Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 26 novembre 2022

Rif. 174681 Azienda agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 TRATTORISTA con esperienza. Richiesto patentino guida trattore e per utilizzo prodotti fitosanitari. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif.174663 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA (età 18/29anni). Mansioni: accoglienza, tutoraggio corsi di formazione, registrazione e archiviazione documenti. Richiesto Diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche (pacchetto office). Patente B, auto propria. Trattasi di contratto di apprendistato professionalizzante, part time (20 ore).

Rif.174517 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 SEGRETARIA con preferibile esperienza in studi commerciali. Richiesta laurea in giurisprudenza. Trattasi di sostituzione di maternità con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per ufficio contratti.

Rif.174515 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 RAGIONIERE con esperienza in studi commerciali. Richiesto Diploma di Ragioneria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif.174354 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (24 ore).

Rif.174352 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesta conoscenza base della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif.174348 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time

Rif. 174347 Azienda agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 OPERAIO AGRICOLO/TUTTOFARE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: lavori in vigneto, manutenzione agriturismo e giardini. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 174344 Azienda agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 DOMESTICO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: pulizie, preparazione pranzo (max 4 persone), stiratura abiti. Necessaria patente B auto propria Trattasi di tempo determinato di 6 mesi trasformabile con orario part-time di 24 ore settimanali da concordare con possibilità di ampliamento orario

Rif. 174303 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A AI SISTEMI INFORMATIVI con preferibile esperienza. Richiesta laurea triennale ad indirizzo informatico e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato (12 mesi) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif.174230 COB Azienda di San Gimignano ricerca n.1 OPERAIO MANUTENTORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: piccola manutenzione senza macchinari Trattasi di tempo determinato con orario part-time di 24 ore settimanali

Rif. 174122 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 APPRENDISTA OPERAIO VETRAIO (età 18/29anni). Richiesta Licenza media. Trattasi di contratto di apprendistato, full time (orario dalle 05 alle 13).

Rif. 174055 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 FORNAIO PANIFICATORE con preferibile esperienza. Mansioni: preparazione impasti, lavorazione e cottura del pane. Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Richiesta patente B, auto propria.

Rif. 173842 COB Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8 Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 173840 Negozio di San Gimignano ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE VENDITE con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese (almeno B1). Trattasi di contratto a tempo determinato (3 mesi prorogabile), full time su turnazione.

Rif.173607 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 MONTATORE DI MOBILI con preferibile esperienza/TIROCINANTE (Età 18-29 anni). Trattasi di contratto a tempo determinato full time oppure per i candidati tra i 18 ed i 29 anni senza esperienza, l'azienda attiverà un tirocinio con rimborso spese.

Rif. 173603 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 FALEGNAME con preferibile esperienza/TIROCINANTE (Età 18-29 anni). Trattasi di contratto a tempo determinato full time oppure per i candidati tra i 18 ed i 29 anni senza esperienza, l'azienda attiverà un tirocinio con rimborso spese.

Rif.173345 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, part time (20 ore settimanali).

Rif.173292 Azienda di Certado ricerca n.1 AUTISTA CONSEGNATARIO o APPRENDISTA (età 18/29anni). Richiesta Patente B. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di appredistato (età 18/29anni), full time.

Rif. 173291 Azienda di Certado ricerca n.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A o APPRENDISTA (età 18/29anni) Mansioni: Gestione contabilità generale. Richiesto preferibilmente diploma di ragioneria. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato (età 18/29anni), full time.

Rif. 173163 Studio di San Gimignano ricerca n.1 GEOMETRA CON PREFERIBILE ESPERIENZA PER COLLABORAZIONE Mansioni: rilievi architettonici ed elaborazione grafica (disegno cad), gestione completa di pratiche edilizie e catastali, amministrazione di condomini e/o gestione immobili, progettazione impianti, certificazione energetica di immobili Richiesta patente B auto propria e conoscenza della lingua inglese.

Rif. 173087 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 LAVAPIATTI PER SERVIZIO PRANZO con preferibile esperienza. Mansioni: gestire linea sporco-pulito e pulizie cucina. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 172886 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Mansioni: attività in cucina, cooking class, aiuto per le degustazioni. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 172573 Azienda di Casole D’elsa ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO con preferibile esperienza. Mansioni: lavoro in viglia e guida trattore. Richiesto patentino guida trattore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. OPERAIO AGRICOLO con preferibile esperienza. Mansioni: lavoro in viglia e guida trattore. Richiesto patentino guida trattore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 172532 Azienda di Radicondoli ricerca n. 1 TECNICO DI CANTIERE con esperienza. Diploma o laurea (indirizzi geometri/architetti/forestale/agronomia) Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 172485 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n.1 SALDATORE con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 172402 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 MAGAZZINIERE con preferibile esperienza. Richiesto patentino muletto, trattasi di lavoro a tempo determinato, full time.

Rif. 171990 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 BARISTA con esperienza anche minima. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time (su turni anche festivi).

Rif. 171810 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA SU PROGRAMMI GESTIONALI/SISTEMISTICA. Richiesto Diploma di scuola superiore (preferibile indirizzo informatico) e ottime conoscenze informatiche. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 171229 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

IMPRESA DI PULIZIE LAMPO S.R.L. ricerca ADD. PULIZIE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria Se interessati contattare Impresa di Pulizie Lampo: 05771481036; amministrazione@pulizielampo.it

CIODUE ITALIA SPA ricerca AGENTI VENDITORI settore Antincendio e sicurezza (anche prima esperienza). Offerta formazione tecnica e commerciale continua. Richiesto diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. PARTITA IVA con contratto ENASARCO Per candidarsi inviare il proprio cv a selezioni.toscana@ciodueitalia.it

MAGLIONE GIUSEPPA ricerca n. ADDETTO/A PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Trattasi di collaborazione occasionale (2/3 ore settimanali). Se interessati telefonare al seguente numero: 3280154293.

GRAL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE ricerca OPERATORE ADDETTO ALLA BONIFICA AMIANTO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Obbligatorio possesso del patentino di rimozione e bonifica amianto Preferibile possesso patente B - C Zona di lavoro: Valdelsa. Se interessati inviare cv a: gralcostruzioni@gmail.com

Pubblicato il 26 novembre 2022