Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 12 giugno 2022
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OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE
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Rif.162779 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO SOSTITUZIONE CONTATORI GAS RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162742 AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza, anche minima, nel ruolo Mansioni: Pulizia cucina, filtri e cappe NECESSARIA ESPERIENZA ANCHE MINIMA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (36 ore settimanali con orario 06:00 – 12:00)
Rif.162641 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA PONTE A BOZZONE offre CONTRATTO STAGIONALE (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)
Rif.162632 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE CAMERIERE/A DI SALA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO E NECESSARIO NON AVER MAI SVOLTO QUESTO LAVORO PERFERIBILE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA SIENA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE TIROCINIO DELLA DURATA DI 4 MESI
Rif.162631 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N. 1 CAMERIERE/A DI BAR E RESPONSABILE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif.162630 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANITI – cerca N.1 MANUTENTORE D'ALBERGO E GIARDINIERE TUTTOFARE CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE D'ALBERGO E GESTIONE DEL VERDE E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/22) PROROGABILE
Rif.162629 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TIROCINIO IMPIEGATO/A AMMINISTATIVO e CONTABILE NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA RAGIONERIA O LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) E GRADITA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AS400 PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO DA DEFINIRE
Rif.162609 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AUTISTA PAT.BK PER GUIDA MINIVAN AZIENDALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.BK BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif.162608 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AD OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME PRANZO E CENA
Rif.162607 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ELEMENTARE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162606 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif.162531 SIGNORE CON UNA DISABILITA’ DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA E ACCOMPAGNATRICE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME MANSIONE: AIUTO A SIGNORE DISABILE E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLA CASA E GUIDA AUTOVETTURA PER COMMISSIONI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CON PERSONE DISABILI (SIGNORE NON VEDENTE) NECESSARIA PAT.B E AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO PART TIME (10 ORE A SETTIMANA CIRCA) - ORARIO DI LAVORO IL POMERIGGIO E MAI DI MATTINA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO
Rif.162485 AZIENDA PRODOTTI TECNOLOGICI DI RAPOLANO – cerca N.1 TECNICO INSTALLATORE PERODOTTI ELETTRONICI MANSIONI: INSTALLAZIONE MONITOR, TOUCHSCREEN, APPARATI DI RETE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CAPACITA' DI UTILLIZZO DEL TRAPANO E AVVITATORE offre CONTRATTO A T,DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162484 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTO/A POOL BAR CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO BAR IN PISCINA, PULIZIE E RIASSETTO DELLA ZONA PISCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONCA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre DURATA CONTRATTO: 4 MESI ORARIO PART TIME DI CIRCA 15/20 ORE ALLA SETTIMA (SI LAVORA 6 GIORNI A SETTIMANA - DA LUN ALLA DOM)
Rif.162483 AZIENDA SETT. IDRAULICO DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA ADD. ISTALLAZIONI IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI MANSIONI: AD. ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRALICI IN CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE O NUOVE COSTRUZIONI PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162482 AZIENDA COMMERCIO DI PRODOTTI DI SIENA – cerca N.1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO MERCI CON PAT.B ED ESPERIENZA MANSIONE: CARICO/SCARICO MERCI, MAGAZZINIERE E CONSEGNATARIO MERCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA ABILITA' NELLA GUIDA DEL MULETTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE POSSESSO PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO PAT.C E CQC offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162481 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, AIUTO AL BAR CAFFETTERIA (BANCONE BAR E PREPARAZIONE E SERVIZIO APERITIVI) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)
Rif.162480 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 OPERATORI DI FAST FOOD (COMMIS DI SALA E COMMIS DI CUCINA) Mansioni: preparazione e conservazione dei cibi, cottura dei cibi, gestione ordinazioni e vendita al cliente, ricezione dei pagamenti e della cassa, sistemazione delle celle frigo, dell’area di stoccaggio e dello scarico degli alimenti per la preparazione dei cibi, pulizia degli spazi comuni e servizi igienici PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE MOLTO GRADITO CORSO PER ALIMENTARISTI HACCP PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 ANNI: CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLE DOM 20/30 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONI ORARIO DI APERTURA: DAL LUN AL GIOV 7.00/24.00; IL VEN E SAB 7.00/03.00 DI NOTTE
Rif.162479 AZIENDA DI SERVZI DI PULIZIA IN ZONA MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/E ALLE PULIZIE C/O SUPERMERCATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: MONTALCINO E TORRENIERI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA SI LAVORA SU MONTALCINO E SU TORRENIERI
Rif.162478 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO ESPERTO MANSIONI: MANUTENZIONE VIGNA E LAVORI GENERICI IN VIGNA, ALLEVAMENTO SELVAGGINA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO AGRICOLO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162477 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA NEI LAVORI TECNICI IN VIGNA NECESSARIA ESPERIENZA NELLE VARIE LAVORAZIONI E TRATTAMENTI NECESSARIA ABILITA' NELL'UTILIZZO DI TRATTORE A CINGOLI ED A RUOTE IN VIGNA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif.162342 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE CAMERE E SPAZI COMUNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 MESE) CON ORARIO PART TIME DI 36 ORE SETTIMANALI
Rif.162339
Rif.162321 AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON FUNZIONE DI CAPO SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO STAGIONALE (PRANZO E CENA)
Rif.162169 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: ACCUDIMENTO AD ANZIANA CON PROBLEMI DI ALZHEIMER E DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162093 AZIENDA SETTORE MOBILI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO ADD. MONTAGGIO MOBILI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CARICO SCARICO MOBILI E MONTAGGIO PRESSO CLIENTI (ARREDAMENTO DA CUCINA) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DEL MONTAGGIO PAT.B ED AUTO RICHIESTA FORZA FISICA E ABILITA' NEL MONTAGGIO LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA MONTERIGGIONI E SI LAVORA IN PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162092 AZIENDA CONSEGNATARIO BIBITE DI SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca N.1 AUTISTA CONSEGNATARIO BIBITE/BEVANDE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B GRADITO POSSESSO PAT.C CQC PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO PREFERIBILE POSSESSO PAT.C CQC LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA SAN QUIRICO E IL LAVORO SI SVOLGE IN PROVINCIA DI SIENA O ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162068 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE (SOSTITUZIONE PER UN MESE) MANSIONE: ASSISTENZA AD ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE, ALLETTATA, ALIMENTAZIONE CON IL SONDINO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA CURA DI PERSONE ALLETTATE PREFERIBILE ESPERIENZA CON PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIA ALZHEIMER CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE FERIE BADANTE) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162041 RISTORANTE DI SOVICILLE – cerca N.1 BARISTA AD. SERVIZIO AI TAVOLI CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.161967 PASTICCERIA IN ZONA ASCIANO – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA BANCONE DI PASTICCERIA GELATERIA PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA SE NON DOMICILIO IN SIENA: RICHIESTO POSSESSO PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: LUNEDI'
Rif.161966 AZIENDA AGRITURISTICA DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DELL'AZIENDA MANSIONI: PULIZIE CASA PADRONALE, PULIZIE UFFICI E MENSA AZIENDALE PREFERIBILE ESPERIENZA POSSESSO PAT.A E B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO PART TIME DI 15 ORE SETTIMANALI
Rif.161965 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - MASSIMA URGENZA RICHIESTA ESPERIENZA PREFERIBILE CONOSCENZA INGLESE PAT. B E AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME ORARIO SPEZZATO PRANZO E CENA
Rif.161963 AZIENDA EDILE ZONA SIENA – cerca N.1 MURATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: MURATORE IN EDILIZIA CIVILE (RISTRUTTURAZIONI INTERNE DI ABITAZIONI) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATI SULLA SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO FULL TIME
Rif.161961 AZIENDA SETTORE EDILE DI ASCIANO – cerca N.1 MAGAZZINIERE E AUTISTA CONSEGNATARIO CON PREFERIBILE POSSESSO PAT.C MANSIONE: GESTIONE DEL MAGAZZINO EDILE FISICO E VIRTUALE, SUPPORTO ALLA VENDITA, CONSEGNA AI CLIENTI, RITIRO MERCE ACQUISTATA, EMISSIONI DOCUMENTI DI VENDITA, GESTIONE CASSA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO PAT.C CQC BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME ORARIO: DAL LUN AL SAB. MATTINA
Rif.161834 AZIENDA SETT. ELETTRODOMESTICI DI SIENA – cerca N.1 OPERARIO ELETTROMECCANICO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE MANSIONE: Attività di installazione, riparazione e manutenzione di tipo meccanico, elettromeccanico ed elettronico apparecchiature di cottura, di lavaggio, di refrigerazione e di aspirazione DIPLOMA SUPERIORE PER NEL SETTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CAPACITA' NEL SETTORE ELETTRICO O ELETTROMECCANICO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.161909 PARRUCCHIERE DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA E PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA NECESSSRIO POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI PARRUCCHIERE RICHIESTO POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PARRUCCHIERE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI offre SE 18/30: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 ANNI: CONTRATTO A T.DETERMINATO (SE CON ESPERIENZA) CON ORARIO FULL TIME
Rif.161900 AZIENDA APPARECCHI ELETTRICI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO METALMECCANICO INSTALLAZIONI INSEGNE LUMINOSE CON ESPERIENZA MANSIONE: ASSEMBLAGGIO METALLI E INSTALLAZIONI PER ESTERNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CAPACITA' DI LAVORARE IN QUOTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE PER LE INSTALLAZIONI
Rif.161834 AZIENDA ATTREZZATURE ELETTRICHE PROFESSIONALI DI SIENA – cerca N.1 OPERARIO ELETTROMECCANICO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE MANSIONE: Attività di installazione, riparazione e manutenzione di tipo meccanico, elettromeccanico ed elettronico apparecchiature di cottura, di lavaggio, di refrigerazione e di aspirazione DIPLOMA SUPERIORE PER NEL SETTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CAPACITA' NEL SETTORE ELETTRICO O ELETTROMECCANICO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.161603 MENSA AZIENDALE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O SERVIZI MENSA PRESSO AZIENDA PRIVATA PREFERIBILE ESPERIENZA IN MENSE O RISTORAZIONE COLLETTIVA MANSIONI: ADD. SERVIZI MENSA PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (UN MESE PROROGABILE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE SETTIMANALI LUOGO DI LAVORO: SIENA C/O MENSA AZIENDALE ORARIO DI LAVORO; DAL LUN AL VEN 12.00/15.00 RIPOSO: SAB, DOM, FESTIVI
Rif.161600 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI E VISITA IN CANTINA CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DEL MONDO VINO NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/AGOSTO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI RIPOSO: LUNEDI'
Rif.161599 AZIENDA SETT. INFISSI DI AACIANO - cerca N.1 TIROCINANTE ADD. AL TAGLIO, ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO INFISSI IN ALLUMINIO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO NECESSARIO NON AVER MAI SVOLTO QUESTA MANSIONE PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif.161597 CATENA DI NEGOZI ALIMENTARI DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 MACELLAIO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SEZIONE CARNE E VENDITA AL BANCO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO
Rif.161303 AZIENDA NEL TURISMO DI CHIUSDINO – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, GESTIONE CONTATTI CON I FORNITORI, CONTABILITA' DI BASE LAUREA NEL SETTORERICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONEBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CHIUSDINO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN STRUTTURA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 5 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) ORARIO FULL TIME
Rif.161302 AZIENDA SETTORE INFORMATICO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 APPRENDISTA O TECNICO INFORMATICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: DIAGNOSI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI C/O CLIENTI PER PROBLEMI INFORMATICI O DI RETE DIPLOMA TECNICO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, CONOSCENZA RETI IP E SISTEMI INFORMATICI E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI DEI PC) offe CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI OPPURE CONTRATTO A T.INDETERMINATO SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA ORARIO FULL TIME
Rif.161291 AZIENDA DI PULIZIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE IN AMBIENTE SANITARIO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IN AMBIENTE SANITARIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA BUONA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI PROROGABILE) ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI ORARIO PART TIME: DAL LUN ALLA DOMENICA TURNAZIONE MATTINA O POMERIGGIO DI 4 ORE AL GIORNO
Rif.161286 AZIENDA SETT. LAPIDEI DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 OPERAIO SETTORE LAVORAZIONE MARMI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONI: STUCCATURA, LEVIGATURA LAPIDEI, CARICO/SCARICO DI MATERIALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) PROROGABILE ORARIO: DAL LUN AL VEN 8/13 E 14/17
Rif.161283 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRATICHE AMM.VE, CONTABILITA', BOLLE E FATTURE DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B E AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI CIRCA 36 ORE SETTIMANALI
Rif.161283 AZIENDA SETT. IMPIANTI IDRAULICI DI SIENA – N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRATICHE AMM.VE, CONTABILITA', BOLLE E FATTURE DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B E AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI CIRCA 36 ORE SETTIMANALI
Rif.161204 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTI ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E LAVORI GENERICI IN CANTINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI ADDETTI ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E LAVORI GENERICI IN CANTINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI
Rif.161186 AZIENDA NEL SETTORE TRASPORTI DI SIENA – cerca N.1 AUTISTA NCC CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: GUIDA MINAVAN E BERLINE PER TRASPORTO CLIENTI E BAGAGLI PER E DA AEROPORTO, DA E PER ALBERGHI MANSIONE: AUTISTA KB NCC DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA CONOSCENZA DEL TERRITORIO SENESE E DINTORNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.KB ED AUTOMUNITO NECESSARIA ISCRIZIONE AL RUOLO DEL CONDUCENTE (NCC) offre CONTRATTO A CHIAMATA
Rif.161177 AZIENDA SETT. RICREATIVO DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 ADD. ALLA VENDITA DI CARTELLE SALA BINGO PREFERIBILE ESPERIENZE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O NOTTURNO
Rif.160890 RISTORAZIONE COLLETTIVA DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/AIUTO CUOCO DI MENSA CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE PIETANZE PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA NEL SETTORE SANITARIO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP CAPACITA' DI LAVORARE IN BRIGATA DI CUCINA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI PROROGABILI) CON ORARIO PART TIME DI 30/36 SETTIMANALI A TURNAZIONE (SOLO DIURNI)
Rif.160886 BAR GELATERIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO BANCONE BAR CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: CAFFETTERIA, CASSA, GESTIONE BANCONE DEL BAR, GESTIONE BANCONE DELLA GELATERIA RICHIESTA ESPERIENZA NEL BAR/GELATERIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI 4RIPOSO INFRASETTIMANALE E MAI NEL WEEKEND
Rif.160867 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI IN CANTINA E IN VIGNA PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE E NECESSARIA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (IN VIGNA E IN CANTINA - LAVORI GENERICI) GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ABILITA' NELLA GUIDA DEL TRATTORE offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (STAGIONALE) - CONTRATTO DI AVVENTIZIO AGRICOLO
Rif.160427 BAR GELATERIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A AL BANCONE GELATERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. VENDITA GELATI E SISTEMAZIONE BANCONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI O DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME POMERIDIANO (IL LAVORO SI CONCLUDE ALLE 20): SI LAVORA 4/5 ORE AL GIORNO
Rif.160426 PASTICCERIA DI SIENA – cerca N.1 AIUTO PASTICCERE CON ESPERIENZA IN PASTICCERIA MANSIONE: CUOCERE PRODOTTI DI PASTICCERIA E COLLABORARE NELLA DISTRIBUZIONE NEI PUNTI VENDITA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI AIUTO PASTICCERE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25/30 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA OGNI GIORNO 4/5 ORE) ORARIO DI LAVORO : DALLE 7 DEL MATTINO CIRCA NON SI RIPOSA MAI IL SAB E LA DOM
Rif.160377 FORNO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FORNAIO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO AL FORNAIO, ALLA COTTURA DEI PRODOTTI, EVASIONE DEGLI ORDINI E SALTUARIAMENTE CONSEGNATARIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PRFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO PART TIME ORARIO NOTTURNO (DAL MART ALLA DOM CIRCA 28 ORE A SETTIMANA - LAVORO NOTTURNO)
Rif.160354 AZ. TIPOGRAFICA ZONA SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. ALLE MACCHINE DI STAMPA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO E NON AVER AVUTO ESPERIENZE DI LAVORO NEL SETTORE RICHIESTO POSSESSO PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE CONOSCENZE DI BASE DELLA LINGUA INGLESE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI BORSA DI TIROCINIO
Rif.160341 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O AD. VENDITA DI MINERALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: ACCOGLIENZA CLIENTI, ASSISTENZA VENDITA, CASSA, ASSORTIMENTO MERCE, CURA SPAZI ESPOSITIVI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.160125 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TRATTORISTA, UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE, TRATTAMENTO FITOSANITARIO, PATENTINO GUIDA TRATTORI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO DI TRATTORISTA E TRATTAMENTO FITOSANITARIO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T. DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO DI FULL TIME
Rif.159976 AZIENDA EDILE IN SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.159838 AZIENDA SETTORE MEDICALE DI SIENA – cerca N.1 TECNICO ADD. MANUTENZIONE APPARECCHI BIOMEDICALI MANSIONI: MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE, COLLAUDO APPARECCHI DIPLOMA DI PERITO TECNICO O ELETTRONICO O INFORMATICO O LAUREA IN INGEGNERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.159837 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 IMPIEGATO AMM.VO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONI: PAGAMENTI (FATTURE E BUSTE PAGA), EMISSIONI FATTURE E RICEVUTE, PRESENZE DIPENDENTI, PRIMA NOTA, GESTIONE PROCEDURE DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO O AMM.VO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GESTIONE DELLA FATTURAZIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI PROROGABILI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI
Rif. 159517 AZIENDA VITINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE VISITE GUIDATE IN CANTINA, GESTIONE DELLE DEGUSTAZIONI E VENDITA DIRETTA PRODOTTI VITIVINICOLI CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE)
Rif. 159459 AZIENDA SETT. ELETTRODOMESTICI DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N. 1 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - RELAZIONE CON CLIENTI E FORNITORI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.157935 AZIENDA EDILE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 MANOVALE E MURATORE EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: ADDETTI A LAVORI EDILI PER LA CREAZIONE DI PISCINE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 156831 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVA B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15890 GASTRONOMIA DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE BANCONIERE E ADDETTO/A ALLA GASTONOMIA ESCLUSIVA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO A TURNI
Rif. 15875 AZIENDA SERVIZI CONTABILI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO E CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO E MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PICCOLA CONTABILITA' DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15794 AZIENDA SETTORE EDILE DI ASCIANO – cerca N.1 APPRENDISTA MAGAZZINIERE MANSIONE: GESTIONE DEL MAGAZZINO DI PRODOTTI EDILI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ABILITAZIONE PER GUIDA MULETTI E CARRELLI ELEVATORI NECESSARIA FORZA FISICA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DEL GESTIONALE DI EMISSIONI DOCUMENTI PER IL TRASPORTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15222 AUTOLAVAGGIO AUTO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O ADD. ALL'AUTOLAVAGGIO MANSIONI: LAVAGGISTA DI AUTO, ASPIRAZIONE AUTO, RIFINITURE, LAVAGGIO TAPPETI E VETRI GRADITA FORZA FISICA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (38 ORE SETTIMANALI) ORARIO DELL'AUTOLAVAGGIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 15/19 E SAB MATTINA 9/13
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Rif.162381 AZIENDA DI CONSULENZA DI MONTERIGGIONI – CERCA N. 1 IMPIEGATO AMM.VO MANSIONI: Registrazione fatture attive passive, pagamenti, anagrafica clienti, fornitori, prima nota Diploma di scuola superiore Conoscenza della lingua italiana Patente B Conoscenza informatica del pacchetto Office, preferibilmente software di contabilità OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 21 ore/sett Orario giornaliero, Sab e Dom giorno di riposo - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.162374 AZIENDA LAVORAZIONI METALLI DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Operaio addetto al macchinario del taglio del laser cnc e pressa piegatrice Diploma di Istituto tecnico Preferibile corso sulla sicurezza lavoratori a rischio alto Conoscenza informatica Livello medio Patente B e auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato (7 mesi) Orario full time - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.162562 AZIENDA SETTORE METALMECCANICO DI SIENA – CERCA N.1 tirocinante mansioni di sviluppo software per automazione macchinari, cablaggi quadri elettrici Diploma di scuola superiore Conoscenza della lingua italiana ed inglese Ottime conoscenze informatiche Patente B OFFRE Tirocinio Orario giornaliero NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.162167 AZIENDA SETTORE AUTOTRASPORTI DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Operaio facchino Mansioni di carico e scarico merci da automezzi Diploma di scuola superiore Conoscenza della lingua italiana Patente B e auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 30 ore/sett Orario giornaliero - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99 ARTICOLO 18
Rif.162164 AZIENDA SETTORE AUTOTRASPORTI DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Operaio facchino Carico e scarico merci da automezzi Diploma di licena media superiore Conoscenza della lingua italiana Patente B Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 30 ore/sett Orario giornaliero - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.162039 PASTICCERIA DI SOVICILLE - CERCA N.1 Pasticciere Preparazione di paste, dolci e prodotti tipici Necessaria esperienza nel settore Patente B OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 30 ore/sett Orario notturno Giorno di chiusura infrasettimanale - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.162020 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N.1 Manovale agricolo per lavorazioni manuali in vigneto Patente B con auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (min. 6 mesi) Orario full time, giornaliero - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.161887 AZIENDA COMMERCIALE DI SIENA – CERCA N.1 Magazziniere Mansioni di gestione delle funzioni di magazzino, gestione della logistica e guida mezzo aziendale Diploma di scuola superiore Conoscenza informatica del Pacchetto Office Patente B e auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 24 ore/sett Orario giornaliero, spezzato, a turni (Domenica giorno di riposo) - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.161650 COOP.VA SOCIALE DI SIENA – CERCA N.1 Addetto al front office sanitario Mansioni di accoglienza, prenotazioni visite, accettazione prelievi Diploma di scuola media superiore Ottime conoscenze informatiche Patente B e auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 24 ore/sett, a turni - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.161423 AZIENDA SETT. TRASPORTI DI SIENA – CERCA N.1 Addetto amministrativo Diploma di scuola superiore Conoscenza della lingua inglese Conoscenza informatica di Microsoft Office Patente B con auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (minimo 6 mesi) Orario full time - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.161934 AZIENDA SETTORE CONSULENZA DI SIENA – CERCA N.1 Impiegato amministrativo Mansioni di controllo nota spese, back office Preferibile Laurea e/o diploma di scuola superiore Richiesta esperienza nel settore amministrativo e di segreteria Buona conoscenza della lingua inglese Conoscenza informatica del Pacchetto Office Patente B OFFRE Contratto a tempo indeterminato Orario part time, 30 ore/sett Orario giornaliero, giorno di chiusura Sab e Dom - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif.15970 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – CERCA N.1 Addetto ai servizi di pulizia presso committenti Diploma di scuola media inferiore Conoscenza della lingua italiana Patente B con auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (da Aprile 2022) Orario part time, 12 ore settimanali, spezzato - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
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Rif.162776 AZIENDA NEL MARKETING DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO AL COMMERCIALE /(VENDITA SPAZI PUBBLICITAZI SU QUOTIDIANI ONLINE E GAZZETTA DI SIENA Siamo alla ricerca di una persona dalle ottime doti relazionali e orientata al risultato. RICHIESTA LAUREA PAT.B ED AUTO GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE LAVORO A T.INDETERMINATO INVIARE CANDIDATURA A f.barbagli@womcom.it TEL 3288191146
Rif.161289 ALBERGO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: GAIOLE IN CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI 24 ORE SETTIMANALLI Contattare HOTEL LE NOCI info@lodgingchianti.it 338/9893323
Rif.15933 AZIENDA SETT METALMECCANICO DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO TECNICO CON ESPERIENZA MANSIONE: TECNICO ADD. INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA RISTORAZIONE (COTTURA, LAVAGGIO, REFRIGERAZIONE E CAFFE') DIPLOMA SUPERIORE (NEL SETTORE TECNICO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare amministrazione@spfservices.it 333/4335520
Rif.162165 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI Contattare segreteria.amgroup@gmail.com - 340 5417489
Rif.162094 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 GOVERNANTE AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: GOVERNANETE AI PIANI, RESPONSABILITA', FORMAZIONE DEL PERSONALE, CONTROLLO CAMERE, BAGNI RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI Contattare segreteria.amgroup@gmail.com - 340 5417489
Rif.161304 AZIENDA SERVIZI DI SICUREZZA E PORTIERATO DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI E PORTIERATO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DI SIENA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME O FULL TIME INVIARE CV info@mastersecurityservice.com
Rif.161299 AZIENDA SETTORE PRODOTTI SANITARI DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 DIGITAL MARKETING SPECIALIST CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LAUREA IN MARKETING E COMUNICAZIONE - GRAPHIC DESIGN RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, INTERNET, ADOBE INDESIGN, PHOTOSHOP, PREMIERE SOCIAL, WORD PRESS, TOOL DIGITAL offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.NDETERMINATO ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN 9/13, 14/18) Inviare CV email alice@htd-consulting.it oppure risorseumane@htd-consulting.it
Rif.161119 SOCIETA’ DI SERVIZI SETTORE ASSISTENZA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 EDUCATORE PROF.LE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE RIVOLTO AD ADOLESCENTI (AREA PSICHIATRICA) LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO Completano il profilo ottime doti relazionali, empatia, affidabilità, problem solving e senso di responsabilità. Si offre assunzione diretta inizialmente a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. LUOGO: comune di Siena e dintorni. Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO L'orario si articolerà su turni diurni part-time. Email sportellolavoro@progetto5.org
Rif.160176 AZIENDA SOCCORDO STRADALE DI SIENA – cerca N.1 AUTISTA SOCCORSO STRADALE CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO PAT.C/E CQC NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.C/E CQC offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (ORARIO DA DEFINIRE) Email nuovaminuccisrl@virgilio.it 388/8004043
Rif.160883 AZIENDA TERMOIDRAULICA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO/A SPECIALIZZATO PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@fratellimilanesi.it Tel.3351255025
Rif.160888 AGRITURISMO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DELL' AGRITURISMO E DEGLI SPAZI ESTERNI (COMPRESO GIARDINO) CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME DI 8 ORE SETTIMANALI IL LAVORO SI SVOLGE SOLO IL SABATO (8 ORE) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA PULIZIA DI CAMERE O AGRITURISMI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI 8 ORE A SETTIMANA (SI LAVORA IL SABATO) Email info@poderivalverde.it 0577/740266
Rif.162071 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A CHIAMATA tel 347/4746449
Rif. 160654 AZIENDA SET.METALMECCANICO IN ZONA SIENA – cerca N.1 OPERAIO ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA COME ESCAVATORISTA MANSIONE: POSA DI CAVI E ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS NEL SETTORE FERROVIARIO NECESSARIO POSSESSO PAT.B E C E ATTESTATO DI ESCAVATORISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B E C E ATTESTATO DI ESCAVATORISTA. LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA TOSCANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (ORARIO SU TURNI ANCHE NOTTURNI). Per candidarsi telefonare allo 06/8601100 o inviare il proprio cv a defazio@sifis.it
Rif. 160649 AZIENDA SET.METALMECCANICO IN ZONA SIENA – cerca N.1 OPERAIO MANOVALE con esperienza. Mansione: Posa dei cavi e di elementi prefabbricati in CLS nel settore ferroviario. Patente B e C. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (su turni anche notturni). Per candidarsi telefonare allo 06/8601100 o inviare il proprio cv a defazio@sifis.it
Rif. 160594 AZIENDA AGRITURISTICA DI RADDA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA IN OSTERIA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNI O SPEZZATO ORARIO DI LAVORO A TURNI DAL MERC ALLA DOM A PRANZO E DAL GIOV AL SAB A CENA Email guido@brancaia.it 0577741263
Rif. 160423 AZIENDA SETTORE MACELLERIA DI ASCIANO – cerca N.1 MACELLAIO CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: MACELLAIO SPECIALIZZATO CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, TAGLIO, DISOSSO, SERVIZIO AL BANCO E CONOSCENZA DELLE CARNI PER SUPERMERCATO IN ZONA ASCIANO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E A TUNAZIONE TEL.3493587458 Email ufficiopersonale.consorzioamt@gmail.com
Rif. 159990 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO PIZZAIOLO CON ESPERIENZA per ristorante in centro storico di siena RICHIESTA ESPERIENZA Buona conoscenza di almeno una lingua straniera CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (SPEZZATO O A TURNO) Email digivale@hotmail.com 3401872004
Rif. 159987 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 BANCONIERE CON ESPERIENZA per focaccia e gastronomia in centro storico a siena. RICHIESTA ESPERIENZA Buona conoscenza di almeno una lingua straniera CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (SPEZZATO O A TURNO) Email digivale@hotmail.com 3401872004
Rif. 159985 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA PER RISTORANTE IN SIENA CENTRO - RICHIESTA ESPERIENZA Buona conoscenza di almeno una lingua straniera CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (SPEZZATO O A TURNO) Email digivale@hotmail.com 3401872004
Rif.159953 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA ED ORARIO PART TIME DI 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: LUN/MART/GIOV/VEN SAB 8.30/9.30 LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO (VIA BANCHI DI SOPRA) NECESSARIO DOMICILIO IN ZONA SIENA Mansione: Pulizie di manutenzione ordinaria negozio in via Banchi di Sopra offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO Orario di lavoro: lul-mar-gio-ven-sab orario 08:30/09:30 Tot. 5 ore settimanali Email ALEX.R@TRESTELLESERVIZI.IT
Rif.157851 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI ALBERGHIERI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email hotelvicoalto@tiscalinet.it
Rif.157931 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE Email hotelvicoalto@tiscalinet.it
Rif.159281 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA ORARIO PART TIME REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA IN STRUTTURE RICETTIVE DI LUSSO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME IL LAVORO SI SVOLGE 3 GIORNI A SETTIMANA (IL MERCOLEDI', IL SABATO, UN ALTRO GIORNO DA CONCORDARE SI LAVORA CIRCA 6 ORE AL GIORNO PER 3 GIORNI A SETTIMANA (TOT. CIRCA 18 ORE A SETTIMANA) Gradito ma non necessario il domicilio in zona Chianti Email info@sanpolo.it Tel 0577746045
Rif.159164 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A SALA CON ESPERIENZA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE INGUA TEDESCA PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME - SERVIZIO SOLO CENA Email laura@chanticharme.it 340/5979226
Rif.159146 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O PREPARAZIONI DELLE PRIME COLAZIONI (SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONI DEI PIATTI E PICCOLE PREPARAZIONI) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E DOMICILIO IN ZONA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME (INIZIO LAVORO 6.30/7.00 DEL MATTINO) Email laura@chanticharme.it 340/5979226
Rif.159052 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME MANSIONI: PULIZIE E STIRO A MONTERIGGIONI, PULIZIE UFFICI A SIENA RICHIESTA ESPERIENZARICHIESTA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO PART TIMEDI CIRCA 10/14 ORE SETTIMANALI - ZONA MONTERIGGIONI: LUN E MERC 7.45/10.45 - ZONA SIENA: MART E VEN 17.30/21.30 Email titaniamultiservizi@gmail.com 370/3019267
Rif. 158895 ALBERGO DI CHUSDINO – cerca N.1 ADD. ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. AL FRONT OFFICE, BACK OFFICE E PRENOTAZIONI CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT. B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E/O TEDESCO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email sergio.carbone@hapimag.com 0577/754100
Rif.158896 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA CUCINA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO PART TIME DA CONCORDARE IN COLLOQUIO Email info@villadisotto.it
Rif.158894 AZIENDA NEL SETTORE CONSEGNE DI SIENA – cerca N.1 OPERAI DRIVER CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI 36 ORE A SETTIMANA Email ro.pugnalini@gmail.com 392/515127
Rif.156826 ALBERGO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO O AIUTO CUOCO DI RISTORANTE TOSCANO CON ESPERIENZA MANSIONE: CUOCO ADD ALLA LINEA DEI SECONDI E DELLA GRIGLIA E DEGLI ANTIPASTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILE PAT. ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME Email infolachiantina@gmail.com 0577/741495
Rif.15992 AZIENDA TURISTICA DI SOVICILLE – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE, DISINFESTAZIONE, RIORDINO APPARTAMENTI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (INIZIALMENTE CONTRATTO INTERMITTENTE) CON ORARIO PART TIME Email danielamarzini@gmail.com 335/5281816
Rif.15989 COOPERATIVA SOCIALE DI SAN GIOVANNI D’ASSO – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE MANSIONE: PULIZIE VILLE PER VACANZA E AGRITURISMO POSSESSO PAT.B ED AUTO DOMICILIO DI MONTALCINO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (6 ORE A SETTIMANA) Email e.sarri@solidarietacooperativa.it 3934825283
Rif.15527 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTI ALLE PULIZIE DI INTERNI (STRUTTURE RICETTIVE) PART TIME/FULL TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E AMBIENTI COMUNI IN STRUTTURE RICETTIVE LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO, MONTERONI D'ARBIA, ROSIA, SOVICILLE, CHIUSDINO, TAVERNE D'ARBIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO, MONTERONI D'ARBIA, ROSIA, SOVICILLE, CHIUSDINO, TAVERNE D'ARBIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME/FULL TIME DA DEFINIRE (NO RIPOSO SAB E DOM) Email info@topclean-service.it 0577/283057 327/7736951
Rif.15474 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO COLAZIONI, PRANZO E CENA NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA BUONA CONOCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA, GAIOLE IN CHIANTI, ZONA PIANELLA E MONTAPERTI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE LUNGO (APRILE 2022/GENNAIO 2023) CON ORARIO FULL TIME Email info@villadisotto.it
Rif. 157319 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca n.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DELLE CAMERE (HOUSEKEEPING) CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, APPARTAMENTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME DI 24/30 ORE A SETTIMANA Email hospitality@mazzei.it Tel.0577/735790
Rif.157929 COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTI ASSISTENZA DI BASE, OPERATORE SOCIO SANITARIO, ASSISTENTE FAMILIARE, INFERMIERE PROFESSIONALE MANSIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE SU SIENA E PROVINCIA MANSIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE SU SIENA E PROVINCIA RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO O TITOLO DI STUDIO ATTINENTE ALLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME A TURNI Email info@terredisienacoop.it TEL. 0577/226028
Rif.157694 AZIENDA EDILE CON CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA – cerca N.1 MURATORE CON ESPERIENZA SU CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email luzziclaudio@yahoo.it Tel 3487081363
Rif.15831 BAR DI SAN QUIRICO – cerca n.1 BARISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI PREFERIBILE ESPERIENZA COME BARISTA E SERVIZIO AI TAVOLI ATTESTATO HACCP CONOSCENZA BASE DI INGLESE PAT. B E AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI Email marcellobonifaciodante@gmail.com tel. 3358768451
Rif. 15363 AZIENDA SETT. LEGNO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 APPRENDISTA O OPERAIO ADD. ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO PER CARPENTERIA EDILE/FALEGNAMERIA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI PER CARPENTERIA EDILE, MONTAGGIO INFISSI E PICCOLO ARREDAMENTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTRATTO DI APPRENDISTATO (SE 18/30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME Email quincilegnami@gmail.com 335/6935654
Rif. 157333 AZIENDA NEL SETTORE TRASPORTI DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 AUTISTA PATENTE KD + CQC PERSONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT. DK E CQC PERSONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: GAIOLE IN CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI Tel 348/7215367 DANIELE TANZINI
Rif. 157292 AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI, VINO E OLINO IN PREVALENZA SUPPORTO AI TOUR E ALLE VISITE GUIDATE ALLE CANTINE CON DEGUSTAZIONE FINALE DI PRODOTTI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SI LAVORA ANCHE IL SAB E DOM E FESTIVI Email info@cantalici.it 3356262493
Rif. 15787 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA MANSIONE: CUOCO ADD ALLA CUCINA DELL'AGRITURISMO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) EMAIL alessandro.decaria@pensieridicavatina.pl
Rif. 156922 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email info@casanovadinerirelais.com
Rif. 156903 AZIENDA LAVORAZIONI METALMECCANICHE ZONA MONTERIGGIONI – cerca N.1 SALDATURE A FILO PUNTATORE NEL SETTORE METALMECCANICO MANSIONE: OPERAIO SALDATORE APPUNTATORE PREFERIBILE SPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@comegeindustrial.it 0577/30721
Rif. 156805 AZIENDA EDILE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA O MURATORE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: MONTERONI D'ARBIA E ALTRE ZONE NELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email nesirb550@gmail.com 349/2195594
Rif. 156693 AZIENDA DI SERVIZI NEL TURISMO DI ASCIANO – cerca N.1 CHEF DE RANG CON PREFERIBILE ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email sol.vincenzo@gmail.com 333/6341382
Rif. 156683 CUCINA DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLE PULIZIE DELLA CUCINA E DEGLI AMBIENTI CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME MANSIONE: AIUTO ALLA CUOCA, LAVAPIATTI E PENTOLE, PULIZIE DELLA CUCINA E DEGLI AMBIENTI COMUNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO DOMICILIO IN SIENA offre CONTRATTO STAGIONALE A CHIAMATA CON ORARIO DI CIRCA 8/10 ORE A SETTIMANA POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO DURANTE LA STAGIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA E AMPLIAMENTO ORARIO NELLA STAGIONE Email info@scuoladicucinadilella.net 338/8682801
Rif. 156877 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO DI RISTORANTE CON ESPERIENZA (SOLO PRANZO) RICHIESTA ESPERIENZA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME - SOLO PRANZO Email antoniocastrigato@libero.it 3385233475
Rif. 156712 RISTORANTE di ASCIANO – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA PREFERIBE DIPLOMA SCUOLA ALBERGHIERA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO Email mirko@paradisehotels.it 333 3233810
Rif. 156670 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO E CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO IN CUCINA E SERVIZIO AI TAVOLI, AIUTO AL BAR CAFFETTERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER IL CAMERIERE SALA offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) Email info@leforchettedelchianti.it 0577/738923
Rif. 15999 AZ. SETTORE INFORMATICHE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 DATA ANALYST PREFERIBILE OPERATIVO PREFERIBILE CON FORMAZIONE MATEMATICA E/O STATISTICA LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO/STATISTICO BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE (EXCEL, SVILUPPO MACRO) NECESSARIA ESPERIENZA PREGRESSA DEI PRINCIPALI TOOLS STATISTICI (R, SAS, MATLAB) GRADITA CONOSCENZA DI BASE DI TABLEAU, MICROSOFT POWER BI E/O SHINY offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email risorse.umane@essecinformatica.it 0577593302
Rif. 15980 AZIENDA SETT. TELECOMUNICAZIONI DI SIENA – cerca N.1 ASSISTENTE ALLE VENDITE FT PER LO STORE DI SIENA MANSIONE: RELAZIONE AL CLIENTE, SUPPORTI AL CLIENTE NELLE SCELTE E AIUTO NELLE SOLUZIONI ESPERIENZA NEL DIGITALE, VENDITA SERVIZI E UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO A REFERENTE STORE ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL SAB 9.30/13 E 15.30-19 RIPOSO: DOMENICA email francescapasimeni@gmail.com 3347245459
Rif. 15956 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA - cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA E RESPONSABILITA' MANSIONI: SERVIZIO SALA E COORDINAMENTO SALA E PERSONALE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com
Rif. 15955 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA - cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA E RESPONSABILITA' MANSIONI: SERVIZIO SALA E COORDINAMENTO SALA E PERSONALE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com
Rif. 15953 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA- cerca N.1 BANCONISTA DI BAR CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. ALLA GESTIONE DEL BANCONE BAR CAFFETTERIA PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO O APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com
Rif. 15952 STRUTTURA TERMALE DI RAPOLANO T.ME – CERCA N.1 ASSISTENTE BAGNANTI CON BREVETTO FIN E GRADITE ESPERIENZE MANSIONE: ASSISTENTE BAGNANTI PISCINE TERMALI GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO BREVETTO FIN BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre DURATA CONTRATTO GIUGNO/SETTEMBRE ORARIO PART TIME Email infoterme@termeaq.it
Rif. 15925 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERI DI BAR E SERVIZIO SALA PREFERIBILE ESPERIENZA DI LAVORO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: DALLE 10.00/11.00 ALLE 22.00 ORARIO DEL BAR: DALLE 9.00 ALLE 23.00 Email antoniocastrigato@libero.it
Rif. 15911 AZIENDA ANIMAZIONE – cerca n.8 ANIMATORI CANTANTI NELLA ZONA DI VIESTE, RIMINI, ASCEA MANSIONE: ANIMATORI PER L'ESTATE CON PREDISPOSIZIONE AL CANTO PER REALIZZAZIONE DI MUSICAL LIVE Email risorse.tangoanimazione@gmail.com
Rif. 15909 AZIENDA COMMERCIO CAFFE’ DI SIENA – cerca N.1 PERSONAL SHOPPER CAFFE' MANSIONE: AGENTE COMMERCIALE DEL CAFFE' ZONA DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA RICHIESTA ATTITUTINE A STARE AL PUBBLICO PAT.B ED AUTOMUNITO CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO E POSSIBILITA' DI CARRIERA offre CONTRATTO DI AGENZIA - LAVORO FLESSIBILE CON ORARIO DA DEFINIRE Email uffnimsarezzo@libero.it
Rif. 15895 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTE ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI INVIARE CV EMAIL info@pulimatweb.it 3711900848
Rif. 15514 AZIENDA EDILE DI SIENA- cerca N.1 AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI DA CANTIERI, SPOSTAMENTO MEZZI E MATERIALI DA CANTIERI, SUPPORTO NEI LAVORI DI MURATURA E LAVORAZIONI EDILI MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI E TRASPORTO MEZZI DA CANTIERE, CONDUZIONE MEZZI PESANTI, LAVORI DI EDILIZIA E MURATURA POSSESSO PAT.C CQC (PREFERIBILE POSSESSO CARTA TACHIGRAFICA) - GRADITO POSSESSO PATENTI SUPERIORI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MULETTO, DI PALE MECCANICHE E DI ESCAVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@olimpocostruzioni.it
Rif. 15895 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTE ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI INVIARE CV EMAIL info@pulimatweb.it 3711900848
Rif. 15872 AZIENDA VITIVINICOLA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONFEZIONAMENTO CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO/ENOTECNICO O LAUREA ENOLOGIA O LAUREE ATTINENTI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 mese) CON ORARIO FULL TIME email ellis.topini@felsina.it
Rif. 15851 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E IMPIATTAMENTO, FOOD COSTING POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITO POSSESSO DI DIPLOMA ALBERGHIERO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2020 PROROGABILE ORARIO FULL TIME PRANZO E CENA - POSSIBIBILE IN BASSA STAGIONE PART TIME DI 20/30 ORE SETTIMANALI email mania@latorrealletolfe.com
Rif. 15850 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE, RIORDINO LOCALI CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. ORARIO DI LAVORO SOLO SERALE E SABATO E DOMENICA PRANZO E CENA Email latavernadivagliagli@libero.it Tel 3397942893
Rif. 15844 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: SERVIZIO TAVOLO, COMANDE. RUNNER, STOCCAGGIO BEVANDE, RIEPILOGO DI FINE SERVIZIO NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO - NEL PERIODO DI BASSA STAGIONE CONTRATTO P.TIME email mania@latorrealletolfe.com
Rif. 15843 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVAPIATTI COLAZIONE, PRANZO E CENA, PULIZIE DELLA CUCINA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME NEL PERIODO DI BASSA STAGIONE ORARIO PART TIME20/30 ANNI email mania@latorrealletolfe.com
Rif. 15842 AZIENDA AGRICOLA DI BUONCONVENTO – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME Email info@laripolina.it
Rif. 15841 AZIENDA AGRICOLA DI BUONCONVENTO – cerca N.1 OPERAIO TUTTOFARE E MANUTENTORE DELLA STRUTTURA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALINA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME EMAIL info@laripolina.it
Rif. 15431 AZIENDA AGRITURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) tel 3357846430
Rif. 15830 FAMIGLIA DI SIENA – cerca n.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE CON ESPERIENZA (CURA DELLA CASA, DEL GIARDINO E DEGLI ANIMALI) NECESSARIA PREDISPOSIZIONE ALLA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI PREFERIBILE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONVIVENZA Contattare azienda ai recapiti : email manola.casagni@alice.it Tel 335/5918163
Rif. 15828 AZIENDA DI SERVIZI PULIZIE DI SIENA – cerca n.1 ADD. ALLE PULIZIE MANSIONE: PULIZIE PRESSO UFFICI E ABITAZIONI PRIVATE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE; BUONA CONOSCENZA DELL'ITALIANO; PAT. B E AUTO; RICHIESTA FLESSIBILITA' LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI offre CONTRATTO A T. DET. CON ORARIO PART-TIME DI 13 ORE SETTIMANALI IL LUN 14/16.30, IL MERC 8.30/12.00, IL VEN 9/12, IL MART E VEN 17.30/21.30 Contattare il n. 3703019267 oppure inviare cv per mail a: titaniamultiservizi@gmail.com
Rif. 15818 AZIENDA VENDITA PRODOTTI PER IGIENE CASA DI SIENA – cerca N.1 PROCACCIATORE D'AFFARI DI PRODOTTI DEL SISTEMA DELLA PULIZIA E DEL BENESSERE E IGIENE (ASPIRAPOLVERI)PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ABILITA' NELLA VENDITA CONTRATTO DI PROCACCIATORE D'AFFARI CON FISSO E PROVVIGIONE Email follettoorru@hotmail.com 334/857443 A CONCLUSIONE DEL PERIODO DI 3/5 MESI E' POSSIBILE ASSUNZIONE COME AGENTE D'AFFARI E PARTITA IVA
Rif. 15817 FAMIGLIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA /BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, SUPPORTO AD ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, COMPAGNIA ALLA FAMIGLIA, LAVARE/STIRARE, CUCINARE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA INSERIRE LE REFERENZE NEL CV NECESSARIO PAT.B PER UTILIZZO DI MEZZO DELLA FAMIGLIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA Chiamare 339/3516688
Rif. 15816 AZIENDA LAVORAZIONI METALMECCANICHE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 PIEGATORE LAMIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI DI CARPENTERIA MANSIONE: ADD. LAVORAZIONE PIEGATRICE CNC, PROGRAMMAZIONE MACCHINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI DI CARPENTERIA RICHIESTA CAPACITA' DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO DI CARPENTERIA E CAPACITA' DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI MISURA MECANICA (CAPACITA' DI UTILIZZO DI TRAPANI. AVVITATORI, CHIAVI E CALIBRI) offre CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE DEI MACCHINARI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI MACCHINARI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM Email cv@comegeindustrial.it
Rif. 15795 STUDIO DI INGEGNERIA DI SIENA - cerca n.1 IMPIEGATO/A ADD. ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO, DELLE PRATICHE EDILI CONNESSE AL PNR NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STUDI INGEGNERISTICI DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) PRORGABILE CON ORARIO FULL TIME Email gzanchi@libero.it
Rif. 15726 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA SI LAVORA SOLO 1 GIORNO A SETTIMANA (IL LUNEDI') DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE (FRANCESCE O TEDESCO) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 12 ORE A SETTIMANA (SI LAVORA SOLO IL LUNEDI' PER SOSTITUIRE IL PERSONALE IN RIPOSO) Email simonecolombozalambani@gmail.com 393/8248560 (SIMONE COLOMBO)
Rif. 15701 Azienda Edile di Siena – cerca n.1 GEOMETRA DI CANTIERE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE TECNICA DEL CANTIERE, COORDINAMENTO PERSONALE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' DI CANTIERE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE DI GEOMETRA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA E DI GROSSETOBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E EXCEL, PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email maria.rusillo@libero.it 340/8238757 (MARIA RUSILLO)
Rif. 15668 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE ESPERIENZA NELLA TENUTA IN AUTONOMIA DELLA CONTABILITA' DI AZIENDE (REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA NOTA, RICONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO BANCARIO) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Email a.burchi@ciasiena.it Tel 0577203743
Rif. 15667 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA AI PIANI AUTOMUNITA E RESIDENTE ZONE LIMITROFE Zona lavoro: Hotel in zona Pontignano a 10 km da Siena. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO POSSESSO PAT.B E AUTOMINITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email annuncicooperativa291@gmail.com Tel.0557095866
Rif. 15643 HOTEL LUSSO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. AI TRATTAMENTI ESTETICI NECESSARIO DIPLOMA DI ESTETISTA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME Email info@spaltenna.it Tel 0577/749683
Rif. 15642 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIA DELLE PISCINE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI IN PISCINA, SISTEMAZIONE LETTINI, PULIZIE DEGLI AMBIENTI ESTERNI E DEL BORDO VASCA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email eventi@modanella.com Tel.0577/704604
Rif. 15636 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTETSTATO HACCP GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Tel 339/8680059
Rif. 15635 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (ORARIO FULL TIME SPEZZATO) Tel 339/8680059
Rif. 15621 AZIENDA TERMOIDRAULICO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@fratellimilanesi.it Tel 3351255025
Rif. 15619 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIA (camera con bagno) Stipendio base più ore extra pagate + extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134
Rif. 15618 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO UNICO PER PICCOLA OSTERIA CON CUCINA TOSCANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA Lo stipendio dipende dall'esperienza lavorativa; saranno comunque pagate le ore lavorate. eventuale extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134
Rif. 15613 RISTORANTE DI MONTERIGGGIONI – cerca N.1 CUOCA/O CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME Email/Tel. 0577/920862info@letorrimonteriggioni.it
Rif. 15589 HOTEL LUSSO ZONA MONTALCINO – cerca LAVAPIATTI e FACCHINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2022 CON ORARIO FULL TIME email hr@castellodivelona.it
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Rif. 15525 AZIENDA PRODOTTI PER EDILIZIA SIENA – CERCA N.1 RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO NEL SETTORE EDILE MANSIONE: PROCACCIATORE NUOVI CLIENTI E FORTIFICAZIONE DEI VECCHI CLIENTI NEL SETTORE EDILE O PRODOTTI PER L'EDILIZIA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RETRIBUZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI) EMAIL segreteria@saliegiorgi.it
Rif. 15524 AZIENDA LAVORAZIONE FERRO DI SAN QUIRICO – CERCA N.1 OPERAIO SALDATORE IN FERRO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVORAZIONE IN FERRO E SALDATURA PER ARREDO GIARDINO IN FERRO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ABILITA' NELLA SALDATURA FERRO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@gaiaferroforgiato.it
Rif. 15522 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 ADDETTO AL NOLEGGIO E LAVAGGIO AUTO MANSIONI: ADD. ALLA RELAZIONE CLIENTI, STIPULA PATTI DI NOLEGGIO, CONSEGNA RICONSEGNA MEZZI (AUTO E FURGONI), VERIFICA LIVELLI DEL MEZZO RICONSEGNATO, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO MEZZI IN NOLEGGIO RICHIESTE MINIME CONOSCENZE MECCANICHE PER CONTROLLO LIVELLI RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE NECESSARIA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@mariottininoleggio.it 3482553659
Rif. 15516 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO VINO (GRADITE COMPETENZE DI SOMMELIER), PULIZIE E CURA DELLA SALA, GESTIONE DEI RIFORNIMENTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@tenutacorsignano.it 333/8539666
Rif. 15515 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI) PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIO POSSESO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) Email info@tenutacorsignano.it 333/8539666
Rif. 15504 CENTRO ESTETICO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA POSSESSO DI QUALIFICA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITE CONOSCENZA LINGUA INGLESE O ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE CAPACITA' INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (DA DEFINIRE IN COLLOQUI - ALMENO 4/5 ORE A SETTIMANA) Email infoesteticakalypso@gmail.com 0577/349404
Rif. 15494 RELAIS DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 RECEPTIONIST DIURNO E NOTTURNO CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DEL GESTIONALE ERICSOFT offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DIURNO E NOTTURNO A TURNAZIONE) Email direzione@vignale.it
Rif. 15487 AZIENDA AGRITURISTICA DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA, PREPARAZIONE SALA E GESTIONE COMANDE E ORDINI SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA BUONA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PREFERIBILE POSSESSO DELLA QUALIFICA DI SOMMELIER offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE NO ALLOGGIO Email degustazione@brancaia.it 0577741263
Rif.15469 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, SPAZI COMUNI E PISCINE RICHIESTA UN PO' DI FORZA FISICA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FORZA FISICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (IN GENERE LA MATTINA) RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SALTUARIAMENTE ANCHE IL POMERIGGIO Email info@villadisotto.it
Rif.15468 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O CON ESPERIENZA IN VENDITA ABBIGLIAMENTO DONNA CURVY RICHIESTA ESPERIENZA NELLA VENDITA ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA E PREFERIBILE VENDITA ABBIGLIAMENTO CURVY NECESSARIA ESPERIENZA NELLA VENDITA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI SOCIAL NETWORK (CURA DELLA VENDITA ON LINE OLTRE CHE IN PRESENZA) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART.TIME (IN GENERE SI LAVORA UN GIORNO SI E UNO NO IN ALTERNANZA ALL'ALTRA COMMESSA) Email info@saurobarelli.com 335/6783340
15396 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. PULIZIE PART TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE AMBIENTI COMUNI DELL'AZIENDA, SPAZI DELL'AGRITURISMO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO CIRCA) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE ORARIO A TURNAZIONE O SPEZZATO Email tasting@riecine.it 0577 749098
Rif. 15364 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) ORARIO DI LAVORO A TURNAZIONE (COLAZIONE/PRANZO E CENA) POSSIBILITA' DI ALLOGGIO Email radda@hotelcdh.com 0577/738284
Rif. 15349 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONE: CHECK IN/OUT, GESTIONE CLIENTI, PRENOTAZIONE E GESTIONALI ALBERGHIERI DIPLOMA O LAUREA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE E/O TEDESCO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNO Tel. 0577/356805
Rif. 15193 AZIENDA NEL TURISMO DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CHEF DE RANG CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO CLIENTI PER LE COLAZIONI E IN SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. NE L TURISMO) PAT.B ED AUTO NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO CONOSCENZE INFORMATICHE (PER LA GESTIONE DELLE COMANDE/ORDINI) offre CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME MAIL info@vescine.it 0577/741144
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Pubblicato il 12 giugno 2022