Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate 30 ottobre 2021

OFFERTE DI LAVORO

RECRUITMENT DAY FTL 2021 IN TOUR 2021

I candidati selezionati saranno invitati ad incontrare l'azienda all'interno degli uffici del Centro Impiego di Siena nel periodo metà novembre/metà dicembre prossimi (comunicheremo la data precisa) in occasione dell'Employers Day - FIERA DEL LAVORO

rif. 14698 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 RECEPTIONIST (GUEST RELATIONS AGENT) CON ESPERIENZA. MANSIONE: CHECK IN/OUT, CONGIERGE, ASSISTENZA OSPITI. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

rif. 14697 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 BARTENDER CON ESPERIENZA. MANSIONI: SERVIZIO COCKTAIL E BEVANDE. DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO E A TURNAZIONE)

rif. 14695 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 SPA THERAPIST CON ESPERIENZA. MANSIONE: TRATTAMENTI CORPO/VISO, MASSAGGI CORPO/VISO. DIPLOMA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14694 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 FACCHINO AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: SUPPORTO CAMERIERE AI PIANI, PULIZIE AREE COMUNI. POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONE

RIF. 14691 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 BELLMAN (PORTIERE D'ALBERGO E FACCHINO) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, TRASPORTO BAGAGLI, TRANSFER. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBLE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

RIF. 14687 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 CAMERIERA/E DI SALA. MANSIONI: SERVIZO AI TAVOLI, ROOM SERVICE E SERVIZIO COLAZIONI. DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE TURISTICO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME

rif. 14686 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI. MANSIONI: PULIZIE VILLE E SUITE, AREE COMUNI E UFFICI. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME (A TURNAZIONE E SETTIMANALI)

rif. 14685 - Azienda Vitivinicola DI GAIOLE IN CHIANTI CERCA N.1 ADDETTO ENOTECA AZIENDA AGRICOLA. MANSIONI: ADD. ALLE VENDITE E SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONI. DIPLOMA SUPERIORE - PREFERIBILE NEL SETTORE LINGUE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONSCENZE INFORMATICHE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, INTERESSE PER IL MONDO VINO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE

rif. 14684 - Azienda Turistica nel settore lusso DI CASTELNUOVO BERARDENGA cERCA N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON FUNZIONE ANCHE DI AUTISTA D'ALBERGO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 14683 - Azienda Turistica nel settore lusso DI CASTELNUOVO BERARDENGA cERCA N.1 LAVAPIATTI. GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE, NECESSARIA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 14682 - Azienda Turistica nel settore lusso DI CASTELNUOVO BERARDENGA CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIA PAT.B ED AUTO, GRADITE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (PROSSIMA STAGIONE TURISTICA 2022 - MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNO

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio

Rif. 14699 COB – AZIENDA INFORMATICA DI MONTERIGGIONI CERCA ANALISTA PROGRAMMATORE IN AMBITO RPA. ANALIZZARE I DATI E TRADUZIONE DEGLI STESSI IN UN PROGETTO SOFTWARE; REALIZZAZIONE MODELLI UML; REDAZIONE DI DOCUMENTI, COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI PROGRAMMATORI. TITOLO SI STUDIO: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE, CONOSCENZA DELLA INGLESE, LIVELLO C1, CORSI RICHIESTI: CERTIFICAZIONE TOGAF, PRINCE2, CONOSCENZE INFORMATICHE: UIPATH, C#, JAVASCRIPT, HTML5, CSS, REACT.JS, ANGULAR, VUE.JS, BOOTSTRAP. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) ORARIO PART TIME 21 ORE/SET. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18

Rif. 14696 COB – AZIENDA LAVORAZIONE TRAVERTINO DI RAPOLANO TERME cerca MANOVALE DI CAVA ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL TRAVERTINO ED ALTRI MATERIALI LAPIDEI (LAVORI MANUALI). CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PATENTE B E AUTO MUNITO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99

Rif. 14692 COB – STRUTTURA TURISTICA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO GIARDINIERE. DIPLOMA DI SCUOLA INFERIORE, PATENTE B E AUTO MUNITO, GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (FINO AL 31/10/2022) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO (GIORNO DI CHIUSURA, IN INVERNO SABATO E DOMENICA; IN ESTATE GIORNI VARIABILI). ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (L.68/99)

Rif. 14681 – AZIENDA COMMERCIALE DI RAPOLANO TERME cerca IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA PART TIME. NECESSARIA ESPERIENZA NEL COMMERCIALE E NEL MARKETING E TELEMARKETING. MANSIONE: GESTIONE ORDINI, CARICAMENTI DATI NEL GESTIONALE, GESTIONE CLIENTI (RIVENDITORI E PRIVATI DAL SITO) ATTIVITA' DI MARKETING E WEBMARKETING. NECESSARIA LAUREA NEL SETTORE (PREFERIBILE IN ECONOMIA E COMMERCIO), NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE O AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E GESTIONE SOCIAL), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PREFERIBILE POSSESSO CERTIFICAZIONE PET). CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI ,CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA. ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA

Rif. 14679 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PREPARAZIONE DELLE COLAZIONI, SERVIZIO TAVOLI, PULIZIE SALA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3/6 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE O SPEZZATO

Rif. 14670 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, ZONE COMUNI, ORDINI DELLE BIANCHERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO DAL LUN ALLA DOM. RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 14665 – AZIENDA SETTORE PAVIMENTI E ARREDI BAGNO DI MONTERIGGIONI cerca ADDETTO AL MAGAZZINO CON ESPERIENZA. MANSIONE: MAGAZZINIERE, CARICO/SCARICO MERCI, ELABORAZIONI DATI, GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 22 E 35 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO ATTESTATO DI MULETTISTA E GUIDA GRU, PREFERIBILE ABILITAZIONE ALLA GUIDA DELLA GRU E DEL BRACCIO GRU, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO). CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14656 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA CERCA ADDETTI ALLE PULIZIE DI UFFICI IN CENTRO A SIENA NELLA FASCIA ORARIA 06,00 - 09,30 E 17,00 – 19,30. RICHIESTA ESPERIENZA DI ALMENO 1 ANNO NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME

Rif. 14655 – AZIENDA SERVIZI SICUREZZA DI SIENA cerca GUARDIE GIURATE PARTICOLARI GIURATE CON TITOLI PREFETTIZI PER PIANTONAMENTO FISSO. MANSIONE: SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA E PIANTONAMENTO FISSO. NECESSARIO POSSESSO TITOLI PREFETTIZI IN CORSO DI VALIDITA'. POSSESSO TITOLI PREFETTIZI IN CORSO DI VALIDITA' (DECRETO DI NOMINA A GUARDIA PARTICOLARE GIURATA E RELATIVO PORTO D'ARMI), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME A SECONDA DEGLI INCARICHI DELL'AZIENDA

Rif. 14652 – IMPRESA EDILE DI BUONCONVENTO cerca MURATORE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: LAVORI IN CANTIERI INDUSTRIALI E CIVILI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO. LUOGHI DI LAVORO: VARI CANTIERI. PREFERIBILE ATTESTATO SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14651 – OFFICINA DI SIENA cerca TIROCINANTE MECCANICO IN OFFICINA MECCANICA. MANSIONI: MECCANICO - RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICO, GOMME E CONVERGENZA, MECCANICA AUTO. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCO DISOCCUPATI DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE MECCANICO, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. TIROCINIO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILI

Rif. 14641 – AZIENDA DI SIENA cerca TIROCINANTE ADD. ALLA VENDITA DI TENDE E INFISSI. MANSIONE: ASSISTENZA ALLA CLIENTELA, ELABORAZIONE PREVENTIVI, RICEVIMENTO MERCI, GESTIONE MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, ABILITA' NELLA RELAZIONE CON I CLIENTI E ABILITA' MANUALI (RILEVAZIONE MISURE E UTILIZZO SEMPLICI CACCIAVITE), PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI (INIZIO TIROCINIO GENNAIO 2022)

Rif. 14634 COB – AZIENDA FARMACEUTICA DI SOVICILLE cerca ARCHIVISTA ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E CARTACEA. TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE E/O LAUREA PREFERIBILMENTE IN MATERIE SCIENTIFICHE, CONOSCENZA MOLTO BUONA DELLA LINGUA INGLESE, OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE, PATENTE B CON AUTO PROPRIA. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, MIN 6 MESI, ORARIO GIORNALIERO, PART TIME 30 ORE/SETT. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 8

Rif. 14624 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE AD. VENDITA STRUMENTI PER UFFICIO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI E BORSA DI 500 EURO LORDI MENSILI.

Rif. 14623 – AZIENDA SETT. FINANZIARIO DI SIENA cerca TIROCINIO ADD. ALLE MANSIONI AMMINISTRATIVE. MANSIONE: ADD. FRONT OFFICE, ACCOGLIENZA, GESTIONE DI SEGRETERIA, ACCOGLIENZA FORNITORI, ARCHIVIAZIONE, GESTIONE AGENDA. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DI 6 MESI

Rif. 14622 – PROFUMERIA DI SIENA cerca TIROCINANTE COMMESSA/O AD. ALLE VENDITE SETTORE PROFUMERIA MANSIONE: ASSISTENZA NELLA VENDITA AI CLIENTI, ALLESTIMENTO VETRINE, RIFORNIMENTO NEGOZIO, PREZZARE MERCE, AIUTO NELLA PULIZIA DEL NEGOZIO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 14621 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca CONTABILE CON ESPERIENZA. MANSIONI: CONTABILITA' FORNITORI, GESTIONE SCADENZE, RELAZIONE CLIENTI, ELABORAZIONE SOLLECITI, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI CONTABILI, QUADRATURA CASSA E ESTRATTI CONTO BANCA. DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE IN RAGIONERIA O CONTABILITA'), PAT.B ED AUTO, NECESSARIA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCEL E PROGRAMMI DI CONTABILITA'), PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETEREMINATO (CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME DA LUNEDI' AL VENERDI'

Rif. 14614 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME DEI 20 SETTIMANALI (SI LAVORA SEMPRE NEL WEEKEND). MANSIONE: PULIZIE CONDOMINI, UFFICI E B&B IN VARIE ZONE DI SIENA E DINTORNI NECESSARIA PAT.B ED AUTO. RICHIESTA ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA

Rif. 14610 – FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ASSISTENZA AD ANZIANA NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE, CUCINARE, LAVARE E STIRARE E PULIZIE DELLA CASA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T,INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. PER INFORMAZIONI CONTATTARE ELEONORA 055/19985388

Rif. 14609 – AZIENDA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ORARIO PART TIME DI UFFICI E SERVIZI IGIENICI DELL'AZIENDA. MANSIONE: PULIZIE DI INTERNI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITO DOMICILIO IN ZONA, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15/20 ORE A SETTIMANA (DI MATTINA IN GENERE) DAL LUN AL VEN

Rif. 14608 – AZIENDA DI ASCIANO cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO CON ESPERIENZE NEL SETTORE INDUSTRIALE. MANSIONE: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICO DI IMPIANTI INDUSTRIALI. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE MECCANICO O ELETTROMECCANICO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE NEL SETTORE INDUSTRIALE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE (PREFERIBILE PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14606 – COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA cerca EDUCATORE DI SOSTEGNO CON ESPERIENZA (PREFERIBILE NELLA DISABILITA'). RICHIESTO POSSESSO LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA O PSICOLOGIA CLINICA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO

Rif. 14605 – OFFICINA AUTO DI SIENA cerca APPRENDISTA MECCANICO. MANSIONI: MECCANICO DI AUTOVEICOLI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE, GRADITE PICCOLE ESPERIENZE DI LAVORO O TIROCINIO NEL SETTORE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14595 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO ADD. MAGAZZINO E IMBOTTIGLIAMENTO CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITO DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 MESE PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14594 – AZIENDA METALMECCANICA DI RAPOLANO TERME cerca SALDATORE SETTORE METALMECCANICO. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A RAPOLANO T.ME, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI PROROGABILI, ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 14577 – RISTORANTE DI SIENA cerca 1 AIUTO IN CUCINA E SUPPORTO ALLO CHEF CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E 1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIO INDICARE NEL CV PER QUALE PROFILO CI SI CANDIDA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI, RINNOVABILI O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 14572 – AZIENDA DI TRASPORTI CERCA AUTISTI SCUOLABUS CON PATENTE D CQC CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. ZONA DI LAVORO: TRATTA SIENA/VALDELSA. RICHIESTO POSSESSO PATENTE D CQC, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NELLA GUIDA DI AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 32 ORE SETTIMANALI OPPURE FULL TIME (DAL LUN AL VEN)

Rif. 14571 – RISTORANTE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE/A DI SALA E BAR CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE PER COMANDE DIGITALI E RISCOSSIONE CON PAGAMENTI ELETTRONICI, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI

Rif. 14568 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca APPRENDISTA O AIUTO CUOCO DI RISTORANTE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO DOMICILIO IN ZONA, SE CON PIU' DI 30 ANNI E' NECESSARIA ESPERIENZA E AUTONOMIA NELLA MANSIONE. SE CON PIU' DI 30 ED ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME. SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO STAGIONALE CON ORARIO PART.TIME DA DEFINIRE

Rif. 14565 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA ALBERGO/RISTORANTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO DOMICILIO IN ZONA SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14557 – AZIENDA DI MONTERONI D’ARBIA cerca ELETTRICISTA ESPERTO. PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONI A T.INDETERMINATO

Rif. 14554 – COOPERATIVA DI SIENA cerca OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS O OSA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ASSISTENZA ANZIANI IN RESIDENZA O CASE DI RIPOSO. POSSESSO DIPLOMA DI OSS/OSA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONE

Rif. 14553 – AZIENDA AGRICOLA DI SIENA cerca 1 COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA (E' NECESSARIO CANDIDARSI IN DUE) - 1 PERSONA SI OCCUPERA' DEI LAVORI AGRICOLI, POTATURA E RACCOLTA PRODOTTI - 1 PERSONA SI OCCUPERA' DELLA PULIZIE DELLA CASA E AGRITURISMO, AIUTO IN CUCINA E AIUTO NELLA PREPARAZIONE DELLE DEGUSTAZIONI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE ESPERIENZA COME CASIERI, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. ALLOGGIO IN AZIENDA - IN APPARTAMENTO SEPARATO.

Rif. 14550 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE (APPARTAMENTI E STRUTTURA RICETTIVA) CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A CHIAMATA STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10/15 ORE A SETTIMANA

Rif. 14546 - AREA DI SERVIZIO DI SIENA cerca GOMMISTA CON ESPERIENZE NELLA MANSIONE. MANSIONE: CAMBIO GOMME, CONVERGENZA E OFFICINA LEGGERA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITE CONOSCENZE IN MECCANICA AUTOMOBILISTICA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL SAB MATTINA)

Rif. 14545 – AREA DI SERVIZIO DI SIENA cerca APPRENDISTA BARISTA O BARISTA CON QUALCHE ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE BANCONE CAFFETTERIA, PREPARAZIONE PIATTI FREDDI E SEMPLICI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT. B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. ORARIO APERTURA DEL BAR: DAL LUN AL SAB, 7.00/21.00. RIPOSO: DOMENICA

Rif. 14544 – AREA DI SERVIZIO DI MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA O BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AL BANCONE CAFFETTERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 29 ANNI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME TIME A TURNAZIONE (24/36 ORE A SETTIMANA)

Rif. 14533 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca RESPONSABILE ADD. ALLA MANUTENZIONE APPARTAMENTI E PISCINE E PICCOLE RIPARAZIONI CON ESPERIENZA NECESSARIA NELLA MANUTENZIONE E NECESSARIE COMPETENZE ELETTRICHE E IDRAULICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: PODERI DI SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/NOVEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME. POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif. 14532 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CHECK IN E CHECK OUT, CONTROLLO ACCESSI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/NOVEMBRE) PROROGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETRMINATO, ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI (IL LAVORO SI SVOLGE SU 3 GIORNI A SETTIMANA)

Rif. 14531 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 14530 – AZIENDA DI SIENA cerca AUTISTA DI CARROATREZZI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT C E E CQC, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTOMUNITO, RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNA)

Rif. 14495 – STRUTTURA RICETTIVA DI SOVICILLE cerca CAMERIERE/A AI PIANI - HOUSEKEEPING CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E SPAZI COMUNI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/DICEMBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 14494 – FORNO DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca PASTICCERE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: PRODUZIONE PRODOTTI DI PASTICCERIA DA FORNO, PRODOTTI TIPICI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTA AUTONOMIA NEL RUOLO, POSSESSO PAT. B ED AUTO PROPRIA, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME (RIPOSO: DOMENICA). ORARIO: DALLE 6.00 ALLE 12.40

Rif. 14469 – RISTORANTE-PIZZERIA DI SOVICILLE cerca BARISTA CON ESPERIENZE. MANSIONE: ADD. BANCONE BAR CAFFETTERIA E SERVIZIO AI TAVOLI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, NECESSARIA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON PROSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE A SETTIMANA (4 ORE AL GIORNO PER 6 GIORNI A SETTIMANA). NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND E NEI FESTIVI. ORARIO DI APERTURA DEL BAR/PIZZERIA/RISTORANTE: DAL LUN ALLA DOM 7.30/24.00

Rif. 14442 – AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA cerca OPERAIO TERMOIDRAULICO/CALDAISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO NELLA RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO CASERMA IN ZONA

Rif. 14433 – IMPRESA EDILE DI SIENA cerca MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 6 MESI CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14432 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI MONTERONI D’ARBIA cerca OPERAIO IDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOSANITARI IN EDILIZIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (SETTORE TERMOIDRAULICO), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14374 – AZIENDA DI TELEFONIA DI SIENA cerca COMMESSO ADD. VENDITA DI PRODOTTI DI TELEFONIA E CON COMPETENZE NELLA RIPARAZIONE SMARTPHONE. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLE VENDITE DI PRODOTTI TECNICI/TELEFONICI. RICHIESTA PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, RICHIESTE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), RICHIESTA BUONA MANUALITA' NELLA GESTIONE/RIPARAZIONE DI TELEFONIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. E' PREVISTA UNA FORMAZIONE DI UN MESE IN ZONA RAVENNA (I COSTI SONO A CARICO DELL'AZIENDA)

Rif. 14354 – FALEGNAMERIA DI SIENA cerca FALEGNAME VERNICIATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AI LAVORI DI FALEGNAMERIA E ADD. ALLA VERNICIATURA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14332 – BAR DI SIENA cerca CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE ATTESTATO HACCP ,BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETEMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA. ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)

Rif. 14331 – BAR DI SIENA cerca AIUTO CUOCO/CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE PRANZO E CENA (PRANZO VELOCE E CENA CON TAGLIERI, IMPIATTAMENTI, PANZANELLA E PAPPA E CIBI TOSCANI) - 30/40 POSTI. RICHIESTA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETEMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA. ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)

Rif. 14304 – STUDIO PROFESSIONALE DI MONTALCINO cerca GEOMETRA O PERITO EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: DISEGNO CAD, PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI, PRATICHE DI CANTIERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (PERITO EDILE, GEOMETRA), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCELL, CAD). CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA CONCORDARE) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE. SE ISCRITTO ALL'ALBO E IN POSSESSO DI PARTITA IVA - COLLABORAZIONE CON LO STUDIO

Rif. 13773 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI SIENA cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA O APPRENDISTA. MANSIONI: IDRAULICO E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATA. SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO, ORARIO DI LAVORO FULL TIME

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 14680 – AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA cerca APPRENDISTA O OPERAIO ESPERTO. MANSIONE: INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI. SE 18/29 ANNI: PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, SE ETA' COMPRESA TRA 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 ANNI, CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA, ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8.00/12.00 E 14.00/18.00 (RIPOSO: SAB. E DOM.). Telefono: 0577/223857 Email: info@generalfrigosrl.it

Rif. 14537 – AZIENDA DI PRODUZIONE INFISSI di MONTERIGGIONI cerca OPERATORE PER PANTOGRAFO ELETTRONICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: VARIE LAVORAZIONI DA SVOLGERE AL PANTOGRAFO ELETRONICO PER LA PRODUZIONE DI INFISSI. DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE ELETTRICO/ELETTRONICO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DEL PANTOGRAFO ELETTRONICO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/306075 Email: info@newdesignporte.com

Rif. 14669 – COOPERATIVA SOCIALE DI RADDA IN CHIANTI cerca INFERMIERE PROFESSIONALE. NECESSARIA LA LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE, NECESSARIA ISCRIZIONE ALL'ALBO, LUOGO DI LAVORO: RSA DI RADDA IN CHIANTI (45 OSPITI). CONTRATTO A T.INDETERMINATO OPPURE PRESTAZIONE DA LIBERA PROFESSIONISTA SE IN POSSESSO DI PARTITA IVA. POSSIBILITA' DI ALLOGGIO E UTILIZZO DI MEZZO AZIENDALE. Email: barbara.bencini@medihospes.it

Rif. 14613 – AZIENDA DI TRASPORTI DI MONTERONI D’ARBIA cerca AUTISTA DI AUTOBUS CON PAT.D CQC PERSONE CON ESPERIENZA. MANSIONE: AUTISTA DI AUTOBUS TURISTICI GRANDI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.D CQC, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO O A TURNI). RICHIESTA DISPONIBILITA' A STRAORDINARI. RIPOSO: 1 GIORNO A SETTIMANA (QUASI MAI NEI FESTIVI). Telefono: 334/7052792 Email: info@autonoleggiodaidone.it

Rif. 14607 – FAMIGLIA DI SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE CON MANSIONI DI ASSISTENZA A SIGNORE IPOVEDENTE NON AUTOSUFFICIENTE, IN AFFIANCAMENTO AD ALTRA BADANTE. AIUTO NEL LAVARSI, VESTIRSI PREPARAZIONE PASTI, SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI E COMPAGNIA. POSSIBILITÀ DI STANZA PRIVATA. Telefono: 3296046022

Rif. 14591 - FONDAZIONE ITS TAB OFFRE CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE NELL'AMBITO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE/LAVORO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO 4.0, esperto di marketing e comunicazione digitale - T.E.S.T. 4.0 Il percorso di formazione/lavoro forma la figura del “Manager per il Turismo 4.0” che opera per la valorizzazione del territorio con offerte turistiche integrate, gestisce e promuove le relazioni e i rapporti con soggetti del settore per la programmazione dell’offerta e dei prodotti turistici, pianifica e gestisce eventi e progetti nelle aree della comunicazione e della commercializzazione, sviluppa attività esperienziali avvalendosi anche della realtà virtuale. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, RESIDENZA O DOMICILIO IN REGIONE TOSCANA, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE e CONOSCENZE INFORMATICHE, NAZIONALITA' ITALIANA O DI ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA O CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO PER NAZIONALITA' NON EUROPEA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE. IL BANDO E LA DOMANDA E' CARICATO SUL SITO www.fondazionetab.it - SCADENZA 26/10/21. Telefono: 055/2616051 Email: info@fondazionetab.it

Rif. 14590 - FONDAZIONE ITS TAB OFFRE CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE NELL'AMBITO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE/LAVORO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE PER L’ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DI STRUTTURE RICETTIVE, HOTEL E RESIDENZE D’EPOCA - HERITAGE una figura professionale innovativa che sappia utilizzare e valorizzare strumenti e servizi di digitalizzazione e automazione al fine di presidiare tutti i processi gestionali di una struttura turistica. In particolare dovrà analizzare e interpretare il mercato, pianificare e verificare i processi produttivi e le soluzioni organizzative, definire e coordinare i rapporti con i fornitori e clienti, organizzare e pianificare le attività di promozione e commercializzazione, utilizzando anche strumenti di marketing e web marketing. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, RESIDENZA O DOMICILIO IN REGIONE TOSCANA, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE e CONOSCENZE INFORMATICHE, NAZIONALITA' ITALIANA O DI ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA O CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO PER NAZIONALITA' NON EUROPEA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE. IL BANDO E LA DOMANDA E' CARICATO SUL SITO www.fondazionetab.it - SCADENZA 26/10/21. Telefono: 055/2616051 Email: info@fondazionetab.it

Rif. 14580 – COOPERATIVA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE DI SIENA/COLLE DI VALD D’ELSA. POSSESSO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME. Email: e.sarri@solidarietacooperativa.it

Rif. 13504 – NEGOZIO DI SIENA cerca PARRUCCHIERE/A UNISEX CON ESPERIENZA. Telefono: 329/4046742 Email: josmazzotta@yahoo.it

Rif. 14539 - AGRITURISMO DI SIENA cerca HOSPITALITY MANAGER CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE HOSPITALITY DELL'AZIENDA AGRITURISTICA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, COORDINAMENTO/SUPERVISIONE HOUSEKEEPING, COORDINAMENTO COMUNICAZIONE, GESTIONE DEL PERSONALE, ANALISI STATISTICHE. DIPLOMA/LAUREA NEL SETTORE TURISTICO, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, GESTIONALI DI CONTABILITA', SW PER STATISTICHE AZIENDALI), BUONE CONOSCENZE LINGUISTICHE (ITALIANA, INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL TEDESCO E/O FRANCESE). CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 333/7783844 Email: mania@latorrealletolfe.com

Rif. 14534 – COOPERATIVA DI SIENA / CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA CON PATENTE D CQC TRASPORTO PERSONE. LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. Telefono: 347/4236538 Email: mutinellielena@gmail.com

Rif. 14393 – OFFICINA DI ASCIANO cerca OPERAIO ADD. AL CAMBIO GOMME, TAGLIANDI AUTO, LAVORO DI OFFICINA PIU' COMPLESSO. NECESSARIO ESPERIENZA NELLA MANSIONE (IN OFFICINE DI AUTORIPARAZIONI). RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM. Email: info@uazitaly.it

Rif. 14506 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA O OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ISTALLAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, E A GAS, INSTALLAZIONE CALDAIE E IMPIANTI SOLARI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (SETTORE TERMOIDRAULICO), PAT.B - DISPONIBILITA' DI UTILIZZO MEZZI AZIENDALI. LUOGO DI LAVORO: VARIE VILLE LUSSO IN PROVINCIA DI SIENA. SE 18/30 ANNI CONTRATTO DI APPRENDISTATO. SE CON PIU' DI 30 ANNI E ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 335/1255025 Email: milanesisrl@gmail.com

Rif. 14086 – FAMIGLIA DI MONTERONI D’ARBIA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIA DELLA CASA, SUPPORTO AD UN ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, LAVARE E STIRARE E AIUTO IN CUCINA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 60 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTE LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B NECESSARIA (POSSIBILITA' DI UTILIZZO MEZZO DI FAMIGLIA). CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA. Telefono: 339/3516688

Rif. 14487 – RISTORANTE DI SIENA cerca AIUTO CUOCO/A o CUOCO/A CON ESPERIENZA. MANSIONE: SUPPORTARE IL CUOCO NELLA PREPARAZIONE DEI PIATTI TOSCANI (CARNE E PESCE), PREPARAZIONE DI PIATTI A BASE DI PESCE E CUCINA TOSCANA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP IN CORSO DI VALIDITA', PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA). RIPOSO: MARTEDI'. Telefono: 371/1921201 Email: info@ristorantemontalbuccio.it

Rif. 14486 – RICEVITORIA DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLA VENDITA DI BIGLIETTI SCOMMESSE, SVUOTAMENTO MACCHINE SLOT, COMPILAZIONI MODULI ANTIRICICLAGGIO. DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI IL LAVORO SI SVOLGE DAL LUN ALLA DOMENICA. Telefono: 3337484117 Email: cascina1987@gmail.com

Rif. 14484 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca ADD. PULIZIA E MANUTENZIONE DI UN NEGOZIO IN CENTRO A SIENA. CONTRATTO DI LAVORO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: lunedì-martedì-giovedì-venerdì-sabato orario 08:30/09:30. Email: alex.r@trestelleservizi.it

Rif. 14468 – AZIENDA METALMECCANICA DI MONTERIGGIONI cerca OPERAIO PIEGATORE LAMIERE CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLE MACCHINE PIEGATRICI SETTORE METALMECCANICO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO GREEN PASS. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN). Telefono: 3313352827

Pubblicato il 30 ottobre 2021