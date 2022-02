Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 12 febbraio 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 15467 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 ESTISTA QUALIFICATA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO DI QUALIFICA DEL II ANNO MANSIONE: TRATTAMENTO CORPO, MASSAGGI MANUALI E CON TECNOLOGIE NECESSARIO POSSESSO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA DEL II ANNO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO DEL CENTRO ESTETICO: DAL LUN E DAL SAB ORE 9.30/20.00 (SAB CHIUSURA ALLE 17.30) ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15460 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI LAVORO: STAGIONALE ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI - POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO A FULL TIME

Rif. 15448 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 ADDETTO/A ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E GESTIONE DEL MAGAZZINO / CONFEZIONAMENTO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELL'IMBOTTIGLIAMENTO/SCATOLAMENTO VINO E GESTIONE MAGAZZINO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL MULETTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/2022) PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

Rif. 15442 AZIENDA NELL’HOSPITALITY DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 ADDETTO/A A SERVIZI DI PULIZIE E CON MANSIONI DI CONCIERGE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZE INFORMATICHE CONOSCENZA SCOLASTICA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE (FINO A SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/30 ORE SETTIMANALI

Rif. 15440 RISTORANTE DI PIANELLA (CASTELNUOVO B.GA) – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVAPIATTI E AIUTO CUOCO IN RISTORANTE/PIZZERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: PIANELLA - CASTELNUOVO B.GA offre CONTRATTO STAGIONALE E ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15439 RISTORANTE DI PIANELLA (CASTELNUOVO B.GA) – cerca N.1 CUOCO DI RISTORANTE/PIZZERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA PIANELLA OFFCONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15438 RISTORANTE DI PIANELLA (CASTELNUOVO B.GA) – cerca N.1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15436 STUDIO PROF.LE DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA ADD. ELABORAZIONI BUSTE PAGHE RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONE CONOSCENZE INFOMATICHE PAT.B ED AUTO cerca CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 15431 AZIENDA RISTORATIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15430 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLOA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15429 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA MANSIONE: ADD. AGLI INSERIMENTI DATI NEL GESTIONALE AZIENDALE, GESTIONE EMAIL, GESTIONE ARCHIVIO, ELABORAZIONE DOCUMENTI NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI MANSIONI: ATTIVITA' DI SEGRETERIA, MANSIONI AMMINISTRATIVE, GESTIONE POSTA E DOCUMENTI IN INGRESSO E USCITA DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B ED AUTO cerca TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME (20 ORE SETTIMANALI)

Rif. 15428 AZIENDA SETTORE VITIVINICOLO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI DI VINI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, DEGUSTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI A CLIENTI STRANIERI E ITALIANI POSSESSO DIPLOMA O LAUREA FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) GRADITO POSSESSO DEL DIPLOMA DI SOMMELIER RICHIESTA PASSIONE/INTERESSE PER IL MONDO DEL VINO PAT.B ED AUTO DISPONIBILITA' SALTUARIE A BREVI TRASFERTE PER PARTECIPARE A EVENTI O FIERE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15427 ALBERGO LUSSO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 RECEPTIONIST CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E ESPERIENZA NEL TURISMO LUSSO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, CHECK IN/OUT, GESTIONE PRENOTAZIONE, FRONT OFFICE E BACK OFFICE IN SETTORE LUSSO POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI ALBERGHIERI) PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA CONOSCENZA DEL TERRITORIO cerca CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15426 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca n.1 TRATTORISTA E POTATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONI CON MECCANICHE AGRICOLE E ESCAVATORI, TRATTAMENTI FITOSANITARI E POTATURE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI TRATTORISTA RICHIESTO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE E PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE ABILITA' NELLA GUIDA DI ESCAVATORI E POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI ESCAVATORI PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO DI 6 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15425 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca n.1 ADD. ACCOGLIENZA CLIENTI / DEGUSTAZIONI / VENDITA DIRETTA CON ESPERIENZA MANSIONE:ACCOGLIENZA CLIENTI, VISITE GUIDATE IN AZIENDA, DEGUSTAZIONE, VENDITA DIRETTA DEL VINO, SISTEMAZIONE SALA DEGUSTAZIONI POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE REQUISITO PREFERENZIALE BUONA CONOSCENZA DEL TEDESCO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE SI LAVORA ANCHE IL SAB E LA DOM

Rif. 15419 AZIENDA EDILE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 MANOVALE EDILE E/ PIASTRELLISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER CUI CI SI CANDIDA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MANOVALE EDILE O NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI PIASTRELLISTA PAT.B ED AUTO CANTIERI NELLE ZONE DI SIENA E PROVINCIA PREFERIBILE POSSESSO ABILITAZIONE NELLA GUIDA DI MULETTO E GRU offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15418 AZIENDA EDILE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 MURATORE E/O CARPENTIERE EDILE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MURATORE EDILE OPPURE NELLA MANSIONE DI CARPENTIERE EDILE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO SVOLGIMENTO LAVORO: CANTIERI DI SIENA E PROVINCIA REQUISITO PREFERENZIALE ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MULETTI E GRU offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI CIRCA 1 ANNO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15417 AZIENDA DI PULIZIE ZONA SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI UFFICI, NEGOZI E SERVIZI IGIENICI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLE MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 MESI PROROGABILE ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN 7.00/8.30 RICHIESTA DISPONIBILITA' OCCASIONALE ANCHE NELL'ORARIO 17/20

Rif. 15402 AZIENDA AGICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca n.1 OPERAIO AD. AL MAGAZZINO DI AZIENDA AGRICOLA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO DI AZIENDA AGRICOLA, CARICO/SCARICO MERCI, STOCCAGGIO MERCI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15401 FAMIGLIA CON TRE FIGLI DI SIENA – cerca n.1 COLLABORATRICE DOMESTICA NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI BAMBINI CON PROBLEMI DI RELAZIONE MANSIONE: AIUTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DUE BAMBINI DI 10 ANNI CON ALCUNE DIFFICOLTA' RELAZIONALI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15396 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. PULIZIE PART TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE AMBIENTI COMUNI DELL'AZIENDA, SPAZI DELL'AGRITURISMO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO CIRCA) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE ORARIO A TURNAZIONE O SPEZZATO

Rif. 15394 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TRATTORISTA E ADD. AI LAVORI MANUALI NEI VIGNETI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN VIGNA DIPLOMA SUPERIORE GRADITO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN VIGNA NECESSARIA ESPERIENZA COME TRATTORISTA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO PER CONDUZIONE DI TRATTORI E ATTESTATO PER IDONEITA' ALL'UTILIZZO DI PRODOTTO FITOSANITARI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15391 RISTORANTE DI SIENA CENTRO – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (4 MESI) PROROGABILI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 18 ORE SETTIMANALI

Rif. 15369 AZ. LAVORAZIONI LAPIDEI DI RAPOLANO – cerca N. 1 OPERAIO ADD. ALLA CONDUZIONE DI FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ABILITA' NELLA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15368 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PATENTINO PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO UTILIZZO ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15367 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N. 1 TRATTORISTA E OPERAIO AGRICOLO ADD. ALLA PULITURA A VERDE DELLA VIGNA CON PREFERIBILI ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTO PATENTINO PER USO DI FITOFARMACI E PATENTINO PER GUIDA DI TRATTORIPREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PULITURA A VERDE E VENDEMMIA) GRADITO DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO RICHIESTO POSSESSO ABILITAZIONE PER GUIDA DI TRATTORI E ABILITAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI GRADITO POSSESSO PATENTINO PER LA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINE (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15366 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO PER LA POTATURA E LA MANUTENZIONE DEL VIGNETO REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15365 AZIENDA TURISTICA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A AL BANCONE DEL BAR/CAFFETTERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PAT B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) ORARIO FULL TIME SERALE (IL TURNO INIZIA INTORNO ALLE 17)

Rif. 15364 AZIENDA TURISTICA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) offre ORARIO DI LAVORO A TURNAZIONE (COLAZIONE/PRANZO E CENA) POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif. 15363 AZIENDA NEL SETTORE LEGNO DI RAPOLANO T.ME- cerca N. 1 OPERAIO ADD. ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO PER CARPENTERIA EDILE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI PER CARPENTERIA EDILE, MONTAGGIO INFISSI E PICCOLO ARREDAMENTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15360 STRUTTURA RICETTIVA DI SOVICILLE – cerca N.1 GIARDINIERE ADD. ALLA MANUTENZIONE STRAODINARIA E ORDINARIA DELLE ZONE A VERDE DELL'AGRITURISMO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (CIRCA 20 ORE A SETTIMANA) offre ORARIO DA DEFINIRE

Rif. 15359 AGRITURISMO DI SOVICILLE - cerca N.1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION DELL'AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: CHECK IN/OUT, GESTIONE OSPITI, GESTIONE PRENOTAZIONE E PRIMA CONTABILITA' GRADITO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15353 SOCIETA’ AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 TIROCINANTE CONTABILE MANSIONI: CONTABILITA' FORNITORI, GESTIONE SCADENZE, RELAZIONE CLIENTI, ELABORAZIONE SOLLECITI, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI CONTABILI, QUADRATURA CASSA E ESTRATTI CONTO BANCA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE ALLA GARANZIA GIOVANI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE IN RAGIONERIA O CONTABILITA') PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCEL E PREFERIBILE CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15352 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CHECK IN/OUT, GESTIONE PRENOTAZIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE, GESTIONALI ALBERGHIERI) cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15351 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SERVIZIO TAVOLI, SERVIZIO COLAZIONI, GESTIONE ORDINI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 6 MESI) CON ORARIO FULL TIME ED ORARIO A TURNAZIONE

Rif. 15350 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA ADD. ALLA PREPARAZIONE E SERVIZIO COLAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E SERVIZIO - PREPARAZIONE COLAZIONI, SISTEMAZIONE TAVOLI E PULIZIE DELLA SALA E AMBIENTI COMUNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME (35 ORE SETTIMANALI) POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO A FULL TIME

Rif. 15349 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONE: CHECK IN/OUT, GESTIONE CLIENTI, PRENOTAZIONE E GESTIONALI ALBERGHIERI DIPLOMA O LAUREA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE E/O TEDESCO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO cerca CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNO

Rif. 15348 STRUTTURA TURISTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI ALTRE LINGUE STRANIERE GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO TABLET PER LE COMANDE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) ORARIO FULL TIME SPEZZATO (SOLO CENA) RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 15347 STRUTTURA TURISTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E DELLE ZONE COMUNE, GESTIONE DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO P.TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA SU 6 GIORNI A SETTIMANA (LA MATTINA A PARTIRE DALLA ORE 9.00)

Rif. 15346 STRUTTURA TURISTICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 CUOCO/A DI RISTORANTE GOURMETCON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: CUCINA TOSCANA, SENESE E GRIGLIA RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE (COMANDE CON IL TABLET) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME (SOLO CENA) RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 15344 AZIENDA NEL SETTORE PRODOTTI IDRAULICI DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ADDETTO ALLA GESTIONE FISICA E INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif.15321 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ORDINI, SERVIZIO SALA, PULIZIE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (ORARIO SPEZZATO: PRANZO E CENA) RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND

Rif. 15319 AZIENDA AGRICOLA DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. POTATURA VITI, OLIVI E ALBERI DA FRUTTO, SEMINA IN CAMPO APERTO NECESSARIA ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DI MACCHINE TECNICHE (DECESPUGLIATORI, MOTOSEGNA PER TAGLI LEGNA) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ABILITA' NELL'UTILIZZO DI MACCHINE TECNICHE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME (CIRCA 15 ORE SETTIMANALI ) L'ORARIO SARA' DEFINITO IN SEDE DI COLLOQUIO

Rif. 15318 AZIENDA DI SERVIZI ALLE AZIENDE DI SIENA – cerca N.1 TIROCINIO AD. CONTABILITA' (PRESTAZIONI CONTABILI ALLE IMPRESE CLIENTI) NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI ALMENO 500 EURO AL MESE

Rif. 15317 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15316 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15315 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 CAMERIERE AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME A TURNI

Rif. 15314 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15313 FAMIGLIA DI CASTELLINA IN CHIANTI – CERCA N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA PER IL SOLO MESE SI AGOSTO (NON CONVIVENTE) CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA VILLA ESTIVA, LAVARE E STIRARE PER IL PROPRIETARIO DELLA VILLA (ANZIANO FACOLTOSO TOTALMENTE AUTONOMO) E CUCINARE (CUCINA ITALIANA) PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 40 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (INSERIRE NEL CV LE REFERENZE) PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SAPER CUCINARE CUCINA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (SOLO IL MESE DI AGOSTO) CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: DALLE 8.30 ALLE 19.30 IL LAVORO E' MOLTO BEN RETRIBUITO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CASTELLINA (ENTRO 20 KM DA CASTELLINA IN CHIANTI)

Rif. 15293 – AZ. MANUTENZIONE AMBIENTALE DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 IMP. TECNICO GESTIONALE Organizzazione dei processi produttivi, miglioramento/ottimizzazione delle performance di lavoro NECESSARIA SPECIFICA ESPERIENZA NEL SETTORE DI ALMENO 2 ANNI POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE DEL PACCHETTO OFFICE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15292 – CASA VACANZA DI SIENA – CERCA N.1 RECEPTIONIST P.TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA CENTRO BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANO PREFERIBILE CONOSCENZA DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE, EMAIL, PORTALI OTA, FATTURAZIONI ELETTRONICHE) LA STRUTTURA RICETTIVA HA CAMERE E APPARTAMENTE DIFFUSI IN SIENA CENTRO: GRADITA CONOSCENZA DI SIENA CENTRO E DELLA VIABILITA' GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON POSSIBILE PROROGA ORARIO PART TIME DI 19 ORE SETTIMANALI (IL LAVORO SI SVOLGE IL VEN, IL SAB E LA DOM)

Rif. 15290 – COOP.VA SOCIALE DI ASCIANO – CERCA N. 1 ADDETTO ALLA CERNITA MATERIALE DI RECUPERO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. SMISTAMENTO DI MATERIALI PROVENIENTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 38 ORE SETTIMANALI

Rif. 15289 – COOP.VA SOCIALE DI ASCIANO – CERCA N.1 MULETTISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA MOVIMENTAZIONE MATERIALI PER LINEA DI CERNITA IMPIANTO, ADD. ALLA GUIDA DI MEZZI DI CANTIERI ((PALE, RAGNI, MULETTI) NECESSARIA ABILITAZIONE/PATENTINO PER LA GUIDA DI MEZZI DI CANTIERI

Rif. 15288 – AZIENDA DI MANUTENZIONE AGRICOLA DI CHIUSDINO – CERCA N.1 OPERAIO AGRICOLO GIARDINIERE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI E GIARDINI IN VARIE ZONE D'ITALIA PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA LAVORAZIONE/REALIZZAZIONE GIARDINI, REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA ITALIANA RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE IN TRASFERTA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15287 – AZIENDA EDILE DI SAN QUIRICO D’ORCIA CERCA N.1 TECNICO DI CANTIERE EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONI: GESTIONE EDILE DEL CANTIERE, GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEGLI STATI DI AVANZAMENTI, GESTIONE DELLE COMMESSE PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN ACHITETTURA O INGEGNERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATI SULLA SICUREZZA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRESFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO FULL TIME

Rif. 15285 - RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI CERCA N.1 AIUTO CUOCA/O E AIUTO LAVAPIATTI CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO CUOCA IN CUCINA TOSCANA CREATIVA, VELOCITA' NELLA REALIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE COMANDE, PULIZIE DELLA CUCINA/STOVIGLIE, PREPARAZIONE ANTIPASTI E DOLCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI

Rif. 15276 – AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA CERCA N.1 TIROCINANTE RECEPTIONIST (CHECK IN/OUT, COMUNICAZIONE QUESTURA, GESTIONE PRENOTAZIONI E GESTIONE GESTIONALI ALBERGHIERI, ASSISTENZA CLIENTI, INFOPOINT, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE) NECESSARIO ESSERE ISCRITTO COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE ANCHE ALTRE LINGUE STRANIERE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT,B ED AUTO SI POSSONO CANDIDARE SOLO PERSONE CHE NON ABBIANO MAI AVUTO ESPERIENZE DI LAVORO NELLA MANSIONE OFFRE TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15269 – AZIENDA MANUTENZIONE AREE VERDI DI MONTERONI CERCA N.1 GIARDINIERE - OPERAIO AGRICOLO ADD. ALLA MANUTENZIONE E POTATURE CON ESPERIENZA MANSIONE: POTATURA PIANTE A BASSO E ALTRO FUSTO, OLIVI E FRUTTI, POTATURA SIEPI, UTILIZZO MACCHINARI DA GIARDINO COMPRESO PLE (PER LAVORI IN QUOTA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO CAPACITA' DI UTILIZZO DEL PLE E DELL'ESCAVATORE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (4/6 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

Rif. 15267 AZIENDA AGRITURISTICA DI BUONCONVENTO CERCA N.1 CAMERIERA/E ADD. ALLE PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI

Rif. 15262 COOPERAVA SOCIALE DI SIENA CERCA N.1 ASSISTENTE DI BASE, OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS CON ESPERIENZA MANSIONE: ASSISTENZA ANZIANI IN RESIDENZA O NELLE LORO CASE POSSESSO ATTESTATO ADB, OSA, OSS PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO ADB OPPURE OSA OPPURE OSS NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONE

Rif. 15261 – HOTEL DI SAN QUIRICO – CERCA N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (GRADITA) OFFRE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SETTIMANALE

Rif. 15260 – AZIENDA SETT.PULIZIE DI SIENA – CERCA N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE INTERNE STRAORDINARIE E ORDINARIE DELLE STRUTTURE RICETTIVE NECESSARIA ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO OFFRE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA CHIANTI E ZONA VAL D'ORCIA GRADITO DOMICILIO IN ZONA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME \IL PRIMO MESE: CONTRATTO A CHIAMATA

Rif. 15259 STRUTTURA TURISTICA LUSSO DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 MAITRE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA/MAITRE SALA RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE (PREF. SETT. ALBERGHIERO) NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIO

Rif. 15258 STRUTTURA TURISTICA LUSSO DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 CUOCO E AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA IN CUCINA MANSIONE: CUOCO O AIUTO AL CUOCO DEL RISTORANTE D'ALBERGO PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO DI ATTESTATO HACCP OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE O SPEZZATO

Rif. 15250 STRUTTURA TURISTICA DI CHIUSDINO – CERCA N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLA SALA, SERVIZIO COLAZIONI, SERVIZIO SALA, PREPARAZIONE BUFFET, MATRIMONINECESSARIA ESPERIENZA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO E A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIO

Rif. 15249 STRUTTURA TURISTICA DI CHIUSDINO – CERCA N.1 CUOCO O AIUTO CUOCO/COMMIS DI CUCINA CON ESPERIENZA MANSIONE: REALIZZAZIONE BUFFET, PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO DELLA CUCINA DEL RISTORANTE PANINOTECA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO E PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIO

Rif. 15247 STRUTTURA TURISTICA DI CHIUSDINO – CERCA N.1 BARISTA CON ESPERIENZA E ADD. ALLA PREPARAZIONE DEL BANCONE PANINOTECA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE MANSIONE: GESTIONE BANCONE BAR/CAFFETTERIA, PREPARAZIONE PANINI E TAGLIERI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP ABILITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE PER LA PREPARAZIONE DI TAGLIERI OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIO

Rif. 15246 RISTORANTE DI SOVICILLE – CERCA N.1 CAPOSALA SOMMELIER CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E ABBINAMENTI VINO NECESSARIA ESPERIENZA COME CAPO SALA E BUONE CONOSCENZE DEL MONDO DEL VINO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MOLTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP SOMMELIER E CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO E DEGLI ABBINAMENTI OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME (IN GENERALE CENA) POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO

Rif. 15242 RISTORANTE DI SOVICILLE – CERCA N.1 CUOCO CAPOPARTITA CON ESPERIENZA IN PASTICCERIA E PANIFICAZIONE NECESSARIA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN RISTORANTI DI ALTO LIVELLO CON METODI DI CUCINA DIVERSA E INNOVATIVA (SOTTOVUOTO O CRISTALLIZZAZIONE) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA PASTICCERIA E PANIFICAZIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO

Rif. 15241 AZIENDA NEL SETTORE EDILE DI SIENA - CERCA N.1 CARTONGESSISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: POSA E ASSEMBLAGGIO CARTONGESSO NECESSARIA ESPERIENZA NEL CARTONGESSO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI CIRCA) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15240 HOTEL DI SAN QUIRICO – CERCA N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (DELLA DURATA DI CIRCA 7 MESI) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO E A TURNAZIONE

Rif.15236 – AZIENDA SERVIZI ALLE AZIENDE DI SIENA – CERCA N.1 TIROCINANTE ADD. ALL'ASSISTENZA TECNICA DELLE AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE MANSIONE: ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 19 E 29 ANNI DIPLOMA DI PERITO AGRARIO O LAUREA NEL SETTORE AGRARIO O FORESTALE PREFERIBILE STUDI ATTINENTI AL SETTORE AGRICOLO BUONE/OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO OFFRE TIROCINIO DELLA DURATO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO AL MESE

Rif.15229 – HOTEL LUSSO DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 CAMERIERE/A SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO RIPOSO: MERCOLEDI'

Rif.15227 – HOTEL LUSSO DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 LAVAPIATTI E SUPPORTO IN CUCINA NELLE PREPARAZIONI CON NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif.15226 – AZIENDA SETT. MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI DI SIENA – CERCA N.1 OPERATORE INFORMATICO MAINFRAME PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PERITO INFORMATICO) O LAUREA IN INFORMATICA PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/LUGLIO) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO)

Rif.15225 – AZIENDA SET. PRODUZIONE GRAFICA SU CARTONE DI RAPOLANO T.ME – CERCA IMPIEGATO/A COMMERCIALE MANSIONE: GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTI, GESTIONE RELAZIONE CLIENTI, ELABORAZIONE SCHEDE PRODOTTI, GESTIONE FASI DI VENDITA, RICERCA CLIENTI, SUPPORTO AGLI AGENTI ESTERNI, ATTIVITA' COMMERCIALI DI PROMOZIONI PRESSO PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 40 ANNI DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NEL SETTORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (LUN/VEN 8.30/12.30 E 14.00/18.00)

Rif.15222 AUTOLAVAGGIO ZONA SIENA – CERCA N.1 APPRENDISTA O ADD. ALL'AUTOLAVAGGIO MANSIONI: LAVAGGISTA DI AUTO, ASPIRAZIONE AUTO, RISCIACQUO, LAVAGGIO TAPPETI E VETRI PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI NECESSARIA FORZA FISICA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (38 ORE SETTIMANALI) ORARIO DELL'AUTOLAVAGGIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 15/19 E SAB MATTINA 9/13

Rif.15211 AGRITURISMO IN ZONA GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N.1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIE CAMERE DELL'AGRITURISMO MANSIONE: PREPARAZIONE DEL BUFFET COLAZIONI, SERVIZIO AL TAVOLO, SISTEMAZIONE SALA, PULIZIE CUCINA E CAMERE E SPAZI COMUNI, CAMBIO BIANCHERIA DELLE CAMERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E STRUMENTI PER LA PULIZIA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME NON SI RIPOSA NEL WEEKEND

Rif.15210 AGRITURISMO IN ZONA GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA IN NEGOZIO DI PRODOTTI AZIENDALI (OLIO/VINO/VIN SANTO) MANSIONE: VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONI TAGLIERI E PIATTI PER LA DEGUSTAZIONE, SERVIZIO SASLA, PREPARAZIONE APERITIVI, STAMPA ETICHETTE PERSONALIZZATE CON UTILIZZO MACCHINA AZIENDALE (FORMAZIONE IN AFFIANCANTO) DIPLOMA O LAUREA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE DI ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND

Rif.15209 AGRITURISMO IN ZONA GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N.1 ADD. RECEPTION DELL'AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONE TAGLIERI, SERVIZIO TAVOLI E SUPPORTO NELLA VENDITA PRODOTTI AZIENDALI ADD. RECEPTION DELL'AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONE TAGLIERI, SERVIZIO TAVOLI E SUPPORTO NELLA VENDITA PRODOTTI AZIENDALI DIPLOMA O LAUREA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE) E DI GESTIONALI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E CONTABILITA0' ALBERGHIERA GRADITA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: NON SI RIPOSA NEL WEEKEND

Rif.15207 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO – CERCA N.1 APPRENDISTA O CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SERVIZIO SALA E PULIZIE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE) ORARIO FULL TIME OPPURE P.TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALE

Rif.15205 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO – CERCA N.1 CUOCO/A O AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO RICHIESTA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO POSSESSO HACCP PREFERIBILE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif.15204 FALEGNAME DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 TIROCINANTE FALEGNAME MANSIONE: FALEGNAME ADD. ALE RESTAURO DI INFISSI E PORTE IN LEGNO RICHIESTA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI POSSESSO PAT.B ED AUTO OFFRE TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO

Rif.15190 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – CERCA N.1 ADDETTO/A ALLE PULICIE INTERNE DEI LOCALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE INTERNE DEI LOCALI AZIENDALI, AIUTO NEL SERVIZIO TAVOLI PER LE DEGUSTAZIONI AZIENDALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6/8 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif.15189 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – CERCA N.1 ADDETTA/O ALLA VENDITA IN NEGOZIO DI PRODOTTI AZIENDALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ASSISTENZA ALLE VENDITE, BACK OFFICE, SUPPORTO NEI TOUR GUIDATI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6/8 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif.15182 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – CERCA N.1 IMPIEGATO/A ADD. ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'AZIENDA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO O SIMILARI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA') PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif.15181 AZIENDA PRODUZIONE ALIMENTARE DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 IMPIEGATO/A ADD. ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' CON PREFERILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. AL MAGAZZINO, FATTURAZIONE E CONTABILITA' DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE CONTABILE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA

Rif. 15168 – FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ASSISTENZA AD ANZIANA NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE, CUCINARE, LAVARE E STIRARE E PULIZIE DELLA CASA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LUOGO DI LAVORO: MONTERIGGIONI/CASTELLINA SCALO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME.

Rif. 15160 - STRUTTURA RICETTICA DI MONTALCINO cerca N.1 AUTISTA PRIVATO CON PAT. B KB ED ISCRIZIONE AL RUOLO DEL CONDUCENTE IN PROVINCIA DI SIENA. MANSIONE: TRASFERIMENTO OSPITI DA E PER AEROPORTO E ALTRE DESTINAZIONI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI NECESSARIA PAT.B KB E AUTOMUNITO NECESSARIA ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE IN PROVINCIA DI SIENA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15159 – STRUTTURA RICETTICA DI MONTALCINO cerca N.1 ASSISTENTE IT CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: SUPPORTO INFORMATICO, CONOSCENZA PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI, ASSISTENZA PC E NETWORKING. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA O LAUREA TRIENNALE NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (SW, HW) PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15153 – NEGOZIO DI SIENA cerca N.1 TIROCINANTE COMMESSA IN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO. MANSIONE: ADD.VENDITA, VISUAL MERCHANDISER, ALLESTIMENTO VETRINE NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15147 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca N.1 PORTIERE NOTTE CON ESPERIENZA MANSIONE: RECEPTIONIST NOTTE, SUPPORTO ALLE ESIGENZE DEGLI OSPITI. DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA COME RECEPTIONIST E GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI PORTIERE NOTTE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITE CONOSCENZE DEI GESTIONALI ALBERGHIERI PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME NOTTURNO (5 NOTTI E 2 RIPOSI)

Rif. 15146 – RISTORANTE DI BUONCONVENTO cerca N.1 RESPONSABILE DI CUCINA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: CUOCO CON RESPONSABILITA' DELLA CUCINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: MERCOLEDI') POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO

Rif. 15133 – FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA E CON PAT.B ED AUTO MANSIONE: ASSISISTENZA AD ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE (IGIENE PERSONALE A LETTO) PREPARAZIONE DEI PASTI E CURA/PULIZIE DELLA CASA CONVIVENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME, POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO

Rif. 15128 - AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca N.1 TIROCINANTE INFORMATICO. MANSIONE: ADD. ALLA PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI AZIENDALI E DEI PC AZIENDALI NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE INFORMATICO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI DI PROGRAMMAZIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15127 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca N.1 CONTABILE ADD. ALLA CONTABILITA' DELLE IMPRESE CLIENTI NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NEL SETTORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI DI CONTABILITA', PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA') CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15126 – NEGOZIO DI SIENA cerca N.1 TIROCINANTE ADD. ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI CANDELE ARTIGIANALI. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (PREF. SETTORE ARTISTICO), PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE. CONTRATTO DI TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15100 - IMPRESA EDILE DI SIENA cerca N.1 MURATORE O MANOVALE EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA COME MURATORE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO OPPURE CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE SENZA ESPERIENZA

Rif. 15097 – IMPRESA EDILE DI SIENA cerca N.1 MURATORE E MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI INTERESSE, PAT.B ED AUTO, FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME, POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO

Rif. 15068 – RISTORANTE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA GRIGLIA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI 25 ORE SETTIMANALI

Rif. 15055 - AZIENDA FARMACEUTICA DI SIENA cerca N.1 INGEGNERE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE CON PREFERIBILE ESPERIENZA IN AUTOMATION ENGINEER. LAUREA IN INGEGNERIA (PREFERIBILE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

Rif. 15054 – AZIENDA FARMACEUTICA DI SIENA cerca N.1 RESPONSABILE DI RICERCA CLINICA E SVILUPPO CON PREFERIBILI ESPRERIENZE COME CLINICAL RESEARCH E DEVELOPMENT LEAD. LAUREA IN MEDICINA, PREFERIBILI ESPRERIENZE COME CLINICAL RESEARCH E DEVELOPMENT LEAD, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15049 – RISTORANTE DI BUONVONVENTO cerca N.1 CUOCO/COMMIS CUCINA CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE ALIMENTI E SOMMINISTRAZIONE PASTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI PROROGABILE A 6 MESI) CON ORARIO FULL TIME IN STAGIONE E PART TIME PRIMA DELL'INIZIO DELLA STAGIONE

Rif. 15043 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca N.1 APPRENDISTA PROJECT ENGINEER CON PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: COORDINAMENTO DELLE COMMESSE DI LAVORO POSSESSO LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O GESTIONALE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O GESTIONALE, PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA OTTIMA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, DISPONIBILITA' A TRASFERTE NELLA STRUTTURA AZIENDALE DI BOLOGNA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO ORARIO FULL TIME

Rif. 15042 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca N.1 PROGETTISTA SW CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PARTE SW PER GRUPPI E MACCHINE. POSSESSO LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE IN INGEGNERIA AUTOMAZIONE / INGEGNERIA ELETTRONICA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PREFERIBILE CONOSCENZA SISTEMA DI CONTROLLO, ELETTRONICA, SW PER L'AUTOMAZIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE NELLA STRUTTURA DI BOLOGNA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO (O APPRENDISTATO) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15041 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca N.1 PROGETTISTA MECCANICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PARTE MECCANICA DI GRUPPI, PARTI DI MECCANICA. POSSESSO DIPLOMA DI TECNICO MECCANICO O LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E REQUISITO PREFERENZIALE LA CONOSCENZA DI PTC CREO, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE E ALLA FORMAZIONE PRESSO LA SEDE AZIENDALE A BOLOGNA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO (O APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14972 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI E ADD. ALLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI, PREPARAZIONE CAFFE' E CAPPUCCINI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA ABILITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E DEL BANCONE CAFFETTERIA (caffè e cappuccini, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA SUBITO) ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE A SETTIMANA (ORARIO 7.30/14.00). NON SI RIPOSA MAI IL VEN, SAB, DOM. POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO IN STAGIONE

Rif. 14967 – STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca N.1 AIUTO CUCINA CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE TAGLIERI, USO AFFETTATRICE, USO FORNO E FUOCHI, PREPARAZIONI PIATTI SEMPLICI, PULIZIE AMBIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE MARZO/DICEMBRE 2022). ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 14960 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI), PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 14959 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO VINO (GRADITE COMPETENZE DI SOMMELIER), PULIZIE E CURA DELLA SALA, GESTIONE DEI RIFORNIMENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 14956 - STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO (AIUTO CUOCO A CHEF STELLATO), PAT.B ED AUTO, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME, SPEZZATO O A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. INIZIO CONTRATTO FEBBRAIO

Rif. 14955 – STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA - ADD. AL RICEVIMENTO DELLA SALA - CON COMPETENZE DI SOMMELIER NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA/ADD AL RICEVIMENTO SALA, NECESSARIE COMPETENZE COME SOMMELIER, PAT.B ED AUTO, AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE (BUONA CONOSCENZA). CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO, A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif. 14933 – AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca N.1 RESPONSABILE CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: PREPARAZIONE TAVOLI, SERVIZIO TAVOLI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PULIZIE DELLA SALA. DIPLOMA SUPERIORE, OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE

Rif. 14932 - AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca N.1 ANIMATORE ATTIVITA' DIDATTICHE IN AGRITURISMO (COOKING CLASS). NECESSARIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. MANSIONE: ACCOGLIENZA GRUPPI, CAPACITA' DI INTRATTENIMENTO E TRADUZIONE DURANTE LA COOKING CLASS, CONOSCENZE DI CUCINA PER SUPPORTARE DURANTE LA COOKING CLASS, DIPLOMA SUPERIORE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE DELLA CUCINA TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE DI 6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE

OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

Rif.15476 COB – AZIENDA NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DI RADICONDOLI – cerca N.1 Giardiniere manutentore del verde Conoscenza della lingua italiana Patente B e auto munito Contratto a tempo determinato ( dal 01/03/2022 al 31/12/2022) Orario full time, giornaliero Giorno di riposo: Sabato e Domenica - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15475 COB – AZIENDA NEL SETTORE VENDITE DI SIENA – cerca N.1 Magazziniere Mansioni: Gestione delle funzioni di magazzino, utilizzo software dell'amministrazione, gestione della contabilità Diploma di scuola media superiore Conoscenza della lingua inglese - livello base Conoscenza del Pacchetto Office - livello avanzato Patente B con auto propria offre Contratto a tempo determinato di 7 mesi Disponibilità immediata all'assunzione Orario part time 24 ore/sett Orario spezzato, a turni ( Domenica giorno di riposo)

Rif. 15433 COB – AZIENDA AGRICOLA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 Manovale agricolo Mansioni: lavori manuali in vigna offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time 24 ore/sett Orario giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 15420 COB – AZIENDA AGRICOLO DI MONTALCINO – cerca N.1 Manovale agricolo Mansioni: addetto ai lavori in esterno Patente B e auto munito offre Contratto a tempo determinato Orario part time 20 ore/sett Orario giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 15400 COB – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 Manovale agricolo Mansioni: lavori manuali in vigneto e in cantina Richiesta esperienza nel settore offre Contratto a tempo determinato, dal 01/04/2022 al 31/10/2022 Orario full time, giornaliero Giorni di riposo: Sabato e Domenica - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15357 COB – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 1 Manovale di cantina Mansioni generiche in cantina e attività di potatura, legatura e lavori manuali in vigna Patente B e auto propria offre Contratto a tempo determinato da Febbraio 2022 (min.6 mesi) Orario full time, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 15474 RISTORANTE/AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO COLAZIONI, PRANZO E CENA NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA BUONA CONOCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA, GAIOLE IN CHIANTI, ZONA PIANELLA E MONTAPERTI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE LUNGO (APRILE 2022/GENNAIO 2023) CON ORARIO FULL TIME Email info@villadisotto.it

Rif. 15473 RISTORANTE/AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, SPAZI COMUNI E PISCINE RICHIESTA UN PO' DI FORZA FISICANECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FORZA FISICA CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (IN GENERE LA MATTINA) RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SALTUARIAMENTE ANCHE IL POMERIGGIO Email info@villadisotto.it

Rif. 15469 RISTORANTE/AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, SPAZI COMUNI E PISCINE RICHIESTA UN PO' DI FORZA FISICA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FORZA FISICA CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (IN GENERE LA MATTINA) RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SALTUARIAMENTE ANCHE IL POMERIGGIO Email info@villadisotto.it

Rif. 15468 NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O CON ESPERIENZA IN VENDITA ABBIGLIAMENTO DONNA CURVY RICHIESTA ESPERIENZA NELLA VENDITA ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA E PREFERIBILE VENDITA ABBIGLIAMENTO CURVY NECESSARIA ESPERIENZA NELLA VENDITA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI SOCIAL NETWORK (CURA DELLA VENDITA ON LINE OLTRE CHE IN PRESENZA) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART.TIME (IN GENERE SI LAVORA UN GIORNO SI E UNO NO IN ALTERNANZA ALL'ALTRA COMMESSA) Email info@villadisotto.it

Rif. 15466 NEGOZIO DI GIARDINAGGIO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 COMMESSO NEGOZIO ARTICOLI GIARDINAGGIO E MANGIMI MANSIONI: VENDITA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO, MANGIMI E FERRAMENTA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA VENDITA DI PRODOTTI DI GIARDINAGGIO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELLO SPECIFICO SETTORE RICHIESTA FORZA FISICA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/NOVEMBRE 2022) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA Email mgfgiardinaggio@gmail.com Tel. 3489739409

Rif. 15464 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 LAVAPIATTI PER AGRITURISMO - RISTORANTE APERTO AGLI OSPITI INTERNI E ESTERNI DELL'AGRITURISMO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO Email reception@pensieridicavatina.pl Tel 0577550070

Rif. 15463 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 LAVAPIATTI PER AGRITURISMO - RISTORANTE APERTO AGLI OSPITI INTERNI E ESTERNI DELL'AGRITURISMO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO Email reception@pensieridicavatina.pl Tel 0577550070

Rif. 15461 FAMIGLIA DI ASCIANO – cerca N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA CON ESPERIENZA (FAMIGLIA DI 4 PERSONE) MANSIONE: PULIZIE DI UNA GRANDE CASA, LAVARE E STIRARE E TALVOLTA CUCINARE, OCCUPARSI DI DUE CANI DI FAMIGLIA, PULIZIE DELLA ZONA ESTERNA DELLA CASA AIUTO NELLA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLA FARMACIA DI FAMIGLIA NECESSARIO INSERIRE NEL CV LE REFERENZE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO NECESSARIO INVIARE CV CON REFERENZE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 8.30/12 E 15.30/20 circa I GIORNI DI RIPOSO SONO DA CONCORDARE Email farmelena@alice.it Tel 3337412286

Rif. 15437 AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA – cerca n.1 APPRENDISTA O ELETTRICISTA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ELETTRICISTA ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO A T. DETERMINATO (CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM Email info@sagisiena.it Tel 0577/281477

Rif. 15416 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.2 CUOCHI PER L'ORGANICO DELLA CUCINA MOLTO GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO PRESSO LA STRUTTURA offre PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO STAGIONALE DA APRILE A NOVEMBRE CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI ALLOGGIO PRESSO LA STRUTTURA Email marchino2610@yahoo.it Tel 3336565528

Rif. 15362 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NELLE MENSE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE DELLA MALATTIA DEL CUOCO) PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI Email info@comunitaepersonainfanzia.it 0577/1781738

Rif. 15361 AZIENDA DI SERVIZI DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTI ALL'ASSISTENZA DI BASE E OPERATORI SOCIO SANITARI Luogo di lavoro: Montalcino (SI) POSSESSO ATTESTATO ADB E OSS PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ZONA DI LAVORO: MONTALCINO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email curriculum@artami.itcurriculum@artami.it

Rif. 15345 – AZIENDA TELECOMUNICAZIONE DI SIENA – cerca n.1 ADDETTO/A AL COMMERCIALE PER ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI SU SIENA E PROVINCIA MANSIONE: VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLE TESTATE RADIO, TV, WEB DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, CONOSCENZA SOCIAL, SITI WEB RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILI A 12 MESI) ORARIO FULL TIME RETRIBUZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI Email elena@pianigianirottami.it

Rif. 15342 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca n.1 IMPIEGATA ADD. AMMNISTRAZIONE E SEGRETERIA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE CORSI FINANZIATI FSE E PRS MANSIONE: FRONT OFFICE CON UTENZA, CONTATTO CON AZIENDE, MANSIONI AMMINISTRATIVE, GESTIONE CORSI, RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PREVISTE POSSESSO DIPLOMA O LAUREA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO IMPORTANTE SAPER RENDICONTARE LE ATTIVITA' DEI CORSI FINANZIATI CON FONDI FSE E PSR BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI CORSI ONLINE - UTILIZZO DI PIATTAFORME MEET E ZOOM) PREFERIBILE CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 3 MESI PROROGABILI A 6 E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 21 ORE A SETTIMANA Email info@aevetruria.it

Rif. 15339 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 OPERAIO AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA E CANTINA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: DOMENICA Email roccadimontegrossi@chianticlassico.com 0577/747977 327/7315535

Rif. 15325 – COPP.VA SOCIALE DI SIENA – cerca n.1 EDUCATORE PROFESSIONALE CON ESPERIENZA MANSIONE: interventi educativi con disabilità adulta DIPLOMA O LAUREA SPECIFICA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email cooperativasocialevalledelsole@gmail.com 0577948089

Rif. 15324 - COOP.VA SOCIALE DI SIENA – cerca n.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO - Interventi con disabili adultiì NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME Email cooperativasocialevalledelsole@gmail.com 0577948089

Rif. 15320 – AZIENDA SET.IDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O IDRAULICO CON ESPERIENZA MANSIONI: IDRAULICO, ADD. ALLA MANUTENZIONE E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATANECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PREFERIBILE CAPACITA' NELLA SALDATURA/TUBISTA NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T. DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA) ORARIO DI LAVORO FULL TIME TEL.0577/281477 info@sagisiena.it

Rif.15298 – AZIENDA SETTORE TRASPORTO MERCI E PERSONE DI CASTELNUOVO B.GA - cerca N.1 ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS POSSESSO PAT.B E AUTO OFFRE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email 0587/737007 mutinellielena@gmail.com

Rif.15273 – AZIENDA ANIMAZIONE – cerca N.1 ANIMATORE TURISTICO MANSIONE: SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO ALL'INTERNO DI VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA I candidati possono visitare la pagina www.yfgroup.it PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA INVIARE CV CON FOTO NECESSARIA CAPACITA' DI RELAZIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO IL VILLAGGIO PRINCIPALE E' NEL COMUNE DI PIOMBINO MA L'ANIMAZIONE SI SVOLGERA' IN VARIE STRUTTURE ITALIANE (TOSCANA E ALTRE REGIONI ITALIANE) OFFRE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: SABATO) VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO SONO COMPRESI NEL CONTRATTO Email selezioni@yfgroup.it

Rif 15243 AZIENDA DI PULZIE DI BUONCONVENTO – cerca n.1 OPERAIA GENERICA PULIZIE AMBIENTI NECESSARIA PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Email info@papinifabio.it

Rif.15208 – FALEGNAME DI MONTERONI D’ARBIA - cerca N.1 OPERAIO IN FALEGNAMERIA (RESTAURO INFISSI) MANSIONI GENERICHE IN UNA FALEGNAMERIA ARTIGIANALE POSSESSO PAT.B ED AUTO GRADITA QUALCHE ESPERIENZA IN FALEGNAMERIA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (UN MESE CIRCA PER SOSTITUZIONE MALATTIA) CON ORARIO FULL TIME Telefono 340/7155409 Email artelibera2017@gmail.com

Rif.15194 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca MAITRE DI SALA CON ESPERIENZA IN SALA RISTRORAZIONE 4 STELLE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE NEL TURISMO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it

Rif.15193 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca CHEF DE RANG CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO CLIENTI PER LE COLAZIONI E IN SALA cerca NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. NE L TURISMO) PAT.B ED AUTO NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO CONOSCENZE INFORMATICHE (PER LA GESTIONE DELLE COMANDE/ORDINI) OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it

Rif.15192 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA /COMMIS CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO CLIENTI COLAZIONI E IN SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL TURISMO) PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI BASE DEL TEDESCO OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it

Rif.15180 – AZIENDA AGRICOLA DI SIENA cerca WINE EXPORT - AMMINISTRAZIONE VINO, GESTIONE MAGAZZINO, REGISTRI CLIENTI, CERTIFICAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI MANSIONE:ORDINI ITALIA/ESTERO, GESTIONE REGISTRI CERTIFICAZIONI, FATTURAZIONE VINO, QUADERNO DI CAMPAGNA, GESTIONE MAGAZZINO E ETICHETTE LAUREA (PREFERIBILE NEL SETTORE COMMERCIALE/RAGIONERIA O ENOLOGIA/AGRARIA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE IN AMBITO VINO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALE ARTEA) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZE DI ALTRE LINGUE STRANIERE OFFRE CONTTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI Email mania@latorrealletolfe.com

Rif.15179 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI - TRATTORISTA IN VIGNA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO - POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE RICHIESTO IL DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/747977

Rif.15170 – AZIENDA DI PULIZIE SIENA - ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - PART TIME DI 16/17 ORE SETTIMANALI MANSIONE: PULIZIE PRESSO ABITAZIONI PRIVATE E UFFICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 16/17 ORE SETTIMANALI ORARIO DI LAVORO: IL LUN. 14/16.30, MART E VEN 18/21, GIOV. 8.30/13.00, MERC 8.30/12.00 Telefono 370/3019267 Email titaniamultiservizi@gmail.com

Rif.15152 COOP.VA SOCIALE DI SIENA - ADDETTA ALLE PULIZIE P.TIME IN RESIDENZA PER ANZIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEPREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA DA DEFINIRE) E ORARIO PART TIME DA CONCORDARE IN COLLOQUIO Email bufalini@mediterraneacooperativa.it



Rif. 15148 – FAMIGLA DI SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE con mansioni di assistenza a signore ipovedente non autosufficiente. Aiuto nel lavarsi, vestirsi preparazione pasti, somministrazione medicinali e compagnia. Possibilità di stanza privata. Necessaria esperienza nella mansione Richiesta buona conoscenza della lingua italiana Tempo determinato con possibilità di proroga e trasformaz. a t. indeterminato. Telefono: 3296046022

Rif. 15145 – SOCCORSO STRADALE DI SIENA cerca AUTISTA DI CARROATREZZI CON PAT.C E CON ESPERIENZA PREFERIBILE POSSESSO CQC O PATENTI SUPERIORI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO POSSESSO PAT C PREFERIBILE POSSESSO CQC GRADITO POSSESSO PATENTI SUPERIORI OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTOMUNITO RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNA). Email: nuovaminuccisrl@virgilio.it

Rif. 15125 – PIZZERIA DI SIENA cerca ADDETTO/A ALLA CONSEGNE PIZZE CON MOTORINO O SCOOTER IN SIENA. PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA VIABILITA' DI SIENA, POSSESSO PATENTE CHE ABILITA ALLA GUITA DI MOTOVEICOLI (50CC, 150 CC). CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/MAGGIO) CON ORARIO PART TIME DI 6/12 ORE SETTIMANALI (orario dalle 19,00 alle 21,30) Tel 333/7501916

Rif. 15122 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO AGRICOLO PER LA GESTIONE DI VIGNA E OLIVI CON ESPERIENZA E AUTONIMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA. NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE AGRARIO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: marco.giacopelli@pensieridicavatina.pl

Rif. 15118 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO AGRICOLO PER ATTIVITA' DI GOVERNO CAVALLI, PULIZIA BOX E SPOSTAMENTO CAVALLI QUOTIDIANO. GRADITA ESPERIENZA RICHIESTO DOMICILIO SU SIENA O PROVINCIA PAT. B E AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA IL LAVORO E'DI 6 GIORNI A SETTIMANA, ORARIO 7-12 E 15-17 SALVO STRAORDINARI DISPONIBIILTA' RICHIESTA DA SUBITO INQUADRAMENTO OPERAIO AGRICOLO CON MESE DI PROVA E RINNOVO PER 4-5 MESI INIZIALI. Telefono: 0577363394 Email: scuderiamelissacipriani@gmail.com

Rif. 15105 - azienda del Gruppo Lavazza cerca consulentI per la zona di Siena e provincia ambosessi anche prima esperienza per progetto commerciale prodotti Lavazza. Si richiede attitudine a stare al pubblico, dinamicita'. si offre corso di formazione gratuito, affiancamento per creazione portafoglio clienti, possibilita' di carriera. Telefono: 0575984362 Email: uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 15040 – OFFICINA DI MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE MECCANICO IN OFFICINA MECCANICA. MANSIONI: MECCANICO - RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICO, GOMME E CONVERGENZA, MECCANICA AUTO. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCO DISOCCUPATI DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE MECCANICO, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. TIROCINIO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILI Email motoracesiena@yahoo.it.

Pubblicato il 12 febbraio 2022