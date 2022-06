Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 18 giugno 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 163509 Attività commerciale di San Gimignano ricerca n. 1 COMMIS DI BAR con preferibile esperienza. Richiesto HACCP. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (24 ore settimanali).

Rif. 163435 Attività commerciale di San Gimignano ricerca n.1 ADD. SEGRETERIA E ACCOGLIENZA CLIENTI PER PRENOTAZIONI, CONTRATTI DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO, CONSEGNA, RITIRO E LAVAGGIO MEZZI A NOLEGGIO. Richiesta patente B, auto propria, conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato fino a fine ottobre.

Rif. 163147 Azienda di Casole d’Elsa ricerca n.1 TIROCINANTE IDRAULICO/TERMOIDRAULICO (età 18/29 anni)

Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese mensile di 500 euro.

Rif. 163012 Agriturismo di San Gimignano ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Gradita conoscenza della lingua inglese e attestato HACCP. Orario di lavoro solo diurno. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Rif. 163007 Agriturismo di San Gimignano ricerca n.1 AIUTO CUOCO/A con esperienza anche minima. Mansioni: preparazione piatti semplici per ristorazione in agriturismo e corsi di cucina per gli ospiti. Gradita conoscenza della lingua inglese per i corsi di cucina e attestato HACCP. Orario di lavoro solo diurno. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Rif 162940 Studio medico ricerca n.1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA (ASO). Mansioni: assistenza al Dentista per cura e igiene dentale. L'azienda aderisce all'Avviso Pubblico JUST IN TIME DD n. 8362 del 03.05.2022 per finanziamento voucher per l'occupabilità.

Rif. 162796 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE DIURNA Mansioni: Assistenza persona anziana, cura di un cagnolino, pulizia casa e spesa. Patente B. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, part time (da lunedì a sabato circa 5/6 ore con orario spezzato tra mattina pomeriggio e sera).

Rif. 162782 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA PRIVATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta disponibilità negli spostamenti e residenza nel comune di Poggibonsi e limitrofi. Trattasi di contratto a chiamata. Necessaria patente B.

Rif. 162696 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza, anche minima, nel ruolo. Mansioni: Pulizia cucina, filtri e cappe. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (36 ore settimanali con orario 06:00 – 12:00).

Rif. 162684 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 COLLABORATORE/TRICE DOMESTICO/A con preferibile esperienza. Richiesta Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (4 mesi), part time (24 ore anche nei festivi).

Rif. 162462 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA E DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato (da Giugno a Ottobre 2022) full time.

Rif. 162418COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO GENERICO ISCRITTO ALLA L.68/99 ART. 18 Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 162373 Agenzia Immobiliare di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza anche minima. Mansioni: fatturazione e prima nota. Richiesto diploma di ragioneria o equipollenti e buone conoscenze informatiche. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino al 31/12/2022) , full time.

Rif. 162021 Famiglia di San Gimignano ricerca n.1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. Mansioni: Cura e igiene ad anziano non autosufficiente, pulizia casa e cucina. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Preferibile referenze nel cv. Trattasi di contratto a tempo indeterminato con orario full time e convivenza.

Rif. 161993 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 TECNICO RIPARATORE SPECIALIZZATO IN ELETTRONICA. Richiesto Diploma di scuola superiore. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino a gennaio 2023), full time.

Rif. 161872 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza anche minima. Richiesto diploma di Ragioneria o equipollenti. Richiesta conoscenza della lingua inglese e buone conoscenze informatiche (pacchetto office e programmi di contabilità e fatturazione). Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time o contratto di apprendistato per giovani con età 18/29.

Rif. 161798 Agriturismo di San Gimignano ricerca n.1 ADD. PULIZIE CAMERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Mansioni: pulizia a sistemazione camere/appartamenti Richiesta patente B auto propria Trattasi di lavoro stagionale con orario full-time su turni

Rif. 161795 Agriturismo di San Gimignano ricerca n.1 RECEPTIONIST CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: ricevimento clienti, back e front office Richiesta fluente conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale con orario full-time su turni.

Rif. 161792 Agriturismo di San Gimignano ricerca n.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA (per attività di supporto al cuoco per la preparazione dei piatti e aiuto in cucina). Obbligatoria auto propria (luogo non raggiungibile dai mezzi pubblici). Trattasi di lavoro stagionale da giugno ad ottobre

Rif. 161760 Ristorante di Colle di Val d’Elsa ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE . Trattasi di 40 ore settimanali sia pranzo che cena, da giugno a settembre 2022

Rif. 161657 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time con orario spezzato.

Rif. 161539 Officina di Poggibonsi ricerca n. 1 MECCANICO RIPARATORE VEICOLI INDUSTRIALI con esperienza o APPRENDISTA (età 18/29 anni) . Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato o, per giovani senza esperienza (età 18/29anni) contratto di apprendistato.

Rif. 161378 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 COMMESSO/A DI NEGOZIO con esperienza di vendita in profumeria. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 161172 Bar di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BARISTA Mansioni: add. al banco Trattasi di part-time di 30 ore settimanali su turni, tempo determinato di 6 mesi.

Rif. 161074 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLA RECEPTION CON OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, patente di guida e diploma di scuola superiore. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese mensile di 500 euro.

Rif. 160947 Bar di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 1 BARISTA con esperienza . Mansioni: preparazioni di caffetteria e aperitivi/cocktail. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, part time.

Rif. 160910 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO UFFICIO MARKETING (età 18/29 anni) Richiesto Diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche e conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio con rimborso spese di 500 euro mensili della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 160768 Estetista di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ESTETISTA con esperienza. Richiesto possesso di qualifica professionale. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (24 ore settimanali).

Rif. 160760 GDO di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTI/E ALLE VENDITE NEI SUPERMERCATI con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato (dai 2 ai 4 mesi), part time su turni (anche festivi). Sedi di lavoro: SAN GIMIGNANO, POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA.

Rif. 160597 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 160563 Impresa di Pulizie di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 160512 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA PAT. C CQC con esperienza. Mansioni: Guida camion con gru e rimorchio per consegna in Italia (solo raramente estero), conoscenza operazioni di carico e scarico. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

OFFERTE ENTI PUBBLICI

SI- 163457 CARABINIERI BIODIVERSITA’ di Radicondoli (SI) - Riserva di Palazzo - Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio agricolo forestale FALEGNAME. Per i requisiti e le modalità di prenotazione prendere visione del Bando in pubblicazione dal 20/06/2022 al 27/06/2022.

SI- 162845 CARABINIERI BIODIVERSITA’ di Radicondoli (SI)-Riserva di Palazzo -Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio agricolo forestale MURATORE. Per i requisiti e le modalità di prenotazione prendere visione del Bando in pubblicazione dal 13/06/2022 al 20/06/2022.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

RELAIS SANTA CHIARA SRL ricerca n.1 BARISTA con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (orario 13-20 o 14-21). Per candidarsi telefonare al 3355929986.

RELAIS SANTA CHIARA SRL ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI con esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 3355929986

GOGA SERVET SRL ricerca OPERAIO/A AGRICOLO/A con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 3914137606

BIO FOOD AND LIFE ricerca n.1 APPRENDISTA BANCONISTA TAVOLA CALDA E VENDITA PRODOTTI (età 18-29 anni). Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, buone conoscenze informatiche, patente B. Trattasi di part-time 24 ore settimanali Per candidarsi chiamare il numero 05771793882 o inviare il cv a biofoodandlife@gmail.com.

CIODUE ITALIA SPA ricerca AGENTI VENDITORI settore Antincendio e sicurezza (anche prima esperienza). Offerta formazione tecnica e commerciale continua. Richiesto diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. PARTITA IVA con contratto ENASARCO Per candidarsi inviare il proprio cv a selezioni.toscana@ciodueitalia.it

SOCIETA’ AGRICOLA BERNARDELLO SRL ricerca n.1 ADDETTO/A AL BESTIAME con preferibile esperienza. Mansioni: Carico meccanicizzato del mangime nei silos, pulizia stalla, movimentazione suini, manutenzione recinzioni. Patente B, auto propria. Trattattasi di tempo determinato (1 mese), full time. Per candidarsi telefonare al 3355356455 o inviare cv a info@agricolabernardello.it

ERRE SERVIZI SRL ricerca n. 1 AUTISTA DI AUTOCARRO CON PATENTE C+CQC con esperienza preferibilmente nel settore rifiuti Mansioni: autista, operatore gru su autocarro OBBLIGATORIA PATENTE C + CQC Preferibile possesso di corso operatore gru su autocarro e adr. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 3476883269 o inviare cv a info@erreservizi.net

MUSSO MARIA CARLA ricerca n. 1 ADDETTO ALLE DEGUSTAZIONI DI VINO CON TOUR DELL'AZIENDA. Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B aut propria. Se interessati inviare cv a: paneretta@paneretta.it

TUSCANY ART CERAMIC FASHION SRL ricerca ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore. Richiesto patentino muletto. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Per candidarsi inviare il curriculum a tuscanyartsrl.cf@gmail.com o chiamare al numero 3429624987

TUSCANY ART CERAMIC FASHION SRL ricerca OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE TERRA PER COTTO con esperienza Mansioni: Lavorazione terra a mano per creazione di pavimentazioni in cotto. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Per candidarsi inviare il curriculum a tuscanyartsrl.cf@gmail.com o chiamare il numero 3429624987

FATTORIA DI CUSONA SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GIROLAMO STROZZI E C. ricerca TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VISITE IN AZIENDA (età 18/29 anni). Richiesto Diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio con rimborso spese di 500 euro mensili della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Per candidarsi telefonare allo 0577950028 o inviare il proprio cv a elisa@guicciardinistrozzi.it

SKYFER SRL ricerca APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA VENDITA E MAGAZZINIERE o TIROCINANTE (età 18/29 anni) Richiesto diploma di scuola superiore. Trattasi di contratto di apprendistato o tirocinio a seconda dell'esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio cv a amministrazione@skyfer.it

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Corsi per operatore socio sanitario, presentazione domande entro il 29 giugno 2022

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 18 giugno 2022