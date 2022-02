Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 13 febbraio 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 15453 Azienda di Pulizie di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15452 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 TRATTORISTA con preferibile esperienza. Richiesta patente B, auto propria e patentino guida trattore. Trattasi di tempo determinato part time (3/4 giorni alla settimana).

Rif. 15450COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18 Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 15441 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO con preferibile esperienza Mansioni: consegna bevende e alimenti. Richiesta patente C. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15435 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia e gestione della casa, preparazione pasti. Preferibile possesso patente B. Trattasi di contratto a tempo indeterminato full time.

Rif. 15434 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 PULIZIA UFFICI E SERVIZI IGIENICI Trattasi di lavoro a tempo determinato rinnovabile. Disponibilità richiesta da marzo 2022 la mattina presto dalle 6.00 alle 9.00 dal lunedì al venerdì e da aprile 2022 anche il sabato per agriturismi (orario 9.00-15.00) - indispensabile possesso di patente B.

Rif. 15424 Officina di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MECCANICO PER VEICOLI INDUSTRIALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA per montaggio e riparazioni. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 15423 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. AL RICEVIMENTO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: ricevimento clienti, supporto organizzazione eventi, visite guidate e degustazioni. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, ottima conoscenza della lingua inglese, patente di guida B, auto propria. Trattasi di tempo determinato da maggio a ottobre 2022 part-time di 30 ore circa.

Rif. 15421 Distributore di Benzina di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO AL DISTRIBUTORE DI BENZINA E AUTOLAVAGGIO Patente B, auto propria. Trattasi di contratto di apprendistato full time.

Rif. 15415 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALL'UFFICIO ACQUISTI 18/29 ANNI. Richiesto diploma di scuola superiore (preferibile indirizzo amministrativo marketing) e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 15414 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A MACCHINE CNC PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (oppure contratto di apprendistato per ragazzi di età 18/29 anni), full time.

Rif. 15413 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLE PRIME COLAZIONI (età 18/29) Diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto di apprendistato, part time (30 ore settimanali).

Rif. 15412 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 PORTIERE DI NOTTE con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato part time (16 ore su due giorni).

Rif. 15411 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA CAMERE con esperienza. Mansioni: pulizia camere e locali. Patente B, auto propria. Trattasi di collaborazione.

Rif. 15409 Agriturismo di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE APPARTAMENTI IN AGRITURISMO con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo contratto a tempo determinato part time (8 ore settimanali).

Rif. 15408 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA E' richiesto il patentino per guida trattore e per trattamenti fitosanitari. Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2022. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 15406 Commercio di San Gimignano ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B ed auto. Trattasi di contratto a tempo determinato.

Rif. 15404COB Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 INGEGNERE PER SETTORE TELECOMUNICAZIONI ISCRITTO L.68/99 ART.8 Richiesta Laurea di primo e/o secondo livello. Trattasi di tempo indeterminato, full time.

Rif. 15403 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE/BANCONISTA con preferibile esperienza. Mansioni: Magazzino e vendita al banco Richiesto Diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato part time.

Rif. 15388 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA con esperienza Mansioni: Gestione ordini clienti, emissione DDT, spedizioni estero, eventuale uso muletti elettrici. Richiesto Diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche. Richiesto patentino muletto, patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 15386 Commercio di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE COMMESSO/A AL BANCO (età 18/29). Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 15376 Impresa Idraulica di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO Se l'età è compresa tra i 18 e i 29 anni è previsto un apprendistato. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 15358COB Cooperativa di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. AL FRONT OFFICE SANITARIO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: accoglienza, prenotazioni visite mediche, accettazione prelievi. Richiesto Diploma di Scuola Superiore, ottime conoscenze informatiche, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato minimo 6 mesi con orario part-time di 15 ore settimanali.

Rif. 15356 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE GEOMETRA 18/29 ANNI Mansioni: redazione schede tecniche, sviluppo misure su planimetrie del cliente, supporto alle vendite. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 15341 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE 18/29 ANNI CON DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, CONOSCENZE INFORMATICHE, AUTO PROPRIA. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 15340 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA DI AUTOCARRO CON PATENTE C E CQC per trasporto merci. Obbligatoria esperienza. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 15327 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO METALMECCANICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: conduzione macchinari quali tornio, torni automatici e sabbiatrice. Richiesto preferibilmente diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese e buone conoscenze informatiche. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 15326 Agriturismo di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 TUTTOFARE IN AGRITURISMO con preferibile esperienza. Mansioni: manutenzione giardino e interni. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato da marzo a ottobre 2022, part time (30 ore settimanali).

Rif. 15312 Ristorante di Casole D’Elsa ricerca n. 1 COMIS DI CUCINA CON ESPERIENZA , auto propria, disponibilità alla flessibilità oraria. Sede di lavoro Casole d'Elsa, tempo pieno, si lavora anche nei giorni festivi . Trattasi di tempo determinato 6 mesi.

Rif. 15311 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 FACCHINO AI PIANI con esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria.

Rif. 15310 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time.

Rif. 15309 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 BARMAN con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 15297 Famiglia di Certaldo ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza. Mansioni: Assistenza anziano autosufficiente e pulizia casa. Trattasi di tempo indeterminato, full time.

Rif. 15284 Attività di Ristoro di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Mansioni: Preparazione antipasti, primi e dolci. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 15280 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 15279 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Mansioni: Preparazione antipasti e contorni. Patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con orario spezzato.

Rif. 15268 Bar di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA PASTICCERIA Richiesta età massima 29 anni, patente B auto propria. Previsto orario full-time.

Rif. 15266 Agriturismo di Gambassi Terme ricerca n. 1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO con esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15264 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 15254 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2022.

Rif. 15252 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2022.

Rif. 15245 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 SALDATORE DI CARROZZERIA INDUSTRIALE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 15234 Impresa Edile di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MURATORE CON ESPERIENZA o MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA per 6 mesi.

Rif. 15233 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE IDRAULICO/CALDAISTA Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria avere un'età massima di 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.

Rif. 15220 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI E ACCOGLIENZA OSPITI IN AGRITURISMO CON ESPERIENZA. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese e possesso attestato HACCP. Patente B, automunito/a. Trattasi di tempo determinato da Aprile a Settembre 2022.

Rif. 15202 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA TECNICA DI SOFTWARE GESTIONALI. Richiesto diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico informatico o ragioneria e conoscenze della lingua inglese. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Richiesta età massima 29 anni, iscrizione ad un centro impiego, patente B auto propria.

Rif. 15187 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE GRAPHIC DESIGNER 18/29 anni con diploma o laurea attinenti alla figura professionale richiesta. L'azienda richiede l'utilizzo avanzato dei seguenti programmi: photoshop, social network, google ads, google analytics, conoscenza della lingua inglese (B2). Trattasi tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 15183 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 APPRENDISTA MONTATORE DI IMPIANTI TERMICI Età 18/29 anni. Auto propria. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 15172 Rosticceria di Poggibonsi ricerca n. 1 INSERVIENTE DI CUCINA PER FRIGGITORIA/ROSTICCERIA CON ESPERIENZA. Trattasi di tempo determinato 3 mesi per 24 ore settimanali.

Rif. 15165 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE UFFICIO TECNICO Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili, necessaria iscrizione ad un centro impiego e a Garanzia Giovani, età massima 29 anni. Richiesto diploma di Perito Meccanico, conoscenza di Autocad, patente B auto propria.

Rif. 15158 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, possesso attestato HACCP, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato da maggio a novembre 2022 con orario spezzato.

Rif. 15157 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA Trattasi di tempo determinato da marzo a novembre 2022. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 15151 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA E PATENTE PER LA GUIDA DEL MULETTO Richieste conoscenze informatiche. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 15150 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA CON ESPERIENZA E PATENTE C e CQC Trattasi di tempo determinato trasformabile a indeterminato.

Rif. 15139 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA Mansioni: reception, gestione social media e marketing Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, ottima conoscenza della lingua inglese e una seconda lingua a livello buono, conoscenze informatiche, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino a ottobre 2022 con orario su turni.

Rif. 15137 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino a ottobre 2022 con orario su turni.

Rif. 15135 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE AUTOMUNITA per 25 ore settimanali per accudire persona in carrozzina con patologia grave e aiutarlo negli spostamenti. Richieste conoscenze informatiche per utilizzo della posta elettronica al fine di aiutare l'utente a compiere attività amministrativa e sanitaria.

Rif. 15131 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale fino a ottobre 2022.

Rif. 15129 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 GEOMETRA CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: gestione pratiche, preventivi ed eventuali sopralluoghi su cantieri Richiesto diploma di geometra, patente B auto propria, conoscenza del pacchetto office, disponibilità a trasferte. Trattasi di tempo determinato trasformabile

Rif. 15104 Commercio di San Gimignano ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA con ESPERIENZA E FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato part time (marzo- ottobre 2022).

Rif. 15021 Azienda di Poggibonsi cerca n. 1 INGEGNERE MECCANICO o INGEGNERE GESTIONALE per ingegnerizzazione del processo produttivo-tempificazione. Richiede inoltre OTTIMA conoscenza programma AUTOCAD ed Excel, auto propria. Inizialmente l'azienda propone un tirocinio di 6 mesi.

Rif. 15020 Azienda di San Gimignano cerca n. 1 INGEGNERE INFORMATICO o INGEGNERE GESTIONALE per analisi dei flussi di processo aziendale per sviluppo gestionale. Si richiede inoltre Ottima conoscenza della lingua inglese e francese, ottima conoscenza Excel , auto propria. Inizialmente l'azienda propone un tirocinio.

Rif. 14862 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALL'ELABORAZIONE PAGHE con esperienza. Richiesto Diploma e conoscenza del programma Zucchetti paghe web. Trattasi di tempo determinato per sostituzione di maternità fino al 30/09/2022.

ERREBI DI RUSSELLO G. E BILLO CHRISTIAN SNC ricerca n.1 PAVIMENTATORE CON ESPERIENZA/ APPRENDISTA PAVIMENTATORE (età 18/29anni). Patente B, auto propria. Richiesta disponibilità alle trasferte. Trattasi contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato/ Contratto di apprendistato, full time.

Per candidarsi telefonare allo 0571/637124.

ELECTROELSA SRL ricerca OPERAI MECCANICI/ELETTRICI da inserire nei reparti di carpenteria, assemblaggio ed elettrico. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi telefonare allo 0577913401 oppure inviare il proprio cv a info11@electroelsa.com.

TERUZZI E PUTHOD SRL ricerca 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI CON ESPERIENZA. Mansioni: accoglienza clienti stranieri, tour in cantina, degustazioni, vendita vino e altri prodotti aziendali. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza del tedesco, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2022. Gli interessati devono inviare il curriculum a: silvia.baragatti@teruzziwine.com oppure telefonare al n. 0577 940143

IDROEFFE SRL ricerca n. 1 OPERAIO GENERICO. Patente B, auto propria. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@idroeffe.com oppure telefonare allo 0577/948130

ASSICAL DI IVANO ANSELMI E C. SNC ricerca n.1 IDRAULICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE DI CALDAIE. Richiesta patente B, auto propria. Gli interessati devono contattare 3395016358, oppure inviare cv a: assicalsnc@libero.it

MOLINO DI FOCI ricerca n. 1 TUTTOFARE D'ALBERGO con esperienza. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza informatiche di base. Trattasi di tempo determinato, full time. Per candidarsi inviare il proprio cv a INFO@MOLINODIFOCI.COM appure chiamare al numero 0577/907031.

SATELLITE INDUSTRIES SRL ricerca n. 1 CAPO MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche, patente B auto propria, disponibilità a trasferte. L'azienda vuole l'invio del cv solo in lingua inglese al seguente indirizzo: elisendaf@satelliteindustries.com

RELAIS SANTA CHIARA ricerca n. 1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA Mansioni: manutenzione idraulica, elettrica, lavori di muratura, giardino, gestione piscina Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time. Gli interessati devono inviare il curriculum a: office@rsc.it

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI – MINERVA ricerca FISIOTERAPISTA, INFERMIERE, OSS/ADB, OPERATORE CIMITERIALE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Necessaria patente B auto propria. Se interessati contattare 3487782947 o inviare cv a: vsparacino@sintesiminerva.com

HOTEL CASOLARE LE TERRE ROSSE DI NICCOLINI A. & C. SNC ricerca RECEPTIONIST + ADD. COLAZIONI E BAR Per la receptionist necessaria ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza di altra lingua. Previsto orario su turni. Per l'add. colazioni necessaria conoscenza della lingua inglese. Richiesta patente B auto propria Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2022. Se interessati inviare cv a: info@hotelterrerosse.com o telefonare al numero 0577/907046, 3922158370.

LOCANDA DELL’ARTISTA ricerca ADDETTA/O ALLA RECEPTION/PULIZIA/COLAZIONI. Preferibile esperienza nel settore alberghiero/turistico, ottima conoscenza della lingua inglese, patente B ed auto propria. Trattasi di tempo determinato (da marzo a ottobre 2022), part time (30 ore settimanali). Se interessati inviare cv a: info@locandadellartista.com

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca AIUTO CUOCO e CAMERIERE/A DI SALA Richiesta esperienza pregressa, flessibilità negli orari e autonomia negli spostamenti. Contratto stagionale. Se interessati inviare cv a: amministrazione@villasabolini.it

FUORILUOGO DI MAURO FRANCONE ricerca N. 1 CHEF DI CUCINA e N.1 CAMERIERE DI SALA Obbligatoria esperienza per entrambi le figure. Lo chef deve coordinare e dirigere la cucina. Il cameriere deve conoscere bene la lingua inglese, francese e tedesco. Gli interessati devono inviare il curriculum a :fuoriluogosangi@gmail.com Trattasi di lavoro stagionale.

COOP. SOC. SERVIZIO E TERRITORIO ricerca ADD. SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: pulizia ambienti civili, igienizzazione e sanificazione. Preferibile possesso di patente B. Trattasi di tempo determinato per 12 mesi. Se interessati contattare Servizio e Territorio 0577/1781750; info@servizioeterritorio.it

COOP. SOC. SERVIZIO E TERRITORIO ricerca MULETTISTA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 . Mansioni: Add. alla guida di mezzi di cantiere (pale, ragni, muletti) Richiesta Patente B E patentino muletto.

Per candidarsi telefonare allo 0577/1781750 oppure inviare il proprio cv a info@servizioeterritorio.it

GROUP AREA SRL SEMPLIFICATA ricerca ADD. ALLE PULIZIE NEGLI ALBERGHI con preferibile esperienza e patente di guida. Trattasi di lavoro stagionale da marzo ad ottobre 2022 per 3 giorni alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 14,00. Gli interessati devono inviare il curriculum a: r.scacchia@grouparea.it

CASTELLO DELLA PANERETTA DI MUSSO MARIA CARLA ricerca ADDETTI PULIZIA AGRITURISMO. Necessaria patente B auto propria. Se interessati inviare cv a: paneretta@paneretta.it

MV IMPIANTI DI MOTTOLA VALENTINO ricerca n. 1 IDRAULICO con preferibile esperienza. Per candidarsi telefonare al 335414344 oppure inviare il proprio cv a mottolavalentino@alice.it

BENESSERE & COLORI S.R.L. ricerca n. 1 ESTETISTA ESPERTA CON LA QUALIFICA DEL TERZO ANNO DI SCUOLA. Buona preparazione su estetica avanzata, trattamenti viso e corpo, uso del laser e macchinari, unghie in gel PATENTE B, AUTO PROPRIA TEMPO DETERMINATO per sostituzione maternità. Inviare il C.V. a kiri@benesserecolori.it

ISTAL NUOVA SRL ricerca n. 1 TECNICO MANUTENTORE NEL SETTORE DEL TRATTAMENTO ACQUA Trattasi di tempo determinato full time, richiesta patente B auto propria. Se interessati inviare cv a: c.guarnieri@istalnuova.it

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE DEL SOLE ricerca EDUCATORI E E OPERATORI SOCIOSANITARIO (OSS, OTA) Trattasi di tempo determinato con orario full-time, su turni, anche nel fine settimana. Necessaria patente B auto propria. Se interessati inviare il cv a: cooperativasocialevalledelsole@gmail.com

CONSORZIO DEL VINO VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO ricerca TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA DEGUSTAZIONE VINO (età 18/29). Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@vernaccia.it

BARI LIDO S.R.L. ricerca ADDETTO/A ALLA SPOLVERATURA, IGIENIZZAZIONE SUPERFICI, PULIZIA SERVIZI, LAVAGGIO MANUALE PAVIMENTI con esperienza Se interessati inviare cv a: RAFFAELLA@BARILIDO.IT o telefonare a: 0577349410

PUCCI IMPIANTI SNC ricerca TERMOIDRAULICO con preferibile esperienza e patente di guida cat. B. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@puccimpianti.it

