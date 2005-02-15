Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate al 27 novembre 2021
Per candidarsi agli annunci seguire le indicazioni riportate sul sito dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
OFFERTE DI LAVORO
RECRUITMENT DAY FTL 2021 IN TOUR 2021
I candidati selezionati saranno invitati ad incontrare l'azienda all'interno degli uffici del Centro Impiego di Siena nel periodo metà novembre/metà dicembre prossimi (comunicheremo la data precisa) in occasione dell'Employers Day - FIERA DEL LAVORO
RIF. 14783 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CUOCO O AIUCO CUOCO CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
RIF. 14762 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 CAMERIERA/E DI SALA MANSIONI: SERVIZIO DI SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
RIF. 14761 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 GOVERNANTE CON ESPERIENZA NEL SETTORE LUSSO MANSIONE: SUPERVISIONE DELLE CAMERIERE AI PIANI, COORDINAMENTO CON LA DIREZIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14760 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI MANSIONI: PULIZIE VILLE E SUITE, AREE COMUNI E UFFICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
rif. 14698 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 RECEPTIONIST (GUEST RELATIONS AGENT) CON ESPERIENZA. MANSIONE: CHECK IN/OUT, CONGIERGE, ASSISTENZA OSPITI. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
rif. 14697 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 BARTENDER CON ESPERIENZA. MANSIONI: SERVIZIO COCKTAIL E BEVANDE. DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO E A TURNAZIONE)
rif. 14695 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 SPA THERAPIST CON ESPERIENZA. MANSIONE: TRATTAMENTI CORPO/VISO, MASSAGGI CORPO/VISO. DIPLOMA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14694 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 FACCHINO AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: SUPPORTO CAMERIERE AI PIANI, PULIZIE AREE COMUNI. POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONE
RIF. 14691 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 BELLMAN (PORTIERE D'ALBERGO E FACCHINO) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, TRASPORTO BAGAGLI, TRANSFER. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBLE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
RIF. 14687 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 CAMERIERA/E DI SALA. MANSIONI: SERVIZO AI TAVOLI, ROOM SERVICE E SERVIZIO COLAZIONI. DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE TURISTICO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME
rif. 14686 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI. MANSIONI: PULIZIE VILLE E SUITE, AREE COMUNI E UFFICI. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME (A TURNAZIONE E SETTIMANALI)
OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE
candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio
Rif. 14892 COB – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca MANOVALE AGRICOLO. MANSIONI DI POTATURA, LEGATURA E LAVORI MANUALI IN VIGNA E/O MANOVALANZA GENERICA IN CANTINA. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.8. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PATENTE B E AUTO MUNITO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) DA GENNAIO 2022 ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO
Rif. 14881 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE ADD. VENDITA DI PRODOTTI SANITARI. MANSIONE: ADD. VENDITA, RELAZIONE CON I CLIENTI, SISTEMAZIONE MERCI IN SCAFFALI. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME
Rif. 14868 - RISTORANTE DI MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA PER EVENTI CATERING, TRASPORTO ATTREZZATURE, APPARECCHIARE E SPARECCHIARE LA SALA, AIUTO DURANTE IL CATERING. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, POSSESSO ATTESTATO HACCP. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA E ALTRE ZONE IN TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE), CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO
Rif. 14867 - RISTORANTE DI MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO CUOCO SERVIZIO CATERING, SUPPORTO NEL CARICO E SCARICO STRUMENTI PER ALLESTIMENTO CUCINA CATERING, AIUTO CUOCO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE IN CUCINA TOSCANA), PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA E ALTRE ZONE IN TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE), CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO
Rif. 14866 - RISTORANTE DI SIENA cerca CUOCO CAPO PARTITA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE ATTESTATO DI I SOCCORSO. CONTRATTO STAGIONALE (A PARTIRE DA GENNAIO 2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: MARTEDI'
Rif. 14865 – RISTORANTE DI SIENA cerca PASTICCERE CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI PRIMO SOCCORSO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE A PARTIRE DA GENNAIO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. RIPOSO: MARTEDI'
Rif. 14864 – NEGOZIO DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI PROFESSIONALI PER PARRUCCHIERE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DI DURATA 6 MESI - PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME - PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI
Rif. 14856 – AZIENDA SETT. METALMECCANICO DI SOVICILLE cerca APPRENDISTA TECNICO (MECCANICO/ELETTRICO/ELETTRONICO) DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI NELLA RISTORAZIONE. MANSIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI NELLA RISTORAZIONE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE TECNICO (SETTORE MECCANICO/ELETTRICO/ELETTRONICO-ELETTROTECNICO), GRADITE BREVI ESPERIENZE DI LAVORO O DI TIROCINIO NEL SETTORE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, CONOSCENZE INFORMATICHE E GESTIONE EMAIL. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14855 – NEGOZIO DI SIENA cerca ADDETTI ALLE VENDITE GIOCATTOLI E ARTICOLI PER L'INFANZIA. MANSIONI: ADD. VENDITA NEL PERIODO NATALIZIO. DIPLOMA O LAUREA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA VENDITA, POSSESSO PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE E GESTIONE EMAIL. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DAL 1/12 AL 28/12 CIRCA) ORARIO FULL TIME. NON SI RIPOSA NEL WEEKEND
Rif. 14850 - AZIENDA MANUFATTURIERA DI ASCIANO cerca APPRENDISTA DISEGNATORE TECNICO CAD 2/3 D. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE TECNICO (PREFERIBILE CAT O PERITO TECNICO), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E CAD), PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14849 - AZIENDA MANUFATTURIERA DI ASCIANO cerca TIROCINANTE DISEGNATORE CAD 2/3D. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE DI TIPO TECNICO (CAD O PERITI), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, CONOSCENZA DEL CAD 2/3D, PAT.B ED AUTONOMIA. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif. 14848 – AZIENDA MANUFATTURIERA DI ASCIANO cerca TIROCINANTE ADD. PRATICHE CONTABILI E AMM.VE AZIENDALI. MANSIONE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA E GESTIONE DELLA CONTABILITA' INDUSTRIALE E COMMESSA. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (SETTORE CONTABILE), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME
Rif. 14839 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca IMPIEGATO/A ADD. ALL'ACCOGLIENZA DI AGRITURISMO, SUPPORTO NELLA VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI (VINO/OLIO), PRIMA CONTABILITA'. NECESSARIA ESPERIENZA SIA NELL'HOSPITALITY CHE NELLA PICCOLA CONTABILITA'. DIPLOMA O LAUREA, NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CAPACITA' NELLA GESTIONE DELLA PRIMA CONTABILITA', NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIA PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA') CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14829 – AZIENDA LAVORAZIONE MARMI DI SIENA cerca APPRENDISTA MARMISTA. MANSIONE: ADD. ALLA LAVORAZIONE A BANCO E A MACCHINA DEL MARMO, MONTAGGIO E IMBALLAGGIO E SVIVAGGIO DEL PRODOTTO. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18/30 ANNI, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14828 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca ADDETTO IMBOTTIGLIAMENTO E MAGAZZINO CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE IMBOTTIGLIAMENTO, ORGANIZZAZIONE FISICA DEL MAGAZZINO PREPARAZIONE DOCUMENTI PER LA SPEDIZIONE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14821 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca TIROCINANTE RECEPTIONIST. MANSIONE: CHECK IN/CHECK OUT, ELABORAZIONE PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE CLIENTI, NOZIONI DI CONTABILITA'. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CPI DELLA REGIONE ED ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, PACCHETTO OFFICE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif. 14817 - AZIENDA SETT. RECUPERO MATERIALI DI SIENA cerca MANUTENTORE/SALDATORE MECCANICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: MECCANICO MANUTENTORE DI IMPIANTO INDUSTRIALE. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, ABILITA' NELLA SALDATURA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14816 – AZIENDA SETT. RECUPERO MATERIALI DI SIENA cerca MECCANICO CARROZZIERE DI AUTOVEICOLI CON ESPERIENZA. MANSIONI: MECCANICO AUTO ADDETTO ALLO SMONTAGGIO RICAMBI AUTO DA AUTO IN ROTTAMAZIONE. DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL SETTORE MECCANICO), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTOR,E PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14815 – AZIENDA COMMERCIALE DI ASCIANO cerca APPRENDISTA MAGAZZINIERE E AUTISTA CONSEGNATARIO. MANSIONE: GESTIONE DEL MAGAZZINO EDILE FISICO E VIRTUALE, SUPPORTO ALLA VENDITA, CONSEGNA AI CLIENTI. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, REQUISITO PRIORITARIO POSSESSO PAT.C CQC, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14814 - RISTORANTE DI SIENA cerca PIZZAIOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PIZZAIOLO ADD. AGLI IMPASTI E ALLA COTTURA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/4/22) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14813 – RISTORANTE DI SIENA cerca CAMERIERE/ DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/4/22) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14806 – NEGOZIO DI SIENA cerca PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA. NECESSARIO POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI PARRUCCHIERE. RICHIESTO POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PARRUCCHIERE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA DA DEFINIRE) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14796 - AZ. SETTORE AMBIENTE DI SIENA cerca DATA MANAGER DA INSERIRE NELL'AREA DATA MANAGEMENT. MANSIONI: GESTIONE DATI, REPORTISTICA, RILIEVO, ANALISI E MONITORAGGIO, GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SISTEMI OPERATIVI, ELABORAZIONI STATISTICHE. PAT.B ED AUTO, NECESSARIA LAUREA PREFERIBILMENTE IN INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA OPPURE DIPLOMA ED ESPERIENZA TRIENNALE NEL DATA MANAGEMENT. PREFERIBILE CONOSCENZA AMBITI NORMATIVI AMBIENTALI. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (SISTEMI GESTIONALI E REPORTISTICA), PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DEI DEVICE E SENSORISTICA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE ETA' 20/30 ANNI, CONTRATTO A T.DETERMINATO (DI DURATA DA DEFINIRE) SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA. ORARIO FULL TIME. RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE
Rif. 14795 - AZ. SETTORE AMBIENTE DI SIENA cerca TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE. MANSIONE: SUPPORTO AL RESPONSABILE NELLA PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE PROGETTI ESECUTIVI, PREDISPOSIZIONE CARTOGRAFIE, RAPPORTO CON LE AMMINISTRAZION, PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI AZIENDE ESTERNE. NECESSARIA LAUREA TECNICO/SCIENTIFICA TRIENNALE O MAGISTRALE (PREF. NEL SETTORE), BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE, PREFERIBILE CONOSCENZA AMBITI NORMATIVI AMBIENTALI, GRADITA CONOSCENZA AUTOCAD E GIS, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE ETA' 20/30 ANNI, CONTRATTO A T.DETERMINATO (DI DURATA DA DEFINIRE) SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA, ORARIO FULL TIME. RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE
RIF. 14780 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ESTETISTA MASSAGGIATRICE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI ESTETISTA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14779 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA CUOCO O CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP, SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). SE 18/30 CONTRATTO DI APPRENDISTATO. I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14777 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA CAMERIERE/A DI SALA E UN RESPONSABILE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER IL RESPONSABILE DI SALA, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). SE 18/30 SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ORARIO FULL TIME. I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14776 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca PORTIERE NOTTE D'ALBERGO E GUARDIANO HOTEL CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022) I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14775 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca GIARDINIERE ADD. ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI E ADD. ALLA MANUTENZIONE GENERALE DELL'HOTEL. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE ESPERIENZA IN HOTEL, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONE TURISTICA PROSSIMA): APRILE/NOVEMBRE 2022. L'AZIENDA SVOLGERA' I COLLOQUI DI SELEZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2021
RIF. 14774 - AZIENDA AGRICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca OPERAIO AGRICOLO IN VIGNA CON ESPERIENZA. MANSIONI: VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA. NECESSARIA ESPERIENZA IN VIGNA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/DICEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14773 - AZIENDA AGRICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: TRATTORISTA IN VIGNA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, RICHIESTO PATENTINO DI TRATTORISTA, PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/DICEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14756 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO IN RISTORANTE GOURMET. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA MONTALCINO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14755 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca CUOCO/A PASTICCERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. IL LAVORO E' DIURNO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MONTALCINO, RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14754 - BAR RISTORANTE di MONTERIGGIONI cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA. MANSIONE: CUOCO DI CUCINA TOSCANA E SENESE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14753 - BAR RISTORANTE di MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PREPARAZIONE PIATTI FREDDI E VELOCI IN AUTONOMIA E AIUTO AL CUOCO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14752 - AZIENDA MANUTENZIONE AREE VERDI di SIENA cerca APPRENDISTA GIARDINIERE. MANSIONE: MANUTENZIONE AREE VERDI, CREAZIONE NUOVI GIARDINI E MANUTENZIONE GIARDINI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18/30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14747 - AZIENDA AGRITURISTICA di SOVICILLE cerca AIUTO CUOCO. NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14742 – AZIENDA TERMOIDRAULICA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO/A ALLE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MAGAZZINO, VENDITA AL DETTAGLIO E PICCOLE CONSEGNE A DOMICILIO. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE DEL PACCHETTO OFFICE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14737 – AZIENDA AGRICOLA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA PAT.C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ADD. AI TRASPORTI E CONSEGNE, ADD. AL MAGAZZINO E PREPARAZIONE ORDINI. GRADITITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA, ORARIO FULL TIME
Rif. 14733 - PANIFICIO DI MONTERONI D’ARBIA cerca PASTICCERE ADD. ALLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA MODERNA, SEMIFREDDI, MIGNON, PASTICCERIA SECCA, TORTE E LIEVITATI E REALIZZAZIONI SPECIFICHE SU RICHIESTA DEI CLIENTI. DIPLOMA SUPERIORE SETT. ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA NEL RUOLO, CONOSCENZA DELLA PASTICCERIA E BUON GUSTO NELLA DECORAZIONE/ORDINE E CURA DEL DETTAGLIO, REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DELLA GELATERIA ARTIGIANALE, NECESSARIA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. ATTIVITA' FORMATIVE A CARICO DELL'AZIENDA PER AGGIORNAMENTO PERIODICO PER GARANTIRE STANDARD QUALITATIVI E CONOSCENZA DELLE NOVITA' DEL SETTORE
Rif. 14732 – PANIFICIO DI MONTERONI D’ARBIA cerca PANETTIERE IMPASTATORE CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: GESTIONE DI TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO (PREPARAZIONE E LAVORAZIONE IMPASTI FINO ALLA COTTURA E SMISTAMENTO DEL PRODITTO FINITO). MANSIONE: PANETTIERE IMPASTATORE ADD. ALLA PRODUZIONE, COMPILAZIONE E STAMPA DDT PER CONSEGNA. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO - PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, CONOSCENZE NELL'UTILIZZO DEL PC PER LA COMPILAZIONE E STAMPA DEI DDT PER LE CONSEGNE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Rif. 14720 – FAMIGLIA DI RADDA IN CHIANTI cerca BADANTE CONVENTE CON ESPERIENZA ACCUDIMENTO COPPIA DI ANZIANI (LA SIGNORA AUTOSUFICIENTE E IL SIGNORE NON AUTOSUFFICIENTE). CONTRATTO DI SOSTITUZIONE PER I MESI DI DICEMBRE E GENNAIO. MANSIONE: AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE, AIUTO NEGLI SPOSTAMENTI, PULIZIE DELLA CASA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE DELLA BADANTE NEI MESI DI DICEMBRE E GENNAIO) CONVIVENZA
Rif. 14713 – AZIENDA INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SIENA cerca OPERAIO TECNICO IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. GRADITO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. SETTORE IMPIANTISTICA), NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM
Rif. 14712 – AZIENDA INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI SOVICILLE cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'INSTALLAZIONE CALDAIE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E PROVINCIA DI SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME
Rif. 14707 – AZIENDA METALMECCANICA DI MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA O OPERAIO SALDATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: COSTRUZIONE MANUFATTI IN FERRO ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE (TAGLIO/FORATURA/MOLATURA E SALDATURA). SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CAPACITA' DI SALDATURA A TIG, PAT.B ED AUTO. 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO: FULL TIME
Rif. 14681 – AZIENDA COMMERCIALE DI RAPOLANO TERME cerca IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA PART TIME. NECESSARIA ESPERIENZA NEL COMMERCIALE E NEL MARKETING E TELEMARKETING. MANSIONE: GESTIONE ORDINI, CARICAMENTI DATI NEL GESTIONALE, GESTIONE CLIENTI (RIVENDITORI E PRIVATI DAL SITO) ATTIVITA' DI MARKETING E WEBMARKETING. NECESSARIA LAUREA NEL SETTORE (PREFERIBILE IN ECONOMIA E COMMERCIO), NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE O AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E GESTIONE SOCIAL), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PREFERIBILE POSSESSO CERTIFICAZIONE PET). CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI ,CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA. ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA
Rif. 14679 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PREPARAZIONE DELLE COLAZIONI, SERVIZIO TAVOLI, PULIZIE SALA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3/6 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE O SPEZZATO
Rif. 14670 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, ZONE COMUNI, ORDINI DELLE BIANCHERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO DAL LUN ALLA DOM. RIPOSO: A TURNAZIONE
Rif. 14655 – AZIENDA SERVIZI SICUREZZA DI SIENA cerca GUARDIE GIURATE PARTICOLARI GIURATE CON TITOLI PREFETTIZI PER PIANTONAMENTO FISSO. MANSIONE: SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA E PIANTONAMENTO FISSO. NECESSARIO POSSESSO TITOLI PREFETTIZI IN CORSO DI VALIDITA'. POSSESSO TITOLI PREFETTIZI IN CORSO DI VALIDITA' (DECRETO DI NOMINA A GUARDIA PARTICOLARE GIURATA E RELATIVO PORTO D'ARMI), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME A SECONDA DEGLI INCARICHI DELL'AZIENDA
Rif. 14651 – OFFICINA DI SIENA cerca TIROCINANTE MECCANICO IN OFFICINA MECCANICA. MANSIONI: MECCANICO - RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICO, GOMME E CONVERGENZA, MECCANICA AUTO. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCO DISOCCUPATI DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE MECCANICO, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. TIROCINIO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILI
Rif. 14641 – AZIENDA DI SIENA cerca TIROCINANTE ADD. ALLA VENDITA DI TENDE E INFISSI. MANSIONE: ASSISTENZA ALLA CLIENTELA, ELABORAZIONE PREVENTIVI, RICEVIMENTO MERCI, GESTIONE MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, ABILITA' NELLA RELAZIONE CON I CLIENTI E ABILITA' MANUALI (RILEVAZIONE MISURE E UTILIZZO SEMPLICI CACCIAVITE), PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI (INIZIO TIROCINIO GENNAIO 2022)
Rif. 14608 – AZIENDA DI ASCIANO cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO CON ESPERIENZE NEL SETTORE INDUSTRIALE. MANSIONE: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICO DI IMPIANTI INDUSTRIALI. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE MECCANICO O ELETTROMECCANICO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE NEL SETTORE INDUSTRIALE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE (PREFERIBILE PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14606 – COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA cerca EDUCATORE DI SOSTEGNO CON ESPERIENZA (PREFERIBILE NELLA DISABILITA'). RICHIESTO POSSESSO LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA O PSICOLOGIA CLINICA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO
Rif. 14605 – OFFICINA AUTO DI SIENA cerca APPRENDISTA MECCANICO. MANSIONI: MECCANICO DI AUTOVEICOLI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE, GRADITE PICCOLE ESPERIENZE DI LAVORO O TIROCINIO NEL SETTORE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14594 – AZIENDA METALMECCANICA DI RAPOLANO TERME cerca SALDATORE SETTORE METALMECCANICO. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A RAPOLANO T.ME, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI PROROGABILI, ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 14571 – RISTORANTE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE/A DI SALA E BAR CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE PER COMANDE DIGITALI E RISCOSSIONE CON PAGAMENTI ELETTRONICI, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI
Rif. 14557 – AZIENDA DI MONTERONI D’ARBIA cerca ELETTRICISTA ESPERTO. PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONI A T.INDETERMINATO
Rif. 14544 – AREA DI SERVIZIO DI MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA O BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AL BANCONE CAFFETTERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 29 ANNI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME TIME A TURNAZIONE (24/36 ORE A SETTIMANA)
Rif. 14533 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca RESPONSABILE ADD. ALLA MANUTENZIONE APPARTAMENTI E PISCINE E PICCOLE RIPARAZIONI CON ESPERIENZA NECESSARIA NELLA MANUTENZIONE E NECESSARIE COMPETENZE ELETTRICHE E IDRAULICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: PODERI DI SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/NOVEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME. POSSIBILITA' DI ALLOGGIO
Rif. 14442 – AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA cerca OPERAIO TERMOIDRAULICO/CALDAISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO NELLA RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO CASERMA IN ZONA
Rif. 14432 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI MONTERONI D’ARBIA cerca APPRENDISTA O OPERAIO IDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOSANITARI IN EDILIZIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (SETTORE TERMOIDRAULICO) SE CON PIU' DI 30 ANNI, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE 18/29 ANNI SE CON PIU' DI 30 ANNI E ESPERIENZA - CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM
Rif. 14246 – STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO TERME cerca ADDETTO/A AL FRONT OFFICE, RICEVIMENTO CLIENTI NEL SERVIZIO TURISTICO DELL'AGRITURISMO E SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: ZONA RAPOLANO TERME. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO AGRICOLO)OFFERTE DI LAVORO L. 68/99
OFFERTE DI LAVORO L. 68/99
Rif. 14837 COB – RISTORAZIONE VELOCE DI SIENA cerca OPERATORE AI SERVIZI DI SALA E CUCINA. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 (DISABILI), DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI), ORARIO PART TIME 15/24 ORE SETTIMANALI, A TURNI.
Rif. 14836 cob – AZIENDA ALIMENTARE DI MONTERIGGIONI cerca MAGAZZINIERE. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 (DISABILI), DIPLOMA DI SCUOLA INFERIORE, PATENTE B E AUTO MUNITO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI), ORARIO FULL TIME, SPEZZATO (GIORNI DI CHIUSURA: SABATO E DOMENICA)
OFFERTE DI LAVORO DIRETTE
Rif. 14884 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA CUCINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022). CONTRATTO A CHIAMATA NEL PERIODO NATALIZIO. Email: info@villadisotto.it
Rif. 14883 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME, CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO NATALIZIO. Email: info@villadisotto.it
Rif. 14882 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERA AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE FULL TIME PER IL PERIODO NATALIZIO, CONTRATTO A CHIAMATA. Email: info@villadisotto.it
Rif. 14880 – AZIENDA AGRICOLA di SIENA cerca ADDETTO CURA DEI CAVALLI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLE VARIE ATTIVITA' IN STALLA (PULIZIE DELLA STALLA, CURA DEI CAVALLI, SUPPORTO VARIE ATTIVITA' INERENTI L'ALLEVAMENTO). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE NELL'ALLEVAMENTO DI CAVALLI), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: agricolarenaccinosrl@yahoo.it
Rif. 14794 – IMPRESA DI PULIZIE DI MONTALCINO cerca GOVERNANTE AI PIANI CON ALMENO DUE ANNI DI ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: RIASSETTO E PULIZIE, GESTIONE DELLE CAMERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/DECEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME. Email: amministrazione@lsxenia.com
Rif. 14847 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - PART TIME DI 15 ORE SETTIMANALI. MANSIONE: PULIZIE PRESSO ABITAZIONI PRIVATE E STIRARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO, LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE SETTIMANALI. ORARIO DI LAVORO: IL LUN. 14/17, MART E VEN 13/15, GIOV. 8.30/12.30. Telefono: 370/3019267 Email: titaniamultiservizi@gmail.com
Rif. 14808 - TAVOLA CALDA DI SIENA cerca ADDETTA/O BANCONE CON ESPERIENZA. PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE PAT.B E AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A CHIAMATA DI 1 MESE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/289089 Email: prettosiena@gmail.com
Rif. 14807 – TAVOLA CALDA DI SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA, PREPARAZIONE TAGLIERI, FOCACCE E SCALDARE PRODOTTI DI GASTRONOMIA, SUPPORTO NELLE PULIZIE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A CHIAMATA PER UN MESE CON LA POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/289089 Email: prettosiena@gmail.com
Rif. 14790 – SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA cerca ADDETTO AL CALL CENTER. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT. B. ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ( DISABILI). A QUESTA OFFERTA POSSONO PARTECIPARE ANCHE COLORO CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA L.381/91. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ORARIO PART TIME 12/15 ORE/SETT, ORARIO A TURNI (GIORNO DI RIPOSO: DOMENICA). Email: mmorello@sintesiminerva.com
Rif. 14763 – AZIENDA DI TRASPORTI DI SIENA cerca AUTISTA KB NCC CON PLURIENNALE ESPERIENZA. DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA CONOSCENZA DEL TERRITORIO SENESE E DINTORNI, PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO PAT.KB ED AUTOMUNITO, NECESSARIA ISCRIZIONE AL RUOLO DEL CONDUCENTE (NCC). CONTRATTO A CHIAMATA DELLA DURATA DI CIRCA 1 MESE. Email: info@tuscanyexperts.it
Rif. 14624 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE AD. VENDITA STRUMENTI PER UFFICIO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI E BORSA DI 500 EURO LORDI MENSILI. Email: ilaria@cancellisrl.it
Rif. 14731 – AZIENDA COMMERCIALE DI SIENA cerca ADD. AL RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI. NECESSARIA DINAMICITA' E CAPACITA' DI LAVORARE A CONTATTO CON IL PUBBLICO, NECESSARIA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0575/383131 Email: info@coiba.it
Rif. 14727 – SALA GIOCHI DI MONTERIGGIONI cerca ADD. ALLA VENDITA DI CARTELLE SALA BINGO. PREFERIBILE ESPERIENZE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O NOTTURNO. Email: bingoboingsrl@gmail.com
Rif. 14717 – FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI cerca BADANTE PREFERIBILMENTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ASSISTENZA E COMPAGNIA PER UNA SIGNORA ANZIANA CON PROBLEMI DI DEMENZA MA TRANQUILLA, IGIENE PERSONALE, PORTARLA AL BAGNO, CAMBIARE PANNOLONI. RICHIESTA ESPERIENZA E CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. ASSUNZIONE IMMEDIATA. PER CANDIDARSI TELEFONARE AL N. 0577/318023
Rif. 14711 – FAMIGLIA DI MONTERONI D’ARBIA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CURA GLOBALE PER UNA SIGNORA DI 90 ANNI NON AUTOSUFFICIENTE TOTALMENTE CON UNA PATOLOGIA DI PARKINSON, IGIENE PERSONALE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE CIBO E MEDICINE. RICHIESTA ESPERIENZA, NECESSARIO INSERIRE NEL CV LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE). CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINE A DICEMBRE 2021) CON POSSIBILITA' DI PROROGA) CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA. PER CANDIDARSI CONTATTARE SIG.RA DIANA GRANDI (348/8045131 - dianagrandi@gmail.com) OPPURE TITO GRANDI (328/2960029 - titograndi@gmail.com)
Rif. 14704 – AZIENDA RECUPERO RIFIUTI E ROTTAMI DI SIENA cerca AUTISTA PATENTE CE E CQC E CARTA TACHIGRAFICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GUIDA MEZZI 2-3 ASSI, RIMORCHIO, AUTOTRENO, UTILIZZO GRU CON RAGNO E SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI E ROTTAMI. MANSIONE: AUTISTA PAT.C - CE ED ESPERIENZA E CAPACITA' NELL'UTILIZZO DEL CAMION GRU PER GESTIONE DEL RICICLAGGIO E RIFIUTI. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT.C e CE, CQC E PREFERIBILE CARTA TACHIGRAFICA, GRADITA ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL BRACCIO A RAGNO, ATTESTATO GUIDA DELLA GRU, GRADITA FREQUENZA CORSO DI SICUREZZA. CONTRATTO A T. DETERMINATO (FINO AL 31/1/22) PROROGABILE CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME, RIPOSO: SAB E DOM. Telefono: 0577/378226 Email: curriculum@sienarottami.com
Rif. 13773 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI SIENA cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA O APPRENDISTA. MANSIONI: IDRAULICO E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATA. SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO, ORARIO DI LAVORO FULL TIME. Telefono: 0577/271477
Rif. 14680 – AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA cerca APPRENDISTA O OPERAIO ESPERTO. MANSIONE: INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI. SE 18/29 ANNI: PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, SE ETA' COMPRESA TRA 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 ANNI, CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA, ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8.00/12.00 E 14.00/18.00 (RIPOSO: SAB. E DOM.). Telefono: 0577/223857 Email: info@generalfrigosrl.it
Rif. 14537 – AZIENDA DI PRODUZIONE INFISSI di MONTERIGGIONI cerca OPERATORE PER PANTOGRAFO ELETTRONICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: VARIE LAVORAZIONI DA SVOLGERE AL PANTOGRAFO ELETRONICO PER LA PRODUZIONE DI INFISSI. DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE ELETTRICO/ELETTRONICO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DEL PANTOGRAFO ELETTRONICO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/306075 Email: info@newdesignporte.com
Rif. 14669 – COOPERATIVA SOCIALE DI RADDA IN CHIANTI cerca INFERMIERE PROFESSIONALE. NECESSARIA LA LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE, NECESSARIA ISCRIZIONE ALL'ALBO, LUOGO DI LAVORO: RSA DI RADDA IN CHIANTI (45 OSPITI). CONTRATTO A T.INDETERMINATO OPPURE PRESTAZIONE DA LIBERA PROFESSIONISTA SE IN POSSESSO DI PARTITA IVA. POSSIBILITA' DI ALLOGGIO E UTILIZZO DI MEZZO AZIENDALE. Email: barbara.bencini@medihospes.it
Rif. 14572 – AZIENDA DI TRASPORTI CERCA AUTISTI SCUOLABUS CON PATENTE D CQC CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. ZONA DI LAVORO: TRATTA SIENA/VALDELSA. RICHIESTO POSSESSO PATENTE D CQC, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NELLA GUIDA DI AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 32 ORE SETTIMANALI OPPURE FULL TIME (DAL LUN AL VEN). Email: segreteria@bybusviaggi.it
Rif. 14530 – SOCCORSO STRADALE DI SIENA cerca AUTISTA DI CARROATREZZI CON PAT.C E CQC CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIO IL POSSESSO DI PAT.C E CQC. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT C E E CQC, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTOMUNITO, RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNA). Email: nuovaminuccisrl@virgilio.it
Rif. 14506 – AZIENDA TERMOIDRAULICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA O OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ISTALLAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, E A GAS, INSTALLAZIONE CALDAIE E IMPIANTI SOLARI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (SETTORE TERMOIDRAULICO), PAT.B - DISPONIBILITA' DI UTILIZZO MEZZI AZIENDALI. LUOGO DI LAVORO: VARIE VILLE LUSSO IN PROVINCIA DI SIENA. SE 18/30 ANNI CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI E ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 335/1255025 Email: milanesisrl@gmail.com
Rif. 14402 – FAMIGLIA DI SIENA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA (LA CONVIVENZA E' IN UN APPARTAMENTO DIVERSO DA DOVE VIVE LA FAMIGLIA DI 4 PERSONE) MANSIONE: PULIZIE DI UNA GRANDE CASA, LAVARE E STIRARE E TALVOLTA CUCINARE, OCCUPARSI DI DUE CANI DI FAMIGLIA, PULIZIE DELLA ZONA ESTERNA DELLA CASA NECESSARIO INSERIRE NEL CV LE REFERENZE. ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO NECESSARIO INVIARE CV CON REFERENZE CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 8.30/12 E 15.30/20 NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND LA CASA DOVE VIVE LA COLLABORATRICE DOMESTICA PUO' OSPITARE ANCHE IL COMPAGNO. Email: farmaelena@alice.it.
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Pubblicato il 27 novembre 2021