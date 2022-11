Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 13 novembre 2022

OFFERTE DI LAVORO enti pubblici

Rif. 1724565 COB AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE DI SIENA HA PUBBLICATO UN BANDO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE 2 soggetti idonei all’assunzione a tempo Indeterminato e Pieno per CHIAMATA NUMERICA con qualifica di COADIUTORE AMMINISTRATIVO – Cat. B (con ECDL o Attesto video terminalista riconosciuto) ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 68/99 - SEDE di Siena, in attuazione della Convenzione ex art. 11 n. Prot. 104670 del 26/08/2019.

Mansione – Inserimento dati, copiatura atti predisposti, modulistica semplice, fotocopie, fax, controllo documenti e atti (PER ULTERIORI SPECIFICHE DELLE MANSIONI SI RIMANDA AL BANDO)

REQUISITI RICHIESTI: Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 presso il Servizio Collocamento Mirato Area Senese alla del 14/10/2022 (PER ULTERIORI SPECIFICHE SUI REQUISITI SI RIMANDA AL BANDO)

I candidati interessati dopo aver letto il bando allegato all’offerta e in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare le proprie candidature o far pervenire la domanda di adesione compilando il modello allegato all'avviso, secondo le modalità di trasmissione ivi previste. Scadenze: entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 16/11/2022.

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio

Rif. 173543 AZIENDA SETTORE ABBIGLIAMENTO DI SIENA – cerca N.1 SARTA CAMPIONARISTA per impresa giovane del settore tessile-abbigliamento, per attività di realizzazione cartamodelli, prototipi e campionari con tessuti innovativi, per nuova linea di abbigliamento. Si richiede esperienza (anche minima) nel ruolo, e conoscenza delle principali macchine da confezione (piana, taglia e cuci, occhiellatrice), delle principali tecniche realizzative e delle principali materie prime. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLE MACCHINE TECNICHE (PIANA, OCCHIELLATRICE, TAGLIA E CUCI) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 173201 AZIENDA NEGOZIO ACCESSORI/GIOCHI PER BAMBINI DI SIENA – cerca N.1 COMMESSI DI NEGOZIO PER PRODOTTI/OGGETTI PER BAMBINI CON ESPERIENZA MANSIONI: VENDITA, SISTEMAZIONE SCAFFALI DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE INFANZIA/BAMBINI) GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO A DICEMBRE 2022) CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO PART TIME : 30/38 ORE SETTIMANALI

Rif. 173197 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N. 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONI: ACCUDIMENTO A SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE, ALLETTATA, IGIENE A LETTO, ALLIMENTAZIONE, CUCINARE E PULIZIE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 172936 Azienda specializzata nel settore beauty di SIENA - cerca n. 1 ADDETTO/A ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI CON MANSIONE DI VENDITA SERVIZI WEB, SOCIAL MARKETING E AZIONI PER AMPLIARE I CLIENTI NEL SETTORE CENTRI ESTETICI E SALONI DI ACCONCIATURA NECESSARIA PAT.B ED AUTO LUOGO DI ATTIVITA DI COMMERCIALE MARKETING: SIENA E PROVINCIA GRADITE ESPERIENZE NEL SETTORE DEL COMMERCIALE VENDITA (PREFERIBILE NEL SETTORE BEAUTY) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 12 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.172935 AZIENDA NEI SERVIZI TURISTICI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 ACCOMPAGNATORE TURISTICO IN POSSESSO DI ATTESTO DI QUALIFICA REGIONALE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO (CORSO REGIONALE DI QUALIFICA DI 300 ORE) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE L'AZIENDA VALUTERA' ANCHE CANDIDATI CHE NON HANNO LA QUALIFICA MA CHE SONO DISPONIBILI A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE L'AZIENDA ADERISCE ALL'AVVISO PUBBLICO JUST IN TIME DD.N. 8362 del 03.05.2022 per finanziamento voucher per l'occupabilità DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E SPAGNOLO A LIVELLO B2 E GRADITA CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (SI LAVORA NEL WEEKEND) Gli interessati disponibili a frequentare iL corso di formazione all'interno del catalogo formativo Just in time devono essere iscritti disoccupati ad un CPI della Toscana e aderire al percorso di formazione della durata di 300 ore (USUFRUIRANNO DEL VOUCHER FORMATIVO JUST IN TIME)

Rif.172902 AZIENDA NEL SETTORE GIOCHI DI SOCIETA’ DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 BARISTA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO AL BAR E NELLA PREPARAZIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP

PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.172857 AZIENDA SETTORE INFORMATICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O OPERATORE INFORMATICO MAINFRAME CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI (PER ASSUNZIONE COME APPRENDISTA) DIPLOMA SUPERIORE (PERITO INFORMATICO) O LAUREA IN INFORMATICA PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE MAINFRAME BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO) SE 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif.172851 AZIENDA SETTORE SERVIZI CONTABILI DI SIENA – CERCA n.1 IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. PAGHE E CONTRIBUTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI DI CONTABILITA' E PROGRAMMI DI ELABORAZIONE PAGHE OFFRE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E RIPOSO: SAB E DOM

Rif.172664 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CUSTODE CONVIVENTE ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN STRUTTURA RICETTIVA MANSIONE: PULIZIE AGRITURISMO, APPARTAMENTI, ACCOGLIENZA OSPITI, GIARDINAGGIO, VENDITA PRODOTTI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ALLOGGIO IN AZIENDA Mansioni: pulizie agriturismo, appartamenti, accoglienza ospiti, giardinaggio, vendita prodotti agriturismo. Fornita abitazione nel complesso aziendale. Richiesta conoscenza della lingua inglese e tedesca (preferibile). Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.



Rif.172254 AZIENDA SETT. EDILE E ARREDO BAGNO DI SIENA – cerca N.1 MONTATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: PRENDERE MISURE, MANTAGGIO ASSEMBLAGGIO ACCESSORI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMO CONOSCENZA INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SU SIENA E PROVINCIARICHIESTA DISPONIBILITA' A FREQUENTARE UN PERCORSO FORMATIVO SUI PRODOTTI COMMECIALIZZATI DALL'AZIENDA

Rif.172083 COOP.VA SETT. EDILE DI SAN QUIRICO – cerca N.1 MANOVALE E MURATORE EDILE CON PREFRERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSO SULLA SICUREZZA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 171928 AZIENDA NEL SETTORE ELETTRICO/ELETTRONICO DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE BANCONISTA MANSIONE: GESTIONE DEL MAGAZZINO MATERIALE ELETTRICO E GESTIONE DELLA CLIENTELA AL BANCO PER LA VENDITA AI CLIENTI DIPLOMA ELETTRONICO O ELETTROTECNICO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITO POSSESSO PATENTINO DEL MULETTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME

Rif. 171782 AZIENDA SETTORE ELETTRICO DI SOVICILLE – CERCA N.1 ADDETTO/ A ALLA PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA E SVILUPPO APPLICAZIONI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA E NELLO SVILUPPO APPLICAZIONI PER QUADRISTICA ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI DIPLOMA TECNICO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE - SISTEMI OPERATIVI WINDOWS (W7 W10) CONOSCENZE PLC (SIEMENS, PANASONIC) DATA BASE MYSQL, SQL MICROSOFT OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 171781 AZIENDA SETTORE ELETTRICO DI SOVICILLE – CERCA N.1 ELETTRICISTA ADD. A IMPIANTI ELETTRICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA FORMAZIONE IN AMBITO ELETTRICO E CONOSCENZE TECNICHE IN AMBITO ELETTRICO E IMPIANTISTICO ELETTRICO DIPLOMA TECNICO (PREFERIBILE NEL SETTORE ELETTRICO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 171762 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – N.1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA E ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE MANSIONE: FRONT OFFICE DI SEGRETERIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ARCHIVIO/FATTURAZIONE/PICCOLA CONTABILITA'/GESTIONE CLIENTI E FORNITORI) DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE CONTABILE/AMMINISTRATIVO O IN LINGUE REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E/O DI ALTRA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 1 ANNO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

ORARIO: FULL TIME



Rif. 171444 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA E AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE, PREPARAZIONE DEI PASTI, LAVARE E STIRARE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO ESIBIRE REFERENZE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA



Rif. 171245 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE AD. VENDITE DI PRODOTTI PER L'OTTICA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 171115 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: IMBIANCATURA, DECORAZIONI, VERNICIATURE, POSIZIONAMENTO PARQUET, POSIZIONAMENTO CARTA DA PARATI, PVC, REALIZZAZIONE RESINE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1/3 MESI) O CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/29 NNI CON ORARIO FULL TIME



OFFERTE DI LAVORO L. 68/99



Rif. 173227 AZIENDA SETT. SALDATURE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO SALDATORE O PRESSO PIEGATORE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE PATENTE B offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99



Rif. 173215 AZIENDA SETT. CHIMICO DI SOVICILLE – cerca N.1 PORTIERE CONTROLLO ACCESSI, ACCOGLIENZA OSPITI E FORNITORI, CENTRALINO. SALTUARIAMENTE PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIRE GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO A1) PATENTE B offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/11/2023 ORARIO PART TIME, 25 ORE/SETT, GIORNALIERO iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99



Rif.173200 AZIENDA SETTORE CANTIERISTICO DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO GESTIONALE ATTIVITA' DI GESTIONE OPERATIVA E TECNICA DI CANTIERE, PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI CANTIERE, INOLTRO LIBRETTI MISURA E DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 DIPLOMA DI GEOMETRA/PERITO AGRARIO/LAUREA IN SCIENZE FORESTALI/AMBIENTALI/AGRONOMIA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA OTTIME CAPACITA' DI UTILIZZO DI EXCEL E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI OFFICE PATENTE B E AUTO PROPRIA offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO GIORNO DI CHIUSURA: SABATO E DOMENICA iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99



Rif.172919 AZIENDA INFORMATICA DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO MANSIONI: ANALISTA DATI E/O SVILUPPATORE INFORMATICO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE E/O LAUREA RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) DA DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 ORARIO PART TIME, 24 ORE/SETT ORARIO GIORNALIERO iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99



Rif.172815 PASTICCERIA DI SOVICILLE – cerca N.1 OPERAIO PASTICCERE E PORTA PASTE Necessaria Iscrizione agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art. 1 e 8 OPERAIO PASTICCERE E PORTA PASTE LAVORI DI BASE DI PASTICCERIA, DISTRIBUZIONE PASTE AI BAR PATENTE B, AUTO MUNITO offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO FULL TIME, 40 ORE/SETT (6 GG A SETTIMANA) ORARIO NOTTURNO GIORNO DI CHIUSURA FRASETTIMANALE (LAVORATIVO SIA SABATO CHE DOMENICA) Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif.173540 AZIENDA LAVORAZIONI METALLI DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 SALDATORE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA CONOSCENZA DELLA SALDATURA A TIG, A MIG E A ELETTRODO PER SALDATURE ACCIAIO INOX, FERRO E ALTRI MATERIALI RICHIESTA ESPERIENZA COME SALDATORE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE info@inox-service.it 0577704057



Rif.173206 AZIENDA SETTORE VITIVINICOLO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA LUI - MANUTENTORE DELL'AZIENDA AGRICOLA E MECCANICO DEI MEZZI AGRICOLI LEI - COLLABORATRICE DOMESTICA E CUOCA IN VILLA CON ESPERIENZA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO NECESSARIA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 1 ANNO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO FULL TIME LUI - MANSIONI: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO E CONTROLLO CALDAIA, GESTIONE E MANUTENZIONE (ANCHE MECCANICHE) DEI MEZZI AGRICOLI, MANUTENZIONE DELLA VILLA/GIARDINI LEI - MANSIONE: COLLABORATRICE DOMESTICA E CUOCA DELLA VILLA, PREPARAZIONE PRANZI E CENE, AIUTO AGLI OSPITI DELLA VILLA E DEI TURISTI IN CANTINA, GESTIONE DELLA LAVANDERIA (LAVARE E STIRARE BIANCHERIA) , PULIZIA UFFICI, APPARTAMENTI AGRITURISMO E AREA DEGUSTAZIONE E DELLA VILLA Contattare 0577/356972 leonardo@tolaini.it



Rif.171399 AZIENDA SETTORE PRODOTTI ELETTRICI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO MANUTENTORE CON COMPETENZE IDRAULICHE CON ESPERIENZA MANSIONE: TECNICO MANUTENTORE DI SIENA DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTE CONOSCENZE IDRAULICHE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA, FIRENZE E GROSSETO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 6 MESI) CON ORARIO FULL TIME Contattare Email info@ecolinesiena.it Cell. 393 3313040

Rif.172850 ALBERGO DI RAPOLANO T.ME – cerca N. 1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA GRADITE ESPERIENZE DI LAVORO NELLA MANSIONE RICHIESTA; GRADITO DOMICILIO NEI COMUNI LIMITROFI; POSSESSO DI PATENTE AUTO CAT. B ED AUTO PROPRIA. Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO SPEZZATO (PRANZO E CENA) INVIARE CV amministrazione@hotel2mari.com



Rif. 172661 AZIENDA SETTORE CREDITO DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A GESTORE DEL CREDITO BANCARIO E ASSICURATIVO MANSIONE: RECUPERO CREDITI PER CONTO DI BANCHE E FINANZIARIE INTERNAZIONALI E CAMPAGNE ASSICURATIVE (ANALISI E STRATEGIE DI RECUPERO CREDITO, DEFINIZIONE PIANO DI RIENTRO) DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITE PRECEDENTI ESPERIENZE NEL RECUPERO CREDITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6/12 MESI) CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE recruiting@cienneffe.com



Rif. 172625 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CUOCO CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME A TURNI (TURNO CON INIZIO ALLE 12) Contattare info@villadisotto.it



Rif. 172624 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CAMERIERA AI PIANI E SUPPORTO ALLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONI: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI E SALTUARIAMENTE SUPPORTO IN CUCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULZIE DELLE CAMERE E APPARTAMENTI DELL'AGRITURISMO, SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI E SALTUARIAMENTE AIUTO NELLA PULIZIA DELLA CUCINA PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE (NON SI RIPOSA MAI IL SAB. E DOM.) CON ORARIO 10.00/14.00 Contattare info@villadisotto.it



Rif. 172621 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CAMERIERE DI SALA E CAMERIERE AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DEI VINI PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE O SPEZZATO Contattare info@villadisotto.it



Rif. 172396 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B,GA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE NELLA CUCINA TRADIZIONALE TOSCANA MANSIONE: GESTIONE DELLA CUCINA E DEL TEAM, IMPIATTAMENTO, PULIZIA E CURA DELL'AMBIENTE DI LAVORO DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO IN AMBITO CUCINA) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SAN GUSME' - CASTELNUOVO B.GA (ristorante Da Filetto) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI DURATA DI 6/12 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) DIPONIBILITA' A SVOLGERE STRAORDINARI SE NECESSARIO CONTATTARE 342/5170967 (SIG. ATTANASIO) E EMAIL direzione@ragusrl

Rif. 172388 AZIENDA LAVORAZIONE METALLI DI RAPOLANO T-ME – cerca N.1 SALDATORE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA CONOSCENZA DELLA SALDATURA A TIG, A MIG E A ELETTRODO PER SALDATURE ACCIAIO INOX , FERRO E ALTRI MATERIALI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA RAPOLANO T.ME offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE info@inox-service.it 0577704057



Rif. 172386 Generali Italia ricerca per l’Agenzia di Siena, Via Frajese, CONSULENTI ASSICURATIVI. Si offre un solido percorso di crescita e formazione professionale. Si richiede capacità di analisi tecnica relative ai bisogni dei clienti, orientamento alla relazione finalizzata all’ascolto e alla comunicazione e un interesse per i mercati finanziari e assicurativi. Contattare reclutamento@generalisienaviafrajese.it 057740181

Rif. 171447 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) O A TURNAZIONE Contattare 335/7846430 Email info@anticatrattorialatorre.com

Rif. 171446 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E DOMICILIO IN ZONA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) O A TURNAZIONE Contattare 335/7846430 Email info@anticatrattorialatorre.com



Rif. 172187 AZIENDA SETT. BEVANDE DI SIENA – N.2 INCARICATI/E ALLE VEDITE / CONSULENTI COMMERCIALI - personal shopper caffe' - anche prima esperienza per societa' del Gruppo Lavazza. Si offre corso di formazione gratuito possibilita' di carriera e incentivi . Lavoro flessibile su appuntamento Contattare uffnimsarezzo@libero.it 057598436



Rif. 172183 PASTICCERIA DI SIENA – cerca N.1 PASTICCERE/A ADD. ALLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA MODERNA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Mansione: add. alla pasticceria moderna, semifreddi, mignon, pasticceria secca, torte e lievitati, gelato in base alle diverse stagionalità e/o eventi, e realizzazioni specifiche su richiesta dei clienti. La risorsa verrà coinvolta in attività formative e di aggiornamento periodico per garantire standard qualitativi e per conoscere le novità del settore. Richiesta esperienza pluriennale nella mansione e conoscenza degli impasti principali e dei macchinari di comune utilizzo in pasticceria Richiesta esperienza pluriennale nella mansione e conoscenza degli impasti principali e dei macchinari di comune utilizzo in pasticceria PAT.B AUTONOMIA offre LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare hr.levillesrl@gmail.com 3387211692



Rif. 171931 ESTSTISTA DI SIENA – cerca N.1 ESTETISTA CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA MANSIONE: ESTETISTA QUALIFICA DI ESTETISTA RICHIESTA ESPERIENZA DI ESTETISTA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME Contattare fabiobucci61@gmail.com 335/7322010

Rif. 171906 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA E 1 RESPONSABILI DI SALA PER IL TEAM DELL'OSTERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Preferibile esperienza nel ruolo o nell'accoglienza Capacità di lavorare in squadra ma anche organizzare il lavoro in modo autonomo Buona conoscenza della lingua inglese e preferibile di un'altra lingua straniera Preferibile possesso qualifica di sommelier pat.B e automunito OFFRE Si offre contratto a tempo determinato con inizio immediato o per l'annata 2023 Richiesta disponibilità a lavorare su turni e regolarmente nel fine settimana e nei festivi Contattare 0577741263 guido@brancaia.it



Rif. 171895 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO ALLE DEGUSTAZIONI, VISITE E VENDITA DIRETTA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Richiesta esperienza minima nel ruolo Richiesta qualifica di sommelier Richieste capacità comunicative e attenzione al cliente; capacità di lavoro in team ma anche di organizzazione del lavoro in maniera indipendente Necessaria ottima conoscenza della lingua inglese Richiesta patente e auto propria. Si offre contratto a tempo determinato con inizio immediato o per l'annata 2023 Richiesta flessibilità e disponibilità a lavorare su turni anche nel fine settimana e festivi;



Rif. 171783 AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N.1 TRATTORISTA IN VIGNA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO - POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/DICEMBRE PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME Contattare Tel 0577/747977 327/7315535



Rif. 171769 AZIENDA NEL TURISMO DI SIENA – CERCA N.1 AUTISTI DI AUTO, MINIVAN, PULMINI E AUTOBUS PER TRASFERIMENTI TURISTICI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.BK E ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE PER LA PROVINCIA DI SIENA PREFERIBILE POSSESSO DI PAT.D E CQC PERSONE PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA E PROVINCIA OFFRE CONTRATTO STAGIONALE 2023 (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGONO NEL MESE DI NOVEMBRE CONTATTARE 0577/281074 O EMAIL info@sartinisiena.it

Rif. 171561 RISTORANTE DI CASTELNUOVO – cerca N. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: CUOCO NELLA PREPARAZIONE DEI SECONDI PIATTI E NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA BRACE NECESSARIA ESPRIENZA NELLA MANSIONE E NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA BRACE PAT,B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ATTESTATO HACCP BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA



offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SERALE (DALLE 17 ALLE 24) POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO Contattare 339/7942893 latavernadivagliagli@libero.it

Rif. 171559 RISTORANTE DI CASTELNUOVO – cerca N. 1 CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE, RIORDINO LOCALI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATOORARIO DI LAVORO: ORARIO SERALE DALLE 17.00/24.00 Contattare 339/7942893 latavernadivagliagli@libero.it



Rif. 171461 AZIENDA AGRICOLA DI SIENA – CERCA N.1 BRACCIANTE AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE COLLABORAZIONE OCCASIONALE MANSIONE: TAGLIO ERBA CON TAGLIAERBA E DECESPUGLIATORE, POTATURE OLIVI, MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ORARIO: CIRCA 20/30 ORE AL MESE CONTATTARE 0577/282144 328/1448760



Rif.171110 AZIENDA SERVIZI DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 Impiegato per ufficio amministrativo con pluriennale esperienza- Conoscenza dei principali sistemi informatici e lingua inglese. Contattare Email amministrazione@castelmonastero.com 0577/570890



Rif.169580 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ESTETISTA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO ATTESTATO DI QUALIFICA DI ESTETISTA PAT.B ED ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITA CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI Contattare esteticain@gmail.com 375/6447639



Rif.169577 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 ESTETISTA SPECIALIZZATA CON ATTESTATO DI ESTETISTA MANSIONE: ESTETISTA CON UTILIZZO MACCHINARI E ATTREZZATURE (LASER E MASSAGGI) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO DI QUALIFICA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare esteticain@gmail.com 375/6447639



Rif.168239 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA CENTRO – cerca n.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA ED ORARIO PART TIME DI 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: LUN/MART/GIOV/VEN/SAB 8.30/9.30 LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRA 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: LUN/MART/GIOV/VEN/SAB DALLE 8.30 ALLE 9.30 Possibile candidarsi anche per email alex.r@trestelleservizi.it



Rif. 171459 AZIENDA SETTORE RIFIUTI DI SIENA – cerca N.1 MECCANICO MANUTENTORE MANSIONI: manutenzione su sistemi oleodinamici, pneumatici, idraulici meccanici, elettrici ed elettronici applicati sull'automotive, diagnostica e valutazione guasti, carpenterie saldatura. DIPLOMA I PERITO MECCANICO, ELETTRONICO O SIMILARI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.C CQC Capacità di utilizzo di strumenti e utensili per la riparazione su ambito meccanico, gommista, carrozzeria, elettrauto. Conoscenza su disegno tecnico meccanico schemi elettrici ed oleodinamici Possesso attestati su prevenzione incendi Possesso attestati di conduzione carrelli elevatori, piattaforme mobili elevabili OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Contratto recruiting@seitoscana.it



Rif. 171457 AZIENDA IMPIANTI ELETTRICI DI SIENA – CERCA N.1 ELETTROTECNICI CIVILI O INDUSTRIALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA 2 FIGURE JUNIOR: MANSIONI ELETTROTECNICHE DI BASE E DI CARPENTERIA (PASSAGGIO CAVI E TESTER DI RETE) 2 FIGURE SENIOR: MANSIONI ELETTROTECNICHE E INFORMATICHE (CABLAGGI, INSTALLAZIONI INFORMATICHE DOS) DIPLOMA TECNICO INDUSTRIALE O DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE E CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DOS OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Se interessati contattare Sig. Francesco Alimena 3478509547, francesco.alimena.pm@gmail.com



Rif. 171443 AZIENDE EDILE DI SIENA – CERCA N.1 APPRENDISTA SETTORE EDILE MANSIONE: POSA E ASSEMBLAGGIO CARTONGESSO, IMBIANCATURE, MONTAGGIO PARQUET PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE OFFRE CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME Contattare rpm.siena@libero.it 338/9270032



Rif. 171438 AZIENDA SETTORE TRASPORTI DI SIENA – cerca N.2 ACCOMPAGNATRICI SCUOLABUS LUOGO DI LAVORO: SIENA, MONTERIGGIONI, CASTELNUOVO BERARDENGA PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Contattare Mutinelli Elena mutinellielena@gmail.com 0587/737007

Rif. 171175 COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 Educatore presso Centri di Aggregazione Giovanile di SIENA Diploma superiore nel settore offre contratto a T.Indeterminato con orario part time Contattare Rosanna 340 414 1691 Email ammiratirosanna7@gmail.com



Rif. 171174 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 Impiegato amministrativo con esperienza pluriennale in possesso di Diploma o Laurea nel settore, Pluriennale esperienza nella mansione, Buone conoscenze informatiche Buona conoscenza della lingua inglese OFFRE contratto a T.Determinato con orario Full Time, Email amministrazione@castelmonastero.com 0577/570890



Rif. 156805 AZIENDA EDILE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA O MURATORE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: MONTERONI D'ARBIA E ALTRE ZONE NELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare 349/2195594 nesirb550@gmail.com

