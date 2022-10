Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 15 ottobre 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 171825 Azienda di poggibonsi ricerca n.1 APPRENDISTA o TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (età 18/29 anni). Richiesto diploma di ragioneria o laurea in economia. Patente B, automunito. Trattasi di contratto di apprendistato oppure tirocinio per 6 mesi con rimborso spese. Orario full time.

Rif. 171815 Azienda di poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO con esperienza. Mansioni: organizzazione della logistica, redazione documenti di spedizione, DDT e fatturazione. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato per sostituzione, full time.

Rif. 171810 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA SU PROGRAMMI GESTIONALI/SISTEMISTICA. Richiesto Diploma di scuola superiore (preferibile indirizzo informatico) e ottime conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 171740 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n.1 CONTABILE CON ESPERIENZA. Mansioni: registrazioni contabili, emissione fatture, gestione F24, pagamenti fornitori, tenuta registri IVA, liquidazioni IVA periodiche, intrastat, tenuta registri contabili e libri sociali, valorizzazione rimanenze di magazzino, fornire dati per la redazione del Bilancio. Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza lingua inglese. Pat. B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 171229 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 171205 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' con esperienza anche minima. Mansioni: contabilità e attività di segreteria. Richiesto Diploma di Ragioneria o affini.

Trattasi di tempo determinato, part time.

Rif. 171189 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA/APPRENDISTA MURATORE (età 18-29 anni).Trattasi di contratto a tempo determinato o apprendistato per giovani età 18-29 anni.

Richiesta patente B auto propria.

Rif. 171172 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A AL RICEVIMENTO (età 18/29 anni)

Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese.

Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 171163 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO CON ESPERIENZA (anche minima) /TIROCINANTE (Età 18-29 anni).Trattasi di contratto a tempo indeterminato full time oppure per i candidati tra i 18 ed i 29 anni senza esperienza, l'azienda attiverà un tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 171149 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE C E CQC con esperienza. Richiesta Patente C e CQC merci. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 171007 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TRATTORISTA con esperienza. Mansioni: Lavori in vigna e cantina. Richiesta patente B e patentino guida trattore, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 170925 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO per carico/scarico merci, con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, richiesta patente C.

Rif. 170918 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO con preferibile esperienza e conoscenze informatiche di base. Mansioni: gestione ordini e fatturazione, all'occorrenza supporto nelle vendite.

Trattasi di contratto a tempo determinato inizialmente full time con possibilità di riduzione a par time.

Rif. 170810 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A VENDITE DI PRODOTTI ALIMENTARI con esperienza. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part time di circa 30 ore settimanali.

Rif. 170631 Struttura ricettiva di Colle di Val d’Elsa ricerca n. 1 ESTETISTA con esperienza. Mansioni: Trattamenti estetici, massaggi. Richiesto diploma di qualifica di estetista. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 170528 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 CONTABILE con preferibile esperienza. Richiesto diploma di Ragioneria o Laurea in Economia e Commercio. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 170494 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A o APPRENDISTA (18/29 ANNI). Mansioni: Contabilizzazione fatture, redazione bilanci, compilazione dichiarazione dei redditi. Richiesto diploma di ragioneria o laurea in economia. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato per giovani età 18/29 anni. Orario part time 30 ore settimanali.

Rif. 170145 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino a novembre 2022) con possibilità di proroga, full time.

Rif. 170097 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ESTETISTA con esperienza. Richiesto diploma di qualifica di estetista.

Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (30 ore settimanali).

Rif. 170038 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con preferibile esperienza.

Mansioni: Amministrazione ordinaria. Fatturazione attiva e passiva. Riconciliazioni bancarie e contabili. Gestione pagamenti e incassi. Gestione dati relativi al personale paghe, presenze mensili e relativa contabilità. Predisposizione bilancio fine anno e gestione bandi per ottenimento contributi. Inserimento ordini clienti. Predisposizione budget aziendale e reporting. Richiesto diploma di ragioneria o laurea in economia. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 169963 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE (età 18/29 anni).

Mansioni: Gestione del materiale in arrivo dal fornitore, controllo e ubicazione del medesimo. Richiesto diploma preferibilmente indirizzo elettrotecnico/elettronico. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 169820 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TERMOIDRAULICO con esperienza/APPRENDISTA (età 18/29 anni).

Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato o apprendistato per giovani età 18/29 anni), full time.

Rif. 169740 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 GIARDINIERE con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 169673 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO (età 18/29 anni). Richiesto diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 169672 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n.1 INGEGNERE ELETTROTECNICO/ELETTRONICO con preferibile esperienza. Richiesta laurea in ingegneria elettrica/elettronica e conoscenza della lingua inglese.

Rif. 169632 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 MAGAZZINIERE con preferibile esperienza. Mansioni: Gestione magazzino, carico/scarico. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 169497 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI con preferibile esperienza e conoscenza della lingua inglese. Mansioni: preparazione colazioni e servizio ai tavoli. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time dalle ore 7:30 alle ore 11:30.

Rif.169073 Famiglia di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 ASSISTENTE A PERSONA NON VEDENTE per commissioni varie. Richiesta patente B auto propria, con esperienza di guida. Orario part-time di 20 ore settimanali da svolgere 4 ore al giorno da concordare.

Rif. 166632 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 OPERAIO ADD. ALLA MANUTENZIONE E ASSEMBLAGGIO con preferibile esperienza. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato trasformabile. Orario di lavoro full-time con possibilità di lavoro il sabato mattina

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

IMPRESA DI PULIZIE LAMPO ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria Se interessati contattare Impresa di Pulizie Lampo: 05771481036; amministrazione@pulizielampo.it

TPR SERVICE SRL ricerca ELETTROTECNICI CIVILI O INDUSTRIALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Titolo di studio: diploma di istituto tecnico industriale o tecnico superiore Richieste conoscenze informatiche, patente B auto propria Se interessati contattare Sig. Francesco Alimena 3478509547, francesco.alimena.pm@gmail.com

SG DI SIMONE PASSINI SRL SOC.UNIPERSONALE ricerca MURATORE PER MOVIMENTAZIONE MACCHINE E LAVORI DI MURATURA IN GENERALE E' RICHIESTA PATENTE C ED ESPERIENZA NEL RUOLO Se interessati telefonare a: 055/8078814 o inviare cv a: info@movimentoterrasg.it

SOCIETA’ AGRICOLA AMBRA ricerca OPERAI ADDETTI ALLA RIPRODUZIONE DI TACCHINI. Mansioni: attività di gestione e cura di allevamenti di riproduzione tacchini. Le mansioni riguarderanno inizialmente attività di tipo operativo. cerchiamo persone auto munite disponibili a lavorare su turni diurni con buona flessibilità oraria. Contratto a tempo determinato rinnovabile annualmente. Per candidarsi telefonare al 3486907746 oppure inviare il proprio cv mario.dini@amadori.it

MUSSO MARIA CARLA ricerca COPPIA DI DOMESTICI. Mansioni: pulizie, giardinaggio e lavori domestici. Possibilità di alloggio. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi telefonare allo 0558059003 oppure inviare il proprio cv a paneretta@paneretta.it

Pubblicato il 15 ottobre 2022