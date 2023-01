Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 28 gennaio 2023

Elenco stagionale agricoltura

Sono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura le offerte, su base provinciale, per il settore agricolo a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Trattasi di raccolta di adesione per tipologie di possibili future offerte di lavoro come bracciante agricolo, trattorista, e cantiniere qualificato.

ATTENZIONE

Da lunedì 15/06/2020 Idol Web non sarà più disponibile e sarà necessario collegarsi al nuovo sito: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 179190 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CARRELLISTA DI MAGAZZINO CON ESPERIENZA Movimentazione dei carichi attraverso l'utilizzo del carrello elevatore (muletto); utilizzo carrello elevatore trilaterale (previa formazione interna); sistemazione dei pancali all'interno del magazzino; approvvigionamento linee; supporto nelle attività di scelta e confezionamento dei prodotti in linea. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 179186 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO ALLA TORNITURA INDUSTRIALE DEI METALLI per esecuzioni di lavorazioni al tornio manuale, esecuzioni di lavorazioni al tornio a controllo numerico, rifinitura del pezzo, misurazione per conformità all'originale. Trattasi di tempo determinato con possibilità di proroga con orario full-time.

Rif. 179177 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA DEGUSTAZIONE VINO E ACCOGLIENZA CLIENTI con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e HACCP. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178821 COB Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO/A AIUTO MAGAZZINIERE E SUPPORTO TECNICO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART. 8. Richiesto preferibilmente Diploma di scuola superiore.

Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (30 ore settimanali).

Rif. 178781 COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART.8.

Mansioni: aiuto manutenzioni leggere. Trattasi di tempo contratto a tempo determinato con orario part-time di 24 ore settimanali.

Rif. 178702 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 COLLABORATORE/TRICE FAMILIARE con esperienza.

Mansioni: pulizia e gestione della casa ed saltuariamente accudimento di 2 bambini.

Richieste preferibilmente referenze. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, part time (9 ore settimanali orario mattina nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì).

Rif. 178645 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 GEOMETRA. Mansioni: Disegno CAD, disegno 3D e coordinamento cantieri. Richiesto diploma di Geometra e buona conoscenza della lingua inglese.

Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif.178436 Agriturismo di Barberino Val d’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza.

Mansioni: tour aziendali, degustazioni, accoglienza clienti e vendita vini. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, stagionale. Patente B e automunito.

Rif. 178635 COB Azienda di Radicondoli ricerca n. 1 GIARDINIERE/A OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA L. 68/99 ART.8. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino al 31/12/23).

Rif. 178631 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO/A GENERICO/A OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA L. 68/99 ART.18. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178427 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA PER ASSISTENZA A PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE Mansioni: assistenza a persona non autosufficiente, cura e pulizia della casa. Trattasi di tempo determinato di circa 3 mesi per sostituzione.

Rif. 178408 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria, gradita conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato trasformabile in indeterminato.

Rif. 178399 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato trasformabile a indeterminato.

Rif. 178259 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (24/30 ore settimanali).

Rif. 178258 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178134 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI BAR con esperienza (anche minima). Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178131 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 BARISTA con esperienza (anche minima). Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178092 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Mansioni: preparazione primi piatti e antipasti. Richiesta patente B automunito, trattasi di contratto a tempo determinato full time.

Rif. 178090 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A con preferibile esperienza. Mansioni: servizio ai tavoli. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178074 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMP. CONTABILE E AMMINISTRATIVA/O con esperienza. Mansioni; contabilità generale, registrazione operazioni bancarie, fatturazione attiva e passiva, realizzazione preventivi e offerte, registrazione contratti, predisposizione documentazione per rendicontazione di piani formativi finanziati, archiviazione. Richiesto diploma di Ragioneria o laurea in Economia, conoscenza del pacchetto Office e OBBLIGATORIA CONOSCENZA dei programmi Gamma Sprint e TS Digital di Team System. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, part time 20 ore settimanali da svolgere la mattina.

Rif. 178064 Agriturismo di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: pulizia appartamenti vacanze Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana, patente B auto propria Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2023 con orario part-time di 8 ore alla settimana.

Rif. 177999 COB Commercio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE COMMESSO/A DI VENDITA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART. 18. Mansioni: assistenza ai clienti, rifornimento scaffali e ortofrutta. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi, full time. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 177993 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Richiesto HACCP. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Patente B, auto propria.

Rif. 177992 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA CAMERE IN AGRITURISMO E SPAZI COMUNI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 177968 Attività Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA INDUSTRIALE con preferibile esperienza. Mansioni: lavorazione biancheria (stiro, lavaggio alle macchine, preparazione carichi e magazzino) Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 177834 Attività Commerciale di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A AL BANCO GELATI E AIUTO NELLA PREPARAZIONE con preferibile esperienza. Necessaria buona conoscenza della lingua inglese, attestato HACCP, patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato di 30 ore settimanali con possibilità di incremento orario, si richiede disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.

Rif. 177821 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 PORTIERE/A DI NOTTE con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche, ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza di una seconda lingua. Trattasi di contratto a tempo determinato full time da marzo a ottobre o apprendistato se età 18-29 anni. Richiesta patente B auto propria.

Rif.177684 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI (età 18-29). Richiesta Licenza media o Diploma. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto di apprendistato, full time.

Rif.177669 Bar di San Gimignano ricerca n.1 BARISTA con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, part time su tu turni (mattina orario 6-12, pomeriggio 12-18, sera 18-24).

Rif. 177623 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A OPERATORE/OPERATRICE BDC (Business Development Center) con preferibile esperienza in attività di telemarketing o similari. Mansioni: ricezione e qualificazione Lead in entrata sui diversi canali di contatto dell'azienda; attività di primo contatto con i clienti per le principali informazioni richieste; gestione completa dei Lead (presa appuntamenti con i colleghi della vendita e remind al cliente alla verifica dell'esito appuntamenti ed eventuali ripianificazioni con nuove attività di contatto); aggiornamento database con pianificazione di attività di ricontatto; unsold follow up su preventivi. Richiesto diploma di scuola media superiore preferibilmente ad indirizzo Comunicazione e Marketing, conoscenza del pacchetto Office e del sistema operativo Windows. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 177565 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI ED ESPERIENZA. ESPERIENZA IN CAMPO VITIVINICOLO E NELLA RACCOLTA MISTA. Trattasi di tempo determinato full-time eventualmente rinnovabile. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 177556 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 BARISTA con preferibile esperienza. Mansioni: servizio al banco, servizio ai tavoli, aiuto in cucina. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 177531 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA Mansioni: amministrazione e contabilità. Titolo di studio: Diploma di Ragioneria. Trattasi di tempo determinato part time con orario da concordare con l'azienda. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 177505 Famiglia di Certaldo ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE Mansioni: Assistenza e cura di anziano 86 anni (auto sufficiente) e pulizia della casa. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 177499 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO (età 18/29anni). Mansioni: gestione spedizioni estere e italiane e magazzino. Richiesto diploma di maturità e buona conoscenza della lingua inglese o francese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi con orario part time (28 ore settimanali). Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 177365 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE con esperienza. Mansioni: lavorazione della lamiera e piccole saldature. Richiesta patente B, automunito. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 177364 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di geometra e ottime conoscenze informatiche ( Autocad, Adobe Illustrator, 3D studio max, Rynocheros e pacchetto office). Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, full time.

Rif. 177355 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A PAGHE con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177354 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ASSISTENTE UFFICIO RISORSE UMANE con preferibile esperienza. Richiesto diploma e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177343 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 FACCHINO/A AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato full time (disponibilità a lavorare su turni e festivi).

Rif. 177338 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PORTER con preferibile esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e festivi).

Rif. 177336 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time 11/01/23 (disponibilità a lavorare su turni e festivi).

Rif. 177331 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO con preferibile esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177325 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE D'ALBERGO con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177227 Bar di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI BAR con preferibile esperienza. Mansioni: add. banco, preparazione piatti freddi e servizio ai tavoli. Richiesto attestato HACCP, conoscenza della lingua inglese. Patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato part time (20-24 ore settimanali in orario serale e nei weekend).

Rif. 177154 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' con esperienza. Mansioni: registrazioni contabilità generale, prima nota, gestione ciclo attivo e gestione scadenziario attivo, supporto nel controllo e preparazione dati bilancio civilistico. Richiesto Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche o finanziarie. Richiesta patente B, auto propria Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, part time (20 ore settimanali).

Rif. 177141 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA DELLE CAMERE con esperienza. Mansioni: pulizie di camere e appartamenti della casa vacanze, ristorante e lavanderia. Richiesta patente B automunito e preferibile conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contrato a tempo determinato part time mattina 25/30 ore settimanali da marzo ad ottobre 2023.

Rif. 177137 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PIZZAIOLO/A con preferibile esperienza. Richiesto HACCP e conoscenza della lingua inglese Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time su turni.

Rif. 177135 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA/BAR con preferibile esperienza. Richiesto HACCP e conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time su turni.

Rif. 177048 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIE APPARTAMENTI IN AGRITURISMO con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part time (SOLO IL SABATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO).

Rif. 177014 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE AGRITURISMO E GIARDINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: giardiniere e manutenzione agriturismo. Richiesta patente B auto propria, trattasi di tempo determinato fino ad ottobre 2023 con possibilità di proroga.

Rif. 177011 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA Mansioni: reception, gestione social media e marketing. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, ottima conoscenza della lingua inglese e una seconda lingua a livello buono, conoscenze informatiche, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino a ottobre 2023 con orario su turni.

Rif. 176931 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PERITO MECCANICO con esperienza in disegno 3D. Mansioni: disegno e sviluppo in 3d, realizzazione e manutenzione di sistemi di automazione con gestione tempi e metodi in officina, attività di elaborazione con studio di distinte basi. Richiesto diploma ad indirizzo tecnico industriale. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176856 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 FALEGNAME con esperienza (anche minima). Mansioni: lavorazione legno, montaggio cornici, imballaggio. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176840 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VENDITE. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 176827 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA AGRICOLO CON ESPERIENZA. Mansioni: trattamenti fitosanitari su viti e olivi, lavorazione terreno e gestione vigneto. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Richiesto patentino guida trattore.

Rif. 176752 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato full time (5 giorni settimanali).

Rif. 176745 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A O CUOCO/A con esperienza. Mansioni: preparazione pasta fresca e piatti tipici della tradizione toscana per i pranzi nell'azienda agricola. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time (Il lavoro si svolgerà su 6 giorni, 40 ore a settimana. Il turno è unico, diurno solo pranzo, non spezzato).

Rif. 176723 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia giornaliera degli alloggi turistici, piscina e aree comuni. Trattasi di contratto a tempo determinato da aprile a ottobre, part time 20 ore settimanali. Richiesta disponibilità a lavorare i giorni festivi, patente B automunito.

Rif. 176720 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE CON ESPERIENZA. Mansioni: lavori edili, realizzazione e manutenzione edifici. Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi full time con possibilità di rinnovo. Graditi corsi di formazione per il settore edile. Richiesta patente B automunito.

Rif. 176715 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA MURATORE (età 18-29 anni). Mansioni: lavori edili con possibilità di utilizzo di macchine operatrici.Richiesta patente B automunito.

Rif. 176639 Famiglia di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 BABY SITTER con esperienza. Mansione: accudimento di due bambini (uno di 3 mesi circa). Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, part time (3 volte alla settimana di cui 1 mattina con orario 9-12 circa e 2 pomeriggi con orario 16-19.30 circa).

Rif. 176376 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTRICISTA con preferibile esperienza. Richiesta qualifica di elettricista. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176372 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 QUADRISTA con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di Perito Elettrotecnico. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

BELLINI BRUNO S.R.L. ricerca n. 1 AUTISTA NCC con preferibile esperienza. Richieste Patente B, KB e iscrizione al ruolo conducenti di Siena. Preferibile conoscenza base della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato (12 mesi), full time. Per candidarsi telefonare a: Filippo Bellini 3490536515 o inviare il cv a: amministrazione@bellinibruno.com

LINEA PACK FILM SRL ricerca n.1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE DI MACCHINARI PER IMBALLAGGIO. Per candidarsi telefonare allo 0571663286 oppure inviare cv a m.nencioni@lineapack.it

IMPRESA DI PULIZIE LAMPO S.R.L. ricerca n. 1 APPRENDISTA ADDETTO/A AL MAGAZZINO (età 18/29 anni). Mansioni: Magazzino, consegne. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto di apprendistato, full time. Per candidarsi telefonare allo 05771481036 oppure inviare il proprio cv ad amministrazione@pulizielampo.it

CAFFE' CASOLANI DI GIOTTI SIRIO & C. - S.N.C ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Richiesto preferibilmente diploma alberghiero e HACCP. Patente b, auto propria. Trattasi determinato, full time su turni. Per candidarsi telefonare al 3332852691 oppure inviare cv a denise.schinina@alice.it

CAFFE' CASOLANI DI GIOTTI SIRIO & C. - S.N.C. ricerca n. 1 CAMERIERE/A SALA E BAR con preferibile esperienza. Richiesto Diploma alberghiero (preferibilmente ), buona conoscenza della lingua inglese e HACCP. Necessaria patente B auto propria Trattasi di contratto a tempo determinato, full time su turni. Se interessati telefonare al 3332852691 oppure inviare cv a denise.schinina@alice.it

FRANCINI TAMARA ricerca n. 1 ADDETTO/A ASSISTENZA PERSONA CON DISABILITA' COGNITIVA con esperienza. Preferibile diploma o laurea in ambito educativo/pedagogico. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, part time (21 ore settimanali: lunedi 11-19 con pausa pranzo, venerdì 11-19 con pausa pranzo, sabato 10.30-15.30). Per candidarsi telefonare al 338/6967452

PULIMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA UFFICI con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (2 mesi con possibilità di proroga), part time (15/20 ore settimanali). Per candidarsi telefonare al 328/6325029 o inviare il proprio cv a amministrazione@pulimatweb.it

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 ELETTRICISTA con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time. Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare il cv a info@eliowatt.com

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 IDRAULICO con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time. Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare il cv a info@eliowatt.com

GEOMETRA MARCO CALVANI ricerca n. 1 GEOMETRA o ARCHITETTO o PERITO INDUSTRIALE CON PREFERIBILE ESPERIENZA PER COLLABORAZIONE o TIROCINIO FORMATIVO . Mansioni: rilievi architettonici ed elaborazione grafica (disegno cad), gestione completa di pratiche edilizie e catastali, amministrazione di condomini e/o gestione immobili, progettazione impianti, certificazione energetica di immobili Richiesta patente B auto propria e conoscenza della lingua inglese.

GEOMETRA MARCO CALVANI ricerca n. 1 RAGIONIERE/A per gestione contabilità condomini. Conoscenza programmi informatici(Danea Domustudio, Desktop Telematico, Entratel, Fisconline ecc). Richiesta conoscenza lingua inglese per conversazioni su argomenti tecnici relativi l'attività svolta. Preferibile esperienza. Trattasi di contratto di collaborazione con partita iva. Richiesta patente B auto propria.

IDROEFFE SRL ricerca n. 1 CALDAISTA con esperienza. Mansioni: pulizia delle caldaie. Trattasi di contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi chiamare al numero 0577948130 inviare il curriculum a info@idroeffe.com

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca n. 1 SOUS CHEF per la stagione 2023 a partire da Marzo fino a Ottobre/Novembre. Il candidato dovrà avere principale esperienza sulla preparazione dei primi piatti. Necessario attestato HACCP in corso di validità. Vitto incluso e possibilità di alloggio. Gli interessati devono inviare il cv a: amministrazione@villasabolini.it Potrebbe essere richiesto lo spostamento provvisiorio c/o altra struttura di proprietà aziendale sempre nella zona

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca per la stagione 2023 da Marzo a Ottobre/Novembre n. 1 CHEF DE RANG La figura dovrà avere esperienza nella gestione della sala ristorante e presa degli ordini, nonchè la gestione del reparto nella sua totalità. Necessaria conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco. Vitto incluso con possibilità di alloggio. Gli interessati devono inviare il CV a: amministrazione@villasabolini.it

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca COPPIA CASIERI da impiegare c/o una casa vacanze per la stagione 2023 da Aprile a Ottobre zona Casole D’Elsa. Le figure richieste dovranno avere esperienza nella gestione della clientela, preparazione delle colazioni e pulizia stanze oltre alla manutenzione del giardino/piscina e della struttura in totale. Vitto e alloggio incluso. Necessario mezzo proprio per raggiungere la struttura perchè non servita da mezzi pubblici. Se interessati inviare il CV a : amministrazione@quad-incentives.it

LU FEIFEI ricerca PARRUCCHIERA/E UNISEX CON ESPERIENZA Mansioni: shampoo, piega lunga e corta, colore, meches e preferibilmente anche taglio. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi chiamare al numero 3383325489 o inviare il CV a cristinalu95@gmail.com

CASTELLO DELLA PANERETTA DI MUSSO MARIA CARLA ricerca COPPIA DI CASIERI per lavoro presso azienda agricola. Un membro della coppia sarà da adibire a mansioni di pulizie della struttura, l'altro membro da adibire alla manutenzione dei giardini e lavori agricoli. Per candidarsi telefonare al 0558059003 o inviare il CV a paneretta@paneretta.it.

HOTEL BEL SOGGIORNO PESCILLE SRL ricerca n. 1 CAMERIERE/A ADD. ALLE COLAZIONI + N.1 ADDETTO/A RECEPTION CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA FRANCESE.

RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE (WORD, OUTLOOK). Necessaria patente B auto propria.

Trattasi di tempo determinato stagionale da aprile, part-time di 36 ore settimanali con turni.

Se interessati inviare CV a: info@pescille.it o telefonare al 3534091243; 0577/940186

Pubblicato il 28 gennaio 2023