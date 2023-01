Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 22 gennaio 2023

OFFERTE SETTORE RISTORATIVO

Rif. 178053 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A DI RISTORANTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE DELLA GRIGLIA, PRIMI PIATTI, ADD. ALLA LINEA

(L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 12 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA

Rif. 178041 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 178038 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO CUOCO/A DI CUCINA TOSCANA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE ATTESTATO HACCP PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO FULL TIME

Rif. 177926 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 RESPONSABILE/CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: RESPONSABILE DI SALA (RISTORANTE 40 POSTI) IN RISTORANTE DI CUCINA TOSCANA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE RIPOSO: MARTEDI'

Rif. 177924 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO AL PROPRIETARIO CHE E' LO CHEF IN CUCINA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) RIPOSO: MARTEDI'

Rif. 177919 RISTORANTE CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CUOCO/A CAPO PARTITA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA VAGLIAGLI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 177895 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO T. DETERMINATO FULL TIME A TURNAZIONE. RICHIESTA DISPONIBILITA' A SPOSTAMENTI PRESSO ALTRI HOTEL DELLA STESSA PROPRIETA'

Rif. 177587 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA IN CUCINA TOSCANA MANSIONE: PREPARAZIONE ANTIPASTI, SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE DELLA LINEA, GESTIONE DELLA GRIGLIA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN CUCINA TOSCANA PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: DOMENICA

Rif. 177586 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE (O PRANZO O CENA)

RIPOSO: DOMENICA

Rif. 177461 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 ADD. AL SERVIZIO DELLE PRIME COLAZIONI E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLA SALA COLAZIONI E DELLE CAMERE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DELLE PULIZIE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI 18 ORE A SETTIMANA (SOLO LA MATTINA)

Rif. 177460 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A SALA PER LE PRIME COLAZIONI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI (TURNI SOLO DI MATTINA)

Rif. 177587 RISTORANTE DI SIENA – cerca N. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA IN CUCINA TOSCANA MANSIONE: PREPARAZIONE ANTIPASTI, SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE DELLA LINEA, GESTIONE DELLA GRIGLIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN CUCINA TOSCANA PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: DOMENICA

Rif. 177574 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA IN CUCINA TOSCANA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN CUCINA TOSCANA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: DOMENICA

Rif. 177586 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE (O PRANZO O CENA) RIPOSO: DOMENICA

Rif. 176978 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CAPO PARTITA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE ALBERGHIERO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 176832 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 176830 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE SALA, PULIZIE E SERVIZIO SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO RIPOSO: DOM POM E LUN

Rif. 176649 RISTORANTE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 176514 RISTORANTE DI CHIUSDINO – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E RIORDINO AMBIENTE E PULZIE GRADITO DIPLOMA SUPERIORE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif 176366 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIE CAMERE DELL'AGRITURISMO MANSIONE: PREPARAZIONE DEL BUFFET COLAZIONI, SERVIZIO AL TAVOLO, SISTEMAZIONE SALA, PULIZIE CUCINA E CAMERE E SPAZI COMUNI, CAMBIO BIANCHERIA DELLE CAMERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E STRUMENTI PER LA PULIZIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME NON SI RIPOSA NEL WEEKEND INIZIO ORARIO DI LAVORO: DALLE 7.30 I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO

Rif 176075 RISTORANTE S.ANGELO IN COLLE A MONTALCINO – cerca N.1 CUOCO O AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: CASTELNUOVO ABATE – MONTALCINO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif 176072 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONI: SERVIZIO DI SALA, UTILIZZO TABLET PER LE COMANDE, RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DELLA SALA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AIUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif 175577 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E TOTALE AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: PREPARAZIONE SALA, SERVIZIO AI TAVOLI, RIASSETTO DELLA SALA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO A 10 KM DA SIENA) CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME (CIRCA 30/36 ORE SETTIMANALI - SOLO SERALE PERCHE' IL RISTORANTE E' APERTO SOLO PER LA CENA) I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175551 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: AIUTO NELLE PREPARAZIONI, PULIZIE DEL LOCALE, AIUTO ALLO CHEF NEI CORSI DI CUCINA, PULIZIE DELL'AMBIENTE DELLA CUCINA E DEGLI STRUMENTI NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI) PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIO POSSESO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175546 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONI:SERVIZIO SALA, ACCOGLIENZA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO, PREPARAZIONE E PULIZIE DELLA SALA. GESTIONE DEI RIFORNIMENTI PREFERIBILE ATTESTATO DI SOMMELIER RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO STAGIONALE ANNO 2023) I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175449 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVAPIATTI E PULIZIE DELLA CUCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2023) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA DICEMBRE E GENNAIO

OFFERTE SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO

Rif 177932 HOTEL DI CHIUSDINO – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONI: ACCOGLIENZA, CHECK IN/OUT, SEGRETERIA, GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, GESTIONE EMAIL E TELEFONATE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA

RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA TEDESCA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE E SOCIAL MEDIA, GOOGLE DRIVE, GESTIONALI ALBERGHIERI) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif 177920 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RECEPTIONIST DIURNO E TURNANTE NOTTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: CHECK IN/OUT, ACCOGLIENZA OSPITI, GESTIONE PRENOTAZIONE, CASSA, GESTIONE EMAIL E TELEFONO, SEGRETERIA) (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA VAGLIAGLI BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI DI PRENOTAZIONE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE E TURNANTE NOTTE

Rif 177917 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif 177892 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI - PULIZIE DELLE CAMERE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO T. DETERMINATO FULL TIME A TURNAZIONE RICHIESTA DISPONIBILITA' A SPOSTAMENTI PRESSO ALTRI HOTEL DELLA STESSA PROPRIETA'

Rif 177461 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 ADD. AL SERVIZIO DELLE PRIME COLAZIONI E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLA SALA COLAZIONI E DELLE CAMERE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DELLE PULIZIE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI 18 ORE A SETTIMANA (SOLO LA MATTINA)

Rif 177460 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A SALA PER LE PRIME COLAZIONI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI (TURNI SOLO DI MATTINA)

Rif 177145 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST TURNANTE (NON NOTTE) CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALL'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AI CLIENTI, CHACK IN/OUT, GESTIONE EMAIL, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA DOTI RELAZIONALI E ORBANIZZATIVE, ABILITA' A LAVORARE CON IL PUBBLICO RICHIESTA ESPERIENZA MINIMA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (7 MESI – APRILE/OTTOBRE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 32 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONE (NO NOTTE)

Rif 176391 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. ALLA RECEPTION DELL'AGRITURISMO CON ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) - STAGIONALE 2023 ORARIO: DAL LUN ALLA DOM A TURNAZIONE (I TURNO 8/14.30; II TURNO 14.30/21.00)

Rif 176380 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 RECPTIONIST DI AGRITURISMO E SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONE TAGLIERI PER DEGUSTAZIONE, APERITIVI DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO DI APPRENDISTISTA STAGIONALE O CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO: DAL LUN ALLA DOM 3/4 ORE AL GIORNO (DALLE 17 ALLE 21)

Rif 176366 ALBERGO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIE CAMERE DELL'AGRITURISMO MANSIONE: PREPARAZIONE DEL BUFFET COLAZIONI, SERVIZIO AL TAVOLO, SISTEMAZIONE SALA, PULIZIE CUCINA E CAMERE E SPAZI COMUNI, CAMBIO BIANCHERIA DELLE CAMERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO

POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E STRUMENTI PER LA PULIZIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME NON SI RIPOSA NEL WEEKEND INIZIO ORARIO DI LAVORO: DALLE 7.30 I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO

Rif 176074 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 TUTTOFARE D'ALBERGO - AIUTO NELLE PULIZIE, CURA DEGLI SPAZI COMUNI E PULIZIE DELLA CUCINA NECESSARIA ESPEIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: CASTELNUOVO ABATE – MONTALCINO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif 175929 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO MANSIONI: PULIZIE CAMERE, UFFICI, AREE COMUNI, SUPPORTO AL SERVIZIO COLAZIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NEL SETTORE LUSSO PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI

Rif 175927 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA NEL SETTORE LUSSO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, ASSIESTENZA CLIENTI E CHECK IN/OUT NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME 30 SETTIMANALI

Rif 175720 ALBERGO DI CHIUSDINO – cerca N.1 RECEPTIONIST FRONT OFFICE E BACK OFFICE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRENOTAZIONE, RECEPTION, ACCOGLIENZA, CORRISPONDENZA E GESTIONE SOCIAL MEDIA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI GESTIONALI ALBERGHIERI E SOCIAL NETWORK) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif 175645 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A ADD. ALLE PRIME COLAZIONI (PREPARAZIONE E SERVIZIO) E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLE CAMERE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE COLAZIONI E SALA, SERVIZIO, RIASSETTO DELLA SALA E AIUTO NELLE PULIZIE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO A 10 KM DA SIENA) DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME DI 25/30 SETTIMANALI

Rif 175562 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 HOUSE KEEPING CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO DI PULIZIE NELLE CAMERE E LOCALI COMUNI, GESTIONE DELLA BIANCHERIA E PRODOTTI PER LA PULIZIA E IGIENE PREFERIBILE POSSESO DEL DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A DETERMINATO STAGIONALE (FEBBRAIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2022

Rif 175554 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA Mansioni: ACCOGLIENZA CLIENTI, FRONT/BACK OFFICE, GESTIONE PORTALI E STRATEGIE DI MARKETING RICHIESTA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DL BACK OFFICE TURISTICO, GESTIONE PORTALI, REVENUE MANAGEMENT, MARKETING, GESTIONE TARIFFE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI TURISTICI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLSERE E DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA (TEDESCO O FRANCESE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175534 HOTEL ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 FACCHINO D'ALBERGO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: FACCHINAGGIO PER I CLIENTI, RIASSETTO ZONE COMUNI E SUPPORTO AI CAMERIERI AI PIANI NECESSARIA PAT.B ED AUTO PERCHE' LA STRUTTURA NON E' RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE 2023) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE ED IL MESE DI GENNAIO

Rif 175532 HOTEL ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PULIZIE DELLE CAMERE E ZONE COMUNI) PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PERCHE' LA STRUTTURA NON E' RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ELEMENTARE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2023) CON ORARIO FULL TIME I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE E IL MESE DI GENNAIO

Rif 175512 AGRITURISMO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. RICEVIMENTO, AIUTO ALLE COLAZIONI E ALL'OCCORRENZA SUPPORTO NELLE PULIZIE DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL TEDESCO E DEL PORTOGHESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2023) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE E GENNAIO

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio

SI-178205 AZIENDA VITIVINICOLA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. VENDITA DIRETTA DI VINO MANSIONE: VISITE, DEGUSTAZIONI, AIUTO AL TOUR LEADER, PULIZIE E PREPARAZIONI ALIMENTI PER LE DEGUSTAZIONI (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) MANSIONE: ADD. VENDITA DIRETTA DEL VINO, DEGUSTAZIONI, PREPARAZIONE PER LE DEGUSTAZIONI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGAU INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI 16/32 SETTIMANALI

SI-178112 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLA MURATURA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVORAZIONI EDILI IN ABITAZIONI PRIVATE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIE ESPERIENZE NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO GRADITA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO (CONTRATTO LEGATO ALLA PRESENZA DEI CANTIERI) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

SI-178095 AZIENDA SETT. TERMOIDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. SETTORE TECNICO INFORMATICO MANSIONE: ADD. SETTORE TECNICO E ANALISI REPARTO INFORMATICO E SEGRETERIA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

SI-178056 AZIENDA SETTORE VINICOLO DI MONTALCINO – cerca N.1 MAGAZZINIERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CONFENZIONAMENTO, ORDINI, SPEDIZIONI MERCI (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 12 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA

SI-177914 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CANTINIERE/A CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. A TUTTE LE OPERAZIONI DI CANTINA E IMBOTTIGLIAMENTO (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO O LAUREA NEL SETTORE VITIVINICOLO/ENOLOGICO RICHIESTA ESPERIENZE NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA COMPILAZIONE REGISTRI DI CANTINA PAT.B ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE GRADITE CONOSCENZE DI LINGUA INGLESE O ALTRA LINGUA STRANIERA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SI-177771 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 LAVAPIATTI E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ORDINI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ED ORARIO FULL TIME

SI-177770 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 ADD. FACCHINAGGIO, TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONE: CARICO/SCARICO MERCI, CONSEGNA E MONTAGGIO ATTREZZATURE PER CATERING E PULIZIE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA FORZA FISICA (MONTAAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER CATERING) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA ED ORARIO FULL TIME SPEZZATO

SI-177769 AZIENDA LAVORAZIONE METALLI DI ASCIANO – cerca N.1 OPERAIO/A ADD. ALLA PULIZIA ATTACCAGGIO PEZZI METALLICI SU TELAI PER LA SUCCESSIVA LAVORAZIONE GALVANICA MANSIONE: ATTACCARE METALLI NON PESANTI SU TELAI PRIMA DEI BAGNI GALVANICI (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (2 MESI) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

SI-177634 AZIENDA SETT MECCANICO DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLA REVISIONE VEICOLI A MOTORI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO DI RESPONSABILE TECNICO REVISIONI VEICOLI A MOTORE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO DI RESPONSABILE TECNICO REVISIONI DI VEICOLI A MOTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SI-177601 NEGOZIO DI ACCESSORI MODA IN PELLE DI SIENA – cerca N.1 COMMESSO/A ADD. ALLA VENDITA ACCESSORI MODA IN PELLE CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ABILITA' NELLA RELAZIONE AL PUBBLICO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25/30 ORE SETTIMANALE

SI-177450 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 TRATTORISTA AGRICOLO CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONI MECCANICHE DEI TERRENI, LAVORI GENERICI IN CAMPO APERTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI POSSESSO ABILITAZIONE AI TRATTAMENTI FITOSANITARI offre CONTRATTO STAGIONALE (FEBBRAIO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME

SI-177454 FALEGNAME DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 TIROCINANTE FALEGNAME MANSIONE: FALEGNAME ADD. ALE RESTAURO DI INFISSI E PORTE IN LEGNO RICHIESTA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO MANSIONE: CARTEGGIATURA DEGLI INFISSI IN LEGNO, CARICO E SCARICO MATERIALE, RESTAURO INFISSI POSSESSO PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO

SI-177452 AZIENDA SETT. TRASPORTI DI ASCIANO – cerca N.1 AUTISTA KB E CON ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE MANSIONE: TRANSFER DI PERSONE E TOUR PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE POSSESSO PAT.KB NECESSARIA ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO INTERMITTENTE

SI-177450 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 TRATTORISTA AGRICOLO CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONI MECCANICHE DEI TERRENI, LAVORI GENERICI IN CAMPO APERTO (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI POSSESSO ABILITAZIONE AI TRATTAMENTI FITOSANITARI offre CONTRATTO STAGIONALE (FEBBRAIO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME

SI-177462 AZIENDA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 TIROCINANTE ADD VENDITA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE MANSIONI: OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA CASSA, ASSISTENZA DI BASE ALLA CLIENTELA, GESTIONE MERCE IN ALLESTIMENTO E MAGAZZINO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

SI-177634 AUTOFFICINA DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLA REVISIONE VEICOLI A MOTORI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO DI RESPONSABILE TECNICO REVISIONI VEICOLI A MOTORE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO DI RESPONSABILE TECNICO REVISIONI DI VEICOLI A MOTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SI-177626 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N. 1 OPERAIO/A AGRICOLO ADD. ALLA LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SI-177619 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. ALLA CONTABILITA' E SUPPORTO UFFICIO COMMERCIALE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: FATTURAZIONE, CONTABILITA', RAPPORTI COMMERCIALI E GESTIONE ORDINI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE CONTABILE E GESTIONE ORDINI E FATTURE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PREFERIBILE PACCHETTO OFFICE E CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SI-177281 COSTA CROCIERE SPA ricerca TEEN ANIMATOR CON ESPERIENZA MANSIONI: INTRATTENIMENTO A RAGAZZI E ADOLESCENTI E ORGANIZZAZIONE GIOCHI/FESTE RICHIESTA ESPERIENZ IN ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER RAGAZZI BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE DIPLOMA SUPERIORE E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIV.B2) REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZA DI UNA ULTERIORE LINGUA STRANIERA (francese, tedesco o spagnolo) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Il lavoro si svolgerà in navi da crociera battenti bandiera italiana.

SI-177280 COSTA CROCIERE SPA ricerca TV PROGRAMMER CON ESPERIENZA MANSIONI: RIPRESA E MESSA IN ONDA DEI VARI EVENTI A BORDO POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE FREQUENZA DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN BROADCAST CENTER E VIDEO MAKING RICHIESTA ESPERIENZA IN VIDEO EDITING E GRAFICA CONOSCENZA DEI SISTEMI SATELLITARI NECESSARIA ESPERIENZA NELLE RIPRESE E MONTAGGIO DI VIDEO CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME Il lavoro si svolgerà su navi da crociera battenti bandiera italiana.

SI-177279 COSTA CROCIERE SPA ricerca NURSERY CARTEKER CON ESPERIENZA MANSIONI: GESTIONE E CURA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI RICHIESTA ESPERIENZA DI ALMENO 12 MESI POSSESSO TITOLO DI STUDIO AD INDIRIZZO PEDAGOGICO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (B2) CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA, SPAGNOLA O FRANCESE (REQUISITO PREFERENZIALE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Il lavoro si svolgerà su navi da crociera battenti bandiera italiana.

SI-177278 COSTA CROCIERE SPA ricerca AIUTO CUOCHI CON ESPERIENZA MANSIONI: ASSISTENZA PREPARAZIONI DI PIETANZE E CONOSCENZA DELLE REGOLE HACCP POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIA ESPERIENZA DI ALMENO 24 MESI NELLA MANSIONE E PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN TEAM DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Il lavoro si svolgerà in navi da crociera battenti bandiera italiana.

SI-177276 COSTA CROCIERE SPA RICERCA FOTOGRAFI CON ESPERIENZA MANSIONI: SCATTO DI FOTORITRATTI DEGLI OSPITI SIA A BORDO CHE A TERRA E VENDITA DELLE FOTO E PRODOTTI FOTOGRAFICI CONOSCENZA DI BASE DELLA FOTOGRAFIA E DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E DEL PACCHETTO OFFICE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (B2)Diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese (B2). BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO (TITOLO PREFERENZIALE) offre LAVORO A TEMPO DETERMINATO (5 MESI CIRCA) CON ORARIO FULL TIME Il lavoro si svolgerà su navi da crociera battenti bandiera italiana

SI-177274 COSTA CROCIERE SPA ricerca DJ CON ESPERIENZA MANSIONI: SUONARE DURANTE LE SERATE , SUPPORTO TECNICO E CABLAGGIO MIXER RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ALMENO 12 MESI

RICHIESTA CONOSCENZA DELLA MUSICA A PARTIRE DAGLI ANNI 70 A OGGI E CAPACITA' DI UTILIZZO DEL MIXER DIPLOMA SUPERIORE E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (B2) offre IL LAVORO SI SVOLGERA' IN NAVI DA CROCIERA BATTENTI BANDIERA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME

SI-176983 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 OPERAIO/A AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: LAVORI GENERICI IN CAMPO APERTO (VIGNETO, OLIVETA, TERRENI A SEMINATIVI) E SUPPORTO NEI LAVORI IN CANTINA PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA SETTORE AGRARIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO DI TRATTORISTA E PATENTINO PRODOTTI FITOSANITARI LUOGO DI LAVORO: A 10 KM DA SIENA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO) CON INQUADRAMENTO AGRICOLO CON ORARIO FULL TIME GRANDE POSSIBILITA' DI CRESCITA PROFESSIONALE

SI-176836 AZIENDA SETTORE MEDICALE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' CON ESPERIENZA NEL SETTORE MEDICALE MANSIONE: ADD. CONTABILITA' NEL SETTORE BIOMEDICALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONERICHIESTO DIPLOMA O LAUREA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA') PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

SI-176829 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O AD. ALLE VENDITE SETTORE PROFUMERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALLA VENDITA DI PRODOTTI DI PROFUMERIA DIPLOMA SUPERIORE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE (CIRCA 30 ORE A SETTIMANA)

SI-176501 IDRAULICO DI SOVICILLE – cerca N.1 IDRAULICO e TERMOTECNICO CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'INSTALLAZIONE DI CALDAIE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'INSTALLAZIONE CALDAIE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

SI-176373 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA IN NEGOZIO DI PRODOTTI AZIENDALI (OLIO/VINO/VIN SANTO) MANSIONE: VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONI TAGLIERI E PIATTI PER LA DEGUSTAZIONE, SERVIZIO SALA, PREPARAZIONE APERITIVI, STAMPA ETICHETTE PERSONALIZZATE CON UTILIZZO MACCHINA AZIENDALE (FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO) DIPLOMA O LAUREA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE DI ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

DAL LUN ALLA DOM A TURNAZIONE: I TURNO 11.00/15.30 E 15.30/20.00 RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND

Rif 176305 CAFFE’ IN ZONA MONTERIGGIONI – N.1 TIROCINANTE BARISTA MANSIONI: ADD. AL BANCONE DEL BAR CAFFETTERIA E SERVIZIO AI TAVOLI E PULIZIA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO COME DISOCCUPATO NECESSARIO NON AVERE ESEPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO DI TIROCINIO CON ORARIO PART TIME RIPOSO A TURNAZIONE

Rif 176233 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 OPERAIO GENERICO IN VIGNA E IN CANTINA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: OPERAIO GENERICO E POTATURA IN VIGNA GRADITO POSSESSO DEL PATENTINO DI TRATTORISTA E PATENTINO PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE GRADITO POSSESSO ABILITAZIONE PER LA GUIDA DEL TRATTORE GRADITO POSSESSO ABILITAZIONE PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DURATA CONTRATTO 1 ANNO)

SI-176232 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO CLIENTI/OSPITI, VISITE E DEGUSTAZIONE IN CANTINA, VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONA CONOSCENNZA DEL MONDO VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: LUN/DOM 9.30/12.30 E 14.30/18.00 CIRCA RIPOSO A TURNAZIONE (NON SI RIPOSA NEL WEEKEND)

Rif 176231 AZIENDA SETTORE METALMECCANICO DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 PERITO MECCANICO - DISEGNATORE MECCANICO CAD 2D – 3D PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO DI DIPLOMA DI PERITO MECCANICO O SETT. TECNICO; CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; NECESSARIA CAPACITA DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO GRADITA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI DISEGNO TECNICO 2D - 3D; PAT. B ED AUTO offre CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO SPEZZATO FULL TIME SAB E DOM FESTIVO.

Rif 176230 AZIENDA SETTORE METALMECCANICO DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 INGEGNERE MECCANICO - TECNICO DISEGNATORE MECCANICO CAD 2D – 3D PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O SETT. TECNICO BUONA CONOSCESCNZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA CONOSCENZA SOFTWARE DI APPLICATIVI DISEGNO TECNICO 2D - 3D PAT. B ED AUTO offe CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO RIPOSO SAB E DOM

Rif 176066 AZIENDA AGRICOLA DI MURLO – cerca N.1 ADD. ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE, GIARDINIERE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AGRITURISMO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO NECESSARIA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE offre CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI

Rif 175918 AZIENDA SETT. METALMECCANICO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA FULL TIME PREFERIBILE ESPERIENZA NEL COMMERCIALE E NEL MARKETING E TELEMARKETING MANSIONE: GESTIONE ORDINI, CARICAMENTI DATI NEL GESTIONALE, GESTIONE CLIENTI (RIVENDITORI E PRIVATI DAL SITO) ATTIVITA' DI MARKETING E WEBMARKETING, BACK OFFICE COMMERCIALE, COMUNICAZIONE NECESSARIA LAUREA NEL SETTORE (PREFERIBILE IN ECONOMIA E COMMERCIO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE O AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E GESTIONE SOCIAL) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PREFERIBILE POSSESSO CERTIFICAZIONE PET) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME

OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

Rif. 178410 AZIENDA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO COMMESSO/A MANSIONI: CASSA E RIFORNIMENTO SCAFFALI NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE ETA: 18 - 29 ANNI GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE PREFERIBILE PATENTE BE AUTO MUNITO/A offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO ORARIO PART TIME, 21 ORE/SETT, GIORNALIERO RIPOSO COMPENSATIVO SU TURNAZIONE Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99ì

Rif. 178155 AZIENDA LAVORAZIONI METALLI DI MONTERONI D’ARBI – cerca N.1 ADDETTO ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE E DI ARCHIVIO NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA LEGGE 68/99 ART. 1 E 8 DIPLOIMA DI LICENZA MEDIA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONOSCENZE INFORMATICHE DEL PACCHETTO WINDOWS E OFFICE PATENTE B offre TIROCINIO DI 6 MESI ORARIO PART TIME, SPEZZATO GIORNO DI CHIUSURA SABATO E DOMENICA Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99ì

Rif. 178142 AZIENDE SET CALZATURIFICIO DI MONTERIGGIONI- cerca N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI CALZATURE NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROOVINCIALI (DISABILI) DELLA LEGGE 68/99 ART. 1 E 8 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE PATENTE B offre CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99ì

Rif. 178017 COOP.VA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO AL FRONT OFFICE REGISTRAZIONE PRESCRIZIONI MEDICHE, ACCETTAZIONE PRELIEVI, PRENOTAZIONI VISITE MEDICHE NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA LEGGE 68/99 ART. 1 E 8 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PATENTE B E AUTO MUNITO offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO PART TIME, 24 ORE SETT, A TURNI Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99ì

Rif. 178003 HOTEL DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 AIUTO CUOCO DI RISTORANTE NECESSARIA ISCRIZIONE ALLE LISTE PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 DIPOLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORECONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PATENTE B E AUTO MUNITO offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO PART TIME 21 ORE/SETT, GIORNALIERO Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99ì

Rif. 177396 COOP.VA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A AL CALL CENTER IN AMBITO DI SERVIZI SANITARI RICHIESTA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 A QUESTA OFFERTA POSSONO CANDIDARSI ANCHE LE PERSONE CHE RINETRANO NELLA L.381/91 (PERSONE SVANTAGGIATE) DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE GRADITO CORSO SULLA COMUNICAZIONE E APPROCCIO AL CLIENTE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE ( INSERIMENTO DATI E VIDEOSCRITTURA) offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ( 3 MESI) ORARIO PART TIME, 20 ORE/SETT, GIORNALIERO (08,00 - 14,00/14,00 – 20,00) GIORNO DI CHIUSURA DOMENICA Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99ì

Rif. 177376 AZIENDA AGRICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 MANOVALE AGRICOLO ADDETTO AI LAVORI MANUALI NEI VIGNETI E CANTINA NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 PATENTE B E AUTO MUNITO offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO PART TIME, 20 ORE/SETT, GIORNALIERO Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 177139 AZIENDA NEL SETT. RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 Aiuto cuoco/a Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art. 8 - Diploma di scuola media inferiore Preferibile esperienza nel settore Preferibile attestato HACCP Patente B offre Contratto a tempo determinato di 7 mesi Orario part time, 24 ore/sett, giornaliero Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 178183 AZIENDA SERVIZI DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE E PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO RICHIESTA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI ORARIO PART TIME DI 10 ORE A SETTIMANA (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) RICHIESTA ESPERIENZA RICHIESTA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO (ZONA VIALE TOSELLI E ZONA S.MINIATO) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO PART TIMEDI CIRCA 10 ORE SETTIMANALI ZONA SIENA VIALE TOSELLI: MART E VEN 17.00/20.00 ZONA SIENA S.MINIATO: LUN E GIOV 10.00/12.00 INVIARE CV PER EMAIL A titaniamultiservizi@gmail.com

Rif. 178030 COOP.VA SOCIALE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 EDUCATORE/EDUCATRICE PER ASILO NIDO PER UN CONTRATTO DI SOSTITUZIONE (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA DIPLOMA NEL SETTORE LUOGO DI LAVORO: CASTELNUOVO B.GA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE CONTRATTO PER SOSTITUZIONE PERSONALE Contattare risorse.umane@giocolare.net 3356259871

Rif. 177901 PARRUCCHIERE DI SIENA – cerca N.1 PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A DETERMINATO CON POSSIBILE PROROGA ORARIO PART TIME DI 16/20 ORE SETTIMANALI (NEI GIORNI DI GIOVEDI', VENERDI', SABATO)

Rif. 177457 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO - cerca N.1 OPERAIO/A AGRICOLO MANSIONI: OPERAZIONI GENERICHE IN CANTINA, GESTIONE DEL MAGAZZINO, CONFEZIONAMENTO E LAVORI IN VIGNA NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI AGRARIA DA NON PIU' DI 4 ANNI NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO (PREFERIBILE DIPLOMATO DA MENO DI 4 ANNI PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DI GESTIONALI IN CANTINA E IN MAGAZZINO PREFERIBILE POSSESSO DI ABILITAZIONI PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE POSSESSO PATENTINI PER LA GUIDA DI TRATTORE E/O DEL MULETTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME email office@chiavini.com 0577/847212

Rif. 177347 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA PREFERIBILE ESPERIENZA DIPLOMA SETTORE ALBERGHIERO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (DA DEFINIRE DURANTE IL COLLOQUIO) INVIO CV A EMAIL osteriadadivo@hotmail.com 0577284381

Rif. 176841 AZIENDA NIMS SPA SOC DEL GRUPPO LAVAZZA DI SIENA – cerca N.1 PERSONAL SHOPPER CAFFE' OFFRE CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO - OFFRE AFFIANCAMENTO COSTANTE E CONTINUO E BONUS E INCENTIVI SI RICHIEDE PAT. B ED AUTOMUNITI offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email uffnimsarezzo@libero.it 0575984362

Rif. 176812 STRUTTURA ALBERGHIERA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ESTETISTA PER CENTRO BENESSERE POSSESSO QUALIFICA DI ESTETISTA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME EMAIL info@spavignavecchia.it 0577738038

Rif. 176807 STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANO PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CON ORARIO A TURNAZIONE Contattare info@palazzoleopoldo.it 0577735605 (Sig.Marco)

Rif. 176584 ALBERGO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CUOCO/ CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CUOCO CON ESPERIENZA IN CUCINA TOSCANA ED INTERNAZIONALE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO DI ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME (PRANZO E CENA) Contattare amministrazione@hotel2mari.com

Rif. 176354 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DI UFFICI CON ORARIO PART TIME LUOGHI DI LAVORO: MONTALCINO, MONTERIGGIONI, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA IN CHIANTI NECESSARIO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ALL'UFFICIO LUOGHI DI LAVORO: MONTALCINO, MONTERIGGIONI, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA IN CHIANTI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO SETTIMANALE DI CIRCA 3/5 ORE Contattare 348/3423826 cinzia.digiacomo@luxservizi.net

Rif. 176335 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE VISITE GUIDATE IN CANTINA, GESTIONE DELLE DEGUSTAZIONI E VENDITA DIRETTA PRODOTTI VITIVINICOLI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. VISITE E DEGUSTAZIONI CLIENTI, VENDITA PRODOTTI E ACCOGLIENZA OSPITI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE 2023) CON ORARIO FULL TIME Contattare tfineschi@castellodiama.com

Rif. 176031 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. SERVIZIO SALA E GRADITA CONOSCENZA DEL VINO REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSO DI SOMMELIER DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSO DI SOMMELIERS PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: MARTEDI' Contattare risorseumane@castellodiama.com

Rif. 176326 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA E ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE MANSIONE: FRONT OFFICE DI SEGRETERIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ARCHIVIO/FATTURAZIONE/PICCOLA CONTABILITA'/GESTIONE CLIENTI E FORNITORI) DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE CONTABILE/AMMINISTRATIVO O IN LINGUE REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E/O DI ALTRA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 1 ANNO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO: FULL TIME Contattare tfineschi@castellodiama.com

Rif 173716 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA, SEGRETERIA E SUPPORTO PRATICHE AMM.VE NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA LAUREA IN LINGUE PREFERIBILE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE Offre TIROCINIO DELLE DURARA DI 6 MESI Contattare tfineschi@castellodiama.com.

