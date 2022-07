Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 30 luglio 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO

I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con le aziende nelle giornate della Fiera

il 19, il 20 e il 21 settembre 2022 a Firenze presso la Fortezza da Basso.

Rif. 164544 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 SPECIALISTA CYBER SECURITY. La risorsa si dovrà occupare della gestione e installazione server/Cisco/Antivirus. Richiesto: Diploma Perito informatico o Programmatori; ottime conoscenze informatiche (in particolare Cisco Software); conoscenza della lingua inglese (Livello B2); patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 164540 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ANALISTA TEMPI E METODI. La risorsa si dovrà occupare dell'ingegnerizzazione del processo produttivo/tempificazione. Richiesto: diploma Perito meccanico o Laurea in Ingegneria meccanica o gestionale o ambientale; ottima conoscenza del Pacchetto office, in particolare Excel; patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 166977 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 MANUTENTORE MECCANICO con preferibile esperienza. Mansioni: manutenzione attrezzature dello stabilimento, interventi di manutenzione preventiva, ricerca e soluzione guasti. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 166956 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE PROGRAMMATORE ARDUINO (età 18/29 anni) per attività di programmazione di sistemi arduino e raspberry per la realizzazione di automazioni. Trattasi di tirocinio per 2 mesi con rimborso spese mensile.

Rif. 166915 Azienda Agricola di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 VENDEMMIATORE con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 166906 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 166905 Struttura Ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia e riassetto camere, sala colazioni. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 166848 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE MACCHINE CNC con esperienza. Mansioni: conduzione frese, torni e trapani. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 166841 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' con esperienza (anche minima) Mansioni: contabilità, fatturazione e segreteria. Richiesta Diploma Istituto Tecnico Commerciale. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (20 ore settimanali).

Rif. 166721 Bar di Poggibonsi ricerca n. 1 BARISTA addetto/a alla preparazione di bevande semplici e cocktail, preparazione di piatti caldi e/o freddi e servizio ai tavoli. Richiesta conoscenza della lingua inglese e patente B. Trattasi di contratto a tempo determinato par time di circa 36 ore settimanali con possibilità di proroga.

Rif. 166710 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 VENDEMMIATORE con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 166665 Impresa di Pulizie di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA Trattasi di tempo determinato di 4 mesi per 4 ore al giorno per 5 giorni settimanali. Si richiede disponibilità a lavorare anche la domenica e festivi. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 166640 Officina di Poggibonsi ricera n. 1 APPRENDISTA GOMMISTA Età massima 29 anni Richiesta patente B Trattasi di apprendistato con orario giornaliero full-time.

Rif. 166632 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO ADD. ALLA MANUTENZIONE E ASSEMBLAGGIO con preferibile esperienza. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato trasformabile. Orario di lavoro full-time con possibilità di lavoro il sabato mattina.

Rif. 166454COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO GENERICO ISCRITTO ALLA L.68/99 ART. 18 Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 166394 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - APPRENDISTA/TIROCINANTE età tra 18-29 anni, per attività di amministrazione e segreteria. Richiesto diploma di Ragioneria, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Patente B, auto propria.

Rif. 166178 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONI: segreteria, contabilità, prima nota, bilancio. Richiesto Diploma di Ragioneria, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di part-time di 30 ore settimanali (6 ore al giorno) con possibilità di trasformazione a full-time, tempo indeterminato.

Rif. 166021 Bar di Poggibonsi ricerca n. 1 ADETTO/A BAR- PANETTERIA con le seguenti mansioni: preparazione e vendita di cibi e bevande,vendita di prodotti da forno,gestione delle attività connesse al buon funzionamento del punto vendita (pulizia dei locali e dell'esterno, riassortimento di merci e bibite,ordini vari) Requisiti:presenza curata, puntualità, disponibilità al lavoro su turni, flessibilità nei periodi di maggiore carico legati a festività,ferie e assenze dei colleghi,predisposizione alla vendita e al contatto con il pubblico. Trattasi di tempo determinato. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 165384 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA con preferibile esperienza e conoscenza inglese e francese. Mansioni: emissione e archiviazione di documenti di spedizione, assistenza dirigenziale e segreteria, elaborazione ed invio preventivi, analisi delle proposte commerciali e utilizzo dei software aziendali, conoscenza delle pratiche amministrative doganali per esportazioni ed importazioni. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 165379 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO con preferibile esperienza e conoscenze informatiche di base. Preferibile conoscenza della lingua inglese. Mansioni: carico/scarico automezzi, uso del muletto, movimentazione manuale imballi, imballaggio. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 165371 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE in agriturismo con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, solo il sabato. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 165187 Famiglia di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 165164 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IDRAULICO DI CANTIERE con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di rinnovo, full time.

Rif. 164946 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 MURATORE con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 164872 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTRICISTA /MECCANICO Richiesta capacità di lavorare in altezza, richieste competenze elettriche di base, lettura del disegno industriale e di schemi elettrici, patente B auto propria. Preferibile possesso patentino muletto. Trattasi di tempo determinato, apprendistato se in età tra i 18 e i 29 anni.

Rif. 164866 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA E PATENTE DI GUIDA CAT. B Trattasi di lavoro per 8 ore al giorno per 40 ore settimanali , oppure per 8 ore al giorno nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 164860 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 SALDATORE CON ESPERIENZA Richiesta capacità di lavorare in altezza, capacità di leggere schemi elettrici e disegni industriali, competenze elettriche o meccaniche, richiesta disponibilità alle trasferte Necessaria patente B auto propria Preferibile possesso del patentino per la guida muletto. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 164851 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMP. DI MAGAZZINO Mansioni: gestione ordini, magazzino, contatti con fornitori e clienti Titolo di studio: diploma o laurea Richiesta patente B auto propria, conoscenze informatiche. Trattasi di tempo determinato, apprendistato se età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Rif. 164042 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. UFFICIO TECNICO per campionatura e prove tecniche corredate da relazioni per progetto settore camper. Obbligatoria età 18/29 anni e diploma di Geometra o Perito Meccanico. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 163846 Azienda di Certaldo ricerca. n. 1 OPERAIO METALMECCANICO per piccoli lavori di saldatura, utilizzo di trapani a colonna rifinitura delle fustelle. Occorre precisione. Sede di lavoro Certaldo. Per i candidati tra i 18 ed i 29 anni, non occorre esperienza.

Rif. 163817 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUCINA con esperienza. Mansioni: Preparazione antipasti e contorni e pulizia cucina. Patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con orario da concordare (part time o full time).

Rif. 163638 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE 24 h su 24 CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: assistenza a persona anziana, cucinare, pulizia e gestione casa. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Trattasi di contratto a tempo determinato per sostituzione da metà agosto a metà settembre 2022.

Rif. 163012 Agriturismo di San Gimignano ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Gradita conoscenza della lingua inglese e attestato HACCP. Orario di lavoro solo diurno. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Rif. 163007 Agriturismo di San Gimignano ricerca n.1 AIUTO CUOCO/A con esperienza anche minima. Mansioni: preparazione piatti semplici per ristorazione in agriturismo e corsi di cucina per gli ospiti. Gradita conoscenza della lingua inglese per i corsi di cucina e attestato HACCP. Orario di lavoro solo diurno. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Rif. 160760 GDO di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTI/E ALLE VENDITE NEI SUPERMERCATI con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato (dai 2 ai 4 mesi), part time su turni (anche festivi). Sedi di lavoro: SAN GIMIGNANO, POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA.

Rif. 158931 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO E MANUTENTORE con esperienza (anche minima). Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15441 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO con preferibile esperienza Mansioni: consegna bevande e alimenti. Preferibile patente C, altrimenti OBBLIGATORIA patente B. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

MUSSO MARIA CARLA ricerca n. 2 ADDETTO ALLE PULIZIE, MANUTENZIONE GIARDINO. Trattasi di tempo indeterminato. Necessaria patente B auto propria. E’ richiesta disponibilità a lavorare nel fine settimana, orario full-time. Se interessati inviare cv a: paneretta@paneretta.it

FRANTOIO COOPERATIVO VALDELSANO SOC. COOP. AGRICOLA ricerca n. 1 AUTISTA CON OBBLIGATORIA PATENTE C Mansioni: ritiro olive presso le aziende dei soci della cooperativa, scarico al frantoio, riporto cassette ed eventualmente olio nelle aziende dei soci. Preferibile possesso CQC e patente carrelli elevatori Trattasi di tempo determinato massimo due mesi con orario full-time su turni, è richiesta la disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Se interessati contattare Carpitelli Andrea 0577/944969; amministrazione@frantoiovaldelsano.it

IL CASTELLETTO SNC DI G. E G. PECCHI ricerca N.1 CUOCO/A + N.1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA Trattasi di tempo indeterminato con orario spezzato tempo pieno Se interessati contattare il Sig. Gabriele 3473354930.

IDEALCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ricerca n. 1 ADD. PULIZIE con patente di guida cat. B , preferibile esperienza. Si lavora su turni anche nei giorni festivi a Poggibonsi, Colle di val d'Elsa e San Gimignano. Trattasi di tempo determinato per 2 mesi. Gli interessati devono inviare il curriculum a e.adalberti@idealcoop.com oppure telefonare al numero 3500495701

SABATINI - VOLPINI E C. SNC ricerca n. 1 ESTETISTA con preferibile esperienza con diploma triennale di estetista, buona conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche di base, auto propria. Trattasi di lavoro a tempo indeterminato part time con orario da definire in fase di colloquio. Per candidarsi inviare il cv a direzione@villasanpaolo.com.

VALLE DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ricerca N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE + N. 1 OPERATORE SOCIOSANITARIO (OSS, OTA) per lavoro con giovani disabili legato ai progetti del "Dopo di noi". Trattasi di tempo determinato, previste varie sedi di lavoro. Titolo di studio attinente ai ruoli ricercati. Necessaria patente B auto propria. Se interessati inviare cv a: cooperativasocialevalledelsole@gmail.com

PULIMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (20 ore settimanali). Necessaria patente B auto propria. Per candidarsi chiamare il numero 05771512712 o inviare il cv a info@pulimatweb.it

TRAVEL ON A BUDGET DI IRENE CHIMENTI ricerca n. 1 ACCOMPAGNATORE TURISTICO Mansioni: accompagnare i turisti in tour in vespa Richiesta patente A/B e esperienza in vespa 50cc, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di fare foto e video con il cellulare Trattasi di tempo determinato fino a fine settembre 2022, contratto a chiamata 3/4 volte a settimana con orario 09:00-15:00 Se interessati inviare cv a: info@tuscanyonwheels.com

LUCII G. S.R.L. ricerca N. 1 FRESATORE CON ESPERIENZA E N. 1 TORNITORE CON ESPERIENZA Per candidarsi telefonare allo 0558078097 Trattasi di tempo indeterminato full-time. Necessaria patente B auto propria.

TITANIA MULTISERVIZI ricerca ADD. ALLE PULIZIE AZIENDALI a Poggibonsi per 9 ore settimanali suddivise in 3 giorni (lunedi-mercoledi-venerdi) Obbligatoria esperienza e patente di guida cat. B. Chi fosse interessato, deve inviare il CV a : titaniamultiservizi@gmail.com oppure telefonare a 3703019267

ROCCA DELLE MACIE ricerca n. 1 MAGAZZINIERE/GUIDA MULETTO, ADDETTO ALLA LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO, MECCANICO LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO E/O MACCHINE AGRICOLE con preferibile esperienza e patentino muletto. Necessaria patente B auto propria.Trattasi di contratto a tempo determinato full time. Per candidarsi telefonare al numero 0577 732217 o inviare il CV a gorelli@roccadellemacie.com

PELLENC ITALIA SRL ricerca n.1 TECNICO RIPARATORE SPECIALIZZATO IN ELETTRONICA. Richiesto Diploma di scuola superiore. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino a gennaio 2023), full time. Per candidarsi inviare il proprio cv a risorseumane@pellencitalia.com

TERUZZI & PUTHOD SRL ricerca OPERAIO AGRICOLO PER LAVORI IN CAMPAGNA E AIUTO IN CANTINA CON ESPERIENZA. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con orario full time.

Se interessati inviare cv a: silvia.baragatti@teruzziwine.com

SI-166452 avviso per eventuali assunzioni a tempo determinato part-time n.1 ESECUTORE AIUTO CUOCO CAT. B1

Azienda Speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa. Per i requisiti e le modalità di prenotazione prendere visione del Bando in pubblicazione dal 22/07/2022 al 30/072022.

