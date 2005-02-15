Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 22 gennaio 2022
Per candidarsi agli annunci seguire le indicazioni riportate sul sito dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
OFFERTE DI LAVORO
RECRUITMENT DAY
I candidati selezionati saranno invitati ad incontrare l'azienda all'interno degli uffici del Centro Impiego di Siena (comunicheremo la data precisa) in occasione dell'Employers Day – in presenza oppure online
Rif. 15023 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA ASSISTENTE D'UFFICIO CON ESPERIENZA IN HOTEL DI LUSSO. MANSIONE: GESTIONE RICEVIMENTO, GESTIONE DELLE PROPRIETA' E DEL CLIENTE, PROBLEM SOLVING. DIPLOMA O LAUREA, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED IN HOTEL/RELAIS/VILLE DI LUSSO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE ED ORARIO FULL TIME (DA OTTOBRE AD APRILE) E FULL TIME (DA APRILE A OTTOBRE)
RIF. 14783 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CUOCO O AIUCO CUOCO CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
RIF. 14762 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 CAMERIERA/E DI SALA MANSIONI: SERVIZIO DI SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
RIF. 14761 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA CERCA N.1 GOVERNANTE CON ESPERIENZA NEL SETTORE LUSSO MANSIONE: SUPERVISIONE DELLE CAMERIERE AI PIANI, COORDINAMENTO CON LA DIREZIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
RIF. 14760 - AZIENDA TURISTICA NEL LUSSO DI SOVICILLE CERCA N.1 CAMERIERA/E AI PIANI MANSIONI: PULIZIE VILLE E SUITE, AREE COMUNI E UFFICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
OFFERTE DI LAVORO ENTI PUBBLICI RISERVATE ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99
Rif. 15119 COB- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE - N. 2 COADIUTORI AMMINISTRATIVI CAT B TEMPO INDETERMINATO - RICHIESTA NUMERICA- RISERVATO AI DISABILI ISCRITTI AI SENSI DELLA L.68/99. CONSULTARE AVVISO ALLEGATO. Scadenza: 24/01/2022. PER LE MODALITA’ DI CANDIDATURA E IL BANDO DA COMPILARE CONSULTARE IL SITO www.arti.toscana.it sezione amministrazione trasparente avvisi pubblici oppure il sito toscanalavoro
OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE
candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio
Rif.15236 – AZIENDA SERVIZI ALLE AZIENDE DI SIENA – CERCA N.1 TIROCINANTE ADD. ALL'ASSISTENZA TECNICA DELLE AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE MANSIONE: ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 19 E 29 ANNI DIPLOMA DI PERITO AGRARIO O LAUREA NEL SETTORE AGRARIO O FORESTALE PREFERIBILE STUDI ATTINENTI AL SETTORE AGRICOLO BUONE/OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO OFFRE TIROCINIO DELLA DURATO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO AL MESE
Rif.15229 – HOTEL LUSSO DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 CAMERIERE/A SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO RIPOSO: MERCOLEDI'
Rif.15227 – HOTEL LUSSO DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 LAVAPIATTI E SUPPORTO IN CUCINA NELLE PREPARAZIONI CON NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME
Rif.15226 – AZIENDA SETT. MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI DI SIENA – CERCA N.1 OPERATORE INFORMATICO MAINFRAME PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PERITO INFORMATICO) O LAUREA IN INFORMATICA PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/LUGLIO) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO)
Rif.15225 – AZIENDA SET. PRODUZIONE GRAFICA SU CARTONE DI RAPOLANO T.ME – CERCA IMPIEGATO/A COMMERCIALE MANSIONE: GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTI, GESTIONE RELAZIONE CLIENTI, ELABORAZIONE SCHEDE PRODOTTI, GESTIONE FASI DI VENDITA, RICERCA CLIENTI, SUPPORTO AGLI AGENTI ESTERNI, ATTIVITA' COMMERCIALI DI PROMOZIONI PRESSO PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 40 ANNI DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NEL SETTORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (LUN/VEN 8.30/12.30 E 14.00/18.00)
Rif.15222 AUTOLAVAGGIO ZONA SIENA – CERCA N.1 APPRENDISTA O ADD. ALL'AUTOLAVAGGIO MANSIONI: LAVAGGISTA DI AUTO, ASPIRAZIONE AUTO, RISCIACQUO, LAVAGGIO TAPPETI E VETRI PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI NECESSARIA FORZA FISICA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (38 ORE SETTIMANALI) ORARIO DELL'AUTOLAVAGGIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 15/19 E SAB MATTINA 9/13
Rif.15211 AGRITURISMO IN ZONA GAIOLE IN CHIANTI – CERCA ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIE CAMERE DELL'AGRITURISMO MANSIONE: PREPARAZIONE DEL BUFFET COLAZIONI, SERVIZIO AL TAVOLO, SISTEMAZIONE SALA, PULIZIE CUCINA E CAMERE E SPAZI COMUNI, CAMBIO BIANCHERIA DELLE CAMERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E STRUMENTI PER LA PULIZIA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME NON SI RIPOSA NEL WEEKEND
Rif.15210 AGRITURISMO IN ZONA GAIOLE IN CHIANTI – CERCA ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA IN NEGOZIO DI PRODOTTI AZIENDALI (OLIO/VINO/VIN SANTO) MANSIONE: VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONI TAGLIERI E PIATTI PER LA DEGUSTAZIONE, SERVIZIO SASLA, PREPARAZIONE APERITIVI, STAMPA ETICHETTE PERSONALIZZATE CON UTILIZZO MACCHINA AZIENDALE (FORMAZIONE IN AFFIANCANTO) DIPLOMA O LAUREA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE DI ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND
Rif.15209 GRITURISMO IN ZONA GAIOLE IN CHIANTI – CERCA ADD. RECEPTION DELL'AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONE TAGLIERI, SERVIZIO TAVOLI E SUPPORTO NELLA VENDITA PRODOTTI AZIENDALI ADD. RECEPTION DELL'AGRITURISMO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONE TAGLIERI, SERVIZIO TAVOLI E SUPPORTO NELLA VENDITA PRODOTTI AZIENDALI DIPLOMA O LAUREA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE) E DI GESTIONALI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E CONTABILITA0' ALBERGHIERA GRADITA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO PAT.B ED AUTO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: NON SI RIPOSA NEL WEEKEND
Rif.15207 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO – CERCA APPRENDISTA O CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SERVIZIO SALA E PULIZIE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OFFRE CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE) ORARIO FULL TIME OPPURE P.TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALE
Rif.15205 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO – CERCA CUOCO/A O AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO RICHIESTA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO POSSESSO HACCP PREFERIBILE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME
Rif.15204 FALEGNAME DI MONTERIGGIONI – CERCA TIROCINANTE FALEGNAME MANSIONE: FALEGNAME ADD. ALE RESTAURO DI INFISSI E PORTE IN LEGNO RICHIESTA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI POSSESSO PAT.B ED AUTO OFFRE TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO
Rif.15190 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – CERCA ADDETTO/A ALLE PULICIE INTERNE DEI LOCALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE INTERNE DEI LOCALI AZIENDALI, AIUTO NEL SERVIZIO TAVOLI PER LE DEGUSTAZIONI AZIENDALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6/8 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif.15189 ADDETTA/O ALLA VENDITA IN NEGOZIO DI PRODOTTI AZIENDALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ASSISTENZA ALLE VENDITE, BACK OFFICE, SUPPORTO NEI TOUR GUIDATI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6/8 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif.15182 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – CERCA IMPIEGATO/A ADD. ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'AZIENDA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO O SIMILARI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA') PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME
Rif.15181 AZIENDA PRODUZIONE ALIMENTARE DI RADDA IN CHIANTI – CERCA IMPIEGATO/A ADD. ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' CON PREFERILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. AL MAGAZZINO, FATTURAZIONE E CONTABILITA' DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE CONTABILE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA
Rif. 15168 – FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ASSISTENZA AD ANZIANA NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE, CUCINARE, LAVARE E STIRARE E PULIZIE DELLA CASA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LUOGO DI LAVORO: MONTERIGGIONI/CASTELLINA SCALO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME.
Rif. 15160 - STRUTTURA RICETTICA DI MONTALCINO cerca AUTISTA PRIVATO CON PAT. B KB ED ISCRIZIONE AL RUOLO DEL CONDUCENTE IN PROVINCIA DI SIENA. MANSIONE: TRASFERIMENTO OSPITI DA E PER AEROPORTO E ALTRE DESTINAZIONI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI NECESSARIA PAT.B KB E AUTOMUNITO NECESSARIA ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE IN PROVINCIA DI SIENA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15159 – STRUTTURA RICETTICA DI MONTALCINO cerca ASSISTENTE IT CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: SUPPORTO INFORMATICO, CONOSCENZA PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI, ASSISTENZA PC E NETWORKING. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA O LAUREA TRIENNALE NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (SW, HW) PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15153 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE COMMESSA IN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO. MANSIONE: ADD.VENDITA, VISUAL MERCHANDISER, ALLESTIMENTO VETRINE NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif. 15147 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca PORTIERE NOTTE CON ESPERIENZA MANSIONE: RECEPTIONIST NOTTE, SUPPORTO ALLE ESIGENZE DEGLI OSPITI. DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA COME RECEPTIONIST E GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI PORTIERE NOTTE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITE CONOSCENZE DEI GESTIONALI ALBERGHIERI PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME NOTTURNO (5 NOTTI E 2 RIPOSI)
Rif. 15146 – RISTORANTE DI BUONCONVENTO cerca RESPONSABILE DI CUCINA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: CUOCO CON RESPONSABILITA' DELLA CUCINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: MERCOLEDI') POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO
Rif. 15133 – FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA E CON PAT.B ED AUTO MANSIONE: ASSISISTENZA AD ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE (IGIENE PERSONALE A LETTO) PREPARAZIONE DEI PASTI E CURA/PULIZIE DELLA CASA CONVIVENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME, POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO
Rif.15132 AZIENDA SETT. IMPIANTI ELETTRICI DI SIENA – CERCA APPRENDISTA O ELETTRICISTA CON ESPERIENZA PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO SE 18/30 ANNI: OFFRE CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 E CON ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO
Rif. 15130 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca OPERAIO ADD. ALLA DISINFESTAZIONE E IGIENIZZAZIONE. NECESSARIO POSSESSO PAT.B (UTILIZZO MEZZO AZIENDALE) LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO: SIENA CITTA' CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15128 - AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca TIROCINANTE INFORMATICO. MANSIONE: ADD. ALLA PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI AZIENDALI E DEI PC AZIENDALI NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE INFORMATICO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI DI PROGRAMMAZIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif. 15127 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca CONTABILE ADD. ALLA CONTABILITA' DELLE IMPRESE CLIENTI NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NEL SETTORE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI DI CONTABILITA', PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA') CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15126 – NEGOZIO DI SIENA cerca TIROCINANTE ADD. ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI CANDELE ARTIGIANALI. NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (PREF. SETTORE ARTISTICO), PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE. CONTRATTO DI TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif. 15125 – PIZZERIA DI SIENA cerca ADDETTO/A ALLA CONSEGNE PIZZE CON MOTORINO O SCOOTER IN SIENA. PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA VIABILITA' DI SIENA, POSSESSO PATENTE CHE ABILITA ALLA GUITA DI MOTOVEICOLI (50CC, 150 CC). CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/MAGGIO) CON ORARIO PART TIME DI 12 ORE SETTIMANALI
Rif. 15107 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO AGRICOLO CON MANSIONI DI ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI VIGNE, OLIVI E LAVORAZIONI IN CANTINA. PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIAN.A RICHIESTA DISPONIBILITA' A FARE CORSI DI FORMAZIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Rif. 15101 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI SIENA cerca TERMOIDRAULICO O CALDAISTA CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CALDAIE. PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO OPPURE CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE SENZA ESPERIENZA
Rif. 15100 - IMPRESA EDILE DI SIENA cerca MURATORE O MANOVALE EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA COME MURATORE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO OPPURE CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE SENZA ESPERIENZA
Rif. 15097 – IMPRESA EDILE DI SIENA cerca MURATORE E MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI INTERESSE, PAT.B ED AUTO, FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME, POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO
Rif. 15092 - GELATERIA DI SIENA cerca ADD. ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA. MANSIONI: ADD. PULIZIE LOCALI E MACCHINARI DEL LABORATORI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO P.TIME DI 24 ORE SETTIMANALI (8.30/12.30), RIPOSO: A TURNAZIONE
Rif. 15091 – GELATERIA DI SIENA cerca ADD. BANCONE GELATERIA E CAFFETTERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ALLESTIMENTO VETRINE, PULIZIE LOCALI, VENDITA BANCO CAFFETTERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NEL BANCONE CAFFETTERIA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO P.TIME DI 24 ORE SETTIMANALI (IN GENERE DI MATTINA 8.30/12.30). RIPOSO: MAI NEL WEEKEND
Rif. 15075 – AZIENDA COMMERCIALE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca COMMESSO NEGOZIO ARTICOLI GIARDINAGGIO E MANGIMI. MANSIONI: VENDITA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO, MANGIMI E FERRAMENTA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTA FORZA FISICA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/NOVEMBRE 2022) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO, ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA. INIZIO CONTRATTO: 1 febbraio 2022
Rif. 15073 - AZIENDALE AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE GOMMATE E CINGOLATE, LAVORAZIONI IN VIGNETO, TRINCIATURA E TRATTAMENTI IN VIGNA, SALTUARIAMANETE AIUTO IN MAGAZZINO E IMBOTTIGLIAMENTO. NECESSARIA ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI E ABILITAZIONE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI GOMMATI E CINGOLATI, ABILITAZIONE AI TRATTAMENTI FITOSANITARI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE AGRICOLO) CON ORARIO FULL TIME, INIZIO CONTRATTO: FEBBRAIO 2022
Rif. 15072 – AZIENDALE AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca OPERAIO AGRICOLO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ADD. ALLA GESTIONE DEL VIGNETO, POTATURA, MANUTENZIONI VARIE, VENDEMMIA E AIUTO IN MAGAZZINO E IMBOTTIGLIAMENTO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE AGRICOLO) CON ORARIO FULL TIME INIZIO CONTRATTO: FEBBRAIO 2022
Rif. 15069 – COOPERATIVA SOCIALE cerca AUSILIARIA SANITARIA IN RSA. MANSIONE: SPORZIONAMENTO PASTI, IGIENIZZAZIONE AMBIENTI, LAVORI GENERICI IN RESIDENZA PER ANZIANI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: RSA DI BUONCONVENTO E RSA DI SIENA CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/GIUGNO) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 15068 – RISTORANTE DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA GRIGLIA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI 25 ORE SETTIMANALI
Rif. 15067 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca OPERAIO ADD. A LAVORI VARI IN CAMPAGNA. MANSIONE: LAVORI GENERICI IN VIGNA E IN CAMPAGNA, GESTIONE DELL'ORTO AZIENDALE, PRENDERSI CURA DEGLI ANIMALI DELL'AZIENDA (OVINI) PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI (PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15062 – AGRITURISMO DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca CUSTODE CONVIVENTE ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN STRUTTURA RICETTIVA. MANSIONE: PULIZIE AGRITURISMO, APPARTAMENTI, ACCOGLIENZA OSPITI, GIARDINAGGIO, VENDITA PRODOTTI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ALLOGGIO IN AZIENDA. ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA. POSSIBILITA' DI CONVIVERE NELL'ALLOGGIO CON IL COMPAGNO
Rif. 15055 - AZIENDA FARMACEUTICA DI SIENA cerca INGEGNERE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE CON PREFERIBILE ESPERIENZA IN AUTOMATION ENGINEER. LAUREA IN INGEGNERIA (PREFERIBILE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE), BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO
Rif. 15054 – AZIENDA FARMACEUTICA DI SIENA cerca RESPONSABILE DI RICERCA CLINICA E SVILUPPO CON PREFERIBILI ESPRERIENZE COME CLINICAL RESEARCH E DEVELOPMENT LEAD. LAUREA IN MEDICINA, PREFERIBILI ESPRERIENZE COME CLINICAL RESEARCH E DEVELOPMENT LEAD, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15049 – RISTORANTE DI BUONVONVENTO cerca CUOCO/COMMIS CUCINA CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE ALIMENTI E SOMMINISTRAZIONE PASTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI PROROGABILE A 6 MESI) CON ORARIO FULL TIME IN STAGIONE E PART TIME PRIMA DELL'INIZIO DELLA STAGIONE
Rif. 15043 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca APPRENDISTA PROJECT ENGINEER CON PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: COORDINAMENTO DELLE COMMESSE DI LAVORO POSSESSO LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O GESTIONALE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O GESTIONALE, PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA OTTIMA DELLA LINGUA INGLESE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, DISPONIBILITA' A TRASFERTE NELLA STRUTTURA AZIENDALE DI BOLOGNA. CONTRATTO DI APPRENDISTATO ORARIO FULL TIME
Rif. 15042 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca PROGETTISTA SW CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PARTE SW PER GRUPPI E MACCHINE. POSSESSO LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE IN INGEGNERIA AUTOMAZIONE / INGEGNERIA ELETTRONICA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PREFERIBILE CONOSCENZA SISTEMA DI CONTROLLO, ELETTRONICA, SW PER L'AUTOMAZIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE NELLA STRUTTURA DI BOLOGNA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO (O APPRENDISTATO) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15041 - AZIENDA DI MONTERIGGIONI LEADER NELLA PRODUZIONE/ISTALLAZIONE LINEE DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO cerca PROGETTISTA MECCANICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PARTE MECCANICA DI GRUPPI, PARTI DI MECCANICA. POSSESSO DIPLOMA DI TECNICO MECCANICO O LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E REQUISITO PREFERENZIALE LA CONOSCENZA DI PTC CREO, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE E ALLA FORMAZIONE PRESSO LA SEDE AZIENDALE A BOLOGNA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO (O APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15040 – OFFICINA DI MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE MECCANICO IN OFFICINA MECCANICA. MANSIONI: MECCANICO - RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICO, GOMME E CONVERGENZA, MECCANICA AUTO. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCO DISOCCUPATI DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE MECCANICO, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. TIROCINIO DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILI
Rif. 15039 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca DRIVER CONSEGNATARIO MERCI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 MESI CON ORARIO PART TIME DI 36 ORE SETTIMANALI
Rif. 15025 – COOPERATIVA DI SIENA cerca EDUCATORE NIDO D'INFANZIA. NECESSARIA ESPERIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI. LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, LUOGO DI LAVORO: SIENA, BUONCONVENTO, MURLO, MONTERIGGIONI, COLLE E POGGIBONSI. PAT.B ED AUTO .CONTRATTO A T.DETERMINATO (GENNAIO/GIUGNO 2022) CON ORAIO FULL TIME
Rif. 14972 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CAMERIERE/A AI PIANI E ADD. ALLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI, PREPARAZIONE CAFFE' E CAPPUCCINI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, RICHIESTA ABILITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E DEL BANCONE CAFFETTERIA (caffè e cappuccini, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA SUBITO) ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE A SETTIMANA (ORARIO 7.30/14.00). NON SI RIPOSA MAI IL VEN, SAB, DOM. POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO IN STAGIONE
Rif. 14971 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca ADD. ALLA RECEPTION, PRENOTAZIONE, SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE COMMERCIALE. DIPLOMA O LAUREA, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14967 – STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca AIUTO CUCINA CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE TAGLIERI, USO AFFETTATRICE, USO FORNO E FUOCHI, PREPARAZIONI PIATTI SEMPLICI, PULIZIE AMBIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE MARZO/DICEMBRE 2022). ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 14960 - STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI), PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)
Rif. 14959 – STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO VINO (GRADITE COMPETENZE DI SOMMELIER), PULIZIE E CURA DELLA SALA, GESTIONE DEI RIFORNIMENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO HACCP, BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14957 – FAMIGLIA DI CHIUSDINO cerca BADANTE CONVIVENTE. MANSIONE: ASSISTENZA PERSONA ANZIANA, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE, COMPAGNIA E AIUTO NEL CAMMINARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA
Rif. 14956 - STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO (AIUTO CUOCO A CHEF STELLATO), PAT.B ED AUTO, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME, SPEZZATO O A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO. INIZIO CONTRATTO FEBBRAIO
Rif. 14955 – STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA - ADD. AL RICEVIMENTO DELLA SALA - CON COMPETENZE DI SOMMELIER NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA/ADD AL RICEVIMENTO SALA, NECESSARIE COMPETENZE COME SOMMELIER, PAT.B ED AUTO, AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE (BUONA CONOSCENZA). CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO, A TURNAZIONE. SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA: CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Rif. 14933 – AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca RESPONSABILE CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: PREPARAZIONE TAVOLI, SERVIZIO TAVOLI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PULIZIE DELLA SALA. DIPLOMA SUPERIORE, OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE
Rif. 14932 - AZIENDA AGRITURISTICA DI SIENA cerca ANIMATORE ATTIVITA' DIDATTICHE IN AGRITURISMO (COOKING CLASS). NECESSARIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. MANSIONE: ACCOGLIENZA GRUPPI, CAPACITA' DI INTRATTENIMENTO E TRADUZIONE DURANTE LA COOKING CLASS, CONOSCENZE DI CUCINA PER SUPPORTARE DURANTE LA COOKING CLASS, DIPLOMA SUPERIORE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE DELLA CUCINA TOSCANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE DI 6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI. I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE
Rif. 14928 – AZIENDA NELLA LAVORAZIONE MARMI cerca IMPIEGATO TECNICO SETTORE LAVORAZIONI LAPIDEI. MANSIONE: REDAZIONE CARTELLE DI PRODUZIONE, RILIEVI IN CANTIERE CON UTILLIZZO DI CAD. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIE CONOSCENZE INFORMATICHE ED IN PARTICOLARE DI EXCEL, NECESSARIE CONOSCENZE NELL'UTILIZZO DEL CAD E AUTOCAD, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14925 – AZIENDA EDILE DI SIENA cerca GEOMETRA DI CANTIERE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CONTROLLO CANTIERI, GESTIONE FASI OPERATIVE, CONTROLLO CONTABILI E AMM.VI. NECESSARIO DIPLOMA DI GEOMETRA, PAT.B E AUTOMUNITO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14900 - AZIENDA DI RADDA IN CHIANTI offre L'OPPORTUNITA' DI PARTECIPARE AD UN CORSO DI PELLETTERIA GRATUITO IN AZIENDA FINALIZZATO AD UN'OPPORTUNITA' LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FORMAZIONE CORSO DI FORM.NE IN AZIENDA (TEORICO/PRATICO) DELLA DURATA DI 6 SETTIMANE SE ACQUISITE CORRETTAMENTE LE COMPETENZE NECESSARIE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI (LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E' ZONA CHIANTI), RICHIESTE ABILITA' MANUALI E CAPACITA' DI SVOLGERE UN LAVORO DI ALTA PRECISIONE, GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E' APERTA SIA ALLE PERSONE ISCRITTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, ELENCO DISABILI L.68/99, DISOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO IMPIEGO ORARIO CORSO DAL LUN AL VEN 8/17 CON PAUSA PRANZO IN MENSA AZIENDALE.
Rif. 13788 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONI: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI NEL VIGNETO E MANSIONI DI TRATTORISTA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA, POSSESSO ATTESTATO DI TRATTORISTA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE)
OFFERTE DI LAVORO L. 68/99
Rif.15237 COB – COOPERATIVA DI SIENA cerca Addetto tecnico audio-video Assistenza tecnica per computer, allestimento aula con video proiettore Diploma di scuola superiore Ottime conoscenze informatiche Patente B e auto propria Contratto a tempo determinato (da Febbraio 2022 - min.6 mesi) Orario part time 20 ore/sett Orario giornaliero
Rif.15235 COB – AZIENDA SETTORE CHIMICO DI MONTERIGGIONI cerca Receptionist presso Welcome Office Diploma di scuola superiore Preferibile conoscenza della lingua inglese (livello scolastico) Conoscenza del pacchetto Office Contratto a tempo determinato per 12 mesi Orario part time, pomeridiano, 20 ore/sett Orario giornaliero Giorno di riposo: Sabato e Domenica
Rif.15200 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca CONTABILE Mansioni di contabilità ordinaria e semplificata Diploma e/o laurea in Ragioneria Richiesta esperienza nel settore Richieste conoscenze informatiche Patente B Contratto a tempo determinato (fino al 31/01/2023) Orario part time 22,5 ore/sett, giornaliero Giorni di riposo, Sabato e Domenica
Rif. 15166 COB – COOPERATIVA DI SIENA cerca Addetto al call center Servizi informativi e accoglienza in ambito di servizi sanitari. Preferibile diploma di scuola media superiore Patente b con auto propria Conoscenze informatiche di inserimento dati e video scrittura Preferibile corso sulla comunicazione e approccio al cliente. Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8. Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 30 ore/sett Orario giornaliero, a turni ( 08,00 - 14,00 / 14,00 - 20,00) Giorno di riposo: Sabato e Domenica
Rif. 15162 COB – AZIENDA AGRICOLA DI MURLO cerca Giardiniere Taglio erba, potatura piante e fiori, gestione delle aree verdi. Diploma di scuola media Conoscenza della lingua italiana Patente B con auto propria Corso della sicurezza e, preferibilmente, corso sul giardinaggio. Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8. Contratto a tempo determinato di 12 mesi Orario part time 20 ore/sett, giornaliero
OFFERTE DI LAVORO DIRETTE
Rif.15208 – FALEGNAME DI MONTERONI D’ARBIA cerca OPERAIO IN FALEGNAMERIA (RESTAURO INFISSI) MANSIONI GENERICHE IN UNA FALEGNAMERIA ARTIGIANALE POSSESSO PAT.B ED AUTO GRADITA QUALCHE ESPERIENZA IN FALEGNAMERIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (UN MESE CIRCA PER SOSTITUZIONE MALATTIA) CON ORARIO FULL TIME Telefono 340/7155409 Email artelibera2017@gmail.com
Rif.15194 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca MAITRE DI SALA CON ESPERIENZA IN SALA RISTRORAZIONE 4 STELLE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE NEL TURISMO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it
Rif.15193 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca CHEF DE RANG CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO CLIENTI PER LE COLAZIONI E IN SALA cerca NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. NE L TURISMO) PAT.B ED AUTO NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO CONOSCENZE INFORMATICHE (PER LA GESTIONE DELLE COMANDE/ORDINI) CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it
Rif.15192 – STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA /COMMIS CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO CLIENTI COLAZIONI E IN SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL TURISMO) PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI BASE DEL TEDESCO CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE Telefono 0577/741144 Email info@vescine.it
Rif.15180 – AZIENDA AGRICOLA DI SIENA cerca WINE EXPORT - AMMINISTRAZIONE VINO, GESTIONE MAGAZZINO, REGISTRI CLIENTI, CERTIFICAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI MANSIONE:ORDINI ITALIA/ESTERO, GESTIONE REGISTRI CERTIFICAZIONI, FATTURAZIONE VINO, QUADERNO DI CAMPAGNA, GESTIONE MAGAZZINO E ETICHETTE LAUREA (PREFERIBILE NEL SETTORE COMMERCIALE/RAGIONERIA O ENOLOGIA/AGRARIA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE IN AMBITO VINO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALE ARTEA) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZE DI ALTRE LINGUE STRANIERE CONTTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI Email mania@latorrealletolfe.com
Rif.15179 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI - TRATTORISTA IN VIGNA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO - POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE RICHIESTO IL DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO PER GUIDA TRATTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME Telefono 0577/747977
Rif.15170 – AZIENDA DI PULIZIE SIENA - ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - PART TIME DI 16/17 ORE SETTIMANALI MANSIONE: PULIZIE PRESSO ABITAZIONI PRIVATE E UFFICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 16/17 ORE SETTIMANALI ORARIO DI LAVORO: IL LUN. 14/16.30, MART E VEN 18/21, GIOV. 8.30/13.00, MERC 8.30/12.00 Telefono 370/3019267 Email titaniamultiservizi@gmail.com
Rif.15152 COOP.VA SOCIALE DI SIENA - ADDETTA ALLE PULIZIE P.TIME IN RESIDENZA PER ANZIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEPREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA DA DEFINIRE) E ORARIO PART TIME DA CONCORDARE IN COLLOQUIO Email bufalini@mediterraneacooperativa.it
Rif. 15148 – FAMIGLA DI SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE con mansioni di assistenza a signore ipovedente non autosufficiente. Aiuto nel lavarsi, vestirsi preparazione pasti, somministrazione medicinali e compagnia. Possibilità di stanza privata. Necessaria esperienza nella mansione Richiesta buona conoscenza della lingua italiana Tempo determinato con possibilità di proroga e trasformaz. a t. indeterminato. Telefono: 3296046022
Rif. 15145 – SOCCORSO STRADALE DI SIENA cerca AUTISTA DI CARROATREZZI CON PAT.C E CON ESPERIENZA PREFERIBILE POSSESSO CQC O PATENTI SUPERIORI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO POSSESSO PAT C PREFERIBILE POSSESSO CQC GRADITO POSSESSO PATENTI SUPERIORI OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTOMUNITO RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNA). Email: nuovaminuccisrl@virgilio.it
Rif. 15122 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO AGRICOLO PER LA GESTIONE DI VIGNA E OLIVI CON ESPERIENZA E AUTONIMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA. NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE AGRARIO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Email: marco.giacopelli@pensieridicavatina.pl
Rif. 15118 – AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca OPERAIO AGRICOLO PER ATTIVITA' DI GOVERNO CAVALLI, PULIZIA BOX E SPOSTAMENTO CAVALLI QUOTIDIANO. GRADITA ESPERIENZA RICHIESTO DOMICILIO SU SIENA O PROVINCIA PAT. B E AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA IL LAVORO E'DI 6 GIORNI A SETTIMANA, ORARIO 7-12 E 15-17 SALVO STRAORDINARI DISPONIBIILTA' RICHIESTA DA SUBITO INQUADRAMENTO OPERAIO AGRICOLO CON MESE DI PROVA E RINNOVO PER 4-5 MESI INIZIALI. Telefono: 0577363394 Email: scuderiamelissacipriani@gmail.com
Rif. 15105 - azienda del Gruppo Lavazza cerca consulentI per la zona di Siena e provincia ambosessi anche prima esperienza per progetto commerciale prodotti Lavazza. Si richiede attitudine a stare al pubblico, dinamicita'. si offre corso di formazione gratuito, affiancamento per creazione portafoglio clienti, possibilita' di carriera. Telefono: 0575984362 Email: uffnimsarezzo@libero.it
Rif. 14838 – AZIENDA METALMECCANICA DI ASCIANO cerca TIROCINANTE O APPRENDISTA DISEGNATORE TECNICO CAD 2/3D. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE TECNICO INDUSTRIALE, CONOSCENZA DEL PROGRAMMA CAD. CONTRATTO DI APPRENDISTATO FULL TIME oppure TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI. Email: lorenzo.vessichelli@comeasiena.it
Rif. 15008 – BAR DI SIENA cerca BARISTA CON COMPETENZE ANCHE IN CUCINA (CUCINA SEMPLICE/TOSCANA). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA'), ORARIO PART TIME DA DEFINIRE IN COLLOQUIO. Telefono: 3490970785 Email: irenesteffa@alice.it
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Pubblicato il 22 gennaio 2022