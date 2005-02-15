Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate al 27 dicembre 2021
Per candidarsi agli annunci seguire le indicazioni riportate sul sito dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
OFFERTE DI LAVORO
RECRUITMENT DAY FTL 2021 IN TOUR
I candidati selezionati saranno invitati ad incontrare l'azienda all'interno degli uffici del Centro Impiego di Siena nel periodo metà gennaio 2022 (comunicheremo la data precisa) in occasione dell'Employers Day - FIERA DEL LAVORO
Rif. 15023 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA ASSISTENTE D'UFFICIO CON ESPERIENZA IN HOTEL DI LUSSO. MANSIONE: GESTIONE RICEVIMENTO, GESTIONE DELLE PROPRIETA' E DEL CLIENTE, PROBLEM SOLVING. DIPLOMA O LAUREA, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED IN HOTEL/RELAIS/VILLE DI LUSSO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE ED ORARIO FULL TIME (DA OTTOBRE AD APRILE) E FULL TIME (DA APRILE A OTTOBRE)
RIF. 14783 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CUOCO O AIUCO CUOCO CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
RIF. 14762 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 CAMERIERA/E DI SALA MANSIONI: SERVIZIO DI SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
RIF. 14761 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 GOVERNANTE CON ESPERIENZA NEL SETTORE LUSSO MANSIONE: SUPERVISIONE DELLE CAMERIERE AI PIANI, COORDINAMENTO CON LA DIREZIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14760 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI MANSIONI: PULIZIE VILLE E SUITE, AREE COMUNI E UFFICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE
candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio
Rif. 15062 – AGRITURISMO DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca CUSTODE CONVIVENTE ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN STRUTTURA RICETTIVA. MANSIONE: PULIZIE AGRITURISMO, APPARTAMENTI, ACCOGLIENZA OSPITI, GIARDINAGGIO, VENDITA PRODOTTI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ALLOGGIO IN AZIENDA. ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA. POSSIBILITA' DI CONVIVERE NELL'ALLOGGIO CON IL COMPAGNO
Rif. 15055 - AZIENDA FARMACEUTICA DI SIENA cerca INGEGNERE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE CON PREFERIBILE ESPERIENZA IN AUTOMATION ENGINEER. LAUREA IN INGEGNERIA (PREFERIBILE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO
Rif. 15054 – AZIENDA FARMACEUTICA DI SIENA cerca RESPONSABILE DI RICERCA CLINICA E SVILUPPO CON PREFERIBILI ESPRERIENZE COME CLINICAL RESEARCH E DEVELOPMENT LEAD. LAUREA IN MEDICINA, PREFERIBILI ESPRERIENZE COME CLINICAL RESEARCH E DEVELOPMENT LEAD, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15050 – NEGOZIO DI MONTERIGGIONI cerca ADDETTA/O ALLE VENDITE PRODOTTI ELETTRONICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. RIPOSO: DOMENICA
Rif. 15049 – RISTORANTE DI BUONVONVENTO cerca CUOCO/COMMIS CUCINA CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE ALIMENTI E SOMMINISTRAZIONE PASTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI PROROGABILE A 6 MESI) CON ORARIO FULL TIME IN STAGIONE E PART TIME PRIMA DELL'INIZIO DELLA STAGIONE
Rif. 15043 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca APPRENDISTA PROJECT ENGINEER CON PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: COORDINAMENTO DELLE COMMESSE DI LAVORO POSSESSO LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O GESTIONALE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O GESTIONALE, PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA OTTIMA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, DISPONIBILITA' A TRASFERTE NELLA STRUTTURA AZIENDALE DI BOLOGNA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO ORARIO FULL TIME
Rif. 15042 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca PROGETTISTA SW CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PARTE SW PER GRUPPI E MACCHINE. POSSESSO LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE IN INGEGNERIA AUTOMAZIONE / INGEGNERIA ELETTRONICA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PREFERIBILE CONOSCENZA SISTEMA DI CONTROLLO, ELETTRONICA, SW PER L'AUTOMAZIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE NELLA STRUTTURA DI BOLOGNA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO (O APPRENDISTATO) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15041 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca PROGETTISTA MECCANICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PARTE MECCANICA DI GRUPPI, PARTI DI MECCANICA. POSSESSO DIPLOMA DI TECNICO MECCANICO O LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E REQUISITO PREFERENZIALE LA CONOSCENZA DI PTC CREO, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE E ALLA FORMAZIONE PRESSO LA SEDE AZIENDALE A BOLOGNA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO (O APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15040 – OFFICINA DI MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE MECCANICO IN OFFICINA MECCANICA. MANSIONI: MECCANICO - RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICO, GOMME E CONVERGENZA, MECCANICA AUTO. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCO DISOCCUPATI DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE MECCANICO, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. TIROCINIO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILI
Rif. 15039 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca DRIVER CONSEGNATARIO MERCI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 MESI CON ORARIO PART TIME DI 36 ORE SETTIMANALI
Rif. 15025 – COOPERATIVA DI SIENA cerca EDUCATORE NIDO D'INFANZIA. NECESSARIA ESPERIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI. LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, LUOGO DI LAVORO: SIENA, BUONCONVENTO, MURLO, MONTERIGGIONI, COLLE E POGGIBONSI. PAT.B ED AUTO .CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/GIUGNO 2022) CON ORAIO FULL TIME
Rif. 15008 – BAR DI SIENA cerca BARISTA CON COMPETENZE ANCHE IN CUCINA (CUCINA SEMPLICE/TOSCANA). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA'), ORARIO PART TIME DA DEFINIRE IN COLLOQUIO
Rif. 15007 – STUDIO ODONTOIATRA DI MONTERONI D’ARBIA cerca ASSISTENTE ALLO STUDIO DENTISTICO. MANSIONE: GESTIONE AGENDA CLIENTI, SEGRETERIA, GESTIONE TELEFONICA E EMAIL DEI PAZIENTI, SEMPLICE SUPPORTO AL DENTISTA. PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO 1 MESE PROROGABILE E ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI
Rif. 15003 – FAMIGLIA DI SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. MANSIONE: AIUTO AD ANZIANA NELLA DEAMBULAZIONE, NELL'IGIENE PERSONALE, AIUTO AD ALZARSI DA LETTO, PULIZIE DELLA CASA, FARE SPESA, AIUTO A CUCINARE, LAVARE E STIRARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI (NON NECESSARIE), BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO.
Rif. 15002 – BAR / PIZZERIA AL TAGLIO DI SIENA cerca ADDETTO AL BAR E PIZZERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AL BANCONE BAR/CAFFETTERIA E AIUTO NELLE PREPARAZIONI DELLE PIZZE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI. RIPOSO: INFRASETTIMANALE. INIZIO CONTRATTO: GENNAIO
Rif. 14990 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN SIENA CITTA'. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA), CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME ORARIO DI CIRCA 4/14 ORE A SETTIMANA (DA DEFINIRE IN COLLOQUIO)
Rif. 14972 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE/A AI PIANI E ADD. ALLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI, PREPARAZIONE CAFFE' E CAPPUCCINI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA ABILITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E DEL BANCONE CAFFETTERIA (caffè e cappuccini, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA SUBITO) ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE A SETTIMANA (ORARIO 7.30/14.00). NON SI RIPOSA MAI IL VEN, SAB, DOM. POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO IN STAGIONE
Rif. 14971 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca ADD. ALLA RECEPTION, PRENOTAZIONE, SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE COMMERCIALE. DIPLOMA O LAUREA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14967 – STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca AIUTO CUCINA CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE TAGLIERI, USO AFFETTATRICE, USO FORNO E FUOCHI, PREPARAZIONI PIATTI SEMPLICI, PULIZIE AMBIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE MARZO/DICEMBRE 2022). ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 14964 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADD. ALLE PULIZIE E ADD. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NEGOZIO ZONA SIENA CENTRO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTO DOMICILIO IN SIENA CENTRO, PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO PART TIME 5 ORE A SETTIMANA
Rif. 14960 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI), PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)
Rif. 14959 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO VINO (GRADITE COMPETENZE DI SOMMELIER), PULIZIE E CURA DELLA SALA, GESTIONE DEI RIFORNIMENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14957 – FAMIGLIA DI CHIUSDINO cerca BADANTE CONVIVENTE. MANSIONE: ASSISTENZA PERSONA ANZIANA, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE, COMPAGNIA E AIUTO NEL CAMMINARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA
Rif. 14956 - STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO (AIUTO CUOCO A CHEF STELLATO), PAT.B ED AUTO, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME, SPEZZATO O A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. INIZIO CONTRATTO FEBBRAIO
Rif. 14955 – STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA - ADD. AL RICEVIMENTO DELLA SALA - CON COMPETENZE DI SOMMELIER NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA/ADD AL RICEVIMENTO SALA, NECESSARIE COMPETENZE COME SOMMELIER, PAT.B ED AUTO, AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE (BUONA CONOSCENZA). CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO, A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Rif. 14933 – AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca RESPONSABILE CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: PREPARAZIONE TAVOLI, SERVIZIO TAVOLI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PULIZIE DELLA SALA. DIPLOMA SUPERIORE, OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE
Rif. 14932 - AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca ANIMATORE ATTIVITA' DIDATTICHE IN AGRITURISMO (COOKING CLASS). NECESSARIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. MANSIONE: ACCOGLIENZA GRUPPI, CAPACITA' DI INTRATTENIMENTO E TRADUZIONE DURANTE LA COOKING CLASS, CONOSCENZE DI CUCINA PER SUPPORTARE DURANTE LA COOKING CLASS, DIPLOMA SUPERIORE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE DELLA CUCINA TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE DI 6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE
Rif. 14930 – AZIENDA VITIVINICOLA DI SIENA cerca IMPIEGATO COMMERCIALE CON ESPERIENZA IN CONTABILITA' GENERALE E CONTABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO E NEL COMMERCIALE. MANSIONE: WINE EXPORT, BACK OFFICE, AMMINISTRAZIONE, REGISTRI, COMUNICAZIONE, GESTIONE CONSEGNE E MAGAZZINO. DIPLOMA O LAUREA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZE DI ALTRE LINGUE STRANIERE. CONTTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO, ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI. POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO SE DISPONIBILE AD ACCOMPAGNARE NELLE VISITE IN CANTINA
Rif. 14928 – AZIENDA NELLA LAVORAZIONE MARMI cerca IMPIEGATO TECNICO SETTORE LAVORAZIONI LAPIDEI. MANSIONE: REDAZIONE CARTELLE DI PRODUZIONE, RILIEVI IN CANTIERE CON UTILLIZZO DI CAD. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIE CONOSCENZE INFORMATICHE ED IN PARTICOLARE DI EXCEL, NECESSARIE CONOSCENZE NELL'UTILIZZO DEL CAD E AUTOCAD, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14925 – AZIENDA EDILE DI SIENA cerca GEOMETRA DI CANTIERE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CONTROLLO CANTIERI, GESTIONE FASI OPERATIVE, CONTROLLO CONTABILI E AMM.VI. NECESSARIO DIPLOMA DI GEOMETRA, PAT.B E AUTOMUNITO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14924 - AZIENDA EDILE DI SIENA cerca MURATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: VARIE ATTIVITA' COME MURATORE IN CANTIERI DI NUOVA COSTRUZIONE E IN CANTIERI EDILI DI RESTAURO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA; POSSESSO DI PATENTE B e AUTO, PREFERIBILE POSSESSO PAT.C, RICHIESTA FREQUENZA CORSO SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14907 – FAMIGLIA DI SIENA cerca BADANTE CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA E FORZA FISICA. MANSIONI: AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE E AIUTO NELL'ALIMENTAZIONE A GIOVANE NON AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE E HANDICAP, CON PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA FORZA FISICA GRADITO POSSESSO PAT.B. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA.
Rif. 14900 - AZIENDA DI RADDA IN CHIANTI offre L'OPPORTUNITA' DI PARTECIPARE AD UN CORSO DI PELLETTERIA GRATUITO IN AZIENDA FINALIZZATO AD UN'OPPORTUNITA' LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FORMAZIONE CORSO DI FORM.NE IN AZIENDA (TEORICO/PRATICO) DELLA DURATA DI 6 SETTIMANE SE ACQUISITE CORRETTAMENTE LE COMPETENZE NECESSARIE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI (LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E' ZONA CHIANTI), RICHIESTE ABILITA' MANUALI E CAPACITA' DI SVOLGERE UN LAVORO DI ALTA PRECISIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E' APERTA SIA ALLE PERSONE ISCRITTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, ELENCO DISABILI L.68/99, DISOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO IMPIEGO ORARIO CORSO DAL LUN AL VEN 8/17 CON PAUSA PRANZO IN MENSA AZIENDALE.
Rif. 14881 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE ADD. VENDITA DI PRODOTTI SANITARI. MANSIONE: ADD. VENDITA, RELAZIONE CON I CLIENTI, SISTEMAZIONE MERCI IN SCAFFALI. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME
Rif. 14868 - RISTORANTE DI MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA PER EVENTI CATERING, TRASPORTO ATTREZZATURE, APPARECCHIARE E SPARECCHIARE LA SALA, AIUTO DURANTE IL CATERING. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, POSSESSO ATTESTATO HACCP. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA E ALTRE ZONE IN TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE), CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO
Rif. 14867 - RISTORANTE DI MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO CUOCO SERVIZIO CATERING, SUPPORTO NEL CARICO E SCARICO STRUMENTI PER ALLESTIMENTO CUCINA CATERING, AIUTO CUOCO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE IN CUCINA TOSCANA), PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA E ALTRE ZONE IN TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE), CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO
Rif. 14866 - RISTORANTE DI SIENA cerca CUOCO CAPO PARTITA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE ATTESTATO DI I SOCCORSO. CONTRATTO STAGIONALE (A PARTIRE DA GENNAIO 2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: MARTEDI'
Rif. 14865 – RISTORANTE DI SIENA cerca PASTICCERE CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI PRIMO SOCCORSO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE A PARTIRE DA GENNAIO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. RIPOSO: MARTEDI'
Rif. 14856 – AZIENDA SETT. METALMECCANICO DI SOVICILLE cerca APPRENDISTA TECNICO (MECCANICO/ELETTRICO/ELETTRONICO) DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI NELLA RISTORAZIONE. MANSIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI NELLA RISTORAZIONE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE TECNICO (SETTORE MECCANICO/ELETTRICO/ELETTRONICO-ELETTROTECNICO), GRADITE BREVI ESPERIENZE DI LAVORO O DI TIROCINIO NEL SETTORE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, CONOSCENZE INFORMATICHE E GESTIONE EMAIL. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14848 – AZIENDA MANUFATTURIERA DI ASCIANO cerca TIROCINANTE ADD. PRATICHE CONTABILI E AMM.VE AZIENDALI. MANSIONE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA E GESTIONE DELLA CONTABILITA' INDUSTRIALE E COMMESSA. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (SETTORE CONTABILE), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME
Rif. 14821 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca TIROCINANTE RECEPTIONIST. MANSIONE: CHECK IN/CHECK OUT, ELABORAZIONE PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE CLIENTI, NOZIONI DI CONTABILITA'. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CPI DELLA REGIONE ED ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, PACCHETTO OFFICE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif. 14816 – AZIENDA SETT. RECUPERO MATERIALI DI SIENA cerca MECCANICO CARROZZIERE DI AUTOVEICOLI CON ESPERIENZA. MANSIONI: MECCANICO AUTO ADDETTO ALLO SMONTAGGIO RICAMBI AUTO DA AUTO IN ROTTAMAZIONE. DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL SETTORE MECCANICO), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTOR,E PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14814 - RISTORANTE DI SIENA cerca PIZZAIOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PIZZAIOLO ADD. AGLI IMPASTI E ALLA COTTURA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/4/22) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14813 – RISTORANTE DI SIENA cerca CAMERIERE/ DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/4/22) CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14780 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ESTETISTA MASSAGGIATRICE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI ESTETISTA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14779 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA CUOCO O CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP, SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). SE 18/30 CONTRATTO DI APPRENDISTATO. I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14777 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA CAMERIERE/A DI SALA E UN RESPONSABILE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER IL RESPONSABILE DI SALA, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). SE 18/30 SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ORARIO FULL TIME. I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14776 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca PORTIERE NOTTE D'ALBERGO E GUARDIANO HOTEL CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022) I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14775 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca GIARDINIERE ADD. ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI E ADD. ALLA MANUTENZIONE GENERALE DELL'HOTEL. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE ESPERIENZA IN HOTEL, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONE TURISTICA PROSSIMA): APRILE/NOVEMBRE 2022. L'AZIENDA SVOLGERA' I COLLOQUI DI SELEZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14756 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO IN RISTORANTE GOURMET. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA MONTALCINO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14755 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca CUOCO/A PASTICCERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. IL LAVORO E' DIURNO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MONTALCINO, RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 13788 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONI: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI NEL VIGNETO E MANSIONI DI TRATTORISTA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO DI TRATTORISTA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE)
OFFERTE DI LAVORO L. 68/99
Rif. 15038 COB – ATTIVITA’ COMMERCIALE DI SIENA cerca COMMESSO DI NEGOZIO CON MANSIONI DI CASSIERA, MAGAZZINIERE E COMMESSO. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE - ESPERIENZA NEL SETTORE - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - PATENTE B. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.8. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI), CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Rif. 15037 COB – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca OPERAIO AGRICOLO CON MANSIONI GENERICHE DI CAMPAGNA. PATENTE B E AUTO PROPRIA, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO FULL TIME, SPEZZATO
Rif. 15033 COB – COOP. SOC. DI SIENA cerca ADDETTO ALLA CERNITA MATERIALI DI RECUPERO. TITOLO DI STUDIO: LICENZA MEDIA INFERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, CORSO SULLA FORMAZIONE BASE SICUREZZA. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART.8. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DA DICEMBRE 2021 (MIN.6 MESI) ORARIO FULL TIME, A TURNI (GIORNO DI CHIUSURA DOMENICA)
Rif. 14127 COB – AZIENDA DI TRASPORTI DI SIENA cerca ADDETTO ALLA VENDITA DI BIGLIETTI. TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA, RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PARLATO E SCRITTO), RICHIESTA CONOSCENZE INFORMATICHE. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLE LISTE PROVINCIALI (DISABILI) L.68/99 ART.18. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ORARIO PART TIME, A TURNI
OFFERTE DI LAVORO DIRETTE
Rif. 15026 – STRUTTURA RICETTIVA DI ASCIANO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A CHIAMATA PER 11 GIORNI NEL PERIODO DI NATALE. Email: maitre@montapertihotel.com
Rif. 14571 – RISTORANTE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE/A DI SALA E BAR CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE PER COMANDE DIGITALI E RISCOSSIONE CON PAGAMENTI ELETTRONICI, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI. Email: staff@galloarrosto.it
Rif. 15001 – IMPRESA EDILE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca MURATORE CON ESPERIENZA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 339/8978521 Email: ediliziath@gmail.com
Rif. 14992 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca TRATTORISTA SPECIALIZZATO IN COLTURE VITICOLE CON PREFERENZA PER ESPERIENZA PREGRESSA NELL'EFFETTUAZIONE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@roccadicastagnoli.com
Rif. 14982 – RISTORANTE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PREPARAZIONE DELLA LINEA IN CUCINA, SUPPORTO AL CUOCO. PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@antonimax.it
Rif. 14981 – IMPRESA EDILE DI MONTALCINO cerca APPRENDISTA MANOVALE EDILE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, NECESSARIA FORZA FISICA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@impresaedilemartelli.it
Rif. 14979 - RISTORANTE DI MONTALCINO cerca PIZZAIOLO CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: ilgrifo@ilgrifo.com
Rif. 14976 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI, CONDUZIONE TRATTORI E MEZZI AGRICOLI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTA POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI, PREFERIBILE POSSESSO PATENTINO PRODOTTI FITOSANITARI, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: rodani@chianticlassico.com
Rif. 14975 - RISTORANTE DI MONTALCINO cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME. Email: ilgrifo@ilgrifo.com
Rif. 14974 – RISTORANTE DI MONTALCINO cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME SPEZZATO. Email: ilgrifo@ilgrifo.com
Rif. 14970 - RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA CUCINA - AIUTO AL CUOCO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@lucalastilla.it
Rif. 14969 – RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME. Email: info@lucalastilla.it
Rif. 14968 – FAMIGLIA DI SIENA cerca OPERATORE SOCIO SANITARIO O FISIOTERAPISTA CON ESPERIENZA E FORZA FISICA. MANSIONE: IGIENE PERSONALE A GIOVANE DISABILE, UTILIZZO DEL SOLLEVATORE, AIUTO NELLE VARIE ATTIVITA'. NECESSARIA ESPERIENZA E COMPETENZE NELL'ACCUDIMENTO DI PERSONE DISABILE, POSSESSO PAT.B, NECESSARIA FORZA FISICA. CONTRATTO A T. DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO: CIRCA 20/24 ORE A SETTIMANA (2 ORE LA MATTINA E 2 ORE LA SERA), NON CONVIVENZA. Email: maria.benocci75@gmail.com
Rif. 14963 – COOPERATIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS. Email: mutinellielena@gmail.com
Rif. 14958 – STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO TERME cerca ESTETISTA MASSAGGIATRICE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. RICHIESTA ESPERIENZA COME ESTETISTA MASSAGGIATRICE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/724070 Email: m.chabloz@aqvai.com
Rif. 14950 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE/A CON BUONA CONOSCENZA DEL VINO PER LA STAGIONE 2022. Email: info@pensieridicavatina.pl
Rif. 14949 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca RECEPTIONIST PER LA STAGIONE 2022. Email: info@pensieridicavatina.pl
Rif. 14948 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE DELL’AGRITURISMO PER LA STAGIONE 2022. Email: info@pensieridicavatina.pl
Rif. 14947 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO PER LA STAGIONE 2022 PER IL RISTORANTE INTERNO ALL'AGRITURISMO (APERTO ANCHE AGLI ESTERNI). Email: info@pensieridicavatina.pl
Rif. 14946 – IMPRESA DI PULIZIE DI MONTERIGGIONI cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE (pulizie e sanificazione ambientale) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. RICHIESTA ESPERIENZA E PAT.B E AUTO. Telefono: 0577379157 Email: info@allcleansanex.it
Rif. 14929 – AZIENDA SETTORE MEDICALE DI GAIOLE IN CHIANTI cerca APPRENDISTA ADD. LOGISTICA E MAGAZZINO MANSIONE: RICEZIONE MERCI, STICCAGGIO MERCI IN MAGAZZINO, EVASIONE ORDINI E SPEDIZIONI, RACCORDO CLIENTI E RAPPORTI CON UFFICIO COMMERCIALE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA O LAUREA, PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. INVIARE EMAIL risorseumane@htd-medical.it
Rif. 14923 – STRUTTURA RICETTIVA DI CHIUSDINO cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, GESTIONE CONTATTI CON I FORNITORI, CONTABILITA' DI BASE. LAUREA NEL SETTORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CHIUSDINO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 3 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO). INIZIO CONTRATTO FEBBRAIO 2022. INVIARE EMAIL filippo@borgosantopietro.com
Rif. 14806 – PARRUCCHIERE DI SIENA cerca PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI PARRUCCHIERE RICHIESTO POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PARRUCCHIERE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA DA DEFINIRE) CON ORARIO FULL TIME INVIARE EMAIL fanettichiara@yahoo.it OPPURE TEL 0577/596022
Rif. 14895 – FAMIGLIA DI SIENA cerca COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ORARIO PART TIME DI (25 O 30 ORE A SETTIMANA) CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE. NECESSARIA PAT.B. ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI (4/5 ORE AL GIORNO DAL LUN AL SAB), DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA. Telefono: 328/1448760
Rif. 14884 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA CUCINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022). CONTRATTO A CHIAMATA NEL PERIODO NATALIZIO. Email: info@villadisotto.it
Rif. 14883 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME, CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO NATALIZIO. Email: info@villadisotto.it
Rif. 14882 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERA AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE FULL TIME PER IL PERIODO NATALIZIO, CONTRATTO A CHIAMATA. Email: info@villadisotto.it
Rif. 14880 – AZIENDA AGRICOLA di SIENA cerca ADDETTO CURA DEI CAVALLI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLE VARIE ATTIVITA' IN STALLA (PULIZIE DELLA STALLA, CURA DEI CAVALLI, SUPPORTO VARIE ATTIVITA' INERENTI L'ALLEVAMENTO). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE NELL'ALLEVAMENTO DI CAVALLI), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: agricolarenaccinosrl@yahoo.it
Rif. 14557 – AZIENDA DI MONTERONI D’ARBIA cerca ELETTRICISTA ESPERTO. PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONI A T.INDETERMINATO. Telefono: 0577/374243
Rif. 14712 - AZIENDA IDRAULICA DI SIENA cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'INSTALLAZIONE CALDAIE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E PROVINCIA DI SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO, ORARIO FULL TIME. EMAIL gennai.m@libero.it
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Pubblicato il 27 dicembre 2021