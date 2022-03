Lavoro: le offerte del centro per l'impiego di Siena aggiornate al 12 marzo 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 15735 LAVANDERIA ZONA ASCIANO – cerca N.1 OPERAIO ADD. ALLA STIRATURA INDUSTRIALE, STIRATURA A MANGANO E CONTEGGIO BIANCHERIA PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE IN LAVANDERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME (DA CONCORDARE) A TURNAZIONE ORARIO DEI TURNI: I 6.30/13.10 DAL LUN AL SAB, 13.10/19.50 DAL LUN AL SAB

Rif. 15734 LAVANDERIA ZONA ASCIANO – cerca N.1 AUTISTA CON PAT C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: RITIRO BIANCHERIA E CONSEGNA BIANCHERIA PULITA IN SIENA E PROVINCIA PRESSO ALBERGHI E RISTORANTI NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (7 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15733 COOPERATIVA DI ASCIANO – cerca N.1 ADDETTO ALLA CERNITA MATERIALE DI RECUPERO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. SMISTAMENTO DI MATERIALI PROVENIENTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE DI 38 ORE SETTIMANALI

Rif. 15725 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 TUTTOFARE D'ALBERGO CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DEL GIARDINO, PULZIA E GESTIONE DELLA PISCINA, FACCHINAGGIO E PICCOLE MANUTENZIONI DEL B.& B. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI

Rif. 15724 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI (ORARIO SPEZZATO O A TURNAZIONE)

Rif. 15723 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca n.1 PERITO AGRARIO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE TECNICO IN TUTTE LE MANSIONI (VARIE LAVORAZIONI TECNICHE IN VIGNA E CANTINA) DIPLOMA DI PERITO AGRARIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO DI PATENTINO DI TRATTORISTA E MOVIMENTAZIONE DI MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA RICHIESTE CONOSCENZA INFORMATICHE DI BASE GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15722 AZIENDA DI PULIZIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI AMBIENTI CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA, ROSIA, SOVICILLE, CASTELLINA IN CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/30 ORE A SETTIMANA

Rif. 15721 RISTORANTE HOTEL DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: RIASSETTO E RIORDINO CAMERE E SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15720 RISTORANTE HOTEL DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVAPIATTI E PULIZIE DELLA CUCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15719 TRATTORIA DI RAPOLANO T.ME – cerca n.1 ADD. ALLA PULIZIA DELLA CUCINA MANSIONE: PULIZIE DELLA CUCINA E LAVAPIATTI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA ORARIO: DAL LUN AL SAB - DALLE 11.00 ALLE 16.00

Rif. 15718 RELAIS DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FACCHINO PORTABAGNI IN CAMERA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PICCOLE MANUTENZIONI, PULIZIE AMBIENTI COMUNI E DEL GIARDINO, CARICO E SCARICO BAGAGLI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15717 RELAIS DI CASTELNUOVO B.BA – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: RIASSETTO CAMERE/BAGNI E SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15703 AZIENDA AGRITURISTICA DI RAPOLANO T.ME – cerca n.1 APPRENDISTA O ADDETTO/A AL BACK OFFICE TURISTICO DELL'AGRITURISMO CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE ORGANIZZAZIONE, PRENOTAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, SUPPORTO AMM.VO E CONTABILE DIPLOMA O LAUREA (PREFERIBILE NEL SETTORE ECONOMICO) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI OTTIMA CONOSCOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA RAPOLANO TERME - PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO (CONTRATTO AGRICOLO) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15702 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO ALLA VENDITA, WINE TOUR, TOUR IN CANTINA E LAVORI DI BACK OFFICE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DEI VINI E DELLE VARIE FASI DI PRODUZIONE VINICOLA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE (FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, POLACCO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, NAVIGAZIONE INTERNET, EMAIL E GESTIONALI SEMPLICI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA APRILE A OTTOBRE, PROROGABILE FINO A DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15698 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA IN CUCINA TRADIZIONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO PREFERIBILE ESPERIENZA IN CUCINA TRADIZIONALE TOSCANA Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (da aprile a novembre) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ORARIO FULL TIME O PART TIME A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CANDIDATO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif. 15682 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N. 1 RAGIONIERE CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA CONTABILITA' DELL'AZIENDA EDILE E DELLA CONTABILITA' DEI CANTIERI EDILI DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NEL SETTORE DELLA CONTABILITA' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE NEL SETTORE DELLA CONTABILITA' IN EDILIZIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E TEAM SYSTEM) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE IN COLLOQUIO

Rif. 15680 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO O CAPO PARTITA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP POSSESSO ATTESTATO CORSO SULLA SICUREZZA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO SPEZZATO FULL TIME

Rif. 15678 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 RESPONSABILE CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE CASSA, COORDINAMENTO DEL LAVORO, SERVIZIO AI TAVOLI, ALLESTIMENTO BUFFET, PREPARAZIONE SERVIZIO PRIMA COLAZIONE, SERVIZIO BAR RICHIESTA ESPERIENZA DI ALMENO 1 ANNO NEL SETTORE PREFERIBILE CONOSCENZE NEL SETTORE VINO CONOSCENZA DEL MONDO DELLA CAFFETTERIA BUONA CONSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15676 STUDIO COMMERCIALE DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STUDI COMMERCIALI MANSIONE: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONTABILI DELLO STUDIO COMMERCIALE DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 8 MESI) CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI (DA CONCORDARE)

Rif. 15671 HOTEL DI RAPOLANO T.ME – cerca n.1 RECEPTIONIST CON PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CHCK IN/OUT DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 15658 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 PIZZAIOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: COTTURA IN FORNO A LEGNA, PREPARAZIONE IMPASTO, PREPARAZIONE LINEA, CONDIMENTO E COTTURA DELLA PIZZA, PULIZIE DELL'AMBIENTE DEDICATO ALLA PIZZERIA PREFERIBILE ESPERTIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO HACCP ABILITA' NELLA PREPARAZIONE DEI LIEVITI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 7 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15657 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 COMMIS DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE SALA, SERVIZIO AL CLIENTE, PULIZIE E RIASSETTO AMBIENTE A CHIUSURA DEL SERVIZIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA TEDESCA GRADITE CONOSCENZE NEL SETTORE DEL BAR E DEI COCKTAIL offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15656 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: VARI LAVORI IN CUCINA A SUPPORTO DEL CUOCO, PREPARAZIONE LINEA DEI SECONDI E ANTIPASTI IN AFFIANCAMENTO AL CUOCO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 15655 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SERVIZIO SALA, PREPARAZIONE SALA, PULIZIE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP POSSIBILITA' DI ALLOGGIO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15654 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE SECONDI, COTTURA CARNE, PREPARAZIONE CONTORNI E CUCINA TOSCANA, AIUTO NELLA PREPARAZIONE DEGLI ANTIPASTI E NELLE PREPARAZIONI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP POSSIBILITA' DI ALLOGGIO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15653 AZIENDA SERVIZI DI PULIZIE DI SIENA – cerca N. 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI INTERNI E SPAZI COMUNI DI UN CENTRO COMMERCIALE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI LAVAPAVIMENTI RICHIESTA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) PROROGABILE ORARIO PART TIME: SI LAVORA 2 ORE AL GIORNO (DALLE 19.00 ALLE 21.00) DAL LUN AL SAB

Rif. 15644 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: VARIE LAVORAZIONE IN VIGNA E IN CANTINA DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO PATENTINO PER GUIDA CARRELLI ELEVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 11 MESI CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15641 AZIENDA DI SERVIZI D MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. ALLA CONTABILITA' MANSIONI: SUPPORTO ALLA SEGRETERIA E CONTABILITA' NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DIPLOMA DI RAGIONERIA CONOSCENZE INFORMATICHE PER CANDIDARSI E' NECESSARIO NON AVER MAI AVUTE PREGRESSE ESPERIENZE NELLA MANSIONE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15640 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI AGRITURISMO E APPARTAMENTI CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15636 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTETSTATO HACCP GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15635 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (ORARIO FULL TIME SPEZZATO)

Rif. 15634 STRUTTURA RICETTIVA DI CHIUSDINO – cerca N.1 GIARDINIERE SPECIALIZZATO CON ESPERIENZA NELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI MANSIONE: ADD. ALLA COLTIVAZIONE DEGLI ORTAGGIO NELL'ORTO DELL'AZIENDA AGRICOLA MANSIONE: COLTIVAZIONE, CURA E SVILUPPO DELLE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE NECESSARIA ESPERIENZA COME ORTOLANO/GIARDINIERE NECESSARIA ABILITA' NELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TECNICI PER LA POTATURA E PER IL GIARDINAGGIO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2022) CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15612 AZIENDA NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CATERING DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 OPERAIO ADD. FACCHINAGGIO, TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONE: CARICO/SCARICO MERCI, CONSEGNA E MONTAGGIO ATTREZZATURE PER CATERING E PULIZIE NECESSARIA FORZA FISICA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA ED ORARIO FULL TIME

Rif. 15611 AZIENDA NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CATERING DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 IMPIEGATA/O ADD. ALLA CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE CON ORARIO PART TIMEMANSIONE: CONTABILITA' BANCHE, BOLLE E FATTURE, RECUPERO CREDITI, CONTABILITA' AZIENDALE, REGISTRAZIONI CONTABILI , GESTIONE AMM.VA DEL NOLEGGIONECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI PROGRAMMI DI CONTABILITA' DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO POSSESSO DIPLOMA DI RAGIONERIA) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15585 BAR PASTICCERIA DI SIENA – cerca N.1 ADD. AL BANCONE BAR - AIUTO IN CUCINA E PREFERIBILE AIUTO IN LABORATORIO DI PASTICCERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA IN LABORATORIO DI PASTICCERIA GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO P.TIME DI 24 ORE A SETTIMANA IL LAVORO SI SVOLGE ANCHE NEL WEEKEND

Rif. 15577 AZIENDA NEL SETTORE PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMM.VO CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALLE PAGHE E ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL SETTORE) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI

Rif. 15576 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: ADD. A TUTTE LE LAVORAZIONI IN VIGNA E IN CANTINA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE (GRADITO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MEZZI AGRICOLI E MULETTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO P.TIME DI CIRCA 35 ORE SETTIMANALI

Rif. 15575 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 15573 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 COMMESSO/A ADD. VENDITA IN ENOTECA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NEL TURISMO E NEL VINO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZE NEL TURISMO E NEL VINO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO/FRANCESE O SPAGNOLO) PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITO ATTESTATO DI SOMMELIER (AIS, FISAR, ONAV, ESET) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA) RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 15568 COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 ANIMATORE O EDUCATORE PROFESSIONALE CON ESPERIENZA MANSIONE: SUPPORTO A MINORI, ADULTI E PERSONE CON DISABILITA' POSSESSO DIPLOMA DI EDUCATORE PROFESSIONALE O ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E COMUNI LIMITROFI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 1 ANNO) CON ORARIO PART TIME DA CONCORDARE IN COLLOQUIO

Rif. 15567 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 15566 AZIENDA LAVORAZIONE LEGNAME DI BUONCONVENTO – cerca N.1 OPERAIO DI FALEGNAMERIA CON ESPERIENZA NEL TAGLIO DEL LEGNO MANSIONI: ADD. ALLA PRODUZIONE DI CASSETTE LEGNO PER APICOLTURA, PRODUZIONE CASSETTE PER IL VINO E OGGETTISTICA VARIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL LAVORO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15565 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE (PREF. ALBERGHIERO) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE ATTESTATO HACCP E FREQUENZA CORSO DI PRIMO SOCCORSO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE ESTIVO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (RIPOSO MARTEDI')

Rif. 15552 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON SUPPORTO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL'AGRITURISMO MANSIONE: CHECK IN/OUT, ACCOGLIENZA OSPITI, GESTIONE CONTABILITA' DI BASE, RAPPORTO CLIENTI/FORNITORI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONSOCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE NELLA CONTABILITA' PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15546 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/ AL RICEVIMENTO CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ASSUNZIONE CON SGRAVI PER L'AZIENDA DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITO POSSESSO ATTESTATO DI FREQUENZA A CORSO SULLA SICUREZZA E SUL PRIMO SOCCORSO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI ALBERGHIERI (CONOSCENZA DEL CHANNEL MANAGER) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE PREFERIBILE ASSUNZIONE CON SGRAVI

Rif. 15545 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 CAMERIRE/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE CAMERE, AREE COMUNI, SERVIZI E RAPPORTI CON LA LAVANDERIA REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE ELEMENTARI PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI

Rif. 15544 AZIENDA LAVORAZIONE METALLI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO ADD. ALLA RIFINITURA, PIEGATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE DEI METALLI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO (RIFINITURA, PIEGATURA LAMIERE) CON NOZIONI MECCANICHE offre PREFERIBILE ESPERIENZA COME OPERAIO METALMECCANICO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 15539 AZIENDA SETTORE PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE P.TIME DI NEGOZI IN SIENA CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 9 ORE A SETTIMANA

Rif. 15536 ALBERGO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: RIASSETTO E RIORDINO CAMERE E AMBIENTI COMUNI E SERVIZI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15533 AZIENDA RICEZIONE TURISTICA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE (7 CAMERE) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: PULIZIE CAMERE, BAGNI E AMBIENTI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO P.TIME DI CIRC A 12/15 ORE SETTIMANALI ORARIO INIZIO LAVORO: MATTINA DALLE 10.30 IN POI

Rif. 15528 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TRATTORISTA IN VIGNA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA RICHIESTO PATENTINO DI TRATTORISTA PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15527 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTI ALLE PULIZIE DI INTERNI (STRUTTURE RICETTIVE) PART TIME/FULL TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E AMBIENTI COMUNI IN STRUTTURE RICETTIVE LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO, MONTERONI D'ARBIA, ROSIA, SOVICILLE, CHIUSDINO, TAVERNE D'ARBIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO, MONTERONI D'ARBIA, ROSIA, SOVICILLE, CHIUSDINO, TAVERNE D'ARBIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME/FULL TIME DA DEFINIRE (NO RIPOSO SAB E DOM)

Rif. 15523 AZIENDA SERVIZI NEL TURISMO DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/ ALLE PULIZIE DI STRUTTURE RICETTIVE SU SIENA E SOVICILLE NECESSARIO POSSESSO REQUISITI PER ASSUNZIONE CON INCENTIVI PER L'AZIENDA (AVERE MENO DI 36 ANNI E NON AVERE AVUTO UN RAPPORTO A T.INDETERMINATO) NECESSARIO POSSESSO PAT B ED AUTOMUNITO LUOGO DI LAVORO: SIENA E SOVICILLE (SU SOVICILLE E' RICHIESTA DISPONIBILITA' UN PAIO DI VOLTE AL MESE) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI Le ore di lavoro sono prettamente svolte in mattinata (esempio 9 - 14.00)

Rif. 15514 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI DA CANTIERI, SPOSTAMENTO MEZZI E MATERIALI DA CANTIERI, SUPPORTO NEI LAVORI DI MURATURA E LAVORAZIONI EDILI MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI E TRASPORTO MEZZI DA CANTIERE, CONDUZIONE MEZZI PESANTI, LAVORI DI EDILIZIA E MURATURA POSSESSO PAT.C CQC (PREFERIBILE POSSESSO CARTA TACHIGRAFICA) - GRADITO POSSESSO PATENTI SUPERIORI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MULETTO, DI PALE MECCANICHE E DI ESCAVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15513 AZ. MATERIALI EDILI SIENA – cerca N.1 RAPPRESENTANTE - ADD. AL COMMERCIALE NEL CAMPO DEL SETTORE INFISSI/FALEGNAMERIA/CANTIERE NECESSARIA ABILITA' NELLA PRESA DELLE MISURE (A MANO E CON IL LASER)NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DEI VINI DELLA ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO 2022/GENNAIO 2023) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15502 RISTORANTE DI SOVICILLE – cerca N.1 CAMERIERE SALA RESPONSABILE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DEI VINI DELLA ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO 2022/GENNAIO 2023) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15495 AZIENDA NEL TURISMO DI CHIUSDINO – cerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO PULIZIE CAMERE E SPAZI COMUNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/NOVEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15493 RISTORANTE DI BUONCONVENTO – cerca N.1 CUOCO/AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE TAGLIERI/PIATTI FREDDI E APERITIVI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2022 (APRILE/NOVEMBRE) PROROGABILE ORARIO DI LAVORO FULL TIME (DAL MART ALLA DOM 18.00/01.00 CIRCA)

Rif. 15491 RISTORANTE DI BUONCONVENTO – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA - LAVORO SOLO SERALE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) PROROGABILE ORARIO FULL TIME SOLO SERALE (DALLE 18.00 ALLE 01.00 CIRCA) DAL MARTEDI' ALLA DOMENICA

Rif. 15488 HOTEL DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADD. ALLA MANUTENZIONE D’ALBERGO CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE ELETTRICHE, ELETTROTECNICHE, IDRAULICHE E EDILI DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE TECNICO PREFERIBILE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNI RICHIESTA DISPONIBILITA' ORARIA

Rif. 15460 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI LAVORO: STAGIONALE ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI - POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO A FULL TIME

Rif. 15448 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 ADDETTO/A ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E GESTIONE DEL MAGAZZINO / CONFEZIONAMENTO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELL'IMBOTTIGLIAMENTO/SCATOLAMENTO VINO E GESTIONE MAGAZZINO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL MULETTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/2022) PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

Rif. 15442 AZIENDA NELL’HOSPITALITY DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 ADDETTO/A A SERVIZI DI PULIZIE E CON MANSIONI DI CONCIERGE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZE INFORMATICHE CONOSCENZA SCOLASTICA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE (FINO A SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/30 ORE SETTIMANALI

Rif. 15440 RISTORANTE DI PIANELLA (CASTELNUOVO B.GA) – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVAPIATTI E AIUTO CUOCO IN RISTORANTE/PIZZERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: PIANELLA - CASTELNUOVO B.GA offre CONTRATTO STAGIONALE E ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15439 RISTORANTE DI PIANELLA (CASTELNUOVO B.GA) – cerca N.1 CUOCO DI RISTORANTE/PIZZERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA PIANELLA OFFCONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15438 RISTORANTE DI PIANELLA (CASTELNUOVO B.GA) – cerca N.1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15431 AZIENDA RISTORATIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15430 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLOA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15428 AZIENDA SETTORE VITIVINICOLO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI DI VINI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, DEGUSTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI A CLIENTI STRANIERI E ITALIANI POSSESSO DIPLOMA O LAUREA FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) GRADITO POSSESSO DEL DIPLOMA DI SOMMELIER RICHIESTA PASSIONE/INTERESSE PER IL MONDO DEL VINO PAT.B ED AUTO DISPONIBILITA' SALTUARIE A BREVI TRASFERTE PER PARTECIPARE A EVENTI O FIERE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15427 ALBERGO LUSSO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 RECEPTIONIST CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E ESPERIENZA NEL TURISMO LUSSO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, CHECK IN/OUT, GESTIONE PRENOTAZIONE, FRONT OFFICE E BACK OFFICE IN SETTORE LUSSO POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI ALBERGHIERI) PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA CONOSCENZA DEL TERRITORIO cerca CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15426 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca n.1 TRATTORISTA E POTATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONI CON MECCANICHE AGRICOLE E ESCAVATORI, TRATTAMENTI FITOSANITARI E POTATURE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI TRATTORISTA RICHIESTO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE E PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE ABILITA' NELLA GUIDA DI ESCAVATORI E POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI ESCAVATORI PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO DI 6 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15425 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca n.1 ADD. ACCOGLIENZA CLIENTI / DEGUSTAZIONI / VENDITA DIRETTA CON ESPERIENZA MANSIONE:ACCOGLIENZA CLIENTI, VISITE GUIDATE IN AZIENDA, DEGUSTAZIONE, VENDITA DIRETTA DEL VINO, SISTEMAZIONE SALA DEGUSTAZIONI POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE REQUISITO PREFERENZIALE BUONA CONOSCENZA DEL TEDESCO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE SI LAVORA ANCHE IL SAB E LA DOM

Rif. 15419 AZIENDA EDILE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 MANOVALE EDILE E/ PIASTRELLISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER CUI CI SI CANDIDA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MANOVALE EDILE O NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI PIASTRELLISTA PAT.B ED AUTO CANTIERI NELLE ZONE DI SIENA E PROVINCIA PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE NELLA GUIDA DI MULETTO E GRU offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15418 AZIENDA EDILE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 MURATORE E/O CARPENTIERE EDILE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MURATORE EDILE OPPURE NELLA MANSIONE DI CARPENTIERE EDILE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO SVOLGIMENTO LAVORO: CANTIERI DI SIENA E PROVINCIA REQUISITO PREFERENZIALE ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MULETTI E GRU offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI CIRCA 1 ANNO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15417 AZIENDA DI PULIZIE ZONA SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI UFFICI, NEGOZI E SERVIZI IGIENICI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLE MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 MESI PROROGABILE ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN 7.00/8.30 RICHIESTA DISPONIBILITA' OCCASIONALE ANCHE NELL'ORARIO 17/20

Rif. 15402 AZIENDA AGICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca n.1 OPERAIO AD. AL MAGAZZINO DI AZIENDA AGRICOLA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO DI AZIENDA AGRICOLA, CARICO/SCARICO MERCI, STOCCAGGIO MERCI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15396 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. PULIZIE PART TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE AMBIENTI COMUNI DELL'AZIENDA, SPAZI DELL'AGRITURISMO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO CIRCA) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE ORARIO A TURNAZIONE O SPEZZATO

Rif. 15394 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TRATTORISTA E ADD. AI LAVORI MANUALI NEI VIGNETI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN VIGNA DIPLOMA SUPERIORE GRADITO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN VIGNA NECESSARIA ESPERIENZA COME TRATTORISTA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO PER CONDUZIONE DI TRATTORI E ATTESTATO PER IDONEITA' ALL'UTILIZZO DI PRODOTTO FITOSANITARI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15391 RISTORANTE DI SIENA CENTRO – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (4 MESI) PROROGABILI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 18 ORE SETTIMANALI

Rif. 15369 AZ. LAVORAZIONI LAPIDEI DI RAPOLANO – cerca N. 1 OPERAIO ADD. ALLA CONDUZIONE DI FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ABILITA' NELLA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15368 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PATENTINO PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO UTILIZZO ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15367 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N. 1 TRATTORISTA E OPERAIO AGRICOLO ADD. ALLA PULITURA A VERDE DELLA VIGNA CON PREFERIBILI ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTO PATENTINO PER USO DI FITOFARMACI E PATENTINO PER GUIDA DI TRATTORIPREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PULITURA A VERDE E VENDEMMIA) GRADITO DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO RICHIESTO POSSESSO ABILITAZIONE PER GUIDA DI TRATTORI E ABILITAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI GRADITO POSSESSO PATENTINO PER LA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINE (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15366 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO PER LA POTATURA E LA MANUTENZIONE DEL VIGNETO REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15365 AZIENDA TURISTICA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A AL BANCONE DEL BAR/CAFFETTERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PAT B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) ORARIO FULL TIME SERALE (IL TURNO INIZIA INTORNO ALLE 17)

Rif. 15364 AZIENDA TURISTICA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) offre ORARIO DI LAVORO A TURNAZIONE (COLAZIONE/PRANZO E CENA) POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif. 15363 AZIENDA NEL SETTORE LEGNO DI RAPOLANO T.ME- cerca N. 1 OPERAIO ADD. ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO PER CARPENTERIA EDILE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI PER CARPENTERIA EDILE, MONTAGGIO INFISSI E PICCOLO ARREDAMENTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15353 SOCIETA’ AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 TIROCINANTE CONTABILE MANSIONI: CONTABILITA' FORNITORI, GESTIONE SCADENZE, RELAZIONE CLIENTI, ELABORAZIONE SOLLECITI, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI CONTABILI, QUADRATURA CASSA E ESTRATTI CONTO BANCA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE ALLA GARANZIA GIOVANI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE IN RAGIONERIA O CONTABILITA') PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCEL E PREFERIBILE CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15351 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SERVIZIO TAVOLI, SERVIZIO COLAZIONI, GESTIONE ORDINI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 6 MESI) CON ORARIO FULL TIME ED ORARIO A TURNAZIONE

Rif. 15350 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA ADD. ALLA PREPARAZIONE E SERVIZIO COLAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E SERVIZIO - PREPARAZIONE COLAZIONI, SISTEMAZIONE TAVOLI E PULIZIE DELLA SALA E AMBIENTI COMUNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME (35 ORE SETTIMANALI) POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO A FULL TIME

Rif. 15348 STRUTTURA TURISTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI ALTRE LINGUE STRANIERE GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO TABLET PER LE COMANDE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) ORARIO FULL TIME SPEZZATO (SOLO CENA) RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 15347 STRUTTURA TURISTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E DELLE ZONE COMUNE, GESTIONE DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO P.TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA SU 6 GIORNI A SETTIMANA (LA MATTINA A PARTIRE DALLA ORE 9.00)

Rif. 15346 STRUTTURA TURISTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 CUOCO/A DI RISTORANTE GOURMETCON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: CUCINA TOSCANA, SENESE E GRIGLIA RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE (COMANDE CON IL TABLET) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME (SOLO CENA) RIPOSO A TURNAZIONE

Rif.15321 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ORDINI, SERVIZIO SALA, PULIZIE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (ORARIO SPEZZATO: PRANZO E CENA) RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND

Rif. 15317 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15316 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15315 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 CAMERIERE AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME A TURNI

Rif. 15314 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15313 FAMIGLIA DI CASTELLINA IN CHIANTI – CERCA N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA PER IL SOLO MESE SI AGOSTO (NON CONVIVENTE) CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA VILLA ESTIVA, LAVARE E STIRARE PER IL PROPRIETARIO DELLA VILLA (ANZIANO FACOLTOSO TOTALMENTE AUTONOMO) E CUCINARE (CUCINA ITALIANA) PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 40 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (INSERIRE NEL CV LE REFERENZE) PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SAPER CUCINARE CUCINA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (SOLO IL MESE DI AGOSTO) CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: DALLE 8.30 ALLE 19.30 IL LAVORO E' MOLTO BEN RETRIBUITO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CASTELLINA (ENTRO 20 KM DA CASTELLINA IN CHIANTI)

Rif. 15289 – COOP.VA SOCIALE DI ASCIANO – CERCA N.1 MULETTISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA MOVIMENTAZIONE MATERIALI PER LINEA DI CERNITA IMPIANTO, ADD. ALLA GUIDA DI MEZZI DI CANTIERI ((PALE, RAGNI, MULETTI) NECESSARIA ABILITAZIONE/PATENTINO PER LA GUIDA DI MEZZI DI CANTIERI

Rif. 15287 – AZIENDA EDILE DI SAN QUIRICO D’ORCIA CERCA N.1 TECNICO DI CANTIERE EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONI: GESTIONE EDILE DEL CANTIERE, GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEGLI STATI DI AVANZAMENTI, GESTIONE DELLE COMMESSE PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN ACHITETTURA O INGEGNERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATI SULLA SICUREZZA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRESFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO FULL TIME

Rif. 15285 - RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI CERCA N.1 AIUTO CUOCA/O E AIUTO LAVAPIATTI CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO CUOCA IN CUCINA TOSCANA CREATIVA, VELOCITA' NELLA REALIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE COMANDE, PULIZIE DELLA CUCINA/STOVIGLIE, PREPARAZIONE ANTIPASTI E DOLCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI

Rif. 15261 – HOTEL DI SAN QUIRICO – CERCA N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (GRADITA) OFFRE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SETTIMANALE

Rif. 15247 STRUTTURA TURISTICA DI CHIUSDINO – CERCA N.1 BARISTA CON ESPERIENZA E ADD. ALLA PREPARAZIONE DEL BANCONE PANINOTECA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE MANSIONE: GESTIONE BANCONE BAR/CAFFETTERIA, PREPARAZIONE PANINI E TAGLIERI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP ABILITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE PER LA PREPARAZIONE DI TAGLIERI OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIO

Rif. 15240 HOTEL DI SAN QUIRICO – CERCA N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (DELLA DURATA DI CIRCA 7 MESI) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO E A TURNAZIONE

Rif.15211 AGRITURISMO IN ZONA GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N.1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIE CAMERE DELL'AGRITURISMO MANSIONE: PREPARAZIONE DEL BUFFET COLAZIONI, SERVIZIO AL TAVOLO, SISTEMAZIONE SALA, PULIZIE CUCINA E CAMERE E SPAZI COMUNI, CAMBIO BIANCHERIA DELLE CAMERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E STRUMENTI PER LA PULIZIA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME NON SI RIPOSA NEL WEEKEND

Rif. 15210

OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

Rif.15778 COB AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 Impiegato contabile. Registrazione fatture attive e passive, registrazione prima nota e riconciliazione estratto conto bancario. Diploma di Ragioneria o simili Conoscenza della lingua inglese Buona conoscenza del pacchetto Office Abilità nell'apprendimento di programmi di contabilità Patente B e auto munito offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 20 ore/sett, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15771 COB AZIENDA DI MANUTENZIONE – cerca n.1 Impiegato amministrativo Gestione dei processi contabili, amministrativi e finanziari; gestione operativa e tecnica di cantiere, - Diploma di Ragioneria, Laurea in Economia e Commercio, Diploma di Geometra/ Perito Agrario/ Laurea in Scienze Forestali - Ambientali e/o Laurea in Agronomia Conoscenza della Lingua Italiana - Ottime conoscenze di Excel e dei principali applicativi Office - Patente B con auto propria offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario Full Time, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15763 COB AZIENDA SET IDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 Magazziniere Diploma di scuola superiore Diploma di scuola superiore Conoscenza base di Office Patente b con auto propria offre Contratto a tempo indeterminato Orario part time 30 ore/sett, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15728 COB AZIENDA V ITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 Operaio agricolo con mansioni di manovalanza in vigneto. Patente B e auto munito offre Contratto a tempo determinato (min. 6 mesi) Orario full time, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15684 COB AZIENDA SETT. FARMACEUTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 Perito chimico addetto al reparto produttivo Laurea in chimica o simili Richiesta esperienza nel settore Richiesta conoscenze informatiche OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time, giornaliero a turni - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) ART.18 L.68/99

Rif. 15681 COB AZIENDA SETT. FARMACEUTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 Perito chimico addetto al reparto produttivo Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Diploma di scuola superiore Richiesta esperienza nel settore Richieste conoscenze informatiche OFFRE Orario full time, giornaliero, a turni - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 15675 COB AZIENDA SETT. FARMACEUTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 Manutentore meccanico Diploma di scuola superiore Richiesta esperienza nel settore Richieste conoscenze informatiche Preferibile attestato "addetto manutenzione linee" OFFRE Contratto a tempo determinato (minimo 6 mesi) Orario full time, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15535 COB AZIENDA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DI SIENA – cerca N.1 Commesso di banco Assistenza di base alla clientela (accogliere i clienti in entrata e in uscita alla cassa, evadere le richieste dei clienti): rifornimento degli scaffali; rifornimento del banco ortofrutta patente B offre Contratto a tempo determinato (min 6 mesi) Orario full time, a turni- iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 15476 COB AZIENDA MANUTENZIONE VERDE DI RADICONDOLI - cerca N.1 Giardiniere manutentore del verde Conoscenza della lingua italiana Patente B e auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time, giornaliero Giorno di riposo: Sabato e Domenica - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15275 COB AZIENDA SETT. FARMACEUTICO DI SOVICILLE – cerca N.1 ESPERTO CONTABILE Mansioni: fatturazione, registrazioni, liquidazione IVA gestione banche Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Giurisprudenza Conoscenza della lingua inglese Ottima conoscenza del pacchetto Office patente B con auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 15726 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA SI LAVORA SOLO 1 GIORNO A SETTIMANA (IL LUNEDI') DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE (FRANCESCE O TEDESCO) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 12 ORE A SETTIMANA (SI LAVORA SOLO IL LUNEDI' PER SOSTITUIRE IL PERSONALE IN RIPOSO) Email simonecolombozalambani@gmail.com 393/8248560 (SIMONE COLOMBO)

Rif. 15701 Azienda Edile di Siena – cerca n.1 GEOMETRA DI CANTIERE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE TECNICA DEL CANTIERE, COORDINAMENTO PERSONALE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' DI CANTIERE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE DI GEOMETRA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA E DI GROSSETOBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E EXCEL, PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email maria.rusillo@libero.it 340/8238757 (MARIA RUSILLO)

Rif. 15668 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE ESPERIENZA NELLA TENUTA IN AUTONOMIA DELLA CONTABILITA' DI AZIENDE (REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA NOTA, RICONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO BANCARIO) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Email a.burchi@ciasiena.it Tel 0577203743

Rif. 15667 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA AI PIANI AUTOMUNITA E RESIDENTE ZONE LIMITROFE Zona lavoro: Hotel in zona Pontignano a 10 km da Siena. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO POSSESSO PAT.B E AUTOMINITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email annuncicooperativa291@gmail.com Tel.0557095866

Rif. 15643 HOTEL LUSSO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. AI TRATTAMENTI ESTETICI NECESSARIO DIPLOMA DI ESTETISTA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME Email info@spaltenna.it Tel 0577/749683

Rif. 15642 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIA DELLE PISCINE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI IN PISCINA, SISTEMAZIONE LETTINI, PULIZIE DEGLI AMBIENTI ESTERNI E DEL BORDO VASCA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email eventi@modanella.com Tel.0577/704604

Rif. 15621 AZIENDA TERMOIDRAULICO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@fratellimilanesi.it Tel 3351255025

Rif. 15619 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIA (camera con bagno) Stipendio base più ore extra pagate + extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134

Rif. 15618 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO UNICO PER PICCOLA OSTERIA CON CUCINA TOSCANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA Lo stipendio dipende dall'esperienza lavorativa; saranno comunque pagate le ore lavorate. eventuale extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134

Rif. 15613 RISTORANTE DI MONTERIGGGIONI – cerca N.1 CUOCA/O CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME Email/Tel. 0577/920862info@letorrimonteriggioni.it

Rif. 15589 HOTEL LUSSO ZONA MONTALCINO – cerca LAVAPIATTI e FACCHINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2022 CON ORARIO FULL TIME email hr@castellodivelona.it

Rif. 15580 AGENZIA DI ANIMATORI – cerca ProfessioneAnimatore per la stagione Invernale ed Estiva, 1200 Animatori e Animatrici con e senza esperienza nei RUOLI: Animatori generici, Animatori di contatto, Animatori balli di gruppo, Animatori miniclub, Responsabili miniclub, Istruttori fitness e zumba, Istruttori Sportivi, Dj e Tecnici Audio Luci, Attori e cabarettisti, Artisti circensi, Cantanti, Capi animazione, Responsabili diurna, Ballerini, ballerine e coreografi, Babysitter, Hostess, Promoter, Fotografi DESTINAZIONI: Hotel, Villaggi turistici e Campeggi in Italia e all'estero OFFRIAMO: vitto, alloggio e stipendio PER CANDIDARTI: invia il tuo curriculum tramite questo portale oppure per email a info@professioneanimatore.com

Rif. 15574 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 ESTETISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: EPILAZIONE, MANICURE, PEDICURE, MASSAGGI NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE PAT.B ED AUTONIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (7 MESI – PROROGABILE) ORARIO DI LAVORO: FULL TIME Email ciprici1@gmail.com Tel 339/4013294

Rif. 15553 AZIENDA COMMERCIO PRODOTTI DI CANCELLERIA SU SIENA – cerca N.1 AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO CON PARTITA IVA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO P.IVA O DISPONIBILITA' AD APRIRE P.IVA CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO DI AGENZIA CON FISSO E PROVVIGIONI Email risorse.umane@geycart.it TEL 0374 837059

Rif. 15526 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI MONTALCINO – CERCA N.1 CAMERIERE SALA E SUPPORTO AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E AIUTO NELLA PULIZIA DELLE CAMERE DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME Email foresteria.castelgiocondo@frescobaldi.it Tel 0577/841320

Rif. 15525 AZIENDA PRODOTTI PER EDILIZIA SIENA – CERCA N.1 RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO NEL SETTORE EDILE MANSIONE: PROCACCIATORE NUOVI CLIENTI E FORTIFICAZIONE DEI VECCHI CLIENTI NEL SETTORE EDILE O PRODOTTI PER L'EDILIZIA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RETRIBUZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI) EMAIL segreteria@saliegiorgi.it

Rif. 15524 AZIENDA LAVORAZIONE FERRO DI SAN QUIRICO – CERCA N.1 OPERAIO SALDATORE IN FERRO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVORAZIONE IN FERRO E SALDATURA PER ARREDO GIARDINO IN FERRO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ABILITA' NELLA SALDATURA FERRO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@gaiaferroforgiato.it

Rif. 15522 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 ADDETTO AL NOLEGGIO E LAVAGGIO AUTO MANSIONI: ADD. ALLA RELAZIONE CLIENTI, STIPULA PATTI DI NOLEGGIO, CONSEGNA RICONSEGNA MEZZI (AUTO E FURGONI), VERIFICA LIVELLI DEL MEZZO RICONSEGNATO, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO MEZZI IN NOLEGGIO RICHIESTE MINIME CONOSCENZE MECCANICHE PER CONTROLLO LIVELLI RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE NECESSARIA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@mariottininoleggio.it 3482553659

Rif. 15516 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO VINO (GRADITE COMPETENZE DI SOMMELIER), PULIZIE E CURA DELLA SALA, GESTIONE DEI RIFORNIMENTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@tenutacorsignano.it 333/8539666

Rif. 15515 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI) PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIO POSSESO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) Email info@tenutacorsignano.it 333/8539666

Rif. 15504 CENTRO ESTETICO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA POSSESSO DI QUALIFICA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITE CONOSCENZA LINGUA INGLESE O ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE CAPACITA' INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (DA DEFINIRE IN COLLOQUI - ALMENO 4/5 ORE A SETTIMANA) Email infoesteticakalypso@gmail.com 0577/349404

Rif. 15494 RELAIS DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 RECEPTIONIST DIURNO E NOTTURNO CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DEL GESTIONALE ERICSOFT offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DIURNO E NOTTURNO A TURNAZIONE) Email direzione@vignale.it

Rif. 15487 AZIENDA AGRITURISTICA DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA, PREPARAZIONE SALA E GESTIONE COMANDE E ORDINI SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA BUONA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PREFERIBILE POSSESSO DELLA QUALIFICA DI SOMMELIER offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE NO ALLOGGIO Email degustazione@brancaia.it 0577741263

Rif. 15246 RISTORANTE DI SOVICILLE – CERCA N.1 CAPOSALA SOMMELIER CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E ABBINAMENTI VINO NE CESSARIA ESPERIENZA COME CAPO SALA E BUONE CONOSCENZE DEL MONDO DEL VINO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MOLTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP SOMMELIER E CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO E DEGLI ABBINAMENTI OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME (IN GENERALE CENA) POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO Email info@lasostadelcavaliere.com 0577/343026

Rif. 15474 RISTORANTE/AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO COLAZIONI, PRANZO E CENA NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA BUONA CONOCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA, GAIOLE IN CHIANTI, ZONA PIANELLA E MONTAPERTI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE LUNGO (APRILE 2022/GENNAIO 2023) CON ORARIO FULL TIME Email info@villadisotto.it

Rif. 15473 RISTORANTE/AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, SPAZI COMUNI E PISCINE RICHIESTA UN PO' DI FORZA FISICANECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FORZA FISICA CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (IN GENERE LA MATTINA) RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SALTUARIAMENTE ANCHE IL POMERIGGIO Email info@villadisotto.it

Rif. 15469 RISTORANTE/AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, SPAZI COMUNI E PISCINE RICHIESTA UN PO' DI FORZA FISICA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FORZA FISICA CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (IN GENERE LA MATTINA) RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SALTUARIAMENTE ANCHE IL POMERIGGIO Email info@villadisotto.it

Rif. 15468 NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O CON ESPERIENZA IN VENDITA ABBIGLIAMENTO DONNA CURVY RICHIESTA ESPERIENZA NELLA VENDITA ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA E PREFERIBILE VENDITA ABBIGLIAMENTO CURVY NECESSARIA ESPERIENZA NELLA VENDITA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI SOCIAL NETWORK (CURA DELLA VENDITA ON LINE OLTRE CHE IN PRESENZA) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART.TIME (IN GENERE SI LAVORA UN GIORNO SI E UNO NO IN ALTERNANZA ALL'ALTRA COMMESSA) Email info@villadisotto.it

Rif. 15464 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 LAVAPIATTI PER AGRITURISMO - RISTORANTE APERTO AGLI OSPITI INTERNI E ESTERNI DELL'AGRITURISMO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO Email reception@pensieridicavatina.pl Tel 0577550070

Rif. 15463 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 LAVAPIATTI PER AGRITURISMO - RISTORANTE APERTO AGLI OSPITI INTERNI E ESTERNI DELL'AGRITURISMO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO Email reception@pensieridicavatina.pl Tel 0577550070

Rif. 15461 FAMIGLIA DI ASCIANO – cerca N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA CON ESPERIENZA (FAMIGLIA DI 4 PERSONE) MANSIONE: PULIZIE DI UNA GRANDE CASA, LAVARE E STIRARE E TALVOLTA CUCINARE, OCCUPARSI DI DUE CANI DI FAMIGLIA, PULIZIE DELLA ZONA ESTERNA DELLA CASA AIUTO NELLA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLA FARMACIA DI FAMIGLIA NECESSARIO INSERIRE NEL CV LE REFERENZE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO NECESSARIO INVIARE CV CON REFERENZE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 8.30/12 E 15.30/20 circa I GIORNI DI RIPOSO SONO DA CONCORDARE Email farmelena@alice.it Tel 3337412286

Rif. 15437 AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA – cerca n.1 APPRENDISTA O ELETTRICISTA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ELETTRICISTA ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO A T. DETERMINATO (CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM Email info@sagisiena.it Tel 0577/281477

Rif. 15416 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.2 CUOCHI PER L'ORGANICO DELLA CUCINA MOLTO GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO PRESSO LA STRUTTURA offre PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO STAGIONALE DA APRILE A NOVEMBRE CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI ALLOGGIO PRESSO LA STRUTTURA Email marchino2610@yahoo.it Tel 3336565528

Rif. 15362 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NELLE MENSE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE DELLA MALATTIA DEL CUOCO) PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI Email info@comunitaepersonainfanzia.it 0577/1781738

Rif. 15361 AZIENDA DI SERVIZI DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTI ALL'ASSISTENZA DI BASE E OPERATORI SOCIO SANITARI Luogo di lavoro: Montalcino (SI) POSSESSO ATTESTATO ADB E OSS PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ZONA DI LAVORO: MONTALCINO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email curriculum@artami.itcurriculum@artami.it

Rif. 15345 – AZIENDA TELECOMUNICAZIONE DI SIENA – cerca n.1 ADDETTO/A AL COMMERCIALE PER ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI SU SIENA E PROVINCIA MANSIONE: VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLE TESTATE RADIO, TV, WEB DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, CONOSCENZA SOCIAL, SITI WEB RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILI A 12 MESI) ORARIO FULL TIME RETRIBUZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI Email elena@pianigianirottami.it

Rif. 15342 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca n.1 IMPIEGATA ADD. AMMNISTRAZIONE E SEGRETERIA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE CORSI FINANZIATI FSE E PRS MANSIONE: FRONT OFFICE CON UTENZA, CONTATTO CON AZIENDE, MANSIONI AMMINISTRATIVE, GESTIONE CORSI, RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PREVISTE POSSESSO DIPLOMA O LAUREA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO IMPORTANTE SAPER RENDICONTARE LE ATTIVITA' DEI CORSI FINANZIATI CON FONDI FSE E PSR BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI CORSI ONLINE - UTILIZZO DI PIATTAFORME MEET E ZOOM) PREFERIBILE CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 3 MESI PROROGABILI A 6 E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 21 ORE A SETTIMANA Email info@aevetruria.it

Rif. 15339 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 OPERAIO AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA E CANTINA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: DOMENICA Email roccadimontegrossi@chianticlassico.com 0577/747977 327/7315535

Rif. 15325 – COPP.VA SOCIALE DI SIENA – cerca n.1 EDUCATORE PROFESSIONALE CON ESPERIENZA MANSIONE: interventi educativi con disabilità adulta DIPLOMA O LAUREA SPECIFICA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email cooperativasocialevalledelsole@gmail.com 0577948089

Rif. 15324 - COOP.VA SOCIALE DI SIENA – cerca n.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO - Interventi con disabili adultiì NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME Email cooperativasocialevalledelsole@gmail.com 0577948089

Rif. 15320 – AZIENDA SET.IDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O IDRAULICO CON ESPERIENZA MANSIONI: IDRAULICO, ADD. ALLA MANUTENZIONE E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATANECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PREFERIBILE CAPACITA' NELLA SALDATURA/TUBISTA NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T. DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA) ORARIO DI LAVORO FULL TIME TEL.0577/281477 info@sagisiena.it

Rif.15298 – AZIENDA SETTORE TRASPORTO MERCI E PERSONE DI CASTELNUOVO B.GA - cerca N.1 Rif.15273 – AZIENDA ANIMAZIONE – cerca N.1 ANIMATORE TURISTICO MANSIONE: SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO ALL'INTERNO DI VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA I candidati possono visitare la pagina www.yfgroup.it PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA INVIARE CV CON FOTO NECESSARIA CAPACITA' DI RELAZIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO IL VILLAGGIO PRINCIPALE E' NEL COMUNE DI PIOMBINO MA L'ANIMAZIONE SI SVOLGERA' IN VARIE STRUTTURE ITALIANE (TOSCANA E ALTRE REGIONI ITALIANE) OFFRE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: SABATO) VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO SONO COMPRESI NEL CONTRATTO Email selezioni@yfgroup.it

Rif 15243 AZIENDA DI PULZIE DI BUONCONVENTO – cerca n.1 OPERAIA GENERICA PULIZIE AMBIENTI NECESSARIA PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Email info@papinifabio.it

Rif.15208 – FALEGNAME DI MONTERONI D’ARBIA - cerca N.1 OPERAIO IN FALEGNAMERIA (RESTAURO INFISSI) MANSIONI GENERICHE IN UNA FALEGNAMERIA ARTIGIANALE POSSESSO PAT.B ED AUTO GRADITA QUALCHE ESPERIENZA IN FALEGNAMERIA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (UN MESE CIRCA PER SOSTITUZIONE MALATTIA) CON ORARIO FULL TIME Telefono 340/7155409 Email artelibera2017@gmail.com

Rif.15194 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca MAITRE DI SALA CON ESPERIENZA IN SALA RISTRORAZIONE 4 STELLE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE NEL TURISMO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it

Rif.15193 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca CHEF DE RANG CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO CLIENTI PER LE COLAZIONI E IN SALA cerca NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. NE L TURISMO) PAT.B ED AUTO NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO CONOSCENZE INFORMATICHE (PER LA GESTIONE DELLE COMANDE/ORDINI) OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it

Rif.15192 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA /COMMIS CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO CLIENTI COLAZIONI E IN SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL TURISMO) PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI BASE DEL TEDESCO OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it

Rif.15180 – AZIENDA AGRICOLA DI SIENA cerca WINE EXPORT - AMMINISTRAZIONE VINO, GESTIONE MAGAZZINO, REGISTRI CLIENTI, CERTIFICAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI MANSIONE:ORDINI ITALIA/ESTERO, GESTIONE REGISTRI CERTIFICAZIONI, FATTURAZIONE VINO, QUADERNO DI CAMPAGNA, GESTIONE MAGAZZINO E ETICHETTE LAUREA (PREFERIBILE NEL SETTORE COMMERCIALE/RAGIONERIA O ENOLOGIA/AGRARIA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE IN AMBITO VINO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALE ARTEA) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZE DI ALTRE LINGUE STRANIERE OFFRE CONTTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI Email mania@latorrealletolfe.com

Rif.15179 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI - TRATTORISTA IN VIGNA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO - POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE RICHIESTO IL DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/747977

Rif.15170 – AZIENDA DI PULIZIE SIENA - ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - PART TIME DI 16/17 ORE SETTIMANALI MANSIONE: PULIZIE PRESSO ABITAZIONI PRIVATE E UFFICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 16/17 ORE SETTIMANALI ORARIO DI LAVORO: IL LUN. 14/16.30, MART E VEN 18/21, GIOV. 8.30/13.00, MERC 8.30/12.00 Telefono 370/3019267 Email titaniamultiservizi@gmail.com

Rif.15152 COOP.VA SOCIALE DI SIENA - ADDETTA ALLE PULIZIE P.TIME IN RESIDENZA PER ANZIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEPREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA DA DEFINIRE) E ORARIO PART TIME DA CONCORDARE IN COLLOQUIO Email bufalini@mediterraneacooperativa.it



Rif. 15148 – FAMIGLIA DI SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE con mansioni di assistenza a signore ipovedente non autosufficiente. Aiuto nel lavarsi, vestirsi preparazione pasti, somministrazione medicinali e compagnia. Possibilità di stanza privata. Necessaria esperienza nella mansione Richiesta buona conoscenza della lingua italiana Tempo determinato con possibilità di proroga e trasformaz. a t. indeterminato. Telefono: 3296046022

Rif. 15145 – SOCCORSO STRADALE DI SIENA cerca AUTISTA DI CARROATREZZI CON PAT.C E CON ESPERIENZA PREFERIBILE POSSESSO CQC O PATENTI SUPERIORI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO POSSESSO PAT C PREFERIBILE POSSESSO CQC GRADITO POSSESSO PATENTI SUPERIORI OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTOMUNITO RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNA). Email: nuovaminuccisrl@virgilio.it

Rif. 15125 – PIZZERIA DI SIENA cerca ADDETTO/A ALLA CONSEGNE PIZZE CON MOTORINO O SCOOTER IN SIENA. PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA VIABILITA' DI SIENA, POSSESSO PATENTE CHE ABILITA ALLA GUITA DI MOTOVEICOLI (50CC, 150 CC). CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/MAGGIO) CON ORARIO PART TIME DI 6/12 ORE SETTIMANALI (orario dalle 19,00 alle 21,30) Tel 333/7501916

Rif. 15122 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO AGRICOLO PER LA GESTIONE DI VIGNA E OLIVI CON ESPERIENZA E AUTONIMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA. NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE AGRARIO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: marco.giacopelli@pensieridicavatina.pl

Rif. 15319 AZIENDA VITIVINICOLA DI SIENA – cerca n.1 OPERAIO AGRICOLO P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. POTATURA VITI, OLIVI E ALBERI DA FRUTTO, SEMINA IN CAMPO APERTO NECESSARIA ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DI MACCHINE TECNICHE (DECESPUGLIATORI, MOTOSEGNA PER TAGLI LEGNA) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ABILITA' NELL'UTILIZZO DI MACCHINE TECNICHE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME (CIRCA 15 ORE SETTIMANALI ) L'ORARIO SARA' DEFINITO IN SEDE DI COLLOQUIO Email: sempliciluciano@alice.it

Rif. 15118 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO AGRICOLO PER ATTIVITA' DI GOVERNO CAVALLI, PULIZIA BOX E SPOSTAMENTO CAVALLI QUOTIDIANO. GRADITA ESPERIENZA RICHIESTO DOMICILIO SU SIENA O PROVINCIA PAT. B E AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA IL LAVORO E'DI 6 GIORNI A SETTIMANA, ORARIO 7-12 E 15-17 SALVO STRAORDINARI DISPONIBIILTA' RICHIESTA DA SUBITO INQUADRAMENTO OPERAIO AGRICOLO CON MESE DI PROVA E RINNOVO PER 4-5 MESI INIZIALI. Telefono: 0577363394 Email: scuderiamelissacipriani@gmail.com

Rif. 15105 - azienda del Gruppo Lavazza cerca consulentI per la zona di Siena e provincia ambosessi anche prima esperienza per progetto commerciale prodotti Lavazza. Si richiede attitudine a stare al pubblico, dinamicita'. si offre corso di formazione gratuito, affiancamento per creazione portafoglio clienti, possibilita' di carriera. Telefono: 0575984362 Email: uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 15040 – OFFICINA DI MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE MECCANICO IN OFFICINA MECCANICA. MANSIONI: MECCANICO - RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICO, GOMME E CONVERGENZA, MECCANICA AUTO. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCO DISOCCUPATI DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE MECCANICO, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. TIROCINIO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILI Email motoracesiena@yahoo.it.

