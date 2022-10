Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 22 ottobre 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 172081COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA offerta riservata a iscritti L.68/99 art.18 Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 172058 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO AL MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE con preferibile esperienza/APPRENDISTA (18-29 anni). Mansioni: Montaggio e riparazione di tende da sole, zanzariere, avvolgibili, strutture esterne. Patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato (età 18/29anni), full time.

Rif. 172044 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza anche minima. Mansioni: cura persona anziana autosufficiente, somministrazione medicinali diabete, preparazione pasti, pulizie casa e gestione cane di piccola taglia. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 171993 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza Mansioni: Uso del muletto, inserimento dati entrate/uscite su pc, piccoli lavori manuali e trasporto merci ai cantieri. Richiesto patentino per muletto e Patente B. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 171990 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 BARISTA con esperienza anche minima. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time (su turni anche festivi).

Rif. 171825 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 APPRENDISTA o TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (età 18/29 anni). Richiesto diploma di ragioneria o laurea in economia. Patente B, automunito. Trattasi di contratto di apprendistato oppure tirocinio per 6 mesi con rimborso spese. Orario full time.

Rif. 171815 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO con esperienza. Mansioni: organizzazione della logistica, redazione documenti di spedizione, DDT e fatturazione. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato per sostituzione, full time.

Rif. 171810 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA SU PROGRAMMI GESTIONALI/SISTEMISTICA. Richiesto Diploma di scuola superiore (preferibile indirizzo informatico) e ottime conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 171740 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n.1 CONTABILE CON ESPERIENZA. Mansioni: registrazioni contabili, emissione fatture, gestione F24, pagamenti fornitori, tenuta registri IVA, liquidazioni IVA periodiche, intrastat, tenuta registri contabili e libri sociali, valorizzazione rimanenze di magazzino, fornire dati per la redazione del Bilancio. Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza lingua inglese. Pat. B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 171229 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 171205 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' con esperienza anche minima. Mansioni: contabilità e attività di segreteria. Richiesto Diploma di Ragioneria o affini.

Trattasi di tempo determinato, part time.

Rif. 171189 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA/APPRENDISTA MURATORE (età 18-29 anni).Trattasi di contratto a tempo determinato o apprendistato per giovani età 18-29 anni.

Richiesta patente B auto propria.

Rif. 171172 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A AL RICEVIMENTO (età 18/29 anni)

Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese.

Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 171163 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO CON ESPERIENZA (anche minima) /TIROCINANTE (Età 18-29 anni).Trattasi di contratto a tempo indeterminato full time oppure per i candidati tra i 18 ed i 29 anni senza esperienza, l'azienda attiverà un tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 171149 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE C E CQC con esperienza. Richiesta Patente C e CQC merci. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 171007 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TRATTORISTA con esperienza. Mansioni: Lavori in vigna e cantina. Richiesta patente B e patentino guida trattore, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 170925 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO per carico/scarico merci, con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, richiesta patente C.

Rif. 170810 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A VENDITE DI PRODOTTI ALIMENTARI con esperienza. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part time di circa 30 ore settimanali.

Rif. 170631 Struttura ricettiva di Colle di Val d’Elsa ricerca n. 1 ESTETISTA con esperienza. Mansioni: Trattamenti estetici, massaggi. Richiesto diploma di qualifica di estetista. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 170528 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 CONTABILE con preferibile esperienza. Richiesto diploma di Ragioneria o Laurea in Economia e Commercio. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 170494 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A o APPRENDISTA (18/29 ANNI). Mansioni: Contabilizzazione fatture, redazione bilanci, compilazione dichiarazione dei redditi. Richiesto diploma di ragioneria o laurea in economia. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato per giovani età 18/29 anni. Orario part time 30 ore settimanali.

Rif. 170145 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino a novembre 2022) con possibilità di proroga, full time.

Rif. 170097 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ESTETISTA con esperienza. Richiesto diploma di qualifica di estetista.

Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (30 ore settimanali).

Rif. 170038 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con preferibile esperienza.

Mansioni: Amministrazione ordinaria. Fatturazione attiva e passiva. Riconciliazioni bancarie e contabili. Gestione pagamenti e incassi. Gestione dati relativi al personale paghe, presenze mensili e relativa contabilità. Predisposizione bilancio fine anno e gestione bandi per ottenimento contributi. Inserimento ordini clienti. Predisposizione budget aziendale e reporting. Richiesto diploma di ragioneria o laurea in economia. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 169963 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE (età 18/29 anni).

Mansioni: Gestione del materiale in arrivo dal fornitore, controllo e ubicazione del medesimo. Richiesto diploma preferibilmente indirizzo elettrotecnico/elettronico. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 169820 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 TERMOIDRAULICO con esperienza/APPRENDISTA (età 18/29 anni).

Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato o apprendistato per giovani età 18/29 anni), full time.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

IMPRESA DI PULIZIE LAMPO ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria Se interessati contattare Impresa di Pulizie Lampo: 05771481036; amministrazione@pulizielampo.it

TPR SERVICE SRL ricerca ELETTROTECNICI CIVILI O INDUSTRIALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Titolo di studio: diploma di istituto tecnico industriale o tecnico superiore Richieste conoscenze informatiche, patente B auto propria Se interessati contattare Sig. Francesco Alimena 3478509547, francesco.alimena.pm@gmail.com

SG DI SIMONE PASSINI SRL SOC.UNIPERSONALE ricerca MURATORE PER MOVIMENTAZIONE MACCHINE E LAVORI DI MURATURA IN GENERALE E' RICHIESTA PATENTE C ED ESPERIENZA NEL RUOLO Se interessati telefonare a: 055/8078814 o inviare cv a: info@movimentoterrasg.it

SOCIETA’ AGRICOLA AMBRA ricerca OPERAI ADDETTI ALLA RIPRODUZIONE DI TACCHINI. Mansioni: attività di gestione e cura di allevamenti di riproduzione tacchini. Le mansioni riguarderanno inizialmente attività di tipo operativo. cerchiamo persone auto munite disponibili a lavorare su turni diurni con buona flessibilità oraria. Contratto a tempo determinato rinnovabile annualmente. Per candidarsi telefonare al 3486907746 oppure inviare il proprio cv mario.dini@amadori.it

MUSSO MARIA CARLA ricerca COPPIA DI DOMESTICI. Mansioni: pulizie, giardinaggio e lavori domestici. Possibilità di alloggio. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi telefonare allo 0558059003 oppure inviare il proprio cv a paneretta@paneretta.it

PASQUINI SRL ricerca AGENTE DI COMMERCIO con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di collaborazione con p.iva. Per candidarsi telefonare allo 0577936501 oppure inviare il proprio cv a sabrina.pasquini@pasquinisrl.it

Pubblicato il 22 ottobre 2022