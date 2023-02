Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 4 febbraio 2023

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 179924 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO con esperienza. Mansioni: ricezione del materiale in arrivo, organizzare le consegne degli articoli. Richiesta patente B e MULETTO, automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 179798 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO CON ESPERIENZA Mansioni: potatura e manutenzione vigne e olivi con utilizzo anche delle motoseghe. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 179758 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA DELLE CAMERE E SPAZI COMUNI. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (18 ore settimanali orario 11-14) .

Rif. 179752 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO con esperienza. Mansioni: pianificazione e gestione dei progetti; gestione rapporti coi clienti, fornitori ed enti; monitoraggio avanzamento produzione, lavori e logistica di cantiere; monitoraggio e verifica del lavoro svolto dal personale; redazione e gestione della documentazione di cantiere richiesta, con il supporto delle figure aziendali preposte. Richiesto diploma di Geometra o Laurea in Scienze forestali o Agronomia. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 179686 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CABLATORE/TRICE DI QUADRI ELETTRICI. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Rif. 179683 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE C CQC. Mansioni: guida camion e, possibilmente, camion con gru. Richiesta patente C e CQC. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 179604 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA DELLE CAMERE con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 179469 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA DELLE CAMERE Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 179462 Impresa di Pulizie di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza di almeno 2 anni. Mansioni: Pulizia e riassetto camere di hotel. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 179445 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza. Richiesto Diploma di ragioneria o Laurea in economia. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 179408 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A PIZZAIOLO/A Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 179406 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 179397 Impresa Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE/MANOVALE Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Si richiede disponibilita’ alle trasferte su Siena e Firenze.

Rif. 179395 Impresa Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA CAMION CON USO GRU/ESCAVATORISTA Richiesta patente B e C e patentino per uso escavatore. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 179350 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. DEGUSTAZIONE E SERVIZIO AI TAVOLI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 179344 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 179190 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CARRELLISTA DI MAGAZZINO CON ESPERIENZA Movimentazione dei carichi attraverso l'utilizzo del carrello elevatore (muletto); utilizzo carrello elevatore trilaterale (previa formazione interna); sistemazione dei pancali all'interno del magazzino; approvvigionamento linee; supporto nelle attività di scelta e confezionamento dei prodotti in linea. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 179186 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO ALLA TORNITURA INDUSTRIALE DEI METALLI per esecuzioni di lavorazioni al tornio manuale, esecuzioni di lavorazioni al tornio a controllo numerico, rifinitura del pezzo, misurazione per conformità all'originale. Trattasi di tempo determinato con possibilità di proroga con orario full-time.

Rif. 179177 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA DEGUSTAZIONE VINO E ACCOGLIENZA CLIENTI con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e HACCP. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178702 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 COLLABORATORE/TRICE FAMILIARE con esperienza.

Mansioni: pulizia e gestione della casa ed saltuariamente accudimento di 2 bambini.

Richieste preferibilmente referenze. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, part time (9 ore settimanali orario mattina nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì).

Rif. 178645 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 GEOMETRA. Mansioni: Disegno CAD, disegno 3D e coordinamento cantieri. Richiesto diploma di Geometra e buona conoscenza della lingua inglese.

Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif.178436 Agriturismo di Barberino Val d’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza.

Mansioni: tour aziendali, degustazioni, accoglienza clienti e vendita vini. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, stagionale. Patente B e automunito.

Rif. 178427 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA PER ASSISTENZA A PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE Mansioni: assistenza a persona non autosufficiente, cura e pulizia della casa. Trattasi di tempo determinato di circa 3 mesi per sostituzione.

Rif. 178408 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria, gradita conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato trasformabile in indeterminato.

Rif. 178399 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato trasformabile a indeterminato.

Rif. 178259 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (24/30 ore settimanali).

Rif. 178258 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178134 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI BAR con esperienza (anche minima). Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178131 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 BARISTA con esperienza (anche minima). Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178092 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Mansioni: preparazione primi piatti e antipasti. Richiesta patente B automunito, trattasi di contratto a tempo determinato full time.

Rif. 178090 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A con preferibile esperienza. Mansioni: servizio ai tavoli. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 178074 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMP. CONTABILE E AMMINISTRATIVA/O con esperienza. Mansioni; contabilità generale, registrazione operazioni bancarie, fatturazione attiva e passiva, realizzazione preventivi e offerte, registrazione contratti, predisposizione documentazione per rendicontazione di piani formativi finanziati, archiviazione. Richiesto diploma di Ragioneria o laurea in Economia, conoscenza del pacchetto Office e OBBLIGATORIA CONOSCENZA dei programmi Gamma Sprint e TS Digital di Team System. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, part time 20 ore settimanali da svolgere la mattina.

Rif. 178064 Agriturismo di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: pulizia appartamenti vacanze Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana, patente B auto propria Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2023 con orario part-time di 8 ore alla settimana.

Rif. 177993 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Richiesto HACCP. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Patente B, auto propria.

Rif. 177992 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA CAMERE IN AGRITURISMO E SPAZI COMUNI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 177968 Attività Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA INDUSTRIALE con preferibile esperienza. Mansioni: lavorazione biancheria (stiro, lavaggio alle macchine, preparazione carichi e magazzino) Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 177821 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 PORTIERE/A DI NOTTE con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche, ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza di una seconda lingua. Trattasi di contratto a tempo determinato full time da marzo a ottobre o apprendistato se età 18-29 anni. Richiesta patente B auto propria.

Rif.177684 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI (età 18-29). Richiesta Licenza media o Diploma. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto di apprendistato, full time.

Rif.177669 Bar di San Gimignano ricerca n.1 BARISTA con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, part time su tu turni (mattina orario 6-12, pomeriggio 12-18, sera 18-24).

Rif. 177623 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A OPERATORE/OPERATRICE BDC (Business Development Center) con preferibile esperienza in attività di telemarketing o similari. Mansioni: ricezione e qualificazione Lead in entrata sui diversi canali di contatto dell'azienda; attività di primo contatto con i clienti per le principali informazioni richieste; gestione completa dei Lead (presa appuntamenti con i colleghi della vendita e remind al cliente alla verifica dell'esito appuntamenti ed eventuali ripianificazioni con nuove attività di contatto); aggiornamento database con pianificazione di attività di ricontatto; unsold follow up su preventivi. Richiesto diploma di scuola media superiore preferibilmente ad indirizzo Comunicazione e Marketing, conoscenza del pacchetto Office e del sistema operativo Windows. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 177565 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI ED ESPERIENZA. ESPERIENZA IN CAMPO VITIVINICOLO E NELLA RACCOLTA MISTA. Trattasi di tempo determinato full-time eventualmente rinnovabile. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 177556 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 BARISTA con preferibile esperienza. Mansioni: servizio al banco, servizio ai tavoli, aiuto in cucina. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 177531 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA Mansioni: amministrazione e contabilità. Titolo di studio: Diploma di Ragioneria. Trattasi di tempo determinato part time con orario da concordare con l'azienda. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 177505 Famiglia di Certaldo ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE Mansioni: Assistenza e cura di anziano 86 anni (auto sufficiente) e pulizia della casa. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 177365 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE con esperienza. Mansioni: lavorazione della lamiera e piccole saldature. Richiesta patente B, automunito. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 177364 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di geometra e ottime conoscenze informatiche ( Autocad, Adobe Illustrator, 3D studio max, Rynocheros e pacchetto office). Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, full time.

Rif. 177355 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A PAGHE con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177354 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ASSISTENTE UFFICIO RISORSE UMANE con preferibile esperienza. Richiesto diploma e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177343 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 FACCHINO/A AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato full time (disponibilità a lavorare su turni e festivi).

Rif. 177338 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PORTER con preferibile esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e festivi).

Rif. 177336 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time 11/01/23 (disponibilità a lavorare su turni e festivi).

Rif. 177331 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO con preferibile esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177325 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE D'ALBERGO con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (disponibilità a lavorare su turni e nei festivi).

Rif. 177227 Bar di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI BAR con preferibile esperienza. Mansioni: add. banco, preparazione piatti freddi e servizio ai tavoli. Richiesto attestato HACCP, conoscenza della lingua inglese. Patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato part time (20-24 ore settimanali in orario serale e nei weekend).

Rif. 177154 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' con esperienza. Mansioni: registrazioni contabilità generale, prima nota, gestione ciclo attivo e gestione scadenziario attivo, supporto nel controllo e preparazione dati bilancio civilistico. Richiesto Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche o finanziarie. Richiesta patente B, auto propria Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, part time (20 ore settimanali).

Rif. 177141 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA DELLE CAMERE con esperienza. Mansioni: pulizie di camere e appartamenti della casa vacanze, ristorante e lavanderia. Richiesta patente B automunito e preferibile conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contrato a tempo determinato part time mattina 25/30 ore settimanali da marzo ad ottobre 2023.

Rif. 177137 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PIZZAIOLO/A con preferibile esperienza. Richiesto HACCP e conoscenza della lingua inglese Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time su turni.

Rif. 177135 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA/BAR con preferibile esperienza. Richiesto HACCP e conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time su turni.

Rif. 177048 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIE APPARTAMENTI IN AGRITURISMO con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part time (SOLO IL SABATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO).

Rif. 177014 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE AGRITURISMO E GIARDINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: giardiniere e manutenzione agriturismo. Richiesta patente B auto propria, trattasi di tempo determinato fino ad ottobre 2023 con possibilità di proroga.

Rif. 177011 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA Mansioni: reception, gestione social media e marketing. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, ottima conoscenza della lingua inglese e una seconda lingua a livello buono, conoscenze informatiche, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino a ottobre 2023 con orario su turni.

Rif. 176931 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PERITO MECCANICO con esperienza in disegno 3D. Mansioni: disegno e sviluppo in 3d, realizzazione e manutenzione di sistemi di automazione con gestione tempi e metodi in officina, attività di elaborazione con studio di distinte basi. Richiesto diploma ad indirizzo tecnico industriale. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176840 Commercio di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VENDITE. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 176827 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA AGRICOLO CON ESPERIENZA. Mansioni: trattamenti fitosanitari su viti e olivi, lavorazione terreno e gestione vigneto. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Richiesto patentino guida trattore.

Rif. 176752 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato full time (5 giorni settimanali).

Rif. 176745 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A O CUOCO/A con esperienza. Mansioni: preparazione pasta fresca e piatti tipici della tradizione toscana per i pranzi nell'azienda agricola. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time (Il lavoro si svolgerà su 6 giorni, 40 ore a settimana. Il turno è unico, diurno solo pranzo, non spezzato).

Rif. 176723 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia giornaliera degli alloggi turistici, piscina e aree comuni. Trattasi di contratto a tempo determinato da aprile a ottobre, part time 20 ore settimanali. Richiesta disponibilità a lavorare i giorni festivi, patente B automunito.

Rif. 176720 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE CON ESPERIENZA. Mansioni: lavori edili, realizzazione e manutenzione edifici. Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi full time con possibilità di rinnovo. Graditi corsi di formazione per il settore edile. Richiesta patente B automunito.

Rif. 176715 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA MURATORE (età 18-29 anni). Mansioni: lavori edili con possibilità di utilizzo di macchine operatrici.Richiesta patente B automunito.

Rif. 176639 Famiglia di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 BABY SITTER con esperienza. Mansione: accudimento di due bambini (uno di 3 mesi circa). Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, part time (3 volte alla settimana di cui 1 mattina con orario 9-12 circa e 2 pomeriggi con orario 16-19.30 circa).

Rif. 176376 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTRICISTA con preferibile esperienza. Richiesta qualifica di elettricista. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176372 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 QUADRISTA con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di Perito Elettrotecnico. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

TERUZZI & PUTHOD S.R.L. ricerca n. 1 ADDETTO/A DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Mansioni: tour aziendali, degustazioni, accoglienza clienti e vendita vini. Richieste conoscenze informatiche di base, buona conoscenza della lingua inglese e gradita conoscenza della lingua tedesca. Trattasi di contratto a tempo determinato da marzo a ottobre 2023. Patente B e automunito. Per candidarsi inviare cv a silvia.baragatti@teruzziwine.com

GELATERIA DONDOLI SRL ricerca n. 1 ADDETTO/A AL BANCO GELATI E AIUTO NELLA PREPARAZIONE con preferibile esperienza. Necessaria buona conoscenza della lingua inglese, attestato HACCP, patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato di 30 ore settimanali con possibilità di incremento orario, si richiede disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi. Per candidarsi telefonare allo0577/942244 oppure inviare cv a sergio@gelateriadondoli.com

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca n. 1 PORTIERE DI NOTTE con esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Patente B, automunito/a. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi inviare cv a direzione@villasabolini.it

TITANIA MULTISERVIZI ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA Necessaria Patente B auto propria Trattasi di tempo determinato part-time 2/5 ore settimanali alternate Se interessati contattare Patrizia Inghilleri 370/3019267; titaniamultiservizi@gmail.com

IPERMEDIALE S.R.L. ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE di appartamenti con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato par time 20/24 ore settimanali dalle ore 8 dal lunedì al sabato, a 10km da San Gimignano. Per candidarsi chiamare al numero 3487739278 o inviare il CV a federica.cipriani@ipermediale.it

BELLINI BRUNO S.R.L. ricerca n. 1 AUTISTA NCC con preferibile esperienza. Richieste Patente B, KB e iscrizione al ruolo conducenti di Siena. Preferibile conoscenza base della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato (12 mesi), full time. Per candidarsi telefonare a: Filippo Bellini 3490536515 o inviare il cv a: amministrazione@bellinibruno.com

LINEA PACK FILM SRL ricerca n.1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE DI MACCHINARI PER IMBALLAGGIO. Per candidarsi telefonare allo 0571663286 oppure inviare cv a m.nencioni@lineapack.it

CAFFE' CASOLANI DI GIOTTI SIRIO & C. - S.N.C ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con preferibile esperienza. Richiesto preferibilmente diploma alberghiero e HACCP. Patente b, auto propria. Trattasi determinato, full time su turni. Per candidarsi telefonare al 3332852691 oppure inviare cv a denise.schinina@alice.it

CAFFE' CASOLANI DI GIOTTI SIRIO & C. - S.N.C. ricerca n. 1 CAMERIERE/A SALA E BAR con preferibile esperienza. Richiesto Diploma alberghiero (preferibilmente ), buona conoscenza della lingua inglese e HACCP. Necessaria patente B auto propria Trattasi di contratto a tempo determinato, full time su turni. Se interessati telefonare al 3332852691 oppure inviare cv a denise.schinina@alice.it

FRANCINI TAMARA ricerca n. 1 ADDETTO/A ASSISTENZA PERSONA CON DISABILITA' COGNITIVA con esperienza. Preferibile diploma o laurea in ambito educativo/pedagogico. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, part time (21 ore settimanali: lunedi 11-19 con pausa pranzo, venerdì 11-19 con pausa pranzo, sabato 10.30-15.30). Per candidarsi telefonare al 338/6967452

PULIMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA UFFICI con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (2 mesi con possibilità di proroga), part time (15/20 ore settimanali). Per candidarsi telefonare al 328/6325029 o inviare il proprio cv a amministrazione@pulimatweb.it

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 ELETTRICISTA con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time. Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare il cv a info@eliowatt.com

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 IDRAULICO con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time. Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare il cv a info@eliowatt.com

IDROEFFE SRL ricerca n. 1 CALDAISTA con esperienza. Mansioni: pulizia delle caldaie. Trattasi di contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi chiamare al numero 0577948130 inviare il curriculum a info@idroeffe.com

LU FEIFEI ricerca PARRUCCHIERA/E UNISEX CON ESPERIENZA Mansioni: shampoo, piega lunga e corta, colore, meches e preferibilmente anche taglio. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi chiamare al numero 3383325489 o inviare il CV a cristinalu95@gmail.com

HOTEL BEL SOGGIORNO PESCILLE SRL ricerca n. 1 CAMERIERE/A ADD. ALLE COLAZIONI + N.1 ADDETTO/A RECEPTION CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA FRANCESE.

RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE (WORD, OUTLOOK). Necessaria patente B auto propria.

Trattasi di tempo determinato stagionale da aprile, part-time di 36 ore settimanali con turni.

Se interessati inviare CV a: info@pescille.it o telefonare al 3534091243; 0577/940186

OFFERTE DI LAVORO L.68/99

Rif. 179936 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO/ASSEMBLAMENTO MECCANICO ISCRITTO ALLA L.68/99 ART. 8 Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 179930 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO/A GENERICO/A OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART.8 Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 179582 COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART.8 E ART.18 Necessaria Patente B auto propria Trattasi di tempo determinato, full time.

Rif. 179335 COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OP. ADD. AL MAGAZZINOE E ALLE MACCHINE RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART.8 Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore e conoscenze informatiche. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 178821 COB Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO/A AIUTO MAGAZZINIERE E SUPPORTO TECNICO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART. 8. Richiesto preferibilmente Diploma di scuola superiore.

Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (30 ore settimanali).

Rif. 178781 COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART.8.

Mansioni: aiuto manutenzioni leggere. Trattasi di tempo contratto a tempo determinato con orario part-time di 24 ore settimanali.

Rif. 178635 COB Azienda di Radicondoli ricerca n. 1 GIARDINIERE/A OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA L. 68/99 ART.8. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino al 31/12/23).

Rif. 178631 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO/A GENERICO/A OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA L. 68/99 ART.18. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: I migliori gadget per fare un ottimo self branding

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 4 febbraio 2023