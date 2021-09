Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate al 4 settembre 2021

OFFERTE DI LAVORO VENDEMMIA

Rif. 14287 - AZIENDA AGRICOLA DI RADDA IN CHIANTI cerca VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: VENDEMMIATORE, OPERAI ADD. ALLA SELEZIONE DEI CHICCHI. RICHIESTO DOMICILIO IN ZONA NECESSARIO PAT.B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE (VENDEMMIA)

Rif. 14280 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca VENDEMMIATORI ADD. ALLA RACCOLTA UVA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE CAPACITA' NELL'UTILIZZO DI FORBICI PROFESSIONALI DA VENDEMMIA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO PER IL PERIODO DELLA VENDEMMIA

Rif. 14263 – AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca AUTISTA PAT.C CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: TRASPORTO UVE DAI VIGNETI ALLA CANTINA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, POSSESSO PAT.C CQC (GUIDA AUTOCARRI IVECO - EUROCARGO – DAILY). CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 MESE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14250 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca OPERAI AD. OPERAZIONI IN CANTINA E IN VIGNA DURANTE LA VENDEMMIA. PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. DURATA CONTRATTO: CIRCA 15 GIORNI. ORARIO DI LAVORO DA DEFINIRE. RICHIESTA DISPONIBILITA' E FLESSIBILITA' ORARIA NEL PERIODO DELLA VENDEMMIA

Rif. 14247 - AZIENDA AGRICOLA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca VENDEMMIATORI ADD. ALLA RACCOLTA MANUALE DELL'UVA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO STAGIONALE AGRICOLO (CIRCA 20 GIORNI). INIZIO VENDEMMIA PRESUMIBILE: 6 SETTEMBRE 2021. ORARIO INDICATIVO: 8/17 - RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA

Rif. 14228 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. MANSIONE: VENDEMMIA IN VIGNA E SELEZIONE BANCO DI CERNITA IN CANTINA. GRADITA QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, REQUISITO PREFERENZIALE PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA), GRADITO POSSESSO VACCINAZIONE ANTITETANICA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO DI AVVENTIZIO AGRICOLO) DELLA DURATA DI CIRCA 1 MESE ED ORARIO FULL TIME

Rif. 14227 – AZIENDA AGRICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca VENDEMMIATORI CON GRADITA AUTONOMIA NELLA MANSIONE. MANSIONE: RACCOLTA UVA E LAVORI GENERICI IN VIGNA. PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 MESE) CON ORARIO FULL TIME. INZIO CONTRATTO: 6 SETTEMBRE 2021

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 14310 – AZIENDA AGRICOLA DI RADDA IN CHIANTI cerca ADDETTO/A ALLA DEGUSTAZIONE, ACCOGLIENZA CLIENTI E VENDITA DIRETTA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, PREPARAZIONE SPUNTINI PER LA DEGUSTAZIONE, DEGUSTAZIONE/VENDITA, RISISTEMAZIONE LOCALI DOPO LA DEGUSTAZIONE. DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONE EMAIL), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, GRADITE CONOSCENZE DEL VINO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 32 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA NEL WEEKEND E DUE GIORNI DURANTE LA SETTIMANA)

Rif. 14309 – STRUTTURA RICETTIVA DI BUONCONVENTO cerca CUOCO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/DICEMBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14308 – OFFICINA MECCANICA DI SIENA cerca IMPIEGATO/A ADD. FRONT OFFICE E BACK OFFICE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONI: FUNZIONE DI RACCORDO TRA FRONT OFFICE CLIENTI E GESTIONE APPUNTAMENTI IN OFFICINA, FATTURAZIONE, EMISSIONE SCONTRINI ELETTRONICI, PRIMA NOTA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITE CONOSCENZE DEL SETTORE MECCANICO E OFFICINA, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO GESTIONALE D'OFFICINA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO (SE 18/30 ANNI SENZA ESPERIENZA), CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO SE CON PIU' DI 30 ANNI. ORARIO: DAL LUN AL VEN ORARIO FULL TIME

Rif. 14306 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATO/A ADD. ALLA CONTABILITA' CLIENTI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA REGISTRAZIONE CLIENTI E REGISTRAZIONI AMMINISTRATIVE, INSERIMENTO ORDINI E FATTURE DI UN'AZIENDA SETTORE VITIVINICOLO. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PACCHETTO OFFICE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE) CON ORARIO FULL TIME. ORARIO: DAL LUN AL VEN 9.00/18.00 CIRCA

Rif. 14304 – STUDIO PROFESSIONALE DI MONTALCINO cerca GEOMETRA O PERITO EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: DISEGNO CAD, PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI, PRATICHE DI CANTIERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (PERITO EDILE, GEOMETRA), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCELL, CAD). CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA CONCORDARE) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE. SE ISCRITTO ALL'ALBO E IN POSSESSO DI PARTITA IVA - COLLABORAZIONE CON LO STUDIO

Rif. 14301 – AZIENDA ALIMENTARE DI MURLO cerca TIROCINANTE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNE, PRODUZIONE SALUMI E GESTIONE MERCE IN MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14298 – AZIENDA SERVIZI FINANZIARI DI SIENA cerca APPRENDISTA ADDETTO AGLI SPORTELLI ASSICURATIVI, BANCARI E INTERMEDIARI FINANZIARI. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE. MANSIONE: GESTIONE PRATICHE DU PRESTITO PERSONALE, CESSIONE DEL QUINTO, ANTICIPO TFS, MUTUI, CONTRATTI PROFILATI DALLA BANCA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO E FINANZIAMENTI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LOGICHE DI VENDITA E GESTIONE DELLA RELAZIONE COMMERCIALE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), PAT.B ED AUTO. RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO OAM OPPURE DISPONIBILITA' AD ISCRIVERSI. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14297 – FAMIGLIA DI MONTERONI D’ARBIA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIA DELLA CASA, SUPPORTO AD UN ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, LAVARE E STIRARE E AIUTO IN CUCINA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 60 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTE LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B NECESSARIA (POSSIBILITA' DI UTILIZZO MEZZO DI FAMIGLIA). CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14290 – FAMIGLIA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca BADANTE CONVIVENTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. MANSIONE: ASSISTENZA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, IGIENE A LETTO, LAVARE E STIRARE E CUCINARE, PULIZIE DELLA CASA DOVE VIVE ANCHE LA MOGLIE CHE E' AUTOSUFFICIENTE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 40 E 50 ANNI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE ESPERIENZA DI ASSISTENZA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON CONVIVENZA

Rif. 14289 – SALA GIOCHI DI MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/OPERATORE DI BAR CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO BAR E AL TAVOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME NOTTURNO E A TURNAZIONE

Rif. 14264 – OFFICINA DI SOVICILLE cerca APPRENDISTA CARROZZIERE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14261 – AZIENDA IMPIANTISTICA di SIENA cerca SEGRETARIA ADD. ALLA CONTABILITA' CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. CONTABILITA', GESTIONE BANCHE, PRIMA NOTA E FATTURAZIONI. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 35 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE, NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI PROGRAMMI DI CONTABILITA', REQUISITO PREFERENZIALE IL DOMICILIO A SIENA. CONTRATTO A T. DETERMINATO (6 MESI CON POSSIBILE TRASF. A T. INDETERM.) CON ORARIO FULL TIME O P.TIME

Rif. 14254 – MACELLERIA DI MURLO cerca TIROCINANTE BANCONIERE. MANSIONE: BANCONIERE ALIMENTARE IN MACELLERIA E ADD. LAVORAZIONE CARNI. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 14246 – STRUTTURA RICETTIVA di RAPOLANO TERME cerca ADDETTO/A AL FRONT OFFICE, RICEVIMENTO CLIENTI NEL SERVIZIO TURISTICO DELL'AGRITURISMO E SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (CONTRATTO AGRICOLO)

Rif. 14237 – FAMIGLIA di MONTERIGGIONI cerca COLLABORATRICE DOMESTICA PER FAMIGLIA DI ANZIANI MA AUTOSUFFICIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 60 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, GRADITA AUTONOMIA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 14215 – AZIENDA SETTORE EDILIZIA di MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA MAGAZZINIERE CON MANSIONI DI CARICO E SCARICO MERCE NEL SETTORE EDILE. MOLTO GRADITA MINIMA ESPERIENZA COME MAGAZZINIERE. RICHIESTA PATENTE B E AUTO PROPRIA.

Rif. 14207 - STRUTTURA RICETTIVA di ASCIANO cerca MANUTENTORE D'ALBERGO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 14206 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA. MANSIONI: FRONT OFFICE, CHECK IN E CHECK OUT, GESTIONE PORTALI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DEL TEDESCO, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO A OTTOBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME. ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 15.00/23.00, RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 14205 – FARMACIA di SIENA cerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DEI LOCALI DI UNA FARMACIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, GRADITA PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ATTESTATO HACCP E SICUREZZA SUI LUOGI DI LAVORO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 12 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA 4 ORE AL GIORNO LUN, MERC, VEN).

Rif. 14199 – FAMIGLIA di SIENA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA E DEL GIARDINO, DELLA PISCINA, CUCINARE, LAVARE E STIRARE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B PER GUIDA MACCHINA AZIENDALE. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. PER AVERE INFORMAZIONI SUL LAVORO CHIAMARE ELEONORA - CENTRO IMPIEGO DI SIENA 055/19986361.

Rif. 14177 - AGRITURISMO di SIENA cerca ADD. PULIZIE CAMERE IN AGRITURISMO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE TURISTICO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/25 ORE SETTIMANALI. ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 8/11.30-12.30 IN BASE AL NUMERO DI OSPITI PRESENTI IN STRUTTURA. RIPOSO A TURNAZIONE. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

Rif. 14176 - AZIENDA NEL SETTORE VENDITE PRODOTTI PER UFFICIO cerca TIROCINANTE SETT. TECNICO COMMERCIALE. MANSIONE: COORDINAMENTO AGENTI SET. VENDITA E RELAZIONI COMMERCIALI CON I CLIENTI. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI, NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 14172 - AZIENDA SETT. IGIENE cerca OPERAIO ADD. ALLA STIRATURA INDUSTRIALE, STIRATURA A MANGANO E CONTEGGIO BIANCHERIA. PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE IN LAVANDERIA, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. ORARIO DEI TURNI: DAL LUN AL SAB 6.30/13.10 OPPURE 13.10/19.50, RIPOSO: DOMENICA

Rif. 14164 – AZIENDA NEL SETTORE ISTALLAZIONI IDRAULICHE di SIENA cerca TIROCINANTE ADD. AL MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO ISCRITTO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 14146 - AZIENDA NEL SETTORE ELETTRONICO DI SIENA cerca ADDETTO/A ALLA VENDITA DI CONTRATTI E PRODOTTI DI TELEFONIA. DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14143 - FAMIGLIA DI SIENA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO A CAMMINARE E ALZARSI DAL LETTO AD ANZIANA CON DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 14119 – AZ. SERVIZI DI CONSULENZA di SIENA cerca IMPIEGATO COMMERCIALE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: GESTIONE CLIENTI, IMPLEMENTARE RETE, PROMUOVERE SERVIZI AZIENDALI IN AMBITO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, IGIENE E GESTIONE SISTEMI ISO. LAUREA NEL SETTORE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE E TRASFORMABILE, ORARIO FULL TIME

Rif. 14117 – FALEGNAMERIA di MONTERONI D’ARBIA cerca FALEGNAME CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE INFISSI E ALTRO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14114 - AZ. SETTORE METALMECCANICO di MONTERIGGIONI cerca RESPONSABILE ASSISTENZA POST VENDITA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE POST VENDITA, RECEPIRE DOMANDA/INCARICHI, ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA. LAUREA IN INGEGNERIA (MECCANICO, ELETTRONICO, ELETTROTECNICO) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL POST VENDITA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA E ORARIO FULL TIME

Rif. 14113 – AZ. SETTORE METALMECCANICO di MONTERIGGIONI cerca FRIGORISTA CON ATTESTATO DI ABILITAZIONE. MANSIONE: ADD. AL MONTAGGIO FRIGORIFERI INDUSTRIALI E RIPARAZIONI PRESSO CLIENTI E AZIENDE. DIPLOMA SUPERIORE TECNICO IN POSSESSO DI ATTESTATO DI FRIGORISTA, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14076 - AZ. SERVIZI DI CONSULENZA di SIENA cerca ADD. ALLA PREVENZIONE, ORGANIZZAZIONE ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZE SUI LUOGHI DI LAVORO. LAUREA settore TECNICO DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO oppure LEGGE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14061 – IMPRESA EDILE di SIENA cerca MURATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: MURATORE IN EDILIZIA CIVILE (RISTRUTTURAZIONI INTERNE DI ABITAZIONI). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, POSSESSO PAT.C CQC, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATI SULLA SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'UTILIZZO ESCAVATORI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO FULL TIME

Rif. 14048 – AGRITURISMO di SIENA cerca ADDETTA ALLE PULIZIE DEI LOCALI. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, AMBIENTI COMUNI E BAGNI GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (GIUGNO/SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 12/15 ORE A SETTIMANA (LA MATTINA: 11/13.30 circa). RIPOSO: UN GIORNO A TURNAZIONE (MAI NEL WEEKEND)

Rif. 14046 – IMPRESA EDILE di SIENA cerca AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA. MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI DA CANTIERI, SPOSTAMENTO MEZZI E MATERIALI DA CANTIERI, MURATURA E LAVORAZIONI EDILI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 60 ANNI MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI E TRASPORTO MEZZI DA CANTIERE, CONDUZIONE MEZZI PESANTI, LAVORI DI EDILIZIA E MURATURA POSSESSO PAT.C CQC (PREFERIBILE POSSESSO CARTA TACHIGRAFICA) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MULETTO, DI PALE MECCANICHE E DI ESCAVATORI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14042 – IMPRESA EDILE di MONTERONI D’ARBIA cerca AUTISTA PAT.C CQC PER TRASPORTO MATERIALI INERTI DA CANTIERE CON ESPERIENZA. MANSIONE: AUTISTA E ESCAVORISTA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, POSSESSO PAT.C CQC, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA E ABILITAZIONE PER UTILIZZO BRACCIO GRU. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONI A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14027 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BER.GA cerca CAMERIERE DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO IN SALA E IN PISCINA. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIO POSSESSO HACCP, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO STAGIONALE: LUGLIO/OTTOBRE 2021

Rif. 14019 – AZIENDA ALIMENTARE di MONTERIGGIONI cerca ADDETTA ALLE VENDITE DI FORMAGGI DI PRODUZIONE PROPRIA DELL'AZIENDA. GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (LUGLIO/SETTEMBRE) CON ORARIO DALLE 19.00 ALLE 23.00

Rif. 13995 - BAR di MONTERIGGIONI cerca LAVAPIATTI CON MANSIONI DI LAVAGGIO STOVIGLIE E PENTOLAME E RIASSETTO LOCALE CUCINA E DISPENSA. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT. B E AUTO. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO SPEZZATO E TURNI ANCHE FESTIVI

Rif. 13994 – BAR di MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON MANSIONI DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE DEI PIATTI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITO POSSESSO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO SPEZZATO E TURNI ANCHE FESTIVI

Rif. 13974 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca APPRENDISTA ADD. AL RICEVIMENTO. MANSIONI: GESTIONE PRENOTAZIONI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PAGAMENTI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI; GRADITA ESPERIENZA; DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O LAUREA; RICHIESTA DISPONIBILITA' ANCHE COME CAMERIERE/A AI PIANI; BUONA CONOSCENZA DELL'INGLESE E DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA (PREFERIBILMENTE FRANCESE OPPURE SPAGNOLO/TEDESCO/RUSSO); BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE; GRADITA LA FREQUENZA DI CORSI (SICUREZZA, ANTINCENDIO, PRIVACY, PRIMO SOCCORSO); PAT. B E AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO STAGIONALE CON ORARIO PART-TIME DI 24 ORE SETT.LI

Rif. 13958 – STUDIO PROFESSIONALE di MONTALCINO cerca GEOMETRA, ARCHITETTO O INGEGNERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONI: REDAZIONE PRATICHE EDILIZIE, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI PROGETTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA, DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN ARCHITETTURA/INGEGNERIA EDILE, PAT. B E AUTO. SE CON ESPERIENZA: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T. INDET., SE ETA' INFERIORE A 30 ANNI E NESSUNA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. POSSIBILITA' DI COLLABORAZIONE SE IN POSSESSO DI PARTITA IVA.

Rif. 13935 – AZIENDA SERVIZI DI SANIFICAZIONE di MONTERONI D’ARBIA cerca OPERAI ADD. ALLA DISINFESTAZIONE. MANSIONE: ADD. AD AZIONI DI DERATTIZZAZIONE, ALLONTANAMENTO PICCIONI, PULIZIE GUANO E LAVORO IN QUOTA. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL SETTORE AGRARIO), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE. ORARIO DI LAVORO A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA. RIPOSO: DOMENICA

Rif. 13872 – AZIENDA DI SERVIZI di SIENA cerca TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTATIVO/A. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA RAGIONERIA O LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) E GRADITA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AS400, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO DA DEFINIRE

Rif. 13798 - RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO STAGIONALE ESTIVO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (RIPOSO MARTEDI')

Rif. 13797 – RISTORANTE di SIENA cerca CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE ESTIVO CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: MARTEDI')

Rif. 13747 – AZIENDA DI TRASPORTI cerca AUTISTA PAT.C - CON PREFERIBILE ESPERIENZA E MOLTO GRADITO CQC. MANSIONE: CONDUCENTE MEZZI PER RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI IN AZIENDE TOSCANE E FUORI REGIONE. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA SUD O ZONA CHIUSI, NECESSARIO POSSESSO PAT.C, MOLTO GRADITO ANCHE CQC MA NON INDISPENSABILE, DISPONIBILITA' A TRASFERTE FUORI REGIONE (DAL LUN AL VEN), PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 14311 – AZIENDA AGRICOLA DI SIENA cerca BRACCIANTE AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: TAGLIO ERBA CON TAGLIAERBA E DECESPUGLIATORE, POTATURE OLIVI, MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI. PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE RETRIBUITO CON I VOUCHERS. ORARIO: CIRCA 20 ORE AL MESE. POSSIBILITA' DI PRENDERE IN GESTIONE IL FONDO AGRICOLO. Telefono: 328/1448760

Rif. 14307 – AZIENDA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca GEOMETRA O INGEGNERE JUNIOR PER LAVORI DI GESTIONE CANTIERI EDILI. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN INGEGNERIA, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: segreteria@agrivigna.it

Rif. 14300 - AZIENDA DEL GRUPPO LAVAZZA RICERCA CONSULENTI COMMERCIALI PER LA ZONA DI SIENA E PROVINCIA ANCHE PRIMA ESPERIENZA PER PROGETTO COMMERCIALE PRODOTTI LAVAZZA. SI RICHIEDE ATTITUDINE A STARE AL PUBBLICO, DINAMICITA'. RICHIESTA ATTITUDINE A STARE AL PUBBLICO E DINAMICITA'. NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. INDETERMINATO. L'AZIENDA OFFRE UN CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO E AFFIANCAMENTO PER CREAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI E POSSIBILITA' DI CARRIERA. Telefono: 0575984362 Email: uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 14084 – RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CUOCO/A ADD. ALLA GRIGLIA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: MERCOLEDI'. Email: ilbivacco2@libero.it

Rif. 14296 - COOP. SOCIALE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca ASSISTENZA DI BASE QUALIFICATI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ASSISTENTE DI BAS EN RESIDENZA PER ANZIANI. NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO ADB O OSS, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) PROROGABILI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30/36 ORE SETTIMANALI. Email: bufalini@mediterraneacooperativa.it

Rif. 14293 – COOP. SOCIALE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca ADDETTO ALLA CUCINA IN RESIDENZA PER ANZIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24/30 ORE SETTIMANALI. Email: bufalini@mediterraneacooperativa.it

Rif. 14288 – HOTEL DI SIENA cerca CAMERIERA AI PIANI E SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PRIMA COLAZIONE, PULIZIE DELLE CAMERE E PULIZIE ATTREZZATURE E SPAZI COMUNI. DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE, NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE E ORARIO PART TIME (CIRCA 30 ORE SETTIMANALI). RIPOSO: A TURNAZIONE. Email: direzione@sangalloparkhotel.it

Rif. 14275 – FAMIGLIA DI SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA A PERSONA DISABILE CON MANSIONI DI IGIENE PERSONALE, AIUTO NEL SOLLEVARSI, VESTIRSI E PREPARARSI PER POTER USCIRE FUORI. MANSIONI DI COMPAGNIA E ACCOMPAGNAMENTO NELLE ATTIVITÀ ALL'APERTO E DI SOCIALIZZAZIONE. NON NECESSARIA PATENTE B PERCHÉ L'ASSISTITO SI MUOVE CON IL SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI. RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E PREFERIBILE ETÀ TRA I 40 E I 50 ANNI. PRESENZA DI STANZA PRIVATA AD USO ESCLUSIVO DELL'ASSISTENTE. Telefono: 3334751515

Rif. 14262 – AZIENDA METALMECCANICA DI SIENA cerca AUTISTA PATENTE CE E CQC E CARTA TACHIGRAFICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GUIDA MEZZI 2-3 ASSI, RIMORCHIO, AUTOTRENO, UTILIZZO GRU CON RAGNO E SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI E ROTTAMI. MANSIONE: AUTISTA PAT.CE ED ESPERIENZA E CAPACITA' NELL'UTILIZZO DEL CAMION GRU PER GESTIONE DEL RICICLAGGIO E RIFIUTI. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT.CE, CQC E PREFERIBILE CARTA TACHIGRAFICA, GRADITA ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL BRACCIO A RAGNO, ATTESTATO GUIDA DELLA GRU, GRADITA FREQUENZA CORSO DI SICUREZZA. CONTRATTO A T. DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM. Email: curriculum@sienarottami.com

Rif. 13937 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca CAMERIERE AI PIANI/FACCHINI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, ZONE COMUNI, ORDINI DELLE BIANCHERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE. Telefono: 05771794006 Email: cristiano@lacertosadimaggiano.com

Rif. 14148 – HOTEL DI SIENA cerca CUOCO/A. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA E TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA). RIPOSO A TURNAZIONE. Email: info@executivehotelsiena.com

Rif. 14238 – ALBERGO di SIENA cerca FACCHINO AI PIANI CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PAT.B ED AUTO - PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA, PREFERIBILI BUONE CAPACITA' MANUALI PER PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Email: amministrazione@hotelathena.com

Rif. 14236 - RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE SETTIMANALI. Email: amministrazione@ristoranteacquaborra.it

Rif. 13550 – RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CUOCO CON ESPERIENZA ANCHE NELLA GRIGLIA (COTTURA CARNI) CON ORARIO PART TIME. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE (PREFERIBILE), POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI. RIPOSO: LUNEDI'. Email: amministrazione@ristoranteacquaborra.it

Rif. 14226 - RISTORANTE ALL'INTERNO DI STRUTTURA ALBERGIERA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA. RICHIESTA CONOSCENZA INTERMEDIA DELLA LINGUA INGLESE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 3489389936 Email: info@pensieridicavatina.pl

Rif. 14222 – FAMIGLIA di SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE PER COPPIA DI ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI. MANSIONI: CUCINARE, LAVARE, STIRARE, FARE LA SPESA, AIUTO NELLA DEAMBULAZIONE CON IL BASTONE, CONTROLLO MEDICINALI. RICHIESTA ESPERIENZA, GRADITE COMPETENZE DI BASE DI INFERMIERISTICA, PREFERIBILI MINIME CONOSCENZE INFORMATICHE PER CONTROLLO DELLA POSTA ELETTRONICA, BUONA CONOSCENZA DELL'ITALIANO. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON CONVIVENZA. Telefono (figlia): 3398005902

Rif. 14219 – AGRITURISMO di MONTALCINO cerca GOVERNANTE CON MANSIONI DI CURA DELLA CASA, PULIZIE DI 2 APPARTAMENTI, CUCINA SEMPLICE PER IL PROPRIETARIO ULTRASETTANTENTE, LAVARE E STIRARE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELL'ITALIANO, PAT. B E AUTO. CONTRATTO A T. DETERMINATO FULL TIME CON POSSIBILITA' DI ALLOGGIO. Telefono: 3488045131

Rif. 14218 – COOPERATIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA DI SCUOLABUS CON PATENTE D E CQC TRASPORTO PERSONE. Telefono: 0587737007 Email: trasporti2@itacoop.it

Rif. 14217 - GENERALI ITALIA ricerca PER L’AGENZIA DI SIENA, VIA FRAJESE, RISORSE DA INSERIRE IN UN TEAM DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CHE LI SEGUIRANNO NEL PROCESSO DI CRESCITA E FORMAZIONE PER DIVENTARE CONSULENTI ASSICURATIVI. LA RISORSA DOVRÀ: GESTIRE E AMPLIARE IL PORTAFOGLIO CLIENTI; SEGUIRE L'INTERO PROCESSO DI VENDITA (ANALISI DELLA SITUAZIONE ASSICURATIVA, ELABORARE PROPOSTE COMMERCIALI, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO); MANTENERE LA RELAZIONE CON I CLIENTI. Telefono: 057740181 Email: reclutamento@generalisienaviafrajese.it

Rif. 14216 - PROFESSIONE ANIMATORE STA CERCANDO PERSONE CHE DESIDERINO LAVORARE COME ANIMATORI. DESTINAZIONI: IMPORTANTI AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO IN HOTEL, VILLAGGI TURISTICI, CAMPING E NAVI DA CROCIERA IN TUTTA ITALIA. OFFRIAMO: STIPENDIO, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, VITTO E ALLOGGIO E BENEFIT PERSONALI. Telefono: 3515902291 Email: info@professioneanimatore.com

Rif. 14208 – FAMIGLIA di SIENA cerca BABY SITTER/COLLABORATRICE FAMILIARE PER FAMIGLIA CON FIGLI DI ETA' DIVERSA CON ESPERIENZA (PREFERIBILE REFERENZE). MANSIONI: CUCINARE, LAVARE E STIRARE E PULIZIE, PRENDERSI CURA E CONTROLLARE I BAMBINI (DI VARIE ETA': 4 ANNI, 9 ANNI, 10 ANNI, 14 ANNI). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 55 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA AUTONOMIA NEL RUOLO, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE PAT.B. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: lucia.guidieri@virgilio.it

Rif. 14197 - AZIENDA DI PULIZIE IN ZONA MONTERONI D’ARBIA cerca ADDETTA ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (24/8/21 – 31/8/21 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE A SETTIMANA. E-mail: raffaella@barilido.it

Rif. 14193 - RISTORANTE DI SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE PIATTI, GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI DELLA CUCINA, IGIENE DELLA CUCINA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. EMAIL claudiodisante75@gmail.com - alicedd@hotmail.it

Rif. 14184 - AUTONOLEGGIO ZONA MONTERIGGIONI cerca AUTISTA DI AUTOBUS CON PAT.D CQC PERSONE CON ESPERIENZA. MANSIONE: AUTISTA DI AUTOBUS TURISTICI GRANDI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 60 ANNI CIRCA, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIO POSSESSO PAT.D CQC PERSONE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (PROSSIMA STAGIONE 2021) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI (RICHIESTA DISPONIBILITA' A STRAORDINARI). RIPOSO: 1 GIORNO A SETTIMANA (QUASI MAI NEI FESTIVI). Email info@autonoleggiodaidone.it

Rif. 14182 - AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA E DIMESTICHEZZA NELLA PREPARAZIONE DI PIATTI TIPICI TOSCANI PER L'APERTURA DI UN NUOVO RISTORANTE ALL'INTERNO DI UNA STRUTTURA AGRITURISTICA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. E' NECESSARIO AVERE MATURATO ESPERIENZA NEL RUOLO PER ESSERE IN GRADO DI GESTIRE IL RISTORANTE. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 1 ANNO PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME. Email info@pensieridicavatina.pl tel 3489389936

Rif. 14138 - AZIENDA SETTORE RISTORAZIONE DI SIENA cerca BARMAN O BARISTA, CAMERIERE SALA E SUPPORTO IN CUCINA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA E DISPONIBILITA'. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNO (SERALE O NOTTURNO), ORARIO APERTURA BAR: DAL LUN. ALLA DOM. 7.00 - 03.00 (DI NOTTE). EMAIL aelysiumsiena@gmail.com

Rif. 14137 - AZIENDA DI SERVIZI E TRASPORTI cerca AUTISTA DI AUTOBUS GRAN TURISMO CON ESPERIENZA (PAT.DK E CQC). NECESSARIA DISPONIBILITA' A VIAGGIARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, NECESSARIA PAT.DK E CQC, AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILITA' DI PROROGA. EMAIL info@mixvaldelsa.it

Rif. 14135 – AZIENDA VITIVINICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca VENDEMMIATORI CON AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. MANSIONI: ADDETTI ALLA RACCOLTA DELL'UVA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 50 ANNI, GRADITE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 15/20 GIORNI) CON ORARIO FULL TIME. Email roccadimontegrossi@chianticlassico.com.



