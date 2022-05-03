Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 24 luglio 2022
Per candidarsi agli annunci seguire le indicazioni riportate sul sito dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
OFFERTE FIERA TOSCANA DEL LAVORO
I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con le aziende nelle giornate della Fiera il 19 – 20 – 21 SETTEMBRE 2022
A Firenze presso la Fortezza da Basso.
Rif. 165555 AZIENDA LAVORAZIONI PELLE DI RADDA IN CHIANTI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA DI ALTA MODA CERCA N.2 PELLETTIERI MANSIONI: ESEGUIRE LE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DI ARTICOLI DI PELLETERIA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO OPPURE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE OPPURE CONTRATTO A T.INDETERMINATO I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165358 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 AO OPERATOR NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SICUREZZA MANSIONE: ESEGUIRE LE FASI PRODUTTIVE NEL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI, QUATITATIVI E DI SICUREZZA PREVISTIPOSSESSO DIPLOMA SUPERIORE IN MATERIE TECNICO/SCIENTIFICHE PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL FARMACO/VACCINI GRADITE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165357 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 OPERATORE DI MAGAZZINO MANSIONE: ACCETTAZIONE, IDENTIFICAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, MOVIMENTAZIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL PROGRAMMA SAP) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165354 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 QC TECHNICIAN MANSIONI: ANALISI ANALITICHE A SECONDA DELLA PROPRIA AREA DI RESPONSABILITA'. EFFETTUARE ANALISI, PRELIEVI E CAMPIONI, GESTIONE E ELABORAZIONE DEI DATI LAUREA DI II LIVELLO IN BIOLOGIA, CTF, FARMACIA E CHIMICA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165353 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIRERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 ASSOCIATE SCIENTIST MANSIONE: DESIGN ED ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGETTI ED ESPERIMENTI IN LABORATORIO POSSESSO LAUREA MAGISTRALE IN MATERIE SCIENTIFICHE (CTF, BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, CHIMICA) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165350 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 SCIENTIST MANSIONE: DESIGN E ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGETTI ED ESPERIMENTI IN LABORATORIO LAUREA IN PHD IN MATERIE SCIENTIFICHE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (R, SAS, EXCEL) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165349 AZIENDA SET. LINEE PRODUZIONE FARMACEUTICHE DI MONTERIGGIONI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE MACCHINE/LINEE NEL SETT. DEL PACKAGING NELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA E COSMETICA CERCA N.1 PROGETTISTA SOFTWARE MANSIONE: IN BASE ALLE SUE SPECIFICHE SVILUPPA SOFTWARE PER GRUPPI E MACCHINE LAUREA IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE/INGEGNERIA DELL'ELETTRONICA/ITS BUANA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (LINGUAGGI IN AMBIENTE INDUSTRIALE, C/C++, LISTA ISTRU) PAT.B E DISPONIBILITA’ A TRASFERTE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME (FORMAZIONE DI 6 MESI IN HQ) I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165346 AZIENDA SET. LINEE PRODUZIONE FARMACEUTICHE DI MONTERIGGIONI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE MACCHINE/LINEE NEL SETT. DEL PACKAGING NELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA E COSMETICA CERCA N.1 PROJECT ENGINEER MANSIONE: COORDINA E SOVRINTENDE IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA COMMESSA LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE O INGEGNERIA MECCANICA OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B E AUTO E DISPONIBILE A TRASFERTE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME (FORMAZIONE DI 6 MESI IN HQ) I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165342 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PRODUCTION PLANNER MANSIONE: GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE O LAUREA IN MATEMATICA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE - MRP, MICROSOFT PROJECT) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165339 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 ASSICURATORE QUALITA' ISO 9001 MANSIONE: GESTIONE SISTEMA QUALITA' AZIENDALE ISO900:2015 RICHIESTA FORMAZIONE CERTIFICATA CI ALMENO 16 ORE SU ISO9001:2015 PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIMEI candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165336 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PROJECT MANAGER LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, IN LINGUE O AREA FARMACEUTICA (CTF O BIOTECNOLOGIE) MANSIONE: GESTIONE PROGETTI AZIENDALI TRAMITE INTERAZIONE CON I REPARTI TECNICI BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E MICROSOFT PROJECT) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165326 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 VALIDATION & DOCUMENTATION ENGINEER CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE ED ESECUZIONE DI VALIDAZIONE E TEST SULLE MACCHINE LAUREA IN CTF, FARMACIA E BIOTECNOLOGIE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165320 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 INGEGNERE INFORMATICO MANSIONE: SVILUPPO, INSTALLAZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE SUGLI IMPIANTI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA O IN INFORMATICA OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO A OGGETTI (C++, C#) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
Rif. 165316 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PROGETTISTA MECCANICO LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA OPPURE DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE IN MECCANICA MANSIONE: SVILUPPO E INSTALLAZIONE DI SOLUZ. MECCANICHE/ROBOTICHE SUGLI IMPIANTI OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI MODELLAZIONI 3D (ES SOLIDWORKS) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato
OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE
candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio
Rif. 166490 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 PANETTIERE IMPASTATORE CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE La risorsa si occuperà di tutte le fasi di produzione di pane e prodotti da forno: dalla preparazione e lavorazione degli impasti fino alla cottura e allo smistamento del prodotto finito. Inoltre dovrà occuparsi della compilazione e stampa DDT dal pc per messa in consegna. RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO Necessaria conoscenza basica del computer (per compilazione e stampa ddt su programma di semplice utilizzo) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E NOTTURNODisponibilità al lavoro notturno e festiivo, prossimità al luogo di lavoro.
Rif. 166489 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 ADDETTO/A BAR- PIZZERIA-PASTICCERIA PER UN BAR DI NUOVA APERTURA Mansioni: preparazione e vendita di cibi e bevande,vendita di prodotti da forno,gestione delle attività connesse al buon funzionamento del punto vendita. RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE CAPACITA' NELLA PREPARAZIONE COCKTAIL E BEVANDE CALDE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E PART TIME
Rif. 166488 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 PASTICCERE ADD. PRODUZIONE PASTICCERIA MODERNA Mansione: produzione semifreddi, mignon, pasticceria secca, torte e lievitati, in base alle diverse stagionalità e/o eventi, e realizzazioni specifiche su richiesta dei clienti. La risorsa verrà coinvolta in attività formative e di aggiornamento periodico per garantire standard qualitativi e per conoscere le novità del settore. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONOSCENZA DEI LIEVITATI E TECNICHE DI LAVORAZIONE, CONOSCENZA IMPASTI, PASTICCERIA REGIONALE GRADITA ESPERIENZA NELLA PREPARAZIONE DEL GELATO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E PART TIME
Rif. 166253 FAMIGLIA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E POSSESSO PAT.B MANSIONE; AIUTO AD ANZIANA NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE E FARE SPESANECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 166252 AZIENDA NEL SETTORE EDILE DI ASCIANO – cerca N.1 AUTISTA CONSEGNATARIO CON PREFERIBILE POSSESSO PAT.C MANSIONE: TRASPORTO E CONSEGNA AI CLIENTI, RITIRO MERCE ACQUISTATA, EMISSIONI DOCUMENTI DI VENDITA, GESTIONE CASSA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO PAT.C CQC BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME ORARIO: DAL LUN AL SAB. MATTINA
Rif. 166244 CASA VITIVINICOLA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 IMPIEGATA/O ADD. ALLA CONTABILITA' AZIENDALE NEL SETTORE VITIVINICOLO CON ESPERIENZA MANSIONE: CONTABILITA' ANALITICA, GESTIONE ENTRATE E CONTATTI CON LA DOGANA DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE(PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A .DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 16 ORE A SETTIMANA (DAL LUN. AL VEN IN GENERE LA MATTINA)
Rif. 166243 AZIENDA TERMOIDRAULICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. INSTALLAZIONE TERMOIDRAULICO PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE NECESSARIA PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 166242 NORCINERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 OPERAIO NORCINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA LAVORAZIONE IN NORCINERIA MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO
Rif. 165615 RISTORANTE DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CAMERIERA/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO O A CHIAMATA ORARIO PART TIME SETTIMANALE 20 ORE
Rif. 165613 OFFICINA MECCANICA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 MECCANICO CON ESPERIENZA MANSIONE: MECCANICO ADD. ALLE RISOLUZIONI MECCANICHE PREFERIBILE ESPERIENZA COME MECCANICO PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA DIAGNOSI DEI GUASTI CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON POSSIBILE PROROGA ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/12.30 E 14.30/18.30
Rif. 165611 COOP.VA DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA IN MENSE DI RESIDENZE PER ANZIANI MANSIONE: ELABORAZIONE MENU DIETETICI PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA DIPLOMA SUPERIORE SETT. ALBERGHIERO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA IN MENSE DI RESIDENTE PER ANZIANI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2/3 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) ORARIO PART TIME: 25/30 SETTIMANALI
Rif. 165610 COOP.VA DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO IN RESIDENZA PER ANZIANI MANSIONE: AIUTO NELLA PREPARAZIONE DI MENU' PER ANZIANI DELLA RESIDENZA PER ANZIANI PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SETTORE ALBERGHIERO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2/3 MESI) CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 21 ORE SETTIMANALI (7 ORE A GIORNO PER 3 GIORNI A SETTIMANA)
Rif. 165604 COOP.VA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA IN RESIDENZA PER ANZIANI MANSIONI: PREPARAZIONI IN CUCINA, LAVAGGIO STOVIGLIE E AIUTO IN CUCINE PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI PRORGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI 21 ORE SETTIMANALI (3 turni di 7 ore)
Rif. 165460 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE VELOCE DI SIENA – cerca N.1 OPERATORE POLIFUNZIONALE Mansioni: preparazione e conservazione dei cibi, cottura dei cibi, gestione ordinazioni e vendita al cliente, ricezione dei pagamenti e della cassa, sistemazione delle celle frigo, dell’area di stoccaggio e dello scarico degli alimenti per la preparazione dei cibi, pulizia degli spazi comuni e servizi igienici PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE MOLTO GRADITO CORSO PER ALIMENTARISTI HACCP PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 ANNI: CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLE DOM 20/30 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONI ORARIO DI APERTURA: DAL LUN AL GIOV 7.00/24.00; IL VEN E SAB 7.00/03.00 DI NOTTE
Rif. 165459 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 TECNICO DI CANTIERE CON ESPERIENZA DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO EDILE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI TECNICO DI CANTIERE EDILE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 165458 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA DI CANTIERE EDILE MANSIONE: TENUTA RAPPORTI CON I CANTIERI, GESTIONE CORSI DI FORM.NE E CORSI SULLA SICUREZZA, GESTIONE SCADENZE VISITE MEDICHE DEGLI OPERAI, PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, GESTIONE EMAIL E POSTA E SEGRETERIA TELEFONICA, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM
Rif.165457 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA COME MURATORE E MACCHINISTA EDILE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.165456 AZIENDA EDILE DI ZONA SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA VARI CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA E FIRENZE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME
Rif.165455 ANZIANO DI SIENA – cerca N.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE NECESSARIA PAT.B NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA
Rif.165454 STRUTTURA TURISTICA DI MONTALCINO – cerca N.1 TUTTOFARE D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: FACCHINAGGIO, PICCOLE MANUTENZIONI E TRASPORTO BAGAGLI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.165452 AZIENDA PRODOTTI TIPICI SENESI DI SIENA – cerca N.1 MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PATENTINO DEL MULETTO NECESSARIO POSSESSO PATENTINO DEL MULETTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: MAGAZZINO DI SIENA E DI SOVICILLE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER GESTIRE IL GESTIONALE DI MAGAZZIONE E PER ELABORARE LE BOLLE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.165450 ALBERGO DI SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE
Rif.165449 ALBERGO DI SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: CHECK IN O CHECK OUT PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CONO ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE
Rif.165448 ALBERGO DI SAN QUIRIC O D’ORCIA – cerca N.1 HOUSE KEEPING PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN SAN QUIRICO D'ORCIA offreCONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE
Rif. 165269 AZIENDA MANUTENZIONE INFISSI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE INFISSI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: REGISTRAZIONE FINESTRE, STUCCATURE, GESTIONE DEL POST VENDITA, RIFINITURE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 165268 STRUTTURA TURISTICA DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO A TURNAZIONE ORARIO: 20 ORE SETTIMANALI
Rif. 165267 AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA – cerca N.1 CALDAISTA IDRAUILICO CON ESPERIENZA MANSIONI: IDRAULICO, ADD. ALLA MANUTENZIONE E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATA CON COMPETENZE ELETTRICHE E CAPACITA' NELLA MANUTENZIONE DI BRUCIATORI, CALDAIE E CENTRALI TERMICHE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CAPACITA' NELLA SALDATURA/TUBISTA NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T. INDETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA) CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME
Rif. 165265 STRUTTURA RICETTIVA LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE ESCLUSIVE NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMI NEL RUOLO POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO NEL SETTORE ALBERGHIERO) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offe CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 165262 DITTA DI PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/O0 ALLE PULIZIE DI UFFICI E SERVIZI IGIENICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEMANSIONE: PULIZIE DEGLI UFFICI POSTALI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE A SETTIMANA ZONA DI LAVORO: MONTALCINO E ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA MONTALCINO O ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE A SETTIMANA
Rif. 165060 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA AD UNA SIGNORA NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA
Rif. 165257 OFFICINA MECCANICA DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGO/A ADD. FRONT OFFICE E BACK OFFICE IN OFFICINA METALMECCANICA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: FUNZIONE DI RACCORDO TRA FRONT OFFICE CLIENTI E GESTIONE APPUNTAMENTI IN OFFICINA, FATTURAZIONE, EMISSIONE SCONTRINI ELETTRONICI, PRIMA NOTA, GESTIONE AGENDA APPUNTAMENTI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO GESTIONALE D'OFFICINA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO (SE 18/30 ANNI SENZA ESPERIENZA) CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO SE CON PIU' DI 30 ANNI ORARIO: DAL LUN AL VEN ORARIO FULL TIME
Rif. 165255 FFICINA MECCANICA DI SIENA – cerca N.1 AUTISTA CON PAT.C E PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: AUTISTA DI CARROATTREZZI PER SOCCORSO STRADALE PREFERIBILE POSSESSO CERTIFICAZIONE CQC OPPURE IL CANDIDATO DEVE ESSERE DISPONIBILE A FREQUENZARE IL CORSO E CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE L'AZIENDA ADERISCE ALL'AVVISO PUBBLICO JUST IN TIME DD.N. 8362 del 03.05.2022 per finanziamento voucher per l'occupabilità. POSSESSO PAT.C E GRADITO POSSESSO ATTESTATO CQC CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA Gli interessati non in possesso di CQC devono essere iscritti disoccupati ad un CPI della Toscana e aderire ad un percorso di formazione gratuito presso un'autoscuola toscana inserita nel bando delle agenzie formative JIT (USUFRUIRANNO DEL VOUCHER FORMATIVO GRATUITO JUST IN TIME)
Rif. 165253 NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO UNISEX DI SIENA – cerca N.1 COMMESSO/A DI ABBIGLIAMENTO UNISEX IN SIENA CENTRO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA RELAZIONE CON IL PUBBLICO MANSIONE: ADD. ALLA VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, GESTIONE CASSA, GESTIONE MAGAZZINO E PULIZIE DEL LOCALE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA RELAZIONE CON IL PUBBLICO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO (MA IL LAVORO E' IN SIENA CENTRO) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (FINO AD OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO : DAL LUN ALLA DOM 10/19 CON PAUSA PRANZO DI MEZZ'ORA SI RIPOSA 2 GIORNI A SETTIMANA A TURNAZIONE
Rif. 164677 AZIENDA SETT. PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE E SUPPORTO ALLE PRIME COLAZIONI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI
Rif. 164676 AZIENDA SETT. PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 LAVAPIATTI E AIUTO IN CUCINA CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ofCONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI
Rif. 164664 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.5 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO MANSIONE: VENDEMMIA IN VIGNA E SELEZIONE BANCO DI CERNITA IN CANTINA L'AZIENDA CERCA IL PERSONALE IN ANTICIPO PER LA CREAZIONE DELLA SQUADRA PER LA PROSSIMA VENDEMMIA CHE PROBABILMENTE SARA' ANTICIPATA GRADITA QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA) GRADITO POSSESSO VACCINAZIONE ANTITETANICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO DI AVVENTIZIO AGRICOLO) DELLA DURATA DI CIRCA 1 MESE ED ORARIO FULL TIME
Rif. 164654 AZIENDE DI PULIZIE DI SIENA – cerca PAT.B ED AUTO PAT.B ED AUTO N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE FERIE) CON ORARIO PART TIME 25 ORE SETTIMANALI
Rif. 164653 AZIENDA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 OPERAIO DI CANTINA NEL PERIODO DELLA VENDEMMIA E PREVENDEMMIA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONI: LAVORI GENERICI IN CANTINA, CONFEZIONE VINO, IMBOTTIGLIAMENTO, STOCCAGGIO IN MAGAZZINO, MANOVALANZA GENERICA E PULIZIE DELLA CANTINA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre DURATA DEL CONTRATTO: 3 MESI CON ORARIO FULL TIME
Rif. 164510 FAMIGLIA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: CURA DELLA PERSONA E DELLA CASA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO E CONVIVENTE ORARIO FULL TIME CONVIVENTE
Rif. 164491 FAMIGLIA DI RAPOLANO – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE OPPURE NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: ASSISTENZA AD UOMO ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, ALLETTATO MA COLLABORATIVO, PULIZIE E CUCINARE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CAPACITA' DI GESTIRE PERSONE ALLETTATE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO POSSIBILE ASSUNZIONE CON CONVIVENZA DISPONIBILITA' ASSUMERE COLLABORATRICE DOMESTICA NON CONVIVENTE
Rif. 164490 STRUTTURA LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 CONCIERGE CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADDETTO/A ALLE VARIE ATTIVITA' A SUPPORTO DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA LUSSO DIPLOMA O LAUREA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI
Rif. 164489 AZIENDA NEL SETTORE PULIZIE DI SIENA – cerca N. 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE PART TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ORARIO PART TIME DI CIRCA 6 ORE A SETTIMANA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI CIRCA 3 MESI offre ORARIO PART TIME DI CIRCA 6 ORE A SETTIMANA (2 ORE AL GIORNO PER 3 GIORNI A SETTIMANA)
Rif. 164479 FAMIGLIA DI MONTALCINO – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA AD ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA CURA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B LUOGO DI LAVORO: SANT'ANGELO IN COLLE – MONTALCINO cerca CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA
Rif. 164478 RELAIS IN ZONA RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 MANUTENTORE D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA MANUTENZIONE D'ALBERGO, FACCHINAGGIO E PICCOLI LAVORETTI DI MANUTENZIONI NEL GIARDINO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (10 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 164477 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA IN VIGNA MANSIONI: TRATTORISTA IN VIGNA E AIUTO IN CANTINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO IN POSSESSO DI PATENTINO DEL TRATTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MSI)
Rif. 164476 COOP.VA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 MANUTENTORE EDILE da inserire presso i propri servizi nella città di Siena e nella provincia MANSIONI: lavori manuali ed operativi in cantieri edili Si richiede esperienza nel ruolo (una buona manualità e praticità) Pat.B ed AUTO Disponibilità a lavorare occasionalmente anche nei weekend ed agli spostamenti nei territori limitrofi. Offre Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a t.indeterminato con orario full time
Rif. 164410 AZIENDA METALMECCANICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N. 1 OPERAIO METALMECCANICO, SALDATORE E AD. PIEGATURA METALLI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SALDATORE, TORNITORE, FRESATORE, PIEGATURA METALLI, LAVORAZIONI LAMIERE MANSIONI: AD. SALDATURA E PIEGATURA LAMIERE PREFERIBILE ESPERIENZA NEL LAVORO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 164396 AZIENDA AGRITURISTICA DI MURLO – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI E CAMERE DI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MURLO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 164392 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca N.1 TRATTORISTA E POTATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONI CON MECCANICHE AGRICOLE E ESCAVATORI, TRATTAMENTI FITOSANITARI E POTATURE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI TRATTORISTA RICHIESTO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE E PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE ABILITA' NELLA GUIDA DI ESCAVATORI E POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI ESCAVATORI PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO DI 6 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif 164101 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTIPAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (RIPOSO MARTEDI')
Rif 164100 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A AL CENSIMENTO DI PASSI CARRABILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SIENA DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (LUGLIO/DICEMBRE) ORARIO FULL TIME offre ORARIO FULL TIME DAL LUN AL VEN
Rif 164092 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO IN CUCINA BAR CON GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO SPEZZATO FULL TIME
Rif 164091 BAR DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. AL BANCONE BAR E CAMERIERE/A DI BAR CON GRADITA ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE CASSA, COORDINAMENTO DEL LAVORO, SERVIZIO BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI, ALLESTIMENTO BUFFET, PREPARAZIONE SERVIZIO PRIMA COLAZIONE, SERVIZIO BAR GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORECONOSCENZA DEL MONDO DELLA CAFFETTERIA BUONA CONSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif 164071 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO NEL SETTORE ENOTURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE MANSIONE: GESTIONE OSPITI, AIUTO NEL SERVIZIO DEGUSTAZIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (FINO A NOVEMBRE 2022) - CONTRATTO AGRICOLO ORARIO DI LAVORO PART TIME POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO ORARIO FINO AL FULL TIME
Rif 164067 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE PIETANZE E IMPIATTAMENTO PRIMI/SECONDI/CONTORNI/DOLCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: DOMENICA
Rif 164064 DENTISTA DI SIENA – cerca N.1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA (ASO) Mansioni: assistenza al Dentista per cura e igiene dentale L'AZIENDA ADERISCE ALL'AVVISO PUBBLICO JUST IN TIME DD.N. 8362 del 03.05.2022 per finanziamento voucher per l'occupabilità. DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONE Gli interessati devono essere iscritti disoccupati ad un CPI della Toscana e aderire ad un percorso di formazione della durata di 700 ore di cui 300 ore di aula virtuale e 400 ore di stage in azienda gratuito (USUFRUIRANNO DEL VOUCHER FORMATIVO JUST IN TIME)
Rif 163785 AZIENDA PRODOTTI CHIMICI DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO AD. ALLA PRODUZIONE, MISCELAZIONE PRODOTTI CHIMICI MANSIONI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI E RESINE, IMBALLAGGIO PREFERIBILE ESPRIENZA NELLA MANSIONE (IMPASTI, MISCELAZIONI DI PRECISIONE) PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8/12 E 13,30/17 RIPOSO: SAB E DOM
Rif 163685 AZIENDA SETT. VITIVINICOLO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 APPRENDISTA SETT. AMMINISTRATIVO E CONTABILITA' MANSIONE: GESTIONE CONTABILITA', BOLLE E FATTURE, PREVENTIVI, SEGRETERIA RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI LAURA O DIPLOMA SUPERIORE REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALE DI CONTABILITA' (PREFERIBILE ZUCCHETTI MACRO 4) offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM
Rif 163684 Consorzio Open Fiber Network Solutions E' UN' AZIENDA CHE CREA RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN FIBRA OTTICA AD ALTA VELOCITA' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE RICERCA PERSONALE PER REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI LAVORI CIVILI ESEGUENDO, SU COORDINAMENTO DEL CAPO SQUADRA, LE ATTIVITA' RICHIESTE LE RISORSE INDIVIDUATE SARANNO INSERITE IN ORGANICO DOPO UN PERCORSO DI FORMAZIONE GRATUITO (A CARICO DELL'AZIENDA) PER ACQUISIRE LE COMPETENZE RICHIESTE IN AMBITO DI FIBRA OTTICA PAT.B ED AUTO. SI RICHIEDE DISPONIBILITA' A TRASFERTE ANCHE SU TERRITORIO NAZIONALE IN BASE ALLE ESIGENZE DI LAVORO DI VARI CANTIERI CONOSCENZE DI BASE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI ALLESTIMENTO CANTIERI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif 163683 Consorzio Open Fiber Network Solutions E' UN'AZIENDA CHE CREA RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN FIBRA OTTICA AD ALTA VELOCITA' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE RICERCA UN TECNICO DI CANTIERE PER IL COORDINAMENTO DEGLI OPERAI DI POSA E DI GIUNZIONEDI CAVI IN FIBRA OTTICA LE RISORSE INDIVIDUATE SARANNO INSERITE IN ORGANICO DOPO UN PERCORSO DI FORMAZIONE GRATUITO (A CARICO DELL'AZIENDA) PER ACQUISIRE LE COMPETENZE RICHIESTE IN AMBITO DI FIBRA OTTICA DIPLOMA SUPERIORE AD INDIRIZZO TECNICO PAT.B ED AUTO. SI RICHIEDE DISPONIBILITA' A TRASFERTE ANCHE SU TERRITORIO NAZIONALE IN BASE ALLE ESIGENZE DI LAVORO DI VARI CANTIERI CONOSCENZE DI BASE DI NOZIONI ELETTROTECNICHE E DI IMPIANTI TLC, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI ALLESTIMENTO DI CANTIERI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif 163680 AZIENDA SETT. TERMOIDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDITA O IDRAULICO/TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA MANUTENZIONE O NUOVA ISTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 29 ANNI PAT.B ED AUTO offre SE 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 29 ANNI E CON ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO RIPOSO: SAB E DOM
Rif 163677 AZIENDA SETT. IMPIANTI ELETTRICI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARMI ANTINDENDIO E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. SETTORE IMPIANTISTICA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A INT.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM
Rif 163456 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DOMESTICHE CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif 163455 AZIENDA PRODUZIONE INFISSI DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA MONTATORE DI INFISSI MANSIONE: ADD. AL MONTAGGIO INFISSI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI GRADITO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif 163454 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA E AIUTO CUOCO DI BAR/RISTORANTE CON ESPERIENZA LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO PREFERIBILE DIPLOMA ALBERGHIERO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILI O TRASFORMABILI A T.INDETERMINATO) ORARIO PART TIME DI 36 ORE SETTIMANALI
Rif 163453 AZIENDA CONSULENZA INFORMATICA DI SIENA – cerca N.1 OPERATORE INFORMATICO MAINFRAME PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PERITO INFORMATICO) O LAUREA IN INFORMATICA PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO)
Rif 163451 AZIENDA NEL TURISMO LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO COLAZIONE, PRANZO E/O CENA DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE/OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif 163450 AZIENDA NEL TURISMO LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONI: PULIZE DELLE CAMERE E DI SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA
Rif 163447 AZIENDA NEL TURISMO LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 GIARDINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: MANUTENZIONE AREE VERDI DEL GIARDINO MONUMENTALE E PICCOLE MANUTENZIONI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE DI GIARDINIERE (PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI GIARDINI D'EPOCA O MONUMENTALI) PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ED ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA (ARTICOLAZIONE ORARIA DA CONCORDARE A COLLOQUIO)
Rif 163444 SOCIETA’ SERVIZI SOCIALI DI SIENA – cerca N.1 EDUCATORE PROF.LE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE RIVOLTO AD ADOLESCENTI (AREA PSICHIATRICA) LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO Completano il profilo ottime doti relazionali, empatia, affidabilità, problem solving e senso di responsabilità. Si offre assunzione diretta inizialmente a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. LUOGO: comune di Siena e dintorni. Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO L'orario si articolerà su turni diurni part-time.
Rif 163317 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA ESTETISTA QUALIFICATA O ESTETISTA CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA COME ESTETISTA SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) O CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONI
Rif 163316 AZIENDA SETT. PULIZIE DI ASCIANO – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI INTERNI (UFFICI, SERVIZI, CONDOMINI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE A SETTIMANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ASCIANO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE SETTIMANALI
Rif 163314 AZIENDA SETT. SERVIZI ECOLOGICI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO D'OFFICINA MECCANICA CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MESSI AZIENDALI, RIPARAZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE, IDROELETTRICHE E RIPRISTINO/ASSISTENZA MEZZI DELL'AZIENDA DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE (PREFERIBILE SETTORE MECCANICO) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO PAT.C RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE ZONA DI LAVORO: SIENA E GROSSETO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO (SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA) OPPURE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO SE CON PIU' DI 30 ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif.163194 AZIENDA SETT. PULIZIE UFFICI DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLE PULIZIE E UFFICI DI UNA SEDE BANCARIA (ORARIO PART TIME) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEPREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2/3 MESI PROROGABILE) PER SOSTITUZIONE ORARIO PART TIME DI CIRCA 10/12 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN - 06.00/8.15 CIRCA) POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO NEL MESE DI LUGLIO DI CIRCA 10 ORE A SETTIMANA (ORARIO DAL LUN AL VEN 2H CIRCA AL GIORNO NEL POMERIGGIO) RIPOSO: SAB E DOM
Rif.163193 OFFICINA MECCANICA DI SIENA – cerca N.1 MECCANICO ADD. RIPARAZIONI VEICOLI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: AUTORIPARATORE, RIPARATORE VEICOLI DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE POSSESSO DIPLMA NEL SETTORE TECNICO/MECCANICO) PAT. B ED AUTO. Offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM FESTIVO.
Rif.163022 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/E DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A CHIAMATA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LUOGO DI LAVORO: ZONA QUERCEGROSSA - CASTELNUOVO B.GA CONTRATTO A CHIAMATA
Rif.163018 NEGOZIO DI PRODOTTI BIOLOGICI DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA COMMESSA/O MANSIONE: VENDITA PRODOTTI BIOLOGICI, SISTEMAZIONE NEGOZIO RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE GRADITE QUALCHE PICCOLA ESPERIENZA NELLA VENDIDTA PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162997 OFFICINA MECCANICA DI SIENA – cerca N.1 TECNICO ELETTRAUTO E MECCANICO CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PARTI MECCANICHE E ELETTRONICHE DEI VEICOLI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI DIAGNOSI DEI GUASTI offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162913 AZIENDA CURA E CREAZIONE GIARDINI DI CHIUSDINO – cerca N.1 OPERAIO GENERICO PER AIUTO A GIARDINIERE MANSIONE: AIUTO NELLA REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI E GIARDINI IN VARIE ZONE D'ITALIA PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE IN TRASFERTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162779 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO SOSTITUZIONE CONTATORI GAS RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162742 AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza, anche minima, nel ruolo Mansioni: Pulizia cucina, filtri e cappe NECESSARIA ESPERIENZA ANCHE MINIMA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (36 ore settimanali con orario 06:00 – 12:00)
Rif.162641 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA PONTE A BOZZONE offre CONTRATTO STAGIONALE (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)
Rif.162632 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE CAMERIERE/A DI SALA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO E NECESSARIO NON AVER MAI SVOLTO QUESTO LAVORO PERFERIBILE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA SIENA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE TIROCINIO DELLA DURATA DI 4 MESI
Rif.162631 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N. 1 CAMERIERE/A DI BAR E RESPONSABILE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif.162629 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TIROCINIO IMPIEGATO/A AMMINISTATIVO e CONTABILE NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA RAGIONERIA O LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) E GRADITA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AS400 PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO DA DEFINIRE
Rif.162609 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AUTISTA PAT.BK PER GUIDA MINIVAN AZIENDALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.BK BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif.162608 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AD OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME PRANZO E CENA
Rif.162607 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ELEMENTARE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162606 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif.162531 SIGNORE CON UNA DISABILITA’ DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA E ACCOMPAGNATRICE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME MANSIONE: AIUTO A SIGNORE DISABILE E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLA CASA E GUIDA AUTOVETTURA PER COMMISSIONI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CON PERSONE DISABILI (SIGNORE NON VEDENTE) NECESSARIA PAT.B E AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO PART TIME (10 ORE A SETTIMANA CIRCA) - ORARIO DI LAVORO IL POMERIGGIO E MAI DI MATTINA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO
Rif.162483 AZIENDA SETT. IDRAULICO DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA ADD. ISTALLAZIONI IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI MANSIONI: AD. ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRALICI IN CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE O NUOVE COSTRUZIONI PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME
Rif.162478 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO ESPERTO MANSIONI: MANUTENZIONE VIGNA E LAVORI GENERICI IN VIGNA, ALLEVAMENTO SELVAGGINA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO AGRICOLO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162477 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA NEI LAVORI TECNICI IN VIGNA NECESSARIA ESPERIENZA NELLE VARIE LAVORAZIONI E TRATTAMENTI NECESSARIA ABILITA' NELL'UTILIZZO DI TRATTORE A CINGOLI ED A RUOTE IN VIGNA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif.162339 AZIENDA SETT. ELETTRICO DI SOVICILLE – cerca N.1 OPERAIO ELETTRICISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO CIVILI E INDUSTRIALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO: SIENA E PROVINCIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM
Rif.162093 AZIENDA SETTORE MOBILI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO ADD. MONTAGGIO MOBILI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CARICO SCARICO MOBILI E MONTAGGIO PRESSO CLIENTI (ARREDAMENTO DA CUCINA) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DEL MONTAGGIO PAT.B ED AUTO RICHIESTA FORZA FISICA E ABILITA' NEL MONTAGGIO LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA MONTERIGGIONI E SI LAVORA IN PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.162092 AZIENDA CONSEGNATARIO BIBITE DI SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca N.1 AUTISTA CONSEGNATARIO BIBITE/BEVANDE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B GRADITO POSSESSO PAT.C CQC PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO PREFERIBILE POSSESSO PAT.C CQC LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA SAN QUIRICO E IL LAVORO SI SVOLGE IN PROVINCIA DI SIENA O ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME
Rif.161965 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - MASSIMA URGENZA RICHIESTA ESPERIENZA PREFERIBILE CONOSCENZA INGLESE PAT. B E AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME ORARIO SPEZZATO PRANZO E CENA
Rif.161834 AZIENDA SETT. ELETTRODOMESTICI DI SIENA – cerca N.1 OPERARIO ELETTROMECCANICO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE MANSIONE: Attività di installazione, riparazione e manutenzione di tipo meccanico, elettromeccanico ed elettronico apparecchiature di cottura, di lavaggio, di refrigerazione e di aspirazione DIPLOMA SUPERIORE PER NEL SETTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CAPACITA' NEL SETTORE ELETTRICO O ELETTROMECCANICO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.161900 AZIENDA APPARECCHI ELETTRICI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO METALMECCANICO INSTALLAZIONI INSEGNE LUMINOSE CON ESPERIENZA MANSIONE: ASSEMBLAGGIO METALLI E INSTALLAZIONI PER ESTERNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CAPACITA' DI LAVORARE IN QUOTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE PER LE INSTALLAZIONI
Rif.161599 AZIENDA SETT. INFISSI DI AACIANO - cerca N.1 TIROCINANTE ADD. AL TAGLIO, ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO INFISSI IN ALLUMINIO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO NECESSARIO NON AVER MAI SVOLTO QUESTA MANSIONE PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI
Rif.161303 AZIENDA NEL TURISMO DI CHIUSDINO – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, GESTIONE CONTATTI CON I FORNITORI, CONTABILITA' DI BASE LAUREA NEL SETTORERICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONEBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CHIUSDINO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN STRUTTURA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 5 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) ORARIO FULL TIME
Rif.161283 AZIENDA SETT. IMPIANTI IDRAULICI DI SIENA – N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRATICHE AMM.VE, CONTABILITA', BOLLE E FATTURE DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B E AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI CIRCA 36 ORE SETTIMANALI
Rif.160341 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O AD. VENDITA DI MINERALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: ACCOGLIENZA CLIENTI, ASSISTENZA VENDITA, CASSA, ASSORTIMENTO MERCE, CURA SPAZI ESPOSITIVI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif.160125 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TRATTORISTA, UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE, TRATTAMENTO FITOSANITARIO, PATENTINO GUIDA TRATTORI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO DI TRATTORISTA E TRATTAMENTO FITOSANITARIO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T. DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO DI FULL TIME
Rif.159976 AZIENDA EDILE IN SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 159517 AZIENDA VITINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE VISITE GUIDATE IN CANTINA, GESTIONE DELLE DEGUSTAZIONI E VENDITA DIRETTA PRODOTTI VITIVINICOLI CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE)
Rif. 156831 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVA B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME
Rif. 15890 GASTRONOMIA DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE BANCONIERE E ADDETTO/A ALLA GASTONOMIA ESCLUSIVA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO A TURNI
Rif. 15875 AZIENDA SERVIZI CONTABILI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO E CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO E MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PICCOLA CONTABILITA' DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME
OFFERTE DI LAVORO L. 68/99
Rif 164558 AZIENDA SETT.PULIZIE DI SIENA – CERCA N.1 Addetto alle pulizie di impianto smaltimento rifiuti Pulizia da terra dei locali di lavorazione rifiuti e getto d'aria compressa Pulizia da terra e da passerelle, piazzali esterni e aiuole compresa l'estirpazione di erbacce Raccolta carte area esterna ai locali OFFRE Contratto a tempo determinato (min 6 mesi) Orario 24 ore/sett dal Lunedì al Sabato dalle 14,00 alle 18,00 Giorno di chiusura: Domenica - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif 164436 AZIENDA SETT. PULIZIE DI MONTERONI D’ARBIA – CERCA N 1 Operatore ecologico Mansioni: spazzamenti stradali e vuotatura cestini con guida mezzo per gli spostamenti sul territorio Licenza media inferiore Gradita esperienza nel settore Conoscenza della lingua italiana Patente B e abilità/disposizione alla guida (prerequisito fondamentale) Contratto a tempo determinato (da Luglio 2022) Orario part time 30 ore/sett Orario giornaliero, a turni (06,00 - 11,00 / 12,30 – 17,30) Giorno di chiusura: a turno, dal Lunedì alla Domenica - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8 A questa offerta posso candidarsi anche le persone svantaggiate che rientrano nelle categorie della L.381/91
Rif 164435 AZIENDA SETT. ASSISTENZA DI SIENA – CERCA N.1 Operaio addetto alle pulizie Patente B con auto propria OFFRE Operaio addetto alle pulizie OFFRE Contratto a tempo determinato (min. 6 mesi) Orario part time 20 ore/sett Orario giornaliero - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif 164433 AZIENDA SETT. ASSISTENZA DI SIENA – CERCA N.1 Impiegato amministrativo Diploma di scuola superiore Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time 20 ore/sett Orario giornaliero - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif 163540 STRUTTURA SANITARIA DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Impiegato Addetto all'accoglienza e accettazione Diploma di scuola superiore Conoscenza della lingua inglese livello B1 Conoscenze informatiche di word, excel, navigazione internet e posta elettronica OFFRE Assunzione a tempo determinato dal 15/09/2022 al 15/04/2023 Orario part time, 20 ore/sett Orario a turni (turno di mattina e di pomeriggio) Giorno di riposo: Sabato e Domenica - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif 163286 HOTEL 5 STELLE DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 Cameriere di sala ristorante Vari livelli: comis de rang, chef de rang, maitre Gradita esperienza nel settore Buona conoscenza della lingua italiana ed inglese Patente B e auto munito (il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici) OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time (6,40 ore/giorno), a turni - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
Rif 163270 AZIENDA NELLA DISTRIBUZIONE DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Addetto all'accoglienza clienti e rifornimento scaffali Mansioni: assistenza di base alla clientela, rifornimento scaffali, rifornimento banco ortofrutta,Diploma di scuola media inferiore Patente B OFFE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario a turni - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99
OFFERTE DI LAVORO DIRETTE
Rif. 166251 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 PORTIERE D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25/30 SETTIMANALIINVIARE EMAIL A amministrazione@hotel2mari.com
Rif. 166250 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE EMAIL amministrazione@hotel2mari.com
Rif. 166130 COOP.VA SOCIALE IN VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA – cerca n.1 EDUCATORE PROFESSIONALE Lavoro con giovani disabili legato ai progetti del "dopo di Noi" DIPLOMA DI EDUCATORE PROFESSIONALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE NELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO Contattare cooperativasocailevalledelsole@gmail.com 3384061062
Rif. 166129 COOP.VA SOCIALE IN VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA – cerca N.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO PROFESSIONALE (OSA/OTA) lavoro part-time con ragazzi disabili, legato ai progetti del "Dopo di noi" DIPLOMA SPECIALE (OSS/OTA) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO Lavoro part-time con ragazzi disabili, legato ai progetti del "Dopo di noi" Contattare cooperativasocailevalledelsole@gmail.com 3384061062
Rif.165546 AZIENDA DI TRASPORTI DI SIENA/ CASTELNUOVOB.GA – cerca N.1 Accompagnatrici scuolabus INVIARE EMAIL mutinellielena@gmail.com
Rif. 165261 FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 BADANTE A ORE OPPURE CONVIVENTE MANSIONE: AIUTO AD ANZIANA ALLETTATA, IGIENE A LETTO, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE E LAVARE, FARE SPESA E SOMMINISTRARE FARMACI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30/35 ORE SETTIMANALI ORARIO: 8.30/12.30 E 19.45/20.45 POSSIBILITA' DI ALLOGGIO CONTATTARE TEL 328/4835588 - EMAIL lindabogi467@gmail.com
162630 STRUTTURA TURISTICA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 MANUTENTORE D'ALBERGO E GIARDINIERE TUTTOFARE CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE D'ALBERGO E GESTIONE DEL VERDE E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/22) PROROGABILE INVIARE EMAIL A dir.turismo@castellomeleto.it
Rif. 165552 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE per assistenza a persona disabile con mansioni di igiene personale, aiuto nel sollevarsi, vestirsi e prepararsi per poter uscire fuori. Mansioni di compagnia e accompagnamento nelle attività all'aperto e di socializzazione. Non necessaria patente B perchè l'assistito si muove con il supporto dei servizi sociali. RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA e preferibile età tra i 40 e i 50 anni. PRESENZA DI STANZA PRIVATA AD USO ESCLUSIVO DELL'ASSISTENTE RICHIESTA FORZA FISICA PER AIUTARE L'ASSISTITO NEL SOLLEVARSI teL 338/1033655
165453 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.5 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA E CANTINA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: DOMENICA I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI LUGLIO CONTATTARE YLENIA 327/73155235 0577/747977
Rif. 165241 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 BARELLIERE ADD. AI SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI E ACCOMPAGNATORE PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA RICHIESTA FORZA FISICA offre CONTRATTO A CHIAMATA (IMPEGNO DI CIRCA 3/4 ORE AL GIORNO) inviare cv posta@misericordiadisiena.it
Rif. 165239 AZIENA SETT. ASSICURAZIONI DI SIENA – cerca N.1 CONSULENTE ASSICURATIVO CON DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE o LAUREA PATENTE B AUTO PROPRIA TRATTASI DI COLLABORAZIONE SE INTERESSATI INVIARE CV A: anna.denisco@alleanza.it
Rif. 165236 DITTA DI PULIZIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME ZONA DI LAVORO: SIENA RICHIESTA ESPERIENZA RICHIESTA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO PART TIMEDI CIRCA 6 ORE SETTIMANALI ZONA SIENA: MART E VEN 18/21 INVIARE CV A titaniamultiservizi@gmail.com
Rif. 164829 AZIENDA DI MONTALCINO – cerca N.1 TRATTORISTA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PATENTINO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PATENTINO PER TRATTORISTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILI A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE CV PER EMAIL info@molinosantantimo.com e Tel. 0577/847026
Rif. 159459 AZIENDE LAVORAZIONI METALMECCANICHE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - RELAZIONE CON CLIENTI E FORNITORI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Per candidarsi contattare 0577 373255 commerciale@cometsiena.it
Rif. 158897 BAR DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O AL BANCONE BAR CON GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD ALLA GESTIONE DEL BANCONE CAFFETTERIA, COCKTAIL, PREPARAZIONE PANINI E PIZZETTE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE (A SUPPORTO DELLA ZONA TABACCHI NEL CASO DOVESSE FARE UNA RICARICA TELEFONICA) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE A SETTIMANA (IN GENERE IL TURNO E' DALLE 14 ALLE 18 PER 6 GIORNI A SETTIMANA) – POSSIBILIT A' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO RIPOSO: 1 GIORNO A SETTIMANA MA NON IL WEEKEND Contattare andredanger1712@gmail.com 3403655363
Rif. 164569 COOPERATIVA DI SERVIZI IN ZONA CHIUSDINO – cerca N.1 ANIMATORE CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI ZONA DI LAVORO: CICIANO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Contattare Mattia ai recapiti Cell 3936600398 info@aliothgroup.it
Rif. 160426 PASTICCERE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO PASTICCERE CON ESPERIENZA IN PASTICCERIA MANSIONE: CUOCERE PRODOTTI DI PASTICCERIA E COLLABORARE NELLA DISTRIBUZIONE NEI PUNTI VENDITA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI AIUTO PASTICCERE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25/30 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA OGNI GIORNO 4/5 ORE) ORARIO DI LAVORO : DALLE 7 DEL MATTINO CIRCA NON SI RIPOSA MAI IL SAB E LA DOM Contattare 331/1415768
Rif. 164396 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca N. 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI E CAMERE DI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MURLO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME Contattare 05519985151
161962 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ORARIO PART TIME DI 30/35 SETTIMANALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI 30/35 ORE SETTIMANALI Contattare 0577/849384
Rif.164098 AZIENDA PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADD, ALLE PULIZIE P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO DI PULIZIA IN CENTRO DI SIENA RICHIESTA ESPERIENZA LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME (5 ORE A SETTIMANA) ORARIO DI LAVORO: LUN-MAR-MER-VEN-SAB 08:30/09:30 TOT. 5 ORE SETTIMANALI il contratto prevede 13° e 14° mensilità Contattare Alessandro Risaliti 340/5806583 alex.r@trestelleservizi.it
Rif.164096 AZIENDA DI SERVIZI IN PROVINCIA DI SIENA – cerca N.1 INTERVISTATORE QUALITATIVO INTERVISTATORE FACE TO FACE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.A E B ED AUTOMUNITO LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA RICHIESTA ESPERIENZA PREGRESSA PREFERIBILE SU INDAGINI ISTAT offre CONTRATTO A CHIAMATA (INTERMITTENTE) CON ORARIO PART TIME E FULL TIME Contattare SILVIA FONTANI 3482380192 s.fontani@csaresearch.it
Rif.162484 BAR DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTO/A POOL BAR CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO BAR IN PISCINA, PULIZIE E RIASSETTO DELLA ZONA PISCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE DURATA CONTRATTO: 4 MESI offre ORARIO PART TIME DI CIRCA 15/20 ORE ALLA SETTIMA (SI LAVORA 6 GIORNI A SETTIMANA - DA LUN ALLA DOM) Contattare direzione@capannasuites.com
Rif.162630 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANITI – cerca N.1 MANUTENTORE D'ALBERGO E GIARDINIERE TUTTOFARE CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE D'ALBERGO E GESTIONE DEL VERDE E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/22) PROROGABILE Contattare dir.turismo @castellomeleto.it
Rif. 163313 AZIENDA SETT. BIOMEDICALE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 AGENTE COMMERCIALE NEL SETTORE DEGLI APPARECCHI BIOMEDICALI E ELETTROMEDICALI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PROMOZIONE PRODOTTI E SERVIZI IN AMBULATORI O STRUTTURE MEDICALI DELLA TOSCANA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONOSCENZA DEL SETTORE MEDICALE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INVIARE CV A amministrazione@sienamedical.it
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Rif. 163310 AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI SIENA – cerca N.1 EDUCATORE PER CAMPI ESTIVI per il mese di Luglio 2022 DIPLOMA SUPERIORE (PREF. Psico-socio-pedagogico, Liceo sociale, ISTRUZIONE MAGISTRALE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MESE DI LUGLIO) CON ORARIO PART TIME CONTATTARE MATTIA info@aliothgroup.it 3936600398
RIF. 161964 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE RICERCA URGENTE GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AIUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI GRADITE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) CONTATTARE risorseumaneok@gmail.com 345/3386623
RIF. 163191 RISTORANTE DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO INVIARE EMAIL O TEL darbysnc2021@yahoo.it 333/9767908
Rif 163190 RISTORANTE DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T,DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE EMAIL O TEL darbysnc2021@yahoo.it 333/9767908
Rif. 163196 AZIENDA DI SERVIZI SOCIALI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA STRUTTURA DI RSA (CAMERE DEGLI OSPITI E AREE COMUNI) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DURATA CONTRATTO: 4 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO PART TIME RICHIESTA DISPONIBILITA' NEI FESTIVI INVIARE EMAIL stefania.bufalini@medihospes.it
Rif. 162912 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 CONSULENTI COMMERCIALI NEL SETTORE ANTINCENDIO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SINA E PROVINCIA E ANCHE FUORI PROVINCIA CONTRATTO DI AGENZIA (ORARIO PART TIME O FULL TIME) INVIARE CV A EMAIL selezioni.toscana@ciodueitalia.it
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162071 RISTORANTE DI CASTELLINA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A CHIAMATA Contattare 347/4746449
Rif.161289 ALBERGO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: GAIOLE IN CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI 24 ORE SETTIMANALLI Contattare HOTEL LE NOCI info@lodgingchianti.it 338/9893323
Rif.15933 AZIENDA SETT METALMECCANICO DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO TECNICO CON ESPERIENZA MANSIONE: TECNICO ADD. INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA RISTORAZIONE (COTTURA, LAVAGGIO, REFRIGERAZIONE E CAFFE') DIPLOMA SUPERIORE (NEL SETTORE TECNICO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare amministrazione@spfservices.it 333/4335520
Rif.162165 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI Contattare segreteria.amgroup@gmail.com - 340 5417489
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Rif.161304 AZIENDA SERVIZI DI SICUREZZA E PORTIERATO DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI E PORTIERATO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DI SIENA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME O FULL TIME INVIARE CV info@mastersecurityservice.com
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Pubblicato il 24 luglio 2022