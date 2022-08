Le offerte di lavoro a Empoli aggiornate al 6 agosto 2022

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego aggiorna periodicamente le offerte di lavoro per quanto riguarda tutto il territorio regionale.

Clicca qui per leggere le offerte di lavoro del centro per l'impiego di Empoli aggiornate al 6 agosto 2022

La sede Alleanza Assicurazioni di Poggibonsi seleziona candidati per il ruolo di Consulente Finanziario e Assicurativo



Dimentica tutto quello che pensi di sapere sul ruolo dell’assicuratore!



Il nostro consulente si occupa della gestione di un portafoglio Clienti, a cui offre una consulenza sui prodotti più in linea con i loro progetti di vita.



Affrontando temi come la previdenza, il risparmio, gli investimenti e la protection, il consulente Alleanza riveste un ruolo sociale prima ancora che di promozione assicurativa. Per questo motivo il contatto con il cliente e la cura della relazione sono momenti imprescindibili di questa professione.



Di cosa ti occuperai:



Supporterai le scelte e i desideri di clienti e prospect proponendo soluzioni in linea con i loro obiettivi, offrendo una consulenza finanziaria e assicurativa;



Lavorerai in team ma sarai comunque autonomo nella gestione del tuo tempo e dei tuoi clienti, potendo contare costantemente sul supportato dei tuoi colleghi.



Dopo un processo di selezione digitalizzato, sarai inserito in un programma di training e affiancamento grazie al quale acquisirai gli strumenti e le competenze necessarie per diventare un consulente assicurativo in pieno Stile Alleanza.



REQUISITI



Chi cerchiamo:



- Persone motivate e ambiziose, che abbiano voglia di imparare una nuova professione e crescere all’interno di un ambiente di lavoro sfidante e meritocratico.



- Persone empatiche e con buone doti comunicative. Imparerai che il lavoro del consulente è innanzitutto fondato su relazioni di sincero interesse per il Cliente e rapporti di fiducia.



- Studi in materie giuridiche, bancarie, economiche e finanziarie rappresentano discipline che più ti avvicinano a questa professione. Nonostante ciò, saranno le tue caratteristiche personali a fare la differenza, avrai dunque l’opportunità di candidarti per la nostra posizione in ogni caso.



In Alleanza imparerai ad essere molto più di un assicuratore!



Se vuoi saperne di più, manda il tuo CV a poggibonsi.job@alleanza.it, oppure candidati tramite la piattaforma dedicata http://www.alleanzalavoro.it/recruiting/it/agenzia/37534

Benefit: Formazione professionale continua



Tipo di impiego: autonomo

Bonus: Incentivi legati alle vendite

ARTI, istituita con la legge regionale n. 28 del 8 giugno 2018 è un ente dipendente della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Ad ARTI è attribuita in primis la funzione di gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché delle misure di politica attiva e dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Attraverso il portale di ricerca delle offerte di lavoro è possibile selezionare la regione, la provincia di interesse ed il comune: apparirà poi la lista degli annunci che sarà possibile visionare cliccando sui tasti verdi con scritto dettaglio.

Pubblicato il 6 agosto 2022