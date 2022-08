Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 27 agosto 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO

I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con le aziende nelle giornate della Fiera

il 19, il 20 e il 21 settembre 2022 a Firenze presso la Fortezza da Basso.

Rif. 164544 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 SPECIALISTA CYBER SECURITY. La risorsa si dovrà occupare della gestione e installazione server/Cisco/Antivirus. Richiesto: Diploma Perito informatico o Programmatori; ottime conoscenze informatiche (in particolare Cisco Software); conoscenza della lingua inglese (Livello B2); patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 164540 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ANALISTA TEMPI E METODI. La risorsa si dovrà occupare dell'ingegnerizzazione del processo produttivo/tempificazione. Richiesto: diploma Perito meccanico o Laurea in Ingegneria meccanica o gestionale o ambientale; ottima conoscenza del Pacchetto office, in particolare Excel; patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 168022 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO con preferibile esperienza, richieste conoscenze informatiche di base. Mansioni: carico/scarico merci e montaggio mobili. Possibili spostamenti giornalieri presso clienti. Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di rinnovo/trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 168015 Struttura ricettiva di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 ADDETTO/A PULIZIE CAMERE con preferibile esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria.

Rif.167919 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca VENDEMMIATORI con preferibile esperienza da settembre per circa 1 mese. Richiesto mezzo proprio per arrivare sul posto di lavoro.

Rif.167829 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 OPERATORE DI PRODUZIONE. Mansioni: uso e regolazione della macchina in dotazione, supervisione macchina e controllo qualità del materiale lavorato, riparazione e primo intervento sulla macchina in dotazione. Richiesto diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (6 mesi) con possibilità di proroga, full time.

Rif.167739 COB Istituto bancario di Poggibonsi ricerca n.1 OPERATORE/TRICE DI SPORTELLO BANCARIO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8. Richiesto Diploma di ragioneria o Laurea in Economia e buona conoscenza del pacchetto office. Trattasi di contratto a tempo determinato fino a giugno 2023, full time.

Rif. 167674 Ente di San Gimignano ricerca n. 1 CUSTODE/MANUTENTORE DI EDIFICIO PUBBLICO E AMBIENTI ANNESSI con preferibile esperienza. Mansioni: apertura/chiusura locali, pulizia e manutenzione edificio e ambienti annessi, uso tagliaerba. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 167418 Azienda Edile di Colle Di Val D’Elsa ricerca n.1 CARPENTIERE con esperienza. Richiesta disponibilità alle trasferte. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 167416 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO ELETTRICISTA con esperienza/TIROCINANTE (età 18-29 anni). Richiesto Diploma di perito elettrotecnico e disponibilità alle trasferte. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Per giovani età 18/29 anni senza esperienza verrà attivato tirocinio extracurricolare.

Rif. 167230 Attività Ristorativa di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. AL BANCO PANINERIA / APPRENDISTA (Età 18/29 anni) Mansioni: Preparazione panini e servizio al banco e tavoli. Richiesta conoscenza minima della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato o apprendistato (per giovani con età 18/29 anni), ful time (il lavoro si svolge a turni ALTERNI dalle 10,30 alle 19,00 e dalle 19,00 alle 01,00- 3 giorni di lavoro e 2 smontanti).

Rif. 167158 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE con esperienza (anche minima) Mansioni: gestione rapporto coi clienti, sviluppo commerciale, organizzazione ferie ed eventi del settore, degustazioni in azienda e supporto all'ufficio. Richiesto diploma o laurea e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Necessaria patente B auto propria. Richiesta disponibilità alle trasferte.

Rif. 167155 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA con esperienza. Richiesta pat.C e patentino guida trattori. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 167151 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 GIARDINIERE con esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 167149 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ESPERTO/A IN MARKETING con esperienza Mansioni: vendita assistenza mercato americano/anglosassone. Richiesto diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 167146 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 PROGRAMMATORE INFORMATICO con esperienza. Richiesto diploma o laurea settore informatico. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, full time.

Rif. 167139 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CANTINIERE con esperienza Mansioni: gestione cantina e magazzino per gestione spedizione ordini. Richiesta patente B e preferibile patente C. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 167109 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 SOMMELIER CON ATTESTATO ED ESPERIENZA. RICHIESTA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. AUTO PROPRIA. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 167107 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 RAGIONIERE CONTABILE con esperienza. Richiesto diploma o laurea attinenti, esperienza di programmi gestionali, auto propria. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 167106 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta conoscenza della lingua inglese. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 167081 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE AUTOMUNITA PER 25 ORE SETTIMANALI PER ACCUDIRE PERSONA IN CARROZZINA CON PATOLOGIA GRAVE E AIUTARLO NEGLI SPOSTAMENTI. RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE per utilizzo della posta elettronica al fine di aiutare l'utente a compiere attività amministrativa e sanitaria. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 167076 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 VENDEMMIATORE da settembre per circa 1 mese Richiesto mezzo proprio per arrivare sul posto di lavoro e residenza o domicilio nei pressi di San Gimignano (no alloggio).

Rif. 166977 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 MANUTENTORE MECCANICO con preferibile esperienza. Mansioni: manutenzione attrezzature dello stabilimento, interventi di manutenzione preventiva, ricerca e soluzione guasti. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 166956 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE PROGRAMMATORE ARDUINO (età 18/29 anni) per attività di programmazione di sistemi arduino e raspberry per la realizzazione di automazioni. Trattasi di tirocinio per 2 mesi con rimborso spese mensile.

Rif. 166915 Azienda Agricola di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 VENDEMMIATORE con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 166906 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 166905 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia e riassetto camere, sala colazioni. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

PICO SOCIETA' AGRICOLA DI DEI PIETRO E CORRADO ricerca CAMERIERE/A DI SALA + AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Gradita conoscenza della lingua inglese e attestato HACCP. Orario di lavoro solo diurno. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo. Per candidarsi telefonare al 3473586897 o inviare cv a marronaia@gmail.com

BRANCAIA SARL ricerca IMPIEGATO/A ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI E MAGAZZINO con esperienza anche minima. Richiesto diploma di ragioneria o laurea economia e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato per sostituzione, full time. Per candidarsi telefonare al 3298780743 oppure inviare cv a daniele@brancaia.it

MUSSO MARIA CARLA ricerca n. 2 ADDETTO ALLE PULIZIE, MANUTENZIONE GIARDINO. Trattasi di tempo indeterminato. Necessaria patente B auto propria. E’ richiesta disponibilità a lavorare nel fine settimana, orario full-time. Se interessati inviare cv a: paneretta@paneretta.it

Copyright © Valdelsa.net

Potrebbe interessarti anche: Concorso per 14 posti di ''Agente Polizia municipale''

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 27 agosto 2022