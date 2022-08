Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 28 agosto 2022

Offerte di lavoro aggiornate al 28/08/2022

TOSCANA DEL LAVORO 19/20/21 Settembre 2022

I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con le aziende nelle giornate della Fiera il 19 – 20 – 21 SETTEMBRE 2022

A Firenze presso la Fortezza da Basso.

Rif. 165555 AZIENDA LAVORAZIONI PELLE DI RADDA IN CHIANTI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA DI ALTA MODA CERCA N.2 PELLETTIERI MANSIONI: ESEGUIRE LE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DI ARTICOLI DI PELLETERIA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO OPPURE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE OPPURE CONTRATTO A T.INDETERMINATO I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165358 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 AO OPERATOR NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SICUREZZA MANSIONE: ESEGUIRE LE FASI PRODUTTIVE NEL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI, QUATITATIVI E DI SICUREZZA PREVISTIPOSSESSO DIPLOMA SUPERIORE IN MATERIE TECNICO/SCIENTIFICHE PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL FARMACO/VACCINI GRADITE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165357 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 OPERATORE DI MAGAZZINO MANSIONE: ACCETTAZIONE, IDENTIFICAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, MOVIMENTAZIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL PROGRAMMA SAP) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165354 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 QC TECHNICIAN MANSIONI: ANALISI ANALITICHE A SECONDA DELLA PROPRIA AREA DI RESPONSABILITA'. EFFETTUARE ANALISI, PRELIEVI E CAMPIONI, GESTIONE E ELABORAZIONE DEI DATI LAUREA DI II LIVELLO IN BIOLOGIA, CTF, FARMACIA E CHIMICA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165353 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIRERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 ASSOCIATE SCIENTIST MANSIONE: DESIGN ED ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGETTI ED ESPERIMENTI IN LABORATORIO POSSESSO LAUREA MAGISTRALE IN MATERIE SCIENTIFICHE (CTF, BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, CHIMICA) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165350 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 SCIENTIST MANSIONE: DESIGN E ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGETTI ED ESPERIMENTI IN LABORATORIO LAUREA IN PHD IN MATERIE SCIENTIFICHE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (R, SAS, EXCEL) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165349 AZIENDA SET. LINEE PRODUZIONE FARMACEUTICHE DI MONTERIGGIONI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE MACCHINE/LINEE NEL SETT. DEL PACKAGING NELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA E COSMETICA CERCA N.1 PROGETTISTA SOFTWARE MANSIONE: IN BASE ALLE SUE SPECIFICHE SVILUPPA SOFTWARE PER GRUPPI E MACCHINE LAUREA IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE/INGEGNERIA DELL'ELETTRONICA/ITS BUANA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (LINGUAGGI IN AMBIENTE INDUSTRIALE, C/C++, LISTA ISTRU) PAT.B E DISPONIBILITA’ A TRASFERTE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME (FORMAZIONE DI 6 MESI IN HQ) I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165346 AZIENDA SET. LINEE PRODUZIONE FARMACEUTICHE DI MONTERIGGIONI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE MACCHINE/LINEE NEL SETT. DEL PACKAGING NELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA E COSMETICA CERCA N.1 PROJECT ENGINEER MANSIONE: COORDINA E SOVRINTENDE IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA COMMESSA LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE O INGEGNERIA MECCANICA OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B E AUTO E DISPONIBILE A TRASFERTE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME (FORMAZIONE DI 6 MESI IN HQ) I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165342 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PRODUCTION PLANNER MANSIONE: GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE O LAUREA IN MATEMATICA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE - MRP, MICROSOFT PROJECT) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165339 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 ASSICURATORE QUALITA' ISO 9001 MANSIONE: GESTIONE SISTEMA QUALITA' AZIENDALE ISO900:2015 RICHIESTA FORMAZIONE CERTIFICATA CI ALMENO 16 ORE SU ISO9001:2015 PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIMEI candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165336 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PROJECT MANAGER LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, IN LINGUE O AREA FARMACEUTICA (CTF O BIOTECNOLOGIE) MANSIONE: GESTIONE PROGETTI AZIENDALI TRAMITE INTERAZIONE CON I REPARTI TECNICI BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E MICROSOFT PROJECT) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165326 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 VALIDATION & DOCUMENTATION ENGINEER CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE ED ESECUZIONE DI VALIDAZIONE E TEST SULLE MACCHINE LAUREA IN CTF, FARMACIA E BIOTECNOLOGIE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165320 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 INGEGNERE INFORMATICO MANSIONE: SVILUPPO, INSTALLAZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE SUGLI IMPIANTI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA O IN INFORMATICA OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO A OGGETTI (C++, C#) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165316 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PROGETTISTA MECCANICO LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA OPPURE DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE IN MECCANICA MANSIONE: SVILUPPO E INSTALLAZIONE DI SOLUZ. MECCANICHE/ROBOTICHE SUGLI IMPIANTI OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI MODELLAZIONI 3D (ES SOLIDWORKS) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio

VENDEMMIA 2022

167962 azienda vitivinicola di radda in chianti – Cerca n. 2 OPERAI AGRICOLI IN VENDEMMIA MANSIONE: SFOGLIATURA, VENDEMMIA, TRAVASI E LAVORI GENERICI IN CANTINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 166779 AZIENDA VITIVINICOLA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.4 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1/2 SETTIMANE A SETTEMBRE)

Rif 167594 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 TRATTORISTA - ADD. GUIDA DI TRATTORI AGRICOLI GOMMATI E CINGOLATI CON NECESSARIA ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONE DEL TERRENO, TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN VIGNA, PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE NECESSARIO POSSESSO DEL PATENTINO FITOSANITARIO NECESSARIO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORINECESSARIO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI NECESSARIO POSSESSO PATENTINO FITOSANITARI PREFERIBILE ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI NECESSARIA ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (11 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 167693 AZIENDA DI SIENA – cerca N.3 VENDEMMIATORI - ADD. ALLA RACCOLTA UVA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA PAT.B ED AUTO MA NON NECESSARIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (15 GIORNI) INZIO VENDEMMIA PRESUMIBILE INTORNO AL 10/15 SETTEMBRE

Rif. 166792 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CANTINIERE/AIUTO CANTINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. AI LAVORI DI CANTINA DURANTE LA VENDEMMIA MANSIONE: ADD. AI LAVORI IN CANTINA E IN VIGNARICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO offe CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Telefonare 0577/747977

RIF SI-165453 AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – CERCA N. 5 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA E CANTINA PREVISTI PREMI DI PRODUZIONE A CONCLUSIONE DEL PERIODO DI VENDEMMIA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: DOMENICA CONTATTARE YLENIA 327/73155235 0577/747977

rif. 164664 azienda vitivinicola di montalcino – Cerca n. 2 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE PAT.B ED AUTO MANSIONE: VENDEMMIA IN VIGNA E SELEZIONE BANCO DI CERNITA IN CANTINA L'AZIENDA CERCA IL PERSONALE IN ANTICIPO PER LA CREAZIONE DELLA SQUADRA PER LA PROSSIMA VENDEMMIA CHE PROBABILMENTE SARA' ANTICIPATA GRADITA QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA) GRADITO POSSESSO VACCINAZIONE ANTITETANICA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO DI AVVENTIZIO AGRICOLO) DELLA DURATA DI CIRCA 1 MESE ED ORARIO FULL TIME CONTATTARE 0577/847212

Rif. 168091 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N. 2 MURATORI/MANOVALI EDILI CON PREFERIBILI BREVI ESPERIENZA DI LAVORO NEL SETTORE CORSO DI FORMAZIONE IN AZIENDA PER L'AMMISSIONE IN CANTIERE GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME LUOGO DI LAVORO: SIENA/COLLE VAL D'ELSA

Rif. 167964 AZIENDA DI CONSULENZA E SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 ASSISTENTE DI DIREZIONE MANSIONE: GESTIONE AGENDE, CHIAMATE AOUTBOUND, ORGANIZZAZIONE EVENTI PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI PER CONTRATTO DI APPRENDISTATO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI MA NON NECESSARIA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN)

Rif. 167963 AZIENDA AGRICOLA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 RAGIONIERA/E ADD. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' CON ESPERIENZA ORARIO PART TIME MANSIONE: FATTURAZIONE, GESTIONE IVA, PRIMA NOTA E PRIMA PREPARAZIONE DEI BILANCI DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE CONTABILE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI

RIF. 167956 BAR DI SIENA – cerca N.1 BANCONIERE DI BAR MANSIONE: ADD. AL BANCONE DEL BAR, CAMERIERE DI BAR E PULIZIE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OFFRE CONTRATTO A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME (SPEZZATO)

Rif. 167660 NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI DI SIENA - cerca N.1 ADD. VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: VENDITA AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO BAMBINI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.A/B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA INFORMATICHE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A AUTODETERMINATO (3 MESI - PROROGABILE) ED ORARIO DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI

Rif. 167444 AZIENDA DISINFESTAZIONE DI SIENA – cerca N. 1 OPERAI ADD. ALLA DISINFESTAZIONE MANSIONE: ADD. AD AZIONI DI DERATTIZZAZIONE, ALLONTANAMENTO PICCIONI, PULIZIE GUANO E LAVORO IN QUOTA E SUL TETTO PREFERIBILE ESPERIENZA IN MANSIONI SIMILI O IN EDILIZIA E LAVORI IN QUOTA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE O IN EDILIZIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE E NOTTURNO ORARIO DI LAVORO A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA RIPOSO: DOMENICA NECESSARIO NON AVERE PAURA DI LAVORARE IN ALTEZZA (SU PONTEGGI, SU TETTI O IN PIATTAFORMA AEREE)

Rif. 166490 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 PANETTIERE IMPASTATORE CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE La risorsa si occuperà di tutte le fasi di produzione di pane e prodotti da forno: dalla preparazione e lavorazione degli impasti fino alla cottura e allo smistamento del prodotto finito. Inoltre dovrà occuparsi della compilazione e stampa DDT dal pc per messa in consegna. RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO Necessaria conoscenza basica del computer (per compilazione e stampa ddt su programma di semplice utilizzo) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E NOTTURNODisponibilità al lavoro notturno e festiivo, prossimità al luogo di lavoro.

Rif. 166488 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 PASTICCERE ADD. PRODUZIONE PASTICCERIA MODERNA Mansione: produzione semifreddi, mignon, pasticceria secca, torte e lievitati, in base alle diverse stagionalità e/o eventi, e realizzazioni specifiche su richiesta dei clienti. La risorsa verrà coinvolta in attività formative e di aggiornamento periodico per garantire standard qualitativi e per conoscere le novità del settore. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONOSCENZA DEI LIEVITATI E TECNICHE DI LAVORAZIONE, CONOSCENZA IMPASTI, PASTICCERIA REGIONALE GRADITA ESPERIENZA NELLA PREPARAZIONE DEL GELATO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E PART TIME

Rif 163785 AZIENDA SETTORE CHIMICO DI SIENA – cerca N. 1 OPERAIO AD. ALLA PRODUZIONE, MISCELAZIONE PRODOTTI CHIMICI MANSIONI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI E RESINE, IMBALLAGGIO NECESSARIA FORZA FISICA PREFERIBILE ESPRIENZA NELLA MANSIONE (IMPASTI, MISCELAZIONI DI PRECISIONE) PREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8/12 E 13,30/17 RIPOSO: SAB E DOM

OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

RIF.168012 AZIENDA SIDERURGICA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 Operaio di produzione addetto alla conduzione degli impianti per il taglio di lamiere d'acciaio. Mansioni: conduzione di apparecchiature elettromeccaniche con computerizzazione, carico e scarico merci, movimentazione merci con l'uso di carroponte Preferibile patente B offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato Orario full time, a turni (Sabato e Domenica giorni di riposo) - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.18

RIF 167978 AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N. 1 Operaio agricolo addetto ai lavori manuali nel vigneto e in cantina Patente B con auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario giornaliero, full time - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali della L.68/99 art.18

RIF.167766 ALBERGO DI MONTALCINO – CERCA N.1 Facchino Pulizia aree comuni, supporto attività cameriere ai piani Diploma di scuola media Conoscenza della lingua italiana Preferibile conoscenza della lingua inglese Preferibile corso sulla sicurezza Patente B con auto propria Possibilità di vitto e alloggio in loco Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time, a turni - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8

RIF.167761 STRUTTURA TURISMO LUSSO DI MONTALCINO – CERCA N.1 Cameriere di ristorante Accoglienza e servizio al cliente Diploma di scuola media Preferibile esperienza nel settore Conoscenza della lingua italiana ed inglese Preferibile corso sicurezza generale Patente B e auto munito Possibilità di vitto e alloggio in loco Contratto a tempo determinato (min 6 mesi) Orario full time, a turni - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 168089 NEGOZIO/TOUR OPERATOR DI SAN QUIRICO - cerca N.1 COMMESSE IN NEGOZIO DI COSE ANTICHE E TOUR OPERATOR - persona empatica, versatile, abituata a stare al pubblico. il ruolo è di commessa in negozio di cose antiche a San Quirico d'Orcia - persona empatica, versatile, abituata a stare al pubblico e in gruppo. il ruolo è di impiegata in Tour Operator con sede a San Quirico d'Orcia BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME contattare INFO@VERDIDEA.COM 0577899009

Rif. 167882 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP CORSO DI PRIMO SOCCORSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA Contattare osteriadadivo@hotmail.com 0577/284381

Rif. 167769 HOTEL CERTOSA DI MAGGIANO DI SIENA - cerca N.1 CAMERIERE DI SALA E BAR CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE CONTATTARE TEL 0577/1794006 EMAIL info@lacertosadimaggiano.com

Rif. 167767 HOTEL CERTOSA DI MAGGIANO DI SIENA - CERCA N.1 COMMIS DI CUCINA MANSIONE: SUPPORTO E AIUTO IN CUCINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE CONTATTARE TEL 0577/1794006 EMAIL info@lacertosadimaggiano.com

Rif. 167765 HOTEL CERTOSA DI MAGGIANO di SIENA - CERCA N.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLE COLAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO COLAZIONI, COORDINAMENTO DEL SERVIZIO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE CONTATTARE 0577/1794006 info@lacertosadimaggiano.com

Rif 167061 AZIENDA SETTORE INFORMATICO DI SIENA – cerca N.1 un/una PROJECT MANAGER che possa supportare le attività di sviluppo e progettazione all'interno del team. Si occuperà della verifica che tutte le fasi del processo di delivery siano conformi ai tempi/modi concordati con il cliente. In particolare, si occuperà della definizione del budget, di stima tempi e costi e conseguente schedulazione; dell'assegnazione delle responsabilità in relazione allo svolgimento di ciascun task e della gestione dei rapporti con gli stakeholders. Laurea triennale/magistrale in Economia e Management o simili, Preferibile un'esperienza pregressa; Buona conoscenza della lingua inglese; Predisposizione al lavoro in team offre Contratto a T.Indeterminato con orario full time CONTATTARE 3926340578 alessandro@datatellers.info 3926340578

Rif 167060 AZIENDA SETTORE INFORMATICO DI SIENA – cerca N.1 un/una Software Engineer. Il candidato/a si occupa dei processi produttivi e delle metodologie di sviluppo finalizzate alla progettazione di architetture performanti, scalabili e mantenibili. E' responsabile della progettazione delle piattaforme web. Farà analisi e progettazione di nuove features e progetti e seguirà gli sviluppi prima di andare in produzione. Si occuperà del rilascio dei progetti e lavorerà con il Data Science Team. LAUREA IN INGEGNERIA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CONTATTARE 3926340578 alessandro@datatellers.info 3926340578

Rif 166794 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE PER ASSISTENZA AD ANZIANO SOSTITUZIONE FERIE DELLA PERSONA ASSUNTA DURATA CONTRATTO: MESE DI AGOSTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 MESE) CON ORARIO FULL TIME TELEFONARE 3405988163

Rif 166988 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE - ASSISTENTE ALLA PERSONA INFERMA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE TEL 3401442811

Rif 164067 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE PIETANZE E IMPIATTAMENTO PRIMI/SECONDI/CONTORNI/DOLCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: DOMENICA email ginoverza@gmail.com

Rif. 165613 OFFICINA MECCANICA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 MECCANICO CON ESPERIENZA MANSIONE: MECCANICO ADD. ALLE RISOLUZIONI MECCANICHE PREFERIBILE ESPERIENZA COME MECCANICO PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA DIAGNOSI DEI GUASTI CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON POSSIBILE PROROGA ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/12.30 E 14.30/18.30 Email pastesi@tin.it

Rif.165454 STRUTTURA TURISTICA DI MONTALCINO – cerca N.1 TUTTOFARE D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: FACCHINAGGIO, PICCOLE MANUTENZIONI E TRASPORTO BAGAGLI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME email federica.burgia@sirussrl.it

Rif. 165262 DITTA DI PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/O0 ALLE PULIZIE DI UFFICI E SERVIZI IGIENICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEMANSIONE: PULIZIE DEGLI UFFICI POSTALI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE A SETTIMANA ZONA DI LAVORO: MONTALCINO E ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA MONTALCINO O ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE A SETTIMANA email cinzia.digiacomo@luxservizi.ne

Rif. 166775 Azienda Nims spa societa' del Gruppo Lavazza di Siena cerca per la zona di Siena e provincia ambosessi anche prima esperienza per nuovo lavoro di personal shopper caffe'. L'interessato/a deve essere una persona dinamica con attitudine a stare al pubblico e deve essere automunito patente B. Si offre corso di formazione gratuito possibilita' di carriera e incentivi .Lavoro flessibile su appuntamento Email uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 166774 BAR DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PANINI PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE offe CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare GABRIELE PICA 328/5975432 dapoldosiena@gmail.com

Rif. 166772 AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI SIENA – CERCA N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CONTABILITA' CON ESPERIENZA LAVORATIVA DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare SARA GIANNINI 057746180 presidente@pubblicaassistenzasiena.it

Rif. 165455 FAMIGLIA CON ANZIANO DI SIENA – cerca N.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE NECESSARIA PAT.B NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA CONTATTARE TEL 3281448760

Rif. 15533 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE (7 CAMERE) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: PULIZIE CAMERE, BAGNI E AMBIENTI COMUNI LUOGO DI LAVORO: ZONA SIENA SUD PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO P.TIME DI CIRC A 12/15 ORE SETTIMANALI ORARIO INIZIO LAVORO: MATTINA DALLE 10.30 IN POI Contattare 335/8020567

Rif.165455 ANZIANO DI SIENA – cerca N.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE NECESSARIA PAT.B NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA Contttare 328/1448760.

