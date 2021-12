Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate all'11 dicembre 2021

OFFERTE DI LAVORO

RIF. 14783 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CUOCO O AIUCO CUOCO CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA

RIF. 14762 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 CAMERIERA/E DI SALA MANSIONI: SERVIZIO DI SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA

RIF. 14761 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 GOVERNANTE CON ESPERIENZA NEL SETTORE LUSSO MANSIONE: SUPERVISIONE DELLE CAMERIERE AI PIANI, COORDINAMENTO CON LA DIREZIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14760 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI MANSIONI: PULIZIE VILLE E SUITE, AREE COMUNI E UFFICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA

rif. 14698 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 RECEPTIONIST (GUEST RELATIONS AGENT) CON ESPERIENZA. MANSIONE: CHECK IN/OUT, CONGIERGE, ASSISTENZA OSPITI. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

rif. 14697 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 BARTENDER CON ESPERIENZA. MANSIONI: SERVIZIO COCKTAIL E BEVANDE. DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO E A TURNAZIONE)

rif. 14695 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 SPA THERAPIST CON ESPERIENZA. MANSIONE: TRATTAMENTI CORPO/VISO, MASSAGGI CORPO/VISO. DIPLOMA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14694 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 FACCHINO AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: SUPPORTO CAMERIERE AI PIANI, PULIZIE AREE COMUNI. POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONE

RIF. 14691 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 BELLMAN (PORTIERE D'ALBERGO E FACCHINO) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, TRASPORTO BAGAGLI, TRANSFER. DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBLE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

RIF. 14687 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 CAMERIERA/E DI SALA. MANSIONI: SERVIZO AI TAVOLI, ROOM SERVICE E SERVIZIO COLAZIONI. DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE TURISTICO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME

rif. 14686 - Azienda Turistica nel settore lusso DI MONTALCINO CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI. MANSIONI: PULIZIE VILLE E SUITE, AREE COMUNI E UFFICI. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME (A TURNAZIONE E SETTIMANALI)



OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio.

Rif. 14972 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE/A AI PIANI E ADD. ALLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI, PREPARAZIONE CAFFE' E CAPPUCCINI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA ABILITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E DEL BANCONE CAFFETTERIA (caffè e cappuccini, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA SUBITO) ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE A SETTIMANA (ORARIO 7.30/14.00). NON SI RIPOSA MAI IL VEN, SAB, DOM. POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO IN STAGIONE

Rif. 14971 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca ADD. ALLA RECEPTION, PRENOTAZIONE, SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE COMMERCIALE. DIPLOMA O LAUREA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14967 – STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca AIUTO CUCINA CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE TAGLIERI, USO AFFETTATRICE, USO FORNO E FUOCHI, PREPARAZIONI PIATTI SEMPLICI, PULIZIE AMBIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE MARZO/DICEMBRE 2022). ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 14964 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADD. ALLE PULIZIE E ADD. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NEGOZIO ZONA SIENA CENTRO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTO DOMICILIO IN SIENA CENTRO, PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO PART TIME 5 ORE A SETTIMANA

Rif. 14960 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI), PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 14959 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO VINO (GRADITE COMPETENZE DI SOMMELIER), PULIZIE E CURA DELLA SALA, GESTIONE DEI RIFORNIMENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14957 – FAMIGLIA DI CHIUSDINO cerca BADANTE CONVIVENTE. MANSIONE: ASSISTENZA PERSONA ANZIANA, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE, COMPAGNIA E AIUTO NEL CAMMINARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 14956 - STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO (AIUTO CUOCO A CHEF STELLATO), PAT.B ED AUTO, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME, SPEZZATO O A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. INIZIO CONTRATTO FEBBRAIO

Rif. 14955 – STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA - ADD. AL RICEVIMENTO DELLA SALA - CON COMPETENZE DI SOMMELIER NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA/ADD AL RICEVIMENTO SALA, NECESSARIE COMPETENZE COME SOMMELIER, PAT.B ED AUTO, AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE (BUONA CONOSCENZA). CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO, A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif. 14940 – STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca AUTISTA PRIVATO KB E ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE IN PROVINCIA DI SIENA. NECESSARIA ABILITAZIONE KB E ISCRIZONE AL RUOLE DEL CONDUCENTE. MANSIONE: TRANSFER OSPITI DA E PER AEROPORTO VERSO DESTINAZIONI SELEZIONATE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIA ABILITAZIONE KB, NECESSARIA ISCRIZIONE AL RUOLO DEL CONDUCENTE IN PROVINCIA DI SIENA, NECESSARIA PAT.B ED AUTO, FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME (A TURNAZIONE)

Rif. 14937 – AZIENDA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE DI SIENA cerca IMPIEGATA ADD. AMMNISTRAZIONE E SEGRETERIA. MANSIONE: FRONT OFFICE CON UTENZA, CONTATTO CON AZIENDE, MANSIONI AMMINISTRATIVE. POSSESSO DIPLOMA O LAUREA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI CORSI ONLINE - UTILIZZO DI PIATTAFORME MEET E ZOOM), PREFERIBILE CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 3 MESI PROROGABILI A 6 E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 21 ORE A SETTIMANA

Rif. 14933 – AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca RESPONSABILE CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: PREPARAZIONE TAVOLI, SERVIZIO TAVOLI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PULIZIE DELLA SALA. DIPLOMA SUPERIORE, OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE

Rif. 14932 - AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca ANIMATORE ATTIVITA' DIDATTICHE IN AGRITURISMO (COOKING CLASS). NECESSARIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. MANSIONE: ACCOGLIENZA GRUPPI, CAPACITA' DI INTRATTENIMENTO E TRADUZIONE DURANTE LA COOKING CLASS, CONOSCENZE DI CUCINA PER SUPPORTARE DURANTE LA COOKING CLASS, DIPLOMA SUPERIORE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE DELLA CUCINA TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE DI 6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE

Rif. 14930 – AZIENDA VITIVINICOLA DI SIENA cerca IMPIEGATO COMMERCIALE CON ESPERIENZA IN CONTABILITA' GENERALE E CONTABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO E NEL COMMERCIALE. MANSIONE: WINE EXPORT, BACK OFFICE, AMMINISTRAZIONE, REGISTRI, COMUNICAZIONE, GESTIONE CONSEGNE E MAGAZZINO. DIPLOMA O LAUREA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZE DI ALTRE LINGUE STRANIERE. CONTTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO, ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI. POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO SE DISPONIBILE AD ACCOMPAGNARE NELLE VISITE IN CANTINA

Rif. 14928 – AZIENDA NELLA LAVORAZIONE MARMI cerca IMPIEGATO TECNICO SETTORE LAVORAZIONI LAPIDEI. MANSIONE: REDAZIONE CARTELLE DI PRODUZIONE, RILIEVI IN CANTIERE CON UTILLIZZO DI CAD. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIE CONOSCENZE INFORMATICHE ED IN PARTICOLARE DI EXCEL, NECESSARIE CONOSCENZE NELL'UTILIZZO DEL CAD E AUTOCAD, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14927 – NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLA VENDITA E GESTIONE ECOMMERCE CON ESPERIENZA. MANSIONI: ADD. ALLA VENDITA SETTORE ABBIGLIAMENTO, DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA VENDITA ABBIGLIAMENTO. REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELL'ECOMMERCE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 6/12 MESI CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE

Rif. 14926 – AZIENDA DI INFISSI DI ASCIANO cerca APPRENDISTA MONTATORE DI INFISSI/SERRAMENTI. MANSIONI: CARICO/SCARICO MERCI E MONTAGGIO. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 29 ANNI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME, RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14925 – AZIENDA EDILE DI SIENA cerca GEOMETRA DI CANTIERE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CONTROLLO CANTIERI, GESTIONE FASI OPERATIVE, CONTROLLO CONTABILI E AMM.VI. NECESSARIO DIPLOMA DI GEOMETRA, PAT.B E AUTOMUNITO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14924 - AZIENDA EDILE DI SIENA cerca MURATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: VARIE ATTIVITA' COME MURATORE IN CANTIERI DI NUOVA COSTRUZIONE E IN CANTIERI EDILI DI RESTAURO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA; POSSESSO DI PATENTE B e AUTO, PREFERIBILE POSSESSO PAT.C, RICHIESTA FREQUENZA CORSO SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14909 – AZIENDA DI TRASPORTI DI MONTERIGGIONI cerca AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA. MANSIONE: AUTISTA ADD CONSEGNA MERCI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, NECESSARIO POSSESSO PAT.B, NECESSARIO POSSESSO PAT C CQC, RICHIESTE BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14908 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE. ADD. A LAVORI GENERICI IN VIGNA, TRATTORISTA IN VIGNA, TRATTAMENTI FITOSANITARI IN VIGNA, MULETTISTA PER SPOSTAMENTI IN CANTINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B E AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, NECESSARIO POSSESSO ABILITAZIONE NELLA GUIDA DEL TRATTORE, NECESSARIA ABILITAZIONE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO AGRICOLO) PROROGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14907 – FAMIGLIA DI SIENA cerca BADANTE CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA E FORZA FISICA. MANSIONI: AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE E AIUTO NELL'ALIMENTAZIONE A GIOVANE NON AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE E HANDICAP, CON PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NECESSARIA FORZA FISICA GRADITO POSSESSO PAT.B. CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA.

Rif. 14900 - AZIENDA DI RADDA IN CHIANTI offre L'OPPORTUNITA' DI PARTECIPARE AD UN CORSO DI PELLETTERIA GRATUITO IN AZIENDA FINALIZZATO AD UN'OPPORTUNITA' LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FORMAZIONE CORSO DI FORM.NE IN AZIENDA (TEORICO/PRATICO) DELLA DURATA DI 6 SETTIMANE SE ACQUISITE CORRETTAMENTE LE COMPETENZE NECESSARIE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI (LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E' ZONA CHIANTI), RICHIESTE ABILITA' MANUALI E CAPACITA' DI SVOLGERE UN LAVORO DI ALTA PRECISIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E' APERTA SIA ALLE PERSONE ISCRITTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, ELENCO DISABILI L.68/99, DISOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO IMPIEGO ORARIO CORSO DAL LUN AL VEN 8/17 CON PAUSA PRANZO IN MENSA AZIENDALE.

Rif. 14881 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE ADD. VENDITA DI PRODOTTI SANITARI. MANSIONE: ADD. VENDITA, RELAZIONE CON I CLIENTI, SISTEMAZIONE MERCI IN SCAFFALI. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 14868 - RISTORANTE DI MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA PER EVENTI CATERING, TRASPORTO ATTREZZATURE, APPARECCHIARE E SPARECCHIARE LA SALA, AIUTO DURANTE IL CATERING. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, POSSESSO ATTESTATO HACCP. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA E ALTRE ZONE IN TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE), CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

Rif. 14867 - RISTORANTE DI MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO CUOCO SERVIZIO CATERING, SUPPORTO NEL CARICO E SCARICO STRUMENTI PER ALLESTIMENTO CUCINA CATERING, AIUTO CUOCO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE IN CUCINA TOSCANA), PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA E ALTRE ZONE IN TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE), CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

Rif. 14866 - RISTORANTE DI SIENA cerca CUOCO CAPO PARTITA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE ATTESTATO DI I SOCCORSO. CONTRATTO STAGIONALE (A PARTIRE DA GENNAIO 2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: MARTEDI'

Rif. 14865 – RISTORANTE DI SIENA cerca PASTICCERE CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI PRIMO SOCCORSO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE A PARTIRE DA GENNAIO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. RIPOSO: MARTEDI'

Rif. 14864 – NEGOZIO DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI PROFESSIONALI PER PARRUCCHIERE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DI DURATA 6 MESI - PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME - PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI

Rif. 14856 – AZIENDA SETT. METALMECCANICO DI SOVICILLE cerca APPRENDISTA TECNICO (MECCANICO/ELETTRICO/ELETTRONICO) DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI NELLA RISTORAZIONE. MANSIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI NELLA RISTORAZIONE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE TECNICO (SETTORE MECCANICO/ELETTRICO/ELETTRONICO-ELETTROTECNICO), GRADITE BREVI ESPERIENZE DI LAVORO O DI TIROCINIO NEL SETTORE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, CONOSCENZE INFORMATICHE E GESTIONE EMAIL. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14849 - AZIENDA MANUFATTURIERA DI ASCIANO cerca TIROCINANTE DISEGNATORE CAD 2/3D. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE DI TIPO TECNICO (CAD O PERITI), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, CONOSCENZA DEL CAD 2/3D, PAT.B ED AUTONOMIA. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 14848 – AZIENDA MANUFATTURIERA DI ASCIANO cerca TIROCINANTE ADD. PRATICHE CONTABILI E AMM.VE AZIENDALI. MANSIONE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA E GESTIONE DELLA CONTABILITA' INDUSTRIALE E COMMESSA. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (SETTORE CONTABILE), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 14829 – AZIENDA LAVORAZIONE MARMI DI SIENA cerca APPRENDISTA MARMISTA. MANSIONE: ADD. ALLA LAVORAZIONE A BANCO E A MACCHINA DEL MARMO, MONTAGGIO E IMBALLAGGIO E SVIVAGGIO DEL PRODOTTO. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18/30 ANNI, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14828 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca ADDETTO IMBOTTIGLIAMENTO E MAGAZZINO CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE IMBOTTIGLIAMENTO, ORGANIZZAZIONE FISICA DEL MAGAZZINO PREPARAZIONE DOCUMENTI PER LA SPEDIZIONE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14821 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca TIROCINANTE RECEPTIONIST. MANSIONE: CHECK IN/CHECK OUT, ELABORAZIONE PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE CLIENTI, NOZIONI DI CONTABILITA'. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CPI DELLA REGIONE ED ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, PACCHETTO OFFICE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 14817 - AZIENDA SETT. RECUPERO MATERIALI DI SIENA cerca MANUTENTORE/SALDATORE MECCANICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: MECCANICO MANUTENTORE DI IMPIANTO INDUSTRIALE. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, ABILITA' NELLA SALDATURA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14816 – AZIENDA SETT. RECUPERO MATERIALI DI SIENA cerca MECCANICO CARROZZIERE DI AUTOVEICOLI CON ESPERIENZA. MANSIONI: MECCANICO AUTO ADDETTO ALLO SMONTAGGIO RICAMBI AUTO DA AUTO IN ROTTAMAZIONE. DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL SETTORE MECCANICO), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTOR,E PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14815 – AZIENDA COMMERCIALE DI ASCIANO cerca APPRENDISTA MAGAZZINIERE E AUTISTA CONSEGNATARIO. MANSIONE: GESTIONE DEL MAGAZZINO EDILE FISICO E VIRTUALE, SUPPORTO ALLA VENDITA, CONSEGNA AI CLIENTI. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, REQUISITO PRIORITARIO POSSESSO PAT.C CQC, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14814 - RISTORANTE DI SIENA cerca PIZZAIOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PIZZAIOLO ADD. AGLI IMPASTI E ALLA COTTURA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/4/22) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14813 – RISTORANTE DI SIENA cerca CAMERIERE/ DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/4/22) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14796 - AZ. SETTORE AMBIENTE DI SIENA cerca DATA MANAGER DA INSERIRE NELL'AREA DATA MANAGEMENT. MANSIONI: GESTIONE DATI, REPORTISTICA, RILIEVO, ANALISI E MONITORAGGIO, GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SISTEMI OPERATIVI, ELABORAZIONI STATISTICHE. PAT.B ED AUTO, NECESSARIA LAUREA PREFERIBILMENTE IN INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA OPPURE DIPLOMA ED ESPERIENZA TRIENNALE NEL DATA MANAGEMENT. PREFERIBILE CONOSCENZA AMBITI NORMATIVI AMBIENTALI. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (SISTEMI GESTIONALI E REPORTISTICA), PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DEI DEVICE E SENSORISTICA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE ETA' 20/30 ANNI, CONTRATTO A T.DETERMINATO (DI DURATA DA DEFINIRE) SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA. ORARIO FULL TIME. RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE

Rif. 14795 - AZ. SETTORE AMBIENTE DI SIENA cerca TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE. MANSIONE: SUPPORTO AL RESPONSABILE NELLA PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE PROGETTI ESECUTIVI, PREDISPOSIZIONE CARTOGRAFIE, RAPPORTO CON LE AMMINISTRAZION, PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI AZIENDE ESTERNE. NECESSARIA LAUREA TECNICO/SCIENTIFICA TRIENNALE O MAGISTRALE (PREF. NEL SETTORE), BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE, PREFERIBILE CONOSCENZA AMBITI NORMATIVI AMBIENTALI, GRADITA CONOSCENZA AUTOCAD E GIS, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE ETA' 20/30 ANNI, CONTRATTO A T.DETERMINATO (DI DURATA DA DEFINIRE) SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA, ORARIO FULL TIME. RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE

RIF. 14780 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ESTETISTA MASSAGGIATRICE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI ESTETISTA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021

RIF. 14779 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA CUOCO O CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP, SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). SE 18/30 CONTRATTO DI APPRENDISTATO. I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021

RIF. 14777 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA CAMERIERE/A DI SALA E UN RESPONSABILE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER IL RESPONSABILE DI SALA, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022). SE 18/30 SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ORARIO FULL TIME. I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021

RIF. 14776 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca PORTIERE NOTTE D'ALBERGO E GUARDIANO HOTEL CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE 2022) I COLLOQUI SARANNO SVOLTI DALL'AZIENDA NEL MESE DI DICEMBRE 2021

RIF. 14775 - AZIENDA TURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca GIARDINIERE ADD. ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI E ADD. ALLA MANUTENZIONE GENERALE DELL'HOTEL. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE ESPERIENZA IN HOTEL, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONE TURISTICA PROSSIMA): APRILE/NOVEMBRE 2022. L'AZIENDA SVOLGERA' I COLLOQUI DI SELEZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2021

RIF. 14774 - AZIENDA AGRICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca OPERAIO AGRICOLO IN VIGNA CON ESPERIENZA. MANSIONI: VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA. NECESSARIA ESPERIENZA IN VIGNA, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/DICEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14773 - AZIENDA AGRICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: TRATTORISTA IN VIGNA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, RICHIESTO PATENTINO DI TRATTORISTA, PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/DICEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14756 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO IN RISTORANTE GOURMET. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA MONTALCINO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14755 - AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca CUOCO/A PASTICCERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. IL LAVORO E' DIURNO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MONTALCINO, RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14754 - BAR RISTORANTE di MONTERIGGIONI cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA. MANSIONE: CUOCO DI CUCINA TOSCANA E SENESE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14753 - BAR RISTORANTE di MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PREPARAZIONE PIATTI FREDDI E VELOCI IN AUTONOMIA E AIUTO AL CUOCO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14752 - AZIENDA MANUTENZIONE AREE VERDI di SIENA cerca APPRENDISTA GIARDINIERE. MANSIONE: MANUTENZIONE AREE VERDI, CREAZIONE NUOVI GIARDINI E MANUTENZIONE GIARDINI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18/30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, RICHIESTA PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14747 - AZIENDA AGRITURISTICA di SOVICILLE cerca AIUTO CUOCO. NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

RIF. 14742 – AZIENDA TERMOIDRAULICA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO/A ALLE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MAGAZZINO, VENDITA AL DETTAGLIO E PICCOLE CONSEGNE A DOMICILIO. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE DEL PACCHETTO OFFICE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14733 - PANIFICIO DI MONTERONI D’ARBIA cerca PASTICCERE ADD. ALLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA MODERNA, SEMIFREDDI, MIGNON, PASTICCERIA SECCA, TORTE E LIEVITATI E REALIZZAZIONI SPECIFICHE SU RICHIESTA DEI CLIENTI. DIPLOMA SUPERIORE SETT. ALBERGHIERO, NECESSARIA ESPERIENZA NEL RUOLO, CONOSCENZA DELLA PASTICCERIA E BUON GUSTO NELLA DECORAZIONE/ORDINE E CURA DEL DETTAGLIO, REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DELLA GELATERIA ARTIGIANALE, NECESSARIA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. ATTIVITA' FORMATIVE A CARICO DELL'AZIENDA PER AGGIORNAMENTO PERIODICO PER GARANTIRE STANDARD QUALITATIVI E CONOSCENZA DELLE NOVITA' DEL SETTORE

Rif. 14732 – PANIFICIO DI MONTERONI D’ARBIA cerca PANETTIERE IMPASTATORE CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: GESTIONE DI TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO (PREPARAZIONE E LAVORAZIONE IMPASTI FINO ALLA COTTURA E SMISTAMENTO DEL PRODITTO FINITO). MANSIONE: PANETTIERE IMPASTATORE ADD. ALLA PRODUZIONE, COMPILAZIONE E STAMPA DDT PER CONSEGNA. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO - PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, CONOSCENZE NELL'UTILIZZO DEL PC PER LA COMPILAZIONE E STAMPA DEI DDT PER LE CONSEGNE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Rif. 14713 – AZIENDA INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SIENA cerca OPERAIO TECNICO IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. GRADITO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. SETTORE IMPIANTISTICA), NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 14641 – AZIENDA DI SIENA cerca TIROCINANTE ADD. ALLA VENDITA DI TENDE E INFISSI. MANSIONE: ASSISTENZA ALLA CLIENTELA, ELABORAZIONE PREVENTIVI, RICEVIMENTO MERCI, GESTIONE MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, ABILITA' NELLA RELAZIONE CON I CLIENTI E ABILITA' MANUALI (RILEVAZIONE MISURE E UTILIZZO SEMPLICI CACCIAVITE), PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI (INIZIO TIROCINIO GENNAIO 2022)

Rif. 14608 – AZIENDA DI ASCIANO cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO CON ESPERIENZE NEL SETTORE INDUSTRIALE. MANSIONE: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICO DI IMPIANTI INDUSTRIALI. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE MECCANICO O ELETTROMECCANICO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE NEL SETTORE INDUSTRIALE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE (PREFERIBILE PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14605 – OFFICINA AUTO DI SIENA cerca APPRENDISTA MECCANICO. MANSIONI: MECCANICO DI AUTOVEICOLI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE, GRADITE PICCOLE ESPERIENZE DI LAVORO O TIROCINIO NEL SETTORE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14594 – AZIENDA METALMECCANICA DI RAPOLANO TERME cerca SALDATORE SETTORE METALMECCANICO. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A RAPOLANO T.ME, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI PROROGABILI, ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 13788 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONI: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI NEL VIGNETO E MANSIONI DI TRATTORISTA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO DI TRATTORISTA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE)



OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

Rif. 14983 COB – AZIENDA SETTORE FINANZIARIO DI SIENA cerca ANALISTA DI BUSINESS. SI OCCUPA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI PRODUTTIVI, ANALISI DEI PROCESSI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE. ANALISI DEI DATI EXCEL ED ELABORAZIONE GRAFICI. LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO E/O INGEGNERIA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE, OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, PATENTE B. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. ORARIO PART TIME, GIORNALIERO. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA LEGGE 68/99 ART.8

Rif. 14951 COB - AZIENDA MANUFATTURIERA DI SIENA cerca DISEGNATORE TECNICO CAD. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DA GENNAIO 2022 ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO. TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, CORSI FREQUENTATI: AUTOCAD 2D/3D, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT. B. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99

rif. 14945 COB – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca OPERAIO GENERICO CON MANSIONI DI PULIZIA, PICCOLE MANUTENZIONI E GUARDIANO NOTTURNO A TURNI. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) ORARIO FULL TIME, A TURNI, NOTTURNO. DIPLOMA DI LICENZA INFERIORE, PATENTE B. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI ( DISABILI) DELLA L.68/99 ART.8



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 14982 – RISTORANTE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PREPARAZIONE DELLA LINEA IN CUCINA, SUPPORTO AL CUOCO. PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@antonimax.it

Rif. 14981 – IMPRESA EDILE DI MONTALCINO cerca APPRENDISTA MANOVALE EDILE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, NECESSARIA FORZA FISICA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@impresaedilemartelli.it

Rif. 14979 - RISTORANTE DI MONTALCINO cerca PIZZAIOLO CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: ilgrifo@ilgrifo.com

Rif. 14976 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI, CONDUZIONE TRATTORI E MEZZI AGRICOLI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTA POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI, PREFERIBILE POSSESSO PATENTINO PRODOTTI FITOSANITARI, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: rodani@chianticlassico.com

Rif. 14975 - RISTORANTE DI MONTALCINO cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME. Email: ilgrifo@ilgrifo.com

Rif. 14974 – RISTORANTE DI MONTALCINO cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME SPEZZATO. Email: ilgrifo@ilgrifo.com

Rif. 14970 - RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA CUCINA - AIUTO AL CUOCO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: info@lucalastilla.it

Rif. 14969 – RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME. Email: info@lucalastilla.it

Rif. 14968 – FAMIGLIA DI SIENA cerca OPERATORE SOCIO SANITARIO O FISIOTERAPISTA CON ESPERIENZA E FORZA FISICA. MANSIONE: IGIENE PERSONALE A GIOVANE DISABILE, UTILIZZO DEL SOLLEVATORE, AIUTO NELLE VARIE ATTIVITA'. NECESSARIA ESPERIENZA E COMPETENZE NELL'ACCUDIMENTO DI PERSONE DISABILE, POSSESSO PAT.B, NECESSARIA FORZA FISICA. CONTRATTO A T. DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO: CIRCA 20/24 ORE A SETTIMANA (2 ORE LA MATTINA E 2 ORE LA SERA), NON CONVIVENZA. Email: maria.benocci75@gmail.com

Rif. 14963 – COOPERATIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS. Email: mutinellielena@gmail.com

Rif. 14958 – STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO TERME cerca ESTETISTA MASSAGGIATRICE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. RICHIESTA ESPERIENZA COME ESTETISTA MASSAGGIATRICE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/724070 Email: m.chabloz@aqvai.com

Rif. 14950 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE/A CON BUONA CONOSCENZA DEL VINO PER LA STAGIONE 2022. Email: info@pensieridicavatina.pl

Rif. 14949 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca RECEPTIONIST PER LA STAGIONE 2022. Email: info@pensieridicavatina.pl

Rif. 14948 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE DELL’AGRITURISMO PER LA STAGIONE 2022. Email: info@pensieridicavatina.pl

Rif. 14947 - STRUTTURA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO PER LA STAGIONE 2022 PER IL RISTORANTE INTERNO ALL'AGRITURISMO (APERTO ANCHE AGLI ESTERNI). Email: info@pensieridicavatina.pl

Rif. 14946 – IMPRESA DI PULIZIE DI MONTERIGGIONI cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE (pulizie e sanificazione ambientale) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. RICHIESTA ESPERIENZA E PAT.B E AUTO. Telefono: 0577379157 Email: info@allcleansanex.it

Rif. 14929 – AZIENDA SETTORE MEDICALE DI GAIOLE IN CHIANTI cerca APPRENDISTA ADD. LOGISTICA E MAGAZZINO MANSIONE: RICEZIONE MERCI, STICCAGGIO MERCI IN MAGAZZINO, EVASIONE ORDINI E SPEDIZIONI, RACCORDO CLIENTI E RAPPORTI CON UFFICIO COMMERCIALE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA O LAUREA, PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. INVIARE EMAIL risorseumane@htd-medical.it

Rif. 14923 – STRUTTURA RICETTIVA DI CHIUSDINO cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, GESTIONE CONTATTI CON I FORNITORI, CONTABILITA' DI BASE. LAUREA NEL SETTORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CHIUSDINO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 3 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO). INIZIO CONTRATTO FEBBRAIO 2022. INVIARE EMAIL filippo@borgosantopietro.com

Rif. 14838 - AZIENDA MANUFATTURIERA DI ASCIANO cerca APPRENDISTA DISEGNATORE TECNICO CAD 2/3D. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE TECNICO INDUSTRIALE, CONOSCENZA DEL PROGRAMMA CAD. CONTRATTO DI APPRENDISTATO FULL TIME. Email: lorenzo.vessichelli@comeasiena.it

Rif. 14806 – PARRUCCHIERE DI SIENA cerca PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI PARRUCCHIERE RICHIESTO POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PARRUCCHIERE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA DA DEFINIRE) CON ORARIO FULL TIME INVIARE EMAIL fanettichiara@yahoo.it OPPURE TEL 0577/596022

Rif. 14557 – AZIENDA DI MONTERONI D’ARBIA cerca ELETTRICISTA ESPERTO. PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONI A T.INDETERMINATO. Telefono: 0577/374243

Rif. 14895 – FAMIGLIA DI SIENA cerca COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ORARIO PART TIME DI (25 O 30 ORE A SETTIMANA) CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE. NECESSARIA PAT.B. ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI (4/5 ORE AL GIORNO DAL LUN AL SAB), DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA. Telefono: 328/1448760

Rif. 14884 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA CUCINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022). CONTRATTO A CHIAMATA NEL PERIODO NATALIZIO. Email: info@villadisotto.it

Rif. 14883 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME, CONTRATTO A CHIAMATA PER IL PERIODO NATALIZIO. Email: info@villadisotto.it

Rif. 14882 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERA AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE FULL TIME PER IL PERIODO NATALIZIO, CONTRATTO A CHIAMATA. Email: info@villadisotto.it

Rif. 14880 – AZIENDA AGRICOLA di SIENA cerca ADDETTO CURA DEI CAVALLI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLE VARIE ATTIVITA' IN STALLA (PULIZIE DELLA STALLA, CURA DEI CAVALLI, SUPPORTO VARIE ATTIVITA' INERENTI L'ALLEVAMENTO). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE NELL'ALLEVAMENTO DI CAVALLI), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: agricolarenaccinosrl@yahoo.it

Rif. 14794 – IMPRESA DI PULIZIE DI MONTALCINO cerca GOVERNANTE AI PIANI CON ALMENO DUE ANNI DI ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: RIASSETTO E PULIZIE, GESTIONE DELLE CAMERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/DECEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME. Email: amministrazione@lsxenia.com

Rif. 14847 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - PART TIME DI 15 ORE SETTIMANALI. MANSIONE: PULIZIE PRESSO ABITAZIONI PRIVATE E STIRARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO, LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE SETTIMANALI. ORARIO DI LAVORO: IL LUN. 14/17, MART E VEN 13/15, GIOV. 8.30/12.30. Telefono: 370/3019267 Email: titaniamultiservizi@gmail.com

Rif. 14808 - TAVOLA CALDA DI SIENA cerca ADDETTA/O BANCONE CON ESPERIENZA. PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE PAT.B E AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A CHIAMATA DI 1 MESE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/289089 Email: prettosiena@gmail.com

Rif. 14807 – TAVOLA CALDA DI SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA, PREPARAZIONE TAGLIERI, FOCACCE E SCALDARE PRODOTTI DI GASTRONOMIA, SUPPORTO NELLE PULIZIE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A CHIAMATA PER UN MESE CON LA POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 0577/289089 Email: prettosiena@gmail.com

Rif. 14712 - AZIENDA IDRAULICA DI SIENA cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'INSTALLAZIONE CALDAIE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E PROVINCIA DI SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO, ORARIO FULL TIME. EMAIL gennai.m@libero.it

Rif. 14624 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE AD. VENDITA STRUMENTI PER UFFICIO. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI E BORSA DI 500 EURO LORDI MENSILI. Email: ilaria@cancellisrl.it

Rif. 14572 – AZIENDA DI TRASPORTI CERCA AUTISTI SCUOLABUS CON PATENTE D CQC CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. ZONA DI LAVORO: TRATTA SIENA/VALDELSA. RICHIESTO POSSESSO PATENTE D CQC, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NELLA GUIDA DI AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 32 ORE SETTIMANALI OPPURE FULL TIME (DAL LUN AL VEN). Email: segreteria@bybusviaggi.it

Rif. 14530 – SOCCORSO STRADALE DI SIENA cerca AUTISTA DI CARROATREZZI CON PAT.C E CQC CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIO IL POSSESSO DI PAT.C E CQC. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT C E E CQC, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTOMUNITO, RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNA). Email: nuovaminuccisrl@virgilio.it



Pubblicato il 11 dicembre 2021