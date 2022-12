Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 18 dicembre 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif 175929 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO MANSIONI: PULIZIE CAMERE, UFFICI, AREE COMUNI, SUPPORTO AL SERVIZIO COLAZIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NEL SETTORE LUSSO PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI

Rif 175927 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA NEL SETTORE LUSSO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, ASSIESTENZA CLIENTI E CHECK IN/OUT NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME 30 SETTIMANALI

Rif 175918 AZIENDA SETT. METALMECCANICO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA FULL TIME PREFERIBILE ESPERIENZA NEL COMMERCIALE E NEL MARKETING E TELEMARKETING MANSIONE: GESTIONE ORDINI, CARICAMENTI DATI NEL GESTIONALE, GESTIONE CLIENTI (RIVENDITORI E PRIVATI DAL SITO) ATTIVITA' DI MARKETING E WEBMARKETING, BACK OFFICE COMMERCIALE, COMUNICAZIONE NECESSARIA LAUREA NEL SETTORE (PREFERIBILE IN ECONOMIA E COMMERCIO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE O AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E GESTIONE SOCIAL) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PREFERIBILE POSSESSO CERTIFICAZIONE PET)

CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME

Rif 175724 RESORT DI ASCIANO – n.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA PER IL PERIODO NATALIZIO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (PERIODO NATALIZIO) CON ORARIO FULL TIME

Rif 175723 RESORT DI ASCIANO – n.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (PERIODO NATALIZIO DAL 28/12/22 AL 1/1/2023) CON ORARIO FULL TIME

Rif 175722 ALBERGO DI SIENA – N.1 ADD. ALLE PULIZIE E SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE E SERVIZIO COLAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO SALA (PREPARAZIONE E PULIZIE SALA) NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI (ORARIO DAL 7.30/12.30)

Rif 175720 ALBERGO DI CHIUSDINO – cerca N.1 RECEPTIONIST FRONT OFFICE E BACK OFFICE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRENOTAZIONE, RECEPTION, ACCOGLIENZA, CORRISPONDENZA E GESTIONE SOCIAL MEDIA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI GESTIONALI ALBERGHIERI E SOCIAL NETWORK) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif 175717 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI (VINO, OLIO) E ACCOMPAGNAMENTO VISITE GUIDATE IN CANTINA CON DEGUSTAZIONE E VENDITA PRODOTTI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2023) CON ORARIO FULL TIME DURATA CONTRATTO: APRILE/OTTOBRE CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO DELLE CANTINE: DAL LUN ALLA DOM DALLE 10.00 ALLE 18.00

Rif 175645 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A ADD. ALLE PRIME COLAZIONI (PREPARAZIONE E SERVIZIO) E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLE CAMERE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE COLAZIONI E SALA, SERVIZIO, RIASSETTO DELLA SALA E AIUTO NELLE PULIZIE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO A 10 KM DA SIENA) DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME DI 25/30 SETTIMANALI

Rif 175644 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RESPONSABILE CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: PREPARAZIONE TAVOLI, SERVIZIO TAVOLI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PULIZIE DELLA SALA DIPLOMA SUPERIORE OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANO PAT.B ED AUTO NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (8/9 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 36 ORE SETTIMANALI I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE/GENNAIO

Rif 175643 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ANIMATORE DEI CORSI DI COOKING E AIUTO NELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CUCINA (TRADUZIONE DURANTE IL CORSO DI CUCINA, ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE DEL GRUPPO CHE PARTECIPA AL CORSO DI CUCINA) RICHIESTA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER LA TRADUZIONE DURANTE LA COOKING PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA CON I GRUPPI NECESSARIA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: 10 MINUTI DA SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONE 2023) CON ORARIO PART TIME DI 20/25 ORE SETTIMALE

Rif 175577 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E TOTALE AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: PREPARAZIONE SALA, SERVIZIO AI TAVOLI, RIASSETTO DELLA SALA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO A 10 KM DA SIENA) CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME (CIRCA 30/36 ORE SETTIMANALI - SOLO SERALE PERCHE' IL RISTORANTE E' APERTO SOLO PER LA CENA) I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175571 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA (RISTORANTE APERTO SOLO A CENA) RICHIESTA AUTONOMIA IN CUCINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA MONTAPERTI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME SERALE (A INIZIO STAGIONE 25 ORE SETTIMANALI E NEL CENTRO DELLA STAGIONE POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO FINO A 35 ORE SETTIMANALI) RIPOSO: A TURNAZIONE I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175566 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA (ORARIO DI LAVORO SERALE) NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIE NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LUOGO DI LAVORO: CIRCA 20 MINUTI DA SIENA GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO DI LAVORO SERALE (PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI) RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif 175562 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 HOUSE KEEPING CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO DI PULIZIE NELLE CAMERE E LOCALI COMUNI, GESTIONE DELLA BIANCHERIA E PRODOTTI PER LA PULIZIA E IGIENE PREFERIBILE POSSESO DEL DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A DETERMINATO STAGIONALE (FEBBRAIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2022

Rif 175557 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RESPONSABILE/DIRETTORE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO DEI VINI, GESTIONE DEL RIFORNIMENTO DELLA SALA, COORDINAMENTO DEL PERSONALE, ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AI CLIENTI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (RESPONSABILE DI SALA) PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175554 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA Mansioni: ACCOGLIENZA CLIENTI, FRONT/BACK OFFICE, GESTIONE PORTALI E STRATEGIE DI MARKETING RICHIESTA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DL BACK OFFICE TURISTICO, GESTIONE PORTALI, REVENUE MANAGEMENT, MARKETING, GESTIONE TARIFFE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI TURISTICI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLSERE E DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA (TEDESCO O FRANCESE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175546 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONI:SERVIZIO SALA, ACCOGLIENZA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO, PREPARAZIONE E PULIZIE DELLA SALA. GESTIONE DEI RIFORNIMENTI PREFERIBILE ATTESTATO DI SOMMELIER RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO STAGIONALE ANNO 2023) I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175551 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: AIUTO NELLE PREPARAZIONI, PULIZIE DEL LOCALE, AIUTO ALLO CHEF NEI CORSI DI CUCINA, PULIZIE DELL'AMBIENTE DELLA CUCINA E DEGLI STRUMENTI NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI) PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIO POSSESO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175534 HOTEL DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: FACCHINAGGIO PER I CLIENTI, RIASSETTO ZONE COMUNI E SUPPORTO AI CAMERIERI AI PIANI NECESSARIA PAT.B ED AUTO PERCHE' LA STRUTTURA NON E' RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE 2023) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE ED IL MESE DI GENNAIO

Rif 175532 HOTEL DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PULIZIE DELLE CAMERE E ZONE COMUNI) PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PERCHE' LA STRUTTURA NON E' RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ELEMENTARE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2023) CON ORARIO FULL TIME I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE E IL MESE DI GENNAIO

Rif 175449 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVAPIATTI E PULIZIE DELLA CUCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2023) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA DICEMBRE E GENNAIO

Rif 175440 AZIENDA SETT. AUTO DI SIENA – cerca N.1 AUTISTA DI CARROATTREZZI CON PAT.C E PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: AUTISTA DI CARROATTREZZI PER SOCCORSO STRADALE POSSESSO CERTIFICAZIONE CQC POSSESSO PAT.C E POSSESSO ATTESTATO CQC PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA (REPERIBILITA' NOTTURNA)

Rif 175438 AZIENDA SETT. TERMOIDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O OPERAIO ESPERTO MANSIONE: INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONATORI CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO SE ETA' COMPRESA TRA 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 ANNI offre CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8.00/12.00 E 14.00/18.00 (RIPOSO: SAB. E DOM.)

Rif 175437 AZIENDA SETT. EDILE DI SIENA – cerca N.1 MANOVALE EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 MESE)

Rif 175435 RISTORANTE DI SOVICILLE – cerca N.1 CUOCO CAPO PARTITA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CUOCO DI CUCINA TRADIZIONALE IN STRUTTURA ALBERGHIERA LUSSO POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO NEL SETTORE ALBERGHIERO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (PROSSIMA STAGIONE TURISTICA 2023) CON ORARIO FULL TIME A TUNAZIONEI COLLOQUI SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE E DI GENNAIO

Rif 175431 AZIENDA COMMERCIO PRODOTTI DELL’EDILIZIA DI ASCIANO – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. AMMNISTRAZIONE E GESTIONE MAGAZZINO MANSIONI: INSERIMENTO DATI E GESTIONE MERCE IN MAGAZZINO (PELLETT, MATTONELLE, SANITARI E COSE PER LA CASA), AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE/LAUREA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO E PER EMISSIONE DI DOCUMENTI offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE

Rif 175436 AZIENDA SETT. AGRICOLO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTO/A VENDITA IN WINE SHOP CON ESPERIENZA PREFERIBILE CONOSCENZA DEL VINO ED ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI, ACCOGLIENZA TURISTI, TOUR NEI VIGNETI E DEGUSTAZIONI GUIDATE, MONITORAGGIO MAGAZZINO I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DICEMBRE E GENNAIO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DEL SETTORE ENOLOGICO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif 175382 AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI- cerca N.1 TRATTORISTA (GUIDA TRATTORI A RUOTE E A CINGOLI) CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO PATENTINO DI TRATTORISTA E TRATTAMENTI FITOSANITARI GRADITO PATENTINO PER LA GUIDA DI MACCHINE ESCAVATRICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CAPACITA' NELL'UTILIZZO DI MACCHINE TRATTRICI PER ESEGUIRE IN MODO AUTONOMI LE LAVORAZIONI IN VIGNA (TRATTAMENTI FITOSANITARI, ESTIRPAZIONI, CONCIMAZIONI, CIMATURE, DISERBO MECCANICO GRADITO POSSESSO DI DIPLOMA DI PERITO AGRARIO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 174909 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALLA GESTIONE DEL VIGNETO, POTATURA, MANUTENZIONI VARIE, VENDEMMIA E AIUTO IN MAGAZZINO E IMBOTTIGLIAMENTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE AGRICOLO) CON ORARIO FULL TIME

Rif 174818 AZIENDA AGRICOLA DI MURLO – cerca N.1 TRATTORISTA E POTATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONI CON MACCHINE AGRICOLE E ESCAVATORI, TRATTAMENTI FITOSANITARI E POTATURE IN VIGNA GRADITO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO O PERITO MECCANICO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI TRATTORISTA/ESCAVATORISTA IN VIGNA RICHIESTO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE E PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE ABILITA' NELLA GUIDA DI ESCAVATORI E POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI ESCAVATORI GRADITE COMPETENZE SETTORE MANUTENZIONE MECCANICA DEI MEZZI PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO DI 6 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 174617 AZIENDA NEL SETTORE DELLA MANUTENZIONE SETT. EDILE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 APPRENDISTA O OPERAIO GENERICO PER LAVORI NEL SETTORE EDILE O MANUTENZIONE GENERICA MANSIONE: IMBIANCATURA, DECORAZIONE, STUCCO, POSA PARQUET, RESTAURO LEGNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO O ASSUNZIONE COME APPRENDISTA

Rif 174472 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI LAVORO: STAGIONALE ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI - POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO A FULL TIME

Rif 174471 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 ASSISTENTE DIURNO A GIOVANE DISABILE RICHIESTA ESPERIENZA MANSIONI: AIUTO NELL'ALZARE DA LETTO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE, AIUTO A DISABILE DURANTE L'ATTIVITA' IN PISCINA PRIVATA (NELL'ATTIVITA' CON IL GIOVANE SARA' SUPPORTATO/A DAI GENITORI) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NECESSARIA UN PO' DI FORZA FISICA (IL GIOVANE NON E' PESANTE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE) CON ORARIO DIURNO (8.30/9.00 - 19.30 CIRCA)

Rif 174195 PIZZERIA DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O PIZZAIOLO CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. AL BANCONE DI PIZZERIA (SERVIZIO AL CLIENTE E GESTIONE BANCONE PIZZERIA, COTTURA PIZZE E PREPARAZIONE LIEVITI E PIZZE) CON FORNO A LEGNA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT. B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre SE 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 29 ANNI ED ESPERIENZA: CONTRATTO A T. DETERMINATO ORARIO PART TIME O FULL TIME A TURNI DA DEFINIRE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DEL CANDIDATO ORARIO DELLA PIZZERIA: DAL LUN ALLA DOM 10.30/15.00 E 16.30/22.30 CIRCA

Rif 174170 TAXISTA DI SIENA – cerca N.1 TAXISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. TRASPORTO, TRASPORTO CLIENTI IN SIENA E PICCOLE TRASFERTE NECESSARIO POSSESSO PAT.B K E ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE POSSESSO PAT.B E POSSESSO KB NECESSARIA ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE PER LA GUIDA DEL TAXI PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITA CONOSCENZA DELLA VIABILITA' DI SIENA CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME O DISPONIBILITA' AD ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM A TURNI (IL SERVIZIO TAXI E' 24 ORE SU 24) RIPOSO: 1 GIORNO A SETTIMANA

Rif 174097 VILLA PRIVATA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 GIARDINIERE CON ESPERIENZA MANSIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE AL GIARDINO DELLA VILLA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE RICHIESTA ABILITA' NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE, CONOSCENZA DEI DIVERSI PIANTI, POTATURE PIANTE E OLIVI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME 16 ORE

Rif 174094 VILLA PRIVATA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 COLF - COLLABORATRICE DOMESTICA CON ESPERIENZA MANSIONE: COLLABORATRICE DOMESTICA PRESSO FAMIGLIA PRIVATA, PULIZIE, LAVARE E STIRARE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE O FRANCESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO DI 10 ORE SETTIMANALI

Rif 174077 WINE BAR DI SIENA – cerca N.1 BARISTA WINE BAR CON ESPERIENZA MANSIONE: COMMIS DI BAR, VINO E DEGUSTAZIONI, SUPPORTO IN CUCINA NELLA PREPARAZIONE DEI TAGLIERI, SERVIZIO AI TAVOLI, GESTIONE CASSA, VENDITA E SPEDIZIONE VINO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITO UTILIZZO DELLA MACCHINA AFFETTATRICE CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA APRILE/OTTOBRE 2023) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE ORARIO DEL WINE BAR: DAL LUN ALLA DOM 10.00/20.00 O 22.00

Rif 173954 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 PORTIERE CON GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO DIPLOMA SUPERIORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE O DI ALTRE LINGUE STRANIERE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE ORARIO PART TIME DI 25 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONE

Rif 173792 LAVAGGIO AUTO DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALL'AUTOLAVAGGIO MANSIONI: LAVAGGISTA DI AUTO, ASPIRAZIONE AUTO, RISCIACQUO, LAVAGGIO TAPPETI E VETRI, RIFINITURA VEICOLI NECESSARIA UN PO' DI FORZA FISICA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NECESSARIA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DA CONCORDARE ORARIO LAVAGGIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 15/19 E SAB MATTINA 9/13

Rif 173740 AZIENDA DI SERVIZI – cerca N.1 IMPIEGATO/ TECNICO COMMERCIALE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DELLA PARTE COMMERCIALE (GESTIONE CLIENTI, FORNITORI) NEL SETTORE CHIMICO DEL TRATTAMEMTO DELLE ACQUE PISCINA E IMPIANTI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE COMMERCIALE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 173729 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO MANSIONI: OPERAZIONI GENERICHE IN CANTINA, GESTIONE DEL MAGAZZINO, CONFEZIONAMENTO E LAVORI IN VIGNA NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO (PREFERIBILE DIPLOMATO DA MENO DI 3 ANNI) PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DI GESTIONALI IN CANTINA E IN MAGAZZINO PREFERIBILE POSSESSO DI ABILITAZIONI PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE POSSESSO PATENTINI PER LA GUIDA DI TRATTORE E/O DEL MULETTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME

OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

Rif. 174873 AZIENDA SETT.CHIMICO DI MONTERONI D’ARBIA – cerca n.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART. 18 DIPLOMA DI SCUOALA MEDIA SUPERIORE E/O LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - LIVELLO B1 RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE PATENTE B OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif 174606 AZIENDA SETT.CHIMICO DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 ADDETTO ALLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PATENTE B CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 174474 AZIENDA SETT.EDILE DI SAN QUIRICO – cerca N.1 APPRENDISTA O MURATORE - OPERE MURARIE E MANUTENZIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI Contattare info@andreucciefuri.it 348/5701785

Rif 173798 ALBERGO DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONI: ACCOGLIENZA, CHECK IN E CHECK OUT E PRENOTAZIONI DIPLOMA SUPERIORE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DEL GESTIONALE ERICSOFT offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DIURNO E NOTTURNO A TURNAZIONE) L'AZIENDA VUOLE SELEZIONARE IL PERSONALE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 CONTATTARE vignale@vignale.it

Rif 173803 RISTORANTE DI SIENA – cerca N. 1 CAMERIERI/E AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONI: PULIZIE CAMERE E AREE COMUNI DELL'HOTEL CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME L'AZIENDA SELEZIONERA' IL PERSONALE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 CONTATTARE vignale@vignale.it

Rif 173955 AZIENDA DI SERVIZI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 Assistenza accompagnamento di Bambini su scuolabus comunali. Richiesta patente B e AUTO offre Contratto a T.indeterminato con orario part time e flessibilità di orario. CONTATTARE ammiratirosanna7@gmail.com 340 414 1691

Rif 173716 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA, SEGRETERIA E SUPPORTO PRATICHE AMM.VE NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA LAUREA IN LINGUE PREFERIBILE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE Offre TIROCINIO DELLE DURARA DI 6 MESI Contattare tfineschi@castellodiama.com

Rif. 171781 AZIENDA SETTORE ELETTRICO DI SOVICILLE – cerca N.1 ELETTRICISTA ADD. A IMPIANTI ELETTRICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA FORMAZIONE IN AMBITO ELETTRICO E CONOSCENZE TECNICHE IN AMBITO ELETTRICO E IMPIANTISTICO ELETTRICO DIPLOMA TECNICO (PREFERIBILE NEL SETTORE ELETTRICO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare amministrazione@tecno-quadri.it 348/3582962 0577/349244

Rif. 171782 AZIENDA SETTORE INFORMATICA DI SOVICILLE - cerca N.1 ADDETTO/ A ALLA PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA E SVILUPPO APPLICAZIONI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA E NELLO SVILUPPO APPLICAZIONI PER QUADRISTICA ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI DIPLOMA TECNICO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE - SISTEMI OPERATIVI WINDOWS (W7 W10) CONOSCENZE PLC (SIEMENS, PANASONIC) DATA BASE MYSQL, SQL MICROSOFT offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare amministrazione@tecno-quadri.it 0577/349244 3483582962

Rif. 172083 AZIENDA EDILE DI SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca N.1 MANOVALE E MURATORE EDILE CON PREFRERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSO SULLA SICUREZZA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare tecnica@coopvaldorcia.com 0577/897715

Rif.173540 AZIENDA LAVORAZIONI METALLI DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 SALDATORE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA CONOSCENZA DELLA SALDATURA A TIG, A MIG E A ELETTRODO PER SALDATURE ACCIAIO INOX, FERRO E ALTRI MATERIALI RICHIESTA ESPERIENZA COME SALDATORE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE info@inox-service.it 0577704057

Rif.171399 AZIENDA SETTORE PRODOTTI ELETTRICI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO MANUTENTORE CON COMPETENZE IDRAULICHE CON ESPERIENZA MANSIONE: TECNICO MANUTENTORE DI SIENA DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTE CONOSCENZE IDRAULICHE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA, FIRENZE E GROSSETO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 6 MESI) CON ORARIO FULL TIME Contattare Email info@ecolinesiena.it Cell. 393 3313040

Rif.172850 ALBERGO DI RAPOLANO T.ME – cerca N. 1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA GRADITE ESPERIENZE DI LAVORO NELLA MANSIONE RICHIESTA; GRADITO DOMICILIO NEI COMUNI LIMITROFI; POSSESSO DI PATENTE AUTO CAT. B ED AUTO PROPRIA. Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO SPEZZATO (PRANZO E CENA) INVIARE CV amministrazione@hotel2mari.com

Rif. 172661 AZIENDA SETTORE CREDITO DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A GESTORE DEL CREDITO BANCARIO E ASSICURATIVO MANSIONE: RECUPERO CREDITI PER CONTO DI BANCHE E FINANZIARIE INTERNAZIONALI E CAMPAGNE ASSICURATIVE (ANALISI E STRATEGIE DI RECUPERO CREDITO, DEFINIZIONE PIANO DI RIENTRO) DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITE PRECEDENTI ESPERIENZE NEL RECUPERO CREDITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6/12 MESI) CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE recruiting@cienneffe.com

Rif. 172625 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CUOCO CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME A TURNI (TURNO CON INIZIO ALLE 12) Contattare info@villadisotto.it

Rif. 172624 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CAMERIERA AI PIANI E SUPPORTO ALLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONI: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI E SALTUARIAMENTE SUPPORTO IN CUCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULZIE DELLE CAMERE E APPARTAMENTI DELL'AGRITURISMO, SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI E SALTUARIAMENTE AIUTO NELLA PULIZIA DELLA CUCINA PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE (NON SI RIPOSA MAI IL SAB. E DOM.) CON ORARIO 10.00/14.00 Contattare info@villadisotto.it

Rif. 172621 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CAMERIERE DI SALA E CAMERIERE AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DEI VINI PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE O SPEZZATO Contattare info@villadisotto.it

Rif. 172396 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B,GA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE NELLA CUCINA TRADIZIONALE TOSCANA MANSIONE: GESTIONE DELLA CUCINA E DEL TEAM, IMPIATTAMENTO, PULIZIA E CURA DELL'AMBIENTE DI LAVORO DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO IN AMBITO CUCINA) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SAN GUSME' - CASTELNUOVO B.GA (ristorante Da Filetto) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI DURATA DI 6/12 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) DIPONIBILITA' A SVOLGERE STRAORDINARI SE NECESSARIO CONTATTARE 342/5170967 (SIG. ATTANASIO) E EMAIL direzione@ragusrl

Rif. 172388 AZIENDA LAVORAZIONE METALLI DI RAPOLANO T-ME – cerca N.1 SALDATORE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA CONOSCENZA DELLA SALDATURA A TIG, A MIG E A ELETTRODO PER SALDATURE ACCIAIO INOX , FERRO E ALTRI MATERIALI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA RAPOLANO T.ME offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE info@inox-service.it 0577704057

Rif. 172386 Generali Italia ricerca per l’Agenzia di Siena, Via Frajese, CONSULENTI ASSICURATIVI. Si offre un solido percorso di crescita e formazione professionale. Si richiede capacità di analisi tecnica relative ai bisogni dei clienti, orientamento alla relazione finalizzata all’ascolto e alla comunicazione e un interesse per i mercati finanziari e assicurativi. Contattare reclutamento@generalisienaviafrajese.it 057740181

Rif.172083 COOP.VA SETT. EDILE DI SAN QUIRICO – cerca N.1 MANOVALE E MURATORE EDILE CON PREFRERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSO SULLA SICUREZZA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare 0577/897715 oppure email tecnica@coopvaldorcia.com

Rif. 171447 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) O A TURNAZIONE Contattare 335/7846430 Email info@anticatrattorialatorre.com

Rif. 171446 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E DOMICILIO IN ZONA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) O A TURNAZIONE Contattare 335/7846430 Email info@anticatrattorialatorre.com

Rif. 172187 AZIENDA SETT. BEVANDE DI SIENA – N.2 INCARICATI/E ALLE VEDITE / CONSULENTI COMMERCIALI - personal shopper caffe' - anche prima esperienza per societa' del Gruppo Lavazza. Si offre corso di formazione gratuito possibilita' di carriera e incentivi . Lavoro flessibile su appuntamento Contattare uffnimsarezzo@libero.it 057598436

Rif. 172183 PASTICCERIA DI SIENA – cerca N.1 PASTICCERE/A ADD. ALLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA MODERNA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Mansione: add. alla pasticceria moderna, semifreddi, mignon, pasticceria secca, torte e lievitati, gelato in base alle diverse stagionalità e/o eventi, e realizzazioni specifiche su richiesta dei clienti. La risorsa verrà coinvolta in attività formative e di aggiornamento periodico per garantire standard qualitativi e per conoscere le novità del settore. Richiesta esperienza pluriennale nella mansione e conoscenza degli impasti principali e dei macchinari di comune utilizzo in pasticceria Richiesta esperienza pluriennale nella mansione e conoscenza degli impasti principali e dei macchinari di comune utilizzo in pasticceria PAT.B AUTONOMIA offre LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare hr.levillesrl@gmail.com 3387211692

Rif. 171931 ESTSTISTA DI SIENA – cerca N.1 ESTETISTA CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA MANSIONE: ESTETISTA QUALIFICA DI ESTETISTA RICHIESTA ESPERIENZA DI ESTETISTA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME Contattare fabiobucci61@gmail.com 335/7322010

Rif. 171906 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA E 1 RESPONSABILI DI SALA PER IL TEAM DELL'OSTERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Preferibile esperienza nel ruolo o nell'accoglienza Capacità di lavorare in squadra ma anche organizzare il lavoro in modo autonomo Buona conoscenza della lingua inglese e preferibile di un'altra lingua straniera Preferibile possesso qualifica di sommelier pat.B e automunito OFFRE Si offre contratto a tempo determinato con inizio immediato o per l'annata 2023 Richiesta disponibilità a lavorare su turni e regolarmente nel fine settimana e nei festivi Contattare 0577741263 guido@brancaia.it

Rif. 171895 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO ALLE DEGUSTAZIONI, VISITE E VENDITA DIRETTA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Richiesta esperienza minima nel ruolo Richiesta qualifica di sommelier Richieste capacità comunicative e attenzione al cliente; capacità di lavoro in team ma anche di organizzazione del lavoro in maniera indipendente Necessaria ottima conoscenza della lingua inglese Richiesta patente e auto propria. Si offre contratto a tempo determinato con inizio immediato o per l'annata 2023 Richiesta flessibilità e disponibilità a lavorare su turni anche nel fine settimana e festivi;

Rif. 171783 AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N.1 TRATTORISTA IN VIGNA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO - POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/DICEMBRE PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME Contattare Tel 0577/747977 327/7315535

Rif. 171769 AZIENDA NEL TURISMO DI SIENA – CERCA N.1 AUTISTI DI AUTO, MINIVAN, PULMINI E AUTOBUS PER TRASFERIMENTI TURISTICI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.BK E ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE PER LA PROVINCIA DI SIENA PREFERIBILE POSSESSO DI PAT.D E CQC PERSONE PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA E PROVINCIA OFFRE CONTRATTO STAGIONALE 2023 (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGONO NEL MESE DI NOVEMBRE CONTATTARE 0577/281074 O EMAIL info@sartinisiena.it

Rif. 171561 RISTORANTE DI CASTELNUOVO – cerca N. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: CUOCO NELLA PREPARAZIONE DEI SECONDI PIATTI E NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA BRACE NECESSARIA ESPRIENZA NELLA MANSIONE E NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA BRACE PAT,B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ATTESTATO HACCP BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SERALE (DALLE 17 ALLE 24) POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO Contattare 339/7942893 latavernadivagliagli@libero.it

Rif. 171559 RISTORANTE DI CASTELNUOVO – cerca N. 1 CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE, RIORDINO LOCALI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATOORARIO DI LAVORO: ORARIO SERALE DALLE 17.00/24.00 Contattare 339/7942893 latavernadivagliagli@libero.it

Rif. 171461 AZIENDA AGRICOLA DI SIENA – CERCA N.1 BRACCIANTE AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE COLLABORAZIONE OCCASIONALE MANSIONE: TAGLIO ERBA CON TAGLIAERBA E DECESPUGLIATORE, POTATURE OLIVI, MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ORARIO: CIRCA 20/30 ORE AL MESE CONTATTARE 0577/282144 328/1448760

Rif.171110 AZIENDA SERVIZI DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 Impiegato per ufficio amministrativo con pluriennale esperienza- Conoscenza dei principali sistemi informatici e lingua inglese. Contattare Email amministrazione@castelmonastero.com 0577/570890

Rif.169580 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ESTETISTA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO ATTESTATO DI QUALIFICA DI ESTETISTA PAT.B ED ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITA CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI Contattare esteticain@gmail.com 375/6447639

Rif.169577 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 ESTETISTA SPECIALIZZATA CON ATTESTATO DI ESTETISTA MANSIONE: ESTETISTA CON UTILIZZO MACCHINARI E ATTREZZATURE (LASER E MASSAGGI) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO DI QUALIFICA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare esteticain@gmail.com 375/6447639

Rif.168239 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA CENTRO – cerca n.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA ED ORARIO PART TIME DI 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: LUN/MART/GIOV/VEN/SAB 8.30/9.30 LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRA 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: LUN/MART/GIOV/VEN/SAB DALLE 8.30 ALLE 9.30 Possibile candidarsi anche per email alex.r@trestelleservizi.it

Rif. 171459 AZIENDA SETTORE RIFIUTI DI SIENA – cerca N.1 MECCANICO MANUTENTORE MANSIONI: manutenzione su sistemi oleodinamici, pneumatici, idraulici meccanici, elettrici ed elettronici applicati sull'automotive, diagnostica e valutazione guasti, carpenterie saldatura. DIPLOMA I PERITO MECCANICO, ELETTRONICO O SIMILARI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.C CQC Capacità di utilizzo di strumenti e utensili per la riparazione su ambito meccanico, gommista, carrozzeria, elettrauto. Conoscenza su disegno tecnico meccanico schemi elettrici ed oleodinamici Possesso attestati su prevenzione incendi Possesso attestati di conduzione carrelli elevatori, piattaforme mobili elevabili OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Contratto recruiting@seitoscana.it

Rif. 171457 AZIENDA IMPIANTI ELETTRICI DI SIENA – CERCA N.1 ELETTROTECNICI CIVILI O INDUSTRIALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA 2 FIGURE JUNIOR: MANSIONI ELETTROTECNICHE DI BASE E DI CARPENTERIA (PASSAGGIO CAVI E TESTER DI RETE) 2 FIGURE SENIOR: MANSIONI ELETTROTECNICHE E INFORMATICHE (CABLAGGI, INSTALLAZIONI INFORMATICHE DOS) DIPLOMA TECNICO INDUSTRIALE O DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE E CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DOS OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Se interessati contattare Sig. Francesco Alimena 3478509547, francesco.alimena.pm@gmail.com

Rif. 171443 AZIENDE EDILE DI SIENA – CERCA N.1 APPRENDISTA SETTORE EDILE MANSIONE: POSA E ASSEMBLAGGIO CARTONGESSO, IMBIANCATURE, MONTAGGIO PARQUET PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE OFFRE CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME Contattare rpm.siena@libero.it 338/9270032

Rif. 171438 AZIENDA SETTORE TRASPORTI DI SIENA – cerca N.2 ACCOMPAGNATRICI SCUOLABUS LUOGO DI LAVORO: SIENA, MONTERIGGIONI, CASTELNUOVO BERARDENGA PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Contattare Mutinelli Elena mutinellielena@gmail.com 0587/737007

Rif. 171175 COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 Educatore presso Centri di Aggregazione Giovanile di SIENA Diploma superiore nel settore offre contratto a T.Indeterminato con orario part time Contattare Rosanna 340 414 1691 Email ammiratirosanna7@gmail.com

Rif. 156805 AZIENDA EDILE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA O MURATORE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: MONTERONI D'ARBIA E ALTRE ZONE NELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare 349/2195594 nesirb550@gmail.com

Pubblicato il 18 dicembre 2022