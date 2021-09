Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate 25 settembre 2021

OFFERTE DI LAVORO ENTI PUBBLICI L. 68/99

si-14453 COB – ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO - n. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO. SEDE DI LAVORO: MONTEPULCIANO. SCADENZA: 13/10/2021. Possono candidarsi i disabili iscritti negli elenchi del Servizio Collocamento Mirato Area Senese entro e non oltre il 16/09/2021 con esclusione dei disabili psichici come previsto dall'art. 9 comma 4 della l.68/99. I candidati interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare le proprie candidature o far pervenire la domanda di adesione compilando il modello allegato all'avviso, secondo le modalità di trasmissione ivi previste. Per questa offerta non è consentita la prenotazione direttamente dal portale Toscana Lavoro.



Rif. 14465 COB - AZIENDA DI SERVIZI E RICERCA SCIENTIFICA DI SIENA cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. ATTIVITÀ: REDAZIONE DI SCRITTURE CONTABILI ( PRIMA NOTA, CESPITI, RATEI E RISCONTI); TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI AZIENDALI, CICLO ATTIVO E PASSIVO, CONTABILITÀ CLIENTI E FORNITORI, SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO; MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI, RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI; PREPARAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI PERIODICHE ED ANNUALI ( F24, LIQUIDAZIONI IVA, MODELLI INSTAT). DIPLOMA/LAUREA IN AMBITO AMMINISTRATIVO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, PATENTE B. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.8. TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE (DURATA 6 MESI) ORARIO PART TIME 25 ORE/SETT, ORARIO GIORNALIERO

Rif. 14459 COB – AZIENDA DI SERVIZI E RICERCA SCIENTIFICA DI SIENA cerca ADDETTO ALL'UFFICIO ACQUISTI. ATTIVITÀ DI RECEPTIONIST, RICEVERE LE CONSEGNE GIORNALIERE EFFETTUATE DAI CORRIERI, SUPPORTO ALL'UFFICIO ACQUISTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ORDINI CON SOFTWARE DEDICATO; ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO; EFFETTUARE PRENOTAZIONI DEI CORRIERI PER EVENTUALI SPEDIZIONI DI DOCUMENTI O PACCHI. DIPLOMA E/O LAUREA IN AMBITO AMMINISTRATIVO PREFERIBILE ESPERIENZA IN AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, PATENTE B. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.18. TIROCINIO FORMAZIONE LAVORO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE ( DURATA DI 6 MESI) PART TIME, 25 ORE SETTIMANALI, ORARIO GIORNALIERO

Rif. 14455 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI AMBIENTI CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO FINO AD OTTOBRE 2021 CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA

Rif. 14448 – ASSOCIAZIONE DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOSCANNER DEGLI UTENTI IN INGRESSO NEL SERVIZIO. PREFERIBILE AVER LAVORATO A CONTATTO CON IL PUBBLICO, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. LUOGO DI LAVORO: ZONE ATTORNO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 5/11/2021) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 14442 – AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA cerca OPERAIO TERMOIDRAULICO/CALDAISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO NELLA RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO CASERMA IN ZONA

Rif. 14441 COB – AZIENDA DI MONTERIGGIONI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. DIPLOMA ATTINENTE ALLA MANSIONE (PREFERIBILE LAUREA), PATENTE B E AUTO MUNITO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ORARIO PART TIME ( CON POSSIBILITÀ DI FULL TIME), GIORNALIERO.

Rif. 14437 – FAMIGLIA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO E COMPAGNIA AD ANZIANO AUTOSUFFICIENTE, LAVARE, STIRARE, CUCINARE E PULIZIE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE INSERIRE NEL CV LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, CONOSCENZA DELLA CUCINA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. NELLE PRIME SETTIMANE IL LAVORO NON SARA' CONVIVENTE PER ENTRARE IN SINTONIA CON ANZIANO CHE NON HA MAI AVUTO IN CASA BADANTI

Rif. 14435 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI INTERNI E SPAZI COMUNI DI UN CENTRO COMMERCIALE. PREFERIBILE 20/50 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI LAVAPAVIMENTI, RICHIESTA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) PROROGABILE ORARIO PART TIME DI CIRCA 10/12 ORE SETTIMANALI

Rif. 14434 – AZIENDA SETT. GRAFICO DI MONTERIGGIONI cerca STAMPATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ADD. ALLA STAMPA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER VINO E OLIO. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITE CONOSCENZE LINGUISTICHE ELEMENTARI E GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO GIORNALIERO A TEMPO PIENO. ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/13.00 E 14.00/17.30

Rif. 14433 – IMPRESA EDILE DI SIENA cerca MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 6 MESI CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14432 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI MONTERONI D’ARBIA cerca OPERAIO IDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOSANITARI IN EDILIZIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (SETTORE TERMOIDRAULICO), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14431 – AZIENDA DI SERVIZI ALLE IMPRESE DI SIENA cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA CON ESPERIENZA. MANSIONE: EROGAZIONE MENSILE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AD IMPRESE E OPERAI, GESTIONE DELLE PRATICHE, GESTIONE PRATICHE DI RIMBORSO DIRETTO E PRATICHE PER CONTO DI UN FONDO SANITARIO. DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, OTTIME CONOSCENZE DEL PACCHETTO OFFICE (PACCHETTO OFFICE, GESTIONE EMAIL) E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO HTML. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA') CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 23 ORE SETTIMANALI

Rif. 14430 – RISTORANTE DI MONTERONI D’ARBIA cerca CUOCO/AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 14429 – IMPRESA EDILE DI MONTERONI D’ARBIA cerca MURATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: MURATORE EDILE E ADD. ISTALLAZIONI GRONDE, MANUTENZIONE FACCIATE. NECESSARIA ESPERIENZA DI LAVORO, GRADITE ESPERIENZE SU PIATTAFORME AREE E CESTELLI, PREFERIBILE ABILITA' A LAVORARE IN ALTEZZA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. DETERMINATO (3 MESI CIRCA) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14428 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca OPERAIO AGRICOLO/GIARDINIERE CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: TAGLIO ERBA, GIARDINIERE, POTATURA, TAGLIO SIEPI, UTILIZZO DI MACCHINARI TECNICI, PULIZIE INTERNE E ESTERNE DEI CONDOMINI. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI O PICCOLI ESCAVATORI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI RINNOVABILI) CON ORARIO FULL TIME, ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN 8.00/17.00

Rif. 14425 – AZIENDA COMMERCIALE DI MONTERIGGIONI cerca MAGAZZINIERE ADD. GESTIONE MERCI E LOGISTICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: MAGAZZINIERE PER PREPARAZIONE FISICA DEGLI ORDINI, GESTIONE CONSEGNATARI MERCI (RITIRO E CONSEGNE PRODOTTI VITIVINICOLI) IN PROVINCIA DI SIENA O IN REGIONE TOSCANA. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, NECESSARIA ESEPRIENZA COME MAGAZZINIERE (CAPACITA' NELL'UTILIZZO DEL MULETTO E TRASPALLET), OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8.30/12.30 E 14.30/18.30. RICHIESTA FLESSIBILITA' E DISPONIBILITA' ORARIA. RIPOSO:SAB E DOM.

Rif. 14424 – COOPERATIVA DI SIENA cerca EDUCATRICE/EDUCATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL DISAGIO FAMILIARE. MANSIONE: ASSISTENZA A MADRI E FIGLI IN STATO DI DISAGIO. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 25 E 40 ANNI, NECESSARIO DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE, LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE O SIMILARI, PAT.B ED AUTO. DURATA DEL CONTRATTO A T.DETERMINATO: OTTOBRE/DICEMBRE 2021 CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE

Rif. 14423 – NEGOZIO DI SIENA cerca COMMESSO/A ADD. VENDITA NEL REPARTO ILLUMINAZIONI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA VENDITA DI PRODOTTI DI ARREDAMENTO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME.

Rif. 14420 COB – AZIENDA DI SIENA CERCA INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA PRESSO LA CLASSE MEDICA. TITOLO DI STUDIO: CONFORME AL D.LGS. 219/06 CON LE CLASSI DI LAUREE PREVISTE, CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, PATENTE B. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO ( DA NOVEMBRE 2021), FULL TIME, ORARIO GIORNALIERO.

Rif. 14404 – AZIENDA DI SERVIZI cerca ADD. ALLA SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO, INTRATTENIMENTO E ASSISTENZA ALUNNI NELLE FASI DI SALITA/DISCESA DAL MEZZO, CASA/SCUOLA CON PARTENZA DAL MAGAZZINO SCUOLABUS DI SOVICILLE. NECESSARIA ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO IN ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS (PRE/POST SCUOLA) O CENTRI ESTIVI, MENSE, ATTIVITA' SCOLASTICHE, POSSESSO PATB ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE IL MAGAZZINO DI SOVICILLE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 22/33 ORE SETTIMANALI DAL LUN AL VEN. FASCE ORARIE DI LAVORO: I 6.50/9.45 II 12.15/13.25 III 14.15/17.25

Rif. 14402 – FAMIGLIA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA (LA CONVIVENZA E' IN UN APPARTAMENTO DIVERSO DA DOVE VIVE LA FAMIGLIA DI 4 PERSONE). MANSIONE: PULIZIE DI UNA GRANDE CASA, LAVARE E STIRARE E TALVOLTA CUCINARE, OCCUPARSI DI DUE CANI DI FAMIGLIA, PULIZIE DELLA ZONA ESTERNA DELLA CASA. NECESSARIO INSERIRE NEL CV LE REFERENZE. ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. NECESSARIO INVIARE CV CON REFERENZE. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 8.30/12 E 15.30/20. NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND. LA CASA DOVE VIVE LA COLLABORATRICE DOMESTICA PUO' OSPITARE ANCHE IL COMPAGNO

Rif. 14401 – AUTOLAVAGGIO DI SIENA cerca ADD. ALL'AUTOLAVAGGIO. MANSIONI: LAVAGGISTA DI AUTO, ASPIRAZIONE AUTO, RISCIACQUO, LAVAGGIO TAPPETI E VETRI. ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, NECESSARIA FORZA FISICA, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 15/19 E SAB MATTINA 9/13

Rif. 14400 – STUDIO PROFESSIONALE DI SIENA cerca APPRENDISTA O ADDETTA/O ALLA CONTABILITA' ORDINARIA/SEMPLIFICATA CON ESPERIENZA IN STUDI COMMERCIALI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI. MANSIONI: PRIMA NOTA CONTABILE, DICHIARAZIONE CONTABILE, CONTABILITA' IN STUDI COMMERCIALI E PROCEDURE TELEMATICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 50 ANNI, DIPLOMA DI RAGIONERIA, LAUREA IN ECONOMIA O NEL SETTORE (SE IN ETA' 18/29 ANNI). NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E PROGRAMMI DI CONTABILITA' (BPOINT, WKI O TEAM SYSTEM). CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN 9.00/13.00 E 14.30/18.30). SE 18/29 ANNI E LAUREATI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif. 14397 – STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA. RICHESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (fino al 30/11/21) CON ORARIO FULL TIME. POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN AZIENDA

Rif. 14393 – OFFICINA DI ASCIANO cerca OPERAIO ADD. AL CAMBIO GOMME, TAGLIANDI AUTO, LAVORO DI OFFICINA PIU' COMPLESSO. NECESSARIO ESPERIENZA NELLA MANSIONE (IN OFFICINE DI AUTORIPARAZIONI). RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14390 – AZIENDA DI SERVIZI RECAPITI DI SIENA cerca OPERAIO CON LA MANSIONE DI CORRIERE DRIVER CON PATENTE. B MANSIONI: RECAPITO POSTA E PACCHI SU SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI CIRCA) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14374 – AZIENDA DI TELEFONIA DI SIENA cerca COMMESSO ADD. VENDITA DI PRODOTTI DI TELEFONIA E CON COMPETENZE NELLA RIPARAZIONE SMARTPHONE. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLE VENDITE DI PRODOTTI TECNICI/TELEFONICI. RICHIESTA PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, RICHIESTE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), RICHIESTA BUONA MANUALITA' NELLA GESTIONE/RIPARAZIONE DI TELEFONIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. E' PREVISTA UNA FORMAZIONE DI UN MESE IN ZONA RAVENNA (I COSTI SONO A CARICO DELL'AZIENDA)

Rif. 14372 – AZIENDA DI LAPIDEI DI RAPOLANO TERME cerca MECCANICO/MANUTENTORE DELLE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI LAPIDEI E DI CANTIERE. RICHIESTA ESPERIENZA COME MECCANICO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLE MACCHINE DI LAVORAZIONE E DI CANTIERE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. L'AZIENDA AFFIANCHERA' IL NUOVO ASSUNTO AL MECCANICO CHE SI OCCUPA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLE PICCOLE RIPARAZIONI DI CANTIERE.

Rif. 14370 – IMPRESA DI COSTRUZIONI DI SIENA cerca MURATORE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: ADD. ALLE COSTRUZUZIONI CIVILI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA, PAT.B ED AUTO. CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA. CONTRATTO A T.INDETERMINTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14367 – RISTORANTE DI MONTALCINO cerca APPRENDISTA O CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 14366 – AZIENDA DI TRASPORTI DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA CONSEGNATARIO/CARICO E SCARICO PER TRASPORTO BIANCHERIA DI LAVANDERIA E CARICO E SCARICO. NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14356 – FAMIGLIA DI SOVICILLE cerca COLLABORATRICE DOMESTICA E ASSISTENZA A UNA PERSONA ANZIANA AUTOSUFFICIENTE NON CONVIVENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE E AIUTO AD ANZIANA AUTOSUFFICIENTE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI (DAL LUN AL SAB 8.30-12.30 CIRCA)

Rif. 14355 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca ADDETTO SOSTITUZIONE CONTATORI (SOSTITUZIONE CONTATORI DEL GAS). ZONA DI LAVORO: SIENA E COMUNI LIMITROFI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (PER INTERA DURATA APPALTO) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14354 – FALEGNAMERIA DI SIENA cerca FALEGNAME VERNICIATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AI LAVORI DI FALEGNAMERIA E ADD. ALLA VERNICIATURA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14333 - BAR DI SIENA cerca BARMAN CON ESPERIENZA IN COCKTAILS E APERITIVI/APERICENE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIO POSSESSO QUALIFICA DI BARMAN, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO), CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3/6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO). ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA (SERALE/NOTTURNO). ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)

Rif. 14332 – BAR DI SIENA cerca CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE ATTESTATO HACCP ,BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETEMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA. ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)

Rif. 14331 – BAR DI SIENA cerca AIUTO CUOCO/CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE PRANZO E CENA (PRANZO VELOCE E CENA CON TAGLIERI, IMPIATTAMENTI, PANZANELLA E PAPPA E CIBI TOSCANI) - 30/40 POSTI. RICHIESTA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETEMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA. ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)

Rif. 14329 – FAMIGLIA DI SIENA cerca COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA. MANSIONI PER LUI: LAVORI GENERICI IN VIGNA E OLIVETA, TAGLIO ERBA E SIEPI E VARI LAVORI GENERICI IN CAMPAGNA, ACCUDIMENTO DEI CANI DI CASA, VIGILANZA DELLA CASA, PULIZIE PISCINA. MANSIONI PER LEI: CUCINARE PER LA COPPIA, LAVARE E STIRARE, PULIZIE. LA COPPIA DI CASIERI VIVRA' IN UNA CASA DI 70/80 MQ E QUINDI E' IDONEA AD OSPITARE SOLO UNA COPPIA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI CASIERI. INSERIRE NEL CV LE REFERENZE (LA FAMIGLIA VUOLE CONOSCERE LE REFERENZE DEI CANDIDATI). NECESSARIO POSSESSO DI PAT.B. LUOGO DI LAVORO: 5 KM DA SIENA. NEL PARCO DELLA VILLA CI SONO DUE CANI. NECESSARIO INVIARE IL CURRICULUM DI ENTRAMBI I DUE CANDIDATI (nel caso ci fossero problemi inviare i due cv all'email ci.siena.imprese@arti.toscana.it citando il codice di riferimento SI 14329). CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME - ALLOGGIO

Rif. 14325 – FAMIGLIA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca COLLABORATRICE DOMESTICA NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONI: PULIZIE DI UNA CASA GRANDE, STIRARE. IL LAVORO E' PART TIME DI CIRA 6/8 ORE A SETTIMANA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 60 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CASTELLINA IN CHIANTI, PAT.B ED AUTO, RICHIESTO IL GREENPASS. CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 6/8 ORE SETTIMANALI

Rif. 14310 – AZIENDA AGRICOLA DI RADDA IN CHIANTI cerca ADDETTO/A ALLA DEGUSTAZIONE, ACCOGLIENZA CLIENTI E VENDITA DIRETTA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, PREPARAZIONE SPUNTINI PER LA DEGUSTAZIONE, DEGUSTAZIONE/VENDITA, RISISTEMAZIONE LOCALI DOPO LA DEGUSTAZIONE. DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONE EMAIL), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, GRADITE CONOSCENZE DEL VINO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 32 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA NEL WEEKEND E DUE GIORNI DURANTE LA SETTIMANA)

Rif. 14309 – STRUTTURA RICETTIVA DI BUONCONVENTO cerca CUOCO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/DICEMBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14306 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATO/A ADD. ALLA CONTABILITA' CLIENTI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA REGISTRAZIONE CLIENTI E REGISTRAZIONI AMMINISTRATIVE, INSERIMENTO ORDINI E FATTURE DI UN'AZIENDA SETTORE VITIVINICOLO. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PACCHETTO OFFICE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE) CON ORARIO FULL TIME. ORARIO: DAL LUN AL VEN 9.00/18.00 CIRCA

Rif. 14304 – STUDIO PROFESSIONALE DI MONTALCINO cerca GEOMETRA O PERITO EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: DISEGNO CAD, PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI, PRATICHE DI CANTIERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (PERITO EDILE, GEOMETRA), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCELL, CAD). CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA CONCORDARE) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE. SE ISCRITTO ALL'ALBO E IN POSSESSO DI PARTITA IVA - COLLABORAZIONE CON LO STUDIO

Rif. 14301 – AZIENDA ALIMENTARE DI MURLO cerca TIROCINANTE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNE, PRODUZIONE SALUMI E GESTIONE MERCE IN MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14298 – AZIENDA SERVIZI FINANZIARI DI SIENA cerca APPRENDISTA ADDETTO AGLI SPORTELLI ASSICURATIVI, BANCARI E INTERMEDIARI FINANZIARI. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE. MANSIONE: GESTIONE PRATICHE DU PRESTITO PERSONALE, CESSIONE DEL QUINTO, ANTICIPO TFS, MUTUI, CONTRATTI PROFILATI DALLA BANCA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO E FINANZIAMENTI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LOGICHE DI VENDITA E GESTIONE DELLA RELAZIONE COMMERCIALE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), PAT.B ED AUTO. RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO OAM OPPURE DISPONIBILITA' AD ISCRIVERSI. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14297 – FAMIGLIA DI MONTERONI D’ARBIA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIA DELLA CASA, SUPPORTO AD UN ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, LAVARE E STIRARE E AIUTO IN CUCINA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 60 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTE LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B NECESSARIA (POSSIBILITA' DI UTILIZZO MEZZO DI FAMIGLIA). CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14290 – FAMIGLIA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca BADANTE CONVIVENTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. MANSIONE: ASSISTENZA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, IGIENE A LETTO, LAVARE E STIRARE E CUCINARE, PULIZIE DELLA CASA DOVE VIVE ANCHE LA MOGLIE CHE E' AUTOSUFFICIENTE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 40 E 50 ANNI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE ESPERIENZA DI ASSISTENZA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON CONVIVENZA

Rif. 14264 – OFFICINA DI SOVICILLE cerca APPRENDISTA CARROZZIERE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14254 – MACELLERIA DI MURLO cerca TIROCINANTE BANCONIERE. MANSIONE: BANCONIERE ALIMENTARE IN MACELLERIA E ADD. LAVORAZIONE CARNI. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 14246 – STRUTTURA RICETTIVA di RAPOLANO TERME cerca ADDETTO/A AL FRONT OFFICE, RICEVIMENTO CLIENTI NEL SERVIZIO TURISTICO DELL'AGRITURISMO E SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (CONTRATTO AGRICOLO)

Rif. 14237 – FAMIGLIA di MONTERIGGIONI cerca COLLABORATRICE DOMESTICA PER FAMIGLIA DI ANZIANI MA AUTOSUFFICIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 60 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, GRADITA AUTONOMIA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 14206 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA. MANSIONI: FRONT OFFICE, CHECK IN E CHECK OUT, GESTIONE PORTALI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DEL TEDESCO, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO A OTTOBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME. ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 15.00/23.00, RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 14143 - FAMIGLIA DI SIENA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO A CAMMINARE E ALZARSI DAL LETTO AD ANZIANA CON DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 14117 – FALEGNAMERIA di MONTERONI D’ARBIA cerca FALEGNAME CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE INFISSI E ALTRO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14058 - STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca ADD. VENDITA DIRETTA - VISITE – DEGUSTAZIONI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/11/21) CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN AZIENDA

Rif. 14048 – AGRITURISMO di SIENA cerca ADDETTA ALLE PULIZIE DEI LOCALI. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, AMBIENTI COMUNI E BAGNI GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (GIUGNO/SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 12/15 ORE A SETTIMANA (LA MATTINA: 11/13.30 circa). RIPOSO: UN GIORNO A TURNAZIONE (MAI NEL WEEKEND)

Rif. 13974 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca APPRENDISTA ADD. AL RICEVIMENTO. MANSIONI: GESTIONE PRENOTAZIONI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PAGAMENTI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI; GRADITA ESPERIENZA; DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O LAUREA; RICHIESTA DISPONIBILITA' ANCHE COME CAMERIERE/A AI PIANI; BUONA CONOSCENZA DELL'INGLESE E DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA (PREFERIBILMENTE FRANCESE OPPURE SPAGNOLO/TEDESCO/RUSSO); BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE; GRADITA LA FREQUENZA DI CORSI (SICUREZZA, ANTINCENDIO, PRIVACY, PRIMO SOCCORSO); PAT. B E AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO STAGIONALE CON ORARIO PART-TIME DI 24 ORE SETT.LI

Rif. 13958 – STUDIO PROFESSIONALE di MONTALCINO cerca GEOMETRA, ARCHITETTO O INGEGNERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONI: REDAZIONE PRATICHE EDILIZIE, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI PROGETTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA, DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN ARCHITETTURA/INGEGNERIA EDILE, PAT. B E AUTO. SE CON ESPERIENZA: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T. INDET., SE ETA' INFERIORE A 30 ANNI E NESSUNA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. POSSIBILITA' DI COLLABORAZIONE SE IN POSSESSO DI PARTITA IVA.

Rif. 13816 - AZIENDA COMMERCIALE DI ASCIANO cerca APPRENDISTA MAGAZZINIERE CON LE SEGUENTI MANSIONI: GESTIRE LA MERCE IN MAGAZZINO E CONSEGNE MERCE E RITIRI MERCE DA FORNITORI. BUON UTILIZZO DEL PC PER INSERIMENTO ARTICOLI DI MAGAZZINO ED EMISSIONE DOCUMENTI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, GRADITA MINIMA ESPERIENZA PREGRESSA COME MAGAZZINIERE E GRADITA CAPACITÀ DI CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA FORZA FISICA. LUOGO DI LAVORO: ARBIA E CASETTA (UFFICIO E MAGAZZINO). CONTRATTO DI APPENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. GIORNI DI LAVORO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SPEZZATO + SABATO A TURNAZIONE

Rif. 13798 - RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO STAGIONALE ESTIVO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (RIPOSO MARTEDI')

Rif. 13797 – RISTORANTE di SIENA cerca CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE ESTIVO CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: MARTEDI')

Rif. 13773 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI SIENA cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA O APPRENDISTA. MANSIONI: IDRAULICO E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATA. SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO, ORARIO DI LAVORO FULL TIME

Rif. 13747 – AZIENDA DI TRASPORTI cerca AUTISTA PAT.C - CON PREFERIBILE ESPERIENZA E MOLTO GRADITO CQC. MANSIONE: CONDUCENTE MEZZI PER RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI IN AZIENDE TOSCANE E FUORI REGIONE. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA SUD O ZONA CHIUSI, NECESSARIO POSSESSO PAT.C, MOLTO GRADITO ANCHE CQC MA NON INDISPENSABILE, DISPONIBILITA' A TRASFERTE FUORI REGIONE (DAL LUN AL VEN), PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13722 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca ADDETTI ALLA SICUREZZA E PORTIERATO/VIGILANZA D'AZIENDA (NON ARMATA). GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A CHIAMATA (ORARIO SPEZZATO O A TURNAZIONE)

Rif. 13710 – AZIENDA ALIMENTARE DI ASCIANO cerca APPRENDISTA ADD. ALLA PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO. MANSIONE: LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO, GESTIONE DELLE CELLE DI STAGIONATURE, PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLE LAVORAZIONE DEI FORMAGGI, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 13193 – AZIENDA AGRICOLA DI SIENA cerca OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO. MANSIONE: GIARDINIERE, ADD. ALLA POTATURA, GESTIONE ORTO E ULIVETI, GESTIONE CANTINA, REINVASI E TRAVASI, GESTIONE STALLA CAVALLI (PULIZIE STALLE E GESTIONE CAVALLI). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO DI AVVENTIZIO AGRICOLO



Rif. 14328 – AZIENDA DI TRASPORTI DI GAIOLE IN CHIANTI cerca AUTISTA DI PULLMAN CON PATENTE D CQC. MANSIONE: AUTITSTA TRASPORTO PERSONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, DIPLOMA SUPERIORE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, POSSESSO PAT.D CQC, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA A T.INDETERMINATO, ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Telefono: 0571665608 Email: info@poggibus.it

Rif. 14456 – AZIENDA SERVIZI CONSEGNE DI SIENA cerca AUTISTA CONSEGNATARIO BRT CON POSSESSO PAT C CQC E CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (4 MESI TRASFORMABILE ) CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 338/4435844 Email: parcelexpress2000@libero.it

Rif. 14449 – AZIENDA COMMERCIO COSMETICI cerca AGENTE ADD. ALLA VENDITA E CURA DEL CLIENTE IN ZONE ASSEGNATE. PREFERIBILE ESPERIENZE COME AGENTE DI VENDITA. MANSIONE: PRESENTAZIONE D PROMOZIONE PRODOTTI E CONDURRE TRATTATIVE COMMERCIALI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI AGENTE DI COMMERCIO. Email: commerciale@myproshop.it

Rif. 14446 – COOPERATIVA DI SOVICILLE cerca ADDETTO AL CONTROLLO PRESCUOLA E POST SCUOLA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E SAN ROCCO A PILLI. CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO PART TIME DI LAVORO: dalle ore 7,15 alle ore 8,45 e dalle ore 16,15 alle ore 17,4. Telefono: 0558323483 Email: selezione@orologionetwork.it

Rif. 14438 – AZIENDA FORNITURA ACQUA cerca TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI DEPURAZIONE DELLE ACQUE. MANSIONE: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI PRODOTTI/MACCHINARI PRESSO I CLIENTI NEL TERRITORIO SENESE E GROSSETANO. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIE COMPETENZE IDRAULICHE, ELETTRONICHE, ELETTROTECNICHE, PREFERIBILE IL DOMICILIO NEL SENESE O NEL GROSSETANO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A CHIAMATA/COLLABORAZIONE. RICHIESTA DISPONIBILITA' ORARIA DAL LUN AL SAB. Telefono: 055/7135385 int 219 Email: ufficiopersonale@fontenova.org

Rif. 14289 – SALA GIOCHI DI MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/OPERATORE DI BAR CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO BAR E AL TAVOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME NOTTURNO E A TURNAZIONE. Email: bingoboingsrl@gmail.com

Rif. 14411 – BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA cerca BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA COME BARISTA E SERVIZIO AI TAVOLI, ATTESTATO HACCP, CONOSCENZA BASE DI INGLESE E FRANCESE, PAT. B E AUTO. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SPEZZATO. Email: marcellobonifaciodante@gmail.com

Rif. 14410 – AZIENDA INFORMATICA cerca OPERATORI addetti alla configurazione delle postazioni di lavoro su filiali, attivazione posta elettronica, collegamento PC con stampanti di rete, attivazione connessione ecc. RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SU FIRENZE, PREFERIBILE DIPLOMA DI RAGIONIERE PROGRAMMATORE O SETTORE TECNICO/INFORMATICO, PATENTE B e AUTO PROPRIA, RICHIESTE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E INGLESE BASE, PREFERIBILE ETA' FINO AI 30 ANNI. Telefono: 3318704324 Email: info@hts2.it

Rif. 14403 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI SOVICILLE cerca RESPONSABILE TECNICO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI CATEGORIE A E B (SOGGETTO ABILITATO). POSSESSO INGEGNERE IN MATERIA ATTINENTE O PERITO CON 2 ANNI DI ESP, O OPERAIO INSTALLATORE SPECIALIZZATO CON 3 ANNI CONSECUTIVI DI ESP O AVER ESERCITATO PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTA PER UN PERIODO MINIMO 1 ANNO NEL PERIODO PRECEDENTE IL 13.03.1990. Email: buiarelli.impiantielettrici@gmail.com

Rif. 14394 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADD. ALLE PULIZIE PRESSO UFFICI ED ABITAZIONI PRIVATE. RICHISTA PATENTE B ed AUTO PROPRIA. TEMPO DETERMINATO ORARIO PART TIME: per le pulizie degli uffici martedi e venerdi dalle ore 18.00 alle ore 21.00 oppure dalle 5.00 alle 8.00 e per le pulizie di un appartamento privato dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00. Telefono: 3703019267 Email: titaniamultiservizi@gmail.com

Rif. 14385 – COOPERATIVA SOCIALE DI MONTALCINO cerca ADD. VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, POSSESSO PAT.B E AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO A GIUGNO 2022) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE SETTIMANALI. Email: info@servizioeterritorio.it

Rif. 14373 – TRATTORIA DI SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA CUCINA TOSCANA E SENESE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 SETTIMANA) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA). Telefono: 349/5016067

Rif. 14351 – STRUTTURA RICETTIVA DI SOVICILLE cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE/OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Email: info@villacetinale.com

Rif. 14330 – STRUTTURA TURISTICA DI SAN QUIRICO D’ORCIA cerca VARIE FIGURE NEL TURISMO: LAVAPIATTI - CAMERIERE/A DI SALA - FACCHINO - MANUTENTORE D'ALBERGO - AIUTO CUOCO - RECEPTIONIST - SPA THERAPIST. NECESSARIA ESPREIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA, CONOSCENZE INFORMATICHE, CAPACITA' DI LAVORARE IN SQUADRA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SETTEMBRE/GENNAIO 2022) CON ORARIO FULL TIME A TURNI. Telefono: 0577/1794239 Email: info@ilmiraggioinvaldorcia.com

Rif. 14311 – AZIENDA AGRICOLA DI SIENA cerca BRACCIANTE AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: TAGLIO ERBA CON TAGLIAERBA E DECESPUGLIATORE, POTATURE OLIVI, MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI. PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE RETRIBUITO CON I VOUCHERS. ORARIO: CIRCA 20 ORE AL MESE. POSSIBILITA' DI PRENDERE IN GESTIONE IL FONDO AGRICOLO. Telefono: 328/1448760

Rif. 14307 – AZIENDA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca GEOMETRA O INGEGNERE JUNIOR PER LAVORI DI GESTIONE CANTIERI EDILI. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN INGEGNERIA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: segreteria@agrivigna.it

Rif. 14300 - AZIENDA DEL GRUPPO LAVAZZA RICERCA CONSULENTI COMMERCIALI PER LA ZONA DI SIENA E PROVINCIA ANCHE PRIMA ESPERIENZA PER PROGETTO COMMERCIALE PRODOTTI LAVAZZA. SI RICHIEDE ATTITUDINE A STARE AL PUBBLICO, DINAMICITA'. RICHIESTA ATTITUDINE A STARE AL PUBBLICO E DINAMICITA'. NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. INDETERMINATO. L'AZIENDA OFFRE UN CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO E AFFIANCAMENTO PER CREAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI E POSSIBILITA' DI CARRIERA. Telefono: 0575984362 Email: uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 14084 – RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CUOCO/A ADD. ALLA GRIGLIA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: MERCOLEDI'. Email: ilbivacco2@libero.it

Rif. 14296 - COOP. SOCIALE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca ASSISTENZA DI BASE QUALIFICATI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ASSISTENTE DI BAS EN RESIDENZA PER ANZIANI. NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO ADB O OSS, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) PROROGABILI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30/36 ORE SETTIMANALI. Email: bufalini@mediterraneacooperativa.it

Rif. 14293 – COOP. SOCIALE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca ADDETTO ALLA CUCINA IN RESIDENZA PER ANZIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24/30 ORE SETTIMANALI. Email: bufalini@mediterraneacooperativa.it

Rif. 14288 – HOTEL DI SIENA cerca CAMERIERA AI PIANI E SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PRIMA COLAZIONE, PULIZIE DELLE CAMERE E PULIZIE ATTREZZATURE E SPAZI COMUNI. DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE, NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE E ORARIO PART TIME (CIRCA 30 ORE SETTIMANALI). RIPOSO: A TURNAZIONE. PER CANDIDARSI E’ NECESSARIO ESSERE REGISTRATI SUL PORTALE TOSCANALAVORO.

Rif. 14262 – AZIENDA METALMECCANICA DI SIENA cerca AUTISTA PATENTE CE E CQC E CARTA TACHIGRAFICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GUIDA MEZZI 2-3 ASSI, RIMORCHIO, AUTOTRENO, UTILIZZO GRU CON RAGNO E SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI E ROTTAMI. MANSIONE: AUTISTA PAT.CE ED ESPERIENZA E CAPACITA' NELL'UTILIZZO DEL CAMION GRU PER GESTIONE DEL RICICLAGGIO E RIFIUTI. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT.CE, CQC E PREFERIBILE CARTA TACHIGRAFICA, GRADITA ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL BRACCIO A RAGNO, ATTESTATO GUIDA DELLA GRU, GRADITA FREQUENZA CORSO DI SICUREZZA. CONTRATTO A T. DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM. Email: curriculum@sienarottami.com

Rif. 13937 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca CAMERIERE AI PIANI/FACCHINI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, ZONE COMUNI, ORDINI DELLE BIANCHERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE. Telefono: 05771794006 Email: cristiano@lacertosadimaggiano.com

Rif. 14148 – HOTEL DI SIENA cerca CUOCO/A. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA E TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA). RIPOSO A TURNAZIONE. Email: info@executivehotelsiena.com

Rif. 14236 - RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE SETTIMANALI. Email: amministrazione@ristoranteacquaborra.it

Rif. 14135 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca VENDEMMIATORI CON AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. MANSIONI: ADDETTI ALLA RACCOLTA DELL'UVA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 50 ANNI, GRADITE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 15/20 GIORNI) CON ORARIO FULL TIME. Email: roccadimontegrossi@chianticlassico.com

Rif. 13550 – RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CUOCO CON ESPERIENZA ANCHE NELLA GRIGLIA (COTTURA CARNI) CON ORARIO PART TIME. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE (PREFERIBILE), POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI. RIPOSO: LUNEDI'. Email: amministrazione@ristoranteacquaborra.it



