIENZA NELLA SALDATURA. PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI SALDATURA. PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. PREFERIBILE CONOSCENZA NELL'UTILIZZO DI AUTOCAD. REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSO DI SALDATURA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA)

Rif. 13298 – STRUTTURA RICETTIVA di MONTALCINO cerca FACCHINO D'ALBERGO CON ESPERIENZA (PREFERIBILE IN STRUTTURA LUSSO). MANSIONI: SUPPORTO CAMERE, PULIZIE, TRASPORTO BIANCHERIA AI PIANI E ALL'INTERNO DELLE SUITE E VILLE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E PREFERIBILE ANCHE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, GRADITO DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA FORZA FISICA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13297 – AZIENDA AGRICOLA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca TIROCINANTE ADD. ALLA ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATIVA, GESTIONE PRATICHE INERENTI AL PERSONALE, REGISTRAZIONE PRESENZE. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E RICHIESTA ISCRIZIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI (RIPOSO: SAB E DOM)

Rif. 13253 – AZIENDA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI di MONTALCINO cerca IMPIEGATO/A ADD. ELABORAZIONE BUSTE PAGA ALLE IMPRESE E OPERATORE DI PATRONATO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE. MANSIONI: BUSTE PAGA, VARIE ATTIVITA' DI PATRONATO E CAF (730/ISEE/RED). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA NEL SETTORE, NECESSARIA ESPERIENZA IN CAF FISCALI O PATRONATI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO ,OTTIME CONOSCENZA INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E RIPOSO SAB. E DOM.

Rif. 13245 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca APPRENDISTA O CUOCO CAPO PARTITA CON ESPERIENZA. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP, SE CON PIU' DI 30 ANNI E' NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME, SE 18/30 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif. 13243 – IMPRESA EDILE di SIENA cerca MURATORI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: MURATORE SU CANTIERI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO. RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE, POSSESSO PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE FREQUENZA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME. RIPOSO: DOMENICA

Rif. 13180 – AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca TIROCINANTE ADD. VENDITA VINO E PRODOTTI AZIENDALI, ACCOGLIENZA CLIENTI, SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONI. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DEL SETTORE VINO, PAT.B ED AUTO, GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 13155 – IMPRESA EDILE di BUONCONVENTO cerca CARTONGESSISTA IMBIANCHINO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO- MANSIONE: LAVORI SUL CARTONGESSO IN CANTIERI CIVILI - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI - NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO- PAT.B ED AUTO - LUOGHI DI LAVORO: VARI CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA - PREFERIBILE ATTESTATO SULLA SICUREZZA - CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13129 - AZIENDA AGRITURISTICA di ASCIANO cerca AIUTO CUOCO E ALL'OCCORRENZA AIUTO IN SALA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13109 - AZ. SETTORE GRAFICA di MONTERIGGIONI cerca OPERAIO SETT. STAMPA GRAFICA CON ESPERIENZA AL TAVOLO DI CONTROLLO. MANSIONE: ADD. RIFINITURA ETICHETTE AL TAVOLO DI CONTROLLO. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE DI TIPO TECNICO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E IN PARTICOLARE AL TAVOLO DI CONTROLLO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13546 – AZIENDA cerca AGENTE DI COMMERCIO CON ESPERIENZA - addetto alla vendita di fertilizzanti organici biologici per qualificata Industria per distribuzione prodotti (www.agrovitaly.it) ad aziende agrarie. Necessaria esperienza nella mansione Pat.B ed auto Contratto di agenzia e/o collaborazione in fase iniziale 6 mesi. Telefono: 3385352978 Email: info@agrovitaly.it

Rif. 13516 - STUDIO di SIENA cerca GOVERNANTE CAMERIERE AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E SPAZI COMUNI E GESTIONE DELLA BIANCHERIA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME. Email: f.vaselli@vaselliassociati.it

Rif. 13515 - STUDIO di SIENA cerca COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA. MANSIONI PER L'UOMO: VARIE LAVORAZIONI IN CAMPAGNA E MANUTENZIONE (IMPIANTI, GIARDINI, PISCINA, RELAIS). MANSIONI PER LA DONNA: CUOCA (PREPARAZIONE COLAZIONE, CENA, LIGHT LUNCH). GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT. B ED AUTO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, ALLOGGIO IN APPARTAMENTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO FULL TIME E CONVIVENZA. Email: f.vaselli@vaselliassociati.it

Rif. 13504 – NEGOZIO di SIENA cerca PARRUCCHIERE ESPERTO CON MANSIONE DI RESPONSABILE NEGOZIO. MANSIONI: ACCONCIATORE, MESSA IN PIAGA, COLORI E PULIZIE DEL SALONE. NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA. 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. Email: josmazzotta@yahoo.it

Rif. 13494 - AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA VENDITA DI ACCESSORI VINO RICERCA ADDETTO COMMERCIALE DA INSERIRE SUBITO A TEMPO PIENO IN AZIENDA. LA FIGURA GESTIRÀ UNA PARTE DI PORTAFOGLIO CLIENTI GIÀ ESISTENTE MA DOVRÀ SOPRATTUTTO AMPLIARE IL MERCATO NELLE REGIONI ASSEGNATE E IN NUOVI SETTORI. Telefono: 0577304654 Email: corrado@grupotex.com

Rif. 13099 – STUDIO di SIENA cerca TECNICO RILEVATORE, PROGETTISTA CON UTILIZZO DI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE. MANSIONE: TECNICO RILEVATORE, PROGETTISTA, UTILIZZATORE DI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO EDILE OPPURE LAUREA IN ARCHITETTURA O INGEGNERIA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, NECESSARIE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (AUTOCAD E PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI PER RIELABORAZIONI FOTO E INSERIMENTI, RENDERING), NECESSARIO POSSESSO DI PARTITA IVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INIZALE CON PARTITA IVA E SUCCESSIVAMENTE POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: studiotecnicoguerrini@hotmail.it

Rif. 13405 – IMPRESA DI PULIZIE cerca ADDETTI ALLE PULIZIE DI INTERNI (STRUTTURE RICETTIVE) CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E AMBIENTI COMUNI IN STRUTTURE RICETTIVE NELLA ZONA DI RADDA IN CHIANTI, CAVRIGLIA E MELETO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, LUOGO DI LAVORO: RADDA IN CHIANTI, CAVRIGLIA, MELETO. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME/PART TIME DA DEFINIRE. Email: info@topclean-service.it

Rif. 13114 – AZIENDA di SIENA cerca AUTISTA PATENTE CE E CQC E CARTA TACHIGRAFICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GUIDA MEZZI 2-3 ASSI, RIMORCHIO, AUTOTRENO, UTILIZZO GRU CON RAGNO E SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI E ROTTAMI. MANSIONE: AUTISTA PAT.CE ED ESPERIENZA E CAPACITA' NELL'UTILIZZO DEL CAMION GRU PER GESTIONE DEL RICICLAGGIO E RIFIUTI. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT.CE, CQC E PREFERIBILE CARTA TACHIGRAFICA, GRADITA ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL BRACCIO A RAGNO, ATTESTATO GUIDA DELLA GRU, GRADITA FREQUENZA CORSO DI SICUREZZA. CONTRATTO A T. DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM. Email: curriculum@sienarottami.com

Rif. 12952 - AZIENDA DEL GRUPPO LAVAZZA CERCA PER LA ZONA DI SIENA E PROVINCIA AGENTI DI VENDITA DINAMICI E MOTIVATI AMBOSESSI PART-TIME O FULL-TIME ANCHE PRIMA ESPERIENZA PER PROGETTO COMMERCIALE PRODOTTI LAVAZZA. Email: uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 13487 – ALBERGO di SIENA cerca ADD. AL RICEVIMENTO E CASSA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADDETTA ALLA SEGRETERIA E GESTIONE CASSA, PORTIERE NOTTURNO E DIURNO. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE ALBERGHIERO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI ALBERGHIERI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO, A TURNAZIONE, NOTTURNO). RIPOSO: SAB E DOM. Email: amministrazione@hotelathena.com

Rif. 13478 - STRUTTURA TURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca LAVAPIATTI CON ESPERIENZE. MANSIONE: LAVAPIATTI. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Email: lagovallechiara@gmail.com

Rif. 13465 - STRUTTURA TURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca BARMAN CON SUPPORTO AL SERVIZIO BAR E SERVIZIO IN SALA (CAMERIERE SALA) CON ESPERIENZA. MANSIONE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL BAR (IN EVENTI E MATRIMONI). GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELLA PREPARAZIONE COCKTAILS, APERITIVI, BUFFET, SERVIZIO BAR E CAMERIERE DI SALA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE - MAGGIO/OTTOBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Email: lagovallechiara@gmail.com

Rif. 13464 - STRUTTURA TURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca SOUS CHEF CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: CAPACITA' DI GESTIRE UNO STAFF DI 4/5 PERSONE, CAPACITA' DI ADATTARSI AI MENU ESISTENTI E AI CAMBIAMENTI E INNOVAZIONI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Email: lagovallechiara@gmail.com

Rif. 13463 - STRUTTURA TURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA - ASSISTANT RESTAURANT MANAGER CON ESPERIENZA. MANSIONI: PREPARAZIONE SALA, ACCOGLIENZA OSPITI, GESTIONE SALA E SERVIZIO SALA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITE CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI RESPONSABILITA', PAT.B ED AUTO, PRREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MAGGIO/OTTOBRE) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Email: lagovallechiara@gmail.com

Rif. 13455 - STRUTTURA TURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca MANUTENTORE DELLA STRUTTURA TURISTICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA, GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE ELETTRICA E MURATURA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME. Email: lagovallechiara@gmail.com

Rif. 13454 - STRUTTURA TURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca CHEF DE RANG E MANAGER DI BANCHETTO. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELLA GESTIONE DEGLI EVENTI E BANCHETTI. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Email: lagovallechiara@gmail.com

Rif. 13451 – STRUTTURA TURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A RUNNER ADD. ANCHE ALLE PULIZIE DEL LOCALE CON ESPERIENZA. MANSIONI: PULIZIE DEL RISTORANTE E DELLE VARIE ZONE DEL LOCALE, SUPPORTO AL SERVIZIO AI TAVOLI, APPARECCHIARE E SPARECCHIARE I TAVOLI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, NECESSARIA DISPONIBILITA' ORARIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. Email: lagovallechiara@gmail.com

Rif. 13449 – AZIENDA di SIENA cerca ADDETTO AL RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK PRESSO CLIENTI. NECESSARIA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME. Telefono: 0575383131 Email: info@coiba.it

Rif. 13415 - Generali Italia, leader nel mercato assicurativo italiano, ricerca per l’Agenzia di Siena, Via Frajese, risorse da inserire in un Team di professionisti qualificati che li seguiranno nel processo di crescita e formazione per diventare CONSULENTI ASSICURATIVI. La risorsa dovrà:gestire e ampliare il portafoglio clienti;seguire l'intero processo di vendita(analisi della situazione assicurativa,elaborazione di proposte commerciali, fino alla conclusione del contratto); mantenere la relazione con i clienti. Inviare curriculum alla mail: reclutamento@generalisienaviafrajese.it

Rif. 13414 - Agenzia Generali Siena Via Frajese seleziona 1 candidato da inserire nel proprio organico come SUBAGENTE a cui affidare la zona di Monteroni d'Arbia per la gestione e l'ampliamento del portafoglio clienti, disponibilità ufficio in zona e strumenti di lavoro digitali. Tel. Inviare curriculum alla mail: reclutamento@generalisienaviafrajese.it

Rif. 13369 – STRUTTURA RICETTIVA di SAN QUIRICO D’ORCIA cerca CHEF DE RANG E COMMIS DI SALA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: GESTIONE SERVIZIO COLAZIONI E CENA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE GRADITO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE. PER CANDIDARSI INVIARE CV nadia@postamarcucci.it oppure jacopo@postamarcucci.it

Rif. 13345 – FAMIGLIA di MONTERONI D’ARBIA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CURA GLOBALE PER UNA SIGNORA DI 90 ANNI NON AUTOSUFFICIENTE TOTALMENTE CON UNA PATOLOGIA DI PARKINSON, IGIENE PERSONALE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE CIBO E MEDICINE. RICHIESTA ESPERIENZA, NECESSARIO INSERIRE NEL CV LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE). CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO A DICEMBRE 2021) CON POSSIBILITA' DI PROROGA) CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA. TEL. TITO GRANDI 328/2960029 (principale) Diana Grandi 348/8045131 (secondario), email: titograndi@gmail.com

Rif. 13150 – AZIENDA AGRICOLA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E GRADITO POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORI E PASSAGGIO TRATTAMENTI FITOSANITARI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA CONDUZIONE TRATTORI IN VIGNA, PREFERIBILE POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORI, GRADITA ABILITAZIONE PER TRATTAMENTI FITOSANITARI, PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONA CHIANTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail: giulia.lelli@ruffino.it

Rif. 13320 – AZIENDA DI SERVIZI di SIENA cerca PORTIERE NON ARMATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA - ORARIO DIURNO. MANSIONE: ADD. AL CONTROLLO INGRESSO E SICUREZZA (NON ARMATO). PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. REQUISITO INDISPENSABILE: PAT.B, ATTESTATO CONOSCENZA LINGUA INGLESE, ATTESTATO CONOSCENZA BASE PC, ATTESTATO PRIMO SOCCORSO 12H. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (DIURNO). Inviare curriculum e attestati alla mail: ufficiopersonale@globovigilanza.com

Rif. 13112 - AZIENDA AGRICOLA di CHIUSDINO cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA IN VIGNA E ATTESTATO DI TRATTORISTA. MANSIONE: TRATTORISTA IN VIGNA, MANUTENZIONE VERDE CON UTILIZZO DI MACCHINARI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO PATENTE DEL TRATTORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, RICHIESTO DOMICILIO O RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail: mario.bernasconi@borgosantopietro.com

Rif. 12955 - AZ. PRODUZ. PREFABBRICATI di SOVICILLE cerca APPRENDISTA GEOMETRA CON COMPETENZE CAD. MANSIONI: PROGETTAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI REPARTI PREFABBRICATI SANITARI. NECESSARIA ETA' 18/30 ANNI, DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO EDILE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE/OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DI AUTOCAD. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. ORARIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 14/18. RIPOSO: SAB E DOM. Inviare curriculum alla mail: accounting@emergencysolutions.it

Rif. 13164 – AZIENDA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca PARRUCCHIERE PER UOMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI - PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE - CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - PAT.B ED AUTO - CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/30 A SETTIMANA DA CONCORDARE. Inviare curriculum alla mail: amministrazione@mystylehair.it

Rif. 13031 - STRUTTURA RICETTIVA di GAIOLE IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO IN CUCINA, COTTURA, PRESENTAZIONE E CONSERVAZIONE. PREFERIBILE DIPLOMA SCUOLA ALBERGHIERA, PREFERIBILE ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO SPEZZATO (PRANZO E CENA). Inviare curriculum alla mail tfineschi@castellodiama.com

Rif. 12919 – FAMIGLIA di BUONCONVENTO cerca BABY SITTER PER I 4 FIGLI DI ETA' DIVERSA CON ESPERIENZA (PREFERIBILE REFERENZE). MANSIONI: CUCINARE, LAVARE E STIRARE E PULIZIE, PRENDERSI CURA E CONTROLLARE I BAMBINI (DI VARIE ETA': 3 ANNI, 7 ANNI, 9 ANNI, 13 ANNI). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 55 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO (PREFERIBILE REFERENZE), CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA RICHIESTO DOMICILIO IN BUONCONVENTO O IN ZONA VAL D’ARBIA. NECESSARIO PAT.B ED AUTO. Telefono: 333/6880505

