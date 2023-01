Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 7 gennaio 2023

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 176931 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PERITO MECCANICO con esperienza in disegno 3D.

Mansioni: disegno e sviluppo in 3d, realizzazione e manutenzione di sistemi di automazione con gestione tempi e metodi in officina, attività di elaborazione con studio di distinte basi. Richiesto diploma ad indirizzo tecnico industriale. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176856 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 FALEGNAME con esperienza (anche minima). Mansioni: lavorazione legno, montaggio cornici, imballaggio. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176840 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VENDITE. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 176827 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA AGRICOLO CON ESPERIENZA. Mansioni: trattamenti fitosanitari su viti e olivi, lavorazione terreno e gestione vigneto. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Richiesto patentino guida trattore.

Rif. 176752 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato full time (5 giorni settimanali).

Rif. 176745 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A O CUOCO/A con esperienza. Mansioni: preparazione pasta fresca e piatti tipici della tradizione toscana per i pranzi nell'azienda agricola. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time (Il lavoro si svolgerà su 6 giorni, 40 ore a settimana. Il turno è unico, diurno solo pranzo, non spezzato).

Rif. 176723 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia giornaliera degli alloggi turistici, piscina e aree comuni. Trattasi di contratto a tempo determinato da aprile a ottobre, part time 20 ore settimanali. Richiesta disponibilità a lavorare i giorni festivi, patente B automunito.

Rif. 176720 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE CON ESPERIENZA. Mansioni: lavori edili, realizzazione e manutenzione edifici.

Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi full time con possibilità di rinnovo. Graditi corsi di formazione per il settore edile. Richiesta patente B automunito.

Rif. 176715 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA MURATORE (età 18-29 anni). Mansioni: lavori edili con possibilità di utilizzo di macchine operatrici. Richiesta patente B automunito.

Rif. 176690 COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART. 8. Mansioni: lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari in camera bianca. Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi, part time 30 ore settimanali, richiesta patente B auto propria.

Rif. 176639 Famiglia di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 BABY SITTER con esperienza. Mansione: accudimento di due bambini (uno di 3 mesi circa). Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, part time (3 volte alla settimana di cui 1 mattina con orario 9-12 circa e 2 pomeriggi con orario 16-19.30 circa).

Rif. 176632 COB Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 MONTATORE MECCANICO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8. Mansioni: Montaggio e verniciatura di particolari meccanici. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 176625 COB Negozio di Poggibonsi ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8 e ART 18. Mansioni: Supporto pulizia e ordine, sistemazione prodotti a scaffale. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 176608 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MECCANICO MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA CON ESPERIENZA Richiesta patente B/C, patente del muletto e disponibilità a trasferte. Trattasi di tempo indeterminato con orario full-time.

Rif. 176606 Panificio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA ADD. AL LABORATORIO DI PANETTERIA età 18/29 anni auto propria. Orario dalle 4 alle 8 la mattina per 20 ore settimanali da lunedì al venerdì. Preferibile domicilio in zona Colle V.Elsa o zone limitrofe.

Rif. 176543 Impresa Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 MANOVALE EDILE con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 176449 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA Richiesto patente B auto propria, conoscenza di almeno una lingua straniera, conoscenze informatiche. Trattasi di tempo determinato di un anno con orario alternato dalle 09:00 alle 17:00 oppure dalle 15:00 alle 23:00 (4 sere e 2 mattine alternando le settimane). Necessaria patente B auto propria.

Rif. 176390 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA (età 18/29 anni). Mansioni: segreteria, front-office. Richiesto Diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche e conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 176376 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTRICISTA con preferibile esperienza. Richiesta qualifica di elettricista. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176372 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 QUADRISTA con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di Perito Elettrotecnico. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 176325 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 ADD. ALLE RIPARAZIONI DI MACCHINE AGRICOLE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato da marzo 2023.

Rif.176316 COB Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 ADD. ALLE RIPARAZIONI DI MACCHINE AGRICOLE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 18. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato da marzo 2023.

Rif. 176255 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA PULIZIA CAMERE E AIUTO CUCINA con esperienza. Mansioni: pulizie, preparazione semplici piatti freddi e occasionalmente colazioni. Richiesto HACCP. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato dal 01/04/2023 al 31/10/2023 part-time di 27 ore giornaliere dalle 10:30 alle 15:00.

Rif. 176215 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO ALLA CONTABILITA' AZIENDALE, SEGRETERIA. Trattasi di tempo indeterminato part-time. Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria.

Rif. 176125 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A DEGUSTAZIONI con preferibile esperienza. Mansioni: tour aziendali, degustazioni, accoglienza clienti e vendita vini. Richieste conoscenze informatiche di base, buona conoscenza della lingua inglese e gradita conoscenza della lingua tedesca. Trattasi di contratto a tempo determinato da marzo a ottobre 2023. Patente B e automunito.

Rif. 176097 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA IN VIGNA con esperienza. Richiesto patentino fitofarmaci e uso del muletto, preferibile diploma con indirizzo agrario/enologia. Mansioni: guida trattore e lavori di cantina. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo. Necessaria patente B, auto propria.

Rif. 176065 Famiglia di Casole D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza per assistenza ad una signora anziana non autosufficiente. Mansioni: igiene personale, preparazione dei pasti, compagnia. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif. 175912 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (da marzo a novembre 2023) full time.

Rif. 175911 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PRANZI con esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese e HACCP. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (da marzo a novembre 2023), full time.

Rif. 175873 Impresa di Pulizie di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN STRUTTURE RICETTIVE. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (25/30 ore settimanali anche durante festivi).

Rif. 175870 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 PROGETTISTA ELETTRICO con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico, conoscenza del programma di progettazione elettrica EPLAN P8 e conoscenza base della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato , full time.

Rif. 175776 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 MECCANICO AUTO con esperienza. Mansioni: Riparazioni BMW e Mini. Richiesto Diploma tecnico indirizzo meccanico. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 175772 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 COORDINATORE DI OFFICINA E AIUTO MAGAZZINO con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza Pacchetto Office, social e app. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 175762 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' con esperienza. Mansioni; contabilità generale, registrazione operazioni bancarie, fatturazione attiva e passiva, realizzazione preventivi e offerte, registrazione contratti, predisposizione documentazione per rendicantazione di piani formativi finanziati, archiviazione. Richiesto diploma di Ragioneria o laurea in Economia e conoscenza del pacchetto Office e dei programmi Gamma Sprint e TS Digital di Team System. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, part time (20 ore settimanali).

Rif. 175615 Azienda di Casole d’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA. Richiesto DIPLOMA AMMINISTRATIVO, CONOSCENZE GESTIONALI DI CONTABILITA’ e amministrazione, auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 175484 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BABY SITTER CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: accudimento bambino con autismo per la gestione delle attività quotidiane: compiti, attività sportive, passeggiate. Richiesta patente B auto propria, titolo di studio preferibile diploma di Liceo Psicopedagogico o Laurea in Scienze dell'Educazione. Trattasi di tempo determinato di 3 mesi prorogabile con orario part-time di 20/25 ore da lunedì al venerdì da svolgere di pomeriggio.

Rif. 175462 Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza delle lingue inglese e francese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di proroga con orario part-time di 36 ore settimanali.

Rif. 175453 Commercio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALLE CONSEGNE CON ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino a gennaio 2023 trasformabile con orario part-time 16/20 ore settimanali.

Rif. 174975 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN AGRITURISMO con esperienza. Richiesto HACCP, patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (da marzo a settembre 2023), full time.

Rif. 174840 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 AUTISTA NCC con preferibile esperienza. Richieste Patente B, KB e iscrizione al ruolo conducenti di Siena. Preferibile conoscenza base della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato (12 mesi), full time.

Rif. 174773 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICURATIVO Mansioni: consulenza e pianificazione prodotti assicurativi, assistenza clienti, ricerca e sviluppo nuova clientela Richiesto diploma di scuola media superiore o laurea. Necessaria patente B auto propria. PREVISTA COLLABORAZIONE CON PARTITA IVA.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

CASTELLO DELLA PANERETTA DI MUSSO MARIA CARLA ricerca COPPIA DI CASIERI per lavoro presso azienda agricola. Un membro della coppia sarà da adibire a mansioni di pulizie della struttura, l'altro membro da adibire alla manutenzione dei giardini e lavori agricoli. Per candidarsi telefonare al 0558059003 o inviare il CV a paneretta@paneretta.it.

HOTEL BEL SOGGIORNO PESCILLE SRL ricerca n. 1 CAMERIERE/A ADD. ALLE COLAZIONI + N.1 ADDETTOA RECEPTION CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA FRANCESE. RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE (WORD, OUTLOOK). Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato stagionale da aprile, part-time di 36 ore settimanali con turni. Se interessati inviare CV a: info@pescille.it o telefonare al 3534091243; 0577/940186

BARI LIDO SRL ricerca n. 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato, part time (servizio di pulizia presso Confcommercio di San Gimignano, 45 minuti al giorno, dal lunedì al venerdì) . Per candidarsi telefonare al 3666882807 oppure inviare il cv a monica@barilido.it

OSTERIA IL CAMPANELLINO ricerca CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a chiamata nel periodo natalizio (25, 31 dicembre e 1 gennaio compresi) con possibilità di trasformazione a tempo determinato durante la stagione estiva. Per candidarsi telefonare al 3406027401 oppure inviare cv a marco.falossi73@icloud.com

Pubblicato il 7 gennaio 2023